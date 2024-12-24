Как да напишете дизайн бриф в 8 стъпки (с шаблони, примери и най-добри практики)

Смятате ли, че най-трудната част от един дизайнерски проект е неговото изпълнение? Не грешите, но ето как стоят нещата: успехът или провалът на вашия дизайнерски проект зависи от нещо, което правите още преди проектът да започне.

Това зависи от това дали дизайн концепциите, които сте си представили толкова ясно, могат да бъдат разбрани и пресъздадени в реалния живот. Какво е решението? Разбира се, да напишете подробни и практични дизайн брифинги!

Подобно на поръчката в ресторант, дизайн брифът казва на дизайнера какво искате от него. Помага му да разбере проекта, задачата и откъде да започне.

Ключът към написването на високо ефективно дизайнерско задание е да бъде ясно и кратко, което е предизвикателство, когато се занимавате със сложни задачи или множество неотменими изисквания към проекта. Но ние сме тук, за да ви помогнем с съвети и примери за дизайнерски задания, за да ви улесним. 💜

Независимо дали вашият дизайнерски екип иска да стандартизира вашите брифинги или сте част от дизайнерска агенция, която възлага проект на компания, тази статия ще ви бъде полезна.

Прочетете тази статия, за да научите как да пишете ефективни дизайнерски брифинги, включително основните елементи, разбивки, най-добри практики за дизайнерски брифинги, шаблон за дизайнерски брифинг, който може да се персонализира, и много други!

Какво е дизайн бриф?

Дизайнерското задание е писмен документ за управление на проекта, който определя дизайн мисленето за даден дизайнерски проект с очертани цели, обхват на проекта и подход към заявката. Подобно на пътната карта на проекта, дизайнерското задание е пътеводна светлина за дизайнера, когато става въпрос за къде, какво, кога и защо на дадена заявка.

Едно добре написано задание за дизайн обикновено минава през много ръце, преди да стигне до списъка с задачи на дизайнера. С одобрението на всички проектни мениджъри и заинтересовани страни, заданието трябва да бъде изчерпателно, но и конкретно, като определя одобрения график, крайния продукт и бюджета (ако е приложимо).

Създавайте красиво форматирани уикита, брифинги и ресурси за всички видове дизайнерски проекти в ClickUp Docs.

На по-дълбоко ниво, брифингът е и начин за дизайнера да се свърже и да се съгласува с лицето, което отправя заявката. В този смисъл, опитайте се да използвате брифинга за проекта като инструмент за сътрудничество, за да елиминирате общата обърканост, която възниква при допълнителни телефонни разговори, съобщения и имейли.

Но макар че е важно да включите основните подробности и контекста на вашите изисквания, вашата задача за дизайн все пак трябва да бъде, е, кратка. Тя трябва да бъде достатъчно дълга, за да опише проекта и да предаде вашите изисквания, без да претоварва дизайнера с многостранична брошура, която запълва цялата страница. 🥵

Кой отговаря за създаването на дизайн брифинг?

Както споменахме по-рано, дизайн брифингът се създава най-добре съвместно от всички участващи лица. Това включва:

Дизайнерският екип

Клиентът или собственикът на продукта

Проектният мениджър, отговорен за дизайн проекта и неговите цели

Ключови заинтересовани страни, които могат да предоставят полезна информация за проблемите, които трябва да бъдат решени, като продуктови мениджъри, маркетинг специалисти и крайни потребители.

Какво трябва да включва дизайн брифът?

⭐ Представен шаблон Нуждаете се от бързо проектно задание? Получете ясни цели, изисквания и очаквания незабавно с безплатния шаблон за проектно задание на ClickUp. Получете безплатен шаблон Започнете проектирането с яснота, използвайки шаблона за проектно задание на ClickUp.

Една добра дизайнерска задача трябва да бъде изчерпателна, но и ясна. Ето основните елементи, които трябва да включва:

Общ преглед на проекта

Дизайнерското задание трябва да предоставя колкото се може повече информация за проекта и бизнеса като цяло. То трябва да съдържа:

Ясно изложение на целта и задачите на дизайнерския проект

Съответна основна информация за организацията

Описание на проблема, който се решава, или възможността, която се разглежда.

Анализ на конкурентите, за да се покаже как те подхождат към същия проблем.

Целева аудитория

Дизайнерският екип трябва да разбере аудиторията, към която се обръща, и какво е важно за тези лица, ако дизайнът трябва да има въздействие. Това е особено важно за UX дизайна. Дизайнерското задание трябва да включва:

Подробно описание на основната и вторичната аудитория

Информация за основните им демографски и психографски характеристики

Полезни съвети за нуждите , проблемите и поведението на потребителите

Обхват и резултати

Добре планираното задание за дизайн помага на дизайнерите да разберат какво се очаква от тях и предотвратява многократни ревизии и забавяния. Помислете да включите:

Конкретните резултати, които се изискват, като лого, опаковка, уебсайт и др.

Всички спецификации за формата и технически изисквания

Списък на всички необходими материали

Изисквания за размер/размери на създавания материал

Всякакви ограничения, свързани с платформата или технологията

Изисквания към дизайна

Брифингът трябва да включва и всички необходими елементи на дизайна, както и специфични изисквания на марката. Те могат да обхващат:

Вашите указания за бранда и визуални предпочитания, като шрифтове, цветове и др.

Указания за тона и стила

Всички задължителни елементи или ограничения

Примери за дизайнерски стилове, които харесвате или ви вдъхновяват

График и бюджет

Както при всеки проект, ясното определяне на наличните ресурси, като бюджет и време, помага за определяне на очакванията. Включете конкретни подробности в дизайн брифа относно:

Ключови етапи и крайни срокове, които трябва да имате предвид

Процесът на преглед и одобрение

Параметри и ограничения на бюджета

Критерии за успех

За да сте сигурни, че всички са на една и съща страница, винаги изяснявайте какво означава за вас успешен дизайнерски проект. Това включва:

Как да измервате ефективността на дизайна

Конкретни цели или показатели, които трябва да бъдат постигнати

Как тези елементи се съчетават в дизайн брифа? Ние ще ви покажем!

Прочетете също: Как да оптимизирате вашия гъвкав дизайнерски процес

Дизайнерско задание срещу творческо задание

Основната разлика между дизайн бриф и креативен бриф е целевата аудитория. Дизайн брифът е насочен към дизайнерите, докато креативният бриф се фокусира върху маркетинговите екипи или други лица, участващи в творческия процес.

Дизайнерското задание включва повече технически подробности като срокове, бюджетни ограничения и специфични изисквания за проекта. От друга страна, творческото задание може да се фокусира повече върху посланията на марката, тона на гласа и целевата аудитория на проекта.

И двата вида брифинги имат своята роля в процеса на дизайн и трябва да се допълват, за да осигурят пълно разбиране на целите и задачите на проекта.

Ето таблично сравнение между дизайн брифинги и креативни брифинги за по-лесно справяне:

Аспект Дизайнерско задание Креативно задание Основна цел Фокусира се върху конкретното изпълнение на дизайна и техническите изисквания. Очертава по-широка маркетингова и комуникационна стратегия Ниво на детайлност По-широко, обхваща цялата творческа стратегия По-концептуално и фокусирано върху стратегията за комуникация Аудитория Предназначено предимно за дизайнери и дизайнерски екипи. За всички членове на творческия екип (писатели, дизайнери, стратези) Фокус върху съдържанието Дизайнерски елементи, визуални изисквания, технически спецификации Бранд съобщения, цели на кампанията, позициониране на пазара Резултати Конкретни дизайнерски продукти (логота, уебсайтове, опаковки и др.) Общи елементи на кампанията и маркетингови материали Техническа информация Подробни спецификации за размери, цветове, формати Общи насоки за тона на марката и творческата насока График Важни етапи, специфични за дизайна, и графици за производство Общ график на кампанията и основни маркетингови дати Измервания Показатели, фокусирани върху дизайна (удобство за ползване, визуална привлекателност) Маркетингови показатели (ангажираност, осведоменост, продажби) Обхват Тесен, фокусиран върху изпълнението на дизайна Широкообхватен, обхваща цялата творческа стратегия Компоненти Спецификации на дизайнаТехнически изискванияВизуални референции Детайли за форматаНасоки за производство Маркетингови целиПозициониране на маркатаКлючови посланияИнформация за целевата аудиторияАнализ на конкуренцията

Прочетете също: Как да приложите принципите на дизайна

Как да напишете дизайн бриф в 8 стъпки

Няма строго определен формат, който трябва да спазвате, когато пишете ефективно дизайнерско задание. 🤩

Вашият екип ще намери типа брифинг, който най-добре отговаря на вашия стил на управление на дизайнерски проекти по отношение на дължина, подробности и стил на работа. Малките заявки или проектите с по-малък мащаб може да не изискват толкова подробен брифинг, но все пак има ключови елементи, които са общи за всички брифинги.

Използването на шаблон, заявка под формата на анкета или стандартизирана структура на документа са чудесни начини за събиране на необходимата информация за изготвяне на дизайн брифинг. Ключът е да се запази последователността! Ето нашето стъпка по стъпка ръководство за писане на ефективни дизайн брифинги с примери от реалния живот. ✏️

Следвайте тези осем стъпки или прескочете към следващия раздел, за да видите безплатен шаблон за дизайн брифинг, който ще улесни още повече процеса на дизайн! 🤓

Стъпка 1: Съберете мислите си

Мислете за дизайн брифа като за надежден източник на информация – документ, към който можете да се обръщате по всяко време, за да получите най-точна информация и актуални данни за напредъка при управлението на вашия дизайн проект.

Създайте един документ, който да съдържа цялата информация за дизайна. Макар че можете да го направите в обикновен Word или Google документ, използването на софтуер, създаден за подпомагане на дизайнерските екипи, ще ви гарантира, че дизайн брифингът ви ще бъде опростен и винаги актуален.

Инструменти за управление на дизайнерски проекти като ClickUp ще позволят на вас и вашия екип да сътрудничите в създаването и събирането на идеи за дизайнерския проект. Мощните дизайнерски инструменти също ще облекчат част от стреса, свързан с вашия дизайнерски работен процес, благодарение на възможността да организирате, редактирате, споделяте и управлявате проекти от всякакъв мащаб.

💡Съвет от професионалист: Инструмент за документиране като ClickUp Docs предлага множество функции като AI, вложени страници, Slash Commands, опции за стилизиране, вграждане и разширени настройки за персонализиране на вашия дизайн бриф. Ще ви хареса и колко далеч можете да стигнете с вашите дизайнерски брифинги благодарение на редактирането в реално време, @споменаванията в коментарите и сигурно споделяне и разрешения чрез прост линк. Освен това Docs може да се свърже с вашите работни процеси, така че всяка актуализация в документа ви автоматично се отразява в свързаните задачи и други области на работното ви пространство.

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

Стъпка 2: Напишете описанието на дизайн проекта

Контекстът е всичко и тази част от вашата дизайнерска задача трябва да го отразява точно!

Дайте кратко, но описателно резюме на проекта, в което обяснявате проекта и неговата цел. Не е необходимо да бъде прекалено подробно, но едно-две изречения, които ясно изразяват вашите изисквания и целта на проекта, са чудесна отправна точка за дизайнера.

Тази секция може да включва и малко информация за компанията или клиента, поръчал дизайна. Обичайните подробности включват дейността на компанията, основните й услуги, ценности и идентичност на марката.

Пример:

Нашата агенция за маркетинг в социалните медии преработва нашия уебсайт, за да включи нова начална страница, раздел с блог и портфолио. Ние сме малък екип от осем члена, които работят с 50 фирми в нашата област, и цялата ни работа в момента е събрана на нашата остаряла уебстраница. Откакто създадохме първоначалния си уебсайт, ние узряхме като марка и израснахме като компания, и искаме новият ни уебсайт да отразява това.

Стъпка 3: Финализирайте целта на дизайн проекта

Опишете проблема, който този проект ще реши, и общата идея, която се надявате да постигнете с него. Бъдете директни по отношение на целта, която искате да постигнете с проекта, и използвайте тази секция, за да съгласувате дизайнерския екип с общата визия и цел на клиента чрез SMART цели.

SMART е абревиатура от Specific (конкретен), Measurable (измерим), Attainable (постижим), Relevant (релевантен) и Time-bound (срок).

Създайте SMART цели в ClickUp с множество начини за проследяване на напредъка по вашия дизайнерски проект.

Пример:

Искаме преработеният ни уебсайт да отразява по-добре идентичността на нашата марка, да привлича повече трафик към нашите услуги и да увеличи регистрациите за бюлетина по имейл с 25% до края на следващото ни фискално тримесечие.

💡Съвет от професионалист: ClickUp Goals е чудесен начин за екипите да създават, споделят и проследяват цели съвместно.

Стъпка 4: Идентифициране на целевата аудитория

Следващата част от заданието ви обхваща кой е всичко това.

Тук клиентът, възложил проекта, ще опише своя идеален клиент, аудитория, потребителски профили и случаи на употреба.

За дизайнера е от решаващо значение да разбере целевата аудитория на клиента си чрез тази заявка, за да се свърже по смислен начин с нуждите на тези клиенти.

Пример:

Нашата целева аудитория са жени предприемачи в района на Сан Диего на възраст между 25 и 34 години и между 35 и 44 години. Тези клиенти искат да разширят бизнеса си, като инвестират в платени реклами в социалните медии, и се нуждаят от ресурси, за да подобрят и увеличат присъствието си в интернет.

Стъпка 5: Определете бюджета и графика си

Сега започваме да преминаваме към разделите с подробности и логистика на вашата дизайнерска задача. ⏰💸

Уверете се, че предоставеният график е реалистичен и изпълним за това, което се изисква в заданието. Ако има ограничения по отношение на бюджета или ресурсите, сега е моментът да ги посочите.

Дизайнерите трябва да знаят кога е първият етап на редактиране на проекта, кога могат да очакват обратна връзка от клиента, както и всички ключови етапи, зависимости между задачите или крайни срокове, свързани с поръчката.

Това ще помогне за установяване на ясна комуникация между дизайнера и клиента, така че всичките им очаквания да бъдат изпълнени, и ще избегне потенциални затруднения по време на реализацията на проекта.

💡Съвет от професионалист: Екипите по дизайнерски проекти могат да използват инструменти като диаграми на Гант, за да проследяват важни етапи и да идентифицират препятствия навреме.

Покажете връзките между задачите и задачите от етапите в Gantt изглед в ClickUp.

Пример:

Нашият идеален график от начало до край е шест месеца. Ще обявим новия си уебсайт на събитие през март, но искаме да го пуснем тихо месец по-рано. Този допълнителен месец ще ни даде малко гъвкавост, ако има някакви затруднения. Бихме искали да одобрим макетите и схемите и да преминем през два кръга редакции, преди да пуснем сайта.

Стъпка 6: Посочете очакваните резултати от дизайн проекта

Тази секция се отнася до подробностите за файла и форматирането, в което искате да получите проекта. Ако е необходимо или приложимо, посочете размера, типа на файла, процеса на именуване и очакваните резултати от проекта. Например, какъв е предпочитаният от вас тип видео, изображение или софтуер, с който да работите, и как трябва да го споделят с вас?

Пример:

Ще одобряваме първоначалните идеи и дизайни от нашия софтуер за цифрова бяла дъска и ще преглеждаме всички wireframes във Figma. Всички изображения и икони трябва да бъдат в SVG формат.

Стъпка 7: Предоставете референции, вдъхновение и други подробности

За да сте сигурни, че всичко е изписано с малки букви и точки, добавете всякаква друга релевантна информация в края. Това може да включва ключови контакти, с които да се свържете, ако дизайнерът има спешни въпроси, подробности за процеса на одобрение на дизайна, ключови дати, макети на клиента и др.!

Това е чудесен момент да посочите всичко, което не искате да видите в този проект, както и вдъхновяващи изображения, за да дадете на дизайнера ясна представа за това, върху какво да работи.

Пример:

Проверете нашата виртуална бяла дъска за последните проекти, които сме реализирали с нашите клиенти, груби скици на това, което си представяме за новия ни уебсайт, някои проучвания, медии и много други!

💡Съвет от професионалист: Най-добрият инструмент за обмен на идеи и споделяне на дизайнерски концепции? ClickUp Whiteboards! С инструменти за рисуване, качване на медийни файлове, вграждане, стилизиране и редактиране в реално време, ClickUp Whiteboards са създадени, за да записват вашите идеи в момента, в който се появят, така че да можете да ги реализирате незабавно. С интегрирани чат, документи и задачи, Whiteboards са мечтата на всеки дизайнер. ✨ Освен това, вашата бяла дъска остава актуализирана по всяко време, което елиминира необходимостта от множество раздели, постоянно обновяване и объркване, причинено от дълги текстови описания. 🎨

Лесно скицирайте макети и идеи за wireframe на ClickUp Whiteboards.

Стъпка 8: Споделете го с екипа

Дизайнерските проекти са съвместни, както и дизайн брифингите!

Уверете се, че споделяте вашите дизайнерски брифинги с всички заинтересовани страни, освен с екипа, който изпълнява проекта. Това ще помогне на целия екип бързо да се синхронизира (в буквален смисъл) и да остане фокусиран върху целта. 🎯

💡Съвет от професионалист: Бързо споделяйте, редактирайте и актуализирайте вашите дизайнерски брифинги чрез персонализирани разрешения в ClickUp и удобни опции за споделяне, като например прост линк.

Споделете вашата дизайнерска задача публично или частно чрез прост линк в ClickUp Docs.

Примери за дизайнерски брифинги

Пример за дизайн брифинг 1: Ребрандиране на местно кафене

Контекст:

Местно кафене иска да промени имиджа си, за да привлече по-широка клиентска база, като същевременно запази лоялната си клиентела. Кафенето иска да подчертае ангажимента си към устойчивостта, участието в общността и висококачествените продукти от местни източници.

Цели и SMART цели:

Нашата цел е да обновим идентичността на марката на кафенетата, за да отразим нейните ценности за устойчивост и ангажираност към общността. Целим да увеличим посещаемостта с 30% и да повишим ангажираността в социалните медии с 50% в рамките на шест месеца след стартирането на ребрандирането.

Целева аудитория:

Нашата основна аудитория включва екологично съзнателни лица на възраст 20-35 години, живеещи в градската зона в близост до кафенето. Тези клиенти ценят устойчивостта, общността и качеството на кафето и преживяването в кафенето.

Бюджет и график:

Отделихме 10 000 долара за проекта за ребрандиране, като се надяваме да го завършим през следващите четири месеца. Графикът включва разработване на първоначална концепция, итерации на дизайна и окончателно внедряване на всички платформи.

Очаквани резултати:

Ново лого, отразяващо ангажимента на кафенето към устойчивостта и общността

Актуализирани дизайни на опаковките за нашите продукти за вкъщи, с акцент върху екологични материали.

Преработен дизайн на менюто, подчертаващ нашите местни съставки

Цифрови графики за кампании в социалните медии, промотиращи ребрандирането

Моля, вижте нашата виртуална бяла дъска за вдъхновение, активи на марката и данни за контакт с проектния мениджър. Не искаме ребрандирането да се отклонява прекалено от оригиналната ни цветова схема, за да гарантираме разпознаваемостта на марката сред настоящите ни клиенти.

Пример за дизайн брифинг 2: Дизайн на мобилно приложение за управление на задачи

Контекст:

Стартираща компания, фокусирана върху инструменти за продуктивност, търси иновативен и лесен за ползване дизайн на мобилно приложение. Приложението има за цел да помогне на професионалистите да управляват ефективно своите задачи и проекти, с уникални функции, позволяващи сътрудничество и приоритизиране.

Цели и SMART цели:

Целта е да се проектира мобилно приложение, което да се откроява на пренаселения пазар на продукти за продуктивност, като се фокусира върху лекотата на използване, сътрудничеството и персонализацията. Нашата цел е да привлечем 10 000 активни потребители в рамките на първите три месеца след пускането на пазара.

Целева аудитория:

Нашите целеви потребители са професионалисти на възраст 25-45 години, които се занимават с множество задачи и проекти. Те търсят цялостно, но просто решение за подобряване на ежедневната си продуктивност и сътрудничеството в работата.

Бюджет и график:

Бюджетът ни за проекта за дизайн на приложението е 15 000 долара, а срокът е пет месеца от концепцията до окончателното предаване на дизайна. Това включва фазите на дизайн на потребителския интерфейс и потребителското преживяване, с цикли на обратна връзка след всеки основен етап.

Очаквани резултати:

Пълни UI/UX дизайни за мобилното приложение, включително всички екрани и интерактивни елементи.

Стилово ръководство, определящо типографията, цветовите схеми и компонентите на потребителския интерфейс.

Прототип, демонстриращ ключови функционалности и потребителски поток

Пакет с активи, готов за разработка

За повече подробности относно функциите и възможностите на приложението, посетете нашата секция „Цифрова бяла дъска“. Ние сме отворени за иновативни идеи, но трябва да се уверим, че приложението остава интуитивно за новите потребители.

💡Съвет от професионалист: Спестете време, като създадете шаблони за дизайнерски брифинги или помолите ClickUp Brain да ви даде примери за дизайнерски брифинги.

Създайте свой собствен с AI Създавайте дизайнерски брифинги за секунди с ClickUp Brain

Можете да научите повече за ClickUp Brain тук:

Шаблон за дизайн брифинг

Както в лоша игра на телефон, непоследователните задания за дизайн пропускат ключови идеи и в крайна сметка изгубват напълно основната идея на проекта. Но персонализираните шаблони са сигурен начин да се гарантира, че всеки детайл е ясно посочен.

Помислете за готовите шаблони за дизайн брифинги като начин да стандартизирате начина, по който пишете вашите дизайн брифинги. Те са създадени, за да опростят процеса на дизайн брифинга, така че всички участници да могат да се съсредоточат върху най-важното – самия проект.

Шаблонът за дизайн брифинг на ClickUp е вашето универсално решение за писане на изчерпателни и ценни творчески брифинги. Този шаблон прилага специален списък към вашето работно пространство с отделни изгледи за управление на задачи, графици и цялостната ви насока.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за дизайн брифинг на ClickUp е вашето решение за писане на подробни дизайн брифинги.

В списъка с дизайнерски брифинги ще намерите предварително създадени задачи, които можете да персонализирате, за всичко – от сесии с клиенти до събиране на ресурси, както и седем персонализирани статуса за пълна прозрачност. Но най-интересната функция на този шаблон определено е творческата дъска с цветни секции, лепящи се бележки и диаграми, с които да затвърдите визията си за проекта, марката, ресурсите, бележките и др.

Персонализирайте предварително създадената си бяла дъска с шаблона за дизайн брифинг от ClickUp.

Този шаблон се предлага и с подробно ръководство в ClickUp Doc, което ви разяснява всяка функция, за да сте сигурни, че го използвате в пълна степен.

💡Съвет от професионалист: Помощният документ в шаблона за дизайн брифинг показва множество функции за стилизиране и форматиране, които можете да използвате като вдъхновение при писането на дизайн брифинг в ClickUp. Поставете банери в горната част на документа и по цялата страница, за да имате ясна структура на информацията, вградете видеоклипове, добавете съдържание и др. Или добавете друг от предварително създадените шаблони на ClickUp върху документа си, за да продължите процеса.

Най-добри практики за писане на дизайн брифинг

Следвайки определени практики и правила при създаването на дизайн брифинг, можете да се уверите, че той е възможно най-ефективен и полезен. Ето нашите предложения:

1. Бъдете ясни и дайте подходящ контекст

Използвайте точен и недвусмислен език.

Избягвайте жаргона, освен ако не е необходимо.

Определяне на техническите термини, когато се използват

Изразявайте изискванията си ясно, вместо да ги подразбирате.

Включете подходяща основна информация

Обяснете текущите предизвикателства или проблеми

Споделете проучвания на пазара или мнения на потребители, които могат да бъдат полезни.

2. Фокусирайте се върху целите, а не върху решенията

Ясно посочете какво трябва да бъде постигнато

Обяснете „защо“ зад изискванията

Оставете място за творчески решения

Балансирайте насоките с творческата свобода

Бъдете отворени към иновативни подходи

Избягвайте да предписвате конкретни дизайнерски решения, освен ако не е абсолютно необходимо.

3. Задайте реалистични параметри

Определете ясни бюджетни ограничения

Създайте реалистични графици

Определете границите на обхвата

Включете всички необходими резултати

4. Познавайте аудиторията си

Определете ясно демографските характеристики на целевата аудитория

Предоставяне на информация за пътуването на потребителя

Включете проблемите, предпочитанията и нуждите на потребителите.

5. Включете измерими критерии за успех

Определете ясни показатели за успех и конкретни, измерими цели.

Определете критерии за оценка и показатели за ефективност

6. Документирайте всичко

Включете указания за марката и всички релевантни справочни материали.

Приложете примери или вдъхновение

Документирайте техническите изисквания

7. Прегледайте и усъвършенствайте

Получете одобрение от заинтересованите страни

Проверете техническите изисквания

Осигурете яснота на очакванията

Преглеждайте редовно формата на заданието, за да се уверите, че отговаря на текущите изисквания.

Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект в продуктовия дизайн

Управлявайте предстоящия си дизайнерски проект с ClickUp

Ето го! Не само сте подготвени за успех с осемте основни стъпки за писане на дизайнерски брифинги, но и разполагате с гъвкав, безплатен и персонализируем шаблон за дизайнерски брифинг, който ще ви улесни работата.

Основната идея обаче не е само как да напишете функционално резюме, а как да извлечете максимална полза от него. И тук ClickUp може да ви помогне да издигнете процесите си на ново ниво. ✅

Следете актуализациите по проекта, създавайте дизайнерски брифинги и работете с екипа – всичко това от вашата работна среда в ClickUp.

ClickUp е най-добрата платформа за продуктивност за екипи, която обединява цялата им работа в едно съвместно пространство, независимо от вашия случай на употреба или стил на работа. Списъкът с функции включва стотици инструменти за спестяване на време, които правят управлението на работата по-лесно и по-удобно от всякога – с 15 начина за визуализиране на вашите проекти, над 1000 интеграции, чат в приложението и много други!

Получете достъп до всичко необходимо за написването на ефективни дизайнерски брифинги, включително ClickUp Docs, Whiteboards, неограничен брой задачи и много други, напълно безплатно, като се регистрирате за безплатния план на ClickUp.

А когато сте готови да повишите производителността си още повече, отключете още по-разширени функции за само 7 долара.