11 най-добри софтуера за планиране на проекти за екипи през 2025 г.

Всеки проект се възползва от софтуер за подобряване на екипната работа – от улесняване на ремонт на дома до организиране на многофазови маркетингови кампании.

С възможността да планирате, проследявате и управлявате графици, задачи и ресурси на проекти в реално време, софтуерът за планиране на проекти е незаменим инструмент за проектните мениджъри и членовете на екипа.

Независимо дали става дума за подпомагане на екипа ви в управлението на множество проекти, проследяване на резултатите или планиране на ресурсите, подходящият инструмент за планиране на проекти може да направи разликата между печеливш резултат и пропуснато завършване на проекта!

Ако нямате много време и искате да напреднете с следващия си проект, опитайте шаблона за календарно планиране на ClickUp, за да съберете задачите, срещите и събитията на екипа си на една платформа! ?️

Какво трябва да търсите в софтуера за планиране на проекти?

Проектните мениджъри трябва да търсят гъвкав софтуер за планиране на проекти, който да осигурява прозрачност на всяка задача, дейност и среща.

Съвременните екипи работят междуфункционално с други отдели и в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, за да определят обхвата, целите и резултатите на проекта. Графикът на проекта трябва да се поддържа на седмична (ако не и на дневна) база. Използването на платформа за обединяване на екипите и съвместната работа е най-добрият начин да се избегнат отклонения от обхвата или пречки за производителността.

Ето най-важните функции за планиране на проекти, които трябва да имате предвид при избора на решение:

Персонализирани отчети , съобразени с конкретните нужди и изисквания на проектните мениджъри, заинтересованите страни, ръководството или клиентите.

Инструменти за сътрудничество като групов чат, споделяне на файлове и коментари, за да останете свързани и да сте в крак с най-новите постижения.

Интуитивни календари и диаграми на Гант за настройка на зависимости между задачите, разпределяне на ресурси и едновременно преглед на няколко проекта.

Управление на бюджета за наблюдение на разходите по проекта, проследяване на напредъка спрямо разходите и за наблюдение на разходите по проекта, проследяване на напредъка спрямо разходите и управление на бюджетите по проекта

Управление на ресурсите , за да ви помогне да разпределяте ресурсите към задачите, както и да ви предостави начин да проследявате , за да ви помогне да разпределяте ресурсите към задачите, както и да ви предостави начин да проследявате капацитета на ресурсите.

Разширени възможности за търсене , за да филтрирате проектите по дата, бюджет, ресурси, име на проекта и др.

Автоматизирани работни процеси за създаване на правила и скриптове за автоматизация за по-добро управление на задачите

Мащабируема йерархия за управление на малки проекти или мащабни, сложни проекти

С оглед на тези ключови функции, нека разгледаме най-добрите софтуери за планиране! ⚡️

Планирайте множество проекти, управлявайте зависимостите и приоритизирайте всичко в графика на проекта си с изгледа на диаграмата на Гант.

ClickUp е платформа за продуктивност, предназначена за екипи, за да управляват работата си ефективно и на едно място. Неговите усъвършенствани персонализирани функции улесняват създаването на подробни планове за проекти и визуализирането им от различни ъгли. Използвайте календарния изглед на ClickUp и интеграцията с Google Calendar, за да държите всички на една и съща страница, независимо от местоположението им!

От ежедневна гледна точка, екипите, които си сътрудничат в ClickUp, имат достъп до цялата си работа и документи. Стартирайте Zoom срещи в рамките на дадена задача, редактирайте задачи в масов режим и планирайте задачи в календар с просто плъзгане и пускане.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Толкова много мощни инструменти за сътрудничество могат да представляват крива на обучение за някои потребители.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Toggl Plan

чрез Toggl Plan

Toggl Plan е софтуер за управление на проекти, предназначен за ефективно управление на проекти. С Toggl Plan потребителите могат да създават задачи, да разпределят ресурси, да определят срокове и да проследяват напредъка в реално време. Инструментът е достъпен както за настолни, така и за мобилни устройства, което улеснява проследяването на проектите отвсякъде.

Платформата улеснява сътрудничеството, като позволява на членовете на екипа да коментират задачите и да споделят файлове или екранни снимки директно от приложението. Удобният потребителски интерфейс и мощните функции помагат на екипите да бъдат организирани, да спестят време и да постигат резултати по-бързо.

Най-добрите функции на Toggl Plan

Инструменти за сътрудничество по задачи за организиране на прикачени файлове, обратна връзка и контролни списъци

Визуално управление на натоварването и повтарящи се задачи

Преглед на графиците на екипа на един екран

Планиране с плъзгане и пускане върху времеви линии

Двупосочна интеграция с Toggl Track

Ограничения на Toggl Plan

Достъпът до всички функции на приложението може да бъде по-труден, отколкото в уеб версията.

Не е подходящ за управление на множество проекти с междуфункционални работни потоци.

Цени на Toggl Plan

Екип : 8 долара на потребител на месец

Бизнес: 13,35 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Toggl Plan

G2 : 4,3/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

3. GanttPRO

чрез GanttPRO

GanttPRO е платформа за управление на проекти, разработена, за да помага на физически лица и фирми да управляват и да си сътрудничат по своите проекти. Тя предоставя на потребителите функции за планиране на проекти, с които да създават динамични диаграми на Гант за множество проекти, да създават списъци със задачи, да разпределят задачи на членовете на екипа и да проверяват състоянието на ресурсите.

Софтуерът предлага и шаблони за графици за различни видове проекти, с които можете бързо да създавате планове за проекти, без да се налага да започвате от нулата. Освен това предлага инструменти за сътрудничество, като чат в реално време и функция за коментари, които помагат на екипите да комуникират ефективно и да координират задачите си по-ефективно.

Най-добрите функции на GanttPRO

Отчети с подробности за задачите по проекта, проектите, потребителите и др.

Инструменти за планиране на проекти, включително изгледи Gantt и Board

Автоматично планиране за преизчисляване на зависимостите между задачите

Изглед на натоварването за по-добро управление на задачите

Експортиране на файлове в PDF, PNG, XLSX и XML

Ограничения на GanttPRO

Създаването на зависимости между задачите може да бъде сложен процес по време на планирането на работния процес.

Липсват разнообразни изгледи на проектите в сравнение с други софтуери за планиране на проекти

Цени на GanttPRO

Основен : 7,99 $ на потребител на месец

PRO : 12,99 $ на потребител на месец

Бизнес : 19,99 $ на потребител на месец

Enterprise: 13,35 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за GanttPRO

G2 : 4,8/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

4. Wrike

чрез Wrike

Wrike е платформа за управление на проекти и сътрудничество в облака, предназначена да помага на екипите да планират, управляват и анализират работата си. Тя предлага функции като списъци със задачи, диаграми на Гант, табла Канбан, персонализирани табла, календари на екипа, споделяне на файлове и други.

Платформата предоставя и инструменти за планиране на проекти, както и за отчитане, така че напредъкът на проектите може да се проследява в реално време. Wrike се интегрира с други популярни приложения като Slack и Zapier, което прави още по-лесно поддържането на организацията на вашия екип. С Wrike можете да сътрудничите по проекти с екипи както вътре, така и извън вашата организация!

Най-добрите функции на Wrike

Анализ на критичния път, моментални снимки и базови линии на диаграмите на Гант

Импортер на файлове от Microsoft Project

Зависимости и етапи

Препланиране на задачи в масов режим

Връзки към задачи, които могат да се споделят

Ограничения на Wrike

Липсва система за управление на документи (разгледайте по-добри опции в алтернативите на Wrike ).

Няма независима функция за водене на бележки

Цени на Wrike

Безплатна версия

Екип : 9,80 $ на потребител на месец

Бизнес : 24,80 долара на потребител на месец

Предприятие : Свържете се с Wrike за подробности

Pinnacle: Свържете се с Wrike за подробности

Оценки и рецензии за Wrike

G2 : 4. 2/5 (3200+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2300 отзива)

5. Hive

чрез Hive

Hive е платформа за управление на проекти с функции като управление на задачи, комуникация в екипа и разпределение на ресурси за успешно планиране на проекти. Hive предлага лесен за използване интерфейс, който улеснява екипите да си сътрудничат и да работят по задачи отвсякъде. С възможността да възлага задачи, да определя крайни срокове, да проследява статуса на проектите и да получава известия, Hive дава на екипите възможност да следят графика на проектите си и да спазват крайните срокове.

Едно от основните предимства на Hive е възможността да визуализирате графиците и зависимостите при планирането на проекти. С Hive екипите могат да създават диаграми на Гант, които предоставят ясен преглед на графика на проекта, включително зависимостите между задачите и важните етапи.

Тази визуализация позволява на екипите да идентифицират потенциални препятствия и да коригират графика на проекта си съответно, като по този начин гарантират, че ще останат на път към постигането на целите на проекта.

Най-добрите функции на Hive

Изготвяйте графики на проекти, базови линии, етапи и зависимости с помощта на Gantt view.

Табло за работната среда, за да визуализирате всички дейности в платформата

Hive Notes за сътрудничество с членовете на екипа в реално време

Родителски проекти с подпроекти в гъвкава йерархия

Вградена функция за чат

Ограничения на Hive

Скъпи ценови планове в сравнение с други софтуери за планиране на проекти

Ограничена функционалност за редактиране на многозадачност и богат текст

Цени на Hive

Solo : Безплатен

Екипи : 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Свържете се с Hive за подробности

Оценки и рецензии на Hive

G2 : 4,6/5 (над 360 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

6. ActiveCollab

чрез ActiveCollab

ActiveCollab е инструмент за управление на проекти, който опростява процеса на управление на клиенти и планиране на проекти за агенции. Платформата позволява на потребителите да създават подробни планове за проекти, да възлагат задачи на членовете на екипа, да управляват срокове и да си сътрудничат в споделено работно пространство.

От преглед на състоянието на проекта до обмен на обратна връзка в реално време, ActiveCollab предлага редица функции, които помагат на агенциите да поддържат организация и да следват плана си. Платформата осигурява среда за сътрудничество, в която членовете на екипа могат да обсъждат проекти, да споделят файлове и да обменят информация за напредъка.

Най-добрите функции на ActiveCollab

Имейл с новини за просрочени задачи, задачи, които трябва да бъдат изпълнени през деня, както и предстоящи задачи

Примерни проекти, за да се запознаете с интерфейса на платформата

Изгледи на проекти, включително списък, колона и времева линия

Четири цветни теми, включително тъмна и неонова

Повтарящи се, родителски и дъщерни задачи

Ограничения на ActiveCollab

Ограничена мащабируемост за управление на портфолио от проекти

Разширените отчети са достъпни при скъпите планове.

Цени на ActiveCollab

Pro : 8 $/месец на член

Плюс : 9,50 $/месец за 3 членове

Pro + Get Paid: 11,75 $/месец на член

Оценки и рецензии за ActiveCollab

G2 : 4,3/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

7. Monday. com

чрез Monday

Monday е платформа за управление на проекти с редица функции, които позволяват на потребителите лесно да планират, управляват и сътрудничат по проекти. С Monday.com екипите могат да създават задачи и да определят крайни срокове, да разпределят задачи на членовете на екипа, да проследяват напредъка, да коментират задачите и да виждат цялостния статус на проекта.

Функциите му за визуализация позволяват на екипите да проследяват състоянието на проекта и да визуализират данни, което им позволява да вземат по-добри решения по-бързо. Monday предлага и контрол на достъпа, така че потребителите могат лесно да управляват кой има достъп до работата в платформата, както и интеграции с други приложения за планиране на проекти, като Slack и Google Drive, за допълнително удобство.

Най-добрите функции на Monday

Над 10 изгледа на проекти, включително диаграми на Гант и табла Канбан

Персонализирани работни процеси с блокове за изграждане без код

Основни, частни и споделяеми работни документи

Над 200 предварително създадени рецепти за автоматизация

Табла в реално време

Ограничения на понеделник

Трудно е да се запознаете с функциите и интерфейса (вижте алтернативите на Monday ).

Таблото за управление е платена премиум функция.

Цени за понеделник

Индивидуален : Безплатен завинаги

Basic : 8 долара на потребител на месец, започвайки от 3 места

Стандартен : 10 долара на потребител на месец, започващ от 3 места

Pro : 16 долара на потребител на месец, започвайки от 3 места

Enterprise: Свържете се с Monday за подробности

Оценки и рецензии за понеделник

G2 : 4,7/5 (7550+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3700 отзива)

Сравнете Monday и ClickUp!

8. Google Sheets

чрез Google Sheets

Google Sheets е програма за електронни таблици, която позволява на екипите лесно да създават, сътрудничат и споделят електронни таблици за планиране и график на проекти. С Google Sheets екипите могат бързо да въвеждат данни в таблици и да персонализират вида на електронната си таблица с шрифтове, цветове и формули.

Инструментът включва и мощни функции за анализ на данни с диаграми и графики, които могат лесно да се споделят с други членове на екипа. Google Sheets позволява на екипите да работят заедно в реално време, което осигурява ефективно сътрудничество и комуникация по проектите. Програмата е сигурна и лесна за използване, като позволява на екипите бърз достъп до документите си от всяко устройство!

Най-добрите функции на Google Sheets

Функционалност за коментари и действия , за да поддържате графиците на проектите в движение

Опции за персонализирани решения с елементи от менюто и макроси с Apps Script

Интеграция с Salesforce за свързване с данни от други платформи

Помощни функции като Smart Fill и предложения за формули

Автоматично запазване с история на версиите

Ограничения на Google Sheets

За да подобрите функциите на Sheet, са необходими добавки от Google Workspace Marketplace.

Не е подходящ като самостоятелен софтуер за планиране на проекти или инструмент за управление на задачи.

Цени на Google Sheets

Безплатна версия

Бизнес: 12 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Google Sheets

G2 : Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 12 000 рецензии)

9. Microsoft Excel

чрез Microsoft Excel

Microsoft Excel е мощна програма за електронни таблици, разработена от Microsoft, която позволява на потребителите да съхраняват, организират, анализират и манипулират данни. Тя може да се използва за различни задачи, свързани с планирането на проекти, като създаване на диаграми на Гант, проследяване на напредъка на проекта с диаграми и таблици, изчисляване на разходи и бюджети, бързо и ефективно сортиране на данни по категории, както и създаване и форматиране на диаграми за визуално представяне на данни.

Excel също разполага с множество функции за планиране на проекти, като пивотни таблици и условно форматиране, за да помогне на потребителите да управляват, анализират и визуализират данните си по най-ефективния възможен начин. Софтуерът може да се използва както за основни списъци със задачи, така и за по-сложни диаграми, като финансови модели.

Най-добрите функции на Microsoft Excel

Интелигентни инструменти за изучаване на потребителските модели и организиране на данни

Модерни формули за извършване на изчисления

Спарклайни и таблици за прогнозиране на тенденции

Мобилни, настолни и онлайн приложения

Персонализирани електронни таблици

Ограничения на Microsoft Excel

Липсват функции за планиране на ресурсите или планиране на сложни проекти.

Някои диаграми и графики в Excel изискват абонамент за Microsoft 365.

Цени на Microsoft Excel

Microsoft Excel се предлага като самостоятелна версия за 159,99 долара или с абонамент за Microsoft 365.

Оценки и рецензии за Microsoft Excel

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 18 000 рецензии)

10. Работа в екип

чрез Teamwork

Teamwork е платформа за управление на проекти и сътрудничество, предназначена за екипи, които искат да планират, организират и управляват проектите си ефективно. Платформата за планиране на проекти предлага инструменти за управление на комуникацията между членовете на екипа чрез чат съобщения, обаждания и известия. Тя също така се интегрира с други популярни инструменти като Dropbox и Google Docs.

Той позволява на потребителите да следят напредъка на своите проекти, като създават и възлагат задачи, проследяват отработените часове по всяка задача, определят крайни срокове и етапи и наблюдават напредъка. Налични са функции за отчитане, които помагат на екипите да преглеждат своето представяне, което го прави чудесен софтуер за планиране на проекти за екипи.

Най-добрите функции за работа в екип

Изгледи „Списък“, „Канбан“, „Диаграми на Гант“, „Таблица“, „Всичко“ и „Моята работа“

Разрешения и нива на поверителност за клиенти и сътрудници

Таксуеми и разходи за всеки член на екипа

Управление на ресурсите и натоварването

Персонализирани бюджети за всеки проект

Ограничения на екипната работа

Някои казват, че е необходимо известно време, за да се научите да го използвате и прилагате в работните процеси.

Минимална функционалност на чата

Цени за екипна работа

Безплатно завинаги

Стартово ниво : 5,99 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Доставка : 9,99 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Grow : 19,99 $ на потребител на месец, фактурира се ежегодно

Мащаб: Свържете се с Teamwork за подробности

Оценки и рецензии за работа в екип

G2 : 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (790+ отзива)

Разгледайте тези конкуренти на Teamwork!

11. NiftyPM

чрез NiftyPM

NiftyPM е онлайн платформа за управление на проекти, която помага на екипите да си сътрудничат и да поддържат организация в графика на проектите си. Тя опростява работния процес по управление на проекти, задачи, ресурси и заинтересовани страни с лесни за използване функции като планиране на задачи, визуални графики за проследяване на напредъка и целите, автоматизирани известия, за да поддържате членовете на екипа в синхрон, и надеждни отчети.

Инструментът за планиране на проекти също така предлага множество интеграции с популярни бизнес приложения като Dropbox, Google Drive и Slack, което позволява на екипите безпроблемно да свържат своите дейности по управление на проекти с другите си работни процеси.

Най-добрите функции на NiftyPM

Зависимости между етапи, за да блокирате всички задачи в даден етап, докато другите задачи от етапа не бъдат завършени.

Персонализиране на модулите, за да отговарят на ролята и нуждите на членовете на екипа в даден проект

Автоматизация в реално време на статуса „в процес“, „завършен“ и „просрочен“

Потребителски полета за допълнителни данни и информация за етапите

Вградени интеграции и персонализирани вграждания

Ограничения на NiftyPM

За да използвате основните функции, са необходими скъпи платени планове в сравнение с други инструменти за планиране на проекти.

Безплатният план е ограничен до два активни проекта.

Цени на NiftyPM

Безплатно завинаги

Стартово ниво : 5 долара на потребител на месец

Pro : 10 долара на потребител на месец

Бизнес : 16 долара на потребител на месец

Предприятие: Свържете се с NiftyPM за подробности

Оценки и рецензии за NiftyPM

G2 : Н/Д

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

Все още не сте сигурни кой инструмент за планиране на проекти е най-подходящ за вашия екип? Разделихме видовете софтуер за планиране на проекти, за да ви помогнем да намерите най-подходящия:

1. Софтуер за диаграми на Гант

Софтуерът за диаграми на Гант е един от най-популярните и широко използвани инструменти за планиране на проекти. Той предоставя визуално представяне на задачите, графиците и зависимостите в проекта. С диаграмата на Гант можете лесно да проследявате напредъка на проекта, да идентифицирате потенциални пречки и да направите корекции, за да гарантирате навременното му завършване. Много софтуери за диаграми на Гант предлагат и функции за сътрудничество, които позволяват на членовете на екипа да актуализират статуса на задачите, да добавят коментари и да комуникират ефективно.

Инструментите за гъвкаво управление на проекти са предназначени за екипи, които следват методологията Agile. Тези инструменти се фокусират върху итеративното развитие, което позволява на екипите да разделят проектите на по-малки, управляеми задачи, наречени спринтове. Софтуерът за гъвкаво управление на проекти улеснява сътрудничеството, насърчава прозрачността и позволява на екипите да се адаптират бързо към променящите се изисквания. Функции като Kanban табла, потребителски истории и диаграми за изразходване улесняват проследяването на напредъка и гарантират, че проектите се изпълняват навреме.

3. Софтуер за управление на ресурсите

Управлението на ресурсите играе решаваща роля в планирането на проекти. Софтуерът за управление на ресурсите помага на организациите да оптимизират разпределението на ресурсите, като гарантира, че подходящите хора са назначени на подходящите задачи в подходящото време. Тези инструменти осигуряват видимост в реално време на наличността на ресурсите, разпределението на натоварването и планирането на капацитета. Софтуерът за управление на ресурсите позволява на екипите да избегнат претоварване на графиците на проектите, да предотвратят конфликти в планирането и да максимизират производителността.

4. Софтуер за метод на критичния път (CPM)

Софтуерът за метод на критичния път (CPM) е идеален за управление на графици на проекти с множество взаимозависими задачи. Той помага да се идентифицира критичният път, който е поредицата от задачи, определяща общата продължителност на проекта. Софтуерът CPM позволява на екипите да анализират зависимостите между задачите, да оценяват сроковете на проекта и да идентифицират потенциални забавяния или пречки. Като се фокусират върху критичния път, екипите могат да приоритизират задачите и да разпределят ресурсите по-ефективно, гарантирайки успеха на проекта.

Инструментите за сътрудничество са от съществено значение за ефективното планиране на проекти, особено за отдалечени или разпръснати екипи. Тези инструменти улесняват комуникацията, споделянето на файлове и безпроблемното сътрудничество между членовете на екипа. Функциите за планиране на проекти, като съобщения в реално време, възлагане на задачи и споделяне на документи, улесняват екипите да поддържат връзка и да работят заедно ефективно. Софтуерът за сътрудничество се интегрира с инструменти за планиране на проекти, за да предостави цялостно решение за управление на проекти и насърчаване на екипната работа.

Софтуер за планиране на проекти за проектни мениджъри

ClickUp е най-добрият софтуер за планиране на проекти за всеки, който иска да бъде организиран и да се справя с задачите си по проектите. С интуитивния си интерфейс и лесни за употреба функции, той предлага опростен начин за едновременно изпълнение на няколко задачи!

Освен това, неговите възможности за сътрудничество помагат на отделни лица или екипи да работят заедно от всяко място за най-доброто планиране на проекти. Създайте безплатен акаунт в ClickUp още днес!