9 доказани начини да подобрите работните си резултати

Искате да подобрите работните си резултати? Трябва да се научите да определяте приоритети, да делегирате задачи и да контролирате графика си. А най-хубавото е, че по този начин ще спестите време и ще запазите доброто си самочувствие.

Според проучване на FlexJobs от 2020 г., 75% от служителите са изпитвали изтощение на работното място.

Избягването на изтощението не е само въпрос на оцеляване, а на процъфтяване. Време е да откриете как можете да постигнете повече, без да се приковавате към бюрото си за допълнителни часове.

Готови ли сте да се потопите в света на работната производителност и иновативните умения, които могат да ви помогнат да овладеете работната си седмица? Нека заедно се впуснем в това пътешествие към по-продуктивен, балансиран и удовлетворяващ здравословен баланс между работата и личния живот. 👊

Какво е производителност на работа?

Работната производителност измерва колко ефективно изпълнявате ролята и отговорностите си на работното място. Ръководителите оценяват работната производителност на служителите по качеството и количеството на работата им, както и по времето, необходимо за нейното изпълнение. ⏰

Подобряването на работните резултати изисква усилия на индивидуално и организационно ниво. На организационно ниво ръководството на компанията трябва да:

Задайте разумни KPI: Ключовите показатели за ефективност (KPI) са измерими показатели за постигане на конкретни цели. KPI помагат на всеки служител да знае какво се очаква от него и как неговите задължения допринасят за целите на цялата компания.

Създайте рамка за комуникация: Ефективните комуникационни умения са от съществено значение за успеха на организацията. Ръководството на компанията трябва да организира редовни общи и индивидуални срещи, за да дава обратна връзка и да помага на служителите да подобрят работните си резултати.

Помогнете на служителите да идентифицират областите, в които могат да се подобрят: Всеки член на екипа има свои уникални силни и слаби страни. Добрите мениджъри инвестират в професионалното и личното развитие на колегите си, като ги учат да използват силните си страни и да подобряват слабите си страни.

Разпределяйте задачите справедливо: Професионалното развитие е невъзможно, ако служителите се чувстват изтощени. Ръководството на компанията е отговорно за Професионалното развитие е невъзможно, ако служителите се чувстват изтощени. Ръководството на компанията е отговорно за справедливото разпределение на натоварването , като гарантира, че всеки член на екипа се чувства предизвикан, но способен да изпълни възложените му задачи.

Повишете производителността с колективно управление на задачите, като разпределяте задачи, маркирате коментари и споделяте екранни записи в една платформа.

На индивидуално ниво служителите трябва да си поставят ясни цели, да пишат списъци със задачи, да използват уменията си за управление на времето и да разчистят календарите си.

Но какво друго могат да направят мениджърите, за да подобрят професионалното развитие на своите екипи и да усвоят по-добре конструктивната обратна връзка? Ще разгледаме всичко това по-долу!

9 начина да подобрите работните си резултати

Търсите практични и лесни стъпки за подобряване на работните си резултати? Използвайте тези съвети и трикове, за да намалите стреса, да освободите умствения си капацитет и в крайна сметка да постигнете повече до края на деня. 🤩

1. Делегирайте задачи за големи проекти

Като екип можете да постигнете повече, отколкото някога бихте могли сами. Превод: Ако искате да подобрите работните си резултати, трябва да научите изкуството на делегирането.

Групирайте задачите на вашата Kanban табло по статус, потребителски полета, приоритет и др. в изгледа на таблото на ClickUp.

Освен това, за да подобрите наистина работните си резултати, са ви необходими подходящите инструменти. С ClickUp Tasks можете да разделите големите проекти на малки задачи.

ClickUp улеснява разпределянето на задачи на няколко членове на екипа, коментирането на действия или предотвратяването на недоразумения с помощта на екранни записи. Освен това можете да използвате различни изгледи, за да видите всички задачи и подзадачи (т.е. всяко действие от началото до края на проекта) на едно място.

2. Поставете си SMART цели и общувайте ефективно

SMART целите са конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време – а ClickUp ви помага да отбележите всичките пет изисквания.

Изберете от различни типове цели, които да измервате с валута, проценти, числа и вярно или невярно.

С ClickUp Goals можете да зададете ясни срокове, да измервате седмичните резултати и да добавяте задачи от различни екипи в една постижима цел. Освен това можете да проследявате напредъка си с числови, верни/неверни и парични цели.

За да поддържате екипа си организиран, обмислете да добавите описания към всяка цел и задача, за да знаете кои задачи се изпълняват от кои колеги. Ясните и постижими цели помагат на екипите да виждат финалната линия, вместо да губят от поглед крайната цел. Това изисква ясна комуникация с екипа ви, за да минимизирате стреса и да не допуснете вълнуващ проект да се превърне в пълно изтощение.

Нищо не нарушава продуктивния работен ден така, както технологиите, които просто не работят. За да си спестите загубата на ценно работно време в обаждания до ИТ отдела, използвайте инструменти, които повишават производителността на служителите.

Достъп до лентата с инструменти за действие в изгледа на списъка в ClickUp 3. 0, за да преминавате бързо между изгледи, документи и др.

Например, в ClickUp непрекъснато обновяваме инфраструктурата си с цел по-голяма надеждност и производителност. В ClickUp 3.0 наблюдавахме по-висока скорост при задачите и известията, преработихме Sprint Widgets и отбелязахме 20% подобрение в автоматизацията.

Превод: Получавате по-бърз и по-надежден достъп до инструментите, които сте обикнали.

4. Напишете списъка си със задачи вечерта преди това, за да останете фокусирани

Ако искате да се справите успешно с сутринта, уверете се, че знаете най-важните си приоритети в момента, в който седнете на бюрото си. Как да го направите? Не чакайте до сутринта, за да напишете списъка си със задачи. Ако искате да избегнете многозадачността, чудесна отправна точка е да започнете деня с списък със задачи, за да ограничите разсейването.

Вместо това, когато затваряте магазина вечерта преди това, избройте тези три неща:

Какво сте направили през деня Това, което се надявахте да завършите, но не успяхте Най-важните ви задачи за следващата сутрин

Задайте повтарящи се задачи в ClickUp, за да оптимизирате повтарящата се работа.

За да се подготвите за успех, използвайте един от многото шаблони за списъци със задачи на ClickUp. С ClickUp можете да създадете надеждна система за списъци със задачи, като използвате изгледа на списъка, кодирате задачите си с цветове, планирате повтарящи се задачи или дори настроите автоматизирани работни процеси, за да изпълнявате задачите на момента.

5. Задайте таймер

Случавало ли ви се е да седнете да вършите неприятна задача... и да се взирате в компютъра си в продължение на няколко часа?

Никой не е съвършен, а прокрастинирането се прокрадва дори и при най-продуктивните хора. За да преодолеете прокрастинирането, опитайте следния трик: Задайте таймер.

Настройването на таймер за разумно време (не повече от 90 минути) ви дава необходимата мотивация да завършите задачата, която ви е възложена. Или, ако наистина трябва да прекратите състезанието по зяпане с компютъра си, настройте таймер, който да ви напомня да правите кратки почивки през работния ден.

Записвайте точно времето, прекарано в задачи и проекти в ClickUp.

ClickUp Time Tracking ви позволява да настроите таймер от всяко устройство. За да поддържате организация и да следите кратките си почивки, можете да добавите бележки, етикети или филтри към проследяването на времето. В този смисъл, настройването на таймер не само създава чувство за спешност, но и ви помага да следите управлението на проектите, като ви напомня как сте прекарали работния си ден.

6. Помолете за конструктивна обратна връзка от вашите началници

Както се казва, ако сте най-умният човек в стаята, значи сте в грешната стая.

Всеки човек в компанията – дори и мениджърският екип – може да научи нещо от колегите си. Ето защо, ако наблюдавате с възхищение как членовете на екипа ви изпълняват една задача след друга, попитайте ги какви стъпки предприемат, за да подобрят производителността си.

Всеки един от вашите колеги има свои уникални умения и може да ви даде съвети и трикове за това как да бъдете по-продуктивни през работния ден.

С оглед на това, научете се да очаквате с нетърпение оценките на производителността. Разбира се, оценките на производителността могат да бъдат плашещи, но те са възможност да получите съвети от вашия мениджърски екип.

Шаблонът за оценка на производителността на служителите на ClickUp помага на екипите да споделят по-добре обратната връзка и практическите подобрения.

С инструментите и шаблоните за оценка на производителността на ClickUp, ръководителите могат да поставят цели и да създават отчети за производителността на своите подчинени, като по този начин поддържат целия екип в правилната посока. Освен това, те могат да създадат индивидуален план за подобряване на производителността на служителите, за да помогнат на своите екипи да постигнат целите си.

Вашата производителност на работа трябва да бъде забележима, особено ако се опитвате да се подобрите значително. Оценките на производителността могат да ви помогнат да постигнете тази яснота.

7. Настройте автоматични напомняния

Когато работата се натрупва, става все по-трудно да запомните всичко, което трябва да направите. За да освободите умствения си капацитет, настройте автоматични напомняния, за да не забравяте досадните задачи.

Лесно създавайте напомняния с командата „R“ на ClickUp.

С ClickUp Reminders можете да си настроите напомняне за практически всяка задача от всяко устройство. Можете да създавате напомняния от съществуваща задача или известие, или да започнете от нулата. Можете да видите всички напомняния от началния си екран, след което да ги отложите, пренасрочите или делегирате, за да сте сигурни, че никоя задача няма да се изгуби в бъркотията.

Освен това можете да добавите крайни срокове, прикачени файлове и повтарящи се графици към напомнянията, за да подобрите цялостната си производителност.

8. Въведете блокиране на времето, за да разчистите календара си

Постоянното преминаване от една задача към друга причинява ненужно психическо напрежение, което може да доведе до изтощение. Опитът да натъпчете прекалено много несвързани задачи в един работен ден е като опит да изпълните 25 различни упражнения във фитнеса: изтощава ви бързо, но не дава най-добри резултати.

За да възвърнете контрола над календара си, опитайте да блокирате времето, за да подобрите производителността си на работа. Блокирането на времето е техника за управление на времето, при която групирате сходни задачи. Например, можете да изберете да съберете всичките си срещи в само два дни от седмицата – вторник и четвъртък – за да освободите умственото си пространство през останалите три дни.

Управлявайте работната си седмица и овладейте блокирането на времето с шаблона за блокиране на графика на ClickUp.

Или, ако работите в сектора на услугите (като маркетингова агенция), може би ще предпочетете да работите по проекти за само един клиент на ден (вместо за всеки един клиент от списъка ви). Не знаете откъде да започнете?

ClickUp предлага няколко шаблона за разпределение на времето, които ще ви помогнат да подобрите баланса между работата и личния живот.

9. Поставете си цели и не забравяйте да ги празнувате!

Докато се стремите да подобрите работните си резултати, не забравяйте следното: съвършенството е недостижимо. И всъщност, стремежът към съвършенство може да навреди на производителността ви.

За да запазите енергията си и да предотвратите изтощението, не забравяйте да празнувате всеки успех. Празнуването може да бъде просто кратка почивка, за да разтъпчете краката си и да се разходите из квартала. Или можете да поканите колега на среща в кафене, вместо да разговаряте в конферентната зала.

Лесно откривайте критичните точки на проекта си с ClickUp Milestones и използвайте ярки, диамантени икони, за да поддържате вниманието на всички фокусирано върху ключовите цели.

Докато празнувате едно постижение и преминавате към следващото, не забравяйте, че ClickUp Milestones ви дава визуално представяне на най-неотложните задачи по вашия проект. Просто групирайте различните задачи, след което персонализирайте изгледа си, за да получите обща представа за ключовите етапи на проекта си.

5 шаблона, които ще ви помогнат да подобрите производителността си на работа

Искате да свършите повече работа, като дадете приоритет на умствените си способности? Опитайте тези пет шаблона за производителност от ClickUp, за да подобрите цялостната си производителност на работа. 📚

1. Шаблон за KPI на ClickUp

Получете обща представа за това кои KPI са изпълнени, в процес на изпълнение или в риск с този удобен шаблон от ClickUp.

Искате да знаете дали всеки отдел е на път да постигне целите за това тримесечие? Шаблонът за KPI на ClickUp разбива всеки KPI в компанията, организиран по отдели.

Оттам нататък, използвайте система с цветни кодове, за да разберете веднага дали екипът е постигнал целта си, дали е в процес на работа или дали се е отклонил от постигането на целите си. Освен това, добавете бележки и подзадачи, за да помогнете на екипа си да остане на правилния път.

2. Шаблон за балансирана система за оценяване на ClickUp

Разберете как всяка инициатива допринася за цялостната визия и стратегия на вашата компания с този лесен за използване шаблон от ClickUp.

Искате да поставите постижими цели за екипа си? Уверете се, че членовете на екипа знаят как всяка инициатива допринася за цялостния успех на компанията.

С този лесен за използване шаблон за балансирана система за оценяване от ClickUp можете да видите целите, инициативите, задачите и стимулите за четири области на компанията – клиенти, обучение и растеж, финанси и вътрешни бизнес процеси.

Започнете да сътрудничите в ClickUp Whiteboard, а след това се заемете със списъка си със задачи с помощта на календара или списъка.

3. Шаблон за управление на задачи в ClickUp

Задайте ежедневни, седмични или месечни приоритети с този ясен шаблон от ClickUp.

Един от най-добрите инструменти за управление на производителността, с които разполагате, е да се научите да определяте приоритети. С шаблона за управление на задачите от ClickUp всеки член на екипа може лесно да види кои задачи са спешни, с висок приоритет или с нисък приоритет.

Можете да маркирате шаблона с цветове, да добавите подзадачи и да зададете крайни срокове, за да помогнете на колегите си да овладеят управлението на задачите.

4. Шаблон за управление на времето в ClickUp

Управлявайте седмичния си списък със задачи с този подробен шаблон от ClickUp.

Имате ли проблеми с балансирането на личния си живот и кариерното си развитие? Шаблонът за управление на времето на ClickUp ви позволява да организирате седмичния си списък със задачи, като групирате дейностите по категории: работа, лични, пътувания или други.

Използвайте системата с цветни кодове, за да определите нивото на приоритет за всяка задача, да зададете начални и крайни срокове и да добавите коментари, които да ви помогнат да поддържате продуктивна седмица. Всичко това ще доведе до по-добро настроение и енергичност, без да се налага да губите фокус или да усвоявате куп нови умения.

5. Шаблон за отчет за производителността на ClickUp

Направете подробна оценка на производителността на служителите или програмите с този шаблон от ClickUp.

Измервате ефективността на текущ проект? Разработвате план за подобряване на производителността, за да стимулирате ангажираността на служителите? Този подробен шаблон за отчет за производителността от ClickUp предлага графики, вградени изчисления и множество раздели за измерване на производителността.

Използвайте раздела „Индексна оценка“, за да отбележите кои задачи са в график, кои са спешни, кои са в закъснение и кои са напълно в застой, за да помогнете за напредъка на проектите и работата на екипа.

Подобрете производителността си на работа с ClickUp

За да подобрите производителността си на работа, използвайте горните съвети, като например да си поставяте SMART цели, да определяте приоритетите си предварително, да празнувате всеки постигнат успех и да разпределяте времето си в календара. Това може да ви помогне да постигнете повече през работната седмица, като същевременно запазите психическата си енергия. 🙌

За щастие, ClickUp разполага с всички инструменти, от които се нуждаете, за да подобрите работната си производителност, да приоритизирате задачите си и да разделите проектите си на постижими работни задачи. За да получите достъп до шаблони за производителност, да се възползвате от хиляди интеграции и да използвате персонализирани изгледи, за да управлявате календара си, регистрирайте се в ClickUp още днес.