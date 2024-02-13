Безплатни шаблони за цифрова визуална табло, които да вдъхновят вашия екип

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е шаблон за визуална табло?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Личната визия борда – понякога наричана борда на мечтите, борда на проявлението или борда на целите – е визуално представяне на вашите лични житейски цели или професионални цели и желания за бъдещето. Обикновено представлява колаж от думи и изображения, изрязани и залепени върху табло, предназначено да вдъхновява, мотивира и дава положителни мисли. " } } ] }

Защо ви е необходима визуална табло за работния проект на вашия екип? Не са ли те предназначени за лично планиране, утвърждаване и цели за самопомощ?

Те са чудесни за всичко това, но визуалните табла са и фантастичен бизнес инструмент. Те съдържат същата информация, която бихте включили в списъци и документи, но по визуален начин. Освен това, те са начин да покажете как ще изглежда и как ще се възприема вашият продукт в картина. ?️

Преди да извадите ножиците, стикерите и лепилото, не забравяйте, че в бизнеса трябва да се стремите към ефективност. Крайният продукт трябва да е нещо, което можете да споделите дигитално с екипа си и компанията си. И на всяка цена избягвайте блясъка.

Тук на помощ идва шаблонът за визуална табло в ClickUp. Той ви дава предимство при съвместното създаване на всякакъв вид визуално табло, от което се нуждае вашият екип, и при актуализирането му в хода на проекта.

В тази статия ще разгледаме някои основни съвети за шаблоните за визуални табла. Ще споделим и някои от нашите любими, за да сте сигурни, че ще спечелите златна звезда от екипа си (дори и да не сте получили такава в часовете по изкуство и занаяти). ⭐

Какво е шаблон за визуална табло?

Личната визия – понякога наричана табло на мечтите, табло на проявлението или табло на целите – е визуално представяне на вашите лични житейски цели или професионални цели и желания за бъдещето. Обикновено това е колаж от думи и изображения, изрязани и залепени на табло, предназначено да вдъхновява, мотивира и дава положителни мисли.

За един бизнес визията за продукт е подобна. Но вместо житейски цели, тя се фокусира върху целите за продукт, върху който работи вашият екип. Тя улавя целите и идеалното състояние на вашия продукт в дигитален формат, който вашият екип може съвместно да създаде, прегледа и използва за справка.

Когато създавате визуална табло, то трябва да функционира като инструмент, който насочва създаването на визуални табла, като улавя OKR за даден продукт или проект. Шаблонът води екипа ви през задачите за разработване на визуални табла и може дори да помогне на екипа ви да вземе решения относно визията зад вашия продукт.

Подредбата, цветовете и изображенията на визуалната табло за продукти улавят емоционалните и творческите аспекти на вашия продукт – не само какво прави той, но и как кара потребителите да се чувстват. Когато създавате визуално табло, то ви помага да свържете корпоративната ви визия и идентичността на марката.

Какво прави един шаблон за визуална табло добър?

Създаването на визуална табло не е просто виртуално създаване на фотоколаж. Това е малък проект сам по себе си, а добрият шаблон за визуално табло води екипа през процеса и предлага оформлението.

В повечето случаи ще ви бъдат необходими два шаблона: един за управление на процеса на създаване на таблото и друг за подпомагане на външния вид и усещането от визионерското табло.

Ето някои характеристики на добър шаблон за визуална табло:

Фокусира се върху бизнес приложения, а не върху лични цели.

Лесно включва корпоративната ви визия и брандинг.

Поддържа среда, в която членовете на екипа могат да работят заедно по визията едновременно.

Ръководство за представяне на мненията на заинтересованите страни, сегментиране на пазара, брандиране, функционалност и информация за целевия пазар.

Насърчава използването на изображения, цветове, текст, шрифтове, вдъхновяващи цитати и други видове медии.

Съхранява всички идеи за визуална дъска в атрактивен и професионален формат, готов за презентация.

Работи в рамките на вашия проектен инструмент

Кой не обича безплатните неща? Използването на безплатен шаблон намалява напрежението, когато създавате табло за визия за първи път.

3 безплатни шаблона за визуализационни табла, които можете да използвате

Мястото, от което да започнете да дефинирате визията за вашия продукт, е с един от тези лесни за употреба шаблони за визуализационни табла.

1. Шаблон за визуална табло на ClickUp

Изтеглете този шаблон Помогнете на целия си екип да разбере по-добре целевия пазар с този шаблон за визуализационна табло.

За да се отличите от конкуренцията, е необходима ясна визия за продукта. Този безплатен шаблон за визуална табло на ClickUp помага на екипа ви да опише функциите на продукта, целевия пазар, клиентите и потребителите.

След като определите основните елементи, можете да се заровите в детайлите и да представите проблемите, които вашият продукт ще реши, и ресурсите, от които се нуждаете, за да успеете. Когато вашият екип започне да организира проекта си за визия, ще открие четири полезни полета за персонализиране и различни категории за всяка задача в списъка със задачи:

Визия: Обобщете общата картина и цялостното усещане, независимо дали става въпрос за целия продукт или за част от продукта или проекта.

Необходимости: Споделете какво е необходимо, за да изпълните задачите на всяка част от визията ви като екип.

Целева група: Изберете от набор от предварително дефинирани демографски групи, за да можете да определите аудитория и цел за всяка част от вашата визия.

Бизнес цели: Поставете продукта, проекта или задачите в контекст, като определите въздействието, което се надявате да имате върху вашия бизнес – голямо или малко.

Този шаблон за проект на средно ниво води екипа ви през събирането на идеите, които искате да включите във вашата визуална табло. Той разделя проекта ви на визия, целеви групи, бизнес цели и нужди.

За всеки от тях членовете на екипа могат съвместно да разпределят и изпълняват задачи, да определят приоритетите на всяка стъпка, да разработват списъци за проверка и да споделят медийни файлове, които ще бъдат включени във визията.

Шаблонът също така предоставя удобно ръководство „Започнете оттук“ за членовете на вашия екип за използване на шаблона и разработване на страхотна визуална табло. Ръководството обяснява структурата на проекта, дефинирана в шаблона, както и полезен преглед на това какво е визуална табло и защо се нуждаете от такава за вашия продукт.

Те са добри напомняния, към които целият ви екип може да се обръща, докато работи върху собствената си визуална табло.

И тъй като шаблонът изгражда вашия проект за визуална табло в ClickUp, вие разполагате с проследяване на времето, чат, документация, график, ежедневно планиране на задачите и дори генериране на текст с изкуствен интелект като част от процеса. Можете също да използвате ClickUp Whiteboard, за да създадете вашите графики.

2. Шаблон за визуална дъска ClickUp

Изтеглете този шаблон Намерете идеалното състояние за следващия си проект с този шаблон за визуална дъска.

Предлагаме и безплатен шаблон за визуална табло за визуални мислители с елементи от дизайна на бяла дъска, за да постигнете точно това, от което се нуждаете. Шаблонът ClickUp Vision Whiteboard допълва и шаблона за визуална табло, ориентиран към проекти.

Те предоставят ясна рамка за очертаване и конкретизиране на целите на вашия продукт и как изглежда идеалното състояние на вашия продукт. Или ги използвайте като табло за настроения за вдъхновение за продукти, за да обсъждате съвместно всичко – от дизайна до маркетинга.

Шаблонът е с цветно кодиране, разделяйки визията на:

Визия

Целева група

Нужди

Продукт

Стойност

Всяка от тези секции е снабдена с описателни икони, които можете да запазите или да промените, за да отразят стила на вашата компания или марка. Този шаблон ви помага да започнете с творческата страна на дефинирането на визията за вашия продукт. Ако сте се възхищавали на цветните и стилни шаблони за визуални табла, като тези, предлагани от Canva, този шаблон е за вас. Той ви дава визуалната привлекателност на артистично визуално табло, както и функционалността и интеграцията на инструментите в ClickUp.

Този безплатен шаблон се вмъква директно в изгледа на бялата дъска на ClickUp, където имате достъп до всички необходими инструменти за дизайн. Можете да добавяте текст, картинки, икони, видеоклипове и други директно от лесен за използване интерфейс, вграден в инструмента ви за управление на проекти, с всички възможности за сътрудничество, които използвате всеки ден.

Това е и шаблон за табло за визия, който може да се разпечата, така че ако желаете, можете да го поставите на плакат и да го модифицирате във физическия свят. като PDF файл. Този шаблон е отправна точка, от която да дадете свобода на творчеството си.

3. Шаблон „Визия към ценности“ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Съгласувайте ценностите си с визията си с шаблона „От ценности към визия“

Термините „визия“ и „ценности“ се използват много често. Но те са нещо повече от модни думи, които правят презентацията да изглежда убедителна. Без визия – и ценностите, необходими за реализирането на тази визия – проектите и продуктите могат да се окажат неуспешни или да изглеждат празни.

Разбира се, преминаването от общата картина на визията за вашия продукт към важните детайли, като ценностите, необходими за постигането на тази визия, отнема време и усилия. Този мисловен процес може да бъде труден за разбиране понякога, особено ако сте по-скоро технически ориентиран човек. Но не се притеснявайте. Имаме шаблон и за това.

Шаблонът „Визия към ценности“ на ClickUp ви води вас и вашия екип през процеса на планиране на всичко необходимо, за да документирате напълно къде искате да стигне вашата компания или проект. Мислете за него като за работна таблица, която попълвате, преди да създадете вашата цифрова визия.

Тя включва раздели за:

Визия

Мисия

Стратегии, включително конкурентни предимства и продуктова стратегия

Корпоративни цели, включително цели и показатели

Действия

Ценности на клиентите

Сегменти клиенти

Шаблонът използва всички възможности, налични в ClickUp Doc, а оформлението му е атрактивно и привличащо вниманието, така че не е необходимо да наемате графичен дизайнер, за да го довърши. Има места за името на продукта и бранда ви, както и икони за всяка секция.

Има и много вградена поддръжка. Шаблонът включва бележки, обясняващи целта на всяка секция и как най-добре да попълните тази част от документа, така че вие и вашият екип да можете да изясните заедно вашите ценности и визия.

Тъй като новият ви документ ще се намира в проект на ClickUp, екипът ви може да работи заедно по различните секции, като си сътрудничи по време на итерациите. И след като изгладите всичко, ще имате висококачествен, атрактивен документ, който можете да използвате като referencia в екипа си и да споделите с всички заинтересовани страни.

Предимства от използването на визуална табло за вашия екип

Повечето екипи използват визуална табло, защото една картина струва колкото хиляда думи. Обаче, действието по създаването на визуална табло е дори по-важно. Творческият процес на събиране на идеите на вашия екип и консолидирането им в графики и текст помага на екипа да мисли и да взема решения относно вашия продукт.

Да предположим, че вашият екип е натоварен със задачата да разработи нова дигитална маркетингова кампания за социалните медии. Вероятно имате купчина имейли и предложения, очертаващи вашите показатели, целева демографска група, графичен стил, послания на марката и десетки други неща, които вашият екип трябва да знае, за да проведе успешна кампания.

Да ги поставите пред цифрова бяла дъска с добре проектиран шаблон за визуална дъска е като да излеете всички идеи около даден проект през фуния и да получите фокусирана и цялостна визия за това, което вашият екип се опитва да създаде.

След като бъде споделена, визията поддържа екипа фокусиран върху задачите и може да го извади от рутината, за да погледне цялостната картина на проекта. Не забравяйте, че някои хора са визуални ученици и комуникатори, а графичният характер на визията може да спести часове на имейли и разговори.

Накратко, една добра визуална табло може да ви помогне да:

Определете дали вашият продукт е над стандарта

Проверете дали вашият продукт отговаря на изискванията на вашата компания

Създайте продуктова стратегия

Подобрете функциите на продукта

Разберете нуждите на целевия си пазар и разработете планове за действие.

Насърчавайте сътрудничеството в екипа и поставянето на цели, като същевременно всички работят за постигането на обща цел.

Предимствата от създаването и използването на визуална табло зависят от един важен фактор. Вашият екип трябва да използва този мощен инструмент през целия проект. Започнете с добър шаблон за визуално табло, който позволява на екипа да създава, променя и редовно да се позовава на него, а не като нещо, залепено на виртуална стена някъде другаде.

Често задавани въпроси за шаблоните за визуализационни табла

Как екипите измислят идеи за визуални табла?

Когато екипите се събират, за да създадат визуална табло, е важно да се насърчава сътрудничеството и отворената комуникация. Започнете с планиране на сесия за мозъчна атака, където всеки може да допринесе с идеите и визиите си за бъдещето на екипа.

Насърчавайте членовете на екипа да споделят своите цели, стремежи и ценности. Приемете колективен подход към събирането на визуална вдъхновение, като изображения, цитати и символи, които представят общата визия на екипа.

Виртуалната визия по-добра ли е от физическата?

Докато традиционните визуални табла са физически колажи, създадени върху плакати или корк табла, можете да създадете и дигитални визуални табла, използвайки онлайн инструменти или приложения. И физическите, и дигиталните визуални табла могат да бъдат ефективни за визуализиране на вашите цели и стремежи.

Какви въпроси трябва да си задам, преди да създам визуална табло?

Размишляването върху изминалата година и върху това, което бихте променили или подобрили, е полезен отправна точка. Да се запитате какво ви е най-необходимо в момента, какво обичате в живота и каква история разказвате на себе си за себе си също може да ви даде ценни прозрения.

Използвайте шаблони за табла с визия, за да вдъхновите екипа си

Винаги е по-добре да знаете накъде се насочвате, преди да започнете нов продукт или проект. Таблата за визия са мощен инструмент за улавяне на това, което екипът ви трябва да знае, и за поддържане на една и съща посока през целия проект.

Креативни или технически, индивидуални сътрудници или лидери на екипи, всички имат един и същ проблем в началото на един проект – да разберат откъде да започнат. Но с шаблоните за визуализационни табла на ClickUp имате доказана и ефективна отправна точка за вашето пътуване с визуализационни табла. И сте започнали този процес в една платформа за сътрудничество, която е лесна за използване.

Тези шаблони за визуална дъска ви помагат да управлявате процеса на създаване на визуалната дъска, да я разположите на бялата дъска на ClickUp и да документирате цялостната картина. Един от тях дори води екипа ви през процеса на закрепване на визията ви във вашите ценности. Мислете за тях като за комплект за визуална дъска, в който имате всичко необходимо, за да започнете. ?

Ако вече сте потребител на ClickUp, добавете шаблон към работното си пространство сега. Ако все още не сте пробвали нашата мощна платформа за управление на проекти и сътрудничество, регистрирайте се за безплатен пробен период на ClickUp и я изпробвайте – блясъкът е по избор. ✨