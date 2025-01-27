10-те най-добри софтуерни инструменти за стратегическо планиране през 2025 г.

Изграждането на стратегия изисква огромни усилия и време. Трябва да изработите визия за бизнеса, да определите съответните цели и да очертаете как ще ги постигнете. Броят на променливите и несигурностите, както и дългият хоризонт на планиране, могат бързо да превърнат създаването на този стратегически план в главоболие.

Добрата новина е, че не е задължително да е така. С подходящия софтуер за стратегическо планиране, събирането и проследяването на ключови показатели улеснява екипите да определят приоритетите на работата си.

Какво е стратегическо планиране?

Процесът на стратегическо планиране включва очертаване на визията за бъдещето на вашата организация, както и посоката, в която всички трябва да вървят, за да я постигнат. Крайната цел е да се създаде официален стратегически план, който да дава на всички ясна представа за това, към какво се стремят.

Всяка индустрия и организация подхожда по различен начин към планирането и проследяването на напредъка. Но стратегическото планиране винаги включва няколко основни компонента.

За да започнете, се нуждаете от визия за бъдещето. Това е точно мястото, където ръководството вижда бъдещето на вашата организация, и помага на заинтересованите страни да визуализират напредъка във времето.

След това трябва да определите по-конкретните цели, които организацията трябва да постигне по пътя към реализиране на визията. Те все още са високо ниво, всеобхватни цели, които всеки използва, за да приоритизира работата си, да проследява представянето си и ежедневните си задачи.

Накрая, имате нужда от план за действие, подходът, който ще използвате, за да изпълните стратегическия си план. Тази последна стъпка може да се окаже сложна, тъй като засяга ежедневните тактически планове на всяка организационна единица.

Какво трябва да търсите в софтуера за стратегическо планиране?

Когато разгледате списъка ни с най-добрите софтуерни инструменти за стратегическо планиране по-долу, бързо ще забележите колко различни са те в опитите си да ви помогнат да планирате по-ефективно и стратегически. Всяко цялостно решение, което проучвате, обаче трябва да включва поне няколко основни функции за стратегическо планиране на един централизиран табло:

Организация: Възможности за визуализация на данни и инструменти за организиране на сложни времеви графики, като се използват инструменти като Възможности за визуализация на данни и инструменти за организиране на сложни времеви графики, като се използват инструменти като диаграми на Гант или блок-схеми

Гъвкавост: По-свободни табла и интерфейси, като шаблони за бяла дъска, които позволяват мозъчна атака и творческо мислене в ранния етап на процеса.

Персонализиране: Персонализируеми функции, които ви позволяват да настроите софтуера за вашия процес на стратегическо планиране и да проследявате напредъка.

Гъвкавост: Необходима е способността да се адаптирате в движение, като имате предвид потенциални Необходима е способността да се адаптирате в движение, като имате предвид потенциални планове за действие в извънредни ситуации.

Фокусирани върху екипа: Инструменти за сътрудничество, които позволяват на повече от един потребител да допринесе за проекта, особено във виртуални среди, където екипът за стратегическо планиране може да бъде разпределен дистанционно.

Интеграция: Опции за интеграция с други инструменти, включително тези, които използвате за Опции за интеграция с други инструменти, включително тези, които използвате за изпълнение на проекти или вторични планове, като например пътни карти за продукти ; това създава условия за цялостно решение за управление на продукти.

Отчитане: Персонализирани отчети за ефективността, които помагат да следите ключовите показатели за ефективност и да оптимизирате управлението на ресурсите във всичките си стратегически инициативи.

Не всеки инструмент, който ще намерите, ще бъде еднакво силен по отношение на тези функции и предимства. Ключът е да намерите софтуер за стратегическо планиране, който съответства на вашия конкретен бизнес план, ситуация и среда.

Трудно е да се аргументира, че нещо друго, освен стратегическото планиране, е най-важният процес във вашата организация. Тактиките без стратегия зад тях вероятно няма да успеят. Тези инструменти могат да опростят създаването на тази стратегия и да рационализират процеса за всички участници.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е идеалният софтуер за стратегическо планиране за всяка организация. Той предоставя цялостен набор от инструменти, които помагат на екипите да организират планове, да приоритизират задачи и да управляват проекти. Освен това, визуалните шаблони за стратегическо планиране дават на проектните мениджъри бърз старт в процеса на създаване.

А ако търсите цялостно решение за управление на продукти, ClickUp се интегрира с хиляди други работни приложения, за да оптимизира управлението на портфолиото в един централен хъб!

Най-добрите функции на ClickUp

Огромна библиотека от шаблони, включително диаграми на Гант, визуални времеви линии, бели дъски, изгледи на дъски и шаблон за стратегическа пътна карта на ClickUp

Функцията ClickUp Goals ви позволява да превърнете организационната си визия в измерими и интуитивни цели, които можете да проследявате и върху които да работите директно в софтуера.

Интерактивни табла, които позволяват на ключовите потребители да преглеждат организационни анализи и да коригират стратегическите си планове

Визуален и лесен за използване интерфейс, който работи основно с падащи менюта и плъзгане и пускане, позволяващ на всеки, участващ в планирането, да допринесе.

Интегрирано управление на документи, което може да съхранява резултатите от процеса на стратегическо планиране – писмения план – в централизирано и лесно достъпно пространство.

Комуникационни инструменти, които позволяват на множество членове на организацията да сътрудничат в процеса на планиране от начало до край.

Ограничения на ClickUp

Комплексният характер на софтуера и многобройните му функции могат да удължат периода на обучение за новите потребители.

Това е софтуер за стратегическо планиране, предназначен предимно за настолни компютри; въпреки че има някои мобилни функции и мобилно приложение, неговата функционалност винаги ще бъде най-ефективна на настолни устройства.

Предварително създадената автоматизация понякога може да бъде ограничаваща, което кара някои потребители да търсят по-персонализирани възможности за автоматизация.

Ценови планове на ClickUp

Безплатно завинаги: Безплатна услуга за потребители

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Визуализирайте стратегическата пътна карта на екипа си и планирайте по-добре успеха на екипа си с този шаблон.

2. AchieveIt

Чрез AchieveIt

AchieveIt е първият специализиран инструмент за стратегическо планиране в нашия списък, който се фокусира върху автоматизирането и дигитализирането на процеса на планиране. Това включва не само създаването на планове, но и тяхното наблюдение в цялата организация с оглед постигането на дългосрочен успех.

Процесът на планиране става по-видим и прозрачен в цялата организация. С интуитивния табло за управление всички са на една и съща страница по отношение на целите, постигнатото и това, което все още трябва да се направи.

Най-добрите функции на AchieveIt

Шаблони за планиране, оптимизирани за различни сектори, включително здравеопазване, държавна администрация, образование, банково дело, производство и др.

Визуален табло за потребителите, за да следят както процеса на планиране, така и процеса на изпълнение в цялата организация.

Система за оценяване, която измерва текущия напредък към определени стратегически цели

Обширна база от знания, включваща както видео, така и писмено съдържание, за да улесни въвеждането и стартирането на процеса на планиране.

Изградете близки отношения между доставчика и клиента, които водят до силна поддръжка на клиентите и по-голяма вероятност за успешно използване на софтуера.

Ограничения на AchieveIt

Ограничена възможност за персонализиране на някои полета в шаблоните и таблата в зависимост от необходимата персонализация

По-малко интеграции в сравнение с някои от водещите софтуерни решения в този списък, което затруднява планирането и проследяването извън платформата.

Вградените функции за отчитане могат да бъдат донякъде ограничаващи, което налага да се отделя време за изготвяне на персонализирани отчети в много отрасли.

Ценови планове на AchieveIt

Core: Свържете се с нас за цени

Плюс: Свържете се с нас за цени

Pro: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за AchieveIt

G2: 4,5/5 (45 отзива)

Capterra: 4,7/5 (21 отзива)

3. Elate

Чрез Elate

Създаден от бивши стратегически организационни лидери, Elate помага на другите да оптимизират своите стратегически сесии и планиране. Както повечето от най-добрите инструменти за стратегическо планиране, той се фокусира върху три етапа: планиране, изпълнение и проследяване на успеха.

Всеки етап се фокусира върху непрекъснатото съгласуване и оптимизация между отделните единици, за да поддържате бизнеса си на правилния път.

Най-добрите функции на Elate

Задайте цели и стратегически задачи в платформата, след което ги съобдете на по-големите си екипи чрез интеграции като Slack и Microsoft Teams.

Създайте унифициран изглед на стратегическия си план, който потребителите и всички останали в организацията могат лесно да виждат и да използват за справка.

Следете статуса на изпълнението на плана чрез отчети за успеха и напредъка в реално време в платформата.

Използвайте интуитивния интерфейс за лесно планиране, без да се отклонявате от целта.

Ограничения на Elate

Умишлената простота на продукта понякога може да бъде ограничение за по-сложни процеси на планиране.

Външните данни могат да бъдат трудни за импортиране в софтуера, който не винаги чете типичните типове файлове.

Понастоящем няма интеграция с инструменти за управление на проекти, като ClickUp, Asana или Monday, което може да доведе до по-сложни проекти за изпълнение.

Ценови планове на Elate

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Elate

G2: 4,9/5 (11 отзива)

Capterra: Няма записани отзиви

4. ChartHop

Чрез ChartHop

Като инструмент за управление на персонала, ChartHop предлага цифрово решение за ефективно проследяване, анализиране и разбиране на вашите служители. Той централизира данни като информация за служителите, роли, умения и показатели за ефективност, предоставяйки цялостен поглед върху вашата организация.

Достъпът до този изчерпателен набор от данни ви дава ценна информация за вашите служители и ви позволява да вземете информирани решения относно разпределението на ресурсите, развитието на талантите и организационната стратегия.

Най-добрите функции на ChartHop

Цялостен инструмент за управление на служителите и персонала, който предоставя цялата необходима информация и познания за стратегическото планиране.

Възможности за интеграция в други уебсайтове, като например интранет мрежата на вашата организация

Чудесна комбинация от потребителско изживяване и възможност за персонализиране, за да се създаде лесен инструмент както за всички служители, така и за ръководството.

Ограничения на ChartHop

Има толкова много функции, че лесно можете да загубите представа за това, което е най-важно при управлението на вашите служители и планове.

Функцията за търсене в платформата има някои грешки и не винаги дава изчерпателни резултати.

Отчетите биха могли да използват повече възможности за сегментиране, за да анализират по-подробно отделните служители и групи данни.

Ценови планове на ChartHop

ChartHop Basic: Безплатен за до 150 служители

ChartHop Standard: 8 USD/месец на служител

ChartHop Premium: Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за ChartHop

G2: 4. 2/5 (98 отзива)

Capterra: 4,6/5 (65 отзива)

5. Lucidspark

Чрез Lucidspark

Стратегическото планиране почти винаги трябва да започва с творчески мозъчен штурм и генериране на идеи. Ето тук инструмент като Lucidspark, който се отличава с функциите си за виртуална бяла дъска, наистина блести. Компании като Google, General Electric и NBC Universal го използват в процеса на стратегическо планиране.

Най-добрите функции на Lucidspark

Мощни възможности за настолни и мобилни устройства, които улесняват работата с бяла дъска и сътрудничеството във всяка ситуация.

Интегрирана функция за чат, която позволява на няколко потребители, работещи на една и съща бяла дъска, да поддържат връзка в реално време.

Шаблони от дървета на решения до пътни карти, които улесняват започването на процеса на планиране.

Ограничения на Lucidspark

Донякъде ограничени функции и шаблони за всеки многопластов процес на планиране

Цените не са публично обявени, а някои рецензии ги определят като по-скъпи от други инструменти за работа с бяла дъска.

Ценови планове на Lucidspark

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Lucidspark

G2: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 350 отзива)

6. Empiraa

Чрез Empiraa

Създаден специално за малките предприятия, Empiraa използва утвърдена стратегическа рамка, която лесно се интегрира във вашата организация и план. Простотата е на преден план за всички участващи потребители, независимо дали създавате визия или сътрудничите за постигането й.

Най-добрите функции на Empiraa

Простотата е целенасочена и това прави Empiraa един от най-лесните инструменти, с които можете да започнете процеса на планиране.

Оптимизирана функционалност за промяна на посоката или промяна на подредбата, за да се отчете променящата се бизнес среда.

Интеграциите на изкуствен интелект (AI), които използват тенденциите и данните в бранша, за да предложат както бизнес цели, така и стратегии за постигането им.

Ограничения на Empiraa

Простотата е неговата слабост в сценарии, в които са необходими по-сложни инструменти и интеграции, като например основно управление на задачи или календарна функционалност.

Липсва функция за клониране, с която бързо да дублирате съдържание, функции или настройки при създаването на по-сложни или множество планове и отчети.

Ценови планове на Empiraa

Empiraa Starter: 4,90 $/месец на потребител

Empiraa Pro: 13,90 $/месец на потребител

Empiraa Max: 23,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Empiraa

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

7. Hive

Чрез Hive

Подобно на ClickUp, Hive интегрира стратегическото планиране с по-ориентирано към задачите управление на проекти. Разполага с функции за цели и етапи, инструменти за визуализация и лесна възможност за преминаване директно от по-общите цели и стратегия към управлението на индивидуални проекти, свързани с тях. Междувременно Hive Pages е табло, специално проектирано за стратегическо проследяване.

Най-добрите функции на Hive

Надеждни шаблони с пълна възможност за персонализиране, които ви позволяват да създадете повтарящи се процеси, които помагат в процеса на планиране.

Централизирано и автоматизирано отчитане и проследяване на вашите цели, за да държите в течение всички, които трябва да бъдат информирани.

Автоматизирани известия за всеки аспект от процеса на стратегическо планиране, които осигуряват максимална прозрачност при изготвянето или коригирането на плана.

Ограничения на Hive

Функцията за чат е чудесен инструмент за сътрудничество на теория, но някои потребители съобщават за изгубени съобщения, което го прави по-малко надежден в сравнение с други инструменти за сътрудничество.

Мобилното приложение служи основно за проверка на задачи и известия и не разполага с функционалността на уебсайта и приложението за настолни компютри.

Ценови планове на Hive

Безплатно: Безплатна услуга за потребители

Екипи: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Hive

G2: 4,6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

8. Envisio

Чрез Envisio

Envisio е проектиран да управлява сложни ситуации. Това, което го прави особено уникален, е фокусът върху прозрачността на планирането по отношение на външните заинтересовани страни, които играят по-значителна роля в тези индустрии в сравнение с повечето други.

Най-добрите функции на Envisio

Персонализирана структура на плана, която позволява на всяка организация да отчете своите нюанси и усложнения в процеса.

Възможността да създавате множество планове в един акаунт, което позволява на особено сложни здравни и нестопански организации да управляват по-добре инфраструктурата си за стратегическо планиране.

Напълно персонализирани публични табла, които могат да генерират автоматизирани отчети до списъци с имейли и регистрации, които се интересуват от изпълнението на плановете.

Ограничения на Envisio

Платформата все още се развива, което означава, че нови функции или промени в оформлението могат да се появят неочаквано за потребителите.

Единният план с персонализирани цени затруднява точното планиране на разходите за този софтуер без задълбочено ангажиране.

Ценови планове на Envisio

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Enivisio

G2: 4. 6/5 (10 отзива)

Capterra: 4,7/5 (26 отзива)

9. ClearPoint Strategy

Чрез ClearPoint Strategy

ClearPoint Strategy изгражда своя бизнес модел върху AI автоматизация, а решението за стратегическо планиране не е по-различно. AI асистент помага на организациите с всякакъв вид стратегическо планиране, включително балансирани карти за оценка, механизми за планиране GTSM и др. Софтуерът също така автоматизира изпълнението на този процес на планиране чрез автоматизирани задачи, известия, отчети и др.

Най-добрите функции на ClearPoint Strategy

Прогнозиране на бюджета с изкуствен интелект, което добавя осезаем компонент към процеса на стратегическо планиране, без да са необходими никакви изчисления.

Напълно персонализируем табло, което помага на всички нива на управление както при планирането, така и при изпълнението на плана.

Много възможности за персонализиране, включително персонализирани полета и отчети, които позволяват по-персонализиран процес на планиране.

Ограничения на ClearPoint Strategy

Сравнително дълъг процес на обучение, отчасти благодарение на функции като изкуствен интелект, които не винаги са интуитивни за настройка в началото в сравнение с други решения за стратегическо планиране.

Сравнително строги времеви рамки със стандартен месечен ритъм , който е труден за промяна в софтуера.

Ценови планове на ClearPoint Strategy

Свържете се с нас за цени

Рейтинги и рецензии за ClearPoint Strategy

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,9/5 (38 отзива)

10. Peoplebox

Чрез Peoplebox

Как вашата стратегия за човешките ресурси се свързва с вашата бизнес стратегия? Разберете с Peoplebox. Това е платформа за управление на производителността, която комбинира традиционните инструменти за стратегическо планиране с такива, които подобряват ангажираността на служителите и управлението на производителността.

Най-добрите функции на Peoplebox

Инструменти за управление на производителността , които ви позволяват да видите къде и как се представят вашите екипи, които можете да свържете с вашите стратегически прогнози.

Софтуер, фокусиран върху целите и ключовите резултати (OKR), който е особено полезен за организации, използващи OKR подхода за стратегическо планиране.

Автоматични известия за всички предупредителни сигнали, които могат да попречат на напредъка на бизнеса или на производителността на служителите

Ограничения на Peoplebox

Ролите на потребителите не винаги са добре дефинирани, като всички потребители могат да създават цели за цялата компания, което може да обърка отчитането.

Интеграциите все още са в процес на разработка, което понастоящем ограничава софтуера до относително самостоятелна платформа за планиране.

Ценови планове на Peoplebox

Професионална версия: 7 USD/месец на потребител

Премиум: 15 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Peoplebox

G2: 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 рецензии)

Готови ли сте да започнете да усъвършенствате бизнес стратегията си?

ClickUp предлага функции като инструменти за сътрудничество, проследяване на цели и анализ на данни в реално време. Това ви позволява да следите напредъка и да правите корекции, ако е необходимо. Можете също да поканите заинтересовани страни и да възлагате задачи, за да се уверите, че всички работят за постигането на една и съща крайна цел. С помощта на ClickUp вашият екип ще постигне целите си по-бързо от преди.

Започнете с безплатен ClickUp Workspace и се възползвайте от функциите за стратегическо планиране за следващия си проект!