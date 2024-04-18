Каква е разликата между OKR и балансираните карти за оценка?

Когато се разхождате в непознат квартал, наличието на карта ви дава увереност.

Същото правило важи и за вашия бизнес. Ако организационните цели ви плашат, следването на рамка за поставяне на цели ще ви помогне да се движите в правилната посока.

Рамките за проследяване на цели, като OKR и балансираните карти за оценка, промениха подхода на съвременните компании към поставянето на цели.

В тази статия ще разгледаме подробно тези системи, техните разлики и как можете да ги използвате, за да разработите мощна бизнес стратегия.

Какво е OKR?

OKR (цели и ключови резултати) е рамка за определяне на цели, която позволява на бизнеса да дефинира какво иска да постигне (цели) и да проследява измеримите резултати (ключови резултати), които показват напредъка към тези цели.

Кратка история на OKR

През 50-те години на миналия век Питър Дракър (основателят на съвременния мениджмънт) усеща необходимостта да разглежда мениджмънта като отделна единица в бизнес структурата.

С визията да помогне на мениджърите да отделят повече време на дългосрочната стратегия на компанията, той въведе концепцията за управление по цели (MBO) в книгата си The Practice of Management.

Основната идея зад MBO беше да се определят целите както на служителите, така и на мениджърите, за да се повиши ефективността на организацията.

Но идеята не беше безупречна, както самият Дракър отбеляза по-късно. Например, ако една компания си постави конкретна цел, като производствена цел, тя подтиква работниците да постигнат тези цели с всички възможни средства, в резултат на което качеството страда.

През 70-те години на миналия век Анди Гроув (тогавашен главен изпълнителен директор на Intel) се вдъхновява от концепцията за MBO.

Той заимства идеята за „цели“, я доусъвършенства и я свързва с „ключови резултати“ (начин за измерване на постигането на целта). Въвеждането на ключови резултати попречи на служителите да прибягват до кратки пътища за постигане на целите, тъй като разполагаше с всички показатели, за да гарантира, че екипът работи в правилната посока.

И така се появиха съвременните OKR.

Един от членовете на екипа на Гроув в Intel, Джон Доър, пренесе философията на OKR в Google, където тя постигна огромен успех. В крайна сметка компании от цял свят започнаха да прилагат тази концепция в своите системи за стратегическо управление; Meta, Netflix, Spotify и Deloitte са някои от известните организации, които я използват днес.

Какво е балансирана система за оценяване?

Като рамка за управление на ефективността, балансираната система за оценка (BSC) помага на бизнеса да наблюдава и измерва ефективността си (ключови показатели за ефективност или KPI) от различни гледни точки, включително финансови, клиенти, вътрешни процеси и обучение/растеж. Тя използва холистичен подход за анализ на състоянието и ефективността на организацията.

Кратка история на балансираната система за оценяване

Историята на балансираната система за оценяване датира от началото на 90-те години, когато д-р Робърт Каплан и д-р Дейвид Нортън я представят за първи път в статията „Балансираната система за оценяване – мерки, които стимулират производителността“ в списание HBR . Статията подкрепя идеята за измерване на производителността на даден бизнес в широк спектър, включващ както човешки, така и финансови аспекти.

Няколко години по-късно Каплан и Нортън публикуват книгата си „Балансираната система за оценяване: превръщане на стратегията в действие“, в която разширяват идеите си.

Първоначално концепцията е била разработена с оглед на компаниите с нестопанска цел, но сега се използва широко и в неправителствени и правителствени организации.

Разбиране на езика: ключови термини и концепции

Преди да се задълбочим в разликите между OKR и балансираната система за оценяване и как те оформят съвременния бизнес, нека първо да поставим основите.

Ето някои ключови термини и концепции, които ще ви помогнат да разберете по-добре OKR и BSC:

Стратегическо управление: Непрекъснат процес на разработване на стратегии за постигане на целите и задачите на дадена организация. Той включва очертаване на цели, анализ на конкурентите, оценка на вътрешните сили и разпределяне на ресурси за безпроблемно изпълнение на стратегията.

Поставяне на цели: Идентифициране на желаните резултати на организацията в рамките на определен период от време и изготвяне на план за действие. Това включва поставянето на S. M. A. R. T. (конкретни, измерими, постижими, релевантни, обвързани с време) цели, като се има предвид краткосрочната и дългосрочната визия.

Ключов показател за ефективност (KPI): Това е измерим показател за проследяване и оценка на напредъка към конкретна бизнес цел. Това е измерим показател за проследяване и оценка на напредъка към конкретна бизнес цел. KPI се различава от OKR по това, че се отнася само до показател за измерване на ефективността, докато OKR е цялостна рамка за проследяване на целите.

SWOT анализ: Това е рамка за стратегическо планиране, която идентифицира силните и слабите страни, възможностите и заплахите на даден проект или бизнес план.

OKR срещу балансирана система за оценяване: Каква е разликата?

OKR и балансираната система за оценяване са допълващи се инструменти, които обслужват различни аспекти на бизнес управлението.

Ето основните разлики:

Разлика OKR Балансирана система за оценяване Цел Стратегически по характер – фокусира се върху поставянето и постигането на конкретни, измерими цели. Холистичен характер – предоставя цялостен поглед, като балансира финансовите и нефинансовите показатели. Адаптивност Следва гъвкава и адаптивна структура; предлага възможност за чести корекции на целите. Следва структуриран и фиксиран подход, което затруднява извършването на корекции. Времеви рамки Работи в по-кратки времеви рамки (месечна или тримесечна честота) Работи в по-дълги времеви рамки (годишен ритъм) Брой цели Бизнесът поставя от три до пет амбициозни цели Бизнесът поставя повече от 10 цели Вид показател Водещ индикатор (предсказва дали е вероятно да постигнете целите си) Закъсняващ индикатор (изяснява или потвърждава дали сте постигнали целите си) Йерархия Следва каскаден и стълбичен подход за определяне на цели Следва подход отгоре-надолу за определяне на цели

Въпреки разликите, OKR и BSC имат и някои общи черти, като например: И двете са стратегически управленски рамки за определяне и проследяване на цели.

И двете свързват визията с действията.

И двете използват подход, базиран на данни, за проследяване на целите.

Заедно те помагат за създаването на балансирана и устойчива бизнес стратегия, съчетаваща краткосрочни цели с дългосрочна визия.

Методики BSC и OKR

Балансираната система за оценяване очертава стратегията и целите на компанията. Мениджърите могат да разбият тези цели с помощта на OKR и да ги преразгледат в кратки цикли. Използването им в тандем предлага цялостен подход към проследяването на целите.

OKR, от друга страна, се състои от две основни части: цели и ключови резултати.

Цели : Това са качествени описания на краткосрочните цели, които искате да постигнете. Те трябва да предизвикат вашия екип да даде най-доброто от себе си и да направи големи крачки напред.

Ключови резултати: Това е набор от показатели, които следят напредъка ви към постигането на целите. Всяка цел има до пет ключови резултата, свързани с нея.

BSC: Общ преглед

Като инструмент за управление, BSC измерва ефективността на организацията от четири гледни точки:

Финансова перспектива: Фокусира се върху показатели за финансовата ефективност, като ръст на приходите, рентабилност и възвръщаемост на инвестициите.

Перспектива на клиента: Измерва удовлетвореността на клиентите, задържането им и пазарния дял, за да се разбере доколко добре компанията отговаря на нуждите на клиентите.

Перспектива на вътрешните бизнес процеси: Оценява оперативната ефективност и ефикасност, като разглежда области като качество, иновации и подобряване на процесите.

Перспектива за учене и растеж: Оценява способността на организацията да иноватира, да учи и да расте, включително обучението на служителите, развитието и организационната култура.

Сега нека разгледаме елементите на BSC и как тази рамка допринася за стратегическото планиране на една организация:

Елементи на BSC

Това са четирите основни елемента на балансираната система за оценяване:

Цели: Високо ниво S. M. A. R. T. цели, изведени чрез SWOT анализ

Мерки: Показатели (KPI) за измерване на бизнес целите

Индикатори: Мерки за напредъка към постигането на четирите перспективи на BSC

Инициативи: Конкретни действия, проекти или програми, предназначени да помогнат за постигането на стратегическите цели.

Метод за определяне на цели в BSC

С балансирана система за оценяване организациите създават цели в четирите перспективи, идентифицират съответните KPI и създават стратегическа карта на BSC, за да установят причинно-следствена връзка между целите. Те проследяват напредъка с помощта на софтуер за стратегическо планиране, преразглеждат целите си ежегодно и правят корекции, ако е необходимо.

Методът за определяне на цели в балансираната система за оценяване се фокусира върху балансиран подход, съгласуване на целите между свързани перспективи и създаване на ясна връзка между индивидуалните усилия и успеха на организацията. Следвайки този структуриран подход, организациите могат да превърнат стратегията си в изпълними, измерими цели, които стимулират производителността и постиженията.

Примери за практики на BSC

Ето как изглежда балансираната система за оценяване на една компания:

Финансова перспектива: Увеличаване на приходите с 10% през следващата финансова година KPI: Темп на растеж на приходите

KPI: Темп на растеж на приходите KPI: Темп на растеж на приходите Перспектива на клиента: Повишете оценките за удовлетвореността на клиентите с 15% чрез по-добри услуги за поддръжка KPI: Средна оценка за удовлетвореността на клиентите

KPI: Средна оценка за удовлетвореността на клиентите KPI: Средна оценка за удовлетвореността на клиентите Вътрешни процеси: Намаляване на времето за обработка на поръчките с 30% KPI: Средно време за обработка на поръчките от подаването им до изпълнението им

KPI: Средно време за обработка на поръчката от подаването до изпълнението KPI: Средно време за обработка на поръчката от подаването до изпълнението Перспектива за учене и растеж: Увеличете часовете за обучение на служителите с 25%, за да подобрите развитието на уменията KPI: Средно часове за обучение на служител на година

KPI: Средно количество часове обучение на служител на година KPI: Средно количество часове обучение на служител на година

Цикли на преглед на BSC

Прегледите на балансираните карти за оценка (BSC) се провеждат редовно, за да се следи ефективността, да се оценява напредъкът и да се правят необходимите корекции. Честотата на циклите на преглед на BSC може да варира в зависимост от нуждите на организацията, но обичайните практики включват:

Месечни прегледи: Много организации провеждат месечни прегледи на BSC, за да следят отблизо представянето и да гарантират навременни корекции в курса. По време на тези прегледи действителното представяне се сравнява с целите за всяка перспектива.

Тримесечни прегледи: Тримесечните прегледи на BSC са популярни, тъй като са съобразени с обичайните цикли на финансово отчитане. Тези прегледи предоставят по-изчерпателна оценка на резултатите за по-дълъг период, което позволява по-задълбочен анализ и стратегически дискусии.

Полугодишни или годишни прегледи: Някои организации избират полугодишни или годишни прегледи на BSC, особено за стратегически цели, които изискват по-дълъг времеви хоризонт. Тези прегледи обикновено включват по-задълбочено проучване на релевантността на BSC, валидността на предположенията и необходимостта от значителни стратегически корекции.

Специални или събитие-ориентирани прегледи: В допълнение към планираните цикли на преглед, организациите могат да провеждат специални или събитие-ориентирани BSC прегледи в отговор на значителни промени в бизнес средата, пазарните условия или организационните приоритети.

Връзката между BSC и възнагражденията и бонусите

Балансираната система за оценяване е свързана с представянето, тъй като балансира финансовите и стратегическите цели на организацията. Чрез наблюдение и измерване на напредъка към тези цели, фирмите могат да определят възнагражденията, стимулите и бонусите за членовете на екипа.

Важно е да се отбележи, че макар и обвързването на възнагражденията и бонусите с BSC да може да бъде мощен мотивационен инструмент, то трябва да се прави обмислено и в съчетание с други практики за управление на представянето. Ясната комуникация, прозрачността и справедливостта в системата за възнаграждения са от решаващо значение за осигуряване на ангажираността и подкрепата на служителите.

Ролята на уеб аналитиката в BSC

Уеб аналитиката играе важна роля в рамката на балансираната система за оценяване, особено по отношение на перспективите на клиентите и вътрешните процеси.

Ето няколко начина, по които уеб анализите допринасят за BSC:

Гледната точка на клиента

Информацията за поведението на клиентите, като процент на отпадане, прекарано време на сайта и прегледи на страници, може да се използва като индикатор за удовлетвореността на клиентите от уебсайта или онлайн преживяването.

Използването на показатели като процент на нови посетители, процент на повторно посещение и стойност на клиента за целия му жизнен цикъл може да ви помогне да измерите ефективността на стратегиите за привличане и задържане на клиенти.

Чрез анализиране на източниците на трафик и данните за препратките, организациите могат да получат информация за своя пазарен дял и конкурентното си позициониране в рамките на своя сектор или пазарен сегмент.

Вътрешна перспектива на процесите

Предоставяйте ценни показатели, свързани с производителността на уебсайта, като време за зареждане на страниците, време за отговор на сървъра и време за достъп, които могат да се използват за измерване на ефективността и ефикасността на вътрешните процеси, свързани с управлението и операциите на уебсайта.

Аналитичните данни за ангажираността с съдържанието, като прегледи на страници, прекарано време на страницата и процент на отпадане, могат да помогнат на организациите да идентифицират области за оптимизация и подобрение на съдържанието, допринасяйки за по-добри вътрешни процеси за създаване и управление на съдържание.

За електронната търговия уеб анализите могат да предоставят информация за ефективността на онлайн продажбите и процесите на конверсия, включително показатели като процент на конверсия, процент на изоставени колички и приходи на посетител, които могат да послужат за подобряване на процесите и оптимизиране на усилията.

OKR: Общ преглед

Нека разгледаме как OKR работят в стратегическото планиране на една организация.

Елементи на OKR

Това са петте елемента на OKR:

Фокус: OKR помагат на екипите да се фокусират върху конкретни цели и намаляват риска от разсейване.

Отчетност: OKR установяват ясна собственост и отговорност за всяка цел и ключов резултат, като всеки член на екипа е отговорен за своя принос.

Ангажираност: Включването на членовете на екипа в процеса на определяне на OKR насърчава ангажираността на служителите и ги поддържа мотивирани да постигат целите.

Прозрачност: OKR са видими за всички в организацията, което води до прозрачност по отношение на целите, напредъка и резултатите.

Видимост: OKR се преразглеждат и актуализират често, което осигурява видимост на напредъка и резултатите спрямо целите и ключовите резултати. Тази видимост позволява на екипите да коригират курса си според нуждите.

Метод за поставяне на цели в OKR

Компаниите поставят конкретни и амбициозни цели, придават ключови резултати на всяка от тях, проследяват напредъка си с помощта на OKR софтуер, преглеждат резултатите след всяко тримесечие и коригират целите въз основа на променящите се приоритети.

Методиката за определяне на цели OKR набляга на прозрачността, амбициозното определяне на цели, непрекъснатото усъвършенстване и съгласуваността между индивидуалните усилия и приоритетите на организацията. Когато се прилага ефективно, тя може да стимулира фокуса, отчетността и културата, ориентирана към резултатите, в рамките на организацията.

Пример за практиката на OKR

Да предположим, че една SaaS (софтуер като услуга) компания иска да се фокусира върху задържането на клиентите чрез подобряване на тяхното удовлетворение. Ето как биха изглеждали OKR-ите им:

Цел: Повишаване на удовлетвореността и задържането на клиентите Ключов резултат 1: Постигнете Net Promoter Score (NPS) от 70 или повече сред съществуващите клиенти през следващото тримесечие.

Ключов резултат 2: Намаляване на процента на отпадане на клиенти с 15% в сравнение с предходното тримесечие

Ключов резултат 3: Увеличаване на средната стойност за целия жизнен цикъл (LTV) на B2B клиентите с 20% чрез стратегии за упсел и кръстосани продажби.

Ключов резултат 4: Получете препоръки или казуси от поне пет доволни B2B клиенти, които да използвате в маркетинговите си материали.

Цикли на преглед на OKR

С OKR можете да бъдете гъвкави и да определите график, който най-добре отговаря на нуждите на вашия екип и бизнес.

Циклите на преглед на OKR обикновено следват ритъм, който е съобразен с процесите на планиране и управление на ефективността в организацията. Общите цикли на преглед на OKR включват:

Седмични проверки: Тези проверки са кратки срещи или актуализации на състоянието, на които членовете на екипа споделят своя напредък, препятствия и необходими корекции на ключовите си резултати.

Месечни прегледи: По време на тези прегледи екипите или отделите анализират своето представяне спрямо установените ключови резултати, идентифицират тенденции или модели и обсъждат всички значими предизвикателства или възможности.

Тримесечни прегледи: Тези прегледи включват по-задълбочено проучване на постигането на целите и ключовите резултати, както и оценка на цялостната ефективност на процеса на OKR.

Годишни прегледи: По време на тези прегледи организацията оценява общата ефективност на рамката на OKR, оценява съгласуваността между OKR и стратегическите цели на организацията и идентифицира възможности за подобрение в предстоящия цикъл на планиране.

Връзката между OKR и възнагражденията и бонусите

OKR мотивират екипите да поставят смели и амбициозни цели. Въпреки че OKR могат да играят роля при определянето на финансови стимули или възнаграждения, те не трябва да бъдат единственият фактор, а организациите трябва да са наясно с потенциалните недостатъци на прекаленото наблягане на OKR, мотивирани от възнагражденията.

Ключът е да се постигне баланс – да се използват OKR като един от факторите при вземането на решения за възнагражденията, като същевременно се насърчава култура на амбициозно поставяне на цели и учене от грешките, вместо да се наказват прекомерно.

Много организации обвързват част от възнагражденията, бонусите или стимулите на служителите с постигането на индивидуални, екипни или организационни OKR. Тази практика е често срещана и може ефективно да съгласува усилията на служителите със стратегическите приоритети и да мотивира висока производителност.

Ролята на уеб аналитиката в OKR

Уеб аналитиката играе важна роля в определянето и проследяването на целите и ключовите резултати (OKR) за организации с значително онлайн присъствие или такива, които разчитат в голяма степен на дигиталните канали за своите бизнес операции.

Ето няколко начина, по които уеб анализите могат да допринесат за процеса на OKR:

Информирайте за определянето на цели и ключови резултати, свързани с дигиталното представяне , като трафик на уебсайта, ангажираност на потребителите, процент на конверсия или онлайн приходи.

Предоставяйте полезни данни и показатели за проследяване на напредъка към определените ключови резултати. Това включва наблюдение на източниците на трафик на уебсайта, поведението на потребителите, ефективността на съдържанието и фуниите за конверсия, наред с други показатели.

Идентифицирайте възможности за подобрение или потенциални пречки за постигане на ключовите резултати.

Получените от уеб анализите данни могат да помогнат за формирането на инициативи и стратегии, насочени към постигането на OKR.

Предоставяйте количествени данни, които могат да подпомогнат вземането на решения на базата на данни по време на циклите на преглед на OKR.

Данните от уеб анализите могат да се споделят между екипите и отделите, което позволява съгласуваност и сътрудничество за постигане на общи OKR.

Ролята и отговорностите на мениджърите, които използват OKR и BSC

Като проектен мениджър, който използва OKR и BSC за проследяване на бизнес целите, вашите роли и отговорности включват:

Идентифициране на подходящите OKR и KPI показатели

Редовно проследяване на напредъка с KPI карти

Предоставяне на обратна връзка и насоки, за да поддържате екипите на правилния път

Адаптиране на целите въз основа на променящите се приоритети

Независимо от размера и отрасъла, компаниите са възприели KPI и BSC като ефективни методи за проследяване на целите.

Казуси за успешно внедряване на BSC и OKR

Ето няколко примера за компании, които успешно са интегрирали OKR и BSC в своите системи за управление:

LinkedIn

LinkedIn използва OKR, за да свърже служителите с колективната мисия на организацията. OKR са

„нещо, което искате да постигнете в определен период от време, което се доближава повече до амбициозна цел, отколкото до заявен план.

„нещо, което искате да постигнете в определен период от време, което се доближава повече до амбициозна цел, отколкото до заявен план.

Имайки предвид мотивационния аспект на OKR, екипът поставя високи цели, които не са лесно постижими. OKR включват тримесечни цели, така че няма място за прекалена гъвкавост, като например промяна на целите всяка седмица.

В допълнение към организационните цели, служителите се насърчават да определят от три до пет лични OKR за всеки тримесечен период, за да се създаде среда на непрекъснат растеж и учене.

Компанията организира редовни срещи, за да бъде в крак с напредъка на OKR. Ръководителите се срещат веднъж седмично за тричасова сесия и на всеки шест седмици за един цял ден. Тези срещи поддържат членовете на екипа на една вълна и гарантират, че действията на всички са в съответствие с целите.

Philips Electronics

Philips Electronics е разработила цялостна система за балансирани карти за оценка, за да измерва настоящото представяне и да идентифицира факторите, които влияят върху бъдещите резултати.

Картата на Philips е структурирана около четири критични фактора за успех (CSF) и съответните KPI:

Компетентност: Поставяне на цели, свързани с познания, технологии и лидерство Ключови показатели за ефективност: Развитие на компанията и ИТ поддръжка

Ключови показатели за ефективност (KPI): Развитие на компанията и ИТ поддръжка

Ключови показатели за ефективност (KPI): Развитие на компанията и ИТ поддръжка

Процеси: Анализиране на процесите, които променят нещата Ключови показатели за ефективност: Оперативна ефективност

КПИ: Оперативна ефективност

КПИ: Оперативна ефективност

Клиенти: Оценяване на предложението за стойност Ключови показатели за ефективност: Удовлетвореност на клиентите и удовлетвореност на служителите

Ключови показатели за ефективност (KPI): удовлетвореност на клиентите и удовлетвореност на служителите

Ключови показатели за ефективност (KPI): удовлетвореност на клиентите и удовлетвореност на служителите

Финанси: Оценяване на стойността, растежа и производителността Ключови показатели за ефективност: Рентабилен растеж на приходите

KPI: Печеливш ръст на приходите

KPI: Печеливш ръст на приходите

Освен CSF, в балансираната система за оценяване на Philips има четири нива: карта за преглед на стратегията, карта за преглед на операциите, карта за бизнес единицата и карта за отделния служител (в низходящ ред). Екипът се опитва да съгласува картите от по-ниско ниво с тези от по-високо ниво, така че служителите да могат да разберат своя принос към по-големите организационни цели.

Този подход помага на мениджмънта да комуникира основната бизнес стратегия на служителите на всички нива. Балансираната система за оценяване също помага на ръководството да гарантира, че усилията на служителите са насочени към общи цели.

Предимства и недостатъци на BSC и OKR

Използването на BSC и OKR има няколко предимства. Ето ползите от използването на BSC за вашите бизнес цели:

1. Предлага глобален поглед върху представянето

BSC проследява различни показатели за организационната ефективност и ви дава представа за цялостния напредък на организацията от различни гледни точки.

Това надхвърля финансовите показатели, като ви дава подробен преглед и на стратегическите аспекти.

2. Осигурява структура за бизнес стратегията

В мултифункционалните екипи различните отдели имат различни начини за измерване на ефективността.

Балансираната система за оценяване позволява на екипите да определят индивидуални показатели за измерване на ефективността, като същевременно поддържат еднаква структура. Тя гарантира, че всички в организацията имат ясно разбиране за показателите.

3. Свързва отделните лица с целите на организацията

BSC позволява на членовете на екипа да видят как тяхното представяне допринася за целите на организацията.

Това дава на служителите чувство за цел, мотивира ги да работят усърдно и да постигат по-голям ефект чрез индивидуалните си усилия.

4. Оптимизира комуникацията

BSC установява структуриран начин за измерване на ефективността в различните отдели, така че всеки член на екипа да знае кои показатели се проследяват и към какви цели се стреми.

С такава прозрачна система, мултифункционалните екипи могат да комуникират безпроблемно и да обсъждат стратегии.

Сега нека разгледаме предимствата на OKR:

1. Поставяне на амбициозни цели

OKR насърчават екипите да не се притесняват да играят на сигурно и да се стремят към най-високите цели. Въпреки че бизнесът може да не постигне 100% от OKR, дори 50% напредък би бил голямо постижение, като се има предвид, че целите са били много амбициозни от самото начало.

2. Редовен преглед

Бизнесът може да задава OKR за краткосрочни периоди – месечни или тримесечни. Ограниченият времеви период поддържа фокуса на служителите върху целите, позволява им да преглеждат редовно напредъка и подобрява общата производителност във всички отдели.

3. Осъзнаване на целите

OKR помагат на членовете на екипа да разберат как техните действия допринасят за по-голямата картина. Всеки в екипа, независимо от йерархията, знае целите. Това е особено полезно за големи организации или отдалечени екипи, където поддържането на всички членове на екипа на една и съща страница се превръща в доста трудна задача.

4. Гъвкавост

Благодарение на кратките цикли на преглед, OKR позволяват на екипите да преглеждат и променят целите си всеки месец или тримесечие. Бизнесът получава гъвкавостта да включва нови приоритети в своите цели и да премахва вече ненужните цели.

Потенциални недостатъци на BSC и OKR: Какви са те и как могат да бъдат смекчени?

Двете рамки не са безупречни. Преди да ги приложите, е важно да разберете някои от техните ограничения:

1. Сложност

Целите и показателите на OKR или BSC трябва да бъдат съобразени с нуждите на вашата организация, което е трудно да се направи, особено за малките предприятия с ограничени ресурси. Проследяването на показателите също може да бъде сложен и отнемащ време процес.

За да смекчите този проблем, изберете мощен инструмент за проследяване и оценка на целите, с който да настроите OKR и BSC, да проследявате показателите и да се приведете в съответствие с целите си.

2. Времеви рамки

OKR помагат за определянето на краткосрочни цели, докато BSC се отнасят по-скоро до дългосрочната визия и стратегия на организацията. Използването на някоя от двете системи поотделно ще ограничи проследяването на целите ви.

За да смекчите този ефект, използвайте BSC и OKR заедно, за да определите всеобхватни цели за непосредствени и дългосрочни задачи.

3. Твърде много цели

Изкушаващо е да се изготви дълъг списък с OKR или BSC цели. Но прекалено многото цели могат да ви претоварят и да се отразят негативно на производителността.

За да използвате тези рамки по най-добрия начин, се придържайте към три до пет цели за OKR и максимум 10 цели за BSC.

4. Крива на обучението

Ако вашият екип току-що започва да използва OKR или BSC за проследяване на цели, ще му отнеме известно време, за да разбере и свикне с новата система.

Ръководството трябва да възприеме практичен подход към обучението на служителите, да им обясни ползите от тези рамки и да ги напътства през процеса. Редовните проверки помагат за разрешаването на проблемите на служителите и поддържането на мотивацията им.

Как да изберете: OKR или BSC?

Дали да се приложи балансираната система за оценяване (BSC) или целите и ключовите резултати (OKR) зависи от конкретните нужди, културата и стратегическите приоритети на организацията. И двете рамки имат силни страни и могат ефективно да стимулират производителността и съгласуваността, но подходът и акцентът им се различават.

Ето някои фактори, които трябва да вземете под внимание, когато избирате между OKR и BSC:

1. Размер и сложност на организацията

BSC може да е по-подходяща за по-големи, по-сложни организации с множество отдели или бизнес единици. OKR, от друга страна, може да е по-лесна за внедряване и управление в по-малки, по-гъвкави организации.

2. Хоризонт на стратегическото планиране

Ако вашата организация има по-дългосрочен цикъл на стратегическо планиране (например 3–5 години), акцентът на BSC върху превръщането на дългосрочната стратегия в изпълними цели и мерки може да бъде по-подходящ. OKR, с по-краткия си ритъм (обикновено тримесечен или годишен), са по-подходящи за организации, които се нуждаят от по-чести корекции на курса и адаптивност.

3. Култура и начин на мислене

OKR насърчават култура на амбициозно поставяне на цели, непрекъснато усъвършенстване и готовност да се поемат рискове и да се учи от неуспехите. Ако вашата организация цени иновациите, гъвкавостта и нагласата за растеж, OKR може да са по-подходящи. От друга страна, BSC насърчава по-балансиран и всеобхватен подход, който може да е по-подходящ за организации, които дават приоритет на стабилността и дългосрочното планиране.

4. Необходимост от измерване на ефективността

BSC може да бъде предпочитаният избор, ако вашата организация се нуждае от цялостна система за измерване на ефективността, която отчита различни перспективи (финансова, клиентска, вътрешни процеси, обучение и растеж). OKR се фокусират върху поставянето и постигането на конкретни цели и ключови резултати, а не върху предоставянето на цялостна рамка за измерване на ефективността.

5. Съществуващи системи и процеси

Обмислете съществуващите системи, процеси и култура във вашата организация. Приемането на BSC може да бъде по-лесно, ако вече разполагате с добре установена система за стратегическо планиране и управление на ефективността. Ако искате да въведете нова рамка за определяне и изпълнение на цели, OKR може да бъде по-подходящ вариант.

Важно е да се отбележи, че тези рамки не се изключват взаимно и някои организации избират да внедрят елементи и от двата подхода или да ги използват за различни цели в рамките на своите процеси на стратегическо планиране и изпълнение.

Използване на балансирани карти за оценка и OKR заедно

Като рамки за проследяване на цели и стратегическо управление, OKR и BSC са мощни по свой собствен начин. Но когато ги съчетаете, можете да се възползвате от най-доброто от двата свята.

Ето как вашият бизнес може да се възползва от тази комбинация:

Съгласувайте краткосрочните цели с дългосрочната визия

Уверете се, че всички отдели и съответните членове на екипа работят в една и съща посока.

Получавайте базирани на данни отчети от OKR и качествени отчети от BSC, за да получите пълна картина на представянето на вашата компания.

Обединете гъвкавостта на OKR с стабилността на BSC

Подобрете вътрешната комуникация с OKR отчети и комуникацията с външни заинтересовани страни с BSC отчети.

Сега, как можете да ги интегрирате в организационната си структура по възможно най-ефективния начин?

Отговорът е чрез инструмент за поставяне на цели като ClickUp.

Този софтуер ви помага да следите целите си и стимулира растежа, от определянето на краткосрочни и дългосрочни цели и проследяването на напредъка до генерирането и споделянето на отчети.

Ето как можете да ги използвате, за да приложите BSC и OKR заедно:

1. Определете целите си

ClickUp Goals ви позволява да дефинирате и проследявате целите си с яснота и прецизност. Задайте измерими цели и се възползвайте от автоматичното проследяване на напредъка, за да бъдете в крак с целите си с добре дефинирани срокове.

Определете S. M. A. R. T. целите (задачите), които искате да постигнете в краткосрочен и дългосрочен план. Разделете ги на малки цели (ключови резултати за OKR и мерки за BSC).

Когато имате няколко цели, които трябва да постигнете, можете да ги организирате в папки, като групирате месечните, тримесечните или годишните цели. Тази структурирана постановка на цели позволява на всеки член на екипа да бъде на една и съща страница по отношение на целите.

Задайте краткосрочните и дългосрочните си цели в ClickUp Goals, разделите ги на цели и ги организирайте в папки за лесен достъп.

Бързате ли? Използвайте шаблоните за определяне на цели на ClickUp, за да зададете бързо цели, да изготвите план за действие и да сте в крак с напредъка.

Изтеглете този шаблон Задайте конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето цели с шаблона за интелигентни цели на ClickUp.

Например, шаблоните за интелигентни цели на ClickUp могат да помогнат на всички да са на една и съща страница при определянето и проследяването на измерими цели.

Можете да го използвате, за да разберете как да създавате и организирате S. M. A. R. T. цели за вашия екип и организация по начин, който да поддържа всички в синхрон.

Използвайте персонализираните полета в този шаблон, за да запазите важни подробности за вашите цели и да визуализирате напредъка. Персонализираните статуси на задачите – Завършено, Разрушаващо, Извън план, В очакване, По план – също ви помагат лесно да проследявате задачите, които сте изпълнили, и тези, които все още трябва да завършите.

2. Споделете целите си

Предоставете на членовете на екипа си ясна представа за краткосрочната и дългосрочната визия на компанията.

Споделете целите си с тях, за да всички да са наясно с целите, които трябва да бъдат постигнати.

Можете да промените разрешенията или да направите целите си частни, ако предпочитате да запазите определени неща в тайна.

Споделете целите си с екипа си чрез ClickUp Goals.

3. Задайте крайни срокове

Задайте конкретни крайни срокове за отделните цели, за да поддържате графика на екипа си.

Крайните срокове могат да бъдат кратки (месечни или тримесечни) или дълги (полугодишни или годишни), в зависимост от вашите нужди.

Задайте крайни срокове, за да останете на път към целите си чрез ClickUp Goals.

4. Обсъдете показателите, които да проследявате

Когато сте сигурни в целите си, е време да решите как ще измервате напредъка към тях.

Ето един пример за измерване на OKR:

Цел: Пускане на нова функция на продукта

Ключов резултат 1: Разработване и тестване на функцията до края на второто тримесечие

Ключов резултат 2: Постигане на 95% удовлетвореност на потребителите от бета тестерите

Ключов резултат 3: Увеличаване на броя на активните потребители с 20% в рамките на един месец от стартирането

В този случай трябва да зададете подходящи показатели за проследяване на разработката на продукти, ангажираността на потребителите и увеличаването на броя на потребителите.

При балансираната система за оценяване процесът е малко по-различен. Нека разберем с един пример:

Перспектива: Финансова

Цел: Увеличаване на приходите от продажби на софтуер

Ключов показател за ефективност (KPI): Темп на растеж на приходите

Цел: Постигане на 15% увеличение на приходите в сравнение с предходната година

В този случай трябва да проследявате подходящи KPI, за да знаете напредъка си или този на вашия екип. Тук KPI е темпът на растеж на приходите; други примери за KPI и показатели за управление на продукти са брутната печалба, възвръщаемостта на инвестициите, нетният промоторски резултат и др.

Можете да използвате ClickUp Whiteboards, за да генерирате идеи и да сътрудничите с екипа си по отношение на показателите, които да наблюдавате. Чрез преместване на елементи по бялата дъска можете да приоритизирате и организирате целите и ключовите резултати въз основа на тяхната важност и съответствие с общата стратегия.

Визуалният характер на бялата дъска позволява по-добро генериране на идеи, организация и постигане на консенсус, което в крайна сметка води до по-фокусирана и ефективна стратегия за измерване на ефективността.

Генерирайте идеи, създавайте и сътрудничете с членовете на екипа, използвайки ClickUp Whiteboards.

5. Проследявайте напредъка

Проследявайте напредъка по индивидуалните цели (ключови резултати/мерки), за да видите колко сте напреднали и как вашите цели ви приближават към вашите задачи (цели).

Можете да използвате седмични карти за оценка, за да проследявате цели с по-кратки срокове.

Вижте дали сте на прав път или изоставате от графика чрез ClickUp Goals.

Можете да използвате персонализирани OKR шаблони и шаблони за балансирани карти за оценка, за да опростите процеса още повече.

ClickUp предлага следните шаблони:

Шаблонът за OKR рамка на ClickUp ви позволява да задавате S. M. A. R. T. цели, да проследявате напредъка в реално време и да идентифицирате препятствията на ранен етап.

Изтеглете този шаблон Помогнете на екипа си да се фокусира върху приоритетните цели и да измерва напредъка систематично с шаблона за OKR рамка на ClickUp.

Шаблонът за балансирана система за оценяване на ClickUp ви помага да определите цели за четирите перспективи на BSC, да проследявате и визуализирате KPI и да настроите съвместни работни процеси.

Изтеглете този шаблон Създайте цели за различни перспективи, възлагайте задачи на членовете на екипа, приоритизирайте инициативи и коригирайте целите според нуждите с шаблона за балансирана система за оценяване на ClickUp.

Използвайте динамичното дуо OKR и BSC за по-голям успех

OKR и BSC ви помагат да останете отговорни за вашите цели, но по различни начини.

OKR са амбициозни и проследяват напредъка в краткосрочен план, докато BSC са по-прагматични и холистични и имат за цел дългосрочни цели.

А когато комбинирате двете рамки, отваряте пътя към безкрайни възможности. Всяка цел, голяма или малка, става постижима.

Въпреки това, настройването на тези системи и следенето на целите ви е предизвикателство.

Добрата новина е, че с ClickUp можете да интегрирате както OKR, така и BSC в системата си за проследяване на цели и да поддържате фокус, за да постигнете целите си.

Започнете с ClickUp още днес и се доближете до реализирането на целите си!

Често задавани въпроси

1. Каква е разликата между OKR и балансираната система за оценяване?

OKR помага да се идентифицират и проследят амбициозните краткосрочни цели на организацията. От друга страна, системата на балансираните показатели предоставя цялостен подход за оценка на общото състояние на компанията, включително финансовите и нефинансовите цели.

2. Каква е разликата между KPI и OKR?

KPI са измерими показатели, използвани за проследяване на напредъка към целите, докато OKR е стратегическа управленска рамка, която помага за проследяване на целите.

3. Защо да използвате OKR вместо KPI?

Можете да използвате KPI, за да измервате напредъка на екипа си към дадена цел. Въпреки това, една самостоятелна метрика не може да посочи правилната посока, която екипът ви трябва да следва. За тази посока ви е необходима рамка като OKR.