Рамки за управление на продукти: техники за успешна стратегия

От гледна точка на технологиите, живеем в епоха на експоненциален растеж. Това означава, че всеки път, когато мигнем, се появява ново изобретение, което прави живота ни по-лесен.

И за това трябва да благодарим на продуктовите мениджъри. 👊

Като продуктов мениджър вие служите като връзка между инженерите и потребителите. Вашата задача е да събирате информация за това, което клиентите искат най-много – дали това е нов продукт или нова функция на съществуващ продукт – и след това да съобщавате тези списъци с желания на екипите за разработка на продукти.

Звучи сложно? Може да е така, но рамките за управление на продукти помагат да се опрости процесът. По-долу обясняваме какво представляват рамките за управление на продукти, как се прилагат и коя е най-подходящата рамка за вашия бизнес.

Какво представляват рамките за управление на продукти?

Рамките за управление на продукти са стандартизирани процеси за подобряване на даден продукт. По същество, рамката за управление на продукти превежда даден продукт (или функция на продукт) от идеята до пускането му на пазара, като помага на всички екипи да работят в синхрон. 🙌

Въпреки че всяка рамка е уникална, тя обикновено следва пет етапа, които са от решаващо значение за успеха на продукта. Тези етапи включват откриване, дефиниране, разработване, пускане на пазара и растеж – превръщане на продукта от далечна визия в осезаем продукт в ръцете на потребителите.

Общ преглед на конкретни рамки за управление на продукти

Подходящата рамка за управление на продукти може да бъде разликата между успешен пуск на пазара и пълен провал. И все пак, според проучване на McKinsey, 75% от продуктовите мениджъри заявяват, че най-добрите практики за управление на продукти не са били възприети от съответните им компании.

За да подготвите екипа си (и бъдещата продуктова линия) за успех, обмислете използването на една от тези изпитани и доказани рамки. 📚

Двойна диамантена дизайнерска процедура

Моделът „Двойният диамант“ често се използва в дизайна на потребителското преживяване (UX). Моделът включва два диаманта: единият представлява проблема, а другият – решението. С други думи, продуктовите мениджъри използват първия диамант, за да набележат основните проблеми на даден продукт, а втория – като кратко описание на дизайна, което помага за формулирането и тестването на потенциални решения.

Методът CIRCLES

Методът CIRCLES е последователна рамка, която позволява на продуктовите мениджъри да задават съществени въпроси за нови продукти и/или функции. Методът набляга на седем критични стъпки (по една за всяка буква в „CIRCLES”):

Разберете ситуацията Идентифицирайте клиента Докладвайте нуждите на клиентите Преодолейте приоритизирането Списък с решения Оценете компромисите Обобщете препоръката си

Методът CIRCLES е предназначен да служи като своеобразен контролен списък, който позволява на продуктовите мениджъри да идентифицират целите, ограниченията и контекста на пускането на нови продукти.

Рамката AARRR Pirate Metrics

Създадена от Дейв МакКлюър, инвеститор от Силициевата долина, рамката AARRR очертава пет показателя, които всеки продуктов мениджър трябва да следи. Петте показателя включват:

Придобиване Активиране Задържане Препоръка Приходи

Моделът има две основни предимства. Първо, той помага на компаниите да се фокусират върху показателите, които оказват пряко влияние върху състоянието и дълголетието на бизнеса им, и второ, гарантира, че компаниите използват подходящите данни, за да измерят успеха на усилията си в управлението на продукти.

Рамката HEART

Разработена от Google, рамката HEART е акроним за пет теми, фокусирани върху потребителя:

Щастие Ангажираност Приемане Задържане Проследявайте успеха

Google разработи метода, за да помогне на продуктовите мениджъри да подобрят потребителското преживяване на всяка функция на продукта.

За да количествено измерят всяка мярка, продуктовите мениджъри използват подхода „Цели-Сигнали-Показатели“ (също разработен от Google). Членовете на екипа определят целите на всяка функция, сигналите, които показват напредък, и показателите, с които се изчислява дали целите са постигнати.

Моделът на Кано

Моделът на Кано използва емоциите на клиентите, за да измери успеха на всеки продукт. Изграден върху убеждението, че удовлетворението на клиентите започва с емоционална реакция, моделът на Кано измерва пет типа реакции:

Необходими функции Функции за производителност Атрактивни функции Безразлични функции Обратни функции

Използвайки скала от „възхитен“ до „разочарован“, продуктовите мениджъри измерват типа реакция, която всяка функция на продукта предизвиква у потребителя.

6. Моделът за оценяване RICE

Моделът за оценяване RICE помага на продуктовите мениджъри да определят кои функции да пуснат на пазара първи. Моделът оценява идеите за продукти въз основа на:

Достигнете

Въздействие

Увереност

Усилие

На всяка подадена идея се дава окончателна оценка. Идеята с най-висока оценка показва най-голям потенциал и се поставя на първо място в продуктовата пътна карта.

7. Рамката North Star

Докато другите рамки в този списък измерват продуктите по различни функции, рамката North Star измерва потенциала на даден продукт въз основа на един-единствен показател. Наречен „северна звезда“, този ключов показател изчислява стойността, която продуктът предоставя на клиентите. По същество, този единствен фактор има за цел да измери удовлетвореността на клиентите и успеха, който той може да донесе на вашия стартъп.

8. Методът MoSCoW

Методът MoSCoW помага на екипите за управление на продукти да приоритизират задачите. Акронимът означава:

Необходими

Необходимо

Можеше да бъде

Няма да има

Тази рамка помага да се определят неотменимите елементи на всеки продукт. Ако ключовите заинтересовани страни не се съгласят кои функции имат най-голямо значение за продуктовата пътна карта, те ще използват метода MoSCoW, за да изчислят колко вътрешни ресурси трябва да бъдат отделени за пускането на всяка функция.

Прилики и разлики между рамките

Въпреки че всяка от горните рамки е уникална, между тях има известна степен на припокриване. Сходствата между горните рамки включват:

Те се използват за измерване кои продукти и/или функции ще донесат най-голямо удовлетворение на клиентите.

Те се използват за изчисляване на функциите, които ще донесат най-голяма печалба на компанията.

Използването на горната рамка може да опрости натоварването на продуктовите мениджъри, като същевременно запази ресурсите на компанията.

Въпреки това, тези рамки се различават по това кога и как се използват през целия жизнен цикъл на продукта. Например:

Продуктова стратегия: Някои рамки са предназначени за използване в Някои рамки са предназначени за използване в продуктовата стратегия или фазата на вземане на решения, като помагат за създаването на визия за продуктовия екип. Например, рамката AARRR и методът CIRCLES ще се използват в началото на процеса, като помагат за идентифицирането на печеливши възможности за компанията.

Приоритизиране на продукти: Рамките за приоритизиране са създадени специално, за да помогнат на екипите да определят важността на различните задачи. Например, моделът за оценяване RICE и методът MoSCow помагат на екипа по продукта да реши къде да се поставят функциите в пътната карта на продукта.

Продуктов дизайн: След като планирането на продукта е завършено, много рамки помагат на екипите да осъществят дизайна и изпълнението. Например, рамките Double Diamond и HEART помагат за реализирането на страхотни продукти.

Интегриране на Agile методологии в управлението на продукти

Рамката на Agile Methodology е рамка за управление на проекти, която разделя проектите на отделни фази. Тези фази, известни като спринтове, дават на екипите време и пространство да обмислят какво е проработило (и какво не) и по този начин да направят корекции, преди да преминат към следващата фаза.

И така, какво общо имат гъвкавите методологии с управлението на продукти? Пускането на нов продукт и/или функция по своята същност е проект. Използването на подходящите инструменти за управление на проекти може да ви помогне да пуснете този продукт навреме, в рамките на бюджета и с подходящите функции, които отговарят на нуждите на клиентите.

Наблюдавайте задачите и проектите с един поглед и без усилие премествайте задачите, сортирайте и филтрирайте с напълно персонализирана изглед на Kanban Board.

Съществуват различни видове гъвкави методологии, включително:

Kanban: Kanban е визуален подход към управлението на проекти. Обикновено екипите използват Kanban е визуален подход към управлението на проекти. Обикновено екипите използват онлайн Kanban табла , за да подреждат лесно задачите по приоритет, статус или отговорник.

Scrum: Scrum е често използвана методология, при която едно лице (определеният scrum master) премахва препятствията пред даден проект. Scrum е често използвана методология, при която едно лице (определеният scrum master) премахва препятствията пред даден проект. Scrum таблото служи като визуален списък със задачи, управлявайки препятствията и задачите за текущия спринт.

Екстремно програмиране (XP): Екстремното програмиране е методология за разработка на софтуер, която помага на екипите да създадат работещ модел в много кратки спринтове.

Метод за динамично разработване на системи (DSDM): С по-стриктна основа, моделът DSDM се фокусира върху целия жизнен цикъл на един проект. Моделът DSDM преминава през четири фази, включително осъществимост, прототипиране, дизайн и внедряване.

Как да внедрите рамки за управление на продукти във вашия работен процес

Всяка рамка за управление на продукти помага за пускането на успешни продукти и никоя от тях не е по-добра или по-лоша от другите. Много екипи обаче считат, че един модел е по-подходящ за тяхната уникална компания. За да помогнете на екипа си за продукти да приложи успешно нова рамка, следвайте тези стъпки.

1. Определете целите си

Искате ли да пуснете на пазара съвсем нов продукт, да решите конкретен проблем на клиентите или да привлечете нов целеви пазар? Преди да изберете рамка, съберете всички лица, вземащи решения, и определете целите си. Това ще ви помогне да разберете кои рамки са подходящи за вашата организация.

Проследявайте целите си до най-важните KPI и автоматично получавайте подробна информация за напредъка си.

За щастие, с ClickUp Goals можете да постигнете целите си по-бързо. ClickUp Goals ви позволява да зададете ясни срокове, да определите измерими цели и да проследявате напредъка си към внедряването на новата рамка.

2. Не започвайте от нулата

Ето добрата новина: горните рамки са тествани от компании в продължение на десетилетия, така че не е нужно да започвате от нулата. С шаблона за рамка на проекта на ClickUp можете да създадете структуриран набор от процедури за внедряване на рамката на вашия продукт. Оттам можете да използвате десетки шаблони за управление на продукти на ClickUp, за да преведете екипа си от идеята до пускането на пазара.

Организирайте и изпълнете успешен проект с шаблона за рамка на проекта на ClickUp.

3. Поддържайте интереса на клиентите

Целта на управлението на продукти е да увеличите стойността, която предлагате на клиентите си. Ето защо, след като внедрите нова рамка, продължавайте да събирате обратна връзка от клиентите. Помогна ли новата рамка за подобряване на клиентското преживяване или са необходими корекции?

Учете се от клиентите си и подобрете бизнеса си с обратна връзка за продукта от този подробен шаблон, оптимизирайте предлаганите продукти, привлечете нови клиенти и увеличете приходите си.

За щастие, с шаблона за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp можете лесно да събирате обратна връзка за продукти от клиенти.

4. Не забравяйте да бъдете гъвкави

Това, че даден модел работи в момента, не означава, че той винаги ще бъде най-подходящият.

Най-добрата рамка винаги ще зависи от целите ви като компания (върнете се към първата стъпка). Тъй като проблемите на клиентите се променят, екипът ви получава нови идеи за продукти или функционалността на продукта ви се разширява, може да се наложи да намерите нова рамка. Не се страхувайте да експериментирате с различни модели на различни етапи от развитието на компанията ви.

Направете правилния избор за вашата стратегия

При избора на рамка трябва да се вземат предвид редица фактори. Преди да вземете решение, обмислете следното:

Размер на компанията: Вие сте растящ стартъп или утвърдена компания? В първия случай може да потърсите рамка, която да ви преведе от идеята до пускането на пазара (като рамката HEART), докато във втория случай може да потърсите рамка, която да ви помогне да приоритизирате съществуващите инициативи (като метода за оценяване RICE).

Тип продукт: Какъв тип продукт пускате на пазара? Ако просто пускате нова функция или усъвършенствате съществуващ продукт, Double Diamond може да ви помогне значително да подобрите цялостното потребителско преживяване. Ако обаче пускате на пазара изцяло нов продукт, Kano Model може да ви помогне да определите дали изобретението ще бъде привлекателно за вашата целева аудитория.

Експертни познания на екипа: Разполагате ли с екип от опитни или млади продуктови мениджъри? Ако имате вицепрезидент по продуктово управление с дългогодишен опит в пускането на ефективни продукти, можете да приложите рамката North Star (тъй като този човек може да е в състояние да определи единствения фактор, водещ до успеха на даден продукт).

ClickUp: Бъдещето на управлението на продукти

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която оптимизира всички задачи, които трябва да бъдат изпълнени в жизнения цикъл на продукта. С функциите на ClickUp Product екипите за разработка на продукти могат да реализират своята визия на пазара с помощта на следните инструменти. 🤩

ClickUp AI

Използвайте подсказки с ClickUp AI, за да създадете бързо документи с изисквания към продукта (PDR) за нула време.

С инструментите на ClickUp AI продуктовите мениджъри могат лесно да създават документи, да събират обратна връзка от клиенти и в крайна сметка да пускат продуктите на пазара по-бързо.

Продукт пътна карта

Разработването на продукти е лесно, когато използвате шаблона за продуктова пътна карта на ClickUp.

Пътните карти на продуктите са инструмент за работа в обратна посока от пускането на пазара до планирането – и всяко микрорешение между тях. С шаблона за пътна карта на продуктите на ClickUp екипите могат да работят синхронизирано, като виждат кои задачи предстоят.

Визуално сътрудничество

Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Whiteboards за обмен на идеи и превръщане на идеите в практически действия.

С ClickUp Whiteboards екипите за управление на продукти могат да създадат визуализация на най-добрите си идеи. ClickUp Whiteboards ви позволява да провеждате мозъчни бури, да разработвате стратегии и да създавате първи чернови на пътната карта на вашия продукт с целия екип.

Автоматизирани работни процеси

Спестете време и се съсредоточете върху важните неща с ClickUp Automation.

Оптимизирането на процеса на управление на продуктите гарантира, че ще пуснете продукта си на пазара навреме. С автоматизираните работни потоци от ClickUp можете автоматично да задавате приоритети, да оставяте коментари, да възлагате задачи и да получавате одобрения от висшето ръководство.

Документация от един източник

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

С ClickUp Docs целият ви екип може да сътрудничи по пътни карти, изисквания и идеи за нови функции. С богатите функции за редактиране и възможността да маркирате членове на екипа и да добавяте коментари, няма да се заплетете в „версионитис“ – а вместо това ще се придвижите към успешно пускане на продукта.

Направете крачка към успешното пускане на продукта с ClickUp

Рамките за управление на продукти помагат да се определи кои продукти и/или функции ще бъдат най-печеливши за компанията. Въпреки че всеки модел е различен, всички те помагат да се измери удовлетвореността на клиентите, да се опрости процесът на управление на продуктите и да се пуснат нови продукти на пазара.

За да внедрите нова рамка за управление на продукти, изберете ClickUp. ClickUp помага на екипите за управление на продукти да работят по-ефективно чрез незаменими инструменти като AI, документи и бели дъски за съвместна работа и автоматизирани работни процеси. Освен това ClickUp предлага хиляди шаблони, стотици интеграции и множество изгледи, които помагат при пускането на нови продукти. 👏👏

Готови ли сте да видите как ClickUp може да доведе до успешно пускане на продукта? Опитайте ClickUp безплатно още днес.