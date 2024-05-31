Безплатни шаблони за разработване на продукти

Имате идея за нов, завладяващ продукт, който ще завладее света? Поздравления! 💡

В съзнанието си вие и вашият екип вече виждате продукта на пазара, счупващ рекорди по продажби и постигащ слава. В действителност, първо трябва да преминете през подходящ процес на разработване на продукти.

Този процес обхваща всички етапи на разработването на един продукт, от идеята до пускането му на пазара. Това е биографията на вашия продукт и обхваща целия му жизнен цикъл.

Написването на тази биография е по-лесно на думи, отколкото на практика, тъй като има десетки глави (задачи) за завършване, като определяне на цели, оценяване на стойността на продукта, анализ на конкуренцията и подготовка за пускане на пазара.

За щастие, благодарение на шаблоните за разработване на продукти, можете да използвате пряк път и да завършите биографията за рекордно кратко време. Предварително подготвените им раздели ви помагат да дефинирате всяка критична дейност, да си сътрудничите със заинтересованите страни и да подготвите продукта си за успех.

В тази статия ще обсъдим 10-те най-добри шаблона, които ще ви помогнат да преминете гладко през целия процес на разработване на продукти.

Какво е шаблон за разработване на продукти?

Шаблонът за разработване на продукти предоставя на вас и вашия екип ясна карта за навигация в сложния процес на разработване на продукт. Той ви води през всеки етап, гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато, и увеличава шансовете за успех.

Разработването на продукти включва няколко етапа, които представят пътя на продукта от идеята до пускането му на пазара. Макар че броят и характерът на тези етапи зависят от целите на компанията и от самия продукт, едно е сигурно – за да бъде успешен, процесът изисква екипна работа и отлична организация.

Лесно персонализирайте шаблона за обхвата на проекта, като добавите документи, задачи и др.

Някои шаблони за управление на продукти ви помагат да планирате целия процес, докато други се фокусират върху конкретни аспекти, като визуализиране на пътна карта на продукта или проектиране на продукта. Независимо от това, което изберете, продуктовите мениджъри ще се радват на подобрена продуктивност и оптимизирано сътрудничество.

Какво прави един шаблон за разработване на продукти добър?

Съществуват стотици шаблони за разработване на продукти. Ако искате да отделите зърното от плявата, потърсете следните елементи:

Ясна цел : Тъй като шаблоните за разработване на продукти често се фокусират върху различни обхвати на проекти, вашият шаблон трябва да ви позволява да дефинирате неговата цел, независимо дали става въпрос за : Тъй като шаблоните за разработване на продукти често се фокусират върху различни обхвати на проекти, вашият шаблон трябва да ви позволява да дефинирате неговата цел, независимо дали става въпрос за продуктова стратегия производствено планиране или продуктови изисквания

Опции за сътрудничество : Трябва да насърчава работата в екип с опции като редактиране в реално време, оставяне на коментари и лесно проследяване на напредъка за продуктовите мениджъри.

Функции за мозъчна атака : Шаблоните за управление на продукти трябва да включват инструменти като цифрови бели дъски, които позволяват на вас и вашия екип да провеждате мозъчна атака и да стимулирате генерирането на идеи, за да постигнете най-добри резултати.

График на проекта : Той трябва да ви позволява да създадете изчерпателен график на проекта за разработване на продукти с ясни фази и крайни срокове. Това помага на вас и на продуктовите мениджъри да поддържате прозрачност и да гарантирате, че всеки изпълнява своите отговорности.

Топ 10 шаблона за разработване на продукти в ClickUp и Excel

След като анализирахме десетки шаблони за разработване на продукти, избрахме 10-те най-добри, които предлагат изключителна функционалност и лекота на използване.

Разгледайте техните функции и намерете този, който ви помага да очертаете процеса на разработване на продукти без усилие! 🥵

1. Шаблон за разработване на нови продукти

Изтеглете този шаблон Следете различните етапи и резултати от проекта с шаблона за разработване на нови продукти на ClickUp.

Внимателното планиране и безупречното изпълнение са в основата на успешното пускане на нов продукт. Шаблонът за разработване на нови продукти на ClickUp ви помага да планирате, организирате и наблюдавате всеки детайл от процеса, да насърчите сътрудничеството в екипа и да управлявате задачите като професионалист! 💪

Шаблонът предлага на екипите за управление на продукти четири изгледа за очертаване на процеса на разработка, възлагане и проследяване на задачи и гарантиране на навременно изпълнение без припокривания или недоразумения.

Първият изглед на шаблона е Обобщение на проекта – тук ще добавите задачите си и ще ги разделите на фази. По подразбиране имате седем фази, но можете да ги промените, ако е необходимо:

Преглед на идеи Разработване и тестване на концепции Маркетингова стратегия и бизнес анализ Разработване на продукти Бета/пазарно тестване Техническо внедряване Пускане на продукт

Предоставете подробности като начални и крайни срокове, сложност на задачите, нива на усилие и въздействие, както и екипа/отдела или продуктовите мениджъри, отговорни за всяка задача.

Изгледът Process Board (Табло за процеси) показва задачите, дефинирани в предишния изглед, като карти и ги сортира според фазата, към която принадлежат (една от седемте, споменати по-горе). Като завършвате задачите, премествайте съответните им карти с прости действия за плъзгане и пускане.

Изгледът Gantt Chart ви помага да създадете динамична времева линия, да проследявате зависимостите между задачите и да предотвратявате припокривания, докато изгледът Timeline показва задачите ви в календар и ви позволява да следите крайните срокове и графиците.

2. Шаблон за пътна карта за разработване на продукти на бяла дъска

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за пътна карта за разработване на продукти на ClickUp, за да планирате, проследявате и отбелязвате визуално важните етапи в разработването на вашите продукти.

Искате да визуализирате процеса на разработване на продукти, да поставите цели и да поддържате всички на една и съща страница? Шаблонът за пътна карта за разработване на продукти на ClickUp е точно това, от което се нуждаете!

На първо място, важно е да споменем, че това е шаблон за бяла дъска. Бялата дъска на ClickUp е цифрово платно, което ви позволява да визуализирате, обсъждате и персонализирате процесите си с максимална прозрачност и сътрудничество.

Тъй като този конкретен шаблон се отнася до разработването на продукти, той ви помага да разделите процеса на фази и да създадете лесни за проследяване графици.

Започнете да използвате шаблона, като въведете задачите си и подробностите за тях в изгледа „Списък“. След това преминете към изгледа „Бяла дъска“ – вашето платно за визуализиране на процеса. Добавете лепящи се бележки, които представляват задачи и етапи, и ги поставете в подходящото поле в зависимост от графика за тяхното изпълнение. Актуализирайте бялата дъска, докато изпълнявате задачите, за да отразите последните промени и да предотвратите объркване.

ClickUp Whiteboards се захранва от редактор с функция „плъзгане и пускане“, така че преместването на обекти е бързо и лесно. Добавете заинтересованите страни към шаблона за разработване на продукти и им позволете да следят отблизо напредъка.

3. Шаблон за продуктова стратегия

Изтеглете този шаблон Продуктовата стратегия е от съществено значение за всяко успешно разработване на продукти.

Ако искате да създадете продукт, който отговаря на нуждите на клиентите и е в съответствие с вашата визия, се нуждаете от надеждна стратегия. Шаблонът за продуктова стратегия на ClickUp може да бъде ценен съюзник за вашия екип чрез полезния инструмент за управление на проекти.

Този шаблон за разработване на продукти ви помага да планирате всеки детайл, свързан с продукта, да държите екипа си в течение и да централизирате цялата необходима информация. Цялостният шаблон за разработване на продукти е разделен на три секции:

Характеристики Екип Времева линия

Разделът Функции очертава всички функционалности, които вашият продукт трябва да притежава. Започнете с създаването на нова задача за всяка желана функция в изгледа „Всички функции“. Използвайте потребителски полета като „Статус“, „Категория на функцията“, „Приоритет“, „Дата на стартиране“, „Усилие“, „Приоритет“ и „Ръководител на екипа“, за да предоставите повече подробности за всяка функция/задача.

Можете да използвате формуляра за подаване на предложения за функции, за да насърчите заинтересованите страни да предложат нови функции. Споделете формуляра с екипа си и предложените функции ще се появят автоматично в списъка „Всички функции“.

Използвайте изгледи като „Приоритет“ или „По усилие“, за да филтрирате задачите си и да се съсредоточите върху конкретен аспект от продуктовата стратегия. Това ще ви помогне да проследявате по-добре пътната карта на продукта си, за да знаете какво да предприемете първо.

Разделът Екип се отнася до хората, които работят по стратегията. Избройте всички лица, участващи в проекта, определете техните роли и предоставете допълнителни подробности, ако е необходимо.

Разделът Времева линия ви позволява да проследявате цялостното развитие на проекта, да предотвратявате припокривания и да гарантирате успешното внедряване на функциите.

4. Шаблон за график на разработката

Изтеглете този шаблон Този шаблон за график на разработката е полезен инструмент за гарантиране на процеса на разработка.

Независимо дали създавате нов продукт или актуализирате съществуващ, трябва да съставите график за разработване, за да определите ясни цели и да осигурите гладко сътрудничество в екипа.

Шаблонът за график на разработката на ClickUp е точно това, от което се нуждаете, за да планирате ресурсите, да следите бюджета си и да контролирате крайните срокове.

Започнете да използвате шаблона, като преминете към изгледа „Дейности по разработване на продукти“. Първо попълнете таблицата с основна информация като описание на продукта, ръководител на разработването и дати на начало и край.

След това преминете към списъка под таблицата и добавете всички задачи, свързани с проекта, и техните подробности, като статус, етап, изпълнител и дати на начало и край. По подразбиране задачите ви ще бъдат групирани по етап.

Гант-изгледът за разработване на продукти показва задачите от предишния изглед на времева линия, което ви позволява да визуализирате датите на начало и край, както и зависимостите между задачите.

Изгледът на етапите на разработване на продукти е Kanban табло, което показва вашите задачи като карти, групирани по етап (като Идея, Изследване и Планиране) и статус (като Завърши, В процес или Нуждае се от информация).

5. Шаблон за анализ на пропуските в продукта

Шаблонът за анализ на пропуските в продуктите на ClickUp ви помага да разберете слабите страни на вашите продукти и да създадете стратегии за подобрение.

Непрекъснатото усъвършенстване на продуктите ви дава предимство пред конкуренцията и гарантира удовлетвореността на клиентите. Шаблонът за анализ на пропуските в продуктите на ClickUp се основава на тази философия – той ви помага да идентифицирате слабите страни на вашия продукт и да разработите начини за неговото усъвършенстване.

Този шаблон за бяла дъска е разделен на пет секции:

Цел: Тук ще очертаете вашите цели. Настоящо състояние: Тази секция се отнася до настоящата ситуация, която искате да подобрите. Желано състояние: Тук ще определите какво искате да постигнете. Определение на разликата: Очертайте факторите, които допринасят за разликата между настоящото и желаното състояние. Решения: Определете какво можете да направите, за да достигнете желаното състояние.

Добавете съответните членове на екипа към шаблона, създайте лепящи се бележки и ги поставете в подходящите секции, за да попълните бялата дъска и да подредите информацията. С редактиране в реално време и възможност за оставяне на коментари можете да работите с екипа си, независимо от местоположението.

6. Шаблон за позициониране на продукти

Използвайте шаблона за позициониране на продукти на ClickUp, за да разберете тънкостите на даден продукт и да го представите по подходящ начин на целевия пазар.

Преди да пуснете продукт на пазара, трябва да определите неговата позиция на пазара и да разберете какво го прави уникален в сравнение с конкуренцията. Шаблонът за позициониране на продукти на ClickUp предоставя идеалната основа за това, като ви помага да разберете тънкостите на вашия продукт и да определите най-добрата стратегия за позициониране.

Първата стъпка при използването на шаблона е попълването на формуляра в изгледа Формуляр за оценка на позиционирането на продукта. Формулярът се фокусира върху слабите страни и уникалните предимства на вашия продукт, за да ви помогне да определите неговата конкурентна позиция.

Можете да споделите формуляра с колегите си, за да им дадете възможност да изкажат мнението си и да потърсите обективни мнения.

Данните, предоставени във формуляра, автоматично се превеждат в изглед „Списък с продукти“. Всеки продукт е представен с отделна задача, така че няма да имате проблеми да намерите информацията, която ви интересува. Задачите са групирани според статуса им (например „Планиране“, „В процес“ и „В очакване“).

Получавате и изглед на бяла дъска с карта за позициониране на продукта. Тук можете да определите позицията на вашия продукт по отношение на стойността, която той носи на пазара, спрямо неговата цена. Поставете и вашите конкуренти на картата, за да видите къде се намира вашият продукт.

7. Шаблон за пътна карта на продукта

Визуализирайте процеса на разработване на продукти с шаблона за пътна карта на продуктите на ClickUp.

Пътят на разработката на продукти е неравен и има много спирки. Шаблонът за пътна карта на продукта на ClickUp ви помага да начертаете този път, да се подготвите за пътуването и да стигнете до дестинацията си без неприятни изненади по пътя. 🛣️

Първата секция на шаблона, Product Master Backlog, ви позволява да очертаете всеки елемент от вашия списък с задачи, от идеи за нови продукти до предложения за добавяне на нови функции към съществуващи продукти. Създайте нова задача за всеки елемент и предоставете подробности, като използвате персонализирани полета (като „Отговорен“, „Функция на продукта“, „Въздействие“ и „Усилие“).

Разделът Седмично изпълнение се фокусира върху задачите, по които активно работите. Всички задачи са групирани по екипи за по-лесна навигация. Проследявайте напредъка на всяка задача и се уверете, че всичко върви гладко. Използвайте различни изгледи, като Изпълнение на продукта по тримесечия или Приоритет, за да се фокусирате върху конкретни задачи.

Разделът Пътна карта на продукта ви помага да получите подробна информация за планираните издания, задачите с висок приоритет и графиците. Например, изгледът „Тримесечна пътна карта“ в раздела изброява задачите според датата, на която трябва да бъдат изпълнени.

Междувременно пътната карта по инициативи показва задачите на табло Kanban за максимална видимост и контрол. Тази секция съдържа и изглед на бяла дъска, където можете да визуализирате картата си от начало до край.

Разделът Release Notes (Бележки към версията) е ClickUp Doc за документиране на промените, които сте направили в продукта си.

8. Шаблон за списък за проверка при пускане на продукт на пазара

Управлявайте задачи, следете статуса на проектите и задавайте крайни срокове с шаблона за списък за пускане на продукт на ClickUp.

Процесът на пускане на продукт на пазара се състои от много подвижни части, а някои от тях могат лесно да убягнат от вниманието ви, ако нямате изчерпателен списък за проследяване. Шаблонът за списък за пускане на продукт на пазара на ClickUp ви помага да организирате и наблюдавате всичките си задачи и дейности и да сведете до минимум риска от възникване на проблеми.

Шаблонът предлага различни изгледи, с които лесно можете да управлявате процеса на пускане на продукта на пазара. Започнете с изгледа „Дейности“, където можете да добавите всички свързани задачи и да предоставите подробности, като използвате персонализирани полета като „Приоритет“, „Категория на задачата“, „Статус“ и „Отговорен“.

Изгледът сортира задачите ви по категория, което ви позволява да планирате целия процес, от пазарен анализ до KPI (показатели) и обратна връзка след пускането на продукта.

Изгледът по категории е Kanban табло, което показва задачите като карти, сортирани по категории (категориите сте дефинирали в първия изглед – това може да бъде пазарен анализ, ценообразуване, стратегия за продажби и т.н.).

Изгледът на Гант показва задачите ви на времева ос за лесно планиране и проследяване на напредъка. По същия начин изгледът на времевата ос очертава задачите и техните категории, за да ви помогне да следите крайните срокове и важните етапи.

9. Шаблон за план за разработване на продукти в Excel от OnePager

Използвайте шаблона за план за разработване на продукти в Excel от OnePager, за да създадете обща картина на всички дейности и да ги представите визуално.

Планирайте, организирайте и наблюдавайте всички задачи и дейности, свързани с разработването на продукти, с шаблона за план за разработване на продукти в Excel от OnePager.

Този лесен за използване шаблон за разработване на продукти в Excel се предлага с два файла. Първият е Excel файл с пример за процес на разработване на продукти, разделен на задачи.

Всяка задача има своя фаза, начална и крайна дата, име на ресурса (екипът, отговорен за нея) и процент на завършеност.

Другият файл (. tat) е шаблон OnePager, който превръща данните, предоставени в Excel таблицата, в диаграма на Гант. Диаграмата групира задачите ви според техните фази (като пресяване на идеи, разработване на концепция и бизнес анализ) и ги показва на времева ос.

Преобразуването на Excel файла в диаграма на Гант отнема само няколко стъпки, а OnePager предоставя подробни инструкции за това. Имайте предвид, че ще ви е необходим OnePager Express, за да завършите процеса. Ако не разполагате с него, ще можете да използвате само Excel файла.

10. Шаблон за график за разработване на продукти в Excel от WPS Template

Разделете процеса на разработване на продукти на дейности и проследявайте графиците с шаблона за график за разработване на продукти в Excel от WPS Template.

Ако лесното използване и простотата са начело в списъка ви с приоритети, когато става въпрос за шаблони за разработване на продукти, шаблонът за график за разработване на продукти в Excel от WPS Template може да бъде чудесен избор.

Този шаблон не предлага множество изгледи или разширени опции за сътрудничество, но може да бъде достатъчен, за да следите процеса на разработване на продукти и да гарантирате, че всичко върви според графика.

Редовете в шаблона представляват свързана с процеса дейност, която трябва да бъде изпълнена, докато колоните символизират времева линия – те показват месеците от годината, разделени на седмици.

Запълнените зелени полета ви помагат да измервате времето и да проследявате графиците. За всяка дейност ще видите полетата Прогноза и Реалност. В Прогноза предвиждате колко време ще отнеме дадена дейност и кога ще се случи.

Например, ако очаквате, че подготовката на образци ще отнеме три седмици (края на март и началото на април), ще оцветите съответните полета в зелено. В Реалността ще илюстрирате кога действително е била извършена дадена дейност и колко време е отнела.

Шаблони за разработване на продукти: превръщане на идеята в реалност

Всеки продукт започва с идея. Изброените шаблони за разработване на продукти ви помагат да очертаете тази идея, да определите стъпките, които я превръщат в реален, готов за пазара продукт, и да проследите успеха.

Обсъдихме осем шаблона на ClickUp, но това е само върхът на айсберга. Платформата предлага огромна колекция от шаблони с над 1000 опции за различни приложения, от управление на задачи и продукти до маркетинг и инженеринг. Регистрирайте се в ClickUp и разгледайте библиотеката с шаблони още днес! 📚