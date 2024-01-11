Как работи ChatGPT? Извлечете максимума от ChatGPT!

Нека се върнем няколко стъпки назад, за да си припомним ерата преди ChatGPT.

Писане и кодиране на всичко от нулата

Прекарване на часове в проучвания

Трудности при разбирането на изключително сложна научна статия по нишови теми

Четене на 50-страничен документ, за да напишете 10-изречен резюме

Със сигурност не е най-доброто използване на времето, особено когато се занимавате с няколко задачи едновременно.

Благодарение на ChatGPT, независимо дали пишете резюме на други документи или създавате блог пост от нулата, за секунди получавате текст, който прилича на написан от човек.

Но как работи ChatGPT?

Каква технология използва?

Независимо дали сте ентусиаст на изкуствения интелект, който се опитва да научи повече за езиковото моделиране на ChatGPT, разработчик, който иска да използва обработката на естествен език, или бизнес потребител, който търси алтернатива на ChatGPT, в тази статия отговаряме на всички ваши въпроси.

Какво е ChatGPT?

ChatGPT, известен още като Chat Generative Pre-trained Transformer, е AI инструмент, разработен от OpenAI, компания за AI изследвания, подкрепяна от Microsoft.

ChatGPT, пуснат на пазара през ноември 2022 г., е интелигентен чатбот, който запомня минали разговори, имитира тези разговори, генерира подходящи отговори и нови идеи и доразвива съществуващи идеи.

Вижте примера на изображението по-долу.

чрез ChatGPT

Помолихме ChatGPT да сподели три идеи за епизоди на подкаст, свързани с маркетинга на съдържание за SaaS. Той предоставя идеи за съдържание, както и приблизителен план за структуриране на всеки епизод.

ChatGPT използва езикови модели GPT, за да ви помогне с решения от реалния живот и сложни случаи на употреба, като:

Отговаряне на сложен въпрос, чийто отговор не е лесно достъпен в търсачките, и не е необходимо да събирате разпръснати информации от различни уебсайтове, за да съставите тези данни.

Брейнсторминг с вас, за да генерираме идеи за съдържание по дадена тема (както направихме по-горе)

Обобщаване на данни от различни източници (например: списания, уебсайтове, новинарски статии), за да опростите процеса на проучване

Напишете съдържание и текстове за вашите статии, целеви страници, публикации в социалните медии, имейли и сценарии за видеоклипове.

Превеждайте код от един програмен език на друг

ChatGPT понастоящем разполага с два модела: ChatGPT 3. 5 е бета версията, която се предлага безплатно, а ChatGPT 4 е премиум версията, която струва 20 долара на месец.

Разбиране на технологията зад ChatGPT

OpenAI пусна първите три модела от серията GPT, а именно GPT 1, 2 и 3, съответно през 2018, 2019 и 2020 г. Докато GPT 1 съдържаше само 117 милиона параметри, GPT 3 беше много по-усъвършенствана версия с 175 милиарда параметри, способна да предоставя отговори на човешко ниво за различни задачи.

Всички тези GPT модели са създадени с технологията Large Language Model [LLM] и невронни мрежи.

LLM е обучен на базата на голям обем данни, както всяка друга система, базирана на изкуствен интелект [помислете за виртуалните асистенти Alexa и Siri, които разпознават гласа ви, помнят рождения ви ден и ви уведомяват за срещите ви].

Големият езиков модел обработва всички данни за обучение (повече за обучението в следващия раздел) чрез невронни мрежи (компютърна програма, която имитира структурата на човешкия мозък) и дълбоко обучение за събиране на данни. ChatGPT използва сложна невронна мрежа, известна като трансформатор и предварително обучение.

Архитектура на трансформатора

Сложната трансформаторна архитектура на OpenAI чете огромни обеми текстове, идентифицира модели на взаимосвързаност между текстове и фрази и предсказва следващата дума. ChatGPT е добър в предсказването на текст, за да генерира отговори, които приличат на човешкото знание.

Въпреки това, на един и същ въпрос AI моделите на ChatGPT дават персонализирани отговори, които са донякъде сходни, но не идентични.

В написания код има известна степен на случайност, за да се активират функциите за автоматично коригиране. Скоро LLM моделите ще се превърнат в сериозна конкуренция за супермощните двигатели за автоматично коригиране, защото могат да обработват огромни количества данни въз основа на милиони потребителски заявки за конкретна задача.

Предварително обучение

Предварителното обучение включва два подхода: без надзор и с надзор.

При подхода с надзор цялостният модел се обучава да научава функции за картографиране, за да картографира директно входните данни към изходните данни. Обучението с надзор се използва за задачи по класифициране, регресия и етикетиране на последователности.

От друга страна, при подхода на ненадзиравано обучение, AI моделът се обучава на данни, при които няма конкретен резултат, свързан с всеки вход. Вместо това, моделът научава основната структура и модели в входните данни без конкретни задачи.

Клъстеризацията, откриването на аномалии и редуцирането на измеренията използват този метод на обучение.

По отношение на езиковото моделиране, ненадзиравано предварително обучение се използва, за да се обучи моделът да разбира синтаксиса и семантиката на естествения език. По този начин той може да генерира кохерентен и смислен текст в контекста на разговор.

Тъй като е невъзможно да се предвидят всички въпроси, които потребителят би задал, ChatGPT не би могъл да бъде обучен с модел за супервизирано обучение. Вместо това, той използва несупервизирано предварително обучение, за да направи възможно безграничното знание на ChatGPT.

В следващата секция разглеждаме как работи ChatGPT, как OpenAI обучава AI моделите на маскирано езиково моделиране, предсказване на следващия токен и набори от данни, които OpenAI използва, за да обучи ChatGPT да генерира кохерентен текст.

Как работи ChatGPT?

По принцип ChatGPT не може да прави разлика между „правилно“ и „грешно“. ChatGPT търси реалистични, последователни и най-близки до обучението си и човешката обратна връзка данни, когато въведете потребителски запитвания.

OpenAI използва четири набора от данни за обучението на ChatGPT:

Данни от индексиране: Компилация от текстови данни, събрани от интернет. Въпреки че данните от индексиране включват милиарди уеб страници, OpenAI филтрира тези набори от данни и демонстрационни данни, за да подбере само надеждни уеб страници като база данни за обучение на ChatGPT.

Уикипедия: Цялата база данни на Уикипедия беше използвана за обучение и усъвършенстване на ChatGPT.

Личен чат: Базата данни на OpenAI съдържа милиони набори от данни за чат

WebText2: OpenAI също така е проучил онлайн общности като Reddit и свързани уебсайтове, споменати в теми в Reddit, за да създаде тази база данни, наречена WebText2.

Сега нека се впуснем в подробностите на процеса на обучение, който се състои от две стъпки: токенизация и обучение на модела чрез подхода на подсилващо обучение.

Токенизация

Преди обучителните данни да преминат през невронните мрежи, има още един процес, наречен токенизация, при който големи части от наборите от данни се разбиват на малки части или токени.

чрез ChatGPT Tokenizer

Процесът на токенизация помага на LLM моделите да анализират данните по-бързо.

Разработване на невронни мрежи

След като токените се разделят на символи и се присвоят на цяло число, трансформаторът на OpenAI обработва тези набори от данни в смислен текст.

Преди официалното начало на процеса на обучение има кратка фаза, наречена „Предварително обучение“. В тази фаза невронната мрежа идентифицира връзката между токените и предсказва липсващите думи и фрази.

Например, ChatGPT може да научи, че в човешкия език „have“ винаги се използва с „they“, а „has“ винаги се използва с „he“ и „she“. ChatGPT записва и съхранява тези параметри, за да направи прогнозите по-релевантни в бъдещи сценарии.

В последната фаза OpenAI използва подхода „Усилващо обучение от човешка обратна връзка“ (RLHF) в машинно обучение, за да обучи и двата модела.

чрез ChatGPT

Моделът „Усилващо обучение от човешка обратна връзка“ има три отделни стъпки:

Горната картинка изглежда ли ви техническа? Нека ви я разясним с по-прости интерпретации на моделите за машинно обучение.

Стъпка 1: Обучение на големия езиков модел с много набори от данни за човешки разговори. Това обучение, базирано на подсилващо учене, помага на моделите на ChatGPT да генерират човекоподобни отговори въз основа на тяхната база от знания и съществуващите модели на данни.

Стъпка 2: Назначаване на човешки треньор за сравнителни данни. Този човек сравнява отговорите на GPT с отговорите на хора и ги класифицира от най-добри до най-лоши по отношение на разбирането на прочетеното. OpenAI по-късно използва тези данни от човешката обратна връзка, за да обучи модела за възнаграждение.

Стъпка 3: Преобучение на моделите за възнаграждение, за да се прецизират отговорите им, като се използва Proximal Policy Optimization (PPO) – алгоритъм за обучение на компютри в сложни процеси на вземане на решения, като се използва обратната връзка от хората.

Предимства и недостатъци на ChatGPT

„През живота си съм виждал две демонстрации на технологии, които ми се сториха революционни. Първата беше през 1980 г., когато се запознах с графичния потребителски интерфейс. Втората голяма изненада дойде едва миналата година. Зададохме на ChatGPT един ненаучен въпрос: „Какво бихте казали на баща с болно дете?“ Той написа един обмислен отговор, който вероятно беше по-добър от този, който бихме дали повечето от нас в стаята. Цялото преживяване беше зашеметяващо. Разбрах, че току-що бях видял най-важния напредък в технологиите от времето на графичния потребителски интерфейс. Това ме вдъхнови да помисля за всичко, което изкуственият интелект може да постигне в следващите пет до десет години.“ – Бил Гейтс написа за ChatGPT в GatesNotes.

ChatGPT е най-бързо развиващото се приложение на всички времена. Докато на Instagram му отне повече от две години да достигне 100 милиона потребители, ChatGPT го направи само за два месеца.

Ето как езиковите модели на ChatGPT правят живота ви по-лесен.

Предимства

Спестява време

Липсва ли ви креативност? ChatGPT ще бъде вашият партньор в мозъчната атака.

Да предположим, че сте търговски представител, който изпраща имейли на потенциални клиенти за новите функции на продукта. Без ChatGPT ще трябва да извършите целия процес по написването на имейла ръчно. Ще напишете имейла, а след това ще помолите маркетинговия екип да го прецизира. Това отнема време, усилия и ресурси.

С ChatGPT можете да автоматизирате задачи като писане на имейли, за да повишите производителността си, без да разчитате на помощта на други отдели.

Всичко, което трябва да направите, е да помолите ChatGPT да създаде поредица от имейли, която може да бъде превърната в шаблон. Можете да промените основната структура и резултатите от модела за конкретни задачи в зависимост от вашите изисквания.

Има няколко безплатни шаблона за AI подсказки, които можете да използвате според вашите нужди.

Лесно създавайте сегментирани кампании, събирайте информация и данни, за да идентифицирате типовете клиенти, и генерирайте идеи за съдържание и промоции, за да увеличите ангажираността и конверсиите с шаблона Chat GPT Prompts for Marketing Template от ClickUp.

Освен това, благодарение на вградените функции за разпознаване на реч, ChatGPT позволява на потребителите да взаимодействат с AI асистента.

ChatGPT е достъпен за интеграции

С приложения като Zapier можете да свържете ChatGPT с всичките си любими инструменти като Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion и Microsoft Teams.

Проектните мениджъри, агенциите, разработчиците и B2B професионалистите трябва да интегрират ChatGPT в своето работно пространство, за да автоматизират рутинните дейности, да работят по-бързо и да разработват персонализирани работни процеси, без да превключват между приложенията.

Продължава да се развива ежедневно

ChatGPT се обучава с нови данни в момента и се развива ежедневно. Най-хубавото е, че като потребител вие също имате възможност да допринесете за подобряването на ChatGPT.

Всеки път, когато ChatGPT споделя отговор на вашия въпрос, имате възможност да го оцените положително или отрицателно. По този начин можете да дадете обратна връзка на ChatGPT за неговата работа и да го усъвършенствате, за да се подобрят още повече възможностите на GPT модела.

Въпреки това, големите езикови модели като ChatGPT все още имат дълъг път да изминат.

Преди да се доверите прекалено много на този инструмент, обърнете внимание на някои от неговите ограничения.

Недостатъци

Отговорите не винаги съответстват на търсеното

ChatGPT чете вашите въпроси и генерира отговори, които са най-близки до неговите тренировъчни данни. За разлика от търсачката, която се фокусира върху намерението на потребителя, обработката на естествен език често не успява да съответства на намерението на търсенето, главно защото няма информация за вас, вашата професия, възраст, местоположение или други демографски данни.

В резултат на това съдържанието, генерирано с помощта на ChatGPT, често звучи повърхностно. Уверете се, че сте извършили проверка на качеството и редактирайте генерирания от изкуствен интелект текст, за да съответства на вашите намерения.

Ограничени възможности

ChatGPT 3. 5, пуснат на пазара през ноември 2022 г., има достъп до информация и събития до януари 2022 г. За по-нови запитвания все още ще трябва да разчитате на търсачките.

Етичните проблеми са неизбежни

ChatGPT е пристрастен към обучителните данни и не успява да изрази събитията и информацията безпристрастно. Ето защо не можете да разчитате изцяло на резултатите от модела ChatGPT.

Много образователни институции са забранили на студентите да използват този инструмент, тъй като той може да повлияе на тяхното обучение.

Друга сериозна загриженост са проблемите със сигурността при използването на езиковия модел на ChatGPT за генериране на отговори. Няколко индустрии с висока степен на сигурност, като правителствената сигурност и производството на военно оборудване, са забранили ChatGPT, тъй като не искат чувствителни данни за вътрешното им функциониране да бъдат добавяни към големите езикови модели.

По същия начин, ако използвате ChatGPT за управление на обслужването на клиенти или служители, остава възможността да се предостави неточна, пристрастна информация.

Често срещани приложения на ChatGPT

ChatGPT може да бъде вашият най-ефективен дигитален асистент или най-лошият ви кошмар – в зависимост от това как използвате този инструмент.

Ето няколко примера за използване на ChatGPT, които ще ви помогнат да извлечете максимума от него.

Управление на проекти

Създавайте проектна документация като пътни карти на проекти, SOP, обхват на проекти, планове за натоварване и планове за разпределение на ресурси и бюджет с ChatGPT за секунди.

Споделете необработени бележки от срещи с ChatGPT4 и ги превърнете в MOM като професионалист.

ChatGPT предоставя подкрепа при вземането на решения на проектните мениджъри, като споделя различни гледни точки за преценка на дадена ситуация.

Маркетингови агенции

Помага на авторите на съдържание с инструменти за копирайтинг за процеса на проучване и създаване на кратки статии.

Оптимизирайте съдържанието за търсачките, като използвате най-добрите практики за SEO

Създавайте въпроси и формуляри за проучвания сред клиентите, за да измерите удовлетвореността на потребителите.

Разработчици

Генериране на код за приложение от нулата или кръстосана проверка на въведеното изречение по време на кодиране

Оптимизирайте съществуващия код за по-добра производителност

Ефективно отстраняване и поправяне на бъгове бързо и лесно

Алтернативи на ChatGPT

Нека разгледаме една от най-добрите алтернативи на ChatGPT – ClickUp AI и какво я отличава от другите AI асистенти за писане.

Превърнете текстовете си в ясни, кратки и увлекателни с ClickUp AI.

За разлика от общите отговори на ChatGPT, AI-асистентът на ClickUp е специално създаден за нуждите на вашия бизнес.

Професионален асистент за писане

AI асистентът за писане на ClickUp ви помага да създавате ясни, добре форматирани съдържания и копия. Вграденият в ClickUp асистент за писане, фокусиран върху изкуствен интелект, ви помага да:

Създавайте висококачествени блогове, използвайки конкретни данни като тема, ключови думи и нови думи, които са подходящи за вашата аудитория, тона на вашата марка и нивото на креативност.

Copy Editor подобрява вашите текстове, като проверява граматиката и правописа, съкращава дългите изречения и открива излишната информация. Той прави съдържанието ви кратко и интересно.

ClickUp генерира перфектно форматирано и оптимизирано съдържание, така че не е нужно да губите допълнително време за добавяне на H1, H2, H3, таблици и ключови думи.

Използвайте ClickUp AI, за да обобщите вашите уикита или да ги преведете на различни езици, така че да са лесни за четене.

Добавете щипка креативност (или много!)

Ето как ClickUp добавя творчески елемент към вашата стратегия за съдържание, като ви помага в процеса на генериране на идеи:

Отговаряйте на запитвания на потребители на ClickUp, за да създадете персонализирана стратегия за следващата си маркетингова инициатива.

Напишете ясни и привлекателни маркетингови слогани, генерирайте идеи за имена на кампании и изберете най-подходящите от тях.

Създайте интуитивни въпроси за следващото си маркетингово проучване, за да разберете в дълбочина нуждите на вашата аудитория.

Спестете време и работете по-бързо

Инструментът за управление на проекти на ClickUp, базиран на изкуствен интелект, изпълнява 30-минутни задачи за секунди. Ето как:

Създавайте бележки от срещи, резюмета, проследяване на задачи и актуализации от необработено съдържание, големи части от съдържание, аудио файлове и транскрипции на видеоклипове за секунди.

Създайте действия за проект въз основа на кратки описания на проекта и бележки от срещи, разделите тези действия на задачи и подзадачи и ги възложете на съответните членове на екипа, за да улесните сътрудничеството в рамките на инструмента за управление на проекти.

Все още се чудите защо да изберете ClickUp пред ChatGPT? Проверете разбивката по-долу:

Функции ClickUp ChatGPT 3. 5 и 4 Подобрено писане ✅ ✅ Обобщаване на съдържание ✅ ✅ Сътрудничество с членовете на екипа ✅ ❌ Резюмета на проекти ✅ ❌ Генериране на задачи и подзадачи ✅ ❌ Достъпност от различни устройства ✅ ❌

Готови ли сте да използвате алтернатива на ChatGPT?

За потребители, които искат да интегрират управлението на проекти и възможностите на ChatGPT, за да увеличат производителността си, ClickUp AI е най-добрият вариант.

Най-добрите функции на ClickUp за заети професионалисти и собственици на бизнес са:

Използвайте ClickUp AI и Docs, за да превърнете празната страница в чернова с ценно съдържание и идеи с помощта на автоматизацията.

Обобщете съдържанието, за да премахнете излишната информация и да се придържате към основното, независимо от типа на документа.

Поправете граматическите и правописните си грешки и направете съдържанието си по-кратко или по-дълго, за да съответства на целта.

ClickUp AI автоматично извлича задачите, които вашият екип трябва да изпълни, без да ги правите ръчно.

Whiteboard на ClickUp помага с визуализацията на данни за задачите, които трябва да изпълните, за да получите подробна информация за вашия проект.

ClickUp AI създава списък със задачи и го споделя с вашия екип за съвместна работа.

Над 1000 готови шаблона на ClickUp ви помагат да започнете работа бързо

Преодолейте ограниченията на ChatGPT с ClickUp AI.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp.