10-те най-добри инструмента и софтуера за продуктов дизайн през 2025 г.

Продуктовите дизайнери и техните екипи отговарят за всичко – от създаването на прототипи до дизайна, но това е само върхът на айсберга. Като продуктов мениджър, вие също трябва да управлявате сътрудничеството в екипа и да проверявате анализите на поведението на потребителите, за да видите какво работи (и какво не работи) през целия жизнен цикъл на продукта.

Много е за управление наведнъж, нали?

Добрата новина е, че не е нужно да се справяте с всичко това сам. Софтуерът за продуктов дизайн предоставя на вашия екип дигитално работно пространство за управление на всичко – от дизайна на потребителския интерфейс до управлението на проекти и картографирането на пътувания.

В този наръчник ще обясним как работи софтуерът за продуктов дизайн и кои функции трябва да търсите. Ще добавим дори ревюта на най-добрите инструменти за продуктов дизайн, за да улесним търсенето ви на перфектната платформа за продуктов дизайн. ?

Какво е инструмент за продуктов дизайн?

Софтуерът за продуктов дизайн помага на продуктовите екипи да визуализират, създават макети и итерации на продуктите в процеса на дизайн. Разработчиците и професионалните уеб дизайнери използват тези инструменти на различни етапи от процесите си – независимо дали събират данни от проучвания на потребители, създават карти на пътуването на клиентите или създават прототипи.

Вместо да се опитвате да управлявате бюджета, задачите, комуникацията в екипа и документите поотделно, солидният софтуер за продуктов дизайн обединява всичко в една платформа, за да помогне на екипа ви да работи по-добре и по-бързо.

Този софтуер за дизайн не само ви позволява да усъвършенствате идеите си преди разработката, но и значително улеснява работата ви. С подходящия инструмент никога повече няма да се налага да търсите макети, дизайнерски задания или спецификации.

Шаблонът за дизайн брифинг се използва при провеждането на първоначалния брифинг за даден дизайн. Лесно попълнете и споделете подробности за дизайн проекта, като изисквания на клиента, цели и др.

Какви функции да търсите в инструмент за продуктов дизайн

На пазара има много софтуерни опции за продуктов дизайн, но тези решения не винаги отговарят на вашите изисквания. Търсете инструменти за продуктов дизайн с функционалности като:

Управление на процесите и работния поток : Разбира се, солиден софтуер за 3D моделиране е страхотен, но не би ли било по-добре, ако той управляваше и процеса на проектиране? Висококачествените инструменти за продуктов дизайн предлагат облачна платформа, която позволява на всички заинтересовани страни, проекти и задачи да бъдат на една и съща страница.

Опростен дизайн на интерфейса: Кой има времето или умствените способности за стръмна крива на обучение? Спестете повече време, като изберете софтуер за продуктов дизайн с опростен потребителски интерфейс. Използвайте инструменти с функция „плъзгане и пускане“, където е възможно. Изборът на инструмент, който е съвместим с устройства с iOS, Mac и Android, също помага за внедряването му в целия екип.

Шаблони: Софтуерът за продуктов дизайн трябва да ви спести време. Потърсете инструмент, който включва Софтуерът за продуктов дизайн трябва да ви спести време. Потърсете инструмент, който включва шаблони за wireframe шаблони за пускане на продукти и др. За да спестите още повече време, потърсете решения, които предлагат шаблони за документите, за чието създаване отделяте най-много време.

AI и автоматизация: Автоматизираното прехвърляне на задачи и Автоматизираното прехвърляне на задачи и AI инструментите за писане спестяват много време на продуктовите екипи. Независимо дали става дума за автоматизация на базата на тригери или генератори на продуктови описания , изберете софтуер за продуктов дизайн, който се занимава с досадните задачи вместо вас.

Инструментите за продуктов дизайн предоставят на дизайнерските екипи сериозна помощ в процеса на разработване. Набавете си инструмент, който подкрепя амбициите на вашия екип с функции, които насърчават голямото, лудо дизайнерско мислене. Разгледайте тези 10 най-добри инструмента за продуктов дизайн, за да дадете предимство на вашия екип.

Превърнете концепциите си за продуктов дизайн в задачи в рамките на функцията ClickUp Whiteboard.

Точно така: ClickUp е едновременно инструмент за управление на проекти и инструмент за продуктов дизайн, но има и много други функции. ?️

Продуктовите екипи използват ClickUp, за да управляват всички документи, пътни карти и цели в един лесен за използване табло. Проследявайте проблеми, управлявайте спринтове и генерирайте автоматично отчети за проекти за нула време.

Ако прекарвате много време в преглеждане на имейли и съобщения в Slack, преместете всичко в ClickUp. ClickUp запазва коментарите по всички задачи и проекти, така че вашите комуникации се показват точно до вашата работа. ClickUp Chat view е също полезен инструмент в реално време за споделяне на актуализации, връзки и други за всички ваши проекти.

Ако не се фокусирате толкова върху продукта, а работите предимно върху дизайна, има и ClickUp Workspace за това. Дизайнерските екипи използват ClickUp, за да организират своите големи идеи в едно цифрово пространство, дори и да са на километри разстояние един от друг. То ви помага дори да планирате капацитета на екипа, да управлявате дизайнерски проекти и да проследявате обратната връзка и одобренията на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители понякога намират функциите на ClickUp за прекалено сложни в началото.

ClickUp AI е достъпен само за платени планове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и ревюта за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

2. Figma

Чрез Figma

Ръководите ли екип за разработка? Figma е създаден за цифрово идеиране, така че е идеален за създаване на макети на уебсайтове, приложения и почти всяко цифрово потребителско преживяване в процеса на дизайн.

Тъй като цялото сътрудничество се осъществява синхронно онлайн, Figma е идеален за отдалечени екипи за продуктов дизайн. Използвайте този софтуер за продуктов дизайн, за да експериментирате с дизайнерски опции, да създавате и тествате прототипи и да генерирате код.

Най-добрите функции на Figma

Създавайте съвместно в реално време с вашия екип, за да проектирате преживявания от световна класа.

Създайте реалистични прототипи и получите обратна връзка за опита, за да създадете по-добър продукт по-бързо.

Създайте хранилище с повторно използваеми ресурси с помощта на споделените библиотеки на Figma.

FigJam е онлайн бяла дъска за сътрудничество и мозъчна атака по продукти

Ограничения на Figma

Figma твърди, че можете да експортирате кода му, за да създадете реални проекти, но този код е обемист и склонен към повреждане.

Разрешенията и контролът на версиите се нуждаят от малко работа.

Цени на Figma

За начинаещи: Безплатно

Figma Professional: 12 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Figma Организация: 45 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: 75 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и ревюта за Figma

G2: 4,7/5 (960+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 660 рецензии)

3. InkyBay

Чрез InkyBay

InkyBay е много специален тип инструмент за продуктов дизайн. Той позволява на вашите клиенти да персонализират своите конфигурируеми продукти, така че ако продавате тениски, промоционални продукти или други персонализирани сувенири, това е чудесен инструмент за вас.

Просто инсталирайте InkyBay и оставете клиентите си да изберат продукт, текст и графики (или персонализирано лого) с инструмента за дизайн на InkyBay с функция „плъзгане и пускане”. InkyBay ви изпраща файла за печат и вашият дизайнерски екип се заема с работата.

Най-добрите функции на InkyBay

InkyBay е съвместим с Shopify и BigCommerce.

Visual Product Designer визуализира продуктите, преди клиентите да направят поръчката си.

Добавете конфигурируеми части, като опции за цвят или стилове, с Product Configurator.

Съобщете на InkyBay кои продукти или персонализации се предлагат срещу допълнителна такса.

Ограничения на InkyBay

InkyBay не се предлага с набор от инструменти за управление на проекти.

Някои потребители казват, че приложението InkyBay често се блокира.

Цени на InkyBay

Стартово ниво: 19,99 $/месец

Advance: 49,99 $/месец

Професионална версия: 99,99 $/месец

Без ограничения: 249,99 $/месец

Оценки и ревюта на InkyBay

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: Н/Д

4. Sketch

Чрез Sketch

Работите ли изключително с Apple? Sketch е приложение за Mac, което продуктовите дизайнери използват за сътрудничество, създаване на прототипи и други. ?

Маркирайте други потребители, за да споделите обратна връзка директно върху вашите дизайни в Sketch. Платформата дори организира вашите дизайни, позволява използването на множество слоеве и включва персонализирани бързи клавиши за по-бърза работа.

Най-добрите функции на Sketch

Дизайнирайте и управлявайте свои собствени векторни икони в Sketch

Създайте дизайн шаблон в Sketch, за да спестите време при бъдещи проекти.

Sketch работи офлайн, ако нямате достъп до интернет.

Използвайте браузър-базираните инструменти на Sketch за създаване на прототипи и предаване на дизайни за разработка.

Ограничения на Sketch

Sketch е достъпен само за Mac устройства, така че запалените фенове на Windows нямат късмет.

Някои потребители биха искали платформата да предлага повече шаблони.

Цени на Sketch

Стандартен: 10 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 20 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Лиценз само за Mac: 120 долара на лиценз

Оценки и рецензии за Sketch

G2: 4,5/5 (над 1100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (770+ рецензии)

5. Onshape

Чрез Onshape

Имате нужда от нещо по-техническо? Onshape е софтуер за продуктов дизайн с компютърна поддръжка (CAD), създаден специално за гъвкави екипи. Това е платформа за разработка в облака, което я прави идеална за екипи за разработка на софтуер.

Но това е много повече от мощен софтуерен инструмент за продуктов дизайн. Onshape комбинира инструменти за сътрудничество, интеграции и поддръжка на множество устройства в една лъскава платформа.

Най-добрите функции на Onshape

Симулирайте, визуализирайте и автоматизирайте проекти в Onshape

Управление на версиите и пускането на продукти

Проверете аналитичните данни за проекта си по служители, доставчици или версии.

Организирайте и споделяйте документи с множество проекти и потребители

Ограничения на Onshape

Някои потребители биха искали Onshape да е свързан с повече приложения за дизайн и инженеринг.

Други потребители казват, че някои функции, като администраторски и сигнали за неуспешни функции, са трудни за намиране.

Цени на Onshape

Безплатно

Стандартен: 1500 долара на потребител, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 2500 долара на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Onshape

G2: 4,7/5 (570+ рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

6. SolidWorks

Чрез SolidWorks

SolidWorks е един от най-популярните инструменти за продуктов дизайн в света. Това не е един продукт, а гигантски набор от продукти, които можете да комбинирате, за да управлявате дизайна, управлението на данни, производството, маркетинга и симулациите в една платформа. ?

SolidWorks е популярен за инженерни приложения, така че ако се нуждаете от помощ при моделиране на електрически системи или 3D структури, това е инструментът за вас. Създавайте макети заедно с екипа си, за да намалите размяната на имейли и да ускорите процеса.

Най-добрите функции на SolidWorks

Споделяйте 3D дизайни с екипа си чрез облака

Проследявайте всички отзиви и одобрения на дизайна

Съхранявайте всички версии и данни за продуктите в облака

Управлявайте данни, одобрения и задачи по проекти на едно място

Ограничения на SolidWorks

SolidWorks предлага толкова много планове и продукти, че е трудно да изберете подходящия вариант за вашите нужди.

SolidWorks е инструмент с висока производителност, така че се нуждаете от доста бърза машина, за да го използвате.

Цени на SolidWorks

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SolidWorks

G2: 4. 4/5 (530+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 700 рецензии)

7. LabVIEW

Чрез LabVIEW

Работите ли с екип от инженери? Ако да, LabVIEW е задължително. Това е графичен инструмент за програмиране, който извършва проучвания, валидиране и тестване за вас.

Това е практична платформа, предназначена за големите лиги, така че може да има прекалено голяма мощност, ако просто искате софтуер за макети. Но ако работите с електрически системи или дори с нещо толкова голямо като космически мисии, функциите на LabVIEW са задължителни. ?

Най-добрите функции на LabVIEW

Автоматизирайте тестовите последователности и достъпвайте ги дистанционно

Научете основите на разработката на приложения с безплатно обучение по LabVIEW.

Конфигурирайте интерактивни елементи на дисплея във вашите дизайни

Инсталирайте драйверите на LabVIEW, за да интегрирате автоматично хардуерни и инструментални данни във вашата тестова система.

Ограничения на LabVIEW

LabVIEW е предимно графичен инструмент за програмиране и тестване, така че не включва функции за управление на продуктови проекти.

Някои потребители казват, че софтуерът може да бъде обемист и отнемащ време.

Цени на LabVIEW

LabVIEW Base: 528 $/година

Тест Работен процес Стандартен: 1995 долара

Test Workflow Pro: 3995 $/година

Оценки и рецензии за LabVIEW

G2: 4. 3/5 (180+ рецензии)

Capterra: 4,5/5 (15+ рецензии)

8. Fusion 360

Чрез Fusion 360

Fusion 360 на Autodesk е софтуерен инструмент за 3D CAD за проектиране и производство на продукти. Това е сериозен инструмент за 3D моделиране, така че е най-подходящ за екипи за индустриален дизайн и производство.

Fusion 360 позволява да оптимизирате разработването на продукти, като комбинирате сътрудничеството и процеса на продуктов дизайн в една единствена платформа, базирана в облака. Използвайте този софтуер, за да тествате вашите дизайни в дигитална среда и да направите корекции, преди да преминете към скъпи физически прототипи.

Най-добрите функции на Fusion 360

Спестете време и ресурси с автоматизираните работни процеси на Fusion 360.

Сътрудничество по CAD проекти в реално време

Използвайте генеративен дизайн, за да създадете дизайни, готови за производство.

Симулирайте 3D дизайни в цифрова тестова среда

Ограничения на Fusion 360

Някои потребители казват, че Fusion 360 няма обслужване на клиенти и техническа поддръжка.

Други потребители казват, че този CAD софтуер е много технически и объркващ за начинаещи.

Цени на Fusion 360

545 долара на потребител, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Fusion 360

G2: 4,5/5 (над 420 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 220 рецензии)

9. Adobe Creative Cloud

Чрез Adobe Creative Cloud

Независимо дали става дума за Photoshop, Acrobat Pro или Lightroom, вероятно сте използвали продукт на Adobe и преди. Adobe Creative Cloud е пакет от над 20 творчески приложения, които продуктовите екипи използват за създаване на графики, визуализации, генерирани от изкуствен интелект, и привличащи вниманието видеоклипове.

Пакетът на Adobe не е толкова технически, колкото другите инструменти за продуктов дизайн в нашата топ 10 класация, но лекотата на употреба го прави подходящ за екипи в почти всеки тип бизнес, включително стартиращи компании. Той не само включва инструменти за дизайн, но и ви дава достъп до инструменти за сътрудничество в реално време, библиотеки с елементи за брандиране и полезни уроци.

Най-добрите функции на Adobe Creative Cloud

Създавайте макети на UX дизайни в реално време заедно с екипа си

Създайте свои собствени изображения, шрифтове, графики и икони

Adobe Dimension създава интерактивни 3D модели за итерация на продукти

Използвайте Adobe Capture, за да превърнете смартфона си в софтуер за продуктов дизайн, когато сте в движение.

Ограничения на Adobe Creative Cloud

Някои потребители съобщават за проблеми с лицензирането и обслужването на клиенти.

Това са мощни програми, работещи в облака, така че сривовете не са необичайни.

Цени на Adobe Creative Cloud

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Adobe Creative Cloud

G2: 4,6/5 (над 35 700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (7160+ рецензии)

10. InVision

Чрез InVision

InVision Prototype е софтуер за дизайн на продукти без код, който е идеален за създаване на привлекателни онлайн преживявания. Вашият дизайнерски екип може да коментира и маркира един друг от прототипа за лесно сътрудничество, което го прави идеалното решение за нетехнически екипи. ✨

Ако вече използвате Sketch, InVision се интегрира безпроблемно с този инструмент за дизайн. Това ви дава възможност да създавате свои собствени дизайни в Sketch и да преобразувате всичко в жизнеспособен прототип с InVision.

Най-добрите функции на InVision

Използвайте топлинните карти на InVision, за да идентифицирате горещите точки във вашите дизайни.

Създавайте за всяко устройство благодарение на адаптивния дизайн на InVision.

Лесно споделяйте ресурси между членовете на екипа в реално време

Повторете wireframes или сменете цветовите вариации само с няколко кликвания.

Ограничения на InVision

Въпреки че интеграцията с Sketch е страхотна, някои потребители биха искали InVision да има повече плъгини.

Други потребители споделят, че имат проблеми с вграждането на InVision активи в друг софтуер.

Цени на InVision

Безплатно

Pro: 7,95 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за InVision

G2: 4. 4/5 (670+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (730+ рецензии)

Комбинирайте управлението на продукти с вашия инструмент за дизайн

Вашите клиенти (и вашият шеф) очакват повече от продуктовите дизайнери сега, отколкото някога преди. Имате нужда от всяко предимство, което можете да получите, за да създадете качествена работа в съкратени срокове. Ако все още нямате такъв, вземете софтуер за продуктов дизайн, за да управлявате големите идеи, комуникациите, дизайните и другите дейности на вашия екип. ?

Макар инструментите за моделиране на продукти да ви помогнат да стигнете далеч, изберете интегриран инструмент като ClickUp, за да съберете всички инструменти и работа, от които се нуждаете, на една и съща платформа. Използвайте изкуствения интелект и автоматизацията, за да спестите време с този интуитивен, богат на функции инструмент, който прави дизайна на продукти – смеем да кажем – забавен!

Създайте първото си работно пространство в ClickUp, за да видите разликата. Регистрирайте се в ClickUp сега: безплатно завинаги.