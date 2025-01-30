65+ примера и шаблони за ключови показатели за ефективност (KPI)

Как насърчавате екипа си да мисли за организационните цели и да ги постига? Първата стъпка е да направите подробен преглед на ключовите показатели за ефективност (KPI).

Може да се притеснявате, че KPI ще мотивират екипа през първите няколко месеца, след което ще се изгубят в дълги имейл кореспонденции и ще бъдат преразгледани в деня преди важна среща с висшето ръководство.

Въпреки това, добре проектираните KPI ще дадат възможност на екипите да решават проблеми, свързани с неефективност, да елиминират отнемащите време заявки и да съгласуват задачите и проектите с целите на цялата компания. Това е, което искаме за вас и вашия екип, затова сме съставили каталог с примери и шаблони за KPI, за да отговорим на вашите въпроси:

При какви условия една метрика се превръща в KPI? Кой участва в процеса на разработване на KPI? Къде мога да проследявам напредъка на KPI? Как да стимулирам действията и да мотивирам екипа си да постигне резултатите?

Ще обхванем всичко това и още нещо, защото KPI са тайното оръжие на съвременната бизнес стратегия. И всеки е квалифициран за тази задача.

Какво е KPI?

Ключовият показател за ефективност или KPI е измерима метрика, използвана за наблюдение на напредъка в постигането на бизнес целите. По-конкретно, KPI дава представа за ефективността на най-важния актив на една организация: хората.

Всички – служители на първа линия, мениджъри и висшето ръководство – оказват влияние върху целите на организацията. Като ръководител на екип, вие носите отговорността да дадете на хората добре обмислени, конкретни и измерими KPI.

Петте елемента на един KPI

За да бъде един KPI ефективен, той трябва да съдържа следните пет ключови елемента:

Ясна цел: KPI трябва да бъде свързан с конкретна : KPI трябва да бъде свързан с конкретна бизнес цел , като например увеличаване на приходите, подобряване на задържането на клиенти или повишаване на оперативната ефективност. Измерване: KPI трябва да бъде измерим, за да може да се проследява напредъкът. Например, „Увеличаване на трафика на уебсайта с 20% през следващото тримесечие“ е измеримо, докато „Подобряване на ангажираността на уебсайта“ е неясно. Източник на данни: Екипите трябва да имат достъп до актуални и релевантни данни, за да измерват ефективността по отношение на определените KPI. Собственик: Всеки KPI се нуждае от собственик. Екипите трябва да знаят кой е отговорен за постигането на даден KPI и кой ще го проследява и докладва. Срок за отчитане: Трябва да има конкретен ритъм за проследяване и отчитане на всеки KPI, за който сте се регистрирали. В зависимост от инициативата и KPI, можете да го проследявате ежедневно, седмично, месечно и т.н.

Ако сте по-скоро визуален тип, разгледайте този видеоблог за определянето на KPI!

Как да дефинирате ключови показатели за ефективност

Ако трябва да запомните едно нещо от този наръчник, нека то да бъде следното: ефективните ключови показатели за ефективност позволяват на хората да вземат точни и бързи решения.

Бизнесът трябва да се фокусира върху показателите, които имат най-голямо влияние върху неговата устойчивост. Когато се концентрирате върху проекти, инструменти и системи, които имат значително влияние, вие изграждате бизнес план за максимално ускоряване на растежа на приходите.

Ето стъпка по стъпка списък, който ще ви помогне да планирате правилно вашите KPI:

1. Идентифицирайте бизнес показатели, които са пряко свързани с бизнес целите

Нека започнем с основното разбиране, че KPI за продажбите изглеждат по-различно от KPI за продуктите, които пък се различават от KPI за финансите. Задайте тези въпроси, за да разберете какво да приоритизирате и как да измервате успеха.

Какъв проблем искате да решите във вашия процес/екип/организация? Какъв резултат искате да постигнете? Как ще измервате успеха? Как ще разберете дали сте постигнали желания резултат?

Въпреки това, ако даден ключов показател за ефективност не допринася за постигането на бизнес целта, той трябва да бъде премахнат!

Бонус: Шаблони за документи с изисквания към продукта

2. Напишете ясни и конкретни ключови показатели за ефективност

След като получите тази информация, организирайте показателите в две категории: водещи и изоставащи индикатори.

Водещите индикатори са като ранни предупредителни знаци. Те информират екипите дали трябва да променят или коригират стратегията си , за да се върнат на пътя към постигането на желания резултат. Например, за онлайн търговец на дребно процентът на връщанията може да бъде водещ индикатор, който им подсказва, че трябва да се притесняват за качеството на продуктите.

Забавените индикатори са точно обратното. Тези ключови показатели за ефективност определят колко добре процесите и актуализациите се изпълняват в по-дълъг период от време. В примера с онлайн търговеца на дребно спадът в оценките за удовлетвореността на клиентите или намаляването на рентабилността би бил забавен индикатор за лошо качество на продукта.

3. Записвайте KPI в лесен за употреба инструмент и следете напредъка

Ще го кажем направо: изготвянето на KPI отчети не е най-вълнуващото нещо на света.

Това е (почти) ежедневна задача, която изисква време, за да превърнете суровите данни в полезни информации. Толкова е така, че KPI отчетите обикновено имат кратък живот, след като достигнат пощенската кутия, поради няколко причини:

Докладите са остарели в края на деня, защото данните се променят с всеки изминал час.

Отчетите в PDF или Excel формат изглеждат по различен начин на различните екрани.

Докладите, изпратени по електронна поща, не са сигурни

Получаването на правилната информация в точното време е необходимост за бизнеса, основан на данни. Хората искат да имат достъп до KPI на своите смартфони, настолни компютри и дори на големия екран в офиса. Ако търсите безплатен инструмент за табло, който да отговори на тези нужди, опитайте ClickUp!

Над 65 примера и шаблони за KPI за измерване на напредъка

Тук, в ClickUp, сме големи фенове на KPI и на вас, затова екипът ни се задейства и състави списък с ключови показатели за ефективност и безплатни шаблони, сортирани по отдел или отрасъл.

Примери за KPI за продажбите

1. Разходи за привличане на клиенти

Разходите за привличане на клиенти (CAC) измерват общите разходи, направени за привличане на нов клиент, включително разходите за продажби и маркетинг, като реклама, заплати и софтуерни инструменти.

Този показател помага на бизнеса да оцени ефективността на стратегията си за привличане на клиенти и да определи рентабилността. Висок CAC може да е признак за неефективност, докато нисък CAC предполага рентабилен растеж.

CAC = Общи разходи за продажби и маркетинг/Брой на привлечените нови клиенти

Пример: Ако дадена компания харчи 50 000 долара за маркетинг и продажби за един месец и привлича 500 нови клиенти, CAC е 100 долара.

2. Продажбени дейности на представител

Продажбените дейности на представител проследяват общия брой задачи, които един търговец изпълнява в даден период, като например обаждания, имейли, срещи и последващи действия. Този KPI помага за оценяване на производителността и ефективността, като гарантира, че търговските представители работят с достатъчно потенциални клиенти, за да постигнат целите за приходи.

Продажбени дейности на представител = Общи продажбени дейности/Брой търговски представители

Пример: Ако екип от 5 търговски представители направи 1000 обаждания и изпрати 500 имейла за един месец, продажбите на един представител са 300.

3. Коефициент на превръщане на потенциални клиенти в клиенти

Този KPI за продажбите измерва процента на потенциалните клиенти, които се превръщат в платежоспособни клиенти, като помага на бизнеса да разбере ефективността на своя канал за продажби.

Ниската конверсия може да е признак за пропуски в процеса на продажбите.

Коефициент на превръщане на потенциални клиенти в клиенти = (брой нови клиенти/общ брой потенциални клиенти) × 100

Пример: Ако даден бизнес получи 2000 потенциални клиента за един месец и 200 от тях станат клиенти, процентът на превръщане на потенциални клиенти в клиенти е 10%.

4. Общи приходи от продажби

Общият приход от продажби е общият доход, генериран от продажбата на стоки или услуги за определен период. Този KPI е от решаващо значение за оценката на растежа на бизнеса и финансовите резултати.

Общ приход от продажби = цена на единица × продадено количество

Пример: Ако дадена компания продава 500 единици от даден продукт по 50 долара всяка, общият приход от продажбите е 25 000 долара.

5. Продължителност на цикъла на продажбите

Продължителността на продажбения цикъл се отнася до средното време, необходимо за превръщането на потенциален клиент в действителен клиент, от първоначалния контакт до сключването на сделката.

По-краткият цикъл на продажбите обикновено е показател за ефективен процес на продажби, докато по-дългият цикъл може да изисква подобрения в процеса.

Продължителност на продажбения цикъл = дни до сключване на сделки/общ брой сключени сделки

Пример: Ако дадена компания е сключила 10 сделки за един месец, като за това са били необходими общо 600 дни, средната продължителност на цикъла на продажбите е 60 дни.

6. Средни приходи на потребител (ARPU)

ARPU измерва средния приход, генериран от всеки клиент за определен период. Помага на бизнеса да оцени рентабилността на всеки клиент и да идентифицира тенденциите в разходите на клиентите.

ARPU=Общ приход/Общ брой клиенти​

Пример: Ако SaaS компанията реализира приходи в размер на 100 000 долара от 2000 клиента, ARPU е 50 долара на клиент.

7. Стойност на клиента за целия му жизнен цикъл (CLV)

CLV оценява общия приход, който един бизнес очаква от един клиент през цялата продължителност на взаимоотношенията им. Това помага при изготвянето на бюджет за привличане и задържане на клиенти.

CLV = средна стойност на покупката × честота на покупките × продължителност на клиентския цикъл

Пример: Ако клиентите обикновено харчат 200 долара за покупка, купуват два пъти годишно и остават с компанията в продължение на 5 години, CLV е 2000 долара на клиент.

8. Процент на отпадане

Коефициентът на отпадане измерва процента на загубените клиенти за даден период от време. Висок коефициент на отпадане може да е признак за неудовлетвореност или по-добри конкуренти.

Процент на отпадане = (загубени клиенти/общ брой клиенти в началото) × 100

Пример: Ако абонаментна услуга започне с 1000 клиенти и загуби 50 от тях за един месец, процентът на отпадане е 5%.

Изтеглете този шаблон Получете изчерпателна информация за комисионните от продажби на едно място с шаблона за проследяване на комисионни на ClickUp.

Примери за KPI за операциите

9. Извънредни часове

Извънредните часове измерват общия брой допълнителни часове, които служителите работят извън предвиденото работно време. Този KPI помага на бизнеса да проследява разпределението на натоварването, да оценява потенциалното изчерпване и да оценява ефективността на персонала.

Високият брой извънредни часове може да е признак за недостиг на персонал, докато постоянно ниският брой извънредни часове може да е признак за оптимизирано планиране.

Извънредни часове = Общо отработени часове – Планирани часове

Пример: Ако един служител има график за 40 часа седмично, но работи 50 часа, той има 10 часа извънреден труд за седмицата.

10. Разработени процеси

Този KPI проследява броя на новите или подобрени оперативни процеси в рамките на даден период. Той помага да се измерят подобренията в ефективността, иновациите и непрекъснатите усилия за оптимизация в рамките на организацията.

По-голям брой разработени процеси предполага проактивни подобрения в работния процес.

11. Разходи за запаси

Разходите за запаси представляват общите разходи, свързани със съхранението, управлението и поддържането на непродадените стоки. Този KPI е от решаващо значение за оптимизиране на нивата на запасите, намаляване на отпадъците и подобряване на паричния поток.

Разходи за запаси = разходи за съхранение + разходи за амортизация + застраховка + разходи за обработка

Пример: Ако една компания похарчи 5000 долара за съхранение, 1500 долара за амортизация и 500 долара за обработка, общата стойност на запасите е 7000 долара.

12. Използване на офис пространството

Този KPI измерва процента от офис пространството, което се използва активно от служителите. Той помага на организациите да оптимизират работното си пространство, да намалят ненужните разходи и да подобрят ефективността на работното място.

Използване на офис пространството = (заето пространство/общо налично пространство) × 100

Пример: Ако офисът има площ от 10 000 квадратни фута и 7500 квадратни фута се използват активно, степента на използване на офисната площ е 75%.

13. Използване на фирмени придобивки

Този KPI проследява процента на използваните придобивки за служителите, като програми за уелнес, членство във фитнес зала или стипендии за обучение.

Висок процент показва силно ангажираност, докато нисък процент предполага, че бонусите може да не са подходящи или да не са добре комуникирани.

Използване на фирмени придобивки = (служители, които използват придобивките/общ брой служители) × 100

Пример: Ако 250 от 500 служители използват членство във фитнес зала, спонсорирано от компанията, процентът на използване е 50%.

14. Коефициент на текучество на персонала

Този KPI проследява колко служители напускат през определен период. Високата текучество може да е признак за ниска удовлетвореност от работата или слаби стратегии за задържане на персонала.

Коефициент на текучество = (напуснали служители/общ брой служители) × 100

Пример: Ако една компания има 500 служители и 25 напуснат през годината, процентът на текучеството на служителите е 5%.

15. Време за изпълнение на поръчката

Времето за изпълнение на поръчката измерва колко време отнема от подаването на поръчката до доставката. По-краткото време показва ефективност.

Време за изпълнение на поръчката = Дата на доставка – Дата на поръчката

Пример: Ако поръчката е направена на 1 януари и доставена на 5 януари, средното време за изпълнение на поръчката е 4 дни.

16. Решаване при първото обаждане (FCR)

FCR измерва процента на разрешените проблеми с обслужването на клиенти при първото взаимодействие, подобрявайки удовлетвореността.

FCR=(Решени проблеми при първото обаждане/Общ брой проблеми)×100

Пример: Ако екипът за обслужване на клиенти разреши 150 от 200 случая при първото обаждане, процентът на разрешени случаи при първото обаждане е 75%.

Изтеглете този шаблон Планирайте и визуализирайте постъпващата работа с шаблона „Заявка за проект“

Примери за финансови KPI

17. Възвръщаемост на собствения капитал

Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) измерва рентабилността на дадена компания, като показва колко ефективно тя генерира печалба, използвайки собствения капитал на акционерите.

По-високата възвръщаемост на капитала (ROE) показва силни финансови резултати, докато по-ниската ROE може да предполага неефективност или прекомерна зависимост от дългове.

ROE=(Нетна печалба/Собствен капитал)×100

Пример: Ако дадена компания има нетни приходи от 500 000 долара и собствен капитал от 2 000 000 долара, възвръщаемостта на собствения капитал е 25%.

18. Нетна печалба

Нетната печалба показва процента от приходите, който остава като печалба след всички разходи, включително данъци и оперативни разходи. По-високата нетна печалба показва, че компанията ефективно контролира разходите си.

Нетна печалба = (нетна печалба/общи приходи) × 100

Пример: Ако една компания има приходи от 1 000 000 долара и нетна печалба от 200 000 долара, нетната оперативна печалба е 20%.

19. Разходи за продадени стоки (COGS)

COGS представлява преките разходи за производство на стоки или услуги, включително суровини и труд. Не включва непреки разходи като разходи за продажби или маркетинг.

COGS = Начален запас + Покупки – Краен запас

Пример: Ако една компания започне с 50 000 долара в запаси, закупи материали за 30 000 долара и завърши с 20 000 долара в запаси, разходите за продадени стоки са 60 000 долара.

20. Съотношение дълг/собствен капитал

Този коефициент сравнява общите пасиви на компанията с акционерния капитал, показвайки колко дълг се използва за финансиране на операциите. Висок коефициент показва по-висок финансов риск.

Съотношение дълг/собствен капитал = Общи пасиви/собствен капитал

Пример: Ако дадена компания има общо пасиви в размер на 3 000 000 долара и собствен капитал в размер на 2 000 000 долара, то тя има дълг от 1,50 долара за всеки 1 долар собствен капитал. С други думи, съотношението дълг/собствен капитал е 1,5.

21. Свободен паричен поток

Свободният паричен поток (FCF) представлява наличните парични средства след отчитане на капиталовите разходи. Той показва способността на компанията да инвестира, да се разширява или да връща пари на акционерите.

FCF=Оперативен паричен поток−Капиталови разходи

Пример: Ако дадена компания генерира 500 000 долара оперативен паричен поток и изразходва 200 000 долара за капиталови разходи, свободният паричен поток е 300 000 долара.

22. Брутна печалба

Брутната печалба показва колко приходи остават след покриване на преките производствени разходи.

Брутна печалба = [(Приходи − себестойност на продадените стоки)/Приходи] × 100

Пример: Ако една компания има приходи от 500 000 долара и себестойност на продадената продукция от 200 000 долара, брутната печалба е 60%.

23. Оборот на вземанията

Този KPI проследява колко бързо дадена компания събира плащанията от клиентите си. По-високото съотношение означава по-бързо събиране.

ART=Нетни продажби на кредит/Средни вземания

Пример: Ако нетните кредитни продажби са 1 000 000 долара, а средните вземания са 250 000 долара, компанията събира вземанията си 4 пъти годишно.

24. Темп на изразходване

Скоростта на изразходване показва колко бързо компанията изразходва паричните си средства, преди да достигне рентабилност.

Burn Rate=[Касов баланс в началото−Касов баланс в края]/Брой месеци

Пример: Ако един стартиращ бизнес разполага с 500 000 долара в брой и изразходва 400 000 долара за 5 месеца, темпът на изразходване е 20 000 долара на месец.

Опитайте шаблона за счетоводни сметки на ClickUp

Изтеглете този шаблон Следете всяка закупена стока и никога не пропускайте сроковете за плащане, като използвате шаблона за счетоводни сметки на ClickUp.

Примери за маркетингови KPI

25. Възвръщаемост на маркетинговите инвестиции (ROMI)

ROMI измерва рентабилността на маркетинговите усилия, като помага на бизнеса да оцени кои кампании генерират най-висока възвръщаемост.

ROMI=(Приходи от маркетинг−Разходи за маркетинг)/Разходи за маркетинг)×100

Пример: Ако дадена кампания генерира 50 000 долара приходи от 10 000 долара маркетингови разходи, ROMI е 400%.

26. Процент на отпадане (имейл маркетинг)

Процентът на отпадане се отнася до процента на имейлите, които не са достигнали пощенските кутии на получателите поради невалидни адреси или пълни пощенски кутии.

Процент на отпадане = (отхвърлени имейли/общо изпратени имейли) × 100

Пример: Ако 50 имейла от 1000 изпратени се върнат, процентът на връщане е 5%.

27. Процент на кликване (CTR)

CTR измерва броя на получателите, които са кликнали върху линк в имейл или реклама, в сравнение с общия брой на тези, които са го видели.

CTR=(Кликове/Общо импресии или изпратени имейли)×100

Пример: Ако 200 души кликнат върху линк в имейл, изпратен до 5000 получатели, CTR е 4%.

28. Органични импресии

Този KPI проследява колко често съдържанието се появява в емисиите на потребителите без платена промоция.

Броят на абонатите проследява броя на хората, които са се абонирали за имейл списък или услуга.

30. Степен на ангажираност на клиентите

Този KPI измерва колко активно клиентите взаимодействат с съдържанието.

Коефициент на ангажираност = [(Харесвания + Споделяния + Коментари) / Общ брой последователи] × 100

Пример: Ако дадена марка има 10 000 последователи и получава общо 500 взаимодействия, степента на ангажираност е 5%.

31. Цена на лид (CPL)

CPL измерва колко харчи една компания, за да привлече потенциален клиент.

CPL = Общи маркетингови разходи/Общ брой генерирани лийдове

Пример: Ако една кампания струва 5000 долара и генерира 250 потенциални клиенти, CPL е 20 долара на потенциален клиент.

32. Коефициент на конверсия

Този KPI проследява колко посетители извършват желаното действие (например, регистрация или покупка).

Конверсионен коефициент = (Конверсии/Общ брой посетители) × 100

Пример: Ако 200 души се регистрират от 5000 посетители, процентът на конверсия е 4%.

Запознайте се с повече маркетингови KPI и научете най-добрия подход за определяне на вашите цели!

Изтеглете този шаблон Проследявайте успеха на вашите маркетингови кампании с шаблона за проследяване и анализ на кампании на ClickUp.

Примери за KPI за уебсайтове

33. Съотношение между трафик и MQL (маркетингово квалифицирани лийдове)

Той измерва ефективността на трафика на уебсайта при генерирането на квалифицирани потенциални клиенти.

Съотношение на трафика към MQL = (маркетингово квалифицирани лийдове/общ трафик на уебсайта) × 100

Пример: Ако един уебсайт има 50 000 посетители и 500 MQL, съотношението между трафика и MQL е 1%.

34. Грешки при индексиране

Грешките при индексирането показват броя на URL адресите, до които търсачките нямат достъп, което се отразява на SEO.

35. Процент на отпадане (уебсайт)

Този показател измерва процента на посетителите, които напускат уебсайта, без да взаимодействат по-нататък.

Процент на отпадане = (посещения на една страница/общ брой посещения) × 100

36. Време за зареждане на страницата

Този показател измерва колко бързо се зарежда дадена уеб страница.

Време за зареждане на страницата = Общо време за зареждане/Общо прегледи на страницата

Пример: Ако уебсайтът има общо време за зареждане от 300 секунди за 100 прегледани страници, средното време за зареждане на страницата е 3 секунди.

37. Трафик от препратки

Броят на хората, които посещават вашия уебсайт от вашите социални медии и други препращащи уебсайтове.

Изтеглете този шаблон Преминете от карта на сайта до завършен уебсайт с един-единствен шаблон за управление на проекти

Прочетете също: KPI за разработване на софтуер

Примери за дизайн на KPI

38. Степен на удовлетвореност на клиентите

Това измерва обратната връзка от клиентите по отношение на даден дизайнерски проект или продукт.

Индекс на удовлетвореност на клиентите = (Положителни отговори/Общ брой отговори) × 100

39. Време на производствения цикъл

Това проследява колко време отнема завършването на даден дизайнерски проект.

Време на производствения цикъл = крайна дата – начална дата

40. Процент на одобрени проекти

Този KPI измерва колко дизайна се одобряват без значителни промени.

Процент на одобрение = (одобрени дизайни/общо подадени дизайни) × 100

Пример: Ако 80 от 100 подадени дизайна бъдат одобрени, процентът на одобрение е 80%.

41. Спазване на стандартите

Средният брой проблеми, свързани с неспазване на указанията, процесите или процедурите на марката.

42. Време за реакция

Средното време, необходимо на рецензентите и сътрудниците по проекта, за да отговорят на въпроси, коментари и запитвания.

43. Време за преразглеждане:

Средният брой цикли или време, необходимо за достигане на окончателния дизайн.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за графичен дизайн на ClickUp включва три персонализирани изгледа, които ви помагат да оптимизирате процеса на графичен дизайн от начало до край.

Примери за KPI за стартиращи компании

44. Runway

Runway се отнася до броя месеци, през които един стартиращ бизнес може да функционира, преди да изчерпи средствата си, при положение че няма нови приходи или финансиране. По-дълъг runway дава на стартиращия бизнес повече време да постигне рентабилност или да набере допълнителен капитал.

Runway=Месечна скорост на изразходване/Салдо на паричните средства​

Пример: Ако един стартиращ бизнес разполага с 300 000 долара в брой и харчи 30 000 долара на месец, той има 10-месечен резерв.

45. Месечен повтарящ се приход (MRR)

MRR проследява предвидимите приходи на базата на абонаменти, които един стартиращ бизнес генерира всеки месец. Това е от решаващо значение за SaaS и бизнеса на базата на абонаменти.

MRR = Общ брой абонати × Средни приходи на потребител (ARPU)

Пример: Ако един SaaS стартъп има 1000 клиента, които плащат по 50 долара на месец, MRR е 50 000 долара.

46. Процент на активиране

Процентът на потребителите, които завършват някое важно събитие в процеса на въвеждане.

47. Месечно изразходване

Сумата на изразходваните парични средства на месец

Изтеглете този шаблон Сътрудничество при проследяването на задачи с шаблона за управление на задачи на ClickUp

Примери за KPI за продукти

48. Нетен промоторски индекс (NPS)

Числото показва дали вашите потребители са готови да препоръчат вашия продукт на своите приятели, колеги и т.н.

Нетен промоторски резултат = Общ % промотори – общ % критици

49. Степен на приемане на функциите

Този KPI измерва колко потребители се ангажират с нова функция на продукта след нейното пускане.

Процент на приемане на функцията = (потребители, които са използвали функцията/общ брой потребители) × 100

Пример: Ако 5000 от 50 000 потребители изпробват нова функция, степента на приемане на функцията е 10%.

50. Спринт скорост

Спринт скоростта измерва средния обем работа, който екипът за разработка извършва в един спринт, като помага за оценяване на бъдещата работна натовареност.

Спринт скорост = Общо завършени точки по историята/Брой спринтове

Пример: Ако един екип завърши 120 точки за история в 6 спринта, средната скорост на спринта е 20 точки за история на спринт.

51. Време за отстраняване на грешки

Този KPI проследява колко бързо се отстраняват докладваните софтуерни грешки.

Време за отстраняване на бъгове = Общо време, прекарано в отстраняване на бъгове/Общо отстранени бъгове

Пример: Ако един екип отстрани 50 грешки за 500 часа, средното време за отстраняване на грешка е 10 часа на грешка.

52. Билети за поддръжка на клиенти на издание

Този показател проследява броя на заявките за поддръжка след пускането на нова версия на софтуера. Високият брой може да е признак за проблеми с качеството.

Билети за поддръжка на издание = Общо отворени билети/Общо издания

Пример: Ако след 5 продуктови пускания са отворени 300 билета, това означава, че има 60 билета за поддръжка на пускане.

53. Ескалации на билети за поддръжка

Броят на билетите, прехвърлени на мениджър по обслужване на клиенти на по-високо ниво за разрешаване.

54. Индекс на удовлетвореност на клиентите (CSAT)

Степента на общото преживяване на клиента с продукта, услугата или служителя на дадена компания.

Изтеглете този шаблон Започнете да използвате работните си потоци за отстраняване на бъгове и тестване за минути с шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp.

Примери за KPI за SaaS

55. Net Promoter Score (NPS): Числото, което показва дали вашите потребители са готови да препоръчат вашия продукт на своите приятели, колеги и др. 56. Месечен ръст на месечните повтарящи се приходи (MRR): Процентното увеличение или намаление на нетните MRR от месец на месец57. Годишни повтарящи се приходи (ARR): Прогнозираната сума на годишните приходи, получени от съществуващите клиенти58. Процент на отпадане: Процентното съотношение, с което клиентите напускат бизнеса за даден период от време 59. Разработени процеси: Броят на подобренията, направени в текущите оперативни процеси60. Скорост на лийдовете: Общият брой на ръчно и автоматично извършените тестове

Изтеглете този шаблон Спестете време и обработвайте ефективно жалбите и запитванията на клиентите с шаблона за обслужване на клиенти на ClickUp.

Примери за KPI в областта на човешките ресурси

61. Процент на текучеството на персонала

Този показател измерва процента на служителите, напускащи компанията в рамките на определен период. Високата степен на текучество може да е признак за проблеми с културата на работното място, управлението или възнагражденията.

Коефициент на текучество = (напуснали служители/общ брой служители) × 100

Пример: Ако една компания има 500 служители и 25 напуснат през годината, процентът на текучеството е 5%.

62. Време за попълване

Времето за попълване проследява броя дни, необходими за наемането на нов служител от публикуването на обявата до приемането на офертата. По-дългото време за попълване може да е признак за неефективност в процеса на наемане.

Време за запълване = Общо дни за наемане на всички служители/Общо запълнени позиции

Пример: Ако една компания запълни 10 позиции, за което са необходими общо 300 дни, средното време за запълване е 30 дни на наемане.

63. Ефективност на обучението

Този KPI измерва колко добре служителите запазват и прилагат новите умения след обученията.

Ефективност на обучението = (резултат след обучението/резултат преди обучението) × 100

Пример: Ако служителите получават 60% преди обучението и 90% след него, ефективността на обучението се е подобрила с 150%.

64. Процент на отсъствия

Процентът на отсъствия измерва процента на непланираните отсъствия на работната сила. Високият процент на отсъствия може да е признак за неудовлетвореност или изчерпване на служителите.

Процент на отсъствия = (Общ брой непланирани отсъствия/Общ брой работни дни) × 100

Пример: Ако служителите пропуснат 200 работни дни от общо 10 000 работни дни, процентът на отсъствия е 2%.

65. Конверсионен коефициент на набиране на персонал

Процентът на наетите кандидати спрямо общия брой кандидати, които сте обработили ( проследявайте с ATS!)

66. Цена на наемане

Общите разходи за наемане на всеки служител (включително разходи за наемане, обучение или въвеждане в работата и други KPI за човешките ресурси ).

67. Средни разходи за обучение

Сумата, изразходвана за обучение и развитие на служителите

Изтеглете този шаблон Оценявайте кандидатите, като използвате персонализирани скали за оценка, за да прецените техните квалификации и пригодност за ролята, като използвате шаблона за наемане на кандидати на ClickUp.

Вземете още шаблони за всичките си работни задачи от нашия Център за шаблони!

След като сте събрали и измерили данните си, ще трябва да ги представите в лесноразбираем формат. Тук на помощ идва всеобхватното решение като ClickUp, което предоставя най-добрите инструменти за визуализация!

Прочетете също: Най-важни KPI и показатели за проследяване на клиентското преживяване

Защо се нуждаем от KPI в работата си?

KPI са от съществено значение на работното място, защото:

Осигуряване на насоки : KPI помагат на отделните лица и екипи да се фокусират върху това, което е наистина важно за успеха на бизнеса.

Измерване на ефективността : KPI позволяват на организациите да оценят дали са на път да постигнат целите си.

Възможност за вземане на решения въз основа на данни : чрез анализиране на тенденциите в KPI компаниите могат да вземат информирани решения относно стратегията и : чрез анализиране на тенденциите в KPI компаниите могат да вземат информирани решения относно стратегията и разпределението на ресурсите.

Повишете отчетността : Служителите и екипите могат да поемат отговорност за своите резултати, когато са налице ясни показатели за ефективността.

Повишете мотивацията: Проследяването на напредъка към дадена цел може да насърчи служителите да останат ангажирани и да се стремят към отлични резултати.

Как да напишете KPI

Преди да можете да проследявате ключовите показатели за ефективност, трябва да знаете как да създавате силни и въздействащи KPI. Това е жизненоважно умение, което, когато бъде усвоено, може значително да подобри цялостната ви бизнес стратегия. Ето как да създадете KPI, който наистина измерва ефективността и ефикасността на вашия екип.

1. Определете ясно целите си

Преди да можете да измервате бизнес резултатите, трябва да знаете към какво се стремите. Започнете с ясно дефиниране на бизнес целите си.

Те могат да варират в зависимост от вашия бизнес, но общите цели включват увеличаване на продажбите, постигане на финансова стабилност, подобряване на удовлетвореността на клиентите и служителите, насърчаване на ангажираността на служителите или подобряване на качеството на продуктите.

2. Идентифицирайте критичните области на вашия бизнес

Не всеки аспект от вашия бизнес се нуждае от KPI. Следователно, следващата стъпка е да идентифицирате важните области от вашия бизнес, които оказват влияние върху успеха на вашите цели.

Например, ако вашата цел включва финансова стабилност, тогава финансовият отдел може да бъде критична област, която трябва да следите.

3. Изберете подходящия KPI

Сега, когато вече знаете целите си и основните области, е време да изберете подходящ ключов показател за ефективност. Добрият KPI трябва да бъде измерим, пряко свързан с основните ви бизнес цели и от решаващо значение за успеха на вашата организация.

Изберете показатели, които дават обща представа, като същевременно подчертават подробностите, необходими за вземането на интелигентни решения.

4. Направете го измерим

Ефективният KPI е измерим показател, който е лесен за проследяване. В крайна сметка, не можете да управлявате това, което не можете да измерите. Придържайте се към ограничен брой ясни и конкретни показатели, които дават пряка индикация за вашата производителност.

5. Включете времеви период

Включването на ясен времеви период е от съществено значение за получаване на точна представа за вашите резултати. Например, отбележете дали се очаква вашите цели да бъдат постигнати в рамките на тримесечие, шест месеца или цяла финансова година.

6. Преглеждайте редовно

Не забравяйте, че KPI не са статични. Те са динамични и трябва да се преразглеждат периодично, за да се гарантира тяхната уместност в променящата се бизнес среда.

Непрекъснатото преразглеждане също помага да се установи дали KPI се изпълняват и дали е необходимо да се направят корекции.

7. Общувайте

Накрая, споделете вашите KPI с членовете на екипа си, за да сте сигурни, че всички са на една вълна и работят за постигането на едни и същи цели. Добре дефинираните KPI обикновено са прости, разбираеми и постижими.

📮ClickUp Insight: 83% от работниците разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Получете безплатен доклад Според проучване на ClickUp, фрагментираната комуникация, включваща разпръснати съобщения в множество канали, пречи на производителността. 📥 Изтеглете Доклада за състоянието на комуникацията на работното място от ClickUp, за да откриете повече информация и да разберете какво можете да направите, за да запълните пропуските.

Имайте предвид, че изготвянето на KPI е по-скоро изкуство, отколкото наука. Ще трябва да ги коригирате и дефинирате, докато намерите формата, която най-добре отговаря на вашите нужди.

Нуждаете се от помощ? Ние сме тук, за да ви помогнем. Шаблонът за KPI на ClickUp улеснява задаването, проследяването и визуализирането на ключови показатели за ефективност, които са от решаващо значение за успеха на бизнеса.

Изтеглете този шаблон Проследявайте и визуализирайте ключовите показатели за ефективност, които са от решаващо значение за успеха на бизнеса, като използвате шаблона за KPI на ClickUp.

Изгледът „OKR по отдели“ ще ви помогне да следите целите и ключовите резултати в различните отдели, а изгледът „Напредък“ ще ви предостави подробен преглед на напредъка по всеки отделен KPI.

Използвайте изгледа „Времева линия“, за да начертаете важни събития и да следите крайните срокове.

Как да измервате KPI

След като ключовите показатели за ефективност и шаблоните са готови за проследяване, следващата стъпка е да ги съберете в дигитално решение като ClickUp!

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, където екипите се събират, за да планират, организират и сътрудничат по работата си, използвайки задачи, документи, чат, цели, бели дъски и др. Лесно персонализирана с няколко кликвания, ClickUp позволява на екипи от всякакъв тип и размер да работят по-ефективно, повишавайки продуктивността до нови висоти!

Ето по-подробен поглед върху причините, поради които екипите обичат да използват ClickUp като център за проследяване на целите и табло за анализ на KPI:

Съгласувайте задачите и дейностите, свързани с KPI, с целите в ClickUp.

Опитайте ClickUp Goals Определете измерими цели за задачи и проекти с автоматичен напредък, за да постигнете по-ефективно целите с определени срокове и измерими показатели.

Целите в ClickUp са контейнери на високо ниво, разделени на по-малки подцели. След като предприемете действие по дадена подцел, кликнете върху името й, за да актуализирате напредъка си. В зависимост от типа, който използвате, подцелта ви ще има различни опции за проследяване:

Брой : Създайте диапазон от числа и проследявайте увеличенията или намаленията между тях.

Вярно/Невярно : Използвайте отметка „Изпълнено/Неизпълнено“, за да отбележите, че целта ви е постигната.

Валута : Задайте парична цел и проследявайте всяко увеличение или намаление.

Задача: Проследявайте изпълнението на една задача или цял списък. ( : Проследявайте изпълнението на една задача или цял списък. ( В подробностите за задачата се появява значка с името на прикачения цел!)

Използвайте отчетите за KPI с таблата на ClickUp

Опитайте таблата за управление на ClickUp Създайте подробни табла и лесно добавяйте карти, за да видите напредъка на спринтовете, задачите по статус и бъговете по изглед.

Таблото в ClickUp ще замести седмичните отчети, които се трупат в пощенската кутия на вашия мениджър. Създавайте, показвайте и взаимодействайте от един единствен източник на информация, като всички KPI са на преден план.

И не е нужно да сте специалист по данни или графичен дизайнер, за да създавате табла в ClickUp! С действие „плъзгане и пускане“ можете да организирате таблата си, за да визуализирате как се извършва работата във вашето работно пространство по всякакъв начин, по който желаете.

Останете на прав път с измерими KPI

В кои области екипът постига, надхвърля или не постига напредък по отношение на KPI? С помощта на софтуера за KPI, графиците и отчетите за KPI се съхраняват на едно централизирано място, така че всеки може бързо да извлече данните и да разбере къде се намира и къде трябва да бъде.

Лесно е да се загубите в данните с часове, за да създадете едностраничен KPI доклад. Това е старият начин на работа.

Подходящият софтуер за KPI ще опрости процеса на отчитане и ще ви даде повече време да се съсредоточите върху стратегически дискусии и дейности.

Продължавайте да се възползвате от вълната на растежа и ако се нуждаете от надежден инструмент за навигация, ClickUp е на Ваше разположение!

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес.

Често задавани въпроси за KPI

Какви са ползите от проследяването на KPI като екип?

KPI помагат за определянето на ясни и измерими критерии за успех, което позволява на екипите да работят за постигането на конкретни цели, като непрекъснато измерват напредъка си. Това дава на екипите чувство за посока, фокус и цел, което може да доведе до повишена ангажираност и мотивация.

Как да изберете KPI за екип?

Изборът на подходящи KPI зависи от целите и задачите на екипа. Макар да няма универсален подход, екипът може да определи KPI, като вземе предвид своите цели и задачи, анализира миналите резултати и отчете външните фактори, които могат да повлияят на цялостното му представяне.

Какво да направя, ако екипът ми не постига целите по KPI?

Ако вашият екип не постига целите на KPI, първо трябва да се опитате да идентифицирате основната причина за проблема. Това може да включва предоставяне на допълнително обучение, ресурси и подкрепа на членовете на екипа. Освен това, трябва да прегледате и ревизирате KPI, за да се уверите, че са постижими, уместни и реалистични.