15 най-добри софтуера за управление на риска 2025 | Инструменти за управление на риска

Нека започнем с професионален съвет – софтуерът за управление на риска е незаменим инструмент в днешната бизнес среда.

Изслушайте ни:

Ами ако знаехте дългосрочния резултат от всяко решение, преди да го вземете? Или всеки път, когато пускате нов продукт, вече знаете как ще го приемат клиентите?

Тези сценарии елиминират естествения риск, свързан с повечето бизнеси и разработката на продукти, и, честно казано, тези сценарии са практически невъзможни. Всъщност 62% от организациите вече са се сблъскали с критичен рисков инцидент през последните 3 години. 😳🤯

Въпреки всичко това има и положителна страна – рискът е напълно нормална част от всеки бизнес. Освен това, има начини да се подготвите и да се справите с препятствията, които могат да се появят на пътя ви, с помощта на мощен софтуер, създаден специално за тази задача!

За щастие, има няколко инструмента за управление на риска, от които можете да избирате, но не всички от тях са еднакво полезни.

Преди да поверите бъдещето на вашата компания на коя да е софтуерна програма за управление на риска, уверете се, че сте направили необходимото, за да инвестирате в такава, която е съобразена с нуждите на вашия екип. Няма нужда да се тревожите за тази задача, затова сме тук. 🙂💜

Прочетете тази статия, в която разглеждаме всичко, което трябва да знаете за софтуера за управление на риска – какво представлява, какви са задължителните му функции и 15-те най-добри платформи за тази задача.

Какво е софтуер за управление на риска?

Софтуерът за управление на риска или инструментите за идентифициране на риска следят много потенциални проблеми, които могат да навредят на финансовите резултати на вашата организация, и предлагат решения за предотвратяване на кризата. Те не винаги са рискове, които могат да доведат до прекратяване на дейността, а могат да варират по тежест от леко понижение на продажбите до нарушения на сигурността на данните или неспазване на нормативните изисквания.

Тези инструменти може да ви се струват по-скоро „желателни“, отколкото „необходими“, що се отнася до разходите – може дори да мислите, че тази област е покрита от редовните практики на екипа ви и системите за анализ.

Но всъщност инвестицията в добър инструмент за идентифициране на риска е един от най-препоръчителните начини за намаляване на разходите в цялата компания.

Помислете си – ако ви помага да предвидите или предотвратите дори и най-малката спад в продажбите, тогава вашата платформа за управление на риска е свършила работата си. Подобно на застраховката за дома, колата или живота ви, този инструмент може да не се използва всеки ден, но ще сте много щастливи, че го имате, когато ви е нужен.

И така, как софтуерът за управление на риска всъщност прави всичко това? Не търсете повече. ⬇️

Критерии за софтуер за управление на риска

Не всички инструменти за управление на риска са еднакви. Как да разберете кой софтуер ще надмине очакванията ви? Първо, имайте предвид следните фактори:

Организационни нужди

Вашите уникални изисквания в крайна сметка ще определят кой инструмент ще ви бъде най-полезен.

Искате ли да предотвратите изтичането на финансови средства? В този случай няма смисъл да избирате инструмент, специализиран в рискове, свързани с нормативното съответствие, като HIPAA. Обмислете ключовите показатели за ефективност (KPI) и целите на компанията, на които искате да се фокусирате, и след това прецизирайте търсенето си на софтуер за управление на риска. ✅

Договор и бюджет

Чудесна новина: не е нужно да обирате банка, за да се сдобиете с усъвършенстван инструмент за управление на риска!

Има достатъчно опции за компании и бюджети от всякакъв размер, но не всеки инструмент ще бъде еднакво полезен за всеки екип. Ако работите с голяма корпорация, бюджетът и целите ви по отношение на софтуера за управление на риска естествено ще се различават значително от тези на малка агенция или самостоятелен предприемач.

Интеграция със съществуващи приложения

Уверете се, че решението ви е съвместимо с наличната ви технология. Може да ви се струва, че сте намерили софтуера за управление на риска, за който сте мечтали, но ако той не е съвместим с инструментите, в които вече сте инвестирали, това може да се окаже решаващ фактор. 😕

От модули до функции и плъгини, уверете се, че потенциалният ви нов софтуер се интегрира с вашите защитни стени, откриване и реакция на крайни точки и анализи на поведението на потребителите. Не искате да има пропуски в сигурността или скъпи преустройства на инструментите.

15 софтуерни решения за управление на риска за вашия екип по управление на риска

За да ви помогнем да направите най-разумния избор в търсенето на най-добрия софтуер за управление на риска, разгледайте нашите 15 най-добри опции по-долу:

Опитайте ClickUp сега Следете актуализациите по проектите, управлявайте рисковете и работете с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

Считайте ClickUp за вашето едностопанско място за всичко, свързано с продуктивността. С стотици напълно прозрачни, персонализирани и функционални функции, ClickUp предоставя най-добрата платформа за екипи от всякакъв размер, за да следят актуализациите по проектите, управляват рисковете и работят заедно – всичко на едно място.

Богатият на функции софтуер ClickUp улеснява управлението на работата и е от полза за екипи от различни индустрии. От мозъчна атака на цифровите бели дъски на ClickUp до създаване на подробни уикита в неговите документи за съвместна работа, вашата работна среда ClickUp предлага много повече от обикновения софтуер за управление на риска, с който сте свикнали.

Коментарите, функцията за чат в приложението, автоматизациите и отчетите в реално време на ClickUp ви помагат да бъдете организирани и информирани, като предотвратяват пренатоварването и намаляват рисковите фактори, които могат да пречат на вашата организация. Ето как. ⬇️

Нашите любими функции на ClickUp за управление на риска

Като перфектна комбинация от софтуер за управление на риска, проекти и сътрудничество, събрани в един динамичен пакет, ClickUp ви помага да бъдете в течение с потенциалните рискове, а екипът да почувства отговорност и ангажираност към задачите си.

Табла

Таблото в ClickUp предоставя обща информация за всеки аспект от състоянието на вашия проект на едно персонализирано и информативно място. Мислете за него като за център за контрол на мисиите за всеки проект. 🛸

Възможността да създадете своя табло от нулата е във вашите ръце. Изберете каква информация искате да виждате и как да я визуализирате в таблото си от над 50 джаджи, проектирани да бъдат адаптирани към вашите работни процеси. Някои полезни джаджи включват таблици, вграждане на външни приложения, проследяване на натоварването на членовете на екипа, пътни карти, персонализирани диаграми и др. 🤯

Ако искате да сте в течение с всеки детайл от проекта и всеки възможен риск – започнете с Dashboards.

Вградено проследяване на времето

Всички ние познаваме – и тайно обичаме – това чувство, когато се загубим в дадена задача. Когато влагаш най-доброто от себе си в нещо толкова дълго, че преди да се усетиш, вече е 5 часа. 😳

Но да бъдем реалисти, той също така значително намалява производителността.

Решението? Проследяване на времето! Нещо, което ClickUp е превърнал в наука. 💪🏼

Независимо дали става въпрос за определяне на времеви прогнози, проследяване на времето, прекарано в дадена задача в ClickUp, записване на времето, прекарано в даден уеб браузър, или следене на времето, което можете да фактурирате, функциите за проследяване на времето в ClickUp надхвърлят възможностите на обикновения хронометър.

Можете дори да видите комбиниран отчет за цялото време, прекарано в задачите и подзадачите ви, за да разберете в детайли как прекарвате деня си. И ако се чудите как отчитането на времето се отнася към риска – почти всички KPI започват оттук. Разберете как вие и вашият екип прекарвате времето си, за да можете правилно да делегирате важни задачи на подходящите хора.

Автоматизирайте повтарящите се задачи

Едно от основните предимства на софтуера за управление на риска е, че ви позволява да познавате в детайли екипа, продукта или резултатите си, без да се налага да се занимавате с микромениджмънт или да приемате ролята на строга майка. 🚁

Този тип софтуер може да ви помогне да намалите ненужното време, прекарано в повтарящи се задачи или основна натоварена работа през деня, така че екипът да може да остане фокусиран върху най-важното.

Тук на помощ идват автоматизациите в ClickUp. 🙂

Има над 100 начина да автоматизирате работния си процес в ClickUp, за да създавате промени в статуса на задачите, отговорните лица, приоритетите, датите и др. Освен това, над 50 действия задействат точното, персонализирано автоматизиране, от което се нуждаете.

По принцип, нищо не е забранено, когато става въпрос за автоматизация в ClickUp – така че мислете нестандартно. 📦

Стотици персонализирани шаблони

Точно така! Стотици. 😍

ClickUp е създал шаблон за практически всичко, което предлага, включително шаблони за управление на риска. Така че, макар да е пълен с множество персонализирани функции, ClickUp предлага много начини – дори извън обхвата на обслужването на клиенти – да помогне на вашия екип да постигне целите си и да намали риска по най-продуктивния възможен начин.

От Kanban табла до бели дъски, помощни документи с инструкции, мисловни карти, динамични диаграми на Гант и други – непрекъснато разрастващият се център за шаблони на ClickUp предлага безплатни шаблони за потребители на всяко ниво.

Все още не виждате шаблона, от който се нуждаете? Или сте персонализирали предварително създаден шаблон, който бихте искали да използвате отново? Няма проблем, запазете всеки процес, задача или изглед като шаблон в работното си пространство с няколко кликвания. ✅

Цени на ClickUp

Останете продуктивни и без риск през цялата година с ценовите планове на ClickUp:

Безплатно завинаги : Множество мощни функции за управление на риска и проекти, неограничен брой задачи и членове, 100 MB пространство за съхранение и още много други

Unlimited (7 USD/член/месец): неограничен брой табла, съхранение и интеграции, гъвкаво отчитане и др.

Бизнес (12 USD/член/месец): Разширена автоматизация и публично споделяне, неограничен брой екипи, Google SSO, персонализирано експортиране

Enterprise (свържете се с ClickUp за цени): специален мениджър за успех, насоки за въвеждане, бяло етикетиране, API за предприятия

Отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 4510 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (2970+ отзива)

2. Risk Cloud

Управление на риска и оценки на съответствието в Risk Cloud

Платформата за управление на риска Risk Cloud на LogicGate премахва веригите от имейли и електронни таблици, за да направи място за централизирана, оптимизирана среда без код за всички ваши дейности, свързани с риска и съответствието.

Графичната база данни подобрява гъвкавостта и адаптивността с развитието на вашите проекти. Можете да я конфигурирате, за да решавате критични проблеми като управление на риска, свързан с ИТ и трети страни.

Нашите любими функции на Risk Cloud

Над 30 приложения за често срещани случаи на употреба на GRC

Персонализирани интеграции

Предимства на Risk Cloud

Цялостна структура за водене на документация и управление

Интуитивен потребителски интерфейс

Недостатъци на Risk Cloud

Ограничена функционалност за отчитане

Цени на Risk Cloud

Подробностите за цените са налични при поискване.

Отзиви за Risk Cloud

G2: 4,6/5 (над 110 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

3. Vendor360

Управление на риска от трети страни и доставчици в Vendor360

Vendor360 от CENTRL е платформа за управление на риска в предприятията, фокусирана върху подпомагането ви в управлението на рисковете, свързани с доставчици и трети страни. Тя включва предварително зададени въпросници за анализ на доставчиците и гарантиране, че всеки от тях отговаря на нормативните изисквания. Тя предлага и някои функции за автоматизация, които оптимизират процесите по възлагане и одобрение на документи!

Нашите любими функции на Vendor360

Вградени конектори за обмен на данни между фирми

Шаблони за бърз старт на списък с доставчици

Инструменти за автоматизация за подобряване на ефективността при работа с документи

Предимства на Vendor360

Това е полезен инструмент за управление на всички документи и данни на трети страни.

Категоризация на доставчиците въз основа на присъщите нива на риск и критичност

Недостатъци на Vendor360

Ограничени интеграции с основните приложения на работното място

Няма отзиви в G2 или Capterra, за да разберете какво мислят реалните клиенти за своя опит.

Цени на Vendor360

Свържете се с Vendor360 за цялата информация относно цените.

Прегледи на Vendor360

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Lendflow

Вградени кредитни инструменти в Lendflow

Lendflow е кредитна платформа, която помага на компаниите да внедряват и пускат на пазара кредитни продукти. Тя има за цел да свърже клиентите с капитал по-бързо и се занимава с някои от по-тежките задачи, свързани с пускането на вашите кредитни продукти на пазара.

В областта на управлението на риска – и с помощта на своя лесен за използване код – Lendflow ви помага да управлявате съответствието, работните процеси, базирани на правила, и оценките на риска.

Нашите любими функции на Lendflow

Готови приложения

Уведомления в реално време за условия и оферти към вашите клиенти

Усъвършенствана сигурност на данните

Компонент за повторно споделяне, който може да ви помогне да спечелите допълнителна комисионна!

Предимства на Lendflow

Персонализируем потребителски интерфейс, който да отговаря на стила на вашата марка

Сигурност на банково ниво

Различни интеграции на трети страни

Недостатъци на Lendflow

Ограничени онлайн ръководства и ресурси

Цени на Lendflow

Свържете се с Lendflow за цялата информация относно цените.

Отзиви за Lendflow

G2: Н/Д

Capterra: 5/5 (2 отзива)

5. Resolver

Анализ на риска в Resolver

Планирането и подготовката са сред силните страни на Resolver.

Макар че никой софтуер за управление на риска не може да предскаже бъдещето, Resolver вярва, че добрата основа за планиране е необходима за всеки бизнес.

Софтуерът се фокусира върху ранното идентифициране на рисковете и планирането преди стартирането на проекта, като оценява регулаторните изисквания и цели, за да идентифицира възможни бъдещи проблеми.

Нашите любими функции на Resolver

Адаптивни одитни следи, базирани на риска

Докладване на инциденти , за да се даде възможност на членовете на екипа да изразят мнението си

Коригиращи и превантивни действия (CAPA) за спасяване на кораба възможно най-рано

Предимства на Resolver

Отзивчива поддръжка на клиенти

Няколко членове могат да работят едновременно върху един файл.

Лесно създаване на отчети

Недостатъци на Resolver

Самостоятелната настройка може да бъде предизвикателна и може да се наложи помощ от екипа за поддръжка.

Някои потребители казват, че ъпгрейдът може да бъде смущаващ.

Ограничава прехвърлянето на файлове в софтуера

Цени на Resolver

Свържете се с Resolver за цялата информация относно цените.

Рецензии на Resolver

G2: 4,3/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)

6. OneTrust

Докладване на инциденти в OneTrust

OneTrust е решение, което определя категорията и позволява на предприятията да укрепят взаимното доверие и насърчава спазването на най-добрите практики. Софтуерът централизира гъвкавите работни процеси в областта на риска, свързан с трети страни, управлението на данни, поверителността, етиката и спазването на нормативните изисквания.

Нашите любими функции на OneTrust

Интеграции за оптимизирано събиране на данни

Отчитане в реално време

Предимства на OneTrust

Удобен за ползване потребителски интерфейс

Инструменти за измерване и коригиране на риска

Недостатъци на OneTrust

Сложна имплементация

Цени на OneTrust

Свържете се с OneTrust за цялата информация относно цените.

Отзиви за OneTrust

G2: 4,3/5 (над 110 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (10+ отзива)

7. Project Risk Manager

Чрез Project Risk Manager

Макар Project Risk Manager да е просто решение за управление на риска по проекти, което е лесно за инсталиране, настройка и използване, функционалността на потребителския интерфейс все пак е много богата. Инструментът използва предварително зададени категории въздействие и описания на ранг, за да приоритизира по-добре потенциалните заплахи.

Нашите любими функции на Project Risk Manager

Няколко копия за инсталиране и сигурна база данни

Автоматични предупреждения за риск

Параметри, които могат да се персонализират

Предимства на Project Risk Manager

Мощни приложения за управление на риска и функции за анализ

Организирано обобщаване на рисковете за бързо действие

Недостатъци на Project Risk Manager

Приложение само за настолни компютри

Може да бъде скъпо да се закупи, лицензира и обучи персоналът

Настройването на правилните параметри за вашия екип може да бъде предизвикателство.

Цени на Project Risk Manager

Безплатен (до 5 членове): персонализирани параметри, неограничен брой проекти и рискове, автоматично класифициране на рисковете

Pro (19 $/месец хостинг + 1 $ на член/ден): Експорт на данни, персонализиран облачен или сървър хостинг

Прегледи на Project Risk Manager

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4,4/5 (5 рецензии)

8. LogicManager

Анализ на акаунти в LogicManager

Най-модерната таксономична технология на LogicManager ви предлага около 100 варианта на пакети, съобразени с нуждите на вашия екип. Тази платформа се гордее с това, че подобрява ефективността на бизнеса като инструмент за управление на операционния риск.

Нашите любими функции на LogicManager

Списъци със задачи за наблюдение на задачите по управление на риска

Готови, конфигурируеми библиотеки за рискове, които подобряват откриването на заплахи

Таксономична технология за показване на зависимости

Предимства на LogicManager

Отлична поддръжка от анализатори на сметки

Единна платформа за точни и приложими данни

Организациите могат да се развиват с актуализации на продуктите

Недостатъци на LogicManager

Големите организации може да не се възползват в такава степен от набора му от функции.

Интегрираните работни процеси и готовите за употреба отчети биха могли да бъдат подобрени.

Цени на LogicManager

Свържете се с LogicManager за цялата информация относно цените.

Отзиви за LogicManager

G2: 4,5/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (10+ отзива)

9. nTask

Управление на рисковете, свързани с вашите проекти в nTask

Уморени ли сте от сложния и тромав софтуер за управление на риска?

nTask е лесен за използване и се отличава с приятни неутрални тонове на интуитивния си табло. Този софтуер за управление на рисковете за сигурността ви позволява да приоритизирате проблемите, да оцените потенциалните рискове и да ги делегирате на различни членове на екипа за наблюдение.

Нашите любими функции на nTask

Персонализирана матрица за риска за подходящ анализ на риска

Търсене и филтри за намиране на активи и задачи

Персонализирана категоризация за по-бързо управление

Предимства на nTask

Функциите за оценка на риска идентифицират потенциални проблеми

Интуитивен потребителски интерфейс

Проследяване на времето и Kanban табла

Достъпен

Недостатъци на nTask

Ограничена интеграция с популярни приложения като Zoom

Стръмна крива на обучение за приспособяване към работния процес и функциите

Създаването на отчети може да бъде предизвикателство

Цени на nTask

nTask предлага безплатна пробна версия и няколко платни плана в зависимост от броя на потребителите.

Премиум (3 $/месец): За екипи или лица, които тепърва започват

Бизнес (8 USD/месец): За екипи, които искат да създават проекти и планове като професионалисти.

Enterprise (свържете се с nTask за цени): за екипи, които желаят сигурност, персонализиране и разширени функции на корпоративно ниво.

Отзиви за nTask

G2: 4. 4/5 (10+ рецензии)

Capterra: 3,9/5 (над 90 рецензии)

10. CURA

Управление на риска, управление на съответствието и управление на риска CURA

Някои заплахи са предвидими, други са повтарящи се, а трети са коварни. Ето защо инструментите за управление на риска трябва да проследяват текущите и повторно възникващите рискове.

CURA се стреми да постигне точно това с решенията си за мониторинг на риска. Софтуерът за отчитане на риска определя вероятността от въздействие в различни сектори, от банки до комунални предприятия и телекомуникации.

Нашите любими функции на CURA

Конфигурируеми отчети за риска с гъвкави табла

Функция „Цели“ за наблюдение на рисковете и представянето на всеки член на екипа

Визуално интерактивни отчети под формата на графики, таблици и списъци

Предимства на CURA

Оценка на уязвимостта на всеки етап от вашия проект

Поддържа експортиране на отчети като PDF, Excel Spreadsheets, Word doc и имейл.

Отстраняване на рискове и вътрешен одит, базиран на риска

Недостатъци на CURA

Кривата на обучение на потребителския интерфейс е малко стръмна.

Цени на CURA

Свържете се с CURA за цялата информация относно цените.

Прегледи на CURA

G2: Н/Д

Capterra: 5/5 (2 отзива)

11. TimeCamp

Проследявайте времето, за да изпреварите потенциалните рискове с TimeCamp

Времето ви се изплъзва ли? TimeCamp е онлайн приложение за отчитане на времето с редица вградени функции за оценка на прости или на пръв поглед безобидни рискове.

Нашите любими функции на TimeCamp

Лесни и информативни отчети за измерване на рентабилността на проектите и проследяване на бюджета

Одобрение на работните графици с едно кликване

Предимства на TimeCamp

Сортирането и контролирането на изтичащите разходи е лесно

Безплатно до 5 места

Недостатъци на TimeCamp

Може да бъде малко бавен при зареждането на съдържание.

Мобилното приложение може да бъде подобрено

Цени на TimeCamp

Безплатно : неограничен брой потребители, проекти и задачи, мобилно и настолно приложение

Basic (6,3 $/потребител/месец): персонализирани отчети, управленски роли, неограничени интеграции, експортиране на XLS отчети

Pro (9 USD/потребител/месец): Персонализирани роли на потребителите, фактуриране, двуфакторна автентификация, екранни снимки

Enterprise (обсъдете цената с отдела по продажбите): персонализирано обучение, самостоятелно хостван сървър, внедряване на частен облак

Отзиви за TimeCamp

G2: 4,6/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 550 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на TimeCamp!

12. A1 Tracker

Чрез Youtube

A1 Tracker е лесен за използване софтуер за управление на риска с функции като оценка на заплахи и рискове, предупреждения, история на регистрационните данни, одити на риска, уеб портал, оценки на риска и др.

Нашите любими функции на A1 Tracker

Автоматизация на работния процес при преглед и одобрение на данни

Автоматични известия в реално време

Уеб-базирани, облачни и локални хостинг опции

Предимства на A1 Tracker

Най-висока гъвкавост и възможности за персонализиране

Подробни отчети

Позволява безпроблемна адаптивност и миграция от съществуващи решения

Недостатъци на A1 Tracker

Някои потребители съобщиха за трудности при създаването на персонализирани изгледи.

Цени на A1 Tracker

Свържете се с A1 Tracker за цялата информация относно цените.

Рецензии за A1 Tracker

G2: 4,8/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 50 рецензии)

13. Qualys

Анализирайте потенциалните рискове в Qualys

Qualys е друг инструмент за управление на сигурността и съответствието, използван за идентифициране на рисковете. Този всеобхватен софтуер може да открие дори и най-малките възможности за риск. Неговата специализирана система работи, като проследява пропуските във вашите процеси, за да можете да решавате проблемите проактивно.

Нашите любими функции на Qualys

Непрекъснато откриване за инвентаризация на всички ваши активи в глобална хибридна ИТ екосистема

Мощен инструмент за търсене на активи

Персонализирано маркиране на активи за отлична организация

Предимства на Qualys

Някои възможности за персонализиране

Всички приложения са достъпни от една страница

Лесен за използване

Недостатъци на Qualys

Потребителският интерфейс може да се различава поради независимите му актуализации.

Сложен процес на инсталиране

Цени на Qualys

Свържете се с Qualys за цялата информация относно цените.

Qualys ревюта

G2: 4. 2/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 3,6/5 (10+ отзива)

14. ServiceNow

Топлинни карти и диаграми за приоритизиране на рисковете в ServiceNow

ServiceNow е софтуер за управление на риска в предприятията, който обединява вашите процеси в програми за управление, риск и съответствие (GRC). Целта е да се постигне централизиран, всеобхватен процес на управление на риска, за да се поддържат точни отчети и приоритизиране на риска.

Нашите любими функции на ServiceNow

Мобилно приложение за рискове, с което да сте в течение с рисковите дейности, където и да сте

Ключови индикатори за риск, които автоматично идентифицират несъответстващи контроли

Персонализирани отчети

Предимства на ServiceNow

Единен регистър на рисковете за цялостно управление на важни детайли

Мащабируемост

Недостатъци на ServiceNow

Може да има малко забавяне

Ограничени интеграции

Цени на ServiceNow

Свържете се с ServiceNow за цялата информация за цените.

Отзиви за ServiceNow

G2: 4,3/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

15. Riskonnect

Информация за риска с диаграми, карти и графики в Riskonnect

Riskonnect е инструмент на корпоративно ниво, който помага на вашата организация да разбере, наблюдава и контролира рисковете по цялостен начин, за да повиши стойността за акционерите. Той категоризира риска като всичко, което може да навреди на вашата репутация, конкурентоспособност и стратегически растеж.

Нашите любими функции на Riskonnect

Административен инструмент, който интегрира системи, хора и искове

Вътрешен одит за управление на сложни процедури

Прости подсказки в модула за докладване на инциденти

Предимства на Riskonnect

Леснота на използване

Високо конфигурируеми функции

Консолидира данни от различни източници

Недостатъци на Riskonnect

Ограничени възможности за персонализиране

Липса на множество функции в мобилното приложение

Цени на Riskonnect

Свържете се с Riskconnect за цялата информация относно цените.

Отзиви за Riskonnect

G2: 4/5 (2 отзива)

Capterra: Н/Д

Намалете рисковете с ClickUp – най-добрата платформа за управление на риска за вашия екип

Макар да има много инструменти, които обещават отчети в реално време, проследяване на времето и бюджета или одит, в крайна сметка вашият бизнес ще спечели повече от платформа, която може да направи всичко това, без да нарушава настоящата ви технологична инфраструктура или да добавя още един прозорец към вече препълнения ви браузър.

ClickUp е най-доброто решение за управление на риска. Оптимизирайте процесите по продуктите и проектите си, като същевременно откривате рисковете от километри разстояние с помощта на стотици персонализирани функции, включително табла, цели, различни начини за чат и много други.

Няма абсолютно никакви разходи, за да започнете да намалявате риска с безплатния план на ClickUp.

Спрете рисковете и се регистрирайте в ClickUp още днес. 💯