25-те най-добри инструмента и софтуерни приложения за продуктивност през 2025 г.

Имате затруднения да свършите всичко? Не ви стига времето? Имате прекалено много разсейващи фактори? Системите ви не са свързани?

Всички сме били в тази ситуация – заплетени в мрежа от задачи, които трябва да бъдат изпълнени в ограничено време, сложни или неорганизирани работни процеси, а на всичкото отгоре и разсейващи фактори.

И макар да е невъзможно да се клонирате и да спрете времето, можете да се обърнете към инструменти за продуктивност, за да оптимизирате времето си и да свършите повече за по-малко време! 👩‍💻⚡️

Но аз ви разбирам. С изобилието от налични инструменти за продуктивност, намирането на такъв, който отговаря на вашите нужди, може да бъде толкова трудно, колкото и да останете продуктивни! Независимо дали искате да се концентрирате върху задачите си и да управлявате времето си ефективно, или да си сътрудничите с отдалечени екипи – със сигурност има приложение за това.

За да спестите ценните си минути (които могат да се натрупат), аз направих проучване и подбрах 25 от най-добрите инструменти за продуктивност, които се предлагат днес, за да не се налага вие да го правите. От приложения за управление на задачи до инструменти за проследяване на времето и други, ние сме сигурни, че в този обзор ще намерите това, което търсите!

Но първо нека разгледаме какво трябва да търсите в следващите си инструменти за продуктивност. 👀

⏰ 60-секундно резюме Искате да свършите повече за по-малко време? Ето 10-те най-добри инструмента за продуктивност, които ще ви помогнат да работите по-умно, а не по-усилено. ClickUp (Най-добрият инструмент за продуктивност и управление на проекти „всичко в едно“)

Calendly (най-добър за лесно планиране на срещи)

Slack (най-добър за комуникация в реално време в екип)

Brain. fm (Най-добър за подобряване на концентрацията с звуци, повишаващи продуктивността)

HubSpot (най-добрият CRM софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти)

Loom (най-добър за бързи видеосъобщения и запис на екрана)

Shift (най-добър за управление на множество имейл и акаунти в приложения)

Habitica (най-доброто за проследяване на навици и продуктивност чрез игри)

Zapier (най-добър за автоматизиране на работните процеси в различни приложения)

Weekdone (най-добър за проследяване на OKR и екипната производителност)

Инструментите за продуктивност са платформи, създадени да помагат на служителите и екипите да работят по-ефективно и ефикасно. Инструментите за продуктивност могат да помогнат на потребителите да управляват задачите си, да поддържат организация, да си сътрудничат с другите, да автоматизират повтарящи се задачи и да оптимизират работните процеси.

Има толкова много инструменти за продуктивност – някои са специализирани в подпомагането на управлението на времето, намаляването на разсейването, организирането на задачите и управлението на проекти, докато други имат за цел да подобрят сътрудничеството, да свържат отдалечени екипи и да ускорят комуникацията между отделите и екипите. (А има и такива, които правят всичко това! 😉)

Разгледайте внимателно всеки един от тях, за да видите как можете да използвате тези инструменти, за да максимизирате производителността си, да поддържате мотивацията си и да преодолеете разстоянието от мястото, на което сте, до мястото, на което трябва да бъдете!

1. ClickUp

Най-добър инструмент за продуктивност и управление на проекти „всичко в едно“

Започнете с ClickUp Получете цялостен поглед, за да предвиждате и организирате по-добре ежедневната си работа, напомнянията и събитията в календара с ClickUp Home.

На първо място е ClickUp – вашият нов помощник, инструмент за управление на проекти „всичко в едно“ и най-доброто приложение за продуктивност, което прави всичко. От управление на прости списъци със задачи до сложни проекти, лични и бизнес задачи и всичко между тях, това приложение ви покрива. 👏

Известен най-вече с усъвършенстваните си функции за управление на проекти, съчетани с инструменти за продуктивност и сътрудничество, ClickUp може да ви помогне да свършите повече работа, да управлявате натоварването си и да постигнете целите си.

Достъп до функции за повишаване на продуктивността за проследяване на времето, управление на задачите и персонализирана автоматизация, за да внесете ред в работния си процес, заедно с набор от инструменти, включително ClickUp Mind Maps за мозъчна атака, ClickUp Docs за документация и Workload view, за да ви помогне да следите капацитета си.

Най-хубавото е, че платформата е напълно персонализирана. Това означава, че можете да изградите ClickUp по начин, който най-добре подкрепя вашия работен процес, проекти и предпочитания, и дори да го настроите според променящите се нужди – което прави този инструмент едно от най-гъвкавите приложения за продуктивност и функционални инструменти за управление на проекти, които се предлагат днес.

Едва докоснахме повърхността на това, което този инструмент може да направи за вашата професионална и лична продуктивност. Ето още няколко ключови функции за повишаване на продуктивността, които получавате с ClickUp. Разгледайте ги!

Най-добри функции

Персонализирани изгледи в ClickUp : Изберете от над 15 персонализирани начини за преглед на работата си (списък, таблица, диаграма на Гант, времева линия, календар, натоварване и др.) : Изберете от над 15 персонализирани начини за преглед на работата си (списък, таблица, диаграма на Гант, времева линия, календар, натоварване и др.)

ClickUp AI: Използвайте ClickUp AI, за да Използвайте ClickUp AI, за да спестите време при водене на бележки, създаване на съдържание и др.

Глобален тракер за отчитане на времето : Отчитайте времето, прекарано в изпълнение на задачи, маркирайте времето като фактурируемо и добавяйте бележки към вашите записи.

Персонализирана и предварително създадена автоматизация : Прехвърлете работата си на автопилот – намалете ръчните и повтарящи се задачи, ускорете работния си процес и създайте последователни и мащабируеми процеси.

Персонализирани табла : Създайте : Създайте табло ClickUp , за да получите обща представа за работата си с един поглед.

Съвместни бели дъски : Създавайте и визуализирайте работния си процес, стратегиите си и др., и лесно ги споделяйте или сътрудничете по идеи с екипа и клиентите си. : Създавайте и визуализирайте работния си процес, стратегиите си и др., и лесно ги споделяйте или сътрудничете по идеи с екипа и клиентите си.

ClickUp Docs : Създавайте уикита, SOP, блогове, бази от знания и други, и използвайте функцията за фокусиране в Docs, за да останете концентрирани върху работата си.

Напомняния : Винаги бъдете в крак с това, което трябва да направите, с напомняния, които можете да управлявате от браузъра, настолния компютър или мобилните си устройства. : Винаги бъдете в крак с това, което трябва да направите, с напомняния, които можете да управлявате от браузъра, настолния компютър или мобилните си устройства.

Възможности за интеграция : Свържете ClickUp с над 1000 работни инструмента, за да оптимизирате работния си процес.

Мобилно приложение : Достъп до ClickUp от всяко устройство, включително мобилни устройства

Персонализирани и готови шаблони : Създайте свои собствени или използвайте : Създайте свои собствени или използвайте шаблоните за продуктивност на ClickUp, включително шаблона за лична продуктивност на ClickUp , който ще ви помогне да започнете по-бързо.

Изтеглете този шаблон Шаблон за лична продуктивност от ClickUp

Текущи ограничения

Все още не всички изгледи на ClickUp са достъпни в мобилното приложение.

Цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (5720+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (3553+ отзива)

2. Calendly

Планиране на срещи с Calendly

Calendly е инструмент за продуктивност, който помага да автоматизирате процеса на планиране на срещи и заседания с клиенти, партньори и членове на екипа.

Той се интегрира с календара ви, за да провери наличността ви, и позволява на другите да планират срещи с вас въз основа на наличната наличност, която сте задали. Това намалява необходимостта от размяна на имейли или телефонни обаждания за планиране на срещи, освобождавайки време за други задачи и увеличавайки продуктивността.

Calendly се интегрира и с други инструменти за продуктивност от този списък, включително ClickUp. Свържете ClickUp с Calendly, за да оптимизирате планирането на продуктивността, проследяването и организирането на срещи и работни графици в ClickUp.

Най-добри функции

Персонализирайте своята наличност и лесно блокирайте дни и часове, за да избегнете двойни резервации.

Връзките с календара ви позволяват да синхронизирате графиците си в няколко календара в реално време.

Формулярите за препращане ви позволяват на вас и участниците в срещата да изисквате информация от посетителите на уебсайта или поканените лица и да я препращате към подходящия човек или ресурс.

Бързо изпращайте анкети за срещи, намирайте най-популярните часове и резервирайте срещите си на едно място.

Текущи ограничения

Calendly няма възможност да обработва повтарящи се събития с различни графици за различните седмици.

Цени

Основни : Безплатни

Essentials : 8 долара на месец за работно място

Професионална версия : 12 долара на месец за работно място

Teams: 16 долара на месец за всеки потребител

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (1581+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (2617+ отзива)

3. Slack

Най-добър софтуер за комуникация в екип

Изпращайте незабавни съобщения, споделяйте файлове и оптимизирайте комуникацията в екипа си в Slack.

Slack е платформа за сътрудничество и комуникация, предназначена за екипи. Тя позволява на потребителите да създават канали за различни проекти или теми и улеснява обмена на съобщения в реално време, споделянето на файлове и др.

Като събира всички тези инструменти на едно място, Slack помага на отделните лица и екипи да останат организирани и свързани, което им позволява да бъдат по-продуктивни и да свършат повече работа за по-кратко време.

Най-добри функции

Чатът позволява на екипите да обсъждат теми и да решават проблеми по-бързо.

Мощните функции за търсене и архивиране улесняват извличането на минали разговори или информация.

Персонализираните канали позволяват на екипите да организират разговорите по теми, като поддържат фокуса на разговорите.

Интеграцията с други инструменти може да оптимизира работата на вашия екип.

Текущи ограничения

Безплатните планове имат ограничено пространство за съхранение на файлове, което може да бъде увеличено чрез преминаване към платен план.

Уведомленията и разговорите в Slack могат да ви разсейват, ако не се справяте с тях правилно.

Цени

Pro : 8,25 долара на човек/месец, фактурира се месечно

Business+ : 15 долара на човек/месец, фактурира се месечно

Enterprise Grid: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (30 927+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (22 828+ отзива)

4. Brain. fm

Най-доброто приложение за подобряване на концентрацията

Подобрете концентрацията си с Brain.fm

Brain.fm е инструмент за продуктивност, базиран на музика и звук, предназначен да подобри когнитивните функции и общата продуктивност.

Той използва комбинация от музика, звукови пейзажи и ритмични модели, специално създадени да въздействат на мозъчните вълни, помагайки на потребителите да останат бдителни, концентрирани и продуктивни.

Като предоставя на потребителите възможност да персонализират аудио преживяването си и да избират от различни режими и жанрове, Brain.fm помага на потребителите да останат фокусирани и продуктивни през целия ден, независимо от задачата, върху която работят.

Най-добри функции

Научно обоснованата музика и звукови пейзажи са създадени, за да помогнат на потребителите да се концентрират.

Настройваемото време за възпроизвеждане на музика позволява на потребителите да регулират продължителността на музиката според нуждите си.

Мобилното приложение предоставя на потребителите достъп до музика и звукови пейзажи, докато са в движение.

Редовно актуализирана музикална библиотека, за да поддържа разнообразна музика за потребителите

Текущи ограничения

Ефективността зависи от потребителя.

Цени

Месечно : 6,99 $ на месец

Годишен: 49,99 $ на година

Оценки и отзиви на клиенти

Product Hunt: 5 от 5 (98+ рецензии)

5. Hubspot

Най-добър CRM софтуер

Управление на задачите с HubSpot

Hubspot е всеобхватна платформа за входящ маркетинг, продажби и обслужване на клиенти, която помага на бизнеса да привлича, ангажира и задоволява клиентите.

Той предоставя набор от инструменти, които помагат на бизнеса да управлява своите маркетингови, продажбени и обслужващи клиенти дейности на едно място, което улеснява поддържането на организация и увеличаването на продуктивността.

Като обединява всички тези инструменти, Hubspot помага на бизнеса да оптимизира процесите си, да спести време и да се фокусира върху това, което прави най-добре – да предоставя изключително клиентско преживяване.

Най-добри функции

Инструментите за автоматизация на маркетинга помагат на екипите да оптимизират и мащабират маркетинговите си усилия.

Адаптирането и персонализирането предоставят на екипите гъвкаво решение, което им помага да отговорят на своите уникални нужди.

Отчетите и анализите позволяват на бизнеса да наблюдава и проследява маркетинговите и продажбените резултати.

Hubspot се интегрира с редица други инструменти и системи, включително ClickUp, Slack и Zapier.

Текущи ограничения

Твърде многото опции могат да бъдат объркващи и да попречат на продуктивността.

Цени

Маркетинг Професионална версия от 800 долара на месец Корпоративна версия от 3600 долара на месец

Продажби Professional започва от 450 $ на месец Enterprise започва от 1200 $ на месец

Обслужване на клиенти Професионална версия от 450 $ на месец Версия за предприятия от 1200 $ на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,4 от 5 (9191+ отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (над 5360 отзива)

6. Loom

Най-добър софтуер за запис на екрана

Записвайте видеосъобщения и екранни записи

Loom е инструмент за видеокомуникация, който помага на отделни лица и екипи да комуникират по-ефективно и да повишат производителността си.

С Loom потребителите могат да записват видеосъобщения, които комбинират кадри от уеб камерата им с записи от екрана им. Това улеснява общуването на идеи, предоставянето на обратна връзка, споделянето на знания, визуалното общуване и намалява дългите вериги от имейли или личните срещи.

Най-добри функции

Записвайте видеосъобщения и екранни записи и лесно ги споделяйте с екипите си или с всеки друг

Живите надписи предоставят надписи в реално време, което може да бъде полезно, особено за хора с увреждания на слуха.

Възможност за подрязване и редактиране на записите, преди да ги споделите с другите

Контролите за поверителност позволяват на потребителите да задават нива на достъп, за да гарантират, че личната информация е защитена и сигурна.

Текущи ограничения

Безплатната версия има ограничен брой видеоклипове.

Цени

За начинаещи : Безплатно

Бизнес : 12,50 долара на създател/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (987+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (338+ отзива)

7. Shift

Най-доброто за организиране на вашия уеб браузър

Управлявайте имейл и календарни акаунти от едно място

Shift е приложение за управление на имейли, създадено да помага на потребителите да увеличат производителността си, като управляват няколко имейл акаунта от едно централно място.

Това приложение помага на потребителите да намалят времето, прекарано в превключване между различни имейл акаунти, търсене на конкретни имейли и управление на препълнената пощенска кутия. Потребителите могат да имат достъп до всичките си имейл акаунти на едно място, бързо да търсят конкретни имейли и да организират пощенските си кутии с персонализирани етикети, папки и филтри.

Най-добри функции

Управлението на множество акаунти позволява на потребителите да управляват акаунтите си за електронна поща и календар от едно място.

Разширени функции на електронната поща, като отлагане, напомняния за последващи действия и изпращане по-късно, помагат на потребителите да управляват по-добре пощенските си кутии.

Персонализираните клавишни комбинации помагат на екипите да ускорят процесите и им позволяват да имат по-бърз достъп до приложенията.

Възможностите за интеграция позволяват на потребителите да свържат Shift с други работни инструменти, за да оптимизират работния си процес.

Текущи ограничения

Приложението не е достъпно за мобилни устройства.

Цени

Основни: Безплатни

Разширено : 149 долара на година

Teams: 149 долара на година (на потребител)

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 3,6 от 5 (62+ отзива)

Capterra: 4,3 от 5 (296+ отзива)

8. Habitica

Най-доброто приложение за проследяване на навици

Формирайте по-добри работни навици с Habitica

Habitica е приложение за продуктивност и проследяване на навици, което помага на потребителите да изграждат и поддържат добри навици, да постигат целите си и да подобряват цялостното си благосъстояние, като превръщат рутинните задачи в приключенски игри.

С забавния и ангажиращ подход на Habitica, потребителите могат да печелят награди, да се изкачват на по-високи нива и да отключват нови функции, които да ги мотивират и да им помогнат да направят значими промени в живота си, което води до повишена продуктивност и чувство на удовлетворение.

Най-добри функции

Превръща процеса на формиране на навици и изпълнение на задачи в игра, за да поддържа мотивацията и ангажираността на потребителите.

Задачите и предизвикателствата осигуряват забавна и мотивираща среда за постигане на целите.

Проследяването на навиците , обратната връзка и наградите дават на потребителите интересен начин да измерват напредъка си, да се придържат към плана си и да празнуват успехите си.

Функциите за сътрудничество позволяват на потребителите да използват платформата заедно с други потребители, като например своите екипи, приятели и членове на семейството.

Текущи ограничения

Няма безплатен план

Тъй като в играта има наказания, това може да накара потребителите да се страхуват от провал и да се върнат към измамата.

Цени

Общ абонамент : 5 долара на месец

Групов план: 9 долара на месец и 3 долара на член

Оценки и отзиви на клиенти

App Store : 4. 1 от 5 (над 1000 рецензии)

Google Play 4. 2 от 5 (над 19 000 рецензии)

9. Zapier

Най-доброто за свързване на вашите технологии

Свържете уеб услугите и автоматизирайте повтарящите се задачи с Zapier

Zapier е онлайн инструмент за автоматизация, който позволява на потребителите да свързват любимите си уеб услуги и да автоматизират повтарящи се задачи, спестявайки време и увеличавайки продуктивността.

С Zapier потребителите могат да интегрират хиляди приложения и да създават „Zaps“ – автоматизирани работни процеси между различни приложения, за да автоматизират прости и сложни работни процеси.

Чрез свързване на инструментите си с Zapier и автоматизиране на ръчните и повтарящи се задачи, потребителите на Zapier могат да се концентрират върху по-ценна работа, освобождавайки време и енергия за по-творческа и стратегическа работа и поддържайки продуктивността на отделните лица и екипи.

Най-добри функции

Автоматизацията на работния процес позволява на потребителите да автоматизират рутинните задачи.

Създавайте многоетапни работни процеси, за да изпълнявате по-сложни задачи

Улеснява прехвърлянето на данни между различни приложения

Интегрира се с 5000 страхотни приложения , включително ClickUp, Gmail, Slack и други.

Текущи ограничения

Някои потребители може да сметнат ценовата структура на Zapier за скъпа за техните нужди.

Цени

Безплатно

Стартово ниво : 19,99 $ на месец, фактурира се ежегодно

Професионална версия : 49 долара на месец, фактурира се ежегодно

Team : 399 долара на месец, фактурира се ежегодно

Компания: 799 долара на месец, фактурирани ежегодно

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (1044+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (2481+ отзива)

10. Weekdone

Най-доброто за проследяване на OKR

Следете целите си и измервайте напредъка си с Weekdone

Weekdone е софтуер за OKR и инструмент за управление на екипи, който е проектиран да помага на екипите да увеличат производителността си, като съгласуват целите си, проследяват напредъка и предоставят редовна обратна връзка.

Екипите могат да създават и разпределят задачи, да поставят цели и задачи и да проследяват напредъка си във времето. Приложението предлага и редовни проверки, при които членовете на екипа могат да докладват за напредъка си и да споделят новини с колегите си. Тази редовна обратна връзка помага на екипите да останат информирани и съгласувани и може да доведе до по-добро сътрудничество, комуникация и продуктивност.

Най-добри функции

Инструменти за поставяне и проследяване на цели за измерване на напредъка и идентифициране на области за подобрение

Персонализираните шаблони позволяват на екипите да създават отчети за напредъка, които са съобразени с техните цели.

Инструменти за сътрудничество, като коментари и актуализации на екипа, помагат на всички да бъдат информирани.

Анализът на екипната производителност дава на лидерите и екипите възможност да виждат производителността на прост табло.

Текущи ограничения

Поддържа само до трима души в безплатния план.

Настройването на приложението и създаването на екипи може да бъде предизвикателство за новите потребители.

Няма месечни отчети за напредъка (само седмични отчети)

Цени

Цената зависи от броя на потребителите.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4. 1 от 5 (24+ отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (57+ отзива)

11. Pocket

Най-доброто приложение за отбелязване на любими страници

Запазете статии, видеоклипове и друго уеб съдържание, за да ги прочетете или видите по-късно с Pocket.

Pocket е приложение за запазване и откриване на съдържание, което позволява на потребителите да запазват статии, видеоклипове и друго уеб съдържание, за да ги прочетат или гледат по-късно, като по този начин се намалява необходимостта да превключвате между различни приложения и да се разсейвате по време на работа.

Приложението предлага и набор от инструменти за организиране и категоризиране на съдържанието, включително етикети, папки и търсене, което улеснява потребителите да намират това, от което се нуждаят, когато им е необходимо.

Най-добри функции

Функцията „Запази за по-късно“ позволява на потребителите да запазват статии, видеоклипове и друго съдържание, за да ги прегледат по-късно.

Лесно категоризирайте и маркирайте запазеното съдържание, за да улесните търсенето.

Налични са на различни платформи, включително iOS, Android, уеб браузъри.

Използва алгоритми за машинно обучение, за да препоръчва съдържание, което може да бъде интересно за потребителите.

Текущи ограничения

Интерфейсът и търсенето могат да бъдат подобрени за по-добра използваемост.

Цени

Премиум месечен абонамент : 4,99 $ на месец

Премиум годишен: 44,99 $ на година

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (26+ отзива)

Capterra: Н/Д

12. Toggl

Най-добър софтуер за проследяване на времето

Проследявайте времето и получавайте информация за работните си навици с Toggl

Toggl е инструмент за отчитане на времето, който помага на екипи и индивидуални лица да увеличат производителността си, като отчитат времето, прекарано в задачи, организират проекти и предоставят ценна информация за работните си навици и производителност.

Чрез точно проследяване на времето и предоставяне на ценна информация за работните навици, Toggl може да помогне на потребителите да увеличат производителността си, като намалят времето, прекарано в ръчно проследяване на времето, оптимизират работните процеси и подобрят комуникацията и сътрудничеството.

Освен това Toggl се интегрира с много други инструменти за продуктивност, включително приложения за управление на проекти, инструменти за фактуриране и други.

Най-добри функции

Проследявайте времето, прекарано в различни задачи и проекти, и персонализирайте таймера, за да отговаря на уникалните нужди на проекта.

Получавайте различни отчети, като седмични и месечни обобщения, за да видите как прекарвате времето си в изпълнението на задачите.

Възможностите за интеграция позволяват на Toggl да се свързва с други работни инструменти като ClickUp, Zapier, Evernote, Slack и други.

Получавайте напомняния кога да стартирате или спрете таймера

Текущи ограничения

Отделните планове за проследяване на времето, управление на проекти и набиране на персонал го правят скъп в сравнение с други алтернативи на Toggl

Цени

Безплатно

Стартово ниво : 9 долара на потребител/месец

Премиум : 18 долара на потребител/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,6 от 5 (1514+ отзива)

Capterra: 4,7 (2137+ отзива)

13. 1password

Най-доброто хранилище за пароли

Създавайте силни пароли и лесно влизайте в приложенията с 1Password

1Password е инструмент за управление на пароли, който помага на отделни лица и екипи да създават силни пароли, лесно да влизат в приложения, без да се налага да запомнят множество пароли, и да споделят паролите си по сигурен начин.

Това приложение намалява риска от нарушения на сигурността, свързани с паролите, и опростява управлението им.

Най-добри функции

Съхранявайте безопасно потребителските си имена, пароли и друга чувствителна информация

Автоматично попълване на информацията за вход за по-бързо и лесно влизане

Създавайте силни и уникални пароли, за да подсилите вашите данни за вход

Редовни проверки за сигурност, които ви предупреждават, ако някой от паролите ви е компрометиран или използван

Текущи ограничения

Потребителите са имали проблеми между разширение за браузър и интегрирано приложение за настолен компютър.

Цени

Лично : 2,99 $ на месец, фактурира се ежегодно

Семейство : 4,99 $ на месец за пет члена на семейството, фактурира се ежегодно

Бизнес : 7,99 $ на потребител/месец

Стартови пакет за екип: 19,95 долара на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (1217+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (1904+ отзива)

14. Jasper AI

Най-добър AI асистент за писане

Получете текст, генериран от изкуствен интелект, с Jasper

Jasper е платформа, създадена да предостави на бизнеса и екипите виртуален асистент, задвижван от изкуствен интелект, който може да автоматизира рутинните задачи и да подобри продуктивността.

Платформата използва усъвършенствани технологии за обработка на естествен език (NLP) и машинно обучение, за да разбира и отговаря на заявките на потребителите, освобождавайки време за по-стратегическа и творческа работа.

Най-добри функции

Създавайте увлекателни параграфи с генератора на параграфи

Получете ценна рамка за създаване на нови идеи за маркетингови текстове с рамката „Проблем-Агитация-Решение“ (PAS).

Пренапишете съдържанието и подобрете качеството на писането с функцията Content Improver.

Получете отговори на трудни въпроси с функцията Quora Answers.

Текущи ограничения

Ценовият модел може да бъде скъп за някои потребители.

Цени

Boss Mode : 99 долара на месец (по приблизителна оценка)

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (761+ отзива)

Capterra: 4,8 от 5 (1589+ отзива)

15. Pomofocus

Най-доброто приложение за проследяване на времето и Pomodoro

Проследявайте времето, намалете разсейването и увеличете концентрацията си с приложението PomoFocus.

Pomofocus е инструмент за управление на времето, базиран на техниката Pomodoro, която е популярна метода за повишаване на продуктивността.

Приложенията за продуктивност като Pomofocus могат да подобрят производителността ви, като разделят работата на управляеми части и ви позволяват да правите редовни почивки, за да се презаредите и да се фокусирате отново. Този софтуер за помадоро помага да се намалят разсейванията, да се подобрят уменията за управление на времето и да се увеличи концентрацията, което води до по-добро качество на работата и по-добро изпълнение.

Най-добри функции

Предоставя таймер, който помага на потребителите да останат фокусирани за интервали от 25 минути с 5-минутна почивка между тях.

Възможност за персонализиране на времето за концентрация, кратки и дълги почивки, за да отговарят на всякакви нужди

Интегрира се с различни работни инструменти, като приложения за управление на задачи, календари, инструменти за продуктивност и други, за безпроблемно преживяване.

Предоставя подробна статистика за това къде се изразходва времето за различните задачи, за да помогне на потребителите да идентифицират модели и области за подобрение.

Текущи ограничения

Без разширени функции за управление на задачите

Ограничени възможности за проследяване на времето в сравнение с други високо оценени приложения Pomodoro

Цени

Pomofocus предлага безплатни и платени планове. За цени се обърнете към Pomofocus.

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

16. Strides

Най-доброто приложение за проследяване на цели

Проследявайте целите си и формирайте по-добри работни навици с Strides

Strides е приложение за формиране на навици и проследяване на цели, създадено да помага на отделни лица и екипи да подобрят производителността си и да постигнат целите си. Приложението предлага прост и интуитивен интерфейс за задаване и проследяване на цели, както и напомняния и проследяване на напредъка, за да помага на потребителите да останат на правилния път.

Потребителите могат да увеличат производителността си, като задават и проследяват цели, свързани с работата и личния им живот. Той предоставя ясна представа за напредъка, което улеснява да се види какво работи и какво не, и да се направят необходимите корекции.

Най-добри функции

Включва редица анализи и отчети, с които да следите напредъка си във времето и да идентифицирате кои навици и рутинни дейности работят добре.

Позволява на екипите да споделят своите цели и напредък помежду си, което спомага за повишаване на отговорността и мотивацията.

Предоставя гъвкава система за управление на задачите, която позволява на потребителите да създават, организират и приоритизират своите задачи и списъци със задачи.

Интегрира се с други работни инструменти за по-ефективна и безпроблемна работа.

Текущи ограничения

Форматът на списъка със задачи може да е твърде опростен за други потребители с по-сложни цели.

Цени

Наличен като безплатно приложение

Поддържа се от покупки в приложението на цена между 4,99 и 79,99 долара за доживотно членство.

Оценки и отзиви на клиенти

Apple store: 4,8 от 5 (194+ отзива)

17. 15five

Най-добър софтуер за управление на производителността

Съгласувайте целите и проследявайте резултатите с 15Five

15Five е платформа за управление на производителността, която помага на екипите да подобрят производителността си, като съгласуват целите на служителите, проследяват напредъка и предоставят редовна обратна връзка.

Освен това, приложението помага да се идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение, като им позволява да вземат решения, основани на данни, за това как да разпределят ресурсите и да оптимизират производителността.

Най-добри функции

Предоставя набор от инструменти за анализ и отчитане , които помагат на мениджърите да разберат представянето на екипа си, да идентифицират области за подобрение и да проследяват напредъка във времето.

Седмичен процес на отчитане, който позволява на служителите да споделят своя напредък и цели

Текущи ограничения

Макар софтуерът да е като цяло лесен за използване, може да възникне известно объркване около различните видове обратна връзка и цели, които могат да бъдат зададени.

Цени

Engage : 4 долара на потребител/месец, фактурира се ежегодно

Perform : 8 долара на потребител/месец, фактурира се ежегодно

Focus : 8 долара на потребител/месец, фактурира се ежегодно

Total Platform: 14 долара на потребител/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,6 от 5 (1736+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (870+ отзива)

18. Hootsuite

Най-добър софтуер за социално планиране

Бъдете в течение с разговорите по ключови теми, проследявайте ефективността на вашите публикации и споменавания на марката и наблюдавайте дейностите на конкурентите с Hootsuite.

Hootsuite е платформа за управление на социални медии, която помага на екипите да оптимизират присъствието си в социалните медии и да подобрят производителността си.

Използването на това приложение може да подобри производителността, като намали времето и усилията, необходими за управлението на множество профили в социалните медии. Планирайте и публикувайте постове предварително, следете споменавания и съобщения, проследявайте анализите в социалните медии и сътрудничете с членовете на екипа – всичко това от едно централно място.

Най-добри функции

Управлявайте входящите съобщения от различни социални канали

Следете активността и бъдете информирани за пазарните тенденции и конкурентите

Промотирайте органично съдържание и управлявайте платени реклами

Анализирайте и измервайте резултатите във всички социални мрежи

Текущи ограничения

Скъп ценови модел

Цени

Професионален : 99 долара на месец

Team : 249 долара на месец (трима потребители)

Бизнес : 739 долара на месец (пет потребители)

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4. 1 от 5 (3786+ отзива)

Capterra: 4,4 от 5 (3371+ отзива)

19. Evernote

Най-доброто приложение за водене на бележки

Организирайте и съхранявайте бележките си на едно централизирано място с Evernote

Evernote е приложение за водене на бележки и организиране, което помага на екипите да подобрят производителността си, като им предоставя централно място за съхранение и организиране на информация.

Създавайте бележки, включително текст, изображения, аудио записи и др., и организирайте тези бележки в бележници. Той също така предоставя набор от инструменти за търсене и организиране на бележки, което улеснява намирането на необходимата информация, когато имате нужда от нея.

Най-добри функции

Синхронизирайте и организирайте бележките си

Създавайте задачи в бележките си и ги превръщайте в задачи

Дръжте важните си документи при себе си, като използвате скенера за документи, и ги запазете в бележките си.

Запазвайте статии, уеб страници и екранни снимки директно в приложението.

Текущи ограничения

Поддържа ограничен брой типове файлове

Липсват функции за продуктивност в сравнение с други алтернативи на Evernote

Цени

Професионален : 10,99 $ на месец

Teams: 14,99 $ на потребител/месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,4 от 5 (1978+ отзива)

Capterra: 4,4 от 5 (7735+ отзива)

20. Zoom

Най-добър софтуер за уеб конференции

Сътрудничество с екипи и клиенти в реално време с Zoom

Zoom е платформа за видеоконферентна връзка и сътрудничество, която помага на отдалечените екипи да подобрят производителността си, като им позволява лесно да провеждат аудио и видео разговори отвсякъде.

Освен това, това приложение предлага различни инструменти за споделяне на екрана, записване и добавяне на бележки, което улеснява екипите да представят и да работят съвместно върху документи, презентации и други материали.

Най-добри функции

Активирайте споделянето на екрана по време на срещи, за да можете участниците да виждат екрана ви, докато представяте лесно

Преведени надписи, които помагат за премахване на езиковите бариери

Обединете системите си с интеграциите на Zoom

Оптимизирайте и организирайте комуникацията с инструментите от страничната лента на Zoom Chat.

Текущи ограничения

Безплатният план ограничава времето за всяка среща

Цени

Основни : Безплатни

Pro : 149,90 долара на потребител/година

Бизнес: 199,90 долара на потребител/година

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (52 532+ отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (13 455+ отзива)

21. Superhuman

Най-добър софтуер за оптимизиране на имейли

Оптимизиране на комуникацията по имейл с Superhuman

Superhuman е инструмент за продуктивност и управление на имейли, който помага на екипите да подобрят производителността си, като им предоставя инструменти за планиране и проследяване на имейли.

Платформата предоставя по-бърз и по-ефективен начин за управление на електронната поща, като намалява времето и усилията, необходими за сортиране на големи обеми имейли и намиране на нужната информация.

Освен това, той помага на потребителите да следят важните задачи и да извършват последващи действия, като по този начин намалява риска от пропуснати срокове или забравени задачи.

Най-добри функции

Клавишни комбинации за ускоряване на управлението на имейлите

Разделете пощенските си кутии, за да се концентрирате върху един имейл акаунт наведнъж

Планираните последващи действия държат потребителите в течение с отговорите

Текущи ограничения

Липсва функция за общо търсене; потребителите трябва да превключват между имейл акаунтите си, за да виждат съобщенията си.

Цени

Growth : 30-45 долара на потребител/месец

Стартово ниво : 30 долара на потребител/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,4 от 5 (61+ рецензии)

Capterra: 4,9 от 5 (15+ рецензии)

22. Todoist

Най-доброто просто приложение за списъци със задачи

Управлявайте задачите и списъците си със задачи с Todoist

Todoist е приложение за управление на задачи и списъци със задачи, което помага на потребителите да подобрят производителността си, като им предоставя централизирано място за организиране и проследяване на задачи и проекти. То също така помага да се намали времето и усилията, необходими за проследяване на множество списъци и задачи.

Освен това, инструментите за сътрудничество и делегиране улесняват екипите да работят заедно, да приоритизират работата и да гарантират, че задачите се изпълняват навреме и с високо качество.

Най-добри функции

Бързото добавяне ви позволява да записвате и организирате задачите си незабавно.

Повтарящите се крайни срокове ви помагат да запомните важните дати и да изградите по-добри работни навици.

Организирайте задачите и проектите си по раздели и подзадачи

Добавете нива на приоритет, за да отбележите кои задачи са важни и/или спешни.

Текущи ограничения

Въпреки че интерфейсът е прост и лесен за използване, понякога може да изглежда малко ограничен.

Цени

Безплатно : Получете до пет активни проекта

Pro : 4 долара на месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 6 долара на потребител/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4. 4 от 5 (743+)

Capterra: 4,6 от 5 (2081+ отзива)

23. OpenPhone

Най-добър софтуер за бизнес телефони

Оптимизирайте бизнес комуникациите с OpenPhone

OpenPhone е инструмент за бизнес комуникация, който помага на фирмите и екипите да оптимизират комуникацията си.

Платформата предоставя виртуален бизнес телефонен номер, който екипите могат да използват за цялата си професионална комуникация, което намалява времето и усилията, необходими за управлението на множество телефонни номера и устройства.

Най-добри функции

Получете виртуални телефонни номера, без да се налага да купувате нова телефонна система

Персонализирайте поздравителните съобщения на гласовата поща за всеки бизнес телефонен номер

Изпращайте и получавайте текстови съобщения от виртуални телефонни номера

Интегрирайте го с Zapier, за да получите достъп до над 4000 други приложения.

Текущи ограничения

Някои потребители са имали проблеми с качеството на разговорите

Цени

Стандартен : 17 долара на потребител/месец

Премиум : 25 долара на потребител/месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,8 от 5 (1274+ отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (46+ рецензии)

24. Userguiding

Най-добър софтуер за въвеждане в работата

Оптимизиране на процесите по въвеждане и обучение на потребители с UserGuiding

UserGuiding е платформа за въвеждане на потребители и адаптиране към продукти, която помага на екипите да подобрят производителността си, като предоставя прост и ефективен начин за обучение и подготовка на потребителите, намалявайки времето и усилията, необходими за предоставяне на лично обучение или писмена документация.

Освен това, вградените в приложението продуктови обиколки и интерактивни ръководства на UserGuiding могат да помогнат на потребителите бързо и ефективно да се запознаят с новите продукти и функции, като намалят времето и усилията, необходими за разрешаване на проблеми и отговаряне на въпроси.

Най-добри функции

Подробни анализи, които помагат за създаването на ефективни продуктови презентации

Създайте персонализирани преживявания за новопостъпили служители с функцията за сегментиране

Събирайте важни данни за потребителите с Net Promoter Surveys (NPS)

Текущи ограничения

Трудна крива на обучение за някои потребители

Цени

Basic : 69 долара на месец, фактурира се ежегодно

Професионална версия : 299 долара на месец, фактурира се ежегодно

Корпоративен: 499+ долара на месец, фактурира се ежегодно

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (112+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (51+ отзива)

25. Canva

Най-добър софтуер за графичен дизайн

Създавайте лесно дизайни, маркетингови материали и много други с Canva

Canva е инструмент за графичен дизайн, който помага на екипите да подобрят производителността си, като предоставя лесна за използване платформа за създаване на разнообразно визуално съдържание, включително презентации, публикации в социални медии, листовки и др., като намалява необходимостта от специализирани дизайнерски умения или използването на множество инструменти за дизайн.

Приложението предлага и шаблони и дизайнерски елементи, които могат да ви помогнат да гарантирате, че дизайните са визуално последователни и съобразени с указанията на марката, като по този начин се намалява рискът от грешки и преработване.

Най-добри функции

Лесно редактиране и конвертиране на PDF файлове в онлайн дизайни

Редакторът с функция „плъзгане и пускане” улеснява всички потребители при създаването и редактирането на дизайни.

Изберете от библиотека с шаблони, изображения и други ресурси.

Изтеглете дизайни и ги споделете с всеки чрез линк.

Текущи ограничения

Разширените функции и ресурси са достъпни само с платен абонамент.

Цени

Безплатно

Pro : 12,99 $ на месец за един човек

Teams: 14,99 долара на месец за първите пет души

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (3844+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (10 973+ отзива)

Добре е да знаете точно какви елементи да търсите, за да сте сигурни, че ще намерите подходящия за вас инструмент. ☝️

Ето няколко основни критерия, които трябва да имате предвид, докато разглеждате тези инструменти:

✅ Функционални и лесни за използване

Лесен ли е за използване и можете ли да разберете как да го използвате, без да се нуждаете от технически умения?

Ако поддържането на даден инструмент ви коства повече време, енергия и дори пари, отколкото стойността, която ви носи, тогава той не е подходящ за вас.

Инструментите, които избирате, трябва да са интуитивни и лесни за навигация. Най-важното е, че трябва да са функционални. Тези инструменти трябва да добавят стойност към живота ви, като ви помагат да запълните празнините, да свържете работните процеси и да опростите ежедневието си.

✅ Гъвкави и мащабируеми

Всеки има свой уникален работен процес и предпочитания за учене. Инструментите за продуктивност, които избирате, трябва да предлагат гъвкавост, за да се приспособят към вашия стил на работа и нужди, за да ви позволят да работите най-добре.

Освен това, подходящият инструмент трябва да е съвместим с настоящите ви нужди и достатъчно гъвкав, за да се адаптира към променящите се нужди, докато напредвате в работата си.

✅ Сигурен, надежден и достъпен

Можете ли да запазвате, редактирате и достъпвате работата си лесно и по всяко време? И дали те са сигурни – защитени ли са вашите файлове, разговори и лични данни?

Ако целта ви е да повишите производителността си, тогава инструментите ви трябва да бъдат надеждни, достъпни и, най-важното, да са сигурни и да защитават личните ви данни.

✅ Подобрява сътрудничеството

Независимо дали работите самостоятелно или с отдалечени екипи и клиенти, приложенията за продуктивност, които ви позволяват лесно да комуникирате и да си сътрудничите в реално време, са ключът към подобряване на ефективността на работата ви.

Изберете инструменти с вградени функции за комуникация и сътрудничество, за да намалите загубата на време в разговори, да ускорите обратната връзка, да решавате проблемите по-бързо и да получавате незабавни разяснения.

Оптимизирайте работния си процес с приложения за продуктивност

Независимо дали сте в офиса или работите от дома, подходящите инструменти и трикове за продуктивност могат да ви помогнат да останете организирани, мотивирани и на път да свършите повече работа.

И за ваша късмет, има много опции, които могат да ви помогнат да намерите това, от което се нуждаете. Всичко се свежда до това да отделите време да проучите и оцените кои инструменти най-добре отговарят на вашите специфични нужди, работния процес, стила на учене и целите.

Някои инструменти за продуктивност могат да ви помогнат да останете фокусирани, други могат да ви помогнат да следвате целите си, а трети могат да оптимизират работния ви процес – с ClickUp можете да направите всичко това. 😉

С стотици персонализирани функции и мощни интеграции, ClickUp ще ви даде възможност да работите по свой начин и да овладеете работния си процес.

Време е да отключите продуктивния гуру в себе си. Съберете всичките си проекти и работа на едно място с ClickUp. 👌