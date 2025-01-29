10-те най-добри приложения без кодиране и инструменти за създаване на приложения без кодиране за разработчици през 2025 г.

Приложенията без кодиране бяха революционни през последното десетилетие, като позволиха на технологичните ентусиасти да създават native приложения с по-малко бариери за достъп.
Подходът без кодиране към създаването на приложения е лесен. Вместо команди за скриптове, графичен интерфейс може да комуникира конфигурациите. Резултатът? Можете да разработвате корпоративни приложения, да стартирате уебсайтове, да автоматизирате работни потоци и какво ли още не, без никакви познания по програмиране!
Без кодиране се постигат най-добри резултати, когато сте креативни и разполагате с мощен инструмент за създаване на приложения без кодиране, с който да реализирате идеите си – така че нека разгледаме второто. Ще обсъдим най-добрите платформи за разработка без кодиране за създаване на надеждни и качествени приложения за нула време!
Какво е инструмент за създаване на приложения без кодиране?
Приложение без кодиране е приложение, което може да бъде създадено и внедрено без необходимост от традиционни умения за кодиране или програмиране. Платформите без кодиране предоставят интуитивни визуални интерфейси и инструменти за плъзгане и пускане, които позволяват на потребителите да създават функционални и интерактивни приложения, използвайки предварително създадени компоненти и шаблони.
Разработването на приложения без кодиране дава възможност на хора, които нямат опит в кодирането, да създават софтуерни решения за различни цели, като например изграждане на уебсайтове, мобилни приложения, вътрешни инструменти, табла за управление и др. То елиминира необходимостта от писане на сложен код, което прави разработването на приложения достъпно за по-широка аудитория.
Какво трябва да търсите в инструмент за създаване на приложения без кодиране?
Навигирането в морето от платформи без кодиране и намирането на тези, които си заслужават времето ви, може да бъде предизвикателство – ето обобщение на ключовите качества, които трябва да търсите:
- Леснота на използване: Въпреки че приложенията без кодиране елиминират ръчното кодиране, те все пак могат да бъдат трудни за използване поради тромавия интерфейс. Най-добрите приложения в тази категория имат интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, който позволява бързо да се съберат предварително конфигурирани елементи за желания резултат.
- Възможност за персонализиране: Богатите възможности за персонализиране ви позволяват да създадете приложение, което отразява вашата визия. Приложението трябва да се адаптира към нуждите на различни индустрии и ниши и да ви позволява да включите уникални елементи на брандинга.
- Характеристики и функционалност: Приложението трябва да предлага функции като създаване на формуляри, готови шаблони и инструменти за визуализация, които да ви помогнат да постигнете крайната си цел по-бързо.
- Интеграции: Платформата трябва да работи с популярни приложения за управление на проекти, сътрудничество и CRM.
- Мащабируемост: Платформата трябва да поддържа повече потребители и сложни процеси, тъй като вашият бизнес се разраства.
10-те най-добри инструмента за създаване на приложения без кодиране
Без код не е същото като с малко код – вторият до известна степен замества кодирането, но все пак е необходимо да инвестирате в разработчици, които да настроят и управляват тези приложения. Без код кодирането става излишно, което го прави по-икономично решение.
Съставихме списък с 10-те най-ефективни приложения без кодиране в различни ценови категории. Разгледайте техните функции, предимства и недостатъци и намерете идеалното приложение, с което да създадете своята успешна история! ?
1. ClickUp
Най-доброто за сътрудничество в екипа за разработка
ClickUp е най-добрият инструмент без кодиране за управление на проекти, сътрудничество в екип и производителност. Подходящ е за самостоятелни предприемачи, свободни професионалисти, големи предприятия и всичко между тях! Всеки може лесно да персонализира и автоматизира платформата, за да отговори на конкретните си нужди. ?
Какво прави ClickUp вашето предпочитано решение без кодиране? Отговорът е прост: можете да конфигурирате всяка част от платформата, използвайки инструментите за плъзгане и пускане.
Разработвайте приложения и интеграции за създаване на задачи и подзадачи, управление на ресурси, проследяване на QA тестове, мониторинг на разработката, маркетинг и др. Функцията „плъзгане и пускане” на ClickUp гарантира, че дори най-напредналите функции са достъпни без никакви познания по програмиране.
Като администратор на ClickUp, поемете контрола над работното си пространство, като използвате ClickApps и ClickUp API. ?
ClickApps ви позволява да персонализирате работното си пространство с помощта на визуални инструменти – да настроите вътрешни приложения без кодиране за управление на работата, сътрудничество, организация и отчитане – всичко това от една единствена платформа. Например, можете да използвате ClickUp AI, за да генерирате идеи и да подготвите комуникации, или функцията за автоматизация, за да оптимизирате повтарящи се процеси. Някои полезни ClickApps включват:
- Спринтове
- Зависимости между задачите
- Съвместно редактиране
- Потребителски полета
- Персонализирани идентификатори на задачи
Ако искате да използвате ClickUp с другите си любими приложения, възползвайте се от поддръжката на API. Тя ви позволява да създавате приложения и скриптове, за да интегрирате платформата с над 1000 други инструмента. Това ви позволява да автоматизирате процеси извън ClickUp, да създавате и управлявате задачи и списъци и да следите времето!
Създавате приложения и уебсайтове за клиенти? Използвайте готовите шаблони на ClickUp за създаване на уеб страници, целеви страници, доклади за грешки, представяне на продукти и графични дизайни. ?
Най-добрите функции на ClickUp
- Създавайте вътрешни приложения с ClickApps
- Лесна автоматизация на сложни процеси
- Богат избор от шаблони, за да спестите време
- Лесни външни интеграции (над 1000) с ClickUp API
- Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”
- Висока мащабируемост
Ограничения на ClickUp
- Разбирането как да организирате работното пространство отнема време
- Някои потребители казват, че платформата би могла да използва повече възможности за автоматизация.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги: 0 $
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)
2. Make (Integromat)
Най-доброто за автоматизация на работния процес
Make (по-рано известен като Integromat) е платформа за автоматизация на работния процес без кодиране, която пренася простотата на следващо ниво за следващата ви идея за приложение. Интуитивният му дизайн го прави идеален за създаване на първокласни вътрешни решения, които оптимизират работата ви и повишават ефективността на екипа ви. Можете да създавате приложения, които правят чудеса за всеки отдел във вашата компания, включително:
- Маркетинг: Подкрепа за по-бързо и по-ефективно генериране на потенциални клиенти
- Продажби: Управление на договори и обслужване на клиенти
- Операции: Централизирайте информацията за ежедневните процеси
- ИТ управление: Идентифицирайте потенциалните заплахи за сигурността, за да минимизирате риска от нарушения
- Човешки ресурси: Превърнете назначаването на нови служители в сътруднически и продуктивен процес
ClickUp и Make са печелившата комбинация за автоматизиране на сложни работни процеси между ClickUp и другите ви работни приложения.
Тази спестяваща време интеграция ви позволява да свържете ClickUp с други онлайн приложения или API и да премахнете пречките от вашите процеси без никакви познания по програмиране. Make ви предлага хиляди шаблони за създаване и автоматизиране на задачи, което прави сделката още по-атрактивна! ??
Създайте най-добрите функции
- Поддържа работни процеси в няколко отдела
- Помага за разбиване на сложни процеси
- Конструктор с функция „плъзгане и пускане”
- Лесни за следване шаблони за автоматизиране на задачи
- Интегрира се безпроблемно с ClickUp
Наложете ограничения
- Документацията за API може да бъде по-подробна
- Разбирането на всички налични функции може да отнеме време.
Определете цените
- Безплатно: 0 $
- Core: 9 $/месец за 10 000 операции
- Pro: 16 $/месец за 10 000 операции
- Екипи: 29 $/месец за 10 000 операции
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Направете оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 150 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 300 рецензии)
3. Quixy
Най-доброто за управление на процеси
Quixy е универсален конструктор на приложения без кодиране, който ви помага да проектирате решения от корпоративно ниво за автоматизиране на сложни бизнес процеси. Платформата ви позволява да създавате персонализирани приложения около 10 пъти по-бързо в сравнение с традиционния подход и писането на код.
Дизайнът с функция „плъзгане и пускане” и разнообразието от предварително създадени компоненти на Quixy го правят подходящ за създаване на приложения за всяка ниша. Разработвайте приложението си от нулата или използвайте шаблони за конкретни случаи на употреба, за да придадете на работата си повече структура и прецизност.
Вижте някои примери за опции за автоматизация на базата на Quixy в пет категории:
- Поддръжка на помощния център: За автоматизиране на заявките за билети за жалби на клиенти
- Управление на проекти: за проследяване на всеки етап от проекта, автоматизиране и управление на задачи и планиране на срещи
- Управление на взаимоотношенията с клиенти: за автоматизиране на комуникацията с клиенти и за привличане и управление на потенциални клиенти
- Управление на пътувания и разходи: За отчитане на офисните и пътните разходи
- Управление на производителността на служителите: за наблюдение на присъствието и проследяване на постиженията
Най-добрите функции на Quixy
- Позволява ви да създавате приложения на корпоративно ниво без познания по програмиране
- Надеждни функции за безопасност, които минимизират нарушенията и кражбата на данни
- Позволява автоматизация за множество отдели
- Отличен екип за поддръжка
Ограничения на Quixy
- UI/UX има място за подобрение
- Липса на адекватни съвети и ръководства за използването на платформата в сравнение с други софтуери без кодиране
Цени на Quixy
- Решение: Свържете се с нас за цени
- Платформа: 20 $/месец на потребител (минимум 20 потребители)
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Quixy
- G2: 5/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)
4. Glide
Най-доброто за създаване на мобилни приложения
Вземете информация от източници като Google Sheets и Excel или създайте източник на данни в платформата с Glide Tables. Всичко, което трябва да направите, е да добавите няколко визуални елемента, използвайки интерфейса с плъзгане и пускане, и ще превърнете скучните си данни в интерактивно приложение , което работи на всички устройства! ?
Преходът от електронна таблица към приложение е забавен, благодарение на персонализираните функции, интеграциите и вградените шаблони на платформата. Притеснявате се от остарелите приложения? Glide автоматично актуализира дизайна на съществуващите приложения, за да отговарят на най-новите тенденции в бранша.
Glide е подходящ избор, ако сте начинаещ или просто искате просто приложение. Въпреки това, платформата може да не е най-добрият вариант за създаване на приложения с разширени функции.
Най-добрите функции на Glide
- Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”
- Многобройни персонализации, интеграции и шаблони
- Бързо внедряване на приложения
- Ценни материали за подкрепа
- Приложенията изглеждат невероятно на всички устройства, защото дизайнът се актуализира автоматично.
Ограничения на Glide
- Редакторът на потребителския интерфейс може да бъде подобрен
- Интерфейсът може да бъде объркващ, а техническата поддръжка не винаги е на разположение.
Цени на Glide
- Безплатно: 0 $
- Starter: 25 долара на месец
- Pro: 99 долара на месец
- Бизнес: 249 долара на месец
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Glide
- G2: 4,7/5 (над 350 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (50+ рецензии)
5. Softr
Най-доброто за създаване на уебсайтове
Softr е инструмент за създаване на приложения без кодиране за данни, извлечени от Airtable или Google Sheets. Платформата е изцяло насочена към простотата – интуитивният й интерфейс, базиран на логика, гарантира, че ще можете да се включите, без да се налага да зубрите скучни наръчници с инструкции.
С Softr можете да разработвате своите приложения и уебсайтове стъпка по стъпка благодарение на добре оборудван набор от инструменти. Всички ключови настройки на приложението се намират в лявата част на екрана – използвайте ги, за да персонализирате контролите за управление на потребителите, да добавите страници към приложението си и да изберете най-подходящите теми. Центърът е вашето празно платно, където изграждате приложението от статични или динамични блокове. ⚙️
Процесът на създаване е лесен благодарение на персонализируемите шаблони и функции за редактиране, така че сте напълно подготвени да създадете функционално и професионално изглеждащо приложение.
Имайте предвид, че Softr не е най-модерният инструмент за създаване на приложения. Липсват му функционалности, които са от съществено значение за създаването на умерено сложни приложения, като динамични и условни форми.
Най-добрите функции на Softr
- Работи с данни от Airtable и Google Sheets
- Невероятно лесни за използване
- Шаблони за клиентски портал
- Щедър безплатен пакет
Ограничения на Softr
- Някои компоненти на дизайна имат проблеми
- Ограничени функции
Цени на Softr
- Безплатно: 0 $
- Basic: 49 $/месец
- Професионален: 139 $/месец
- Бизнес: 269 $/месец
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Softr
- G2: 4,8/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (50+ отзива)
6. Bubble
Най-доброто за разработване на персонализирани приложения
Bubble работи еднакво добре за създаване на прототипи и пълнофункционални приложения. Платформата се използва дори от много агенции за разработка на приложения, които искат да ускорят предоставянето на услуги на своите клиенти! ??
Ако сте запознати с програми като Excel или Canva, ще се чувствате като у дома си с лесния за използване интерфейс на Bubble. Този инструмент за създаване на приложения разполага с редактор с функция „плъзгане и пускане“, който ви позволява лесно да персонализирате приложенията. Bubble предлага и динамична общност, в която можете да се възползвате от над 1200 готови шаблона. От създаване на пазар за недвижими имоти до проектиране на платформа за доставка на храна, ще намерите шаблони за различни индустрии, които ще ускорят процеса на разработване на вашето приложение. ?
Bubble се интегрира с десетки други приложения и плъгини, за да централизира работата ви. Овладяването на основните принципи на платформата е лесно, а ако се затрудните с някои функции, обърнете се към суперактивната общност на Bubble, за да получите подкрепа от колеги!
Най-добрите функции на Bubble
- Познат интерфейс за потребителите на Excel и Canva
- Активна общност за взаимна подкрепа
- Шаблони за почти всеки бранш
- Десетки интеграции
Ограничения на Bubble
- Дългогодишните потребители изразиха загриженост относно последните промени в цените на платформата.
- Понякога може да бъде бавно
Цени на Bubble
- Безплатно: 0 $
- Starter: 29 $/месец
- Растеж: 119 $/месец
- Екип: 349 $/месец
- По поръчка: Свържете се с нас за цени
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Bubble
- G2: 4. 4/5 (100+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 250 рецензии)
7. Thunkable
Най-доброто за разработване на приложения за различни платформи
Насладете се на безпроблемно разработване на продукти без кодиране и пуснете приложението си възможно най-скоро, без да правите компромиси с качеството, с Thunkable.
Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” и предварително създадените компоненти на Thunkable са съставките, необходими за създаването на перфектно приложение. Използвайте текстови полета, медийни плейъри и други инструменти за дизайн, за да подправите приложението си за целевите клиенти!
Thunkable се рекламира като инструмент за създаване на приложения без кодиране, но някои потребители го намират за по-скоро с малко кодиране, отколкото без кодиране, тъй като е необходимо да разбирате логическите операции, за да се ориентирате уверено в платформата. Въпреки че е отличен избор за разработване на MVP (минимално жизнеспособен продукт) или прототип с основни функции за инвеститори, създаването на сложни корпоративни приложения може да бъде предизвикателство поради ограничените разширени функции.
Най-добрите функции на Thunkable
- Бързо стартиране на мобилни приложения
- Впечатляващи предварително създадени компоненти
- Директно публикуване на приложения едновременно за iOS и Android
- Персонализирани медийни добавки
- Безплатна версия за потребители на ниво „Лично“
Ограничения на Thunkable
- Форматът на дизайнера на бази данни може да бъде сложен
- Някои потребители не са особено доволни от съотношението цена-функционалност.
Цени на Thunkable (бизнес ниво)
- Бизнес: Започва от 200 $/месец
- Teams: Започва от 500 $/месец
- По поръчка: Свържете се с нас за цени
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Thunkable
- G2: 4. 4/5 (30+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (4 отзива)
8. Progressier
Най-доброто за ангажираност на потребителите
Progressier е удобен инструмент, който е добре да имате в кутията си с инструменти без кодиране, ако искате да създадете прогресивно уеб приложение (PWA) – уебсайт, който изглежда и работи като мобилно приложение. Тези приложения са създадени на базата на уеб технологии като HTML, CSS и JavaScript и имат същите функции като своите нативни еквиваленти, но с по-добра отзивчивост.
С Progressier получавате цялостно решение за PWA с функции като:
- PWA табло
- Манифест за уеб приложения без кодиране
- Централизирани рецензии на приложения
- Дизайнер на екранни снимки
- iOS начални екрани
Приложението е подходящо за начинаещи и е съвместимо с различни безкодови създатели на приложения. Progressier разполага с изключително полезен екип за техническа поддръжка, така че можете да очаквате бързи решения в случай, че срещнете проблеми! ?
Най-добрите функции на Progressier
- Превръща приложенията без кодиране в PWA
- Работи с безкодови създатели на приложения като Softr, Bubble и Webflow.
- Интерактивен табло с изчистен интерфейс
- Подходящи за начинаещи
- Предлага безплатен 14-дневен пробен период.
Ограничения на Progressier
- Без специфични за устройството известия и кеширане на мрежата офлайн
- Потребителите на Apple имат ограничени функции
По-прогресивна ценова политика
- Основател: 15 $/месец
- Растеж: 39 $/месец
- Мащаб: 149 $/месец
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии на Progressier
- G2: Н/Д
- Capterra: 5/5 (5 отзива)
9. Shoutem
Най-доброто за монетизиране на мобилни приложения
Shoutem прави разработването на приложения „направи си сам” достъпно за всеки благодарение на надежден интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за концептуализиране и свързване на елементи в приложението ви. Използвайте опцията за преглед, за да проверите как изглежда приложението ви преди публикуването, което помага за откриването на бъгове и проблеми със съвместимостта.
Аналитичните функции на Shoutem ви позволяват да сканирате поведението на клиентите, проблемите и трафика на приложението и да извлечете идеи за оптимизиране на приложението си.
Някои от най-популярните функции на платформата включват:
- Интеграции с WordPress, Shopify и социални мрежи
- Неограничени известия
- Аудио и видео модули
Можете да добавите персонализирани програми за лоялност към вашите приложения, базирани на Shoutem, за да привлечете групи клиенти с висока покупателна способност. ?
Най-добрите функции на Shoutem
- Лесни за научаване функции за създаване на мобилни приложения
- Удобни интеграции за приложения, насочени към клиенти
- Постоянни ъпгрейди за сигурност
- Актуализации в реално време за положително потребителско преживяване (push известия, актуализации на фийда, стрийминг на живо и др. )
Ограничения на Shoutem
- Екипът за обслужване на клиенти би могъл да бъде по-отзивчив.
- Сравнително ограничено пространство за съхранение дори и при най-скъпия план (10 GB)
Цени на Shoutem
- Android: 49 $/месец
- Стандартен: 79 $/месец
- Професионален: 149 $/месец
*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.
Оценки и рецензии за Shoutem
- G2: 3,7/5 (5 отзива)
- Capterra: 3,8/5 (12 отзива)
10. Gappsy
Най-доброто за бързо разработване на приложения
Gappsy е проста платформа за разработка без кодиране за екипи, които искат да създадат напълно функционални уеб приложения с минимални усилия от страна на ИТ отдела. Платформата премахва сложностите, които често се срещат при подобни платформи, и ви позволява да създадете мобилното си приложение в четири стъпки:
- Платете за доживотна сделка
- Създайте своя дизайн (можете да избирате от над 100 персонализирани дизайна)
- Добавете желаните функции
- Публикувайте готовия продукт
Персонализирайте категорията на приложението, като например Организация, Монетизация, Комуникация и Локално, за да се уверите, че крайният продукт има максимална функционалност и лекота на използване. Интегрирайте приложението с вашите профили в социалните мрежи, за да увеличите видимостта си пред клиентите.
Gappsy предлага допълнителни услуги за собствениците на бизнес приложения, като AI, анализи и конверсия на потенциални клиенти, които могат да увеличат приходите ви.
Приложенията, създадени с платформата, обикновено следват по подразбиране указанията за публикуване в Google Play и Apple Store.
Най-добрите функции на Gappsy
- Еднократна такса за достъп за цял живот
- Интерфейс без излишни елементи
- Директно публикуване на приложения
- AI и аналитични инструменти
Ограничения на Gappsy
- Някои клиенти се оплакаха, че е трудно да се свържат с техническата поддръжка.
- Новите потребители може да изпитат затруднения поради липсата на уроци
Цени на Gappsy
- Basic: 87 долара
- Pro: 167 долара
- Бизнес: 287 долара
Оценки и рецензии на Gappsy
- G2: Н/Д
- Capterra: Н/Д
Започнете да създавате с инструменти за създаване на приложения без кодиране
Не забравяйте, че безкодовите конструктори на приложения не са само за създаване на приложения – те ви позволяват да реализирате вашите творчески идеи, да автоматизирате работните процеси и в крайна сметка да стимулирате производителността и растежа.
С лесните за употреба интерфейси на приложенията, функционалността „дръпни и пусни“ и предварително създадените шаблони, пътят между вашата идея и успеха вече не минава през екипи от разработчици и технически експерти. Изберете един от инструментите от нашия списък, дайте свобода на творчеството си и осъществете своите предприемачески мечти! ?