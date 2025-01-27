40 маркетингови KPI, които трябва да проследявате през 2025 г.

Като маркетинг специалист, нямате време да се забавяте и да анализирате всеки маркетингов ход, когато толкова много променливи фактори ви теглят в различни посоки.

С стотици решения, които трябва да вземете всеки ден, за да напредват хората и проектите, трябва да следите правилните данни, като обръщате специално внимание на ключовите показатели за ефективност (KPI) в маркетинга.

Като любители на данните, нашият екип се задейства и събра най-добрите примери за маркетингови KPI, за да помогне на маркетинг мениджърите да се чувстват по-уверени в своите маркетингови усилия, основани на данни. А ако се мъчите да поддържате KPI прозрачни и актуални във всички области, ние знаем перфектния софтуер за маркетингови KPI, който ще промени начина, по който вашият екип работи с KPI! ✨

Какво представляват ключовите показатели за ефективност (KPI)?

Ключовият показател за ефективност или KPI е измерима бизнес метрика, използвана за наблюдение на напредъка в постигането на бизнес целите. KPI, които дефинирате за вашия екип, проект или бизнес, трябва да бъдат свързани с вашите основни цели и задачи.

Как бизнес показател се превръща в KPI?

Ако показателят проследява вашите резултати по отношение на не основен бизнес процес или цел, тогава той е бизнес показател.

Ако показателят проследява вашите резултати по отношение на ключов бизнес процес или цел, той е KPI.

Задайте цели в ClickUp днес Останете на път към постигането на целите си с измерими цели и автоматично проследяване на напредъка в ClickUp.

Какво представляват маркетинговите KPI?

Маркетинговите KPI са измерими показатели, които вашата компания може да проследява, за да оцени ефективността на маркетинговите дейности по канали. Те доказват възвръщаемостта на инвестициите (ROI) относно ефективността на маркетинговите кампании и стратегии, така че бизнесът може да удвои усилията си в това, което работи, и да коригира това, което не работи.

Например, проектният мениджър ръководи нова маркетингова кампания за компания за безалкохолни напитки. Екипът се съгласява на освежаваща и креативна стратегия, която никога преди не са пробвали. Ако тя даде резултат, те биха могли да я добавят към набора от инструменти на марката си! За да потвърдят успеха на стратегията на кампанията, те се нуждаят от ясни маркетингови KPI, за да определят възвръщаемостта на инвестициите си. 💰

Разгледайте нашия наръчник за управление на маркетингови проекти !

Защо маркетинговите KPI са важни?

Ключовите показатели за ефективност (KPI) в маркетинга са от съществено значение, защото предоставят измерими метрики, които позволяват на маркетолозите да оценят ефективността на своите стратегии и кампании. Ето защо проследяването на KPI в маркетинга е от съществено значение:

Топ 40 примера за маркетингови KPI

Маркетингови KPI на ниво компания

В тази секция ще разгледаме ключовите показатели за ефективност (KPI), които дават обща представа за маркетинговата ефективност на вашата компания. Тези KPI са от решаващо значение за разбирането на влиянието на вашите маркетингови стратегии върху общите бизнес цели.

1. Маркетингова възвръщаемост на инвестициите

Маркетинговият ROI (възвръщаемост на инвестициите) измерва приходите, генерирани от маркетинговите усилия, в сравнение с техните разходи. Той ви помага да разберете колко ефективни са вашите маркетингови разходи.

Използвайте данните от вашите маркетингови кампании (приходи, разходи), за да изчислите възвръщаемостта на инвестициите за всяка кампания или за цялата кампания.

ROI = (Приходи от продажби – Маркетингови разходи) / Маркетингови разходи, умножено по 100%

Пример: Ако една кампания струва 10 000 долара и генерира 50 000 долара приходи, възвръщаемостта на инвестицията е 400%. Това означава, че сте спечелили 4 долара за всеки изразходван 1 долар.

Изчисляването на маркетинговата възвръщаемост на инвестициите ви помага да определите колко ефективни и ценни са вашите маркетингови дейности и канали. В зависимост от вашия бизнес, някои маркетингови канали се представят по-добре от други.

2. Процент на отпадане

Коефициентът на отпадане измерва процента на клиентите, които престават да работят с вашата компания за определен период от време. Това е ключов показател за удовлетвореността и задържането на клиентите.

Анализирайте данните за абонаментите или активността на клиентите, за да проследите колко клиенти губите с течение на времето.

Процент на отпадане = (брой загубени клиенти/брой клиенти в началото) X100

Пример: Ако в началото на месеца сте имали 1000 клиенти и сте загубили 50, вашият процент на отпадане е (50/1000) X 100 или 5%.

3. Принос към продажбите/Принос към приходите

Този KPI проследява колко от продажбите или приходите на вашата компания могат да бъдат приписани директно на маркетинговите дейности. За да го измерите, използвайте инструменти като CRM софтуер, за да съгласувате маркетинговите усилия (например кампании) с данните за продажбите или приходите.

Принос на маркетинга към тръбопровода = (Общ тръбопровод от маркетинга / Общ тръбопровод на продажбите) X 100

Пример: Ако вашият продажбен поток е на стойност 500 000 долара, а маркетинговите кампании са допринесли с 200 000 долара, тогава приносът на маркетинга към продажбения поток е 40%.

4. Съотношение между трафик и MQL (Marketing Qualified Lead)

Този показател измерва процента от трафика на уебсайта, който се превръща в маркетингово квалифицирани лийдове. Той е добър индикатор за качеството и ангажираността на лийдовете.

Трафик към MQL = (Брой MQL / Общ брой посетители на уебсайта) X 100

Използвайте аналитични инструменти, за да проследявате трафика на уебсайта и формулярите за генериране на лийдове, за да идентифицирате MQL. Чрез анализиране на съотношението между трафика и MQL можете да разберете по-добре кои са най-ефективните ви платформи и да увеличите инвестициите си в тях.

По същия начин, ако установите, че една от вашите платформи не се представя добре, можете да използвате данните, за да коригирате стратегията си там или просто да намалите разходите си!

Пример: Ако имате 10 000 посетители на уебсайта и 500 MQL, съотношението между трафика и MQL е 5%.

5. Общ брой потенциални клиенти или общи приходи

Общият брой потенциални клиенти отразява броя на генерираните потенциални клиенти, докато общият приход отразява финансовия резултат от вашите усилия.

Използвайте инструменти като Google Analytics, HubSpot или Salesforce, за да проследявате потенциалните клиенти и приходите.

6. Животната стойност на клиента (CLTV)

CLTV изчислява общия приход, който се очаква да генерира един клиент по време на взаимоотношенията си с вашата компания. Изчислете го, като използвате данни за покупките и средната продължителност на взаимоотношенията с клиента.

CLTV = Средна стойност на поръчката (AOV) x Честота на покупките (PF) x Продължителност на клиентския цикъл (CL)

Пример: Ако един клиент харчи 100 долара за покупка, купува 5 пъти в годината и остава с вашата компания в продължение на 3 години, неговата CLTV е 100 X 5 X 3 = 1500 долара.

7. Коефициент на конверсия

Той измерва процента на потребителите, които извършват желаното действие, като регистрация или покупка. Проследявайте посещенията на уебсайта и извършените действия с помощта на инструменти като Google Analytics.

Конверсионен коефициент = (брой регистрации/общ брой посетители) X 100

Пример: Ако 10 000 души посетят вашата целева страница и 500 се регистрират, вашият коефициент на конверсия е 5%.

Бонус: OKR срещу KPI

Ключови показатели за ефективност в съдържателния маркетинг

В тази секция ще разгледаме KPI, които измерват ефективността на вашите усилия в областта на съдържателния маркетинг. Тези показатели ви помагат да разберете дали вашето съдържание привлича аудиторията ви и води до резултати.

8. Публикувано маркетингово съдържание

Това е прост KPI. Той измерва броя на публикуваните седмично или месечно съдържателни материали – статии в блогове, бюлетини, подкасти, публикации в социални медии и др.

9. Брой прегледи на видеоклипове по канали

Този KPI измерва колко пъти вашите видеоклипове са гледани на платформи като YouTube или социални медии. Използвайте аналитични инструменти, предоставени от всяка платформа (например YouTube Analytics, Instagram Insights), за да изчислите този брой.

Пример: Едно видео в YouTube получава 5000 преглеждания, а друго в Instagram получава 2000 преглеждания. Общо преглеждания на видеото = 7000

Увеличаването на мобилния трафик, генериран от потребителите, е повишило необходимостта (и потенциала!) от видео маркетинг. Марките имат възможност да образоват и ангажират потребителите, а вие не искате да изпуснете потенциални клиенти в полза на конкурентите си.

Бонус: Маркетингови инструменти за малки предприятия

10. Време, прекарано на страницата

Времето, прекарано на страницата, показва колко време потребителите прекарват на дадена страница от вашия уебсайт. Това е чудесен начин да оцените ангажираността с съдържанието.

За да измерите това, използвайте инструменти като Google Analytics, за да проследите средната продължителност на сесията за конкретни страници.

11. Органични сесии

Този KPI проследява броя на посетителите, които намират вашето съдържание чрез органично търсене (например чрез Google). Можете да използвате Google Analytics или други SEO инструменти, за да следите органичния трафик.

Като се фокусирате върху тези KPI, можете да усъвършенствате стратегията си за съдържание, за да създадете по-привлекателни и въздействащи материали за вашата аудитория.

Ключови показатели за ефективност в имейл маркетинга

Нека разгледаме показателите за имейл маркетинг, които гарантират, че вашите кампании достигат до вашата аудитория и намират отклик у нея.

12. Процент на отваряне

Този показател измерва процента на получателите, които отварят вашите имейли.

Процент на отваряне = (брой отворени писма / брой доставени писма) X 100

Пример: Ако изпратите 1000 имейла и 200 от тях бъдат отворени, вашият процент на отваряне е 20%.

Този прост KPI за имейл маркетинг проследява броя на хората, които се отписват от вашия имейл списък след получаване на кампания. Имейл платформи като Mailchimp проследяват отписванията автоматично.

14. Процент на кликвания за отваряне (CTOR)

Ключовият показател за ефективност CTOR измерва процента на получателите на имейли, които кликват върху линк след отваряне на имейла. Той е добър индикатор за това колко привлекателно е вашето съдържание.

CTOR = (Общ брой потребители, които са кликнали / Общ брой отворени) X 100

Пример: Ако 100 души отворят вашия имейл и 25 от тях кликнат върху линк, вашият CTOR е 25%.

Този показател проследява общия брой абонати във вашия имейл списък. Можете да използвате вашата платформа за имейл маркетинг, за да следите промените в размера на списъка.

Прираст на абонатите = брой нови абонати – брой загубени абонати

Пример: Ако спечелите 200 нови абонати за един месец, но загубите 50, нетният ръст на абонатите ви е 150.

16. Процент на кликвания

Това е мярка за броя на хората, които са кликнали върху линк във вашия имейл, спрямо общия брой хора, които са получили вашия имейл.

Тези потенциални клиенти вече са отворили вашия имейл. Сега трябва да прецените дали имейлът е бил достатъчно убедителен, за да кликнат на някоя от връзките в него.

CTR= (Общ брой кликвания/Общ брой доставени имейли) X 100

Пример: Ако са доставени 200 имейла и са постигнати 25 клика, CTR е 12,5%.

Ключови показатели за ефективност в маркетинговите операции

Тези KPI гарантират, че вашите маркетингови операции и процеси протичат гладко и ефективно.

17. Коефициент на конверсия

Този KPI измерва процента на конверсиите от маркетингови дейности и операции.

18. Разпределение на трафика

Този маркетингов KPI проследява откъде идва трафикът към вашия уебсайт, например от органично търсене, платени реклами или социални медии. Използвайте инструменти за маркетингова аналитика като Google Analytics, за да анализирате източниците на трафик.

Ключови показатели за ефективност в платения маркетинг

Ето няколко примера за KPI в маркетинга на резултатите, които маркетинговите екипи трябва да следят:

19. Разходи за привличане на клиенти (CAC)

CAC измерва колко струва привличането на нов клиент чрез платени маркетингови усилия.

CAC = Общи маркетингови разходи/Брой на привлечените нови клиенти

Пример: Ако похарчите 10 000 долара за платени кампании и привлечете 100 нови клиенти, вашият CAC е: 10 000/100 = 100 долара на клиент.

20. Цена на клик (CPC)

CPC проследява цената на всяко кликване върху платените ви реклами. Това е ключов показател за платени кампании на платформи като Google Ads.

CPC = Общи разходи за реклама/Общ брой кликвания

Пример: Ако похарчите 1000 долара за реклами и получите 500 клика, вашата CPC е: 1000/500 = 2 долара на клик.

21. Възвръщаемост на рекламните разходи (ROAS)

ROAS измерва приходите, генерирани за всеки долар, похарчен за реклама.

ROAS = Приходи от реклами/Разходи за реклами

Пример: Ако похарчите 5000 долара за реклами и генерирате 20 000 долара приходи, вашият ROAS е: 20 000/5000 = 4:1

22. Показател за качество

Този показател се използва в Google Ads, за да измерва релевантността и качеството на вашите реклами, ключови думи и целеви страници.

Google присвоява оценка от 1 до 10 въз основа на релевантност, процент на кликвания и опит на целевата страница. По-високата оценка за качество понижава CPC, подобрявайки ефективността на кампанията ви.

23. Процент на прегледаните реклами

Ако пускате видео реклами по някой канал, това е ключов маркетингов показател, който трябва да следите.

Процентът на прегледаните реклами ви показва колко души са изгледали до края реклама, която може да се пропусне. Това е добър показател за това колко ангажиращо е съдържанието на рекламата ви и колко точно сте я насочили към подходящата аудитория.

Процент на прегледите = (Общ брой завършени прегледи/Общ брой измерени импресии) X 100

Пример: Ако видео реклама получи 1000 импресии и 10 души я гледат до края, VTR ще бъде 1%.

24. Впечатления и обхват

Броят пъти, през които вашата маркетингова реклама е била показана на даден потребител. Ако проследявате тези цифри във всяка платформа, използвайте централизирана маркетингова табло, за да оптимизирате времето си! ⚡️

Персонализирайте таблото на ClickUp с вградени връзки към основните ви платформи.

25. Дневно активни потребители (DAU)

Този често използван KPI за продуктов маркетинг проследява броя на уникалните потребители, които ежедневно взаимодействат с вашия продукт. Използвайте инструменти за продуктова аналитика като Mixpanel или Amplitude, за да го измерите.

Пример: Ако 5000 уникални потребители влизат в приложението ви ежедневно, вашият DAU е 5000.

26. Нетен промоторски индекс (NPS)

NPS измерва лоялността и удовлетвореността на клиентите, като задава въпроса: „Колко вероятно е да препоръчате този продукт на други хора?“

NPS=%Промотори−%Критици

Пример: Ако 70% са промотори и 10% са критици, вашият NPS е: 70−10=60

27. Регистрации за пробни версии и демо версии

Този показател проследява броя на потребителите, които се регистрират за пробна версия или искат демонстрация на продукта. Използвайте CRM инструменти като Salesforce, за да проследявате потенциалните клиенти.

28. Степен на приемане на функциите

Този KPI за маркетинговите екипи измерва колко потребители активно използват конкретна функция на вашия продукт.

Процент на приемане на функцията = (Потребители на функцията/Общ брой активни потребители) X 100

Пример: Ако 1000 от 5000 потребители използват нова функция, степента на приемане е: (1000/5000)×100=20%

Ключови показатели за ефективност в областта на връзките с обществеността

29. Активно покритие

Този PR KPI проследява броя на медиите, които активно отразяват вашата марка или кампания. Маркетинг екипите могат да следят споменаванията в пресата с помощта на инструменти като Meltwater или Google Alerts.

Пример: Ако 20 публикации отразяват вашата прессъобщение, това е вашата активна медийна покритие.

30. Делът на гласа

Ключовият показател за пазарен дял измерва видимостта на вашата марка в сравнение с конкурентите в медиите и публичните дискусии.

Делът на гласа = (Вашите споменавания/Общо споменавания в бранша) X 100

Пример: Ако вашата марка има 500 споменавания от общо 2000 споменавания във вашата индустрия, вашият дял от гласовете е: 500/2000×100=25%

31. Медийно присъствие

Той проследява колко журналисти или медии сте контактували във връзка с вашата кампания. За да проследявате това ефективно, водете дневник на дейностите по популяризиране.

32. Потенциален обхват

Това оценява колко хора може да са видели вашата медийна покритие. За да го изчислите, умножете читателската аудитория на изданието по броя на публикуваните статии.

Пример: Ако 10 статии са публикувани в медии с обща аудитория от 500 000 читатели, потенциалният ви обхват е 5 000 000.

SEO маркетинг KPI

Стратегиите за съдържателен маркетинг, оптимизирани за търсачки, са един от най-надеждните методи за маркетинг днес.

Публикувате съдържание в блога си по теми, които аудиторията ви търси в Google. Има неща, които можете да направите, за да се класират тези статии на високи позиции в резултатите от търсенето в Google за SEO авторитет. Когато клиентите ви търсят тези теми, те ще намерят вашата публикация (при условие, че се класира на първата страница в Google) и ще посетят сайта ви, за да се надяват да се превърнат в клиенти!

Формулата за подобряване на SEO авторитета се развива постоянно. Тя става все по-трудна, диалогична и изисква повече креативност. Не може да се отрече ползата от разширяването на присъствието на вашата марка във всички канали и влиянието, което това може да има върху Google. SEO специалистите подхождат към този растеж, като имат предвид социалните медии, PR и мениджърите на съдържание. Един от най-добрите начини да започнете да се подобрявате в тази област като екип е да създадете база данни за всички ваши съвместни маркетингови взаимоотношения!

Формулата за подобряване на SEO авторитета се развива постоянно. Тя става все по-трудна, диалогична и изисква повече креативност. Не може да се отрече ползата от разширяването на присъствието на вашата марка във всички канали и влиянието, което това може да има върху Google.

SEO специалистите подхождат към този растеж, като имат предвид социалните медии, PR и мениджърите на съдържание. Един от най-добрите начини да започнете да се подобрявате в тази област като екип е да създадете база данни за всички ваши съвместни маркетингови взаимоотношения!

33. Класиране по ключови думи

Това е често срещан SEO KPI, който проследява колко ключови думи се класират вашият уебсайт. Използвайте инструменти като SEMrush или Ahrefs, за да следите класирането.

34. Обратни връзки

Това показва броя на марките, компаниите или маркетолозите, с които се свързвате, за да получите обратна връзка от качествени уебсайтове към вашето съдържание. Както спомена Джерими, опитайте да създадете база данни, която да ви помогне да се разраствате с развитието на вашия бизнес!

Изпробвайте SEO шаблона, създаден по модела на работната среда на ClickUp, за да управлявате вашите съдържателни брифинги и междуфункционалната работа на едно място.

Изтеглете този шаблон Преодолейте различията между екипа си за брифинг и вашите автори с шаблона за SEO съдържание на ClickUp.

35. SERP класиране

Позицията на вашия уебсайт/страница в резултатите от търсачките по ключови думи. Колкото по-висока е вашата SERP, толкова по-голям е шансът хората да намерят и кликнат върху вашия сайт.

С този KPI можете да проследите колко добре се представя вашата статия за всяка ключова дума.

Ще видите колко добре се представяте по отношение на различни ключови думи и ще определите къде вашите SERP изостават. Как да проследявате тези ключови думи? Можете да настроите софтуер за проследяване на SERP и да наблюдавате ежедневно вашите класирания, за да измервате ефективността. 👨‍💻

Наред с тези важни показатели, не забравяйте да обърнете внимание и на следните ключови SEO показатели:

Процент на отпадане: Хора, които са напуснали сайта ви само няколко секунди след като са го отворили.

Мобилна използваемост: Скорост и производителност на вашата целева страница на телефони и таблети

Грешки при индексиране: URL адреси, които са недостъпни за Googlebot, когато сканира вашите страници.

Ключови показатели за ефективност в социалните медии

Ангажираността в социалните медии е добър начин да проверите дали съдържанието ви наистина резонира с аудиторията ви. Можете да използвате тази информация, за да оптимизирате маркетинговите си кампании и да дадете на клиентите си това, което искат.

Освен това ангажираността ще покаже кои от вашите клиенти са най-подготвени да бъдат преместени във вашия продажбен канал.

36. Брой последователи

Този показател проследява броя на последователите на вашите профили в социалните медии. Можете да проверите показателите директно на платформи като Instagram или Twitter.

Пример: Ако профилът ви нарасне с 500 последователи за един месец, това е вашият показател.

37. Степен на ангажираност

Този KPI измерва колко активно потребителите взаимодействат с вашето съдържание в социалните медии.

Коефициент на ангажираност = [(Харесвания + Коментари + Споделяния) / Общ брой последователи] X 100

Пример: Ако вашата публикация получи 100 харесвания, 20 коментара и 30 споделяния, а вие имате 1000 последователи, степента на ангажираност е: [(100+20+30)/1000]×100=15%

38. Впечатления и обхват

Впечатленията проследяват броя пъти, през които се показва вашето съдържание, докато обхватът измерва броя уникални потребители, които го виждат.

Пример: Ако вашата публикация е показана 10 000 пъти на 8000 уникални потребители, импресиите = 10 000, а обхватът = 8000.

39. Споменавания

Този маркетингов KPI проследява колко често вашата марка се споменава в социалните медии. Инструменти за маркетинг в социалните медии като Brand24 или Hootsuite могат да ви помогнат да проследявате споменаванията.

40. Споделяния в социалните мрежи

Общият брой на споделеното уеб съдържание, което хората изпращат на своите мрежи и контакти.

Освен тези два KPI, продължавайте да проследявате и други KPI за ангажираността в социалните медии, като например:

Споменавания на марката: Колко други лица или фирми ви тагват в своите разговори

Трафик от препратки: Брой хора, които посещават вашия уебсайт от вашите социални медии (или дори от други сайтове)

Настроение: Ангажираността може да бъде положителна или отрицателна. Показателите Ангажираността може да бъде положителна или отрицателна. Показателите за анализ на настроенията в маркетинга използват машинно обучение, за да измерват настроенията и да представят резултатите.

Това изчерпателно ръководство обхваща най-важните KPI в различни маркетингови дисциплини. Проследяването и оптимизирането на тези показатели ще ви помогне да усъвършенствате стратегиите си и да постигнете впечатляващи резултати.

📮 ClickUp Insight: 63% от участниците в нашето проучване класифицират личните си цели според спешността и важността им, но само 25% ги организират според времевата рамка. Какво означава това? Знаете какво е важно, но не знаете кога. ⏳ ClickUp Goals, подобрено от AI помощта на ClickUp Brain, внася яснота в тази област. То ви помага да разделите големите цели на конкретни стъпки с определени срокове. ClickUp Brain предоставя интелигентни предложения за графици и ви държи в течение с актуализации в реално време и автоматични промени в статуса, докато изпълнявате задачите. 💫 Реални резултати: Потребителите отчитат двукратно увеличение на производителността след преминаването към ClickUp!

Най-добрият начин да планирате и проследявате вашите маркетингови KPI: Използвайте ClickUp!

ClickUp е всеобхватна платформа за управление на работата, базирана на изкуствен интелект, където екипите се събират, за да планират, организират и сътрудничат по работата, използвайки задачи, документи, чат, цели, бели дъски и др. Лесно персонализирана с няколко кликвания, ClickUp позволява на екипи от всякакъв тип и размер да работят по-ефективно, повишавайки производителността до нови висоти!

Ето по-подробен поглед върху три мощни (и безплатни!) функции на ClickUp за настройка и мониторинг на маркетинговите KPI:

Създайте изпълними задачи от вашата маркетингова стратегия в ClickUp

В ClickUp целите са контейнери на високо ниво, разделени на по-малки задачи, които се актуализират в реално време, докато постигате напредък. Тези задачи са по същество вашите KPI с практически задачи за постигане на резултати.

Как това ви помага при управлението на маркетинговите KPI? Можете да персонализирате показателите, които сте избрали, за да проследявате тези цели:

Брой : Създайте диапазон от числа и проследявайте увеличенията или намаленията между тях.

Вярно/Невярно : Използвайте отметка „Изпълнено/Неизпълнено“, за да отбележите, че целта ви е постигната.

Валута : Задайте парична цел и проследявайте всяко увеличение или намаление.

Задача: Проследяване на изпълнението на една задача или цял списък

ClickUp Dashboards

Консолидирайте вашите маркетингови канали и важни маркетингови KPI в ClickUp Dashboards.

Проучванията на ClickUp показват, че 42% от работещите американци смятат, че работодателите им не им предоставят всички технологични инструменти или приложения, от които се нуждаят, за да работят успешно от разстояние. Тъй като можете да управлявате всичко това от дигитален табло, това е идеалният вариант за екипи, които работят от разстояние и искат да подобрят маркетинговите си дейности!

Таблото в ClickUp е идеалното място за проследяване на вашите маркетингови KPI. Всеки може да създаде табло, използвайки строителните блокове – персонализирани джаджи – за да организира обзор на високо ниво на маркетинговите KPI.

Маркетингови шаблони на Clickup

Изберете от над 100 персонализирани шаблона, за да планирате, изпълните и проследите вашите маркетингови дейности.

Достъп до вашите ключови цели и резултати (OKR), като създадете подробен план за това как вашият маркетинг екип ще постигне целите, бюджетите и др.

Бонус: Още шаблони за маркетингово планиране и софтуер за маркетингово планиране!

И с цялата ви работа на едно място, ClickUp предлага над дузина начини за организиране и визуализиране на задачи и друга работа, включително:

По този начин можете лесно да видите напредъка на вашите маркетингови стратегии и да проследявате ключовите показатели. 📈

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp, за да създадете най-добрата система за продуктивност и проследяване на вашия маркетинг екип!