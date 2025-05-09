Над 15 KPI и показатели за управление на продукти, които да проследявате

Цифрите разказват истории. А в стратегиите за управление на продуктите тези истории насочват решения за милиарди долари.

Но ето как стоят нещата: повечето продуктови екипи се давят в данни, без да знаят кои показатели са важни.

Предизвикателството? Да откриете сигнала сред шума. Много екипи се борят да идентифицират кои KPI са наистина важни за техните продукти.

Това е така, защото в ежедневието на продуктовия мениджър проследяването на правилните OKR за продуктите не се състои само в събирането на цифри, а в измерването на това, което има значение.

В тази публикация в блога ще намерите над 15 основни KPI, които могат да ви помогнат да откриете възможности за растеж, да забележите проблеми на ранен етап и да вземете по-разумни решения относно продуктите.

Какво представляват KPI за управление на продукти?

Рамките за управление на продуктите и KPI ви помагат да измервате това, което е важно, от ангажираността на потребителите до въздействието върху приходите.

Мислете за KPI като индикатори за състоянието на вашия продукт. По същия начин, по който лекарят проверява жизнените показатели, вие проследявате тези показатели, за да откриете проблеми на ранен етап и да вземете интелигентни решения за бъдещето на вашия продукт. Тези измервания насочват целите на вашия продукт и поддържат фокуса на екипите върху реалните резултати.

Ключовите показатели за ефективност на продуктите обикновено се разделят на четири основни категории:

Показатели за приходите: Проследявайте финансовото състояние на вашия продукт чрез показатели като ръст на приходите и марж на печалбата.

Информация за клиентите: Следете удовлетвореността и лоялността на потребителите, като използвате показатели като Net Promoter Score (NPS) и процент на задържане.

Ефективност на процесите: Следете колко добре работи вашата машина за разработка, като измервате времето на цикъла и скоростта на отстраняване на грешки с Следете колко добре работи вашата машина за разработка, като измервате времето на цикъла и скоростта на отстраняване на грешки с табло за управление на продуктите.

Производителност на продукта: Наблюдавайте как потребителите взаимодействат с функциите и оценявайте общото качество чрез процента на приемане и проследяване на дефектите.

Много екипи се сблъскват с общи предизвикателства в управлението на продукти, като измерване на прекалено много показатели или фокусиране върху суетни цифри, които изглеждат добре, но не стимулират растежа на бизнеса.

🧠 Интересен факт: Ключовите показатели за ефективност (KPI) са концептуализирани през 20-ти век от Фредерик Тейлър, който използвал данни, за да проследява доколко добре компаниите постигат целите си. Той направил това, за да подобри работата на фабриките и другите предприятия и да увеличи производството.

Ключови KPI за управление на продукти, които трябва да проследявате

Най-успешните продуктови мениджъри базират стратегиите си на твърди данни, използвайки инструменти за управление на продукти, а не на предчувствия.

Ето подробен преглед на основните KPI за управление на продукти, които ще ви помогнат да измервате и подобрявате ефективността на вашите продукти.

Ключови показатели за ефективността на бизнеса

Финансовото състояние на вашия продукт се нуждае от постоянно наблюдение. Тези KPI за бизнес ефективност ви дават пълна картина.

Тези показатели са от съществено значение за процеса на управление на продуктите. Те предоставят информация за финансовото състояние на даден продукт чрез анализ на приходите и маржовете на печалбата, което позволява на бизнеса да проследява представянето и да взема информирани решения.

Ето разбивка на ключовите показатели за приходите, които попадат в тази категория:

1. Брутен приход

Това е общият приход, който вашият продукт генерира от продажби, преди да се приспаднат разходите. Той показва печалбата на вашия продукт и често е отправната точка за анализ на финансовите резултати.

📌 Пример: Ако продадете 1000 единици по 50 долара всяка, вашият брутен приход е 50 000 долара.

2. Нетни приходи

Това е сумата, която остава след приспадане на оперативните разходи, като възстановявания, отстъпки или връщания, от брутния приход. Нетният приход дава по-ясна представа за това, което печелите след корекциите.

📌 Пример: ако брутният ви приход е 50 000 долара, а оперативните разходи са 10 000 долара, нетният ви приход е 40 000 долара.

3. Брутна печалба

Процентът от приходите, останал след отчитане на преките производствени разходи на вашия продукт.

Формула за изчисляване на брутната печалба:

Брутна маржа в % = (брутни приходи – производствени разходи/брутни приходи) x 100

Той отразява колко ефективно управлявате производствените разходи спрямо приходите.

💡Съвет от професионалист: За да подобрите брутната си печалба, договорете по-изгодни условия с доставчиците, оптимизирайте производството и елиминирайте загубите. Ако е възможно, коригирайте цените въз основа на възприеманата стойност, а не само на разходите – премиум марките винаги правят това!

4. Нетна маржа

Процентът от приходите представлява действителната печалба след отчитане на всички разходи, включително данъци и режийни разходи.

Формула за изчисляване на нетната маржа:

Нетна маржа % = (нетни приходи/брутни приходи) × 100

Това е най-добрият показател за рентабилността, който показва колко от вашите приходи се превръщат в печалба.

📖 Прочетете също: Шаблони за продуктова стратегия за продуктови екипи

Ключови показатели за приходите и растежа

Ключовите показатели за ефективност за приходите и растежа са ключови показатели за ефективност, които проследяват финансовата траектория на вашия продукт.

Тези показатели ви помагат да разберете потока от приходи, стойността, която всеки клиент носи, и колко приходи генерирате на потребител. Нека разгледаме всеки от тези ключови показатели с примери:

5. Месечен повтарящ се приход (MRR)

Месечният повтарящ се приход (MRR) измерва предвидимия доход, който можете да очаквате всеки месец от клиентите си с абонамент.

Това е критична метрика за бизнеса с абонаментен модел, тъй като помага за прогнозиране на бъдещите приходи и финансовата стабилност.

📌 Пример: ако имате 100 клиента, всеки от които с месечен план от 50 долара, вашият MRR е 100×50=5000 долара. Това означава, че можете да разчитате на 5000 долара всеки месец от тези клиенти.

6. Животната стойност на клиента (CLV)

Стойността на клиента за целия му жизнен цикъл (CLV) представлява общия приход, който един клиент може да очаква през цялото време на взаимоотношенията си с вашата компания. Тя помага на компаниите да определят колко трябва да инвестират в привличането и задържането на клиенти.

Формулата за CLV е CLV=Средни месечни приходи×Средна продължителност на клиентския цикъл (в месеци)

📌 Пример: ако един клиент плаща 100 долара на месец и остава при вас в продължение на 2 години (24 месеца), CLV ще бъде: 100×24=2400

Така че CLV за този клиент е 2400 долара.

Това ви показва колко можете да очаквате да спечелите от този клиент през целия период на взаимоотношенията му с вашия бизнес.

👀 Знаете ли, че... Лоялните клиенти не само остават по-дълго, но често се превръщат в най-добрите ви маркетинг специалисти чрез устата на устата! Компаниите, които се отличават с персонализация, генерират с 40% повече приходи от средните играчи.

7. Средни приходи на потребител (ARPU)

Средният приход на потребител (ARPU) измерва средния приход, генериран на потребител или клиент през определен период (обикновено месец).

Формулата е: ARPU = Общ приход/Общ брой потребители

Например, ако имате 1000 потребители, които генерират 50 000 долара приходи месечно, ARPU ще бъде: 50 000/1000 = 50 долара.

Средно всеки потребител допринася с 50 долара към месечния ви приход.

Ключови показатели за придобиване

Ключовите показатели за придобиване са важни метрики, които ви помагат да измерите колко ефективно разширявате потребителската си база, от привличането на нови клиенти до превръщането на съществуващите клиенти в платени.

8. Разходи за привличане на клиенти (CAC)

Разходите за привличане на клиенти (CAC) са сумата, която харчите за маркетинг и продажби, за да привлечете всеки нов клиент.

Това е основен показател за разбиране на това колко ефективни от гледна точка на разходите са вашите усилия за привличане на клиенти.

Формулата за изчисляване на CAC е: CAC = Общи разходи за маркетинг и продажби / Брой на привлечените нови клиенти

Така че, ако сте похарчили 10 000 долара за маркетингови кампании за един месец и сте привлекли 100 нови клиенти, вашият CAC ще бъде: 10 000/100 = 100

CAC = 100 долара

Това означава, че привличането на всеки нов клиент струва 100 долара. Наблюдението на CAC гарантира, че разходите ви за маркетинг са устойчиви и осигуряват добра възвръщаемост на инвестициите (ROI).

💡Съвет от професионалист: За да намалите разходите за привличане на клиенти (CAC), фокусирайте се върху оптимизирането на органични канали като SEO и маркетинг на съдържание, използване на препоръки от клиенти и подобряване на задържането. Доволен клиент, който остава по-дълго и разпространява информация, намалява натиска върху платените усилия за привличане, като същевременно максимизира възвръщаемостта на инвестициите.

9. Коефициент на конверсия

Конверсионният процент измерва процента на посетителите, които извършват желаното действие, като например регистрация, покупка на продукт или абонамент за услуга.

Това е критичен показател за ефективността на вашия маркетинг и продажбения ви канал.

Формула: Коефициент на конверсия (%) = (Брой конверсии/Общ брой посетители) × 100

Ако страницата на вашия продукт получава 1000 посетители и 50 абонати, вашият коефициент на конверсия е: (50/1000)×100. Следователно коефициентът на конверсия = 5%

5% от посетителите ви са станали платени клиенти.

Подобряването на конверсионния процент често включва оптимизиране на продуктовата страница, предлагане на по-добри стимули или усъвършенстване на потребителското преживяване.

Обсъждайки важността на инструментариума на продуктите, събирането на подходяща обратна връзка от клиентите и използването на тези данни за вземане на важни решения относно продуктите в подкаста McKinsey On Building Products, Триша Прайс, главен продуктов директор на Pendo.io, отбелязва:

Помните ли Google Glass и фанфарите и вълнението, свързани с неговото пускане на пазара? Имаше много новини и шум около него, но в крайна сметка то се провали, защото много малко хора го купиха или използваха. Това показва, че аплодисментите и фанфарите не са правилният критерий за успешен продукт. Трябва да измервате стойността, която вашият продукт предоставя на клиентите и потребителите.

Помните ли Google Glass и фанфарите и вълнението, свързани с неговото пускане на пазара? Имаше много новини и шум около него, но в крайна сметка то се провали, защото много малко хора го купиха или използваха. Това показва, че аплодисментите и фанфарите не са правилният критерий за успешен продукт. Трябва да измервате стойността, която вашият продукт предоставя на клиентите и потребителите.

Ключови показатели за удовлетвореността на клиентите

Доволните клиенти са в основата на успешния бизнес – те остават лоялни, харчат повече и разпространяват информация за вас. За да сте сигурни, че клиентите ви са доволни, трябва да измервате тяхното преживяване. Ето как можете да го направите:

10. Индекс на удовлетвореност на клиентите (CSAT)

Попитайте: „На скала от 1 до 5, колко сте доволни от нашия продукт?“. По-високата оценка означава, че го харесват!

11. Нетен индекс на лоялност (NPS)

Този показател измерва лоялността на клиентите чрез въпроса: „Колко вероятно е да ни препоръчате на приятел?“. Резултатите варират от -100 до +100, като по-високите са по-добри.

12. Индекс на усилията на клиентите (CES)

Тук можете да разберете колко лесен за използване е вашият продукт, като зададете въпроса: „Колко усилия бяха необходими, за да се направи това?“. Колкото по-нисък е резултатът, толкова по-гладко е преживяването.

Тези KPI ви дават полезна информация за поведението на клиентите.

Ключови показатели за ангажираност

Ключовите показатели за ангажираност ви помагат да разберете как хората използват вашия продукт. Това е като да проверите дали те просто се отбиват или се ангажират. Ето как можете да го проследите:

13. Активно използване

Следете ежедневните активни потребители (DAU) и месечните активни потребители (MAU). Тези цифри показват колко често хората взаимодействат с вашия продукт.

Например, ако имате 1000 MAU, но само 100 DAU, това е знак, че хората не се връщат ежедневно. Това е вашият сигнал да намерите начини да увеличите ежедневното ангажиране – може би чрез известия, ново съдържание или нови функции.

14. Поведение на потребителите

Задълбочете се в начина, по който хората използват вашия продукт. Показатели като продължителност на сесията (колко дълго остават) и използване на функциите (кои части от продукта използват най-често) са златна мина от информация.

Например, ако дадена функция се използва много, удвойте усилията си за нейното подобряване или разширяване. От друга страна, ако дадена функция не се използва, може да се наложи да я преосмислите или да я популяризирате по-добре.

🧠 Интересен факт: Кликали ли сте някога многократно върху нещо, което не работи? Това се нарича „rage click“ (клик от яд); инструментите за анализ на поведението ги проследяват, за да идентифицират проблемите, свързани с неудовлетворителното потребителско преживяване. Ако потребителите кликат от яд, значи нещо не работи – или поне така мислят!

Ключови показатели за задържане

Ключовите показатели за задържане ви показват колко добре задържате потребителите си – всичко се свежда до тяхната способност да останат. Ето на какво да се фокусирате:

Вашият коефициент на задържане на клиенти показва колко хора остават с вас във времето.

15. Задържане на потребителите

Например, ако започнете с 100 потребители и 90 от тях все още са с вас след един месец, това е 90% процент на задържане – доста солидно!

Целта е да поддържате този брой висок, което означава, че вашите потребители виждат стойност в това, което предлагате, и продължават да се връщат.

16. Потребителски вход

Искате да задоволите тези потребители? Изслушайте ги! Редовно събирайте обратна връзка чрез анкети или интервюта с потребители.

Това ви помага да откриете проблемите рано и да намерите области за подобрение. Независимо дали отстранявате проблем или добавяте функция, която потребителите желаят, тези прозрения ви позволяват да поддържате ангажираността и лоялността на потребителите.

👀 Знаете ли, че... Обратната връзка от потребителите = златна мина за продукта! Проучване сред над 1200 продуктови специалисти разкри значителна промяна – компаниите удвояват усилията си в проучването на потребителите, за да усъвършенстват софтуера си. Какво да запомните? Ако не се вслушвате в реалните мнения на потребителите, работите на сляпо!

Как да изберете подходящия KPI за вашата продуктова стратегия?

Ето какво е важно при избора на вашите KPI:

Надеждни източници на данни: Изберете KPI, които можете да проследявате. Уверете се, че разполагате с надеждни начини за събиране и анализ на данните, независимо дали това е чрез обратна връзка от потребителите или чрез аналитични инструменти.

Съгласуване с бизнес целите: Вашите KPI трябва да са пряко свързани с мисията на вашата компания и цялостния бизнес успех.

Практическа полза: Фокусирайте се върху цифрите, които насочват действията. Например, проследяването на удовлетвореността на потребителите помага да се открият области за подобрение, докато наблюдението на скоростта на екипа показва дали доставяте функциите достатъчно бързо.

Баланс между разходи и стойност: Проследяването на някои показатели струва повече от други. Изберете тези, при които получената информация оправдава ресурсите, необходими за измерването им.

Въвлечете екипа: Ангажирайте целия си продуктов екип в избора на KPI. Различните гледни точки помагат да се уверите, че измервате това, което наистина има значение.

Ясни цели: Задайте конкретни, постижими цели за всеки KPI. Това дава на екипите конкретни цели, към които да се стремят.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за управление на продукти

Как да проследявате KPI за управление на продукти?

92% от специалистите рискуват да пропуснат важни решения поради разпръснати документи, докато само 8% използват инструменти за управление на проекти. Това е ясен призив към продуктовите мениджъри: организирайте, централизирайте и проследявайте. Страхотните продукти започват с отлично изпълнение!

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, за да ви помогне да работите по-бързо и по-умно.

Келок Ирвин, потребител на ClickUp и продуктов мениджър в EDF Renewables, цитира:

Като ръководител на продукта, моята работа е да пазя времето на нашите инженери и да се уверя, че те знаят не само върху какво работим в момента, но и за бъдещите ни задължения – ClickUp ми помага да го направя. ClickUp ми помага да се измъкна от „хаоса“. Сега можем да бъдем възможно най-проактивни по отношение на проектите, върху които работим.

Като ръководител на продукта, моята работа е да пазя времето на нашите инженери и да се уверя, че те знаят не само върху какво работим в момента, но и за нашите бъдещи задължения – ClickUp ми помага да го направя. ClickUp ми помага да се измъкна от „хаоса“. Сега можем да бъдем максимално проактивни по отношение на проектите, върху които работим.

При управлението на продукти следенето на вашите KPI не трябва да ви се струва като жонглиране с горящи факли.

Ето как можете да настроите ClickUp за продуктови екипи:

1. Внедряване на табла за управление на ClickUp за информация в реално време

ClickUp Dashboards обединява всички показатели за вашите продукти в един единствен изглед, което улеснява откриването на проблеми и възможности.

Получете ценна информация с помощта на таблата за управление на ClickUp Проследявайте всички показатели за управление на продуктите си в таблата на ClickUp за информация в реално време.

Проследявайте всички показатели за управление на продуктите си в таблата на ClickUp за информация в реално време.

Таблото за управление също се превръща в единствения ви източник на информация, като централизира важната информация на едно място. То събира данни от различни източници и ги показва точно така, както ви е необходимо.

С помощта на джаджи с кръгови диаграми можете да визуализирате състоянието на всички спринт задачи с един поглед. Това помага да се идентифицират пречките на ранен етап и да се спази графика за разработката.

2. Проследяване на цели с ClickUp Goals

Искате да превърнете абстрактните цели за управление на продукти в измерими успехи? ClickUp Goals ви помага да разделите големите цели на по-малки и да проследявате напредъка в реално време.

Проследявайте напредъка към OKR за управление на продуктите с ClickUp Goals.

Създайте основната си цел в ClickUp Goals, след което я разделите на по-малки седмични цели. За тази цел за 25% приемане можете да зададете:

Седмица 1-2: Увеличете приемането с 5% чрез целенасочено обучение на потребителите

Седмица 3-4: Добавете още 7% чрез подсказки в приложението

Седмица 5-6: Постигнете 13% повече чрез имейл кампании

Всяка цел има свой метод за проследяване – числа, отметки „вярно/невярно“ или завършени задачи. Когато екипът ви завърши дейностите, ClickUp автоматично актуализира напредъка.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. ClickUp Goals осигурява безпроблемно превръщане на разговорите в проследими цели, така че екипът ви да може да действа бързо и да остане съгласуван.

Искате да започнете? Шаблонът за KPI на ClickUp предоставя предварително създадена рамка за проследяване на най-важните ви показатели.

Получете безплатен шаблон Визуализирайте KPI за успех в бизнеса с шаблона за KPI на ClickUp.

Използвайте подробните отчети на този шаблон, за да:

Разберете постигането на целите на вашия екип

Осигурете единна целева ориентация

Проследявайте развитието на производителността с ясни визуализации

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за определяне на цели и проследяване за Excel и ClickUp

3. Автоматизирани отчети с ClickUp Automations

Кажете сбогом на ръчното извличане на отчети! ClickUp Automations помага на продуктовите екипи да следят своите KPI чрез интелигентни, автоматизирани отчети.

Използвайте персонализирани полета с изкуствен интелект с ClickUp Automations, за да автоматизирате обобщения на проекти, известия, актуализации, имейли и др.

Настройте автоматизирани седмични отчети за KPI, за да държите всички информирани за напредъка на проекта.

Добавете персонализирани полета като „Напредък“, „Отдел“, „Целева стойност“ и „Действителна стойност“, за да проследявате показателите си. След това използвайте персонализирани изгледи – обобщен изглед, изглед на OKR по отдели, изглед на напредъка и изглед на времевата линия – за да видите ключовите показатели за ефективност от различни ъгли.

Интеграциите на ClickUp внасят любимите ви аналитични инструменти в работното ви пространство.

Извличайте данни от Mixpanel и Google Analytics, за да създадете персонализирани диаграми, показващи действителното поведение на потребителите и производителността на продуктите.

Свържете се с всичките си важни инструменти с ClickUp Integrations.

Свържете заявките за изтегляне, потвържденията и разклоненията с конкретни задачи, за да поддържате съгласуваност между всички. Всички

Активността в GitHub се показва в задачите ви в ClickUp, така че знаете точно какво се случва с всяка функция или поправка.

5. Включване на ClickUp Brain за анализ

Продуктовите мениджъри знаят как става – безкрайни срещи, безброй задачи за проследяване и планина от данни за обработка. Тук ClickUp Brain се включва, за да се заеме с рутинните задачи, докато вие се концентрирате върху стратегията.

Попитайте за актуализации на напредъка на продукта или създайте персонализирана задача за продукта с ClickUp Brain.

След сесиите за планиране на продуктите Brain превръща дискутираните точки в ясни следващи стъпки. Например, когато екипът ви обсъжда идеи за нови функции, Brain може:

Сортирайте идеите по фази на развитие

Създавайте подзадачи за проучване и валидиране

Разпределяйте задачи на членовете на екипа

Функциите за автоматично попълване на Brain надхвърлят основното попълване на формуляри. При актуализиране на спецификациите на продуктите или историите на потребителите, той може да извлича релевантни данни от подобни минали проекти, да предлага подходящи етикети и категории и да попълва автоматично персонализирани полета въз основа на контекста на задачата.

Преодоляване на предизвикателствата при измерването на KPI за управление на продукти

Ето основните препятствия, с които се сблъскват продуктовите екипи при измерването на KPI, заедно с практични решения за преодоляването им:

1. Проблеми с точността на данните

Лошото качество на данните може да изкриви показателите ви и да доведе до погрешни решения. Продуктовите екипи често се сблъскват с:

Непоследователни методи за събиране на данни в различните инструменти

Грешки при ръчното въвеждане на данни, които объркват проследяването

За да се реши този проблем, трябва да се създадат ясни процеси за валидиране на данните и да се използва автоматизирано събиране на данни, където е възможно. Редовните одити на данните помагат за ранното откриване и разрешаване на проблеми.

2. Избор на значими показатели

Много екипи се занимават с проследяване на суетни цифри, които изглеждат добре, но не показват реалния успех на продукта, като например:

Фокусирайте се върху статистиките за взаимодействието на потребителите, които не отразяват действителната стойност.

Преброяване на общия брой регистрации вместо на активните потребители

Проследяване на сурови цифри без контекст

Фокусирайте се върху показателите, свързани с бизнес целите. Например, измерете броя на потребителите, които извършват ключови действия, показващи, че получават полза от вашия продукт.

3. Поставяне на реалистични цели

Без подходящи еталони екипите се оказват с нереалистични цели за KPI:

Цели, които не са свързани с историческите резултати

Цели, които не отчитат пазарните условия

Задайте целите си въз основа на данни от миналото и включете заинтересованите страни при определянето на целите. Това помага за създаването на постижими цели, които са съобразени с бизнес целите.

Вземайте важни решения за продуктите, основани на данни

Цифрите разказват истории – а историята на вашия продукт зависи от това колко добре ги четете. Проследявайки тези важни KPI, вие не просто събирате данни.

Получавате ясна представа за това, от какво се нуждаят вашите потребители, какво харесват и какво трябва да се поправи.

Но не забравяйте: тези показатели не са просто отметки в списъка ви със задачи. Те са сигнали, които ви насочват към интелигентни решения.

Най-добрите продуктови екипи не само измерват, но и действат. С помощта на всеобхватните функции на ClickUp можете да откривате тенденциите рано, да тествате решенията бързо и да се подобрявате въз основа на реалните нужди на потребителите. Ето как се създават страхотни продукти: едно решение, подкрепено с данни, след друго.

Готови ли сте да превърнете данните за вашите продукти в печеливши стратегии? Регистрирайте се в ClickUp още днес!