10 безплатни шаблона за тримесечен бизнес преглед (QBR) за 2025 г.

Организациите се развиват по-бързо от всякога, като все повече хора, отдели и технологии се обединяват, за да постигнат големи, амбициозни цели. QBR предоставят структуриран форум, в който екипите могат да се съгласуват по отношение на целите, да поемат отговорност, да си сътрудничат и да стимулират непрекъснатото усъвършенстване.

Чрез провеждането на редовни QBR организациите могат да подобрят представянето си, да останат фокусирани върху целите си и да гарантират, че предоставят стойност на своите клиенти и заинтересовани страни.

Какво е шаблон за QBR?

Шаблонът за тримесечен бизнес преглед е структуриран документ, табло или презентация, който е форматиран така, че компаниите да могат лесно да прегледат бизнес резултатите за изминалото тримесечие и да планират следващото тримесечие. Като минимум, типичният QBR шаблон включва преглед на ключовите показатели, напредъка към целите, актуализации по основните инициативи и всички проблеми или предизвикателства, които трябва да бъдат разрешени.

По същество този тип шаблон е създаден, за да направи тримесечните срещи за бизнес преглед възможно най-продуктивни. Документът трябва да улесни дискусията между ключовите заинтересовани страни, като ръководители, началници на отдели и екипни лидери.

В края на всяко тримесечно събрание всички трябва да са на една и съща страница и да имат ясно разбиране за това как се представя бизнесът и какво трябва да се направи, за да се подобри през следващото тримесечие.

Какво прави един шаблон за тримесечен бизнес преглед добър?

Добрият шаблон за QBR е като бележник за компанията, който дава ясна оценка за нейното представяне. За разлика от бележника обаче, шаблонът за QBR е предназначен да обобщи представянето през последните три месеца в план за действие за това, което трябва да се направи, за да се подобри представянето през следващите три месеца.

Освен че просто следят представянето и планират подобренията, най-добрите шаблони за QBR обединяват бизнеса, като мобилизират мениджърите, ръководителите на отдели и екипните лидери около общи цели.

Комуникирайте директно с екипа си в задача, споделяйте други задачи и качвайте файлове с коментари в ClickUp!

Независимо дали провеждате първата си QBR презентация или стотната, един солиден шаблон ще превърне вашите QBR разговори, планиране и изпълнение в редовна добавена стойност за бизнеса. Обърнете внимание на следните елементи, които са основни компоненти, които всеки добър QBR шаблон трябва да включва.

Релевантни показатели: Шаблонът трябва да включва релевантни показатели, които помагат за проследяване на представянето на компанията. Важно е да изберете показатели, които са съобразени с целите и задачите на компанията. Например, ако управлявате QBR за продажбите, шаблонът трябва да включва показатели, свързани с приходите, генерираните потенциални клиенти и процента на конверсия.

Яснота: QBR включват огромно количество данни и информация, така че вашият шаблон трябва да направи цялата тази сложност лесна за четене и разбиране. Възможността да включвате диаграми и графики ще ви улесни значително, когато се опитвате да направите информацията по-привлекателна визуално и по-лесна за възприемане.

Полезни идеи: Шаблонът за QBR трябва не само да предоставя обща информация за резултатите на компанията, но и да подчертава ключови идеи и полезни препоръки за подобрения.

Гъвкавост: Приоритетите и стратегиите се променят от тримесечие на тримесечие, а често и по-често. Вашият шаблон трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да се адаптира към редовните промени, без да се налага да преработвате изцяло начина, по който се изготвя тримесечният ви отчет.

Специфичен за аудиторията: Накрая, шаблонът за QBR трябва да бъде съобразен с конкретната аудитория, която ще го преглежда. Това също допринася за гъвкавостта. В идеалния случай не би трябвало да създавате различен QBR доклад за всеки заинтересован, а просто да филтрирате и оформяте една и съща информация по различни начини за всеки, който я преглежда.

Защо QBR са важни за вашия бизнес

Тримесечните бизнес прегледи са като годишния медицински преглед, който правите при лекар. Подобно на това как лекарят извършва стандартни тестове, за да провери общото ви здравословно състояние или да идентифицира потенциални проблеми по-рано, QBR оценява основните оперативни и производствени показатели, за да получи редовна информация за състоянието на бизнеса.

Един добър QBR процес помага на бизнеса да постигне пет неща:

Преглед на резултатите : Предоставя редовна възможност на екипите да прегледат своите резултати спрямо бизнес целите, задачите и показателите. : Предоставя редовна възможност на екипите да прегледат своите резултати спрямо бизнес целите, задачите и показателите. Съгласуване на целите : Помага да се гарантира, че всички екипи и отдели са съгласувани със стратегическите цели и приоритети на компанията. Сътрудничество в екип : Това създава възможност за екипите да си сътрудничат, да споделят най-добри практики и да идентифицират възможности за подобрение. : Това създава възможност за екипите да си сътрудничат, да споделят най-добри практики и да идентифицират възможности за подобрение. Фокус върху клиента: Преглежда обратната връзка от клиентите и оценява целите и удовлетвореността на клиентите. Непрекъснато усъвършенстване: Насърчава непрекъснатото усъвършенстване чрез редовен преглед на резултатите, идентифициране на области за растеж и развитие и изготвяне на планове за действие за подобряване на резултатите.

10 шаблона за тримесечен бизнес преглед (с примери)

Има много различни видове QBR презентации и QBR шаблони. В зависимост от вашите конкретни нужди и цели, някои от шаблоните тук се фокусират върху финансовите резултати, докато други могат да се базират на по-качествени показатели, например удовлетвореността на клиентите или ангажираността на служителите.

Вашият QBR шаблон трябва да бъде съобразен с вашите нужди и цели и да се преглежда и актуализира редовно, за да продължи да бъде ефективен. Ето нашият списък с 10 QBR шаблона, които трябва да опитате веднага:

1. Примерна презентация за QBR на ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Шаблон за QBR на ClickUp

За да създаде прозрачност и координирани действия в много динамични области, шаблонът ClickUp QBR обединява всички важни показатели за бизнес ефективност, статуси на задачи и процеси в един център. Тъй като е създаден в ClickUp, шаблонът предлага различни изгледи, филтри и визуализации, така че информацията в QBR може да бъде адаптирана към нуждите на всеки заинтересован и екип.

Създаден с оглед на гъвкавост и последователност, шаблонът организира дейностите по QBR в пет основни полета: Статус, Отдел, Тип, Категория и Степен на завършеност.

За статуса дейностите са маркирани с „Завърши“, „В процес“ или „Завършено“, което дава на всеки, който преглежда QBR презентацията, бърз поглед върху състоянието на всяка дейност. Полето „Отдел“ ясно показва коя функция, като екип по продажбите, успех на клиентите, маркетинг и т.н., притежава и отговаря за изпълнението и отчитането на дейността.

В категорията „Категории“ всяка QBR дейност е организирана по „Хора“, „Процес“ или „Технология“, така че организациите могат лесно да идентифицират големите групи, които всяка дейност и отдел проследяват. В рамките на всяка категория задачите са обозначени с „тип QBR“, което ясно показва дали дадена задача се нуждае от преглед, причинява проблем, представлява нови цели или трябва да се превърне в действие за следващото тримесечие.

Накрая, всяка задача има свързана степен на завършеност, така че участниците и зрителите да имат цялостен поглед върху колко работа трябва да бъде свършена, за да приключи дейността.

2. Шаблон на ClickUp QBR Lane Board (изглед на табло)

Вземете този безплатен шаблон Шаблон на ClickUp QBR Lane Board (изглед на табло)

Бизнес приоритетите се променят редовно, което прави важно за екипите да знаят кои изисквания все още са в сила, кои са се променили и кои са били напълно прекратени. Без ясно съгласуване на настоящите и бъдещите цели, екипите могат лесно да губят време за неправилната работа.

Всяка програма за QBR трябва да включва достатъчно време за преглед на ключовите показатели за ефективност от предходните тримесечия и как тези KPI могат да повлияят на промените в целите и приоритетите за предстоящото тримесечие.

За да включите разговорите за промени в QBR срещите, шаблонът QBR Lane Board Template на ClickUp организира задачите в четири описателни категории: „Старт“, „Спиране“, „Продължаване“ и „Промяна“. Шаблонът използва Kanban Board , за да създаде ясен, вертикален изглед на всяка категория, така че да не се налага на вземащите решения да правят предположения по време на QBR презентацията.

Елементите в Kanban Board могат лесно да бъдат премествани в различни колони в зависимост от промените в бизнес приоритетите, което улеснява екипите да следят следващите стъпки.

3. ClickUp QBR по категория шаблон (изглед списък)

Вземете този безплатен шаблон ClickUp QBR по категория Шаблон (изглед списък)

Един добър QBR преглед трябва да представя критична информация по начин, който позволява на лицата, вземащи решения, да я прегледат с един поглед и да реагират бързо. Ръководителите трябва да знаят дали дадена дейност може да повлияе на продажбите, производителността на служителите или дори на бизнеса на важен клиент.

Когато презентацията на QBR включва само купчина данни, задачи и информация, е трудно да се разкрие цялостната картина. Шаблонът ClickUp QBR по категории поставя всяка дейност в по-широкия контекст на бизнес приоритетите, като организира задачите по „Хора“, „Процес“ или „Технология“.

Като видите как всяка дейност влияе на един от трите основни компонента на бизнеса, можете да отговорите по-добре на ключови въпроси като: Трябва ли да се фокусираме повече върху служителите и културата? Има ли риск в организационните ни операции? Има ли пропуски в технологичния ни стак или инфраструктура?

4. ClickUp Тримесечен бизнес преглед с шаблон за действия (изглед на списък)

Вземете този безплатен шаблон ClickUp Тримесечен бизнес преглед с шаблон за действия (изглед списък)

Ефективната QBR среща не само трябва да предоставя обща информация за ключовите показатели за ефективността на компанията, но и да разкрива ключови идеи и действия, които трябва да бъдат предприети преди следващата QBR среща.

Всъщност, шаблоните на ClickUp за тримесечен бизнес преглед с действия за изпълнение правят точно това. Въз основа на персонализираното поле „OKR Type“, шаблонът подчертава само елементи от срещата за QBR, които са идентифицирани като „Действия за изпълнение“. След това тези действия за изпълнение се организират в списък според съответния им статус: „За изпълнение“, „В процес“ или „Завършено“.

В лесния за преглед списък с действия, вземащите решения могат да видят движещата сила на дейността, кой екип отговаря за нея и степента на изпълнение на всяка дейност. Този общ поглед върху действията улеснява ръководителите да преценят кои дейности изискват внимание и с кого да работят, за да се уверят, че мерките са предприети.

5. Шаблон за тримесечен отчет на ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Шаблон за тримесечен отчет на ClickUp

Ключова част от QBR срещите е оценката на финансовото състояние на компанията, включително разходите, приходите и паричния поток. Това е особено важно за QBR в областта на продажбите, успеха на клиентите, маркетинга и човешките ресурси. Чрез събиране и преглед на финансовата информация бизнес лидерите могат да оценят финансовото състояние на компанията, като разгледат ключовите финансови показатели за ефективността.

Шаблонът за тримесечен отчет на ClickUp създава тримесечна справка за финансовото състояние на компанията, като разделя печалбите и загубите (P&L) на четири категории: непреки разходи, приходи, фактуриране и паричен поток.

Работейки с финансови данни, ще трябва да правите много математически изчисления. Шаблонът включва указания за ключови формули, така че лесно да можете да автоматизирате важни изчисления като годишни средни стойности, темпо и дали печалбата и загубата са в рамките на плана.

Създаването на финансова прозрачност във всички бизнес функции е ключово за изграждането на силни взаимоотношения между ръководителите на отдели и финансовия екип. Прегледът на тримесечните финанси помага на функционалните ръководители да подобрят прогнозирането на разходите на своите екипи и улеснява получаването на одобрение за нови инвестиции и бюджети.

6. Шаблон за тримесечен преглед на резултатите на ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Шаблон за тримесечен преглед на резултатите на ClickUp

Тримесечните прегледи предлагат възможност за изграждане на взаимоотношения в цялата организация и в рамките на всеки екип. Това се постига чрез задълбочени прегледи на представянето на служителите. Обвързването на представянето на служителите с бизнес целите гарантира, че всички работят за постигането на едни и същи цели.

Например, организациите неуморно се опитват да създават стойност за клиентите, така че е логично резултатите на мениджърите по успех на клиентите и мениджърите по продажбите да са свързани с тази цел. Тези цели могат да бъдат най-различни – от приоритизиране на най-важните сделки с нови клиенти, разработване на програма за обучение за изграждане на по-силни взаимоотношения с клиентите или просто подобряване на продажбените аргументи.

Независимо от това, по какъв критерий се оценява даден служител, свързването му с общите цели на компанията улеснява предоставянето на конкретна обратна връзка и създава чувство за принадлежност у служителите, тъй като те могат да видят как тяхната работа подпомага бизнеса.

Шаблонът за тримесечен преглед на резултатите на ClickUp улеснява свързването на резултатите на служителите с бизнес резултатите. Шаблонът се фокусира върху четири категории за преглед: обзор на резултатите, постигане на цели, подобряване на процесите и работна етика. Всяка секция включва предварително форматирани компоненти за оценяване на резултатите от „отлично“ до „лошо“, както и секция, в която мениджърите могат да включат подробна обратна връзка с обяснение на оценката.

В долната част на шаблона за преглед на резултатите има раздел за потвърждение, в който както служителят, така и мениджърът включват своите общи коментари, както и подписа си, потвърждаващ, че са прочели и се ангажират с прегледа.

7. Шаблон за тримесечна пътна карта на ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Шаблон за тримесечна пътна карта на ClickUp

Ефективните QBR срещи ще се превърнат в солидни планове за действие за предстоящото тримесечие. За да се уверят, че тези действия ще бъдат изпълнени до следващия QBR, екипите се нуждаят от ясен план за действие.

Шаблонът за тримесечна пътна карта на ClickUp използва изглед на времевата линия, който групира необходимите бъдещи действия в стандартни категории инициативи и месеца, в който трябва да бъдат изпълнени. Например, ако предстоящите функции трябва да бъдат пуснати в определен момент за следващия QBR за успех на клиентите, това може да бъде включено в шаблона под „Изследвания“ и „Софтуер“ и да бъде настроено за внедряване месец преди следващата QBR среща.

Чрез организиране на тримесечните цели в пътна карта, организациите могат да продължат да изграждат силни взаимоотношения между различните функции, като разработват общ език и график за това кога и какво трябва да постигнат.

8. Шаблон за тримесечен финансов отчет на ClickUp

Вземете този безплатен шаблон Шаблон за тримесечен финансов отчет на ClickUp

В шаблон № 5 по-горе засегнахме финансовото отчитане, но тримесечният финансов отчет на ClickUp е много задълбочено проучване на финансовите резултати на дадена компания.

Това е сериозен бизнес. Тримесечният финансов отчет (QFR) е компилация от неаудитирани финансови данни, като баланси и отчети за доходите, които се публикуват от предприятията на всеки три месеца. Тези отчети могат да включват и резултати от началото на годината и сравнителни резултати, като сравнение на същото тримесечие от предходната година с текущото тримесечие.

Шаблонът за тримесечен финансов отчет на ClickUp създава обзор на приходите и разходите за тримесечието. Например, приходите са разбити на категории като „Такси за услуги“, „Продажби на продукти“, „Лихвени приходи“ и др., с раздели за общата сума от началото на годината, както и индикатори за увеличение и намаление.

Контекстът винаги е важен, когато става въпрос за финанси. Шаблонът включва и раздел за най-важните моменти и слаби места от гледна точка на продажбите, производителността и бюджета. Това помага да се гарантира, че вашата QBR презентация предоставя достатъчно контекст, за да могат лицата, вземащи решения, да разберат данните.

9. Шаблон за QBR на SlideTeam PowerPoint

Чрез SlideTeam

Ако PowerPoint все още е предпочитаният от вас метод за управление на тримесечните бизнес прегледи, този шаблон за презентация от Slide Team е точно за вас. Този шаблон включва 80 готови PPT слайда, които ви позволяват да добавите и използвате тримесечните си акценти, ключови събития, финансови обобщения, отчети за паричните потоци и много други.

Шаблонът за презентация включва и примерни слайдове, с които можете да включите свързани теми в QBR срещата си, като например продуктова пътна карта, SWOT анализ, организационни диаграми и други теми, които добавят релевантна, но не повтаряща се информация към вашите срещи.

10. Шаблон. net Шаблон за QBR в Microsoft Word

Чрез Template.net

Ако сте лоялен потребител на Microsoft Office, можете да започнете с този шаблон. net Шаблон за QBR в Microsoft Word. Той предлага обща перспектива за QBR, като се фокусира върху оценяването на ключови показатели за ефективност, като реализация на печалби, стратегическо съгласуване, развитие и управление на ресурсите.

Шаблонът включва и раздел за коментари, в който рецензентите могат да дават препоръки за това, което трябва да се направи въз основа на горната оценка на KPI.

Започнете с подходящия шаблон, за да дадете старт на следващия си QBR

Срещите за QBR могат да бъдат в различни форми и размери. Но целта винаги ще бъде една и съща – да се идентифицират проблемите и поуките от резултатите на предходното тримесечие и да се разработи информиран план за действие за следващото тримесечие.

Намирането на подходящия шаблон за следващата ви QBR презентация може да направи голяма разлика за съгласуването на екипа ви и постигането на целите ви.