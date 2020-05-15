KPI срещу метрики: какво представляват и как да ги проследявате

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Какво е ключов показател за ефективност (KPI)?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Ключовият показател за ефективност е количествено измерим показател, който позволява на вашата компания да разбере доколко успешно постига своите ключови бизнес цели. "}},{"@type":"Question","name":"Защо KPI са важни?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"KPI ви помагат да оцените ефективността на вашата компания, като подчертават колко добре постигате основните си бизнес цели. "}},{"@type":"Question","name":"Какво представляват метриките?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Метриките са измерими показатели, които ви помагат да определите как се представя вашият бизнес; обаче, за разлика от KPI, те се използват за всеки аспект от бизнес представянето. "}},{"@type":"Question","name":"Все още ли си заслужава да се проследяват метриките, след като те не проследяват ключовите цели?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Въпреки че бизнес показателите може да не са насочени към вашите ключови бизнес цели, те все пак са много важни за вашия бизнес. "}}]}

Готови ли сте да научите повече за KPI метриките?

На правилното място сте!

Но нека изясним едно нещо от самото начало:

Макар и метриките, и KPI да ви помагат да измервате бизнес резултатите, те не са едно и също нещо.

Помислете по следния начин:

Ако метриките бяха телевизионни предавания, тогава ключовите показатели за ефективност биха били комедийни сериали.

KPI метриките са по същество видове метрики, които ще ви помогнат да проследявате представянето на вашата компания по отношение на ключови цели.

Но не се притеснявайте.

Но няма да ви оставим само с това!

В тази статия ще се впуснем в задълбочено проучване на това какво представляват KPI и метриките и как се различават. Ще подчертаем и как можете да настроите ефективни KPI за вашия бизнес, за да измервате неговата ефективност.

И кой по-добре от любимата на всички семейство от ситкома „Семейство Симпсън“ може да ни помогне!

Да започнем!

Какво е ключов показател за ефективност (KPI)?

Ключовият показател за ефективност е измерима величина, която позволява на вашата компания да разбере доколко успешно постига своите ключови бизнес цели. Ключовата дума тук е „ключови“, тъй като тези показатели са насочени само към основните бизнес цели и задачи.

Освен това, повечето KPI са конкретни и измерими, така че можете лесно да оцените представянето на вашата компания.

Например, ако Барт иска да бъде по-добър ученик, добър KPI би бил нещо като „брой наказания“, а не нещо неясно като „брой проблеми“.

Защо?

„Броят на задържанията“ е по-конкретен и по-лесен за измерване от „размера на проблема“!

Искате по-конкретни и по-малко „Барти“ примери? Не се притеснявайте, след малко ще ви дадем много примери за KPI!

Защо KPI са важни?

KPI ви помагат да оцените представянето на вашата компания, като подчертават колко добре постигате основните си бизнес цели.

Тъй като тези показатели за ефективност подчертават колко добре постигате основните си бизнес цели, можете лесно да следите ефективността на вашата организация и екип в постигането на тези ключови цели.

Проследявайте KPI с KPI софтуер!

Какви са някои често срещани примери за KPI?

Подобно на OKR, ключовите показатели за ефективност помагат на организациите да следят как се справят в преследването на своите цели и задачи, като те могат да варират от бизнес до бизнес.

Не забравяйте, че различните бизнеси могат да използват различни показатели за ефективност, за да проследяват напредъка си в постигането на целите си по KPI.

Да приемем например, че Смитърс е отговорен за това бизнесът на г-н Бърнс да печели повече пари.

Смитърс обаче има проблем тук:

Какво използва той, за да ги проследява?

Какво използва той като ключов показател за ефективност за това?

Трябва ли да използва показатели като нетната печалба?

Или общата печалба е по-добър показател?

По същия начин различните бизнеси ще изберат различни ключови показатели за ефективност, дори ако се фокусират върху ефективността по отношение на едни и същи KPI цели, като например да печелят повече пари!

Ето някои често срещани примери за KPI за различни видове KPI цели:

Растеж на продажбите: процент на растеж на продажбите за определен период

Продължителност на продажбения цикъл : средната продължителност на времето между първоначалния контакт и сключването на сделка от търговския представител.

Съотношение на превърнатите потенциални клиенти в клиенти: процент на превърнатите потенциални клиенти

Показатели за електронна търговия: показатели, свързани с вашите дейности в областта на електронната търговия

Органичен уеб трафик: количеството трафик, което привлича вашият уебсайт

Разходи за привличане на клиенти: общи разходи за привличане на клиент

Процент на отворени имейли: процент на отворените имейли спрямо общия брой изпратени имейли в имейл маркетинговите ви кампании.

KPI в социалните медии: различни метрики за вашите взаимодействия в социалните медии

Свободен паричен поток: сумата пари, останала след капиталовите разходи

Съотношение дълг/собствен капитал: съотношение между общите пасиви на компанията и собствения капитал на акционерите.

Цена на продадената стока: цената на производството на продуктите, които дадено предприятие продава.

Процент на текучеството на персонала: процент на напусналите служители спрямо общия брой на служителите

Приход на служител: средният приход, който носи всеки служител

Разход за наемане: общият разход за наемане на всеки служител

E. Примери за SEO KPI

Процент на отпадане: Процент на посетителите, които напускат уебсайта, без да предприемат никакво действие. Забележка: Всяка инструмент за отчитане на SEO KPI измерва процента на отпадане.

Коефициент на ангажираност: съотношението между ангажираните сесии на уебсайт и общия брой сесии.

Страници на сесия: средният брой страници, посетени от потребителите по време на една сесия.

Можем да продължим... но вие вече разбрахте идеята!

Ако искате да видите подробен списък с KPI за вашия бизнес, прочетете нашата статия за важни бизнес метрики!

Как се различават ключовите показатели за ефективност и бизнес целите?

KPI и целите може да изглеждат сходни, но всъщност не са.

Целта е средство за постигане на резултат, докато KPI се използва за измерване на начина, по който постигате своите цели и задачи.

Помислете по следния начин:

Ако целта на Барт е да стане по-добър ученик, „намаляване на броя на наказанията с 50%” е цел, която той трябва да постигне, за да реализира своята цел.

KPI тук е „брой задържания“, тъй като това е метриката, която използвате, за да измерите неговия напредък в постигането на тази цел.

Какво представляват метриките?

Метриките са количествено измерими показатели, които ви помагат да определите как се представя вашият бизнес; те обаче се използват за всеки аспект от бизнес представянето и за разлика от KPI, не се отнасят само до бизнес целите.

Имате метрики, които обхващат всеки аспект от представянето на вашия бизнес!

И тъй като метриките обхващат всичко, когато оценявате метриките и KPI, разглеждайте KPI като подгрупа от бизнес метриките, която е силно фокусирана.

Какви са някои примери за метрики?

Всички KPI, които изброихме по-рано, могат да се използват като метрики във вашия бизнес!

Не забравяйте, че единствената реална разлика между метриките и KPI е:

Ако този показател е насочен към основна бизнес цел или задача, той е KPI.

Ако метриката не е насочена към основна цел, тя се нарича просто метрика.

Все още ли си заслужава да се проследяват метриките, след като те не проследяват ключови цели?

Това е като да попитате Хомер дали тридневна поничка все още си заслужава да се яде – дори и да не е толкова свежа!

Разбира се, метриките все още са ценни!

Въпреки че бизнес метриките може да не са насочени към вашите ключови бизнес цели, те все пак са много важни за вашия бизнес.

Да приемем, че клоунът Кръсти иска да разшири своя онлайн бизнес и един от неговите KPI е „брой на входящите лийдове“.

Но с течение на времето, докато следеше своите KPI, той установи, че броят на потенциалните клиенти намалява, което му показа, че има проблем.

Но това е всичко. Това е всичко, което неговите KPI метрики могат да му кажат.

Тя може да подчертае как той се сблъсква с ключов проблем, но не и защо това се е случило.

Тук влизат в игра другите бизнес метрики.

Не забравяйте, че този спад може да се дължи на редица причини, като например:

Неправилни целеви страници

Неработещи връзки

Бавно зареждане на страниците

И още много други неща!

За да стигне до основната причина за това, Кръсти вероятно ще трябва да влезе в Google Analytics и да прегледа бизнес метриките, като например:

Кликнете върху конверсии

Процент на отпадане

Време на страницата

Брой сесии

По този начин метриките и KPI се комбинират, за да дадат на вашия бизнес точна представа за това как вървят нещата и какво можете да направите, за да продължат да вървят гладко!

3 стъпки за определяне и проследяване на ефективни KPI метрики

Добре, ясно е, че KPI са толкова важни за бизнеса, колкото поничките са за Хомер.

Но как да ги създадете и проследите?

В края на краищата, това трябва да са подробни, измерими показатели, нали?

Вероятно ще ви е нужен експерт, който да ги управлява!

Не.

Определянето на KPI за вашия бизнес не е ракетостроенето!

Всичко, което трябва да направите, е да следвате тези прости стъпки:

Стъпка 1. Определете подходящия вид KPI

Всички ефективни KPI съдържат три общи компонента.

Те са:

Конкретни

Измерими

Релевантно

Звучи ли ви познато като процеса на определяне на SMART цели?

Защото е така!

Определянето на KPI обаче е малко по-различен процес.

Но не се притеснявайте.

Създаването на KPI, които съдържат и трите компонента, е лесно като детска игра!

Ето по-подробен поглед върху всеки компонент и защо е важен:

А. Вашите KPI трябва да бъдат конкретни

KPI трябва да бъдат точни показатели за вашите резултати в постигането на определени цели и задачи. И тъй като те трябва да ви помогнат лесно да определите как се справяте, те трябва да бъдат добре дефинирани.

Нека се върнем към примера с Барт, който иска да стане по-добър ученик и има две възможности да определи индикатор KPI:

Брой задържания Размер на проблема

Първият вариант е чудесен, защото е много фокусиран.

Тя дава на Барт ясна представа за това, което трябва да проследява, за да определи дали е станал по-добър ученик или не.

Проблемът с втория вариант е, че е много неясен:

Какво представляват проблемите?

Какви дейности попадат в тази категория?

Тъй като за Барт няма лесен начин да отговори на тези въпроси, той ще има затруднения да използва този метод, за да определи дали наистина става по-добър ученик!

Б. Вашите KPI трябва да бъдат измерими

Не забравяйте, че KPI ви помагат да проследявате вашите резултати.

А за да проследите нещо, е необходимо да има количествено измерим показател, свързан с него.

Помислете за това.

Лесно ли е да измервате броя на задържанията, на които присъствате? Да.

Можете ли лесно да измерите „колко проблеми си създавате“? Не съвсем.

Всеки KPI, който задавате, трябва да бъде измерим , за да можете лесно да проследявате как вървят нещата и да проверявате дали всичко е наред.

В. Вашите KPI трябва да бъдат релевантни

Това вероятно е най-важният компонент на всеки добър KPI.

Тъй като използвате KPI, за да проследявате колко добре се представяте, вашата KPI метрика трябва да е свързана с това, което правите.

Например, „брой задържания“ е подходящ показател за ефективност за някой, който иска да се представя по-добре в училище.

Въпреки това, „броят на изядените бонбони“ не е!

По същия начин, вашите бизнес KPI трябва да са свързани с бизнес целите, които проследявате. Не можете да очаквате да използвате маркетингови метрики, за да оцените вашите HR процеси, нали?

Стъпка 2: Използвайте подходящия KPI табло

Сега знаете как да зададете правилния вид метрики.

Но това е само половината от работата!

Сега ще трябва да ги проследявате, за да видите как се представяте.

И макар че все още е възможно да записвате KPI метриките с хартия и химикал, това не е най-подходящият вариант.

Защо?

Защото това е неефективно, рисковано и може да ви принуди да работите по-усилено, отколкото е необходимо!

Това е като да наемеш Хомер в атомна електроцентрала!

Ако наистина искате да проследявате ефективно вашите KPI, ще ви е необходим специализиран KPI табло.

За щастие, ClickUp има идеалните KPI табла за вас!

Какво е ClickUp?

ClickUp е най-популярният инструмент за управление на проекти в света.

Бизнесът и студентите обичат да използват ClickUp като своя предпочитан KPI табло и център за отчетност за проследяване на целите!

Ето по-подробно как ClickUp може да ви помогне да проследявате ключовите си показатели за ефективност:

Целите на ClickUp са един от най-лесните начини да следите вашите KPI и напредъка си.

Всъщност, това е толкова лесно, че сме сигурни, че дори Барни би се справил!

В ClickUp целите са контейнери на високо ниво, които се разделят на по-малки задачи. Тези задачи функционират като бизнес цели и вие ги изпълнявате, за да постигнете общата си цел.

Когато постигнете целите си, общият напредък по отношение на целите ви ще се актуализира в реално време!

Най-хубавото на ClickUp е, че можете да персонализирате метриките, които избирате за измерване на тези цели, като например:

Числа: числови величини като проценти и резултати

Валута: за метрики като печалби и процент на отпадане

Задачи: проследяване на ефективността въз основа на изпълнените задачи

Ето как се състои целият процес:

Създайте цел

(например „увеличаване на приходите на компанията с 500 000 долара”)

Задайте набор от цели (цели), които ще ви помогнат да постигнете тази цел.

(например „постигане на 250 000 долара продажби на Shiny Widgets”)

Определете набор от ключови метрики, които ще използвате за измерване на напредъка си по отношение на целта.

(чрез използване на метриката за валута в Goals на ClickUp)

Започнете да проследявате напредъка си, докато постигнете успех!

Използването на този работен процес е особено полезно, ако ръководите отдалечен екип и се нуждаете от по-ефективна комуникация с членовете на екипа, които работят от дома си.

Б. Табла

Таблото за управление на ClickUp е идеалният център за управление на всички ваши KPI. То ви дава обща представа за всички видове KPI по начина, по който искате да ги проследявате!

Всяка табло може да съдържа различни персонализирани джаджи – всяка от които следи избрана метрика по желания от вас начин.

Ето списък с всички джаджи, до които имате достъп в ClickUp:

Линейна диаграма

Диаграма с ленти

Кръгова диаграма

Диаграма на батерията

Изчисления (за изчисляване на суми, средни стойности и други числови данни)

По този начин можете визуално да проследявате всички свои ключови метрики по начина, по който искате!

Няма значение дали става дума за показатели за продажбите, финансови показатели или показатели за донати – в ClickUp можете да проследявате всички видове KPI!

Освен това можете да персонализирате правата за достъп до тези табла. По този начин можете да споделяте вашите показатели за ефективност KPI с различни членове на екипа и заинтересовани страни по проекта!

KPI не се ограничават само до бизнес процесите.

Можете да оцените представянето на екипа си и чрез KPI доклад!

За щастие, ClickUp разполага с множество подробни отчети за измерване на ефективността на вашия екип, като например:

Завършени : използвайте броя на завършените задачи, за да измерите представянето на всеки член на екипа си в отчета за KPI.

Работил по : използвайте данни за това кой е работил по най-много задачи като KPI.

Проследявано време : използвайте времето като KPI, за да определите кой е най-ангажиран

Точки в работната среда : присвойте точки на дейностите по проекта и ги използвайте като KPI, за да оцените представянето на екипа си.

И още много други отчети за различни видове KPI!

Всички те са изключително полезни при управлението на членове на екипа, които работят дистанционно.

Но да ви помогне да проследявате ключов показател за ефективност (KPI) не е всичко, което прави ClickUp!

Освен това получавате и полезни функции като:

Стъпка 3: Винаги оценявайте и коригирайте KPI според нуждите

Така че сте намерили набор от метрики за ефективност и вече знаете как да ги проследявате.

Работата е свършена, нали?

Не съвсем.

Важно е редовно да преглеждате отчета си за KPI и да коригирате KPI според нуждите.

Защо?

Не всички ваши метрики за ефективност са успешни.

Понякога може да изберете KPI, който изглежда подходящ за вашата цел, но той не отразява точно вашия напредък.

Нека се върнем към примера с Krusty, който споменахме по-рано:

Кръсти искаше да разшири своя онлайн бизнес и използва „брой входящи лийдове“ като свой KPI. Въпреки че това е конкретен, измерим и уместен KPI, той все пак може да бъде подвеждащ.

Например, той може да получава повече входящи лийдове, но процентът му на конверсия може да намалява, а разходите му за привличане на клиенти да се увеличават.

Това вероятно ще доведе до по-малко приходи – въпреки че той има повече входящи лийдове!

Ето защо е важно редовно да проверявате данните за KPI и да се уверявате, че те отразяват точно вашия напредък.

Освен това, ако бизнес целите и процесите ви се променят, е необходимо да промените и метриките за ефективност.

Не забравяйте, че целта на ключовите показатели за ефективност е да проследяват вашата ефективност по отношение на конкретни цели и задачи. Ако вашите ключови метрики не са съобразени с тези цели, те няма да бъдат полезни!

Заключение

И метриките, и KPI играят голяма роля в оценяването на представянето на вашата компания. Те ще ви помогнат лесно да следите нещата, за да се уверите, че всичко върви по план.

Въпреки това, не можете да зададете и следите тези метрики без подходящ KPI табло или център за отчетност за проследяване на целите.

За щастие, ClickUp има всичко, от което се нуждаете, за да следите вашите KPI, за да може всичко да върви гладко. Независимо дали става въпрос за персонализиране на вида метрики, които използвате, или на визуалните графики, с които можете да ги проследявате, ClickUp ще ви помогне на всеки етап!

Регистрирайте се в ClickUp още днес и нека той стане вашият нераздел спътник в KPI – точно като Лиза и нейния саксофон!