Как да създадете ефективен работен процес за графичен дизайн в 7 стъпки

Графичният дизайн е едновременно изкуство и наука. Той изисква творчество от страна на графичния дизайнер, за да се създаде красив дизайн. В същото време графичният дизайнер трябва да следва систематичен подход към работния процес, за да гарантира, че крайният резултат отговаря на спецификациите на клиента и е доставен навреме.

Сигурен съм, че вече разполагате с необходимия творчески талант, всичко, от което се нуждаете, е отличен графичен дизайн работен процес, за да гарантирате, че крайният резултат отговаря и надхвърля очакванията на вашите клиенти и заинтересовани страни – това ръководство ще ви покаже как.

Какво е графичен дизайн?

Графичният дизайн е процесът на комбиниране на текст и изображения с цел предаване на съобщение. Той е от съществено значение за бизнеса, който трябва да остане видим, за да генерира потенциални клиенти и да ги превърне в платежоспособни клиенти. С атрактивни визуални елементи бизнесът може да привлече трафик към своя бранд. Бизнесът може също така да се свърже с потенциалните си клиенти и клиенти на по-лично ниво. Това помага за осигуряване на продажбите.

Бизнесът вече признава важността на използването на графичен дизайн. Всъщност, според Piktochart, цели 81% от анкетираните са отговорили, че използват графичен дизайн в различни формати. Най-често използваните визуални формати в бизнеса са графики за социални медии, презентации, видеоклипове, листовки и брошури, както и плакати.

Това означава ли, че докато фирмите използват визуални елементи, те ще се справят добре? Не съвсем. Визуалното съдържание трябва първо да бъде създадено по правилния начин, за да доведе до желаните резултати. Единственият начин да се създаде визуално съдържание по правилния начин е да се приложи систематичен подход към работния процес на графичния дизайн.

Освен това, с правилния работен процес и подходящите инструменти, разбира се, не само гарантирате качеството на дизайна си. Подобрявате и ефективността и производителността си.

Оптимизирайте работния процес за графичен дизайн: 7 стъпки, които трябва да следвате

Нека бъдем ясни. Всяка компания или дизайнер ще има свой собствен работен процес за дизайн. В Lform, например, където сме специализирани в работни процеси за уеб дизайн, имаме доста ясен работен процес.

Всички проекти започват с фаза на „откритие“. Тя се състои от първоначална (и обикновено продължителна) среща, на която научаваме кой е клиентът и какви са неговите цели, и обсъждаме най-добрия цялостен подход към проекта. След това извършваме необходимата проверка и започваме да създаваме подкрепящи документи.

Това може да бъде изготвяне на карта на сайта, очертаваща структурата на уебсайта, преглед на конкурентите, проучване на SEO или цял куп други неща.

След като откритието е направено, започваме да събираме концепции за крайния резултат на проекта. Например, може би завършвате wireframe за UI/UX проект (в случая с уеб) или създавате обща структура и търсите съдържание за нещо като печатни материали.

Един от ключовите аспекти, които отличават Lform, е, че ние създаваме „визуални табла“. Визуалните табла имат за цел да установят стил на дизайн, тон на писане и „усещане“ за бранда. Например, по-долу можете да видите малък макет за нашия клиент Hockmeyer:

чрез Lform

Накрая, започваме производството, след като клиентът одобри всички резултати. Това може да бъде толкова просто, колкото предоставянето на дизайнерски файлове и шрифтове на печатар (например визитни картички), създаването на няколко версии на даден продукт (ако, да речем, създаваме реклама или флаер) или толкова сложно, колкото пълното разработване на преработен уебсайт.

Независимо какъв е работният процес, ще забележите, че основните стъпки са еднакви.

Ако все още нямате работен процес, независимо дали сте графичен дизайнер, който създава визуални елементи за клиент, или вътрешен графичен отдел, ето стъпките за добър работен процес за графичен дизайн, които можете да следвате при завършването на проектите си:

Стъпка 1. Разгледайте заданието

За да започнете процеса на графичен дизайн, трябва да прегледате творческото задание на проекта .

Дизайнерското задание е набор от инструкции за вашия графичен дизайн проект, обикновено от вашия клиент или мениджмънт – то оформя целия ви работен процес по графичния дизайн. Трябва да разберете инструкциите на клиента си и да се уверите, че всички участници са на една и съща страница, преди да се впуснете в самата дизайнерска работа.

Ваша отговорност като дизайнер е да се уверите, че заданието за дизайн съдържа цялата важна информация, необходима за проекта.

Това е изключително важна стъпка, особено когато изграждате отношения и показвате своя професионализъм и опит като дизайнер. Избягвайте да бъдете дизайнерът, който се обажда, за да потвърди сроковете, крайните дати или цветовите палитри дълго след като проектът е бил възложен.

Най-добрият начин да избегнете това е да създадете кратък шаблон, който можете да използвате за кръстосана проверка. Можете да заимствате идеи за детайлите, които да добавите към вашия дизайн бриф, от подобни проекти, по които сте работили.

Но има някои съществени детайли, които никога не трябва да пропускате, като например:

Информация за компанията : Нишата, клиентската база, : Нишата, клиентската база, профилите на клиентите и целевата аудитория. Трябва да знаете и с кого да се свържете в случай на въпроси. Това включва партньорите на компанията, като например доставчика на уеб хостинг , ако проектирате графика за уебсайт.

Тип проект : Какъв тип проект е това? Може да бъде дизайн на лого, : Какъв тип проект е това? Може да бъде дизайн на лого, дизайн на продукт или изработване на плакат.

Насоки за бранда : Как трябва да бъде представен брандът? Затова трябва да бъдат уточнени : Как трябва да бъде представен брандът? Затова трябва да бъдат уточнени детайлите на бранда , като характерния шрифт, цветовата палитра и разположението на логото.

Цели на проекта : Какво се надява да постигне компанията с концепцията, която създавате? Също така, как ще измерват вашия успех?

Бюджет : Колко са готови да похарчат за проекта?

График: Колко време се очаква да отнеме проектът?

Ето един отличен пример за прост шаблон на работния процес за Nike, който можете да използвате, за да създадете свой шаблон за творчески брифинг.

чрез Mailshake

Когато създавате своя шаблон за брифинг, ClickUp’s Docs е едно от инструментите, които трябва да имате предвид. То ви позволява да създадете и запазите своя шаблон за дизайн брифинг в Docs.

Продуктът ви позволява да добавяте функции като таблици и вградени маркери, за да форматирате документа си. Това е инструмент за съвместна работа с документи, който позволява на вас и вашия екип да редактирате документа в реално време. Можете да споделите тази Doc страница с клиенти или други заинтересовани страни чрез публичен или частен линк.

Накрая можете да интегрирате документа в задачите в работните процеси за управление на проекти.

Създавайте красиви документи, уикита и други, а след това ги свържете с работни процеси, за да реализирате идеите си заедно с екипа си.

След като получите всички подробности от заданието на проекта, уверете се, че разбирате всяко изискване и получите отговори на всички въпроси в този ранен етап.

Не забравяйте, че вашата задача ще бъде вашата отправна точка през целия процес на графичен дизайн.

Стъпка 2. Проучете темата

Креативният бриф на проекта ще ви даде много подробности за конкретен проект. Това е важна информация, но не е всичко, от което се нуждаете, за да създадете фантастична концепция или дизайн. Все още трябва да направите проучване, за да разберете по-добре целите на компанията и да знаете как да използвате уменията си, за да им помогнете да постигнат тези цели.

Започнете, като разгледате предишните проекти на компанията в нейната библиотека за графичен дизайн, за да се запознаете с конкретни полезни тенденции, като например типа дизайн, с който клиентите на компанията взаимодействат най-често в онлайн платформите. Можете също да поискате достъп до данни от социалните медии и отчети за активността на инструментите на целевите страници, за да потвърдите това.

Освен това, прегледайте стиловите ръководства на компанията като част от проучването си. Това е важно, защото искате да сте сигурни, че крайният резултат е в съответствие с брандинга на компанията. Освен ръководствата, можете да разгледате и другите маркетингови материали и платформи, които компанията вече е създала.

Например, ако създавате инфографика за социални медии, проверете какво е публикувала компанията в своя акаунт в предишни случаи, за да получите общи идеи като шрифтове на проекта, предпочитани цветове и др. за този тип съдържание.

Но ако проектирате графика за уебсайта им, първо разгледайте уебсайта им, за да разберете практиките на компанията по отношение на дизайна на уебсайта, шрифта, цветовете и други визуални елементи.

Полезно е да проведете общо проучване на пазара, за да разберете тенденциите в дизайна в конкретни отрасли. Не е необходимо да ги следвате, но тази информация е полезна.

Например, може да откриете, че има дизайнерски елементи, с които вашата целева аудитория взаимодейства повече на онлайн платформите, или да откриете кои шрифтове или цветове работят добре в конкретни индустрии. Освен това, трябва да проведете проучване на конкурентите.

От вашите констатации можете да посочите сходни елементи, които работят за повечето марки. Вие също така получавате информация за съществуващите дизайни и концепции на конкурентите, за да избегнете създаването на концепции, подобни на тези на други марки.

Въпреки че всички тези проучвания могат да бъдат трудоемки и отнемащи време, инструменти като ClickUp’s Notepad улесняват воденето на бележки.

Бързо записвайте бележки, форматирайте ги с богати възможности за редактиране и преобразувайте записите в проследими задачи, до които имате достъп отвсякъде.

Приложението за водене на бележки ви позволява да правите проследими бележки отвсякъде. Можете да използвате богатите му функции за форматиране, за да организирате данните си с точки, да подчертаете важни заключения с цветове и да настроите заглавията, за да покажете структурата на текста.

Най-доброто в тази функция е, че можете да записвате бележки отвсякъде, както в приложението на телефона си, така и чрез разширението на ClickUp за Chrome, и да превръщате бележките си в изпълними задачи в ClickUp.

Стъпка 3. Брейнсторминг на идеи

До този момент от процеса вече трябва да имате ясна представа за това, което търсят вашите клиенти или ръководството, и за това, което в момента работи в бранша.

Следващата стъпка в процеса на графичния дизайн е разработването на концепция – време е да намерите идеи, които ще отговорят и надминат очакванията на вашия клиент. Време е да потърсите вдъхновение чрез сесии за мозъчна атака; започнете сесията за мозъчна атака, след като сте получили брифинга и резултатите от проучването са все още свежи.

Единственото нещо, което е по-добро от творческите идеи на един дизайнер, са повече идеи от повече дизайнери. Затова споделете заданието и проучването с екипа си за графичен дизайн, за да си сътрудничите и да обедините всичките си блестящи идеи. За ефективни сесии за мозъчна атака ще ви е необходим инструмент, който да ви помогне да свържете всичките си идеи и да създадете пътни карти, към които лесно да се обръщате.

В този случай използвайте Mind Maps на ClickUp, за да планирате и организирате идеите си и да създадете по-визуален обзор. Можете също да споделите Mind Maps с екипа си, клиентите си и други хора, което ще улесни всеки да визуализира процеса на дизайн и идеите или да даде обратна връзка.

Планирайте и организирайте проекти, идеи или съществуващи задачи в ClickUp за най-доброто визуално представяне.

Накрая, уверете се, че вашите дизайнерски идеи са в съответствие с творческото задание и проучването на проекта, преди да преминете към следващата стъпка от процеса на графичен дизайн.

Стъпка 4. Създайте табло с настроения

След като сте избрали най-добрите дизайнерски идеи, следващата стъпка в творческия процес е да ги поставите на мудборд – колекция от визуално съдържание, която създава приблизителна представа за това как би изглеждала крайната ви концепция.

Ето един пример за типографско настроение по-долу, защото ви помага да визуализирате широката гама от шрифтове, които можете да използвате за конкретен проект, и съответните стилове на изображения, които могат да ги съпътстват.

чрез Maze

Това не е единственото, което можете да включите в своето настроение табло. Тъй като настроение таблата ви помагат да определите посоката на вашия проект, опитайте да добавите всичко, което ви помага, независимо дали става дума за илюстрации, описателни думи или цветови палитри.

Мъдбордът е най-близкото нещо до това да видите как би изглеждал крайният продукт, още преди да започнете да работите по него. В резултат на това е лесно да видите кои са най-добрите идеи, които да използвате, и кои трябва да отхвърлите. Освен това е възможно да забележите дизайните, които можете да комбинирате, за да създадете още по-добри дизайни.

Бонус: Разгледайте 10 безплатни шаблона за настроение, с които да организирате идеите си

Различните графични дизайнери подхождат по различен начин към създаването на мудборд. Някои предпочитат физически мудбордове, докато други предпочитат дигитални мудбордове. И двата варианта са подходящи. Но ако работите с отдалечен дизайнерски екип, дигиталният мудборд е по-подходящият вариант.

Можете да си сътрудничите с други творци от всяка точка по време на творческия процес, стига да им предоставите необходимия достъп. Един от най-добрите ресурси, които можете да използвате за дигитални муудбордове, е софтуерът за виртуални бели дъски на ClickUp.

Белите дъски позволяват на потребителите да визуализират концепции, да свързват множество обекти от различни хора и да качват изображения, връзки и задачи в ClickUp.

Инструментите за бяла дъска улесняват визуализирането на всяка концепция с вашия екип.

Мъдбордовете са лесни за справка, ако вие или някой от вашия екип заседнете на някой етап от процеса на дизайн. Просто не забравяйте да се придържате към кратките изисквания и информацията, която сте събрали от проучването си.

Споделете идеите от таблото с настроения с вашите клиенти и други заинтересовани страни, за да видите дали всички сте на едно мнение. Това е важно, защото ако те имат различна визия, можете да се приспособите към нея, преди да сте стигнали твърде далеч. Не губете време и усилия, повтаряйки процеса по-късно.

Стъпка 5. Подгответе скици и получите обратна връзка от клиента

На този етап от процеса на графичен дизайн идеите са буквално изписани по стената. Време е да ги пренесете на хартия или на цифрови устройства като iPad или компютър, в зависимост от това кое ви е по-удобно.

Направете колкото се може повече груби скици, защото все още проучвате възможностите си. На този етап не е необходимо да усъвършенствате или запечатвате всеки малък детайл. Просто дайте достатъчно подробности, за да получите представа за цялостната концепция, към която се стремите.

Отличен пример за такава скица е логото на WWF. Скицата не е толкова подробна, колкото окончателният дизайн. Вместо това, тя се фокусира главно върху концепцията за използване на панди като официално лого.

чрез Logo Design Love

Докато скицирате, може да ви хрумнат по-добри идеи за детайли, които да добавите към дизайна си, или шрифтове, които да използвате. Но не забравяйте да използвате таблото с настроения, за да ви вдъхновява и води през процеса на скициране.

След като приключите с скицирането, прегледайте концепциите си и изберете най-добрите скици, които да представите на клиентите си или на ръководството. Така например, ако имате 20 скици, изберете петте най-добри.

За тези пет стъпки трябва да отделите повече време за подчертаване на детайлите. Например, създайте дигитализирана макета с графичен софтуер, за да постигнете професионален вид. Оригиналният скиц на логото на Chase Bank показва дигитализираната версия по по-представителен начин.

чрез Logo Design Love

Обратната връзка от клиента е един от най-нервните етапи в работния процес на графичния дизайн, но няма проблем, ако следвате творческото задание и разработите качествен продукт. На този етап клиентът или ръководството ще избере скица на графичния дизайн и ще даде инструкции за евентуални промени.

Можете да дадете мнението си, да представите най-добрите си предложения и да обясните защо, но не забравяйте да се съобразявате с техните мнения и обратна връзка, тъй като те са клиентът или ръководството, които изискват тези дизайни. Най-добрият подход е да им помогнете да разберат вашата гледна точка и творческа насока. Опитайте се да зададете конкретни въпроси, за да разберете тяхната перспектива, и ги насърчете да посочат какво им харесва във всеки дизайн, за да формулирате идеи за ревизии.

След като всички сте се съгласили относно желаните промени и творческата посока, следващата стъпка е да се върнете към софтуера си за графичен дизайн и да работите върху окончателните дизайни, като имате предвид мнението на клиента или ръководството.

Стъпка 6. Включете обратна връзка

Ревизиите на дизайна са етап от работния процес, през който трябва да мине дори и най-добрият графичен дизайнер. Всъщност, може да се наложи да направите няколко кръга ревизии, преди клиентът или ръководството да останат доволни от крайния продукт.

Но можете да опитате да направите няколко ревизии на всеки етап, за да намалите броя на ревизиите, необходими за окончателния дизайн. Освен това, един отличен работен процес за графичен дизайн позволява вътрешна обратна връзка от колеги и общности на графични дизайнери.

Тази обратна връзка улавя някои от проблемите с вашия дизайн преди презентацията, което съкращава процеса на обратна връзка.

След като вашите клиенти или ръководство дадат обратна връзка за дизайна, предвидете кратък срок, в който те да могат да променят мнението си. Ако има още обратна връзка, което е съвсем нормално, дайте им ден-два, за да изпратят потвърждение и да продължите с ревизиите. Това ще ви спести много време за преработване на дизайна.

Най-важното при извършването на промени в дизайна е да не противоречите на изискванията на клиентите или ръководството. Независимо дали сте съгласни с тях или не, вече е твърде късно да добавяте идеи.

Те вече са се спряли на конкретния дизайн, който искат. Ако смятате, че трябва да се направят корекции, дайте препоръки, като имате предвид целта и предпочитанията на клиента.

Най-важното е да обръщате внимание на крайните срокове. Оценете обратната връзка за дизайна и ако е необходимо, поискайте удължаване на срока, за да имате достатъчно време да доставите краен продукт с високо качество.

Стъпка 7. Представете крайния продукт

Представянето на окончателния концепт за одобрение от клиента е последната стъпка и решаващ момент в работния процес на графичния дизайн. До този момент от процеса трябва да сте направили всички необходими ревизии и да сте готови да представите шедьовъра си.

Но преди да го представите, следвайте тези стъпки:

Уверете се, че разполагате с всички необходими материали. Проверете заданието и се уверете, че имате всичко, което трябва да произведете. Проверете дали крайният резултат съответства на заданието и обратната връзка от клиента или ръководството: Върнете се към заданието за дизайн, за да се уверите, че вашият дизайн отговаря на стандартите, описани в заданието в първия етап от работния процес за графичен дизайн. Уверете се, че крайният резултат е в правилния файлов формат. Проверете заданието и предишната си комуникация с клиента или други заинтересовани страни. Ако те искат вашия продукт в JPG формат, уверете се, че той е в JPG формат. Използвайте редактируема софтуерна версия на крайния резултат. Това ще помогне на клиента или ръководството, особено ако искат да направят промени в крайната версия.

След като сте проверили горните точки от списъка си, е време да представите работата си.

Ако работите с клиент, е особено важно да се свържете с него малко след изпращането на готовия продукт, за да проверите дали той отговаря на неговите стандарти. Това допринася значително за изграждането на положителни работни отношения, които ще ви поставят на първо място при бъдещи проекти за графичен дизайн.

Използване на инструмент за управление на проекти за управление на работния процес по дизайна

Солиден процес на графичен дизайн и подходящи инструменти са от съществено значение за създаването на най-добрите визуални елементи. Бизнесът разчита на отлични дизайни, за да генерира потенциални клиенти и да комуникира послания към своята аудитория.

Независимо дали сте графичен дизайнер, който управлява своя бизнес, или вътрешен графичен отдел, подходящите инструменти, като например приложение за управление на дизайнерски проекти, ви помагат при важни стъпки в работния процес на графичния дизайн, като например създаване на идеи за документи, проучване на магазини и разбиране на важността на процеса на обратна връзка с клиента.

Не забравяйте, че ако направите нещата правилно и сте подготвени от самото начало, това не само ще ви помогне да спестите време и да съкратите процеса на дизайн. То ще ви помогне и да създадете визуални елементи, които не само са естетически приятни, но и дават най-добрите възможни резултати.

Успех!

Иън Лоу е уеб предприемач и експерт по инбаунд маркетинг, както и собственик и ръководител на бизнес развитието на Lform Design.

След четири години, през които помагаше на компании от Fortune 500 с MGT Design, Иън започна кариерата си на свободна практика, преди да основе Lform Design през 2005 г. Когато не е начело на компанията, Иън обича да кара планинско колело с приятели или да прекарва време със семейството си.