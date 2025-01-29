10 софтуерни инструмента за маркетингова аналитика през 2025 г.

В тази ера на цифрови иновации ролята на маркетинговата аналитика никога не е била по-важна за маркетинговите екипи. Зад всяка успешна маркетингова кампания стои много анализ, разкриващ ценни прозрения, които водят до решения и стимулират растежа.

Въпреки това, ориентирането в огромния свят на маркетинговите данни може да бъде прекалено сложно за маркетинговите екипи, особено без помощта на най-добрите инструменти за маркетингова аналитика. Тук на помощ идват тези 10 водещи инструмента за маркетингова аналитика, готови да превърнат необработените маркетингови данни в полезна информация.

В този наръчник представяме най-добрите инструменти за маркетингова аналитика, които дават възможност на маркетолозите!

При избора на най-добрите инструменти за маркетингова аналитика за вашия бизнес, няколко ключови фактора трябва да направляват процеса на вземане на решения. Като дадете приоритет на тези аспекти при търсенето на инструменти за маркетингова аналитика, можете да намерите този, който перфектно съответства на вашите маркетингови цели.

Възможности за интеграция на данни: Потърсете инструменти за маркетингова аналитика, които се интегрират безпроблемно с различни източници на маркетингови данни, включително всички ваши маркетингови канали и платформи за социални медии, аналитика на уебсайтове, инструменти за аналитика на имейл маркетинга и системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) . Това осигурява цялостен поглед върху вашите маркетингови усилия и позволява вземането на решения въз основа на данни.

Отчети в реално време и табла: Аналитичен инструмент с информация в реално време е от жизненоважно значение за Аналитичен инструмент с информация в реално време е от жизненоважно значение за гъвкавите маркетингови стратегии. Изберете маркетингови аналитични инструменти, които предлагат динамични отчети и интерактивни табла , позволяващи ви да наблюдавате маркетинговата ефективност на вашите кампании, да идентифицирате тенденциите за всеки от вашите маркетингови канали и да правите бързи корекции, ако е необходимо.

Разширени аналитични функции : Потърсете инструменти за маркетингова аналитика, които надхвърлят основните показатели за вашите маркетингови канали. Потърсете инструменти за уеб аналитика, предсказуема аналитика, възможности за машинно обучение и алгоритми, задвижвани от изкуствен интелект, за да получите по-задълбочени познания и да отключите скрити възможности.

Персонализиране и мащабируемост: Всеки бизнес има уникални нужди, затова вашите инструменти за маркетингова аналитика трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да се адаптират към вашите специфични изисквания. Освен това, имайте предвид мащабируемостта на инструмента, за да може да се адаптира към вашите маркетингови усилия с разрастването на вашия бизнес.

Удобен за ползване интерфейс: Сложният софтуер за маркетингова аналитика може да попречи на производителността. Изберете инструменти за маркетингова аналитика, които се отличават с интуитивно потребителско изживяване, което улеснява навигацията и ефективното използване от маркетинг специалисти с различни нива на умения.

Сигурност и съответствие на данните: Маркетинговите данни често съдържат чувствителна информация. Уверете се, че вашите инструменти за маркетингова аналитика отговарят на най-новите стандарти за сигурност на данните и съответстват на приложимите нормативни изисквания, за да защитите вашите маркетингови данни и да поддържате доверието на клиентите.

Поддръжка на клиенти и обучение: Надеждна поддръжка на клиенти и ресурси за обучение са от решаващо значение за гладкото внедряване и продължителния успех на вашия инструмент за анализи. Търсете доставчици, които предлагат всеобхватна помощ за вашите маркетингови усилия.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Най-доброто за маркетингова проектна аналитика

Високо персонализираната платформа на ClickUp я прави изключително удобна за маркетинг мениджърите, които могат да я интегрират с подходящите инструменти за маркетингова аналитика, за да проследяват маркетингови кампании, проекти и инициативи в голям мащаб.

Тази всеобхватна платформа за продуктивност е любим аналитичен инструмент за маркетинговите екипи, защото може лесно да бъде проектирана да поддържа мултифункционални екипи. Някои забележителни функции като ClickUp Dashboards и интеграциите на платформата с критични аналитични инструменти помагат значително за подобряване на маркетинговите работни процеси.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp ви позволява да създавате динамични табла за проекти , които служат едновременно като инструмент за отчитане и мениджър на задачи. Редактирайте задачи, добавяйте бележки и общувайте по проекти на едно място.

ClickUp се интегрира лесно с различни подходящи аналитични инструменти и помага да оптимизирате всичките си процеси в един лесен за навигация работен поток.

Достъп до хиляди персонализирани шаблони, които можете да използвате, за да анализирате отчетите за кампаниите си бързо и безпроблемно (разгледайте тези QBR шаблони !).

Функцията „бяла дъска“ позволява на маркетинг мениджърите да визуализират стратегията си.

Екипите и отделните лица могат да управляват своя маркетингов календар с функцията за преглед на календара на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Стръмна крива на обучение поради широкия спектър от функционалности

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Възможност за персонализирани цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 отзива)

2. Tableau

чрез Tableau

Най-добри за визуализиране на данни

Tableau е платформа за бизнес анализи, която помага на организациите да визуализират и разберат своите маркетингови данни, за да реализират висококонвертируемо взаимодействие с клиентите.

Този софтуер за визуална аналитика се фокусира върху подобряване на потока на анализите и улесняване на достъпа до информация за съответните заинтересовани страни чрез визуализация.

Най-добрите функции на Tableau

Управление на маркетингови данни и вградени анализи

Интерактивен фискален календар

Над 1400 ресурса за обучение

Функции за изкуствен интелект и машинно обучение

Интеграция с инструменти за маркетингова аналитика като Salesforce, Slack, Mulesoft и други

Ограничения на Tableau

Трудности при настройването на изгледите и подредбата на таблото

Необходими са някои познания по Python, за да настроите автоматизацията на данните на платформата.

Повечето настройки за форматиране и разширена визуализация са достъпни в десктоп версията на софтуера, докато в облачната версия те липсват.

Ограничени възможности за програмиране за прогнозно моделиране и обработка на данни

Цени на Tableau

Creator Cloud: 70 $/месец на потребител Server : 70 $/месец на потребител

Explorer Cloud: 42 $/месец на потребител Server: 35 $/месец на потребител

Viewer Cloud: 15 $/месец на потребител Server: 12 $/месец на потребител

Оценки на клиентите на Tableau

G2: 4. 3/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 2100 рецензии)

3. Google Analytics

чрез Google Analytics

Най-доброто за уебсайт анализи

Като неразделна част от Google Marketing Platform, Google Analytics предлага безплатни инструменти и решения за маркетингова аналитика за събиране и анализиране на данни от уебсайтове. Този инструмент за маркетингова аналитика генерира важни аналитични отчети за уебсайтове и приложения, които предоставят релевантна информация, позволяваща на компаниите да вземат по-интелигентни и по-добре обосновани бизнес решения.

С Google Analytics фирмите могат да научат повече за посетителите на сайта си, как се държат и най-добрите начини да ги превърнат в лоялни клиенти.

Най-добрите функции на Google Analytics

Предсказуеми възможности чрез модели за машинно обучение, защитени от гледна точка на поверителността, създадени от Google Analytics.

Разгледайте отчетите в реално време за придобиване, ангажираност и монетизация в Google Analytics.

Google Analytics разполага с рекламно работно пространство за разбиране на маркетинговата възвръщаемост на инвестициите и вземане на решения за бюджетиране, основани на данни.

API за събиране на данни и администриране

Експорт от Google BigQuery

Google Analytics е интегриран с Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce и други.

Ограничения на Google Analytics

Трудности при създаването на точни сегменти

Процесът на анализ на данни в Google Analytics не е подходящ за начинаещи в сравнение с други инструменти за маркетингова аналитика.

Няма директна поддръжка на клиенти

Цени на Google Analytics

Безплатно

Платени: Свържете се с търговския екип на компанията за повече подробности.

Оценки на клиентите за Google Analytics

G2: 4,5/5 (над 6100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 7500 рецензии)

4. Heap Analytics

чрез Heap Analytics

Най-добри за проследяване на поведението на потребителите

Ако искате да следите дигиталното пътуване на вашите клиенти, да анализирате поведението на потребителите и да подобрите задържането им, Heap Analytics е сред най-добрите инструменти за маркетингова аналитика. Той позволява лесно разделяне на вашите важни клиенти на подходящи сегменти, където можете да ги наблюдавате поотделно и да използвате получената информация, за да оптимизирате за по-добро пътуване или преживяване на клиентите.

Най-добрите функции на Heap Analytics

Управление на данни, сигурност и поверителност

Табла за анализ на данни, диаграми и наръчници

Топлинни карти и повторения на сесии за наблюдение на поведението на потребителите и пътуванията на клиентите в уебсайтове и мобилни приложения

Ограничения на Heap Analytics

Експортирането на данни за този аналитичен инструмент е ограничено.

Необходимо е известно обучение за пълното им внедряване.

Цени на Heap Analytics

Безплатно

Растеж: Регистрирайте се и инсталирайте безплатния фрагмент, за да получите приблизителна оценка.

Предимство: Персонализирано ценообразуване на сесиите

Премиум: Персонализирано ценообразуване на сесиите

Оценки на клиентите на Heap Analytics

G2: 4. 3/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

5. Whatagraph

чрез Whatagraph

Най-добри за създаване на отчети

Whatagraph е всеобхватен инструмент за маркетингова аналитика, с който маркетинговите агенции и професионалисти могат да визуализират, споделят и импортират данни, за да подобрят маркетинговите си усилия. Този софтуер е създаден през 2015 г. с фокус върху минимизиране на сложността в сравнение с други инструменти за маркетингова аналитика, когато става въпрос за интерпретиране на данни и създаване на задълбочени отчети.

Най-добрите функции на Whatagraph

Интеграция с BigQuery

Над 40 вградени интеграции с други инструменти за маркетингова аналитика, от които да извличате данни.

Функция Smart Builder, която създава персонализирани отчети за поведението на потребителите

Отчети в реално време и автоматично споделяне

Ограничения на Whatagraph

Бавна реакция на обслужването на клиенти

Функциите не са лесно откриваеми

Незначителни софтуерни проблеми

Цени на Whatagraph

Професионална версия: 223 USD/месец на потребител

Премиум: 335 $/месец на потребител

По поръчка: Свържете се с Whatagraph за цени

Оценки на клиентите на Whatagraph

G2: 4,5/5 (над 250 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (80+ отзива)

6. Easy Insight

чрез Easy Insight

Най-доброто за анализ на данни

Easy Insight е инструмент за бизнес анализи, който позволява на малки и големи организации да получат незабавен поглед върху управлението на запасите, процента на конверсия, поведението на потребителите и графиците на проектите. С няколко кликвания можете да използвате Easy Insight, за да свържете вашите облачни приложения, да отключите полезни анализи и да превърнете данните в визуално привлекателни и лесни за четене табла.

Най-добрите функции на Easy Insight

Персонализирани източници на данни

Персонализирайте вида и стила на отчетите чрез скриптове за полета

Лесно обединяване на данни от различни източници

Възможност за експортиране на отчети и табла чрез имейл

Създайте табла за проследяване на творческите процеси

Ограничения на Easy Insight

Трудност при комбинирането на данни от различни бази данни

Риск от разкриване на скрити данни пред клиентите

Цени на Easy Insight

Екип: 49 $/месец

Професионална версия: 149 $/месец

Премиум: 299 $/месец

Enterprise: 499 $/месец

Без ограничения: 1499 $/месец

Лесни оценки на клиентите на Insight

G2: 4,5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4,9/5 (10+ отзива)

7. Klipfolio

чрез Klipfolio

Най-доброто за бизнес разузнаване

Klipfolio е облачен инструмент за табло и отчети, създаден да помага на бизнеса да интегрира, анализира и визуализира данни от различни инструменти за маркетингова аналитика и други източници в реално време. Основан през 2001 г., този софтуер се е превърнал в лидер в събирането и анализирането на бизнес информация.

Най-добрите функции на Klipfolio

По-добри показатели и визуализации на данни в сравнение с много други инструменти за маркетингова аналитика

Съхранение на данни и история

Сигурност, поверителност и контрол на достъпа

Решения за отчитане на клиенти

Ограничения на Klipfolio

Работи бавно при извършване на анализ на по-големи масиви от данни

Потребителският интерфейс се счита за малко по-неудобен в сравнение с други инструменти за маркетингова аналитика.

Цени на Klipfolio

Безплатно

Go: 90 $/месец на потребител

Pro: 225 $/месец на потребител

Бизнес: 800 $/месец на потребител

Оценки на клиентите на Klipfolio

G2: 4,5/5 (над 250 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 180 рецензии)

8. Приложение Equals

чрез Equals App

Най-доброто за табла с данни

Equals е софтуер за маркетингова аналитика с вградена електронна таблица, която позволява на стартиращите компании да извършват различни видове маркетингови анализи. С простите си функции, интуитивни работни процеси и множество връзки с източници на данни, Equals улеснява създаването на табла с данни.

Най-добрите функции на Equals App

Вградена електронна таблица, свързана с вашите източници на данни

Не е необходим SQL за обединяване на източници на данни

Персонализирани шаблони за измерване на бизнес резултатите ви

Интеграция с Google BigQuery, Snowflake, Redshift и други

Ограничения на приложението Equals

Страниците може да се зареждат по-бавно от необходимото.

От време на време могат да възникнат технически проблеми и грешки във форматирането.

Цени на Equals App

Стартово ниво: 49 $/месец

Професионална версия: 149 $/месец

Предприятия: Свържете се с Equals за цени

Оценки на клиентите на Equals App

G2: 4,5/5 (2 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (270+ отзива)

9. Sprout Social

чрез Sprout Social

Най-добрият за анализ на социални медии

Sprout Social е популярна платформа за маркетингова аналитика за управление на социални медии, защото позволява на екипите да постигат ефективно въздействие с помощта на огромно количество данни от социални медии и табла за управление, които са на тяхно разположение. Инструментът за социални медии позволява на екипите да създават изключително персонализирани отчети за различни бизнес нужди.

С инструменти за маркетингова аналитика като Sprout Social можете да автоматизирате събирането на данни от социалните медии и да се съсредоточите върху други задачи на високо ниво, като стратегия за социалните медии, планиране на кампании и разпределение на бюджета.

Най-добрите функции на Sprout Social

Централизирано публикуване и мониторинг в няколко социални мрежи

Слушането в социалните медии е допълнителна функция към всеки план на Sprout Social.

Той позволява на екипите да създават персонализирани отчети за социалните медии.

Интеграции с Apple Store, Bitly, Canva, SalesForce и други

Sprout Social предлага проследяване на уебсайтове и линкове, за да ви помогне да следите кампаниите си в социалните медии.

Предлага безплатна пробна версия

Ограничения на Sprout Social

Високите цени ги правят недостъпни за физически лица и малки екипи, които искат да използват инструменти за маркетингова аналитика.

Липса на важни инструменти за отчитане и планиране

Като се има предвид цената, Sprout не позволява интеграция с достатъчно профили в социалните медии.

Цени на Sprout Social

Стандартен: 249 $/месец

Професионална версия: 399 $/месец

Разширени: 499 $/месец

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за персонализирани цени

Оценки на клиентите на Sprout Social

G2: 4. 4/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

10. AWeber

чрез AWeber

Най-доброто за анализи на имейл маркетинга

AWeber е платформа за имейл маркетинг, създадена за изпращане на бюлетини, имейл промоции и мониторинг на анализи на имейл маркетинг. Стартирана през 1998 г., тази приложение за имейл маркетинг е подарък, който продължава да дава – от събиране на данни в имейл списъци до автоматизиране на имейл маркетинг кампании и анализиране на резултатите от тези кампании.

Най-добрите функции на AWeber

Лесно анализиране на статистически данни за имейл кампании

Широк избор от персонализирани шаблони

Наличен е безплатен план

Ограничения на AWeber

Остарял потребителски интерфейс в сравнение с други аналитични инструменти

Ограничени функции за автоматизация и гъвкавост на шаблоните за имейли

Сложен процес на регистрация

Цени на AWeber

Безплатно

Lite: 12,50 $/месец

Плюс: 20 $/месец

Без ограничения: 899 $/месец

Оценки на клиентите на AWeber

G2: 4. 2/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 200 отзива)

Консолидирайте всичките си потоци от данни, кажете сбогом на множеството таблици и се насладете на удоволствието от оптимизирани табла и аналитични инструменти, каквито никога досега не сте виждали. Регистрирайте се в ClickUp, изстреляйте маркетинговите си кампании и оставете конкурентите си без дъх. Приемете бъдещето на най-добрите инструменти за маркетингова аналитика още днес!