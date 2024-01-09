10-те най-добри конкуренти и алтернативи на ServiceNow за управление на услугите през 2025 г.

ServiceNow е основен играч в сектора на управлението на ИТ услуги (ITSM) от доста време. Репутацията му за предоставяне на цялостни решения за сервизен център, автоматизиране на бизнес процеси, управление на ИТ услуги и цифрови работни потоци е напълно заслужена. Въпреки това, не всички компании го намират за идеално решение за своите нужди.

Причините за търсенето на алтернативи на ServiceNow за софтуер за обслужване на клиенти могат да бъдат различни: това може да се дължи на цената, сложността на софтуера или необходимостта от функции, които ServiceNow не предлага.

Каквито и да са причините ви, имате късмет. Ние сме подбрали списък с най-добрите конкуренти на ServiceNow, всеки от които има уникални предимства и недостатъци като инструмент за обслужване на клиенти. Ще разгледаме основните им характеристики, предимства и недостатъци, цени и оценки на клиенти от G2 и Capterra, за да можете да вземете информирано решение.

Готови ли сте? Да започваме!

Какво трябва да търсите в конкурент на ServiceNow?

Вашият ИТ екип често се занимава с множество отговорности, от управление на промени, проследяване на грешки и софтуерни актуализации до техническа поддръжка за клиенти и колеги. Ето функциите, които трябва да търсите в алтернатива на ServiceNow:

Цялостно управление на проекти: Алтернативата трябва да предлага надеждни функции за управление на проекти и активи, като Алтернативата трябва да предлага надеждни функции за управление на проекти и активи, като проследяване на времето разпределение на ресурсите и управление на задачите, за да се гарантира безпроблемна поддръжка на сервизния център.

Инструменти за сътрудничество: Безпроблемните функции за комуникация и сътрудничество са от решаващо значение за Безпроблемните функции за комуникация и сътрудничество са от решаващо значение за екипите за управление на мрежата за ИТ поддръжка . Търсете инструменти, които предлагат функции като споделени работни пространства, чат в реално време и споделяне на документи.

Възможности за интеграция: Вашата алтернатива на сервизния център трябва да се интегрира безпроблемно с други инструменти, които екипът използва, като платформи за управление на знания, CRM, автоматизация на маркетинга или приложения за комуникация.

Възможност за персонализиране и мащабируемост: Инструментът трябва да може да се персонализира, за да отговаря на вашите специфични работни процеси, и да е мащабируем, за да расте заедно с вашите нужди, докато бизнесът ви се разраства.

Отчети и анализи: Необходими са изчерпателни функции за отчети и анализи, за да се проследява напредъка на Необходими са изчерпателни функции за отчети и анализи, за да се проследява напредъка на заявките за поддръжка , да се идентифицират пречките и да се вземат решения, основани на данни, относно качеството на услугата.

Удобен за ползване интерфейс: Инструментът за обслужване на клиенти, който е лесен за навигация и употреба, може да увеличи степента на приемане в екипа за каталога на услугите и да подобри производителността.

Цени: Обърнете внимание на ценовата структура на инструмента за обслужване на клиенти. Той трябва да предлага добра стойност за своите функции и да се вписва в бюджета ви.

Поддръжка на клиенти: Надежден екип за обслужване на клиенти може да бъде безценен, когато срещнете проблеми или се нуждаете от помощ с инструмента си за обслужване на клиенти.

10-те най-добри конкуренти и алтернативи на ServiceNow

Не забравяйте, че идеалният инструмент може да варира в зависимост от размера на екипа ви, отрасъла и конкретните нужди. Затова е най-добре да пробвате няколко опции, преди да вземете решение. Ето защо трябва да обмислите опциите си с решенията си за управление на активи и инциденти. Разгледайте тези 10 най-добри алтернативи на ServiceNow:

Сътрудничество по идеи и създаване на впечатляващи документи или уикита с вложени страници и опции за персонализирано форматиране за пътни карти, бази от знания и др.

ClickUp е начело в нашия списък, както и в няколко други – като списъка на G2 за най-добър софтуер за продуктивност и сътрудничество и списъка на FastCompany за най-иновативните компании. С мощни CRM възможности, функции за управление на активи и истински софтуер за база от знания с ClickUp Docs, лесно е да се разбере защо това е една от най-популярните алтернативи на ServiceNow.

Освен това ClickUp предлага сложни формуляри с условна логика за събиране на разговори и обратна връзка от клиенти. Това гъвкаво, интуитивно и персонализирано решение е чудесен вариант за малки предприятия или големи екипи със значителни бизнес нужди за подобряване на ангажираността на клиентите.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp е най-подходящ за екипи, които се нуждаят от гъвкави, супер персонализирани инструменти за оценка на рисковете по време на премортем, управление на проекти в средата на спринта и изграждане на вътрешна база от знания в постмортем. Ако всичко, от което се нуждаете, е основна система за издаване на билети и просто проследяване на показатели, ClickUp може да се окаже прекалено мощен за това, което се опитвате да направите.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6770 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3660 отзива)

2. Zendesk

чрез Zendesk

Zendesk е платформа за обслужване и ангажираност на клиенти, която предоставя инструменти за обслужване на клиенти, включително функции за издаване на билети и база от знания. Това е надеждна алтернатива на ServiceNow, особено за бизнеса, фокусиран върху обслужването на клиенти.

Най-добрите функции на Zendesk

Омниканална поддръжка на клиенти и решение за помощна служба (имейл, чат, телефон, социални медии)

Автоматизирани отговори, задвижвани от изкуствен интелект, за подобрена комуникация с клиентите

Опции за самообслужване с вградена база от знания

Широки възможности за интеграция

Ограничения на Zendesk

Кратката безплатна пробна версия затруднява тестването, преди да се ангажирате напълно.

Липсват разширени функции като Regex

Недостатъчна персонализация за напреднали потребители

Цената е по-висока от тази на някои други конкуренти.

Цени на Zendesk

Екип: 49 $/месец на потребител

Растеж: 79 USD/месец на потребител

Професионална версия: 99 USD/месец на потребител

Enterprise: 150 USD/месец на потребител

Custom Enterprise: 215 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zendesk

G2: 4,3/5 (5590+ отзива)

Capterra: 4. 4/ (3640+ отзива)

Бонус: Софтуер за ИТ операции!

3. SAP

Чрез SAP

SAP е мултинационална софтуерна компания, известна със софтуера си за планиране на ресурсите на предприятието (ERP). SAP Service Cloud, компонент от пакета Customer Experience, е една от по-добрите алтернативи на ServiceNow, която се фокусира върху управлението на обслужването на клиенти и продажбите.

Най-добрите характеристики на SAP

Вградени функции за съответствие, сигурност и управление на инциденти, които отговарят и надхвърлят глобалните стандарти.

Матрицата за оторизация гарантира, че всяка роля във вашия екип има подходящ достъп в точното време до критично важната информация в сервизния център.

Мониторингът на инциденти гарантира, че нито един ИТ проблем няма да убягне от вниманието ви.

Ограничения на SAP

Не предлага 24/7 поддръжка на живо, каквато предлага ServiceNow.

Платформата е само уеб базирана, така че не е подходяща за ИТ специалисти, които са постоянно в движение.

Цени на SAP

Свържете се с SAP за цени

Оценки и рецензии за SAP

G2: 4. 2/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 1840 рецензии)

4. ProProfs Help Desk

Чрез базата знания на ProProfs

ProProfs Help Desk е лесен за използване инструмент за обслужване на клиенти, който оптимизира управлението на билетите и насърчава сътрудничеството в екипа. Той предлага споделена пощенска кутия, която позволява ефективно обработване на запитвания от клиенти, като гарантира, че всичко работи гладко.

Интегрираната платформа на ProProfs и надеждните функции за отчитане и анализ предоставят ценна информация за подобряване на обслужването на клиентите. С ProProfs Help Desk екипите могат да създадат и изчерпателна база от знания за клиентите, което намалява натоварването им и дава възможност на клиентите да използват опциите на портала за самообслужване. Простотата, ефективността и ориентираният към клиента подход го правят една от най-забележителните алтернативи на ServiceNow.

Най-добрите функции на ProProfs Help Desk

Проследявайте и автоматично пренасочвайте входящите повиквания

Използвайте споделени пощенски кутии, за да подобрите сътрудничеството

Агентите могат да използват готови отговори, за да подобрят времето за реакция.

Събирайте обратна връзка от клиентите с NPS, CSAT и други проучвания.

Опции за управление на инциденти за вътрешно проследяване

Ограничения на ProProfs Help Desk

Без интеграция със социални медии

Порталът за самообслужване може да бъде предизвикателство за някои

Цени на ProProfs Help Desk

Безплатно

Платено: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ProProfs Help Desk

G2: 4,7/5 (15+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (10+ отзива)

5. Jira

Jira наскоро пусна новия си изглед за проследяване на проблеми

Jira Service Desk, разработен от Atlassian, е широко използван софтуер за задачи и знания, известен с гъвкавостта и мощните си функции.

Първоначално проектиран за проследяване на бъгове и проблеми в разработката на софтуер, Jira service management еволюира, за да отговори на различни нужди в управлението на проекти и задачи. Jira service management предлага персонализирани работни процеси, гъвкави инструменти за отчитане и усъвършенствани функции за проследяване на проблеми. Възможностите му за интеграция с много други инструменти, като Confluence и Bitbucket, правят Jira service management цялостно решение за екипите за планиране, проследяване и пускане на страхотен софтуер.

Макар че за някои неговата крива на обучение може да е стръмна, солидните функционалности на Jira го правят отличен избор за екипи, които търсят цялостно решение за автоматизация на работния процес.

Най-добрите функции на Jira

Опашките от заявки обединяват заявките за услуги от имейли, чатботове, представители на обслужването и др.

Автоматично сортирайте инцидентите въз основа на спешност, споразумения за ниво на обслужване и налични специалисти по обслужване.

Порталът за самообслужване помага на служителите да намерят отговорите, от които се нуждаят, без да ескалират проблема си.

Ограничения на Jira

Управлението на услугите на Jira може да доведе до забавяне на времето за зареждане

Прекалено сложно за всички, освен за най-технически подготвените потребители

Jira Service Desk UI може да бъде предизвикателство за намиране на функциите, от които се нуждаете, когато ви трябват (разгледайте тези алтернативи на Jira)

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 7,75 $/месец на потребител

Премиум: 15,25 $/месец на потребител

Enterprise: Обадете се на Jira за цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 5270 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 13 200 отзива)

Научете повече за най-добрите маркетингови инструменти за стартиращи компании!

6. Help Scout

Чрез Help Scout

Help Scout е платформа за управление на услуги, създадена да придаде човешки облик на взаимодействията с клиентите. Фокусът й върху простотата и персонализацията я прави чудесна алтернатива на ServiceNow за бизнеса, който дава приоритет на взаимоотношенията с клиентите.

Най-добрите характеристики на Help Scout

Решавайте бързо проблеми с поддръжката чрез чат в реално време и известия в реално време. Използвайте макроси и шаблони за отговори, за да комуникирате незабавно с клиентите.

Никога повече не пропускайте нищо с автоматизираното маршрутизиране и проследяване на взаимодействията.

Help Scout предлага управление на услуги с бял етикет и персонализирано брандиране , за да направи управлението на вашите услуги за поддръжка точно такова, каквото искате.

Ограничения на Help Scout

Липсата на интеграция със социалните медии затруднява проследяването и отговарянето на клиенти, които споделят своите проблеми в Twitter.

Докладите на Help Scout не са създадени, за да ви предоставят лесно подробна информация за конкретни билети за поддръжка.

Цени на Help Scout

Стандартен: 20 USD/месец на потребител

Плюс: 40 $/месец на потребител

Pro: 65 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Help Scout

G2: 4. 4/5 (380+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 190 отзива)

7. Freshdesk

Чрез Freshdesk

Freshdesk е платформа за обслужване на клиенти, базирана в облака, с надеждни функции за издаване на билети, сътрудничество, управление на проблеми и автоматизация. Тя е силен конкурент на ServiceNow, особено за компании, които търсят интуитивен инструмент за обслужване на клиенти с богат набор от функции.

Най-добрите функции на Freshdesk

Дистанционният достъп позволява на екипите за поддръжка да се включат и да помогнат на клиентите на място.

Системата за управление на билетите автоматично разпределя и приоритизира заявките за поддръжка.

Инструментите за сътрудничество на Freshdesk позволяват на членовете на екипа да работят заедно по един и същ билет, за да решават проблеми.

Ограничения на Freshdesk

В пощенската кутия липсват някои функции, като функция за търсене, запазване на чернови и възможност за изпращане на съобщение до няколко получатели.

Няма много място за персонализиране на отчетите

Мобилното приложение не е толкова интуитивно, колкото платформата за настолни компютри.

Цени на Freshdesk

Безплатно

Растеж: 15 USD/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 79 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshdesk

G2: 4. 4/5 (2750+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3030 рецензии)

Бонус: 10 най-добри алтернативи и конкуренти на Freshdesk

8. Salesforce Service Cloud

Чрез Salesforce Service Cloud

Salesforce Service Cloud е платформа за управление и поддръжка на услуги от Salesforce. Тя предлага цялостни инструменти за обслужване на клиенти и управление на активи, което я прави конкурентна алтернатива на ServiceNow, особено за компании, които вече използват продуктите на Salesforce.

Най-добрите функции на Salesforce Service Cloud

Системата SalesForce интегрира всеки аспект от управлението на услугите и обслужването на клиенти в единна агентна среда.

Плавно потребителско изживяване както на настолен компютър, така и на мобилно устройство

Създавайте полета, таблици и дори добавяйте свой код, за да персонализирате инструмента точно по начина, по който искате.

Ограничения на Salesforce Service Cloud

Няма WYSIWYG редактор, което може да затрудни форматирането

Високата крива на обучение за нови потребители

Цени на Salesforce Service Cloud

Стартово ниво: 25 USD/месец на потребител

Професионална версия: 75 USD/месец на потребител

Enterprise: 150 USD/месец на потребител

Без ограничения: 300 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce Service Cloud

G2: 4. 2/5 (2270+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 700 рецензии)

9. Zoho Desk

Чрез Zoho Desk

Zoho Desk е уеб-базирано решение за помощна служба, създадено да помага на бизнеса да предоставя първокласно управление на услугите. Като конкурент на ServiceNow, то предлага редица функции за управление на билети, автоматизация и отчитане.

Най-добрите функции на Zoho Desk

Проследявайте всички взаимодействия с клиенти от един единствен изглед, независимо от канала, който са използвали, за да започнат разговора.

Адаптирайте инструмента според вашите нужди, независимо дали трябва да преименувате раздели, да добавите отдели или да персонализирате шаблони за имейли.

Ограничения на Zoho Desk

Крайните потребители не получават известия за пренасочване на билети, което затруднява проследяването на случаите.

Сортирането на билетите по акаунти не е лесно, така че може да е трудно да се поддържа обща представа за приоритетните акаунти.

Няма директен чат с екипа за поддръжка на Zoho

Цени на Zoho Desk

Стандартен: 14 USD/месец на потребител

Професионална версия: 23 USD/месец на потребител

Enterprise: 40 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (4640+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2030 рецензии)

10. SupportBee

Чрез SupportBee

SupportBee е система за издаване на билети, проектирана с оглед на простотата и удовлетвореността на клиентите. Като алтернатива на ServiceNow, тя предоставя просто решение за управление на имейлите за поддръжка на клиенти.

Най-добрите характеристики на SupportBee

Системата за издаване на билети в стил „входяща поща“ означава, че екипите не се налага да влизат в отделно приложение, за да разпределят или отговарят на заявки за поддръжка.

Цялостната външна база от знания улеснява клиентите да намерят отговорите си, което намалява обема на запитванията. Отделна вътрешна база от знания помага на агентите да намерят отговорите, от които се нуждаят, без да се налага да ескалират билетите.

Ограничения на SupportBee

Не събира обратна връзка от клиентите относно поддръжката

Не е оптимизирано за Safari или Firefox

Налична е ограничена възможност за персонализиране

Липсата на функция за автоматично архивиране понякога води до препълнена пощенска кутия.

Няма налични формуляри

Цени на SupportBee

Стартиращи компании: 13 USD/месец на потребител

Enterprise: 17 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за SupportBee

G2: 4. 1/5 (5+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (25+)

Грижете се за клиентите си – по начина на ClickUp

Изборът на подходящ софтуер за управление на услугите е от решаващо значение за предоставянето на отлично обслужване на клиентите. Всяка от изброените по-горе алтернативи на ServiceNow предлага уникални функции, предимства и недостатъци. Вашият избор ще зависи от конкретните ви нужди, бюджет и предпочитания за портала за самообслужване и решенията за управление на конфигурацията.

Ако обаче търсите цялостно решение, което се отличава с отлично обслужване на клиенти и предлага надеждни възможности за управление на проекти, продукти и задачи, обмислете ClickUp като идеалното Agile решение. С многофункционалността си, лесния за използване интерфейс и конкурентните цени, ClickUp е най-добрият избор сред конкурентите и алтернативите на ServiceNow.

Не забравяйте, че най-добрият софтуер е този, който отговаря перфектно на нуждите на вашия екип. Затова разгледайте възможностите, опитайте тези, които ви привличат, и вземете информирано решение. Успех!