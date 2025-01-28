10-те най-добри софтуера за наблюдение на служителите през 2025 г.

Дните на набързо попълваните табели в петък следобед са отминали. Днешният мощен софтуер за наблюдение на служителите отива отвъд проследяването на работното време и предлага функции като подробни отчети за производителността, които предоставят на мениджърите данни в реално време и полезна информация.

От наблюдение на дейности и проследяване на проекти до насърчаване на екипното сътрудничество, тези решения са предназначени да повишат производителността на вашия екип.

Ще се впуснем в съществени съображения, включително персонализиране, възможности за отчитане, удобство за ползване и достъпност, за да ви помогнем да намерите идеалното решение за вашите уникални нужди.

Присъединете се към нас, за да отключим ново ниво на ангажираност, производителност и успех на служителите. Пригответе се да издигнете работната си сила и да освободите пълния й потенциал. Да започнем.

Какво е софтуер за наблюдение на служителите?

Софтуерът за наблюдение на служителите е тип софтуер, който позволява на работодателите да проследяват и наблюдават дейностите на своите служители, докато те работят. Този софтуер може да се използва за наблюдение на производителността на служителите, гарантиране на спазването на фирмените политики и предотвратяване на загуба или кражба на данни.

Какво трябва да търсите в най-добрия софтуер за наблюдение на служителите?

Когато оценявате софтуерни решения за наблюдение на служителите, трябва да вземете предвид няколко аспекта и функции, за да изберете най-подходящото решение за вашата организация. Независимо дали става въпрос за наличието на безплатна пробна версия, пакетни или индивидуални акаунти или функции, които работят най-добре за отдалечени служители, вашите инструменти за наблюдение на служителите трябва да могат да се персонализират според вашите нужди.

Освен това, ето и някои други важни аспекти, на които да обърнете внимание:

Цялостни възможности за наблюдение : Вашият : Вашият софтуер за управление на човешките ресурси трябва да предлага набор от функции за наблюдение, като проследяване на дейностите, използване на уебсайтове, мишка и клавиатура, мобилни устройства и приложения, наблюдение на електронната поща, управление на задачите или записване на натисканията на клавишите. Тези функции ви позволяват да събирате точни данни за поведението на служителите и да идентифицирате области за подобрение за вътрешни или отдалечени служители.

Поверителност и сигурност на данните: Поверителността на данните на служителите е от критично значение. Софтуерът трябва да разполага с достатъчно надеждни функции и мерки за сигурност, за да защити чувствителните данни и да гарантира спазването на правилата за поверителност. Търсете функции за сигурност като криптиране на данни, контрол на достъпа на потребителите и опции за анонимизиране.

Персонализиране и гъвкавост: Различните организации имат уникални функции и изисквания за наблюдение на служителите. Софтуерът трябва да предлага опции за персонализиране, които ви позволяват да адаптирате софтуера и параметрите за наблюдение на служителите, за да съответстват на политиките и културата на компанията. Гъвкавостта при настройването на параметрите за наблюдение на служителите въз основа на роли или отдели също е от полза.

Отчети и анализи: Софтуерът трябва да предлага изчерпателни възможности за отчитане, за да генерира задълбочени анализи и визуализации. Трябва да имате достъп до отчети за производителността на служителите, използването на времето, използването на приложенията и други relevante показатели. Тези данни могат да ви помогнат да идентифицирате тенденции, да измервате производителността, да наблюдавате тенденциите в производителността, да следите дейността на служителите и да вземате информирани решения.

Удобен за ползване интерфейс: Софтуерът трябва да има интуитивен и удобен за ползване интерфейс, за да се улесни работата с него. Трябва да можете да навигирате безпроблемно в системата, да имате достъп до необходимите данни и да генерирате отчети, без да се налага да разполагате с обширни технически познания или поддръжка.

Интеграция с HR системи: Безпроблемната интеграция с съществуващите Безпроблемната интеграция с съществуващите HR системи и инструменти , като софтуер за изчисляване на заплати, управление на присъствието и оценка на производителността , е от решаващо значение. Добрата свързаност с обичайните HR приложения позволява оптимизирано споделяне на данни и осигурява кохерентна екосистема за управление на човешките ресурси

Съответствие с правните и етични стандарти: Трябва да се уверите, че софтуерът за наблюдение и проследяване на служителите отговаря на правните и етични стандарти. От съществено значение е да проверите съответствието на софтуера за проследяване и наблюдение на служителите с приложимите трудови закони и разпоредби, за да избегнете потенциални правни проблеми или недоволство на служителите.

Репутация и поддръжка на доставчика: Проучете репутацията и надеждността на доставчика на софтуера. Прочетете рецензии, препоръки и казуси, за да прецените удовлетвореността на клиентите и качеството на поддръжката. Надежден доставчик трябва да предоставя постоянна техническа поддръжка, редовни актуализации и отзивчиво обслужване на клиентите.

Можете да изберете най-добрия софтуер за наблюдение на служителите, като изберете система или софтуер за наблюдение на служителите, който съответства на целите, политиките и ценностите на вашата организация.

10-те най-добри софтуера за наблюдение на служителите

Сега, когато вече знаете какво да търсите, нека разгледаме най-добрия софтуер за наблюдение на служителите на пазара, за да видим кой инструмент е най-подходящ за вашата компания.

Записвайте времето в реално време или го въвеждайте ръчно с функцията за проследяване на времето в ClickUp.

ClickUp е цялостна платформа за продуктивност, която предлага повече от инструменти за наблюдение на служителите. С персонализирани изгледи и функции като управление на задачи, съвместна работа с документи, чат, цели и бели дъски, ClickUp предлага табла за проекти, които дават възможност на екипите да планират, организират и сътрудничат ефективно.

Това решение за наблюдение на служителите предоставя изглед на табло, който наподобява простотата на Trello, като същевременно предлага разширени опции за персонализиране. Функцията „плъзгане и пускане” на ClickUp гарантира, че проектите се движат със скоростта на вашия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Като цялостен инструмент за управление на проекти, ClickUp може да отнеме известно време, за да се научите да го използвате изцяло.

Не всички шаблони са достъпни на вашия смартфон (все още!).

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения : 5 $/потребител

Бизнес : 12 $/потребител

Business Plus : 19 $/потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6770 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. BambooHR

Чрез BambooHR

BambooHR е софтуер за управление на човешките ресурси, който включва функции за наблюдение на служителите. Той предлага функции като проследяване на отпуските на служителите, управление на присъствието и наблюдение на производителността.

BambooHR оптимизира HR процесите, като позволява ефективно управление на данните за служителите, назначаване на нови служители, администриране на социални придобивки и др. Удобният интерфейс и интуитивният дизайн улесняват навигацията и достъпа до необходимата информация.

Най-добрите функции на BambooHR

Подробните функции за отчитане проследяват задържането на служителите, тяхното удовлетворение, броя на персонала и др.

Оценявайте наличността на служителите с един поглед с календарите за отпуски

Проследявайте представянето на служителите с редовни оценки, модули за последователна обратна връзка, инструменти за обучение и функции за определяне на цели.

Ограничения на BambooHR

Потребителският интерфейс започва да изглежда остарял.

Възможност за ограничена персонализация

Функцията за оценка на служителите не разполага с много място за въвеждане на данни.

BambooHR е ориентиран към САЩ, което го прави по-малко полезен за международни HR екипи.

Цени на BambooHR

Свържете се с BambooHR за цени

Оценки и отзиви за BambooHR

G2: 4. 4/5 (1210+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1920 отзива)

3. Veriato

Чрез Veriato

Veriato е мощен софтуер за наблюдение на служителите, който осигурява цялостен поглед върху дейностите на служителите. Той предлага регистриране на дейности, проследяване на натисканията на клавишите, наблюдение на използването на уебсайтове и приложения, както и сигнали в реално време. Veriato помага на организациите да идентифицират потенциални рискове за сигурността, да подобрят производителността, да управляват ефективността на служителите и да гарантират спазването на фирмените политики и правила.

Най-добрите функции на Veriato

Сигналите, базирани на поведението, улесняват мениджърите да реагират на уведомленията с по-добър контекст.

Снимките на екрана на служителите са лесен начин да проследявате работната им активност.

Мониторингът на URL адреси гарантира, че служителите не посещават неразрешени сайтове.

Регистрирането на натисканията на клавишите записва всеки детайл от дейностите на служителя.

Експортирайте данни в таблици, текстови, HTML и XML файлове за по-задълбочен анализ.

Ограничения на Veriato

Липсата на възможности за машинно обучение води до много неверни резултати, дори след като действията са маркирани като безопасни или рискови.

Актуализациите на браузъра често прекъсват функцията за записване до следващата актуализация на приложението.

Антивирусният софтуер често блокира актуализациите на приложенията, което налага ръчно вмешателство от страна на ИТ екипите

Цени на Veriato

Визия: 179 $/потребител

Cerebral: Свържете се с Veriato за цени

Оценки и рецензии за Veriato

G2: 4,3/5 (5+ отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 120 отзива)

4. ActivTrak

Чрез ActivTrak

ActivTrak е софтуер за наблюдение на служителите, базиран в облака, който проследява и анализира компютърната активност и поведението на служителите. Софтуерът за наблюдение на компютрите на служителите предоставя информация за използването на приложения, посещенията на уебсайтове и времето, прекарано в различни задачи. Отчетите и анализите на ActivTrak за производителността ви помагат да проследявате производителността, да идентифицирате неефективности, да поставяте цели за производителност и да подобрявате общата производителност.

Най-добрите функции на ActivTrak

Персонализираните отчети позволяват бърз анализ на поведението на служителите.

Цялостен и интуитивен начален панел улеснява проследяването на най-важните показатели с един поглед.

Отзивчива поддръжка на клиенти е достъпна чрез чат.

Софтуерът предоставя съвети за обучение на служителите въз основа на тяхното поведение.

Вижте целия си екип в реално време с Team Pulse.

Ограничения на ActivTrak

Богатият набор от функции на ActivTrak е съпроводен с стръмна крива на обучение.

Софтуерът няма стабилно мобилно приложение.

Клиентите трябва да се подготвят за сложен процес на инсталиране.

Цени на ActivTrak

Безплатно

Essentials: 10 $/потребител

Професионална версия: 17 $/потребител

Предприятия: Свържете се с ActivTrak за цени

Оценки и рецензии за ActivTrak

G2: 4. 4/5 (210+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (540+ отзива)

5. Teramind

Чрез Teramind

Teramind е усъвършенстван софтуер за наблюдение на служителите, който комбинира наблюдение на активността на потребителите, анализ на поведението и откриване на вътрешни заплахи. Потребителите се възползват от регистриране на натисканията на клавишите, проследяване на файлове и решения за наблюдение на служителите в реално време. Мощните възможности за отчитане и анализ на Teramind предоставят задълбочени данни за поведението на служителите, което позволява проактивно управление и намаляване на риска.

Най-добрите функции на Teramind

Възможности за наблюдение в реално време за ранното откриване на проблемни дейности

Персонализирани предупреждения, съобразени с вашите нужди в зависимост от вашата индустрия

Сигурното боравене с данни дава спокойствие както на служителите, така и на работодателите.

Възможността за гледане на няколко монитора е голямо предимство в епоха, в която двойните екрани са нещо обичайно.

Ограничения на Teramind

Това е тежък софтуер, който може да повлияе на производителността на устройството.

Teramind е сложен за настройка

Софтуерът е скъп.

Няма налична поддръжка за Linux

Цени на Teramind

Стартово ниво: 10 $/потребител

UAM: 21 $/потребител

DLP: 25 $/потребител

Предприятия: Свържете се с Teramind за цени

Оценки и рецензии за Teramind

G2: 4,5/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 80 отзива)

6. Interguard

Чрез Interguard

Interguard е всеобхватен инструмент за наблюдение на служителите, предлагащ различни функции, включително наблюдение на дейностите, филтриране на уеб съдържание и проследяване на времето на мобилни устройства. Той помага на организациите да подобрят производителността, да предотвратят загубата на данни, да проследяват дейността на служителите и да осигурят защита от заплахи за сигурността, както и да гарантират спазването на отрасловите регулации. Функциите за отчитане на Interguard ви предоставят полезна информация за поведението на служителите и моделите на използване.

Най-добрите функции на Interguard

Проследявайте активното/неактивното време

Записвайте дейността на служителите в или извън мрежата

Сигналите, базирани на ключови думи, предоставят ранно предупреждение за потенциални проблеми.

Ограничения на Interguard

Без наблюдение в реално време

Потребителският интерфейс е малко оскъден.

Много функции остават заключени, докато не преминете към по-скъпи планове.

Цени на Interguard

Стандартен: 25 $/потребител

Предприятия: Свържете се с Interguard за цени

Оценки и рецензии за Interguard

G2: 3. 3/5 (5+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 30 отзива)

7. Hubstaff

Табло в Hubstaff

Hubstaff е инструмент за отчитане на работното време и наблюдение на служителите за дистанционни работници и хибридни работни екипи. Той предлага функции като наблюдение на дейностите, GPS проследяване и онлайн табели за отчитане на работното време. Hubstaff ви позволява да проследявате производителността на служителите, да управлявате проекти, да проследявате работното време на служителите и да осигурявате точно отчитане на работното време за целите на изчисляване на заплатите.

Най-добрите функции на Hubstaff

Мониторингът на браузъра и приложенията на служителите насърчава производителността

Проследяването на мишката помага да се следи времето, през което служителите не работят.

Редовни екранни снимки на дейността на екрана на служителите за по-късно преглед

GPS проследяването е полезно в отрасли, в които служителите не се отчитат само на едно работно място.

Автоматизираните онлайн табели за отчитане на работното време опростяват проследяването на времето, изчисляването на заплатите и фактурирането.

Проследяването на времето на различни устройства оптимизира събирането на данни.

Инструментите за планиране на графиците на служителите улесняват адаптирането на работната натовареност в реално време.

Проследяването на заплатите и фактурите обединява по подходящ начин проследяването на работното време и фактурирането.

Ограничения на Hubstaff

Липсват изгледи на работния процес, които са стандартни в други продукти.

Ограничените инструменти за сътрудничество затрудняват комуникацията между работодателя и служителя.

Няма редактор на документи, който да ограничава гъвкавостта на инструмента.

Скъп в сравнение с някои алтернативи

Цени на Hubstaff

Безплатно

Time Starter: 5,83 $/потребител

Time Pro: 8,33 $/потребител

Без бюро

Desk Starter: 5,83 $/потребител

Desk Pro: 8,33 $/потребител

Field Pro: 10 $/потребител

Desk Field: 12,50 $/потребител

Предприятия: Свържете се с Hubstaff за цени

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2: 4,3/5 (над 410 отзива)

Capterra: 4,6 (91 390+ отзива)

8. На час

Чрез Hourly

Hourly е лесен за използване инструмент за наблюдение на служителите, фокусиран върху проследяването на времето и производителността. Приложението предлага автоматично проследяване на времето, проследяване на проекти и управление на задачи. Hourly предоставя информация за производителността на служителите, напредъка на проектите и използването на времето, което ви дава възможност да оптимизирате работния процес и разпределението на ресурсите.

Най-добрите функции на Hourly

Лесен за използване интерфейс

Проследявайте работното време на служителите по проекти и задачи, което е критично важно за всеки проектен мениджър

Системата за отчитане на работното време работи безпроблемно с изчисляването на заплатите.

Инструментът за одит на работниците гарантира, че обезщетенията се използват по подходящ начин.

Фактурирането е лесно

Часови ограничения

Данните, налични в отчетите, са оскъдни.

Служителите могат да бъдат настроени само като активни/неактивни, но не могат да бъдат изтривани.

Цени на час

Gold: 6 $/потребител + 40 $ базова цена

Платина: 10 $/потребител + 60 $ базова цена

Часови рейтинги и рецензии

G2: 4,9/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 80 отзива)

9. VeriClock

Чрез VeriClock

VeriClock е облачно решение за наблюдение на служителите, предназначено за отдалечени и мобилни екипи. Когато закупите VeriClock, получавате GPS проследяване, управление на работното време и присъствието, както и географско ограждане. VeriClock ви помага да проследявате местоположението на служителите, да гарантирате точно отчитане на работното време и да оптимизирате процесите по изплащане на заплатите.

Най-добрите функции на VeriClock

Следенето на времето в облака улеснява контрола върху проектите от всяко място.

Отлична интеграция с Quickbooks и Sage50

Поддържа електронни подписи

GPS проследяването следи местонахождението на служителите по време на работа.

Управлявайте графиците на служителите директно от приложението

Лесно категоризирайте служителите по длъжност или отдел

Ограничения на VeriClock

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Потребителският интерфейс е опростен.

Цени на VeriClock

Стандартен: 5 $/потребител + 10 $ такса за акаунт

Оценки и рецензии за VeriClock

G2: 4,8/5 (3+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

10. iMonitorSoft

Чрез iMonitorSoft

iMonitorSoft е софтуер за наблюдение на служителите, който предоставя решения за наблюдение на служителите в реално време и изчерпателно регистриране на дейността на потребителите. Той предлага функции като проследяване на натисканията на клавишите, блокиране на уебсайтове и наблюдение на приложения. iMonitorSoft помага на организациите да откриват вътрешни заплахи, да подобряват производителността на работниците и да гарантират спазването на фирмените политики.

Най-добрите функции на iMonitorSoft

Наблюдавайте и проследявайте натисканията на клавишите и онлайн активността

Сигнали в реално време уведомяват мениджърите за потенциално неразрешени дейности.

Снимки на екрана и възпроизвеждане на видео от устройствата на служителите

Филтрирайте и блокирайте уебсайтове

Наблюдавайте и контролирайте работните плотове от разстояние

Ограничения на iMonitorSoft

Създаден за малки предприятия, а не за големи компании

Цени на iMonitorSoft

Лиценз за агент: 5,27 $/потребител за първите 15 потребители, с отстъпки за по-големи обеми

Лиценз за мениджъри: 125 $/потребител

Оценки и рецензии за iMonitorSoft

G2: 2,5/5 (1+ отзива)

Capterra: Н/Д

Научете повече за най-добрия софтуер за наблюдение на служителите за потребители на Mac!

Насърчавайте прозрачността с софтуер за наблюдение на служителите

Ефективното внедряване на софтуер за наблюдение на служителите изисква участието на ключови заинтересовани страни, включително служителите, в процеса на вземане на решения. Чрез открито общуване на целта и ползите и подчертаване на прозрачността и овластяването, можете да създадете култура на доверие и отговорност.

Освен това, установяването на ясни политики ще гарантира, че служителите разбират своите права и събраните данни. Обратната връзка от служителите е от жизненоважно значение за разрешаването на проблеми и демонстрирането на ангажираност към тяхното благополучие и развитие.

Тези проактивни стъпки ще създадат среда, в която прозрачността и производителността вървят ръка за ръка. Възползвайте се от възможностите на софтуера за наблюдение на служителите и се впуснете в пътуване към трансформирана организация.

С отворена комуникация и фокус върху подкрепата на служителите, можете да създадете работно място, където хората се чувстват ангажирани, мотивирани и овластени да реализират пълния си потенциал. Започнете това пътуване още днес и станете свидетели на положителното влияние върху успеха на вашата организация с ClickUp!