10-те най-добри софтуера за оценка на представянето на служителите през 2025 г.

Оценките на служителите са важни както за компаниите, така и за персонала. Те дават възможност на мениджърите да предоставят конструктивна обратна връзка на служителите. Тази обратна връзка показва на служителите как тяхната работа допринася за постигането на целите на компанията и им помага да растат и да се развиват професионално.

Оценките на производителността позволяват на компаниите да поставят ясни очаквания за производителността и да признават постиженията на служителите, за да засилят културата на признателност.

Искате да подобрите процесите за оценка на производителността във вашата компания? Помислете да опитате софтуер за оценка на производителността. Разгледайте този подбрани списък с най-добрите софтуерни опции за оценка на производителността на служителите, достъпни за екипите през 2024 г.

Какво да търсите в софтуера за оценка на производителността?

Когато търсите подходящия софтуер за оценка на представянето, трябва да имате предвид фактори като:

Удобство за ползване : Искате платформа, която е лесна за навигация както за мениджърите, така и за служителите.

Опции за персонализиране : Потърсете софтуер за оценка на производителността, който можете да адаптирате към уникалните показатели и цели на вашата организация.

Възможности за интеграция : Намерете софтуер, който се интегрира безпроблемно с други инструменти, използвани във вашата организация, като системи за управление на проекти или HR системи, за да елиминирате необходимостта от ръчно прехвърляне на данни.

Мощни функции за отчитане и анализ: събирайте данни, които разкриват тенденции, силни страни и области за : събирайте данни, които разкриват тенденции, силни страни и области за подобрение в рамките на вашия персонал.

10-те най-добри софтуера за оценка на производителността

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

ClickUp е уникално решение, защото е изключително гъвкаво. То не е специално софтуер за оценка на представянето на служителите, но е достатъчно мощно и гъвкаво, за да бъде използвано като софтуер за оценка на представянето от специалистите по човешки ресурси (HR) в компании от всякакъв размер и тип.

ClickUp може да се използва като мощен софтуер за управление на човешките ресурси, който ви помага да провеждате, анализирате и прилагате по-добри оценки на представянето на служителите. Много компании използват ClickUp като софтуер за управление на представянето, а всъщност този шаблон за оценка на представянето е един от най-изтегляните шаблони в платформата.

ClickUp предлага много безплатни шаблони за оценка на производителността, което улеснява започването на процесите по оценка на производителността и персонализирането им според нуждите на вашия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Многобройните функции и голямата гъвкавост, които предлага платформата, могат да доведат до леко затруднение при усвояването й.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. PerformYard

чрез PerformYard

PerformYard е популярен инструмент за оценка на служителите, който позволява на компаниите да създават и администрират оценки на производителността. Той предлага също управление на цели, редовна обратна връзка и провеждане на анкети за ангажираност.

Софтуерът е фокусиран върху оценката на производителността, но предлага и допълнителни функции, насочени към подобряване на ангажираността на служителите. Това е гъвкава и лесна за използване платформа за специалисти по човешки ресурси.

Най-добрите функции на PerformYard

Лесно създаване на йерархия и назначаване на оценители

Мощен и гъвкав модул за поставяне на цели

Модерен потребителски интерфейс

Лесно приспособим

Ограничения на PerformYard

Може да предложи по-добра интеграция с по-популярни инструменти за управление на екипи и човешки ресурси.

Цени на PerformYard

Свържете се с нас за ценова оферта

Оценки и рецензии за PerformYard

G2 : 4,7/5 (над 660 отзива)

Capterra: 4,8/5 (90 отзива)

3. Connecteam

чрез Connecteam

Connecteam е идеален за по-малки екипи и екипи, работещи от разстояние. Той се занимава с управлението на производителността, но основният му фокус е ангажираността на служителите.

Това е мобилно приложение, което помага на екипите да подобрят комуникацията си, да направят процесите по-ефективни и да спестят време.

Най-добрите функции на Connecteam

Ефективен и достъпен софтуер за оценка на производителността

Материалите за комуникация и обучение на екипа са многобройни и лесни за намиране.

Обслужването на клиенти е много отзивчиво

Ограничения на Connecteam

Модулът за планиране на приложението е малко труден за използване и интегриране с други популярни календарни приложения в сравнение с други софтуери за оценка на производителността.

Цени на Connecteam

Безплатно

Базов пакет: 29 $/месец на потребител

Разширено: 49 $/месец на потребител

Експерт: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Connecteam

G2 : 4,3/5 (39 отзива)

Capterra: 4,8/5 (290 отзива)

4. BambooHR

Чрез BambooHR

BambooHR е една от най-известните и разширени HR системи, използвани от малки и средни предприятия за наемане на персонал, оценка на представянето и много други. Тя разполага с функции за управление на представянето, но включва и важни HR функции като интегрирана система за изчисляване на заплатите, проследяване на кандидатите, инструменти за въвеждане в работата, проследяване на отпуските и други.

Това е едно от най-популярните инструменти за компании, които искат да оборудват своите HR екипи с цялостно HR решение.

Най-добрите функции на BambooHR

Отлични функции за проследяване на работното време и отпуските

Мощни и персонализирани модули за въвеждане на нови служители

Лесни за създаване организационни диаграми

Функции за оценка на работата на служителите, включително процес за оценка на работата

Ограничения на BambooHR

Тъй като платформата е всеобхватно HR решение, не се обръща голямо внимание на функциите за оценка на производителността, въпреки че те съществуват.

Цени на BambooHR

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за BambooHR

G2: 4,5/5 (над 1440 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

5. Eloomi

чрез Eloomi

Eloomi е платформа за управление на обучението и учебния опит, която служи и като система за управление на производителността. Въпреки че е предназначена предимно за обучение на служители и развитие на умения, тя може да се използва и като софтуер за оценка на производителността.

Той помага на мениджърите да създават автоматизирани програми за развитие и оптимизира индивидуалните срещи, като предлага теми за разговор и действия. Това го прави отлично решение за процеса на оценяване на представянето на служителите.

Най-добрите функции на Eloomi

Надежден и много интуитивен

360 обратна връзка

Анализ на пропуските в уменията и препоръчителни курсове

Разширени анализи на хора и данни

Ограничения на Eloomi

Доста ограничени възможности за интеграция в сравнение с други софтуери за управление на ефективността на служителите

Някои потребители съобщават за проблеми с персонализираните работни процеси.

Цени на Eloomi

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Eloomi

G2: 4,7/5 (31 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90 отзива)

6. Culture Amp

чрез Culture Amp

Culture Amp е нова, стабилна платформа за опит на служителите с подход, който поставя културата на първо място. С функции като прогнозиране на текучеството, готови анкети, ангажираност на служителите и мощни аналитични инструменти, тя позволява на работодателите да изградят дълбоко и съществено разбиране за своите служители.

Налични са и подобрени функции за индивидуални срещи, проследяване на цели и обратна връзка от различни източници. Благодарение на отличните функции за проследяване на цели, управлението на производителността става просто, лесно и безпроблемно за всички екипи.

Най-добрите функции на Culture Amp

Самоанализ и обратна връзка от колеги за по-добри оценки на работата

Автоматична синхронизация с HR софтуер и системи за регистриране (BambooHR, Workday, Personio, Namely и др.)

Богата библиотека с шаблони за анкети за ангажираността на служителите или за проследяване на тяхното представяне

Ограничения на Culture Amp

Сравнително стръмна крива на обучение в сравнение с други софтуери за управление на производителността в този списък.

Недостатъчна съвместимост и опции за персонализиране

Без безплатен пробен период

Цени на Culture Amp

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Culture Amp

G2: 4,6/5 (576 отзива)

Capterra: 4,7/5 (74 отзива)

7. Workhuman

чрез Workhuman

Workhuman е компания за управление на човешкия капитал с над 20 години опит в областта. Техните решения се основават на социални решения за признание, които дават възможност на служителите да се оценяват и награждават взаимно, за да помогнат за създаването на по-силна култура и подобряване на задържането на персонала.

Функциите им за оценка на производителността са мултикултурни и следователно мащабируеми, с опции за над 30 различни езика.

Най-добрите функции на Workhuman

Социално-аналитично решение, базирано на изкуствен интелект, в системата за управление на производителността

Интегрира се с популярни бизнес инструменти като Microsoft Teams, Slack, Yammer

Отвореният API позволява безпроблемна интеграция с множество системи.

Ограничения на Workhuman

Без интеграция с софтуер за управление на човешките ресурси или заплати

Скъп за малките компании

Цени на Workhuman

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Workhuman

G2: 4,3/5 (68 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (4 отзива)

8. Cornerstone

чрез Cornerstone

Cornerstone е платформа, която поставя на първо място уменията и дава възможност за нови начини на работа. Този инструмент за управление на производителността включва управление на производителността, управление на обучението, набиране на персонал, въвеждане в работата, развитие на служителите и др.

Като софтуер за оценка на представянето на служителите, Cornerstone предлага високо конфигурируеми функции и е отлично решение за чести разговори, проучвания и оценки. Процесът на оценяване може да бъде автоматизиран и интегриран с оценки на целите и компетенциите.

Работодателите могат лесно да идентифицират пропуските в уменията, като използват 180- и 360-градусова обратна връзка и самооценки. Налични са и инструменти за управление на приемствеността.

Най-добрите функции на Cornerstone

Интуитивен административен интерфейс

Удобни контролни списъци

Проучвания за ангажираност на служителите

Ограничения на Cornerstone

Въвеждането в работата е сложен процес

Някои рецензенти се оплакват от обслужването на клиенти

Цени на Cornerstone

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Cornerstone

G2: 3,9/5 (115 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (35 отзива)

9. ClearCompany

чрез ClearCompany

ClearCompany е цялостно HR решение с надеждни инструменти за оценка на представянето. То е създадено, за да автоматизира, подобри и оптимизира процеса на оценка чрез провеждане на по-добри оценки, опростяване на цикъла на оценка, подобряване на развитието на служителите и получаване на по-добра обратна връзка.

ClearCompany предлага шаблони за оценка, които пренасочват фокуса от класиране и консервативна оценка към растежа и потенциала на служителите. Работните процеси, форматите и скалите на цикъла на оценяване се персонализират лесно, а предварително създадените шаблони правят процеса по-бърз и по-ефективен.

Най-добрите функции на ClearCompany

Шаблони за всички стандартни формати за оценка

Софтуер за оценка на представянето, подходящ за мобилни устройства и многоезичен

Отлични инструменти за планиране на цели

Готови отчети

Ограничения на ClearCompany

Отчитането е ограничено и изисква известна работа по почистване.

Бавна поддръжка на клиенти

Доста бавна интеграция и въвеждане

Цени на ClearCompany

Свържете се с ClearCompany за ценова оферта.

Оценки и рецензии на ClearCompany

G2: 4,6/5 (286 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (311 отзива)

10. Lattice

чрез Lattice

Lattice е стабилна платформа за успех на хората, която помага на работодателите да извършват оценки на производителността, да поставят цели и да провеждат проучвания. Нейните функции позволяват на всички заинтересовани страни да създават и да участват във всички стандартни формати за оценка, с бързи и безпроблемни цикли от проектни до 360-градусови оценки.

Този софтуер за оценка на производителността спомага за ускоряване на процеса, като подчертава контекста от актуализациите и обратната връзка от колегите, а също така позволява корекции в средата на цикъла.

Най-добрите функции на Lattice

Автоматични правила, вградени бележки и етикети, както и готови шаблони

Безпроблемна интеграция с над 20 инструмента за управление на човешките ресурси и производителността

Прозрачни цени

Един от най-добрите софтуери за управление на производителността за разрастващи се предприятия и HR екипи

Ограничения на Lattice

Сложната навигация и потребителският интерфейс биха могли да бъдат подобрени.

Цени на Lattice

Управление на производителността + OKR и цели : 11 USD/месец на потребител

Ангажираност : +4 USD/месец на потребител

Растеж : +4 $/месец на потребител

Възнаграждение: +6 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии на Lattice

G2: 4,7/5 (3701+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (108 отзива)

Намерете най-добрата платформа за управление на производителността за вашия екип

Всяка компания има уникален процес за оценка на производителността. Ето защо е толкова важно да намерите софтуер, който най-добре отговаря на нуждите на вашия екип. Най-добрият софтуер за управление на производителността автоматизира най-важните ви задачи, за да спести време и усилия както на служителите, така и на работодателите.

ClickUp е едно от най-препоръчваните решения за управление на производителността на пазара. То ви позволява да автоматизирате процесите по развитие на служителите, оценките на тяхната производителност и да се уверите, че процесът по оценяване на служителите ви протича безпроблемно по всяко време.

Ако все още търсите подходящия инструмент за управление на производителността и решение за управление на талантите за вашия бизнес, опитайте ClickUp. Той е напълно безплатен, лесен за автоматизиране и се предлага с десетки готови шаблони за подобряване на процеса на управление на производителността.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес, ако искате да оценявате работата на служителите си по лесен и напълно прозрачен начин.