10-те най-добри приложения без кодиране и инструменти за създаване на приложения без кодиране за разработчици през 2025 г.

Приложенията без кодиране бяха революционни през последното десетилетие, като позволиха на технологичните ентусиасти да създават native приложения с по-малко бариери за достъп.

Подходът без кодиране към създаването на приложения е лесен. Вместо команди за скриптове, графичен интерфейс може да комуникира конфигурациите. Резултатът? Можете да разработвате корпоративни приложения, да стартирате уебсайтове, да автоматизирате работни потоци и какво ли още не, без никакви познания по програмиране!

Без кодиране се постигат най-добри резултати, когато сте креативни и разполагате с мощен инструмент за създаване на приложения без кодиране, с който да реализирате идеите си – така че нека разгледаме второто. Ще обсъдим най-добрите платформи за разработка без кодиране за създаване на надеждни и качествени приложения за нула време!

Какво е инструмент за създаване на приложения без кодиране?

Приложение без кодиране е приложение, което може да бъде създадено и внедрено без необходимост от традиционни умения за кодиране или програмиране. Платформите без кодиране предоставят интуитивни визуални интерфейси и инструменти за плъзгане и пускане, които позволяват на потребителите да създават функционални и интерактивни приложения, използвайки предварително създадени компоненти и шаблони.

Разработването на приложения без кодиране дава възможност на хора, които нямат опит в кодирането, да създават софтуерни решения за различни цели, като например изграждане на уебсайтове, мобилни приложения, вътрешни инструменти, табла за управление и др. То елиминира необходимостта от писане на сложен код, което прави разработването на приложения достъпно за по-широка аудитория.

Какво трябва да търсите в инструмент за създаване на приложения без кодиране?

Навигирането в морето от платформи без кодиране и намирането на тези, които си заслужават времето ви, може да бъде предизвикателство – ето обобщение на ключовите качества, които трябва да търсите:

Леснота на използване: Въпреки че приложенията без кодиране елиминират ръчното кодиране, те все пак могат да бъдат трудни за използване поради тромавия интерфейс. Най-добрите приложения в тази категория имат интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, който позволява бързо да се съберат предварително конфигурирани елементи за желания резултат. Възможност за персонализиране: Богатите възможности за персонализиране ви позволяват да създадете приложение, което отразява вашата визия. Приложението трябва да се адаптира към нуждите на различни индустрии и ниши и да ви позволява да включите уникални елементи на брандинга. Характеристики и функционалност: Приложението трябва да предлага функции като създаване на формуляри, готови шаблони и инструменти за визуализация, които да ви помогнат да постигнете крайната си цел по-бързо. Интеграции: Платформата трябва да работи с популярни приложения за управление на проекти, сътрудничество и CRM. Мащабируемост: Платформата трябва да поддържа повече потребители и сложни процеси, тъй като вашият бизнес се разраства.

10-те най-добри инструмента за създаване на приложения без кодиране

Без код не е същото като с малко код – вторият до известна степен замества кодирането, но все пак е необходимо да инвестирате в разработчици, които да настроят и управляват тези приложения. Без код кодирането става излишно, което го прави по-икономично решение.

Съставихме списък с 10-те най-ефективни приложения без кодиране в различни ценови категории. Разгледайте техните функции, предимства и недостатъци и намерете идеалното приложение, с което да създадете своята успешна история! ?

Най-доброто за сътрудничество в екипа за разработка

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате API работния си поток според нуждите си.

ClickUp е най-добрият инструмент без кодиране за управление на проекти, сътрудничество в екип и производителност. Подходящ е за самостоятелни предприемачи, свободни професионалисти, големи предприятия и всичко между тях! Всеки може лесно да персонализира и автоматизира платформата, за да отговори на конкретните си нужди. ?

Какво прави ClickUp вашето предпочитано решение без кодиране? Отговорът е прост: можете да конфигурирате всяка част от платформата, използвайки инструментите за плъзгане и пускане.

Разработвайте приложения и интеграции за създаване на задачи и подзадачи, управление на ресурси, проследяване на QA тестове, мониторинг на разработката, маркетинг и др. Функцията „плъзгане и пускане” на ClickUp гарантира, че дори най-напредналите функции са достъпни без никакви познания по програмиране.

Като администратор на ClickUp, поемете контрола над работното си пространство, като използвате ClickApps и ClickUp API. ?

ClickApps ви позволява да персонализирате работното си пространство с помощта на визуални инструменти – да настроите вътрешни приложения без кодиране за управление на работата, сътрудничество, организация и отчитане – всичко това от една единствена платформа. Например, можете да използвате ClickUp AI, за да генерирате идеи и да подготвите комуникации, или функцията за автоматизация, за да оптимизирате повтарящи се процеси. Някои полезни ClickApps включват:

Спринтове

Зависимости между задачите

Съвместно редактиране

Потребителски полета

Персонализирани идентификатори на задачи

Ако искате да използвате ClickUp с другите си любими приложения, възползвайте се от поддръжката на API. Тя ви позволява да създавате приложения и скриптове, за да интегрирате платформата с над 1000 други инструмента. Това ви позволява да автоматизирате процеси извън ClickUp, да създавате и управлявате задачи и списъци и да следите времето!

Създавате приложения и уебсайтове за клиенти? Използвайте готовите шаблони на ClickUp за създаване на уеб страници, целеви страници, доклади за грешки, представяне на продукти и графични дизайни. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте вътрешни приложения с ClickApps

Лесна автоматизация на сложни процеси

Богат избор от шаблони, за да спестите време

Лесни външни интеграции (над 1000) с ClickUp API

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Висока мащабируемост

Ограничения на ClickUp

Разбирането как да организирате работното пространство отнема време

Някои потребители казват, че платформата би могла да използва повече възможности за автоматизация.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги : 0 $

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

2. Make (Integromat)

Най-доброто за автоматизация на работния процес

чрез Make

Make (по-рано известен като Integromat) е платформа за автоматизация на работния процес без кодиране, която пренася простотата на следващо ниво за следващата ви идея за приложение. Интуитивният му дизайн го прави идеален за създаване на първокласни вътрешни решения, които оптимизират работата ви и повишават ефективността на екипа ви. Можете да създавате приложения, които правят чудеса за всеки отдел във вашата компания, включително:

Маркетинг: Подкрепа за по-бързо и по-ефективно генериране на потенциални клиенти Продажби: Управление на договори и обслужване на клиенти Операции: Централизирайте информацията за ежедневните процеси ИТ управление : Идентифицирайте потенциалните заплахи за сигурността, за да минимизирате риска от нарушения Човешки ресурси: Превърнете : Превърнете назначаването на нови служители в сътруднически и продуктивен процес

ClickUp и Make са печелившата комбинация за автоматизиране на сложни работни процеси между ClickUp и другите ви работни приложения.

Тази спестяваща време интеграция ви позволява да свържете ClickUp с други онлайн приложения или API и да премахнете пречките от вашите процеси без никакви познания по програмиране. Make ви предлага хиляди шаблони за създаване и автоматизиране на задачи, което прави сделката още по-атрактивна! ??

Създайте най-добрите функции

Поддържа работни процеси в няколко отдела

Помага за разбиване на сложни процеси

Конструктор с функция „плъзгане и пускане”

Лесни за следване шаблони за автоматизиране на задачи

Интегрира се безпроблемно с ClickUp

Наложете ограничения

Документацията за API може да бъде по-подробна

Разбирането на всички налични функции може да отнеме време.

Определете цените

Безплатно : 0 $

Core : 9 $/месец за 10 000 операции

Pro : 16 $/месец за 10 000 операции

Екипи : 29 $/месец за 10 000 операции

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Направете оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 рецензии)

3. Quixy

Най-доброто за управление на процеси

чрез Quixy

Quixy е универсален конструктор на приложения без кодиране, който ви помага да проектирате решения от корпоративно ниво за автоматизиране на сложни бизнес процеси. Платформата ви позволява да създавате персонализирани приложения около 10 пъти по-бързо в сравнение с традиционния подход и писането на код.

Дизайнът с функция „плъзгане и пускане” и разнообразието от предварително създадени компоненти на Quixy го правят подходящ за създаване на приложения за всяка ниша. Разработвайте приложението си от нулата или използвайте шаблони за конкретни случаи на употреба, за да придадете на работата си повече структура и прецизност.

Вижте някои примери за опции за автоматизация на базата на Quixy в пет категории:

Поддръжка на помощния център: За автоматизиране на заявките за билети за жалби на клиенти Управление на проекти: за проследяване на : за проследяване на всеки етап от проекта , автоматизиране и управление на задачи и планиране на срещи Управление на взаимоотношенията с клиенти: за автоматизиране на : за автоматизиране на комуникацията с клиенти и за привличане и управление на потенциални клиенти Управление на пътувания и разходи: За отчитане на офисните и пътните разходи Управление на производителността на служителите: за наблюдение на присъствието и проследяване на постиженията

Най-добрите функции на Quixy

Позволява ви да създавате приложения на корпоративно ниво без познания по програмиране

Надеждни функции за безопасност, които минимизират нарушенията и кражбата на данни

Позволява автоматизация за множество отдели

Отличен екип за поддръжка

Ограничения на Quixy

UI/UX има място за подобрение

Липса на адекватни съвети и ръководства за използването на платформата в сравнение с други софтуери без кодиране

Цени на Quixy

Решение : Свържете се с нас за цени

Платформа : 20 $/месец на потребител (минимум 20 потребители)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Quixy

G2 : 5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

4. Glide

Най-доброто за създаване на мобилни приложения

чрез Glide

Вземете информация от източници като Google Sheets и Excel или създайте източник на данни в платформата с Glide Tables. Всичко, което трябва да направите, е да добавите няколко визуални елемента, използвайки интерфейса с плъзгане и пускане, и ще превърнете скучните си данни в интерактивно приложение , което работи на всички устройства! ?

Преходът от електронна таблица към приложение е забавен, благодарение на персонализираните функции, интеграциите и вградените шаблони на платформата. Притеснявате се от остарелите приложения? Glide автоматично актуализира дизайна на съществуващите приложения, за да отговарят на най-новите тенденции в бранша.

Glide е подходящ избор, ако сте начинаещ или просто искате просто приложение. Въпреки това, платформата може да не е най-добрият вариант за създаване на приложения с разширени функции.

Най-добрите функции на Glide

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Многобройни персонализации, интеграции и шаблони

Бързо внедряване на приложения

Ценни материали за подкрепа

Приложенията изглеждат невероятно на всички устройства, защото дизайнът се актуализира автоматично.

Ограничения на Glide

Редакторът на потребителския интерфейс може да бъде подобрен

Интерфейсът може да бъде объркващ, а техническата поддръжка не винаги е на разположение.

Цени на Glide

Безплатно : 0 $

Starter : 25 долара на месец

Pro : 99 долара на месец

Бизнес : 249 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Glide

G2 : 4,7/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,7/5 (50+ рецензии)

5. Softr

Най-доброто за създаване на уебсайтове

чрез Softr

Softr е инструмент за създаване на приложения без кодиране за данни, извлечени от Airtable или Google Sheets. Платформата е изцяло насочена към простотата – интуитивният й интерфейс, базиран на логика, гарантира, че ще можете да се включите, без да се налага да зубрите скучни наръчници с инструкции.

С Softr можете да разработвате своите приложения и уебсайтове стъпка по стъпка благодарение на добре оборудван набор от инструменти. Всички ключови настройки на приложението се намират в лявата част на екрана – използвайте ги, за да персонализирате контролите за управление на потребителите, да добавите страници към приложението си и да изберете най-подходящите теми. Центърът е вашето празно платно, където изграждате приложението от статични или динамични блокове. ⚙️

Процесът на създаване е лесен благодарение на персонализируемите шаблони и функции за редактиране, така че сте напълно подготвени да създадете функционално и професионално изглеждащо приложение.

Имайте предвид, че Softr не е най-модерният инструмент за създаване на приложения. Липсват му функционалности, които са от съществено значение за създаването на умерено сложни приложения, като динамични и условни форми.

Най-добрите функции на Softr

Работи с данни от Airtable и Google Sheets

Невероятно лесни за използване

Шаблони за клиентски портал

Щедър безплатен пакет

Ограничения на Softr

Някои компоненти на дизайна имат проблеми

Ограничени функции

Цени на Softr

Безплатно : 0 $

Basic : 49 $/месец

Професионален : 139 $/месец

Бизнес : 269 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Softr

G2 : 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (50+ отзива)

6. Bubble

Най-доброто за разработване на персонализирани приложения

чрез Bubble

Bubble работи еднакво добре за създаване на прототипи и пълнофункционални приложения. Платформата се използва дори от много агенции за разработка на приложения, които искат да ускорят предоставянето на услуги на своите клиенти! ?‍?

Ако сте запознати с програми като Excel или Canva, ще се чувствате като у дома си с лесния за използване интерфейс на Bubble. Този инструмент за създаване на приложения разполага с редактор с функция „плъзгане и пускане“, който ви позволява лесно да персонализирате приложенията. Bubble предлага и динамична общност, в която можете да се възползвате от над 1200 готови шаблона. От създаване на пазар за недвижими имоти до проектиране на платформа за доставка на храна, ще намерите шаблони за различни индустрии, които ще ускорят процеса на разработване на вашето приложение. ?

Bubble се интегрира с десетки други приложения и плъгини, за да централизира работата ви. Овладяването на основните принципи на платформата е лесно, а ако се затрудните с някои функции, обърнете се към суперактивната общност на Bubble, за да получите подкрепа от колеги!

Най-добрите функции на Bubble

Познат интерфейс за потребителите на Excel и Canva

Активна общност за взаимна подкрепа

Шаблони за почти всеки бранш

Десетки интеграции

Ограничения на Bubble

Дългогодишните потребители изразиха загриженост относно последните промени в цените на платформата.

Понякога може да бъде бавно

Цени на Bubble

Безплатно : 0 $

Starter : 29 $/месец

Растеж : 119 $/месец

Екип : 349 $/месец

По поръчка: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Bubble

G2 : 4. 4/5 (100+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 250 рецензии)

7. Thunkable

Най-доброто за разработване на приложения за различни платформи

чрез Thunkable

Насладете се на безпроблемно разработване на продукти без кодиране и пуснете приложението си възможно най-скоро, без да правите компромиси с качеството, с Thunkable.

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане” и предварително създадените компоненти на Thunkable са съставките, необходими за създаването на перфектно приложение. Използвайте текстови полета, медийни плейъри и други инструменти за дизайн, за да подправите приложението си за целевите клиенти!

Thunkable се рекламира като инструмент за създаване на приложения без кодиране, но някои потребители го намират за по-скоро с малко кодиране, отколкото без кодиране, тъй като е необходимо да разбирате логическите операции, за да се ориентирате уверено в платформата. Въпреки че е отличен избор за разработване на MVP (минимално жизнеспособен продукт) или прототип с основни функции за инвеститори, създаването на сложни корпоративни приложения може да бъде предизвикателство поради ограничените разширени функции.

Най-добрите функции на Thunkable

Бързо стартиране на мобилни приложения

Впечатляващи предварително създадени компоненти

Директно публикуване на приложения едновременно за iOS и Android

Персонализирани медийни добавки

Безплатна версия за потребители на ниво „Лично“

Ограничения на Thunkable

Форматът на дизайнера на бази данни може да бъде сложен

Някои потребители не са особено доволни от съотношението цена-функционалност.

Цени на Thunkable (бизнес ниво)

Бизнес : Започва от 200 $/месец

Teams : Започва от 500 $/месец

По поръчка: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Thunkable

G2 : 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (4 отзива)

8. Progressier

Най-доброто за ангажираност на потребителите

чрез Progressier

Progressier е удобен инструмент, който е добре да имате в кутията си с инструменти без кодиране, ако искате да създадете прогресивно уеб приложение (PWA) – уебсайт, който изглежда и работи като мобилно приложение. Тези приложения са създадени на базата на уеб технологии като HTML, CSS и JavaScript и имат същите функции като своите нативни еквиваленти, но с по-добра отзивчивост.

С Progressier получавате цялостно решение за PWA с функции като:

PWA табло

Манифест за уеб приложения без кодиране

Централизирани рецензии на приложения

Дизайнер на екранни снимки

iOS начални екрани

Приложението е подходящо за начинаещи и е съвместимо с различни безкодови създатели на приложения. Progressier разполага с изключително полезен екип за техническа поддръжка, така че можете да очаквате бързи решения в случай, че срещнете проблеми! ?

Най-добрите функции на Progressier

Превръща приложенията без кодиране в PWA

Работи с безкодови създатели на приложения като Softr, Bubble и Webflow.

Интерактивен табло с изчистен интерфейс

Подходящи за начинаещи

Предлага безплатен 14-дневен пробен период.

Ограничения на Progressier

Без специфични за устройството известия и кеширане на мрежата офлайн

Потребителите на Apple имат ограничени функции

По-прогресивна ценова политика

Основател : 15 $/месец

Растеж : 39 $/месец

Мащаб: 149 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на Progressier

G2 : Н/Д

Capterra: 5/5 (5 отзива)

9. Shoutem

Най-доброто за монетизиране на мобилни приложения

чрез Shoutem

Shoutem прави разработването на приложения „направи си сам” достъпно за всеки благодарение на надежден интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за концептуализиране и свързване на елементи в приложението ви. Използвайте опцията за преглед, за да проверите как изглежда приложението ви преди публикуването, което помага за откриването на бъгове и проблеми със съвместимостта.

Аналитичните функции на Shoutem ви позволяват да сканирате поведението на клиентите, проблемите и трафика на приложението и да извлечете идеи за оптимизиране на приложението си.

Някои от най-популярните функции на платформата включват:

Интеграции с WordPress, Shopify и социални мрежи

Неограничени известия

Аудио и видео модули

Можете да добавите персонализирани програми за лоялност към вашите приложения, базирани на Shoutem, за да привлечете групи клиенти с висока покупателна способност. ?

Най-добрите функции на Shoutem

Лесни за научаване функции за създаване на мобилни приложения

Удобни интеграции за приложения, насочени към клиенти

Постоянни ъпгрейди за сигурност

Актуализации в реално време за положително потребителско преживяване (push известия, актуализации на фийда, стрийминг на живо и др. )

Ограничения на Shoutem

Екипът за обслужване на клиенти би могъл да бъде по-отзивчив.

Сравнително ограничено пространство за съхранение дори и при най-скъпия план (10 GB)

Цени на Shoutem

Android : 49 $/месец

Стандартен : 79 $/месец

Професионален: 149 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Shoutem

G2 : 3,7/5 (5 отзива)

Capterra: 3,8/5 (12 отзива)

10. Gappsy

Най-доброто за бързо разработване на приложения

чрез Gappsy

Gappsy е проста платформа за разработка без кодиране за екипи, които искат да създадат напълно функционални уеб приложения с минимални усилия от страна на ИТ отдела. Платформата премахва сложностите, които често се срещат при подобни платформи, и ви позволява да създадете мобилното си приложение в четири стъпки:

Платете за доживотна сделка Създайте своя дизайн (можете да избирате от над 100 персонализирани дизайна) Добавете желаните функции Публикувайте готовия продукт

Персонализирайте категорията на приложението, като например Организация, Монетизация, Комуникация и Локално, за да се уверите, че крайният продукт има максимална функционалност и лекота на използване. Интегрирайте приложението с вашите профили в социалните мрежи, за да увеличите видимостта си пред клиентите.

Gappsy предлага допълнителни услуги за собствениците на бизнес приложения, като AI, анализи и конверсия на потенциални клиенти, които могат да увеличат приходите ви.

Приложенията, създадени с платформата, обикновено следват по подразбиране указанията за публикуване в Google Play и Apple Store.

Най-добрите функции на Gappsy

Еднократна такса за достъп за цял живот

Интерфейс без излишни елементи

Директно публикуване на приложения

AI и аналитични инструменти

Ограничения на Gappsy

Някои клиенти се оплакаха, че е трудно да се свържат с техническата поддръжка.

Новите потребители може да изпитат затруднения поради липсата на уроци

Цени на Gappsy

Basic : 87 долара

Pro : 167 долара

Бизнес: 287 долара

Оценки и рецензии на Gappsy

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

Започнете да създавате с инструменти за създаване на приложения без кодиране

Не забравяйте, че безкодовите конструктори на приложения не са само за създаване на приложения – те ви позволяват да реализирате вашите творчески идеи, да автоматизирате работните процеси и в крайна сметка да стимулирате производителността и растежа.

С лесните за употреба интерфейси на приложенията, функционалността „дръпни и пусни“ и предварително създадените шаблони, пътят между вашата идея и успеха вече не минава през екипи от разработчици и технически експерти. Изберете един от инструментите от нашия списък, дайте свобода на творчеството си и осъществете своите предприемачески мечти! ?