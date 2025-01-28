ClickUp блог
10-те най-добри софтуера за наблюдение на служителите през 2025 г.

10-те най-добри софтуера за наблюдение на служителите през 2025 г.

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
28 януари 2025 г.

Дните на набързо попълваните табели в петък следобед са отминали. Днешният мощен софтуер за наблюдение на служителите отива отвъд проследяването на работното време и предлага функции като подробни отчети за производителността, които предоставят на мениджърите данни в реално време и полезна информация.

От наблюдение на дейности и проследяване на проекти до насърчаване на екипното сътрудничество, тези решения са предназначени да повишат производителността на вашия екип.

Ще се впуснем в съществени съображения, включително персонализиране, възможности за отчитане, удобство за ползване и достъпност, за да ви помогнем да намерите идеалното решение за вашите уникални нужди.

Присъединете се към нас, за да отключим ново ниво на ангажираност, производителност и успех на служителите. Пригответе се да издигнете работната си сила и да освободите пълния й потенциал. Да започнем.

Какво е софтуер за наблюдение на служителите?

Софтуерът за наблюдение на служителите е тип софтуер, който позволява на работодателите да проследяват и наблюдават дейностите на своите служители, докато те работят. Този софтуер може да се използва за наблюдение на производителността на служителите, гарантиране на спазването на фирмените политики и предотвратяване на загуба или кражба на данни.

Какво трябва да търсите в най-добрия софтуер за наблюдение на служителите?

Когато оценявате софтуерни решения за наблюдение на служителите, трябва да вземете предвид няколко аспекта и функции, за да изберете най-подходящото решение за вашата организация. Независимо дали става въпрос за наличието на безплатна пробна версия, пакетни или индивидуални акаунти или функции, които работят най-добре за отдалечени служители, вашите инструменти за наблюдение на служителите трябва да могат да се персонализират според вашите нужди.

Освен това, ето и някои други важни аспекти, на които да обърнете внимание:

  • Цялостни възможности за наблюдение: Вашият софтуер за управление на човешките ресурси трябва да предлага набор от функции за наблюдение, като проследяване на дейностите, използване на уебсайтове, мишка и клавиатура, мобилни устройства и приложения, наблюдение на електронната поща, управление на задачите или записване на натисканията на клавишите. Тези функции ви позволяват да събирате точни данни за поведението на служителите и да идентифицирате области за подобрение за вътрешни или отдалечени служители.
  • Поверителност и сигурност на данните: Поверителността на данните на служителите е от критично значение. Софтуерът трябва да разполага с достатъчно надеждни функции и мерки за сигурност, за да защити чувствителните данни и да гарантира спазването на правилата за поверителност. Търсете функции за сигурност като криптиране на данни, контрол на достъпа на потребителите и опции за анонимизиране.
  • Персонализиране и гъвкавост: Различните организации имат уникални функции и изисквания за наблюдение на служителите. Софтуерът трябва да предлага опции за персонализиране, които ви позволяват да адаптирате софтуера и параметрите за наблюдение на служителите, за да съответстват на политиките и културата на компанията. Гъвкавостта при настройването на параметрите за наблюдение на служителите въз основа на роли или отдели също е от полза.
  • Отчети и анализи: Софтуерът трябва да предлага изчерпателни възможности за отчитане, за да генерира задълбочени анализи и визуализации. Трябва да имате достъп до отчети за производителността на служителите, използването на времето, използването на приложенията и други relevante показатели. Тези данни могат да ви помогнат да идентифицирате тенденции, да измервате производителността, да наблюдавате тенденциите в производителността, да следите дейността на служителите и да вземате информирани решения.
  • Удобен за ползване интерфейс: Софтуерът трябва да има интуитивен и удобен за ползване интерфейс, за да се улесни работата с него. Трябва да можете да навигирате безпроблемно в системата, да имате достъп до необходимите данни и да генерирате отчети, без да се налага да разполагате с обширни технически познания или поддръжка.
  • Интеграция с HR системи: Безпроблемната интеграция с съществуващите HR системи и инструменти, като софтуер за изчисляване на заплати, управление на присъствието и оценка на производителността, е от решаващо значение. Добрата свързаност с обичайните HR приложения позволява оптимизирано споделяне на данни и осигурява кохерентна екосистема за управление на човешките ресурси.
  • Съответствие с правните и етични стандарти: Трябва да се уверите, че софтуерът за наблюдение и проследяване на служителите отговаря на правните и етични стандарти. От съществено значение е да проверите съответствието на софтуера за проследяване и наблюдение на служителите с приложимите трудови закони и разпоредби, за да избегнете потенциални правни проблеми или недоволство на служителите.
  • Репутация и поддръжка на доставчика: Проучете репутацията и надеждността на доставчика на софтуера. Прочетете рецензии, препоръки и казуси, за да прецените удовлетвореността на клиентите и качеството на поддръжката. Надежден доставчик трябва да предоставя постоянна техническа поддръжка, редовни актуализации и отзивчиво обслужване на клиентите.

Можете да изберете най-добрия софтуер за наблюдение на служителите, като изберете система или софтуер за наблюдение на служителите, който съответства на целите, политиките и ценностите на вашата организация.

10-те най-добри софтуера за наблюдение на служителите

Сега, когато вече знаете какво да търсите, нека разгледаме най-добрия софтуер за наблюдение на служителите на пазара, за да видим кой инструмент е най-подходящ за вашата компания.

1. ClickUp

Ръчно проследяване на времето в ClickUp
Записвайте времето в реално време или го въвеждайте ръчно с функцията за проследяване на времето в ClickUp.

ClickUp е цялостна платформа за продуктивност, която предлага повече от инструменти за наблюдение на служителите. С персонализирани изгледи и функции като управление на задачи, съвместна работа с документи, чат, цели и бели дъски, ClickUp предлага табла за проекти, които дават възможност на екипите да планират, организират и сътрудничат ефективно.

Това решение за наблюдение на служителите предоставя изглед на табло, който наподобява простотата на Trello, като същевременно предлага разширени опции за персонализиране. Функцията „плъзгане и пускане” на ClickUp гарантира, че проектите се движат със скоростта на вашия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

  • Като цялостен инструмент за управление на проекти, ClickUp може да отнеме известно време, за да се научите да го използвате изцяло.
  • Не всички шаблони са достъпни на вашия смартфон (все още!).

Цени на ClickUp

  • Безплатен завинаги
  • Без ограничения: 5 $/потребител
  • Бизнес: 12 $/потребител
  • Business Plus: 19 $/потребител
  • Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 6770 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. BambooHR

BambooHR Общ преглед Пример за продукт
Чрез BambooHR

BambooHR е софтуер за управление на човешките ресурси, който включва функции за наблюдение на служителите. Той предлага функции като проследяване на отпуските на служителите, управление на присъствието и наблюдение на производителността.

BambooHR оптимизира HR процесите, като позволява ефективно управление на данните за служителите, назначаване на нови служители, администриране на социални придобивки и др. Удобният интерфейс и интуитивният дизайн улесняват навигацията и достъпа до необходимата информация.

Най-добрите функции на BambooHR

  • Подробните функции за отчитане проследяват задържането на служителите, тяхното удовлетворение, броя на персонала и др.
  • Оценявайте наличността на служителите с един поглед с календарите за отпуски
  • Проследявайте представянето на служителите с редовни оценки, модули за последователна обратна връзка, инструменти за обучение и функции за определяне на цели.

Ограничения на BambooHR

  • Потребителският интерфейс започва да изглежда остарял.
  • Възможност за ограничена персонализация
  • Функцията за оценка на служителите не разполага с много място за въвеждане на данни.
  • BambooHR е ориентиран към САЩ, което го прави по-малко полезен за международни HR екипи.

Цени на BambooHR

  • Свържете се с BambooHR за цени

Оценки и отзиви за BambooHR

  • G2: 4. 4/5 (1210+ отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 1920 отзива)

3. Veriato

Изображение на продукта Veriato
Чрез Veriato

Veriato е мощен софтуер за наблюдение на служителите, който осигурява цялостен поглед върху дейностите на служителите. Той предлага регистриране на дейности, проследяване на натисканията на клавишите, наблюдение на използването на уебсайтове и приложения, както и сигнали в реално време. Veriato помага на организациите да идентифицират потенциални рискове за сигурността, да подобрят производителността, да управляват ефективността на служителите и да гарантират спазването на фирмените политики и правила.

Най-добрите функции на Veriato

  • Сигналите, базирани на поведението, улесняват мениджърите да реагират на уведомленията с по-добър контекст.
  • Снимките на екрана на служителите са лесен начин да проследявате работната им активност.
  • Мониторингът на URL адреси гарантира, че служителите не посещават неразрешени сайтове.
  • Регистрирането на натисканията на клавишите записва всеки детайл от дейностите на служителя.
  • Експортирайте данни в таблици, текстови, HTML и XML файлове за по-задълбочен анализ.

Ограничения на Veriato

  • Липсата на възможности за машинно обучение води до много неверни резултати, дори след като действията са маркирани като безопасни или рискови.
  • Актуализациите на браузъра често прекъсват функцията за записване до следващата актуализация на приложението.
  • Антивирусният софтуер често блокира актуализациите на приложенията, което налага ръчно вмешателство от страна на ИТ екипите.

Цени на Veriato

  • Визия: 179 $/потребител
  • Cerebral: Свържете се с Veriato за цени

Оценки и рецензии за Veriato

  • G2: 4,3/5 (5+ отзива)
  • Capterra: 4,2/5 (над 120 отзива)

4. ActivTrak

Изображение на продукта ActivTrak
Чрез ActivTrak

ActivTrak е софтуер за наблюдение на служителите, базиран в облака, който проследява и анализира компютърната активност и поведението на служителите. Софтуерът за наблюдение на компютрите на служителите предоставя информация за използването на приложения, посещенията на уебсайтове и времето, прекарано в различни задачи. Отчетите и анализите на ActivTrak за производителността ви помагат да проследявате производителността, да идентифицирате неефективности, да поставяте цели за производителност и да подобрявате общата производителност.

Най-добрите функции на ActivTrak

  • Персонализираните отчети позволяват бърз анализ на поведението на служителите.
  • Цялостен и интуитивен начален панел улеснява проследяването на най-важните показатели с един поглед.
  • Отзивчива поддръжка на клиенти е достъпна чрез чат.
  • Софтуерът предоставя съвети за обучение на служителите въз основа на тяхното поведение.
  • Вижте целия си екип в реално време с Team Pulse.

Ограничения на ActivTrak

  • Богатият набор от функции на ActivTrak е съпроводен с стръмна крива на обучение.
  • Софтуерът няма стабилно мобилно приложение.
  • Клиентите трябва да се подготвят за сложен процес на инсталиране.

Цени на ActivTrak

  • Безплатно
  • Essentials: 10 $/потребител
  • Професионална версия: 17 $/потребител
  • Предприятия: Свържете се с ActivTrak за цени

Оценки и рецензии за ActivTrak

  • G2: 4. 4/5 (210+ отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (540+ отзива)

5. Teramind

Изображение на продукта Teramind
Чрез Teramind

Teramind е усъвършенстван софтуер за наблюдение на служителите, който комбинира наблюдение на активността на потребителите, анализ на поведението и откриване на вътрешни заплахи. Потребителите се възползват от регистриране на натисканията на клавишите, проследяване на файлове и решения за наблюдение на служителите в реално време. Мощните възможности за отчитане и анализ на Teramind предоставят задълбочени данни за поведението на служителите, което позволява проактивно управление и намаляване на риска.

Най-добрите функции на Teramind

  • Възможности за наблюдение в реално време за ранното откриване на проблемни дейности
  • Персонализирани предупреждения, съобразени с вашите нужди в зависимост от вашата индустрия
  • Сигурното боравене с данни дава спокойствие както на служителите, така и на работодателите.
  • Възможността за гледане на няколко монитора е голямо предимство в епоха, в която двойните екрани са нещо обичайно.

Ограничения на Teramind

  • Това е тежък софтуер, който може да повлияе на производителността на устройството.
  • Teramind е сложен за настройка
  • Софтуерът е скъп.
  • Няма налична поддръжка за Linux

Цени на Teramind

  • Стартово ниво: 10 $/потребител
  • UAM: 21 $/потребител
  • DLP: 25 $/потребител
  • Предприятия: Свържете се с Teramind за цени

Оценки и рецензии за Teramind

  • G2: 4,5/5 (над 90 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 80 отзива)

6. Interguard

Изображение на продукта Interguard
Чрез Interguard

Interguard е всеобхватен инструмент за наблюдение на служителите, предлагащ различни функции, включително наблюдение на дейностите, филтриране на уеб съдържание и проследяване на времето на мобилни устройства. Той помага на организациите да подобрят производителността, да предотвратят загубата на данни, да проследяват дейността на служителите и да осигурят защита от заплахи за сигурността, както и да гарантират спазването на отрасловите регулации. Функциите за отчитане на Interguard ви предоставят полезна информация за поведението на служителите и моделите на използване.

Най-добрите функции на Interguard

  • Проследявайте активното/неактивното време
  • Записвайте дейността на служителите в или извън мрежата
  • Сигналите, базирани на ключови думи, предоставят ранно предупреждение за потенциални проблеми.

Ограничения на Interguard

  • Без наблюдение в реално време
  • Потребителският интерфейс е малко оскъден.
  • Много функции остават заключени, докато не преминете към по-скъпи планове.

Цени на Interguard

  • Стандартен: 25 $/потребител
  • Предприятия: Свържете се с Interguard за цени

Оценки и рецензии за Interguard

  • G2: 3. 3/5 (5+ отзива)
  • Capterra: 3,9/5 (над 30 отзива)

7. Hubstaff

Табло в Hubstaff
Табло в Hubstaff

Hubstaff е инструмент за отчитане на работното време и наблюдение на служителите за дистанционни работници и хибридни работни екипи. Той предлага функции като наблюдение на дейностите, GPS проследяване и онлайн табели за отчитане на работното време. Hubstaff ви позволява да проследявате производителността на служителите, да управлявате проекти, да проследявате работното време на служителите и да осигурявате точно отчитане на работното време за целите на изчисляване на заплатите.

Най-добрите функции на Hubstaff

  • Мониторингът на браузъра и приложенията на служителите насърчава производителността
  • Проследяването на мишката помага да се следи времето, през което служителите не работят.
  • Редовни екранни снимки на дейността на екрана на служителите за по-късно преглед
  • GPS проследяването е полезно в отрасли, в които служителите не се отчитат само на едно работно място.
  • Автоматизираните онлайн табели за отчитане на работното време опростяват проследяването на времето, изчисляването на заплатите и фактурирането.
  • Проследяването на времето на различни устройства оптимизира събирането на данни.
  • Инструментите за планиране на графиците на служителите улесняват адаптирането на работната натовареност в реално време.
  • Проследяването на заплатите и фактурите обединява по подходящ начин проследяването на работното време и фактурирането.

Ограничения на Hubstaff

  • Липсват изгледи на работния процес, които са стандартни в други продукти.
  • Ограничените инструменти за сътрудничество затрудняват комуникацията между работодателя и служителя.
  • Няма редактор на документи, който да ограничава гъвкавостта на инструмента.
  • Скъп в сравнение с някои алтернативи

Цени на Hubstaff

  • Безплатно
  • Time Starter: 5,83 $/потребител
  • Time Pro: 8,33 $/потребител
  • Без бюро
  • Desk Starter: 5,83 $/потребител
  • Desk Pro: 8,33 $/потребител
  • Field Pro: 10 $/потребител
  • Desk Field: 12,50 $/потребител
  • Предприятия: Свържете се с Hubstaff за цени

Оценки и рецензии за Hubstaff

  • G2: 4,3/5 (над 410 отзива)
  • Capterra: 4,6 (91 390+ отзива)

8. На час

Изображение на продукта Hourly.io
Чрез Hourly

Hourly е лесен за използване инструмент за наблюдение на служителите, фокусиран върху проследяването на времето и производителността. Приложението предлага автоматично проследяване на времето, проследяване на проекти и управление на задачи. Hourly предоставя информация за производителността на служителите, напредъка на проектите и използването на времето, което ви дава възможност да оптимизирате работния процес и разпределението на ресурсите.

Най-добрите функции на Hourly

  • Лесен за използване интерфейс
  • Проследявайте работното време на служителите по проекти и задачи, което е критично важно за всеки проектен мениджър.
  • Системата за отчитане на работното време работи безпроблемно с изчисляването на заплатите.
  • Инструментът за одит на работниците гарантира, че обезщетенията се използват по подходящ начин.
  • Фактурирането е лесно

Часови ограничения

  • Данните, налични в отчетите, са оскъдни.
  • Служителите могат да бъдат настроени само като активни/неактивни, но не могат да бъдат изтривани.

Цени на час

  • Gold: 6 $/потребител + 40 $ базова цена
  • Платина: 10 $/потребител + 60 $ базова цена

Часови рейтинги и рецензии

  • G2: 4,9/5 (над 30 отзива)
  • Capterra: 4,9/5 (над 80 отзива)

9. VeriClock

Изображение на продукта VeriClock
Чрез VeriClock

VeriClock е облачно решение за наблюдение на служителите, предназначено за отдалечени и мобилни екипи. Когато закупите VeriClock, получавате GPS проследяване, управление на работното време и присъствието, както и географско ограждане. VeriClock ви помага да проследявате местоположението на служителите, да гарантирате точно отчитане на работното време и да оптимизирате процесите по изплащане на заплатите.

Най-добрите функции на VeriClock

  • Следенето на времето в облака улеснява контрола върху проектите от всяко място.
  • Отлична интеграция с Quickbooks и Sage50
  • Поддържа електронни подписи
  • GPS проследяването следи местонахождението на служителите по време на работа.
  • Управлявайте графиците на служителите директно от приложението
  • Лесно категоризирайте служителите по длъжност или отдел

Ограничения на VeriClock

  • Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.
  • Потребителският интерфейс е опростен.

Цени на VeriClock

  • Стандартен: 5 $/потребител + 10 $ такса за акаунт

Оценки и рецензии за VeriClock

  • G2: 4,8/5 (3+ отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

10. iMonitorSoft

Изображение на продукта iMonitorSoft
Чрез iMonitorSoft

iMonitorSoft е софтуер за наблюдение на служителите, който предоставя решения за наблюдение на служителите в реално време и изчерпателно регистриране на дейността на потребителите. Той предлага функции като проследяване на натисканията на клавишите, блокиране на уебсайтове и наблюдение на приложения. iMonitorSoft помага на организациите да откриват вътрешни заплахи, да подобряват производителността на работниците и да гарантират спазването на фирмените политики.

Най-добрите функции на iMonitorSoft

  • Наблюдавайте и проследявайте натисканията на клавишите и онлайн активността
  • Сигнали в реално време уведомяват мениджърите за потенциално неразрешени дейности.
  • Снимки на екрана и възпроизвеждане на видео от устройствата на служителите
  • Филтрирайте и блокирайте уебсайтове
  • Наблюдавайте и контролирайте работните плотове от разстояние

Ограничения на iMonitorSoft

  • Създаден за малки предприятия, а не за големи компании

Цени на iMonitorSoft

  • Лиценз за агент: 5,27 $/потребител за първите 15 потребители, с отстъпки за по-големи обеми
  • Лиценз за мениджъри: 125 $/потребител

Оценки и рецензии за iMonitorSoft

  • G2: 2,5/5 (1+ отзива)
  • Capterra: Н/Д

Научете повече за най-добрия софтуер за наблюдение на служителите за потребители на Mac!

Насърчавайте прозрачността с софтуер за наблюдение на служителите

Ефективното внедряване на софтуер за наблюдение на служителите изисква участието на ключови заинтересовани страни, включително служителите, в процеса на вземане на решения. Чрез открито общуване на целта и ползите и подчертаване на прозрачността и овластяването, можете да създадете култура на доверие и отговорност.

Освен това, установяването на ясни политики ще гарантира, че служителите разбират своите права и събраните данни. Обратната връзка от служителите е от жизненоважно значение за разрешаването на проблеми и демонстрирането на ангажираност към тяхното благополучие и развитие.

Тези проактивни стъпки ще създадат среда, в която прозрачността и производителността вървят ръка за ръка. Възползвайте се от възможностите на софтуера за наблюдение на служителите и се впуснете в пътуване към трансформирана организация.

С отворена комуникация и фокус върху подкрепата на служителите, можете да създадете работно място, където хората се чувстват ангажирани, мотивирани и овластени да реализират пълния си потенциал. Започнете това пътуване още днес и станете свидетели на положителното влияние върху успеха на вашата организация с ClickUp!

ClickUp Logo

Едно приложение, което заменя всички останали

© 2026 ClickUp