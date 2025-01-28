10-те най-добри софтуера за наблюдение на служителите през 2025 г.

Дните на набързо попълваните табели в петък следобед са отминали. Днешният мощен софтуер за наблюдение на служителите отива отвъд проследяването на работното време и предлага функции като подробни отчети за производителността, които предоставят на мениджърите данни в реално време и полезна информация.
От наблюдение на дейности и проследяване на проекти до насърчаване на екипното сътрудничество, тези решения са предназначени да повишат производителността на вашия екип.
Ще се впуснем в съществени съображения, включително персонализиране, възможности за отчитане, удобство за ползване и достъпност, за да ви помогнем да намерите идеалното решение за вашите уникални нужди.
Присъединете се към нас, за да отключим ново ниво на ангажираност, производителност и успех на служителите. Пригответе се да издигнете работната си сила и да освободите пълния й потенциал. Да започнем.
Какво е софтуер за наблюдение на служителите?
Софтуерът за наблюдение на служителите е тип софтуер, който позволява на работодателите да проследяват и наблюдават дейностите на своите служители, докато те работят. Този софтуер може да се използва за наблюдение на производителността на служителите, гарантиране на спазването на фирмените политики и предотвратяване на загуба или кражба на данни.
Какво трябва да търсите в най-добрия софтуер за наблюдение на служителите?
Когато оценявате софтуерни решения за наблюдение на служителите, трябва да вземете предвид няколко аспекта и функции, за да изберете най-подходящото решение за вашата организация. Независимо дали става въпрос за наличието на безплатна пробна версия, пакетни или индивидуални акаунти или функции, които работят най-добре за отдалечени служители, вашите инструменти за наблюдение на служителите трябва да могат да се персонализират според вашите нужди.
Освен това, ето и някои други важни аспекти, на които да обърнете внимание:
- Цялостни възможности за наблюдение: Вашият софтуер за управление на човешките ресурси трябва да предлага набор от функции за наблюдение, като проследяване на дейностите, използване на уебсайтове, мишка и клавиатура, мобилни устройства и приложения, наблюдение на електронната поща, управление на задачите или записване на натисканията на клавишите. Тези функции ви позволяват да събирате точни данни за поведението на служителите и да идентифицирате области за подобрение за вътрешни или отдалечени служители.
- Поверителност и сигурност на данните: Поверителността на данните на служителите е от критично значение. Софтуерът трябва да разполага с достатъчно надеждни функции и мерки за сигурност, за да защити чувствителните данни и да гарантира спазването на правилата за поверителност. Търсете функции за сигурност като криптиране на данни, контрол на достъпа на потребителите и опции за анонимизиране.
- Персонализиране и гъвкавост: Различните организации имат уникални функции и изисквания за наблюдение на служителите. Софтуерът трябва да предлага опции за персонализиране, които ви позволяват да адаптирате софтуера и параметрите за наблюдение на служителите, за да съответстват на политиките и културата на компанията. Гъвкавостта при настройването на параметрите за наблюдение на служителите въз основа на роли или отдели също е от полза.
- Отчети и анализи: Софтуерът трябва да предлага изчерпателни възможности за отчитане, за да генерира задълбочени анализи и визуализации. Трябва да имате достъп до отчети за производителността на служителите, използването на времето, използването на приложенията и други relevante показатели. Тези данни могат да ви помогнат да идентифицирате тенденции, да измервате производителността, да наблюдавате тенденциите в производителността, да следите дейността на служителите и да вземате информирани решения.
- Удобен за ползване интерфейс: Софтуерът трябва да има интуитивен и удобен за ползване интерфейс, за да се улесни работата с него. Трябва да можете да навигирате безпроблемно в системата, да имате достъп до необходимите данни и да генерирате отчети, без да се налага да разполагате с обширни технически познания или поддръжка.
- Интеграция с HR системи: Безпроблемната интеграция с съществуващите HR системи и инструменти, като софтуер за изчисляване на заплати, управление на присъствието и оценка на производителността, е от решаващо значение. Добрата свързаност с обичайните HR приложения позволява оптимизирано споделяне на данни и осигурява кохерентна екосистема за управление на човешките ресурси.
- Съответствие с правните и етични стандарти: Трябва да се уверите, че софтуерът за наблюдение и проследяване на служителите отговаря на правните и етични стандарти. От съществено значение е да проверите съответствието на софтуера за проследяване и наблюдение на служителите с приложимите трудови закони и разпоредби, за да избегнете потенциални правни проблеми или недоволство на служителите.
- Репутация и поддръжка на доставчика: Проучете репутацията и надеждността на доставчика на софтуера. Прочетете рецензии, препоръки и казуси, за да прецените удовлетвореността на клиентите и качеството на поддръжката. Надежден доставчик трябва да предоставя постоянна техническа поддръжка, редовни актуализации и отзивчиво обслужване на клиентите.
Можете да изберете най-добрия софтуер за наблюдение на служителите, като изберете система или софтуер за наблюдение на служителите, който съответства на целите, политиките и ценностите на вашата организация.
10-те най-добри софтуера за наблюдение на служителите
Сега, когато вече знаете какво да търсите, нека разгледаме най-добрия софтуер за наблюдение на служителите на пазара, за да видим кой инструмент е най-подходящ за вашата компания.
1. ClickUp
ClickUp е цялостна платформа за продуктивност, която предлага повече от инструменти за наблюдение на служителите. С персонализирани изгледи и функции като управление на задачи, съвместна работа с документи, чат, цели и бели дъски, ClickUp предлага табла за проекти, които дават възможност на екипите да планират, организират и сътрудничат ефективно.
Това решение за наблюдение на служителите предоставя изглед на табло, който наподобява простотата на Trello, като същевременно предлага разширени опции за персонализиране. Функцията „плъзгане и пускане” на ClickUp гарантира, че проектите се движат със скоростта на вашия екип.
Най-добрите функции на ClickUp
- Прегледът на натоварването ви показва колко работа има всеки служител. С по-добра представа за разпределението на работата, можете да използвате шаблони за планиране на капацитета, за да разпределите по-добре натоварването.
- Изгледът на дейностите обобщава всички дейности и ви позволява да ги сортирате по служител, дейност, отдел и др.
- Шаблони за проследяване на времето по проекти с автоматични функции за стартиране/спиране, които работят от всички ваши устройства.
- Таблици за отчитане на работното време и инструменти за отчитане, които се конкурират с най-добрия софтуер за отчитане на работното време на пазара по отношение на способността си да анализират производителността и пречките пред проектите.
- Автоматично изчислявайте фактурираните и нефактурираните часове
Ограничения на ClickUp
- Като цялостен инструмент за управление на проекти, ClickUp може да отнеме известно време, за да се научите да го използвате изцяло.
- Не всички шаблони са достъпни на вашия смартфон (все още!).
Цени на ClickUp
- Безплатен завинаги
- Без ограничения: 5 $/потребител
- Бизнес: 12 $/потребител
- Business Plus: 19 $/потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6770 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
2. BambooHR
BambooHR е софтуер за управление на човешките ресурси, който включва функции за наблюдение на служителите. Той предлага функции като проследяване на отпуските на служителите, управление на присъствието и наблюдение на производителността.
BambooHR оптимизира HR процесите, като позволява ефективно управление на данните за служителите, назначаване на нови служители, администриране на социални придобивки и др. Удобният интерфейс и интуитивният дизайн улесняват навигацията и достъпа до необходимата информация.
Най-добрите функции на BambooHR
- Подробните функции за отчитане проследяват задържането на служителите, тяхното удовлетворение, броя на персонала и др.
- Оценявайте наличността на служителите с един поглед с календарите за отпуски
- Проследявайте представянето на служителите с редовни оценки, модули за последователна обратна връзка, инструменти за обучение и функции за определяне на цели.
Ограничения на BambooHR
- Потребителският интерфейс започва да изглежда остарял.
- Възможност за ограничена персонализация
- Функцията за оценка на служителите не разполага с много място за въвеждане на данни.
- BambooHR е ориентиран към САЩ, което го прави по-малко полезен за международни HR екипи.
Цени на BambooHR
- Свържете се с BambooHR за цени
Оценки и отзиви за BambooHR
- G2: 4. 4/5 (1210+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 1920 отзива)
3. Veriato
Veriato е мощен софтуер за наблюдение на служителите, който осигурява цялостен поглед върху дейностите на служителите. Той предлага регистриране на дейности, проследяване на натисканията на клавишите, наблюдение на използването на уебсайтове и приложения, както и сигнали в реално време. Veriato помага на организациите да идентифицират потенциални рискове за сигурността, да подобрят производителността, да управляват ефективността на служителите и да гарантират спазването на фирмените политики и правила.
Най-добрите функции на Veriato
- Сигналите, базирани на поведението, улесняват мениджърите да реагират на уведомленията с по-добър контекст.
- Снимките на екрана на служителите са лесен начин да проследявате работната им активност.
- Мониторингът на URL адреси гарантира, че служителите не посещават неразрешени сайтове.
- Регистрирането на натисканията на клавишите записва всеки детайл от дейностите на служителя.
- Експортирайте данни в таблици, текстови, HTML и XML файлове за по-задълбочен анализ.
Ограничения на Veriato
- Липсата на възможности за машинно обучение води до много неверни резултати, дори след като действията са маркирани като безопасни или рискови.
- Актуализациите на браузъра често прекъсват функцията за записване до следващата актуализация на приложението.
- Антивирусният софтуер често блокира актуализациите на приложенията, което налага ръчно вмешателство от страна на ИТ екипите.
Цени на Veriato
- Визия: 179 $/потребител
- Cerebral: Свържете се с Veriato за цени
Оценки и рецензии за Veriato
- G2: 4,3/5 (5+ отзива)
- Capterra: 4,2/5 (над 120 отзива)
4. ActivTrak
ActivTrak е софтуер за наблюдение на служителите, базиран в облака, който проследява и анализира компютърната активност и поведението на служителите. Софтуерът за наблюдение на компютрите на служителите предоставя информация за използването на приложения, посещенията на уебсайтове и времето, прекарано в различни задачи. Отчетите и анализите на ActivTrak за производителността ви помагат да проследявате производителността, да идентифицирате неефективности, да поставяте цели за производителност и да подобрявате общата производителност.
Най-добрите функции на ActivTrak
- Персонализираните отчети позволяват бърз анализ на поведението на служителите.
- Цялостен и интуитивен начален панел улеснява проследяването на най-важните показатели с един поглед.
- Отзивчива поддръжка на клиенти е достъпна чрез чат.
- Софтуерът предоставя съвети за обучение на служителите въз основа на тяхното поведение.
- Вижте целия си екип в реално време с Team Pulse.
Ограничения на ActivTrak
- Богатият набор от функции на ActivTrak е съпроводен с стръмна крива на обучение.
- Софтуерът няма стабилно мобилно приложение.
- Клиентите трябва да се подготвят за сложен процес на инсталиране.
Цени на ActivTrak
- Безплатно
- Essentials: 10 $/потребител
- Професионална версия: 17 $/потребител
- Предприятия: Свържете се с ActivTrak за цени
Оценки и рецензии за ActivTrak
- G2: 4. 4/5 (210+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (540+ отзива)
5. Teramind
Teramind е усъвършенстван софтуер за наблюдение на служителите, който комбинира наблюдение на активността на потребителите, анализ на поведението и откриване на вътрешни заплахи. Потребителите се възползват от регистриране на натисканията на клавишите, проследяване на файлове и решения за наблюдение на служителите в реално време. Мощните възможности за отчитане и анализ на Teramind предоставят задълбочени данни за поведението на служителите, което позволява проактивно управление и намаляване на риска.
Най-добрите функции на Teramind
- Възможности за наблюдение в реално време за ранното откриване на проблемни дейности
- Персонализирани предупреждения, съобразени с вашите нужди в зависимост от вашата индустрия
- Сигурното боравене с данни дава спокойствие както на служителите, така и на работодателите.
- Възможността за гледане на няколко монитора е голямо предимство в епоха, в която двойните екрани са нещо обичайно.
Ограничения на Teramind
- Това е тежък софтуер, който може да повлияе на производителността на устройството.
- Teramind е сложен за настройка
- Софтуерът е скъп.
- Няма налична поддръжка за Linux
Цени на Teramind
- Стартово ниво: 10 $/потребител
- UAM: 21 $/потребител
- DLP: 25 $/потребител
- Предприятия: Свържете се с Teramind за цени
Оценки и рецензии за Teramind
- G2: 4,5/5 (над 90 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 80 отзива)
6. Interguard
Interguard е всеобхватен инструмент за наблюдение на служителите, предлагащ различни функции, включително наблюдение на дейностите, филтриране на уеб съдържание и проследяване на времето на мобилни устройства. Той помага на организациите да подобрят производителността, да предотвратят загубата на данни, да проследяват дейността на служителите и да осигурят защита от заплахи за сигурността, както и да гарантират спазването на отрасловите регулации. Функциите за отчитане на Interguard ви предоставят полезна информация за поведението на служителите и моделите на използване.
Най-добрите функции на Interguard
- Проследявайте активното/неактивното време
- Записвайте дейността на служителите в или извън мрежата
- Сигналите, базирани на ключови думи, предоставят ранно предупреждение за потенциални проблеми.
Ограничения на Interguard
- Без наблюдение в реално време
- Потребителският интерфейс е малко оскъден.
- Много функции остават заключени, докато не преминете към по-скъпи планове.
Цени на Interguard
- Стандартен: 25 $/потребител
- Предприятия: Свържете се с Interguard за цени
Оценки и рецензии за Interguard
- G2: 3. 3/5 (5+ отзива)
- Capterra: 3,9/5 (над 30 отзива)
7. Hubstaff
Hubstaff е инструмент за отчитане на работното време и наблюдение на служителите за дистанционни работници и хибридни работни екипи. Той предлага функции като наблюдение на дейностите, GPS проследяване и онлайн табели за отчитане на работното време. Hubstaff ви позволява да проследявате производителността на служителите, да управлявате проекти, да проследявате работното време на служителите и да осигурявате точно отчитане на работното време за целите на изчисляване на заплатите.
Най-добрите функции на Hubstaff
- Мониторингът на браузъра и приложенията на служителите насърчава производителността
- Проследяването на мишката помага да се следи времето, през което служителите не работят.
- Редовни екранни снимки на дейността на екрана на служителите за по-късно преглед
- GPS проследяването е полезно в отрасли, в които служителите не се отчитат само на едно работно място.
- Автоматизираните онлайн табели за отчитане на работното време опростяват проследяването на времето, изчисляването на заплатите и фактурирането.
- Проследяването на времето на различни устройства оптимизира събирането на данни.
- Инструментите за планиране на графиците на служителите улесняват адаптирането на работната натовареност в реално време.
- Проследяването на заплатите и фактурите обединява по подходящ начин проследяването на работното време и фактурирането.
Ограничения на Hubstaff
- Липсват изгледи на работния процес, които са стандартни в други продукти.
- Ограничените инструменти за сътрудничество затрудняват комуникацията между работодателя и служителя.
- Няма редактор на документи, който да ограничава гъвкавостта на инструмента.
- Скъп в сравнение с някои алтернативи
Цени на Hubstaff
- Безплатно
- Time Starter: 5,83 $/потребител
- Time Pro: 8,33 $/потребител
- Без бюро
- Desk Starter: 5,83 $/потребител
- Desk Pro: 8,33 $/потребител
- Field Pro: 10 $/потребител
- Desk Field: 12,50 $/потребител
- Предприятия: Свържете се с Hubstaff за цени
Оценки и рецензии за Hubstaff
- G2: 4,3/5 (над 410 отзива)
- Capterra: 4,6 (91 390+ отзива)
8. На час
Hourly е лесен за използване инструмент за наблюдение на служителите, фокусиран върху проследяването на времето и производителността. Приложението предлага автоматично проследяване на времето, проследяване на проекти и управление на задачи. Hourly предоставя информация за производителността на служителите, напредъка на проектите и използването на времето, което ви дава възможност да оптимизирате работния процес и разпределението на ресурсите.
Най-добрите функции на Hourly
- Лесен за използване интерфейс
- Проследявайте работното време на служителите по проекти и задачи, което е критично важно за всеки проектен мениджър.
- Системата за отчитане на работното време работи безпроблемно с изчисляването на заплатите.
- Инструментът за одит на работниците гарантира, че обезщетенията се използват по подходящ начин.
- Фактурирането е лесно
Часови ограничения
- Данните, налични в отчетите, са оскъдни.
- Служителите могат да бъдат настроени само като активни/неактивни, но не могат да бъдат изтривани.
Цени на час
- Gold: 6 $/потребител + 40 $ базова цена
- Платина: 10 $/потребител + 60 $ базова цена
Часови рейтинги и рецензии
- G2: 4,9/5 (над 30 отзива)
- Capterra: 4,9/5 (над 80 отзива)
9. VeriClock
VeriClock е облачно решение за наблюдение на служителите, предназначено за отдалечени и мобилни екипи. Когато закупите VeriClock, получавате GPS проследяване, управление на работното време и присъствието, както и географско ограждане. VeriClock ви помага да проследявате местоположението на служителите, да гарантирате точно отчитане на работното време и да оптимизирате процесите по изплащане на заплатите.
Най-добрите функции на VeriClock
- Следенето на времето в облака улеснява контрола върху проектите от всяко място.
- Отлична интеграция с Quickbooks и Sage50
- Поддържа електронни подписи
- GPS проследяването следи местонахождението на служителите по време на работа.
- Управлявайте графиците на служителите директно от приложението
- Лесно категоризирайте служителите по длъжност или отдел
Ограничения на VeriClock
- Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.
- Потребителският интерфейс е опростен.
Цени на VeriClock
- Стандартен: 5 $/потребител + 10 $ такса за акаунт
Оценки и рецензии за VeriClock
- G2: 4,8/5 (3+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)
10. iMonitorSoft
iMonitorSoft е софтуер за наблюдение на служителите, който предоставя решения за наблюдение на служителите в реално време и изчерпателно регистриране на дейността на потребителите. Той предлага функции като проследяване на натисканията на клавишите, блокиране на уебсайтове и наблюдение на приложения. iMonitorSoft помага на организациите да откриват вътрешни заплахи, да подобряват производителността на работниците и да гарантират спазването на фирмените политики.
Най-добрите функции на iMonitorSoft
- Наблюдавайте и проследявайте натисканията на клавишите и онлайн активността
- Сигнали в реално време уведомяват мениджърите за потенциално неразрешени дейности.
- Снимки на екрана и възпроизвеждане на видео от устройствата на служителите
- Филтрирайте и блокирайте уебсайтове
- Наблюдавайте и контролирайте работните плотове от разстояние
Ограничения на iMonitorSoft
- Създаден за малки предприятия, а не за големи компании
Цени на iMonitorSoft
- Лиценз за агент: 5,27 $/потребител за първите 15 потребители, с отстъпки за по-големи обеми
- Лиценз за мениджъри: 125 $/потребител
Оценки и рецензии за iMonitorSoft
- G2: 2,5/5 (1+ отзива)
- Capterra: Н/Д
Научете повече за най-добрия софтуер за наблюдение на служителите за потребители на Mac!
Насърчавайте прозрачността с софтуер за наблюдение на служителите
Ефективното внедряване на софтуер за наблюдение на служителите изисква участието на ключови заинтересовани страни, включително служителите, в процеса на вземане на решения. Чрез открито общуване на целта и ползите и подчертаване на прозрачността и овластяването, можете да създадете култура на доверие и отговорност.
Освен това, установяването на ясни политики ще гарантира, че служителите разбират своите права и събраните данни. Обратната връзка от служителите е от жизненоважно значение за разрешаването на проблеми и демонстрирането на ангажираност към тяхното благополучие и развитие.
Тези проактивни стъпки ще създадат среда, в която прозрачността и производителността вървят ръка за ръка. Възползвайте се от възможностите на софтуера за наблюдение на служителите и се впуснете в пътуване към трансформирана организация.
С отворена комуникация и фокус върху подкрепата на служителите, можете да създадете работно място, където хората се чувстват ангажирани, мотивирани и овластени да реализират пълния си потенциал. Започнете това пътуване още днес и станете свидетели на положителното влияние върху успеха на вашата организация с ClickUp!