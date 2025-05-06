15-те най-добри софтуера за OKR през 2025 г. (ревюта и цени)

Когато преминах от индивидуален сътрудник към управление на голям екип, имах важен момент на прозрение. Разбрах какво прави един бизнес силен и успешен: не, не е създаването на огромна продуктова гама или преследването на цифри, сякаш няма утре; става въпрос за съгласуване на усилията на всички с целите на организацията.

Първоначално разчитах на Google Docs и електронни таблици, за да създавам и проследявам нашите цели и ключови резултати (OKR). Инструментите бяха прости и ясни и вършеха работа, когато екипът ни беше малък.

С разрастването на компанията обаче простите таблици вече не бяха достатъчни. Имах нужда от прозрачност по отношение на OKR за продуктите и гъвкави OKR, разширени анализи и отчети, както и възможност да свържа индивидуалните и екипните OKR с OKR на отделите, което тези прости инструменти не предлагаха.

Търсенето ми на най-добрия софтуер за OKR беше дълго. Въпреки това, проучването, което проведох с екипа си, доведе до изготвянето на списък с 15 инструмента за OKR, които считаме за най-добрите в тази област.

В тази статия ще споделим нашите наблюдения и опит с инструменти за управление на OKR, като ще подчертаем какво е проработило и какво не, за да ви помогнем да намерите най-доброто решение за вашия екип.

Да започнем!

Преди да преминем към списъка, нека първо разгледаме основните принципи. Ето някои функции, на които трябва да обърнете внимание, когато инвестирате в софтуер за управление на OKR:

OKR табло: Инструментът трябва да включва функция Инструментът трябва да включва функция OKR табло , която консолидира всички данни на едно място, предоставяйки обща представа за това как вашите OKR и KPI работят заедно.

Проследяване на напредъка в реално време: Потърсете функции, които позволяват проследяване на напредъка на OKR в реално време с диаграми на Гант, табла Kanban и други, което позволява на всички служители и мениджъри да наблюдават Потърсете функции, които позволяват проследяване на напредъка на OKR в реално време с диаграми на Гант, табла Kanban и други, което позволява на всички служители и мениджъри да наблюдават показателите за целите и да вземат информирани решения.

Възможности за интеграция: Уверете се, че софтуерът за OKR се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи технологии, като софтуер за управление на проекти, CRM системи или комуникационни платформи.

Опции за персонализиране: Потърсете инструмент, който ви позволява да персонализирате Потърсете инструмент, който ви позволява да персонализирате OKR шаблони , работни процеси и отчети, за да ги съгласувате с вашата стратегия за определяне на цели.

Функции за сътрудничество: Софтуерът трябва да улеснява сътрудничеството между членовете на екипа, като им позволява да се съгласуват по отношение на целите, да споделят актуална информация и да предоставят обратна връзка.

Мащабируемост: Изберете инструмент, който може да се мащабира с растежа на вашата организация, като побира все повече потребители, OKR и екипи, без да компрометира производителността.

Удобен за ползване интерфейс: Дайте приоритет на интуитивен потребителски интерфейс, който е лесен за ползване както за технически, така и за нетехнически екипи.

Отчети и анализи: Изберете софтуер, който предлага изчерпателни възможности за отчети и анализи. Ще получите информация за представянето на екипа си и ще идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Софтуер за OKR на един поглед

В таблицата са посочени основните характеристики на най-добрите софтуерни инструменти за OKR.

OKR Tool Най-подходящ за Отличителни характеристики Цени ClickUp Управление на проекти OKR ClickUp Goals с проследими цели и персонализирани OKR шаблони Безплатно завинаги без ограничения: 7 $/потребител на месец Бизнес: 12 $/потребител на месец Предприятие: Свържете се с нас за цени ClickUp Brain е достъпен за всеки платен план за 5 $ на член на работна среда на месец Weekdone Измерване на седмичния напредък Ежедневни новини и седмични актуализации Безплатен премиум: Започва от 108 $/месец (пакет за 10 потребители, по 10,80 $ на потребител/месец) Workboard Повишаване на производителността на екипа Интелигентни дневен ред NA Lattice Управление на производителността и ангажираност на служителите Непрекъсната обратна връзка Управление на производителността + OKR и цели: 11 $/месец на потребителАнгажираност: +4 $/месец на потребителРастеж: +4 $/месец на потребителВъзнаграждение: +6 $/месец на потребител 15Five Проследяване на OKR въз основа на обратна връзка Табло за самооценка и поздравления Engage: 4 $/месец на потребител (само годишно плащане)Perform: 10 $/месец на потребител (само годишно плащане)Total Platform: 16 $/месец на потребител (само годишно плащане) Asana Управление на проекти и задачи Визуално проследяване на напредъка и многобройни интеграции Безплатен стартър: 13,49 $/месец на потребителРазширен: 30,49 $/месец на потребителПредприятие: Индивидуална цена Предприятие+: Индивидуална цена Betterworks Обратна връзка и комуникация Непристрастни калибрирания Предприятия: Индивидуални цениСредни предприятия: Индивидуални цени Peoplebox Изграждане на култура на висока производителност Информация за съгласуваността на екипа Управление на таланти: 7 USD/месец на потребител (само годишно плащане)Платформа OKR: 8 USD/месец на потребител (само годишно плащане)Пълен пакет Professional: 12 USD/месец на потребител (само годишно плащане)Пълен пакет Premium: 15 USD/месец на потребител (само годишно плащане)План Enterprise: Индивидуални цени PerformYard Персонализирани оценки на представянето Гъвкаво каскадиране на цели и персонализирани цикли на преглед Управление на производителността: 5–10 долара на месец на потребител (само годишно фактуриране) Ангажираност на служителите: От 1–3 долара на месец на потребител (само годишно фактуриране) Hirebook Повишаване на ангажираността на служителите Подробни организационни диаграми Бизнес: 15 долара на месец на потребител Предприятие: Индивидуални цени Количествени резултати Доклади за сравнителен анализ Акценти в постиженията и история на версиите на OKR Essentials: БезплатноScale: 9 $/месец на потребителEnterprise: Персонализирана цена Kallidus Perform Обучение и развитие и управление на жизнения цикъл на служителите Многостепенно проследяване на OKR Персонализирани цени Profit. co Персонализирано управление на OKR Над 400 вградени и персонализирани KPI и визуален табло Персонализирани цени Viva Goals Поставяне и проследяване на цели с помощта на шаблони Готови за употреба рамки за презентации за PowerPoint Microsoft Viva в Microsoft 365: Наличен като част от корпоративния план на Microsoft 365Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 USD/месец на потребител (само годишно фактуриране)Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 USD/месец на потребител (само годишно фактуриране)Microsoft Viva Suite: 12 USD/месец на потребител (само годишно фактуриране) Mooncamp Проектиране на йерархична стратегия Стратегическо дърво Essential: 6 $/месец на потребител (само годишно плащане) Professional: 10 $/месец на потребител (само годишно плащане) Enterprise: Индивидуални цени

Нека разгледаме OKR инструментите, които са в моя списък с 15-те най-добри. Аз съм подчертал техните основни характеристики, ограничения, цени и оценки, за да ви помогна да изберете най-добрия инструмент за вашия бизнес.

Управлявайте проекти с таблата на ClickUp Създавайте, постигайте и проследявайте всичките си OKR в екипите и отделите на едно място с ClickUp.

Може да ни обвините в пристрастност, но ClickUp е без конкуренция в управлението на проекти, базирано на OKR. С усъвършенствани функции за оценка на производителността и ефективни възможности за дистанционно управление на екипи, ClickUp предлага повече стойност от повечето безплатни софтуери за управление на проекти и OKR инструменти. Подходящ е за компании от всякакъв размер и може да бъде персонализиран за проследяване и управление на OKR в различни индустрии.

Най-доброто за управление на OKR проекти

ClickUp е моята предпочитана платформа за управление на OKR. Използвам я, за да задавам цели за съдържателния маркетинг, съобразени с нашите общи маркетингови цели за привличане на клиенти.

Използването на ClickUp подобрява прозрачността между отделите и ми позволява да контролирам управлението на производителността на моя малък, но мощен екип.

Ето как функциите на ClickUp за OKR допринасят за моя работен процес:

Управление на всички цели на едно място с ClickUp Goals

Задайте стратегически цели, които са в съответствие с общата цел на вашата компания, като използвате ClickUp Goals.

Използвам ClickUp Goals, за да управлявам OKR в централен хъб.

Тази функция е идеална за различни цели, от лични OKR до цели на цялата компания. Мога лесно да персонализирам целите, като им давам имена, определям краен срок, добавям отговорни лица, контролирам достъпа и споделям подробна разбивка на всяка цел на измерими задачи и етапи.

Разделете целите на по-малки задачи с помощта на ClickUp Goals, задайте крайни срокове и проследявайте напредъка.

Използвам ClickUp Targets, за да разбия по-големите цели на управляеми задачи. Мога да задам няколко цели за всяка задача и да персонализирам техните имена, описания, собственици и показатели за проследяване (като валута, задачи и числа).

Ето един пример: ако целта е да постигнем 25% увеличение на регистрациите от нашите блог публикации в рамките на три месеца, аз я разделям на по-малки цели/задачи, като например Публикуване на 100 нови публикации в блога всеки месец

Оптимизиране на 50-те най-популярни блог публикации по трафик за конверсии чрез добавяне на интерактивни CTA

Създаване на 20 изтегляеми, пълни с ценна информация магнити за лийдове като безплатни ресурси, придружаващи най-популярните ни блог публикации.

Този подход предлага стъпка по стъпка пътна карта за постигане на нашите общи цели, като ме държи в течение с напредъка на всяка цел.

Организиране на OKR с помощта на шаблоните на ClickUp

Вече не се налага да създавам и управлявам OKR от нулата, благодарение на богатата библиотека с шаблони на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Структурирайте вашите OKR и инициативи и проследявайте напредъка с шаблона ClickUp OKR.

Шаблонът OKR на ClickUp, например, предоставя рамка за организиране на OKR според моите предпочитания – мога да сортирам целите по приоритет, отдел, напредък, график и др. Planning Cadence очертава структура за създаване на OKR, а OKR Lists разбива целите на действия.

С пет потребителски полета и типове изгледи, както и седем статуса за точно проследяване на OKR, този шаблон ми помага да се придържам към целите си.

Изтеглете този шаблон Осигурете прозрачност на OKR в цялата компания, следете напредъка, поддържайте прозрачност и консолидирайте ежедневните действия, за да постигнете по-големи цели с шаблона за OKR рамка на ClickUp.

Алтернативно, аз предпочитам шаблона OKR Framework Template на ClickUp за сложни проекти, в които участват много хора. Той поддържа всички на една и съща страница, елиминира двусмислието и подобрява отчетността сред членовете на екипа.

Моят екип и аз използваме шаблона, за да:

Създайте SMART цели , съобразени с целите на екипа

Проследявайте напредъка в реално време

Идентифицирайте препятствията и предприемете бързи действия

Останете фокусирани върху приоритетите

Този софтуер се оказва полезен и по време на OKR срещи с целия екип, когато трябва да събирам отчети за напредъка, за да прегледам резултатите и да взема решение за план за действие за подобряване на подхода ни.

Генериране на OKR с помощта на ClickUp Brain

Създавайте бързо контекстуални OKR, като използвате ClickUp Brain.

Вече не мога без ClickUp Brain за мозъчна атака и генериране на идеи! Този AI инструмент предлага най-подходящите OKR за проследяване въз основа на моите задачи в ClickUp и дейностите в реално време в моето работно пространство в ClickUp.

Ето как го правя:

Въвеждане на данни за задачи и дейности: ClickUp Brain анализира задачите и дейностите в работната среда, за да предостави подходяща информация за генериране на OKR. Аз въвеждам необходимите данни или позволявам на ClickUp Brain да събира автоматично информация от работната среда.

Генериране на OKR: След като ClickUp Brain анализира данните, той предлага OKR въз основа на анализираните задачи и дейности. Тези OKR са съобразени с конкретни работни контексти и цели.

Преглед и редактиране: Прегледайте предложените OKR и направете необходимите редакции или корекции, за да се уверите, че те съответстват на моите цели и ключови резултати.

Финализиране и внедряване: Щом съм доволен от генерираните OKR, ги финализирам и внедрявам в работния си процес и следя напредъка с помощта на функциите за проследяване на ClickUp.

Просто като предоставя необходимия контекст, като например област на фокус, желани резултати или ключови показатели, мога да генерирам OKR без никакви ръчни усилия. Това ми спестява много време и гарантира, че OKR са подкрепени с данни и съгласувани с целите на организацията.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте сходни цели с помощта на папки – визуализирайте процента на напредъка им в един единствен изглед.

Добавете уникални описания за всяка цел и задача, за да знаят членовете на екипа към какво се стремят.

Свържете задачите в ClickUp с цел и проследявайте напредъка автоматично

Задайте и следете измерими ключови резултати, като например числа (например, създаване на 15 публикации в блога на седмица), парични стойности (например, достигане на 75 000 долара месечен приход) или цели от типа „вярно/невярно“ (например, плащания, направени за подизпълнители – да/не).

Назначете един или няколко собственици на целите, управлявайте разрешенията за преглед и редактиране и запазете контрол над това кой има достъп до вашите OKR.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да намерят широкия набор от функции на ClickUp за прекалено голям.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Други потребители харесват начина, по който ClickUp подобрява отчетността и изяснява ролите за различните проекти.

Възможността да се определят конкретни роли и да се възлагат задачи беше от ключово значение за повишаване на прозрачността в екипа ни. Всеки знае точно за какво отговаря, което значително намалява припокриването на задачи и объркването. Ние сме по-сплотени от преди.

Възможността да се определят конкретни роли и да се възлагат задачи беше от ключово значение за повишаване на прозрачността в екипа ни. Всеки знае точно за какво отговаря, което значително намалява припокриването на задачи и объркването. Ние сме по-сплотени от преди.

Научете как да създадете OKR табло за вашите проекти – с ClickUp. Вижте как. 👇🏼

2. Weekdone

чрез Weekdone

Weekdone е софтуерен инструмент за OKR, който помага за комуникирането на годишната стратегия на компанията към всички служители и за нейното изпълнение чрез тримесечни цели на ниво екип.

Инструментът е полезен за повишаване на морала на служителите благодарение на Leaderboard, който позволява на членовете на екипа да гласуват един за друг. Това признание създава култура на подкрепа, гарантира, че индивидуалните приноси са забелязани, и мотивира членовете на екипа да дадат най-доброто от себе си.

Най-добри за измерване на седмичния напредък

Устойчивият напредък изисква последователни и значими ежедневни действия. Когато определям тримесечните си OKR, ги преглеждам в края на всяка седмица, за да проверя напредъка си и да се уверя, че усилията ми са в правилната посока.

Докато тествах функциите на Weekdone, много ми хареса функцията за седмични актуализации и опцията за провеждане на седмични срещи за отчитане.

За проекти, които изискват по-активно участие от моя страна, обикновено предпочитам да организирам ежедневни срещи с екипа си. Но конфликтите в графиците се случват по-често, отколкото ни се иска!

В такива случаи ежедневният новинарски канал на Weekdone е много полезен – той ме държи в течение с това, върху което работят членовете на екипа ми, и дори мога да похваля колегите си за добре свършената работа или да споделя обратна връзка.

Най-добрите функции на Weekdone

Задайте цели и ключови резултати за отделните отдели, както и за цялата организация.

Дайте приоритет на проектите с голямо въздействие с седмични цели и актуализации

Оценявайте високопроизводителните служители с Leaderboard

Получете яснота за това как екипите и задачите са свързани с основната стратегия, като използвате йерархичното дърво.

Сътрудничество и споделяне на идеи с отдалечени екипи

Ограничения на Weekdone

Поддържа до трима души в безплатния план.

Поставянето на цели е лесно, но изработването на конкретни OKR е малко по-трудно.

Цени на Weekdone

Безплатно

Премиум: Започва от 108 долара на месец (пакет за 10 потребители, по 10,80 долара на потребител на месец)

Оценки и рецензии за Weekdone

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

3. Workboard

чрез Workboard

Workboard предлага надеждни OKR функции, които улесняват обратната връзка в реално време, видимостта на целите и проследяването на напредъка. Интерфейсът може да не е най-добрият, но със сигурност ви помага да се придържате към курса, за да постигнете целите си.

Най-добри за подобряване на производителността на екипа

Някои от функциите, които ми направиха впечатление, бяха безпроблемната интеграция с популярни бизнес инструменти като Microsoft Teams, Jira, Slack и Outlook, интуитивните табла и подробното проследяване на напредъка.

Намерих и Smart Agendas, които записват ключови изводи и поуки, полезни за повишаване на продуктивността на срещите и създаване на култура на отговорност и непрекъснато усъвършенстване.

Най-добрите функции на Workboard

Задавайте цели и OKR, обобщения на статуса и получавайте моментални снимки на напредъка на служителите с Co-Author (AI инструментът на Workboard).

Разпределяйте задачи директно по време на среща и проследявайте напредъка в пространството за сътрудничество на Workboard, Workstream.

Повишете отговорността чрез автоматизирани напомняния и актуализации

Вземайте информирани решения с помощта на усъвършенствани аналитични инструменти, които предлагат задълбочени прозрения в показателите за ефективност.

Получавайте персонализирани отчети и ги споделяйте с екипите и заинтересованите страни.

Ограничения на Workboard

Софтуерът може да бъде сложен за навигация за нови потребители.

Цени на Workboard

Не е налично

Оценки и рецензии на Workboard

G2: 4,5/5 (15+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 90 рецензии)

4. Lattice

чрез Lattice

Често съм виждал организации, които пренебрегват един ключов фактор при измерването на производителността: служителите трябва да виждат колко са напреднали и как тяхната работа се вписва в общата картина – това е сигурен начин да се повиши ангажираността на служителите!

Най-добри за управление на производителността и ангажираност на служителите

Lattice е инструмент за управление на хора, който помага да се свържат индивидуалните приноси с успеха на организацията.

Инструментът интегрира OKR в стратегията за управление на ефективността на компанията, като гарантира, че усилията на екипа са съгласувани с основните бизнес приоритети.

Това, което най-много ми хареса в този софтуер за OKR, е фокусът върху непрекъснатата обратна връзка. Той ми позволи да организирам индивидуални срещи с членовете на екипа и да провеждам бързи проверки на представянето, като по този начин се уверя, че всяко действие е целенасочено и ориентирано към целите и че проблемите се решават без загуба на време.

Най-добрите функции на Lattice

Съгласувайте стратегическите цели в цялата организация с лесните за използване инструменти за съгласуване на Lattice.

Проследявайте ефективно напредъка с интуитивни и персонализирани табла

Улеснете комуникацията чрез интегрирани инструменти, които поддържат обратна връзка и сътрудничество.

Персонализирайте OKR с шаблони, които отговарят на конкретните бизнес нужди и цели.

Интегрирайте инструмента с Jira, Salesforce и Microsoft Teams.

Ограничения на Lattice

Ограничени интеграции с трети страни в сравнение с конкурентите, което може да затрудни работния процес в технологично разнообразни среди.

Функционалността на мобилното приложение е ограничена, което може да повлияе на потребителското преживяване.

Цени на Lattice

Управление на производителността + OKR и цели : 11 долара на месец на потребител

Ангажираност : +4 $/месец на потребител

Grow : +4 $/месец на потребител

Компенсация: +6 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии на Lattice

G2: 4,7/5 (над 3800 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 120 рецензии)

Някои от най-обичаните функции на Lattice включват анкети за ангажираност, проследяване на OKR и прегледи на представянето.

Обичам дизайна на потребителския интерфейс на цялата платформа. Приятелското и простото управление на инструмента, както и всички материали за ангажираност и обучение, включително Lattice University и Help Desk на Lattice. Използваме много от функциите, включително 1:1, актуализации, обратна връзка, проучвания за ангажираност, проследяване на цели/OKR и прегледи на представянето.

Обичам дизайна на потребителския интерфейс на цялата платформа. Приятелското и простото управление на инструмента, както и всички материали за ангажираност и обучение, включително Lattice University и Help Desk на Lattice. Използваме много от функциите, включително 1:1, актуализации, обратна връзка, проучвания за ангажираност, проследяване на цели/OKR и прегледи на представянето.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на действията, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно преобразуване на разговорите в задачи, така че екипът ви да може да действа бързо и да остане съгласуван.

5. 15Five

чрез 15Five

15Five е HR SaaS платформа и OKR инструмент, който повишава ангажираността на служителите и подобрява управлението на производителността чрез ефективно поставяне на цели и признание на служителите.

Най-добри за проследяване на OKR въз основа на обратна връзка

Харесах неговия лесен за използване интерфейс и акцента върху поддържането на непрекъсната обратна връзка между мениджърите и служителите. Таблото за самооценка Best-Self Review е чудесно допълнение – то интегрира личностното развитие на служителите с управлението на производителността.

Като мениджър, аз използвам таблото за преглед, за да видя напредъка на екипа си, а отделните сътрудници могат да го използват, за да измерват напредъка на своите лични цикли на преглед.

Друг фаворит е High Fives, инструмент за признание от колеги, който насърчава положителна работна култура. Членовете на екипа могат да си дават „High Five“, за да покажат признателност, а ръководителите на екипи могат да го използват, за да отпразнуват победи и принос.

Освен това, 15Five включва мощни инструменти за отчитане и интеграции с популярни бизнес софтуери. Много ми хареса безпроблемната интеграция с Google Calendar – благодарение на нея беше супер бързо и лесно да планирам индивидуални срещи с членовете на екипа си директно от приложението.

15Five най-добри функции

Предоставяйте и събирайте обратна връзка с функцията за седмична проверка, която насърчава отворената комуникация между мениджърите и служителите.

Подобрете стратегическото съгласуване, като свържете индивидуалните цели на служителите с общите бизнес цели.

Проследявайте и анализирайте производителността с помощта на изчерпателни инструменти за отчитане и получавайте полезна информация.

Интегрирайте ги безпроблемно с други инструменти като Slack, Microsoft Teams и HRIS платформи, за да подобрите ефективността на работния си процес.

15 ограничения на Five

Зависимост от редовното въвеждане на данни от потребителите: ефективността на инструмента намалява без последователното участие на всички потребители.

Цени на 15Five

Engage : 4 долара на месец на потребител (само годишно плащане)

Perform : 10 долара на месец на потребител (само годишно плащане)

Total Platform: 16 $/месец на потребител (само годишно плащане)

15Five оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (‎880+ отзива)

6. Asana

чрез Asana

Asana, широко призната за своите възможности за управление на проекти, може да функционира и като OKR инструмент, който помага на бизнеса да оптимизира процесите си по определяне и проследяване на цели.

Най-добри за управление на проекти и задачи

Платформата интегрира управлението на задачите със стратегическите цели, като гарантира, че всеки член на екипа е съгласуван с визията на компанията и че индивидуалният принос на всеки е ясно видим.

Особено ми хареса функцията за проследяване на напредъка на Asana, която има ясни визуални индикатори и актуализации в реално време, които поддържат екипите свързани и информирани. Те са особено полезни, когато планирате да напишете ефективни OKR и да ги наблюдавате в голям мащаб.

Освен това Asana поддържа редица интеграции с други бизнес инструменти, което ви позволява да поддържате технологичния си стак опростен и работните процеси гладки.

Най-добрите функции на Asana

Приоритизирайте и разпределяйте задачите ефективно в списъчния изглед.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, спестявайки време и намалявайки ръчния труд.

Планирайте спринтове и задавайте етапи, за да поддържате фокуса на екипа си и да го държите на правилния път.

Следете напредъка на екипа по OKR в реално време с портфолиата

Ограничения на Asana

Безплатният план позволява до 15 потребители на екип.

Предимно ориентирани към задачите, което може да отклони фокуса от стратегическите цели на по-високо ниво.

Не можете да възлагате задачи на няколко членове на екипа, което затруднява сътрудничеството по постигането на целите.

Цени на Asana

Безплатно

Стартово ниво : 13,49 $/месец на потребител

Разширена версия : 30,49 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (над 9900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 рецензии)

Потребителите харесват начина, по който Asana им помага да съхраняват всичко на едно място:

OKR отгоре надолу и определяне на цели. От основни цели до подробно излагане на тактики.

OKR отгоре надолу и определяне на цели. От основни цели до подробно изложение [sic] на тактики.

7. Betterworks

чрез Betterworks

Betterworks е софтуер за управление на производителността, който помага за определянето на OKR, за да се стимулира успехът на организацията и съгласуваността на служителите. Той интегрира проследяването на целите с непрекъснато коучинг на производителността.

Най-добри за обратна връзка и комуникация

Бяхме впечатлени от способността на Betterworks да мащабира OKR в големи предприятия, с инструменти, които поддържат прозрачна комуникация, съгласуване на целите и чести оценки на напредъка.

Много ми хареса как този инструмент поддържа фокуса върху служителите – остава ангажиран с техния напредък, инвестира в тяхното обучение и решава техните проблеми. Можех да организирам индивидуални срещи с членовете на екипа си незабавно, да предоставям обратна връзка в реално време и да събирам обратна връзка от тях за това как мениджмънтът може да подобри тяхното преживяване.

С този инструмент е лесно да се създаде среда, насочена към постигане на резултати и непрекъснато усъвършенстване, което в крайна сметка приближава организацията към целите й.

Най-добрите функции на Betterworks

Начертайте тримесечните развития и определете етапи, за да проследявате напредъка.

Използвайте обратната връзка от мениджърите и колегите, за да подобрите индивидуалните резултати.

Извършвайте калибриране и получавайте точни и безпристрастни данни за представянето на служителите.

Превърнете мениджърите в треньори и развивайте потенциала на вашите служители.

Ограничения на Betterworks

Има стръмна крива на обучение

Обратна връзка в реално време и от няколко оценители е налична само в плана за предприятия.

Цени на Betterworks

Предприятие: Индивидуални цени

Средни предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Betterworks

G2: 4. 2/5 (120+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (15+ рецензии)

8. Peoplebox

чрез Peoplebox

Peoplebox обединява поставянето на цели с управлението на таланти, като прави OKR неразделна част от работния процес на всеки.

Най-добри за изграждане на култура на висока производителност

Peoplebox предлага набор от мощни функции, като автоматично актуализиране на целите, обратна връзка в реално време и интегрирани индивидуални срещи, които гарантират непрекъснато съгласуване и обсъждане на резултатите.

Мощните му аналитични функции ми помогнаха да извлека задълбочени познания за съгласуваността на екипа. Можах да идентифицирам потенциални препятствия (в моя случай, екип с недостатъчен брой служители, който не успяваше да спазва сроковете) и да взема по-добри решения за преодоляването им.

Peoplebox се интегрира и с популярни инструменти като Slack и Microsoft Teams, така че екипите могат безпроблемно да го включат в съществуващия си технологичен набор.

Най-добрите функции на Peoplebox

Съгласувайте ефективно целите на екипа с организационните стратегии чрез просто проследяване на OKR.

Улеснете обратната връзка в реално време, за да поддържате ангажираността на членовете на екипа и да ги информирате за напредъка им.

Провеждайте продуктивни индивидуални срещи с вградени дневен ред и последващи действия, пряко свързани с OKR.

Автоматизирайте актуализациите, за да сведете до минимум ръчното въвеждане на данни и да държите всички в течение за статуса на целите.

Ограничения на Peoplebox

Има стръмна крива на обучение за нови потребители, които се ориентират в напредналите функции.

Без месечни планове

Цени на Peoplebox

Управление на талантите : 7 USD/месец на потребител (само годишно плащане)

OKR Platform : 8 долара на месец на потребител (само годишно плащане)

Full-Suite Professional : 12 USD/месец на потребител (само годишно плащане)

Пълен пакет Premium : 15 USD/месец на потребител (само годишно плащане)

План за предприятия: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Peoplebox

G2: 4,5/5 (300 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (229 отзива)

9. PerformYard

чрез PerformYard

Създаден, за да подпомага организациите в постигането на стратегическо съгласуване, PerformYard позволява ясно определяне, проследяване и управление на OKR на всички нива в компанията. Той се фокусира върху лекотата на използване, за да се отличи от конкурентите. Особено ми хареса колко лесно беше да се запозная с инструмента и да започна да го използвам. PerformYard би трябвало да работи чудесно за малките предприятия, които са нови в OKR и оценките на представянето.

Най-добри за персонализирани оценки на представянето

Моите любими функции са гъвкавото каскадиране на цели, персонализираните цикли на преглед и механизмите за обратна връзка в реално време. Тези възможности гарантират, че целите са последователно съгласувани с бизнес целите, като помагат на всеки да управлява активно и да оптимизира производителността на служителите.

PerformYard се интегрира безпроблемно със съществуващите HR системи, осигурявайки цялостно преживяване, което подкрепя културата, ориентирана към резултатите.

Най-добрите функции на PerformYard

Оптимизирайте процесите по поставяне на цели с персонализирани и гъвкави OKR шаблони.

Подобряване на стратегическото съгласуване чрез ефективно разпределение на целите между отделите

Улеснете обратната връзка в реално време, за да осигурите непрекъсната комуникация и коригиране на целите.

Персонализирайте оценките на представянето, за да отговарят на уникалните срокове и критерии на вашата организация.

Интегрирайте ефективно със съществуващите HR системи, за да поддържате непрекъснатостта на данните и да намалите административните разходи.

Ограничения на PerformYard

Ограничени интеграции с трети страни в сравнение с други OKR инструменти

Липсва прозрачност в ценообразуването, тъй като подробностите не са лесно достъпни на уебсайта, което налага директен контакт за получаване на оферти.

Цени на PerformYard

Управление на производителността : 5–10 долара на месец на потребител (само годишно фактуриране)

Ангажираност на служителите: Започва от 1–3 долара на месец на потребител (само годишно фактуриране)

Оценки и рецензии за PerformYard

G2: 4,7/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 80 рецензии)

10. Hirebook

чрез Hirebook

Hirebook организира хаотичните управленски практики и насочва служителите да допринасят по-ефективно. Инструментът автоматично превръща ежедневните дейности в ключови резултати, така че служителите могат ясно да видят въздействието, което оказват, и да се чувстват мотивирани да дадат най-доброто от себе си.

Най-добри за повишаване на ангажираността на служителите

За малките предприятия и отдалечените екипи, които искат да подобрят ангажираността и да интегрират проследяването на резултатите, Hirebook предлага набор от добре проектирани функции. Някои от тях насърчават редовната комуникация и положителните обратни връзки: регистрации, актуализации на ключови резултати, индивидуални срещи и др.

Установих, че Org Charts е подходящ за моя работен процес.

Тъй като екипът ни се разраства бързо, става трудно да следим кой работи в кой отдел и по кой проект. С Org Charts мога бързо да получа информация за новите служители, да проверявам напредъка им на подробно ниво и да предлагам необходимата помощ чрез проверки.

Най-добрите функции на Hirebook

Визуализирайте напредъка с каскадни OKR и насърчавайте служителите да се информират за индивидуалния си принос.

Получавайте OKR отчети на вашия имейл или мобилни устройства

Персонализирайте проверките по отдели, екипи или индивидуално – задавайте подходящи въпроси и събирайте точна обратна връзка от служителите.

Дайте възможност на служителите да се регистрират в асинхронен режим

Ограничения на Hirebook

Няма безплатен план

Не можете да възлагате цели или задачи на няколко членове на екипа

Цени на Hirebook

Бизнес : 15 долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Hirebook

G2: 4,9/5 (над 300 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Потребителите на Mot харесват колко лесен и интуитивен е този инструмент и са изненадани от многобройните му възможности.

Въпреки че закупих hirebook заради възможностите му за съгласуване на OKR, бях приятно изненадан да открия и другите функции, които предлага (например създаване на срещи с колеги и възможност за проследяване на няколко точки от дневния ред във времето, настройка на ежедневни KPI за по-оперативни служители, регистриране, за да могат вашите подчинени да ви информират редовно как се чувстват и какво ги тревожи). Възможностите на OKR са отлични, интуитивни и визуални. Можете да съгласувате OKR за цялата организация и да имате представа за това как различните екипи напредват към своите цели.

Въпреки че закупих hirebook заради възможностите му за съгласуване на OKR, бях приятно изненадан да открия и другите функции, които предлага (например създаване на срещи с колеги и възможност за проследяване на няколко точки от дневния ред във времето, настройка на ежедневни KPI за по-оперативни служители, регистрация, така че вашите пряко подчинени да могат редовно да ви информират как се чувстват и какво ги тревожи).

Възможностите на OKR са отлични, интуитивни и визуални. Можете да съгласувате OKR за цялата организация и да имате представа за това как различните екипи напредват към своите цели.

11. Количествени резултати

чрез Quantive Results

Създаден за малки фирми и предприятия, софтуерът за OKR на Quantive добавя голяма гъвкавост към процеса на управление на OKR. Той автоматично импортира данни от приложения на трети страни и актуализира OKR – не се изисква ръчно усилие!

Най-добри за сравнителни отчети

По време на тестовете ни, една от функциите, която се открои, беше възможността да се сравняват напредъка и процесите, за да се идентифицират областите, в които има място за подобрение.

В моя случай целта беше да увелича органичния трафик към нашия уебсайт с 20%. С напредъка ни и след като системата събра достатъчно данни, за да работи с тях, можах да сравня моя напредък и резултати с тези на други клиенти на Quantive с подобни цели.

Този процес на сравнителен анализ ми помогна да разбера по-добре сценария с органичния трафик. Тъй като бяхме почти на равнището на еталона, бях сигурен, че сме на прав път.

Най-добрите функции на Quantive Results

Подчертайте най-големите постижения на екипа или на отделния служител и награждавайте представянето с значки, GIF-ове и коментари, за да поддържате високо ниво на ангажираност.

Бъдете в крак с OKR дейността на вашия екип и поддържайте одитна следа с история на дейността.

Поддържайте връзка с колегите си и сътрудничеството по цели и задачи в реално време с интеграцията на Slack и Microsoft Teams.

Създайте автоматично организационна диаграма, за да помогнете на членовете на екипа да разберат структурата на компанията.

Ограничения на Quantive Results

Първоначалната настройка и обучението изискват време и ресурси, за да се възползвате напълно от възможностите на платформата.

Цени на Quantive Results

Необходими : Безплатни

Цена : 9 долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Quantive Results – оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 80 рецензии)

12. Kallidus Perform

чрез Kallidus Perform

Kallidus Perform е софтуерен инструмент за OKR, предназначен да оптимизира управлението на производителността и да подобри процесите на определяне на цели в организациите. Той дава възможност на бизнеса да дефинира ясно и да проследява целите и ключовите резултати както на индивидуално, така и на екипно ниво, като насърчава култура на висока производителност и непрекъснато усъвършенстване.

Най-добри за L&D и управление на жизнения цикъл на служителите

Потребителският му интерфейс ми направи силно впечатление. Хареса ми как опростява многостепенното проследяване и управление на OKR, като го прави достъпен за всички служители.

Но силата на Kallidus надхвърля и без това отличните OKR функции. Това е добре изградена екосистема, която поддържа всички видове програми за обучение и развитие. Опитах се да пренасоча обучителните кампании чрез Kallidus, като персонализирах шаблоните и проектирах модулите, и получих положителни отзиви от целия екип.

Kallidus Perform поддържа и цикъл на непрекъснато управление на производителността, като интегрира редовни проверки и обратна връзка в реално време, които поддържат екипите съгласувани и фокусирани върху целите си. Бих го препоръчал на организации, които искат да поддържат гъвкавост и адаптивност в стратегическите си операции.

Най-добрите функции на Kallidus Perform

Оптимизирайте поставянето на цели с персонализирани OKR шаблони, които са лесни за настройка и съгласуване с бизнес стратегиите.

Повишете ангажираността на служителите, като им дадете възможност за редовна обратна връзка и проверки, насърчавайки култура на непрекъснато усъвършенстване.

Опростете проследяването на производителността с лесен за използване интерфейс, който улеснява всички да приемат и използват OKR.

Персонализирайте оценките на представянето, за да отговарят на уникалните нужди и графици на различните екипи.

Интегрирайте възможностите за обучение и развитие в процеса на управление на производителността

Ограничения на Kallidus Perform

Кривата на обучение за нови потребители може да бъде стръмна поради дълбочината на функциите и опциите за персонализиране, които са на разположение.

Възможностите за интеграция с други системи са ограничени.

Цени на Kallidus Perform

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Kallidus Perform

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

13. Profit. co

Profit. co е друг софтуерен инструмент за OKR, който стана популярен благодарение на своя цялостен подход към управлението на целите и ключовите резултати, позволяващ на бизнеса да усъвършенства стратегическото си планиране и изпълнение.

Той има красиво проектирани потребителски потоци и подробни настройки, които правят инструмента удоволствие за използване.

Най-добрият за персонализирано управление на OKR

Profit. co предлага набор от функции, които насърчават съгласуваността на всички нива в организацията, като гарантират, че всички работят в синхрон за постигането на общите цели. Бях впечатлен от над 400 вградени и персонализирани KPI за ефективно измерване на производителността.

Докато използвах Profit. co, често подчертавах пред колегите си колко визуални са таблотата. Като всеобхватно пространство за споделяне на актуализации, обратна връзка и ресурси, свързани с целите, Profit. co работи доста добре – помогна ми да разгледам актуализациите в реално време и да бъда в крак с OKR, докато сътрудничех с членовете на екипа. Можете също да създадете OKR за екипа с помощта на ръководства и OKR шаблони.

Много ми хареса как платформата се фокусира върху предлагането на образователни ресурси. Модулите за обучение помагат на потребителите да максимизират ползите от OKR и да подобрят производителността в цялата компания.

Profit. co най-добри характеристики

Предоставете на служителите обща представа за визията на компанията чрез табла за съгласуване.

Използвайте над 400 вградени и персонализирани KPI, за да измервате ефективно производителността.

Персонализирайте и създайте OKR период или цикъл за преглед на представянето с заглавие и продължителност по ваш избор.

Ограничения на Profit.co

Не можете да създавате персонализирани OKR полета в безплатния план.

Ограничени интеграции с други инструменти за управление на проекти като Asana, Trello, Proofhub

Не можете да визуализирате задачите си в Gantt изглед

Цени на Profit.co

Персонализирани цени

Profit. co рейтинги и рецензии

G2: 4,8/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 80 рецензии)

14. Viva Goals

чрез Viva Goals

Microsoft Viva Goals е стратегически софтуерен инструмент за OKR, интегриран в пакета Microsoft Viva, предназначен да съгласува усилията на екипа с най-важните цели на организацията.

Най-добри за поставяне и проследяване на цели с помощта на готови шаблони

Използвайки стабилната инфраструктура на екосистемата на Microsoft, Viva Goals ви позволява да задавате, проследявате и управлявате цели и ключови резултати както на ниво екип, така и на ниво организация.

Бързата и безпроблемна интеграция с други продукти на Microsoft, като Teams и Azure DevOps, е задължителна функция.

Освен това Viva Goals може да автоматизира актуализациите на напредъка и да предоставя полезни информации чрез усъвършенствани анализи. Бях изненадан и от огромния брой персонализирани OKR и шаблони за определяне на цели, които отговарят на многобройни случаи на употреба, което улеснява определянето и проследяването на резултатите в голям мащаб.

Най-добрите функции на Viva Goals

Интегрирайте без усилие с инструментите и услугите на Microsoft Office, за да поддържате единен работен процес.

Автоматизирайте проследяването на напредъка, за да получавате актуализации в реално време и да намалите ръчното въвеждане на данни.

Насърчавайте стратегическото съгласуване, като ясно свържете индивидуалните и екипните цели с общите бизнес цели.

Подобрете процеса на вземане на решения с помощта на усъвършенствани аналитични инструменти, които предлагат задълбочени прозрения за ефективността на OKR.

Улеснете сътрудничеството, като използвате Microsoft Teams за комуникация и актуализации, свързани с OKR.

Ограничения на Viva Goals

Зависимостта от екосистемата на Microsoft може да ограничи привлекателността му за организации, които не са напълно интегрирани с продуктите на Microsoft.

Цената може да бъде пречка за малките предприятия или стартиращите фирми, тъй като ценообразуването обикновено е свързано с други продукти на Viva или Microsoft 365.

Първоначалната настройка и внедряване може да отнеме значително време и усилия, особено за организации, които не са работили с интерфейса на Microsoft преди.

Цени на Viva Goals

Microsoft Viva в Microsoft 365: Наличен като част от корпоративния план на Microsoft 365

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 USD/месец на потребител (само годишно фактуриране)

Microsoft Viva Workplace Analytics и обратна връзка от служителите: 6 USD/месец на потребител (само годишно плащане)

Microsoft Viva Suite: 12 долара на месец на потребител (само годишно плащане)

Оценки и рецензии за Viva Goals

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

15. Mooncamp

чрез Mooncamp

Mooncamp е софтуер за създаване и комуникиране на бизнес стратегията към вътрешни лица и насърчаване на съгласуваността в цялата компания чрез OKR.

Най-добри за разработване на йерархична стратегия

Изпробвах функцията Strategy Tree, за да предложа на всички обща представа за организационната ни стратегия. Редактируемата чертожна дъска ми позволи да начертая ключовите ни области на фокус за тримесечието, целите и инициативите по йерархия.

Например, нашата тримесечна йерархия на цели за екипите за успех на клиентите изглеждаше по следния начин:

Фокусна област: Отлично обслужване на клиентите

Цел: Подобряване на отзивчивостта и ефективността на обслужването на клиенти

Ключов резултат 1: Намаляване на средното време за отговор на запитвания от клиенти с 20%

Ключов резултат 2: Постигане на 90% степен на разрешаване при първия контакт

Ключов резултат 3: Повишаване на рейтинга на удовлетвореността от обслужването на клиентите до 85%

Инициативи:

Внедрете нова система за издаване на билети за по-добро проследяване и управление на запитванията.

Обучете представителите на обслужване на клиенти на напреднали техники за решаване на проблеми

Създайте база от знания за обслужване на клиенти за по-бърза справка

Софтуерът даде възможност на екипа ми да разбере тази стъпка по стъпка йерархия с един поглед и да предприеме съответните действия.

Най-добрите функции на Mooncamp

Въвеждайте промени в целите едновременно, като използвате операции като редактиране, изтриване или дублиране.

Направете целите си публично достъпни или ги запазете за себе си – контролът е във вашите ръце.

Интегрирайте инструмента със Slack или Microsoft Teams и извършвайте редовни проверки.

Добавете персонализирани свойства към целите си, като използвате терминология, специфична за вашия бранш.

Ограничения на Mooncamp

Мобилното изживяване не е толкова гладко, колкото версията за настолни компютри.

Цени на Mooncamp

Essential : 6 долара на месец на потребител (само годишно плащане)

Професионална версия : 10 USD/месец на потребител (само годишно плащане)

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Mooncamp

G2: 4,8/5 (над 200 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Почти всички потребители на Mooncamp (като мен) харесват простотата и лекотата на използване на инструмента, като му приписват заслугата за опростяване на управлението на OKR.

Аз използвам Mooncamp за проследяване на OKR и той ми е бил много полезен, за да остана на върха на целите си. Преди съм използвал други инструменти за проследяване на OKR, но с Mooncamp успявам да бъда по-последователен. Това се дължи главно на лекотата на употреба и гъвкавостта му, което е много важно за стартиращите компании, тъй като приоритетите могат да се променят постоянно.

Аз използвам Mooncamp за проследяване на OKR и той ми е бил много полезен, за да се придържам към целите си. Преди съм използвал други инструменти за проследяване на OKR, но с Mooncamp успявам да бъда по-последователен. Това се дължи главно на лекотата на употреба и гъвкавостта му, което е много важно за стартиращите компании, тъй като приоритетите могат да се променят постоянно.

Софтуерните инструменти за OKR предлагат редица предимства, които могат значително да подобрят начина, по който организациите поставят цели и измерват ефективността. Ето най-големите предимства:

1. Съгласуваност и прозрачност

OKR инструментите помагат да се гарантира, че всички в организацията разбират стратегическите цели и виждат как техните усилия допринасят за постигането на тези цели.

Прозрачността помага за съгласуване на усилията в различните отдели и екипи, като насърчава единен подход към организационните цели.

2. Повишена концентрация и яснота

Чрез поставянето на ясни и измерими цели, OKR инструментите помагат на екипите и отделните лица да приоритизират работата си и да се фокусират върху най-ефективните дейности.

За нас това означаваше, че вече не се хабят усилия за задачи с ниска приоритетност и се гарантира ефективно разпределение на ресурсите.

3. Повишена ангажираност

Когато служителите разберат как тяхната работа допринася за целите на компанията, тяхната ангажираност и мотивация се увеличават.

Използвайки ClickUp за проследяване на OKR в ClickUp, успяхме да насърчим още по-голямо чувство за принадлежност и отговорност, тъй като служителите могат да видят резултатите от усилията си и да разберат ролята си в успеха на компанията.

4. Гъвкавост и адаптивност

OKR инструментите насърчават редовните проверки и актуализации, което позволява на екипите да коригират бързо стратегиите си в отговор на променливите пазарни условия.

Тази гъвкавост гарантира, че организацията остава отзивчива и може да се възползва от възможностите.

5. Решения, основани на данни

С инструментите за OKR вземането на решения става по-ориентирано към данните. Ръководителите могат да проследяват напредъка в реално време, да анализират резултатите и да вземат информирани решения въз основа на действителни данни за представянето, а не на предположения, което води до по-добри стратегически корекции и резултати.

Можем бързо да видим, например, дали производството на повече съдържание корелира с повече регистрации или дали трябва да насочим усилията си към оптимизиране на съществуващите материали.

6. Подобрено управление на производителността

С ясни показатели и цели за оценка на представянето на служителите, процесът на оценка на представянето става по-ефективен.

Структурираният подход на OKR инструментите проправя пътя за обективни, прозрачни и безпристрастни оценки на представянето и помага да се идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение.

7. Улесняване на непрекъснатото усъвършенстване

Редовните функции за измерване и отчитане на OKR инструментите насърчават непрекъснат цикъл на поставяне на цели, измерване на резултати и усъвършенстване на стратегии.

Този непрекъснат процес насърчава култура на постоянно усъвършенстване в рамките на организацията. В ClickUp това е очевидно и в една от основните ни ценности: Растете с 1% всеки ден.

8. Мащабируемост

OKR инструментите са мащабируеми и могат да се използват ефективно от организации от всякакъв размер – от стартиращи фирми до големи предприятия.

С разрастването на организацията инструментите могат да се адаптират към по-сложни структури и да поемат повече потребители.

Тенденции при OKR инструментите

Софтуерът за OKR е в постоянна промяна, тъй като организациите осъзнават нарастващото значение на стратегическото поставяне и съгласуване на цели. Ето някои ключови тенденции в областта на инструментите за OKR, на които да обърнете внимание:

1. OKR се разширяват извън бизнеса

Нестопански организации, образователни институции и дори физически лица възприемат рамката OKR за поставяне на цели.

Освен това, в по-големите и по-традиционни корпорации се наблюдава тенденция да се комбинират OKR с KPI, за да се повиши гъвкавостта и да се включат краткосрочни тримесечни цели за проекти с по-стриктни годишни KPI за успех.

Организациите търсят по-задълбочени прозрения в данните за производителността и тенденциите, които могат да насочват стратегическите решения.

OKR инструментите включват по-мощни аналитични функции, за да предоставят тези данни, включително прогнозни анализи и препоръки, базирани на изкуствен интелект.

3. Потребителското преживяване и достъпността се подобряват

Наблюдава се тенденция към по-лесни за използване и достъпни OKR инструменти.

Тъй като тези инструменти се превръщат в централна част от организационната култура, търсенето на платформи, които са лесни за използване и достъпни от различни устройства, включително мобилни, се увеличава.

Целта е да се насърчат всички служители да участват активно в процеса на OKR.

4. OKR коучингът и обучението стават все по-важни

С разпространението на OKR методологиите нараства и нуждата от подходящо обучение и подкрепа.

Много доставчици на OKR инструменти вече предлагат професионални коучинг услуги, образователни ресурси и модули за обучение, за да гарантират успешното внедряване и устойчиво използване на OKR.

Например, ClickUp University (онлайн платформа за обучение за овладяване на ClickUp) организира уъркшоп на живо на тема „Ефективно внедряване и проследяване на OKR“, за да помогне на потребителите в тяхното пътуване към проследяване на целите.

5. Функциите за автоматизация са на първо място

Автоматизацията в OKR инструментите се увеличава, като функции като автоматични актуализации на напредъка, системи за уведомяване и автоматични напомняния стават стандарт.

Тези функции помагат да се намали административната тежест и да се държи всеки в течение с ключовите развития. ClickUp Automations е силен пример за това!

6. Набляга се на целите за устойчивост и социално въздействие

Наблюдава се нарастваща тенденция за включване на цели за устойчивост и социално въздействие в рамката на OKR.

Например, Patagonia, популярната марка за облекло и екипировка за дейности на открито, е поставила няколко климатични цели, като например да направи опаковките си напълно рециклируеми до 2025 г., да премахне използването на сурови нефтени материали в продуктите си до 2025 г. и да постигне нулеви нетни емисии до 2024 г.

Организациите използват OKR инструменти, за да определят, управляват и отчитат цели, свързани с въздействието върху околната среда и социалната отговорност, като съгласуват корпоративните стратегии с по-широките обществени цели.

7. Компаниите удвояват усилията си за ангажираност на служителите

С разпространението на дистанционната работа се увеличава и акцентът върху използването на OKR инструменти за ангажиране на служителите.

Функциите, които насърчават признанието, личностното развитие и непрекъснатото обратно свързване, са с приоритет, за да поддържат мотивацията на отдалечените екипи и да ги свързват с целите на организацията.

8. Повишена прозрачност

Прозрачността, сътрудничеството между екипите и съгласуваността са ключът към успешното внедряване на OKR. Чрез използването на OKR инструменти, OKR и данните за успеха стават все по-малко изолирани в организациите.

Компаниите комбинират стратегически OKR отгоре-надолу с OKR отдолу-нагоре, задвижвани от екипа, за да преодолеят разликата между общата посока и индивидуалните приноси.

Ето защо винаги съм за това OKR да бъдат видими на всяко ниво в организацията и да се провеждат междуекипни OKR семинари, например за да се определят OKR за проекти или за клиентското преживяване.

Изберете най-добрия софтуерен инструмент за OKR за вашия екип

Софтуерните опции за OKR, които сме подбрали в тази статия, са подходящи за организации с различни размери. Те предлагат пътна карта за определяне и наблюдение на OKR и ви насърчават да реализирате амбициозните си цели.

Въпреки че разполагат с безпроблемни системи за определяне на цели, не всички са достатъчно всеобхватни, за да обединят хората, процесите и системите на цялата ви организация под един покрив. Някои работят отлично като самостоятелни инструменти за проследяване на OKR, докато други поддържат ограничени възможности за сътрудничество.

Организациите, които се разрастват бързо, се нуждаят от нещо по-мощно от изолиран софтуер за проследяване на OKR. Подходящият софтуер за OKR се интегрира в работния ви процес и системата за управление на проекти, поддържа екипите на една и съща страница и се разраства заедно с вас.

Като се имат предвид тези фактори, ClickUp е ясен победител.

ClickUp Goals свързва индивидуалните цели с по-голямата визия на компанията, позволява на екипите да комуникират помежду си и да визуализират напредъка, помага ви да създавате OKR бързо и систематично, използвайки шаблони, и, за да бъде всичко това още по-добро, имате ClickUp Brain, за да създавате OKR, базирани на задачи.

Започнете с ClickUp още днес!

Често задавани въпроси за софтуера за OKR

1. Какво е софтуер за OKR?

Софтуерът за OKR е платформа за изпълнение на стратегии, предназначена да помага на организациите да определят, проследяват и управляват целите и ключовите резултати (OKR) за екипите и служителите. Той предоставя централизирана платформа, на която екипите могат да създават, съгласуват и наблюдават своите цели, като поддържат прозрачност и отчетност.

2. Софтуерът за OKR подходящ ли е за всички видове организации?

Софтуерът за OKR е полезен за организации от различни размери и индустрии. Макар че се използва често в технологични компании и стартиращи фирми, други индустрии като здравеопазването, образованието и финансите също са възприели OKR, за да стимулират производителността и растежа.

3. Какви функции трябва да търся в софтуера за OKR?

Когато избирате софтуер за OKR, имайте предвид функции като определяне и проследяване на цели, визуализация на напредъка, възможности за интеграция с други инструменти (като софтуер за управление на проекти) и лекота на използване. Уверете се, че софтуерът отговаря на специфичните нужди и цели на вашата организация.

4. Каква е разликата между OKR и Balanced Scorecard (BSC)?

При сравнението между OKR и Balanced Scorecards, OKR се фокусира върху конкретни, измерими постижения, които стимулират иновациите, докато Balanced Scorecards съгласува бизнес дейностите с организационната стратегия, използвайки комбинация от показатели за ефективност за по-цялостен поглед.