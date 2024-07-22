10 безплатни шаблона за план за развитие на екипа в Excel и ClickUp

Независимо дали работите в областта на човешките ресурси, сте бизнес лидер или мениджър, вашият екип е най-важен приоритет. Инвестирането на време и усилия, за да гарантирате успеха им, означава по-щастливи служители. Това води и до по-значителни постижения на ниво компания.

Но как да създадете екип, който процъфтява, достига нови висоти и решава проблеми със скоростта на светлината? ⚡

Един ефективен начин е да създадете планове за развитие. Тези планове могат да ви помогнат във всичко – от насърчаване на нови умения до планиране на приемствеността и развитие на таланти.

Плановете за развитие не са само за екипи. Те са изключително полезни за изграждането на вашите собствени умения и за да станете по-добър лидер.

Независимо дали се интересувате от професионално развитие на екипа или личностно развитие, този списък с 10 безплатни шаблона за планове за развитие ще ви помогне да положите основите за успех.

Какво е шаблон за план за развитие?

Планът за развитие е рамка, предназначена да подобри уменията, да подкрепи растежа и да увеличи производителността. Тези планове обикновено включват разбивка на уменията, върху които трябва да се работи, план за действие, който да насочва процеса, необходимите ресурси и времева рамка.

Плановете за развитие се създават съвместно от служителя и неговия пряк ръководител. И двете страни дават мнение за необходимите умения и процеси, за да се постигнат желаните цели за развитие. ?

Повечето планове за развитие започват с обсъждане на професионалните цели. След това се подчертават силните страни и талантите, като същевременно се идентифицират слабите страни. Те служат като основа за това, което служителят вече прави добре и къде да се стреми към подобрения.

Въз основа на тези дискусии служителят и мениджърът трябва да проучат възможностите за развитие. Изхождайки от кариерната цел, се изготвя план за действие с конкретни стъпки. Това включва обмисляне на необходимите ресурси, включително програми за обучение и семинари.

Шаблоните за планове за развитие премахват несигурността от процеса. Те организират идеите и стъпките в рамките на плана за действие. Те също така предоставят рамка и система за проследяване, за да управлявате напредъка по пътя.

Използвайте шаблон за план за развитие, за да спестите време и да започнете да изготвяте пътна карта към успеха за всеки отделен служител. ?

Какво прави един шаблон за план за развитие добър?

Плановете за развитие са критичен компонент от успеха и предотвратяват стагнацията на служителите, които дълго време заемат една и съща длъжност. Те също така създават среда, фокусирана върху непрекъснатото постигане на резултати и учене.

Един добър шаблон за план за развитие ще:

Създайте ясна организация : Потърсете шаблони за планове за развитие, които предлагат организационни диаграми и таблици, за да следите уменията и стъпките за действие.

Избройте ясно професионалните си цели : За да изградите култура на учене, изберете шаблон, който се фокусира върху силните страни и начините за придобиване на нови умения и ви позволява да очертаете ясно желаните цели.

Имайте план за действие : Един план е толкова добър, колкото са добри стъпките за неговото изпълнение. Потърсете шаблони, които лесно излагат пътна карта и стъпки за постигане на общата цел.

Възможност за персонализиране : Най-добрите шаблони са тези, които можете да персонализирате, за да отговарят на нуждите на вашия бизнес.

Автоматизирайте задачите: Един добър шаблон за план за развитие ще включва функции за автоматизиране на задачите въз основа на стъпките, изложени във вашия план за развитие.

10 шаблона за планове за развитие, които можете да използвате

Използвайте следните шаблони за планове за развитие на служителите, за да им помогнете да придобият нови умения, да създадат планове за действие, фокусирани върху целите, и да изградят по-продуктивна работна среда. Използвайте всеки от тях според конкретните нужди на вашата компания.

Преразглеждайте процеса редовно, включително като част от преструктурирането на бизнес процесите, за да изградите култура на учене и производителност.

1. Шаблон за личен план за развитие на ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Шаблон за личен план за развитие

Шаблонът за личен план за развитие (PDP) на ClickUp улеснява идентифицирането на области за подобрение, създаването на план за действие и проследяването на показателите за напредък на едно място.

Започнете с определяне на цел за настоящата си роля, идентифициране на съществуващите компетенции и установяване на нуждите от развитие. Използвайте ClickUp Docs за процеса на мозъчна атака. ?

След това определете постижими цели и задачи за вашия план за професионално развитие. Те трябва да бъдат измерими и е добра идея да отделите време, за да ги преглеждате редовно. Поемайте отговорност, като присвоявате на всяка задача персонализиран статус, включително „Целта е постигната“, „Не е започнато“, „В очакване“ или „В процес на изпълнение“.

Използвайте различните персонализирани изгледи, за да следите напредъка си. Изгледът „План за действие“ ви позволява да видите всичко в списъка си със задачи и стъпка по стъпка пътната карта към целите си за развитие. Изгледите „PD за тримесечие“ и „Проследяване на напредъка“ ви позволяват да следите успеха по пътя.

2. Шаблон за план за развитие на служителите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за развитие на служителите на ClickUp

С шаблона за план за развитие на служителите на ClickUp вашият екип ще развие нови умения и ще повиши производителността на служителите. Използвайте шаблона за план за кариерно развитие, за да създадете персонализирани и изчерпателни пътни карти както за служителите, така и за целия екип. ?️

Започнете с оценка на настоящите умения на всеки член от екипа. Използвайте ClickUp Goals, за да създадете списък с измерими цели. Идентифицирайте ресурсите, управлявайте знанията, от които всеки член на екипа ще се нуждае, и изгответе план за действие въз основа на дългосрочните цели.

Този шаблон улеснява провеждането на оценки на представянето и опростява процеса на въвеждане на нови служители. Използвайте цветово кодирани статуси на задачите, за да проследявате напредъка. Променете изгледа, за да видите напредъка на целия отдел като цяло.

Възможно е дори да преминавате към индивидуални планове и обобщени прегледи на служителите, за да следите индивидуалния напредък.

Функциите за проследяване на времето и автоматизацията (като известия по имейл) помагат на всички да спазват графика и ви позволяват да коригирате плана за действие според нуждите, за да поддържате програмата за развитие в правилната посока.

Ако някой от членовете на екипа изостава, автоматично планирайте срещи, за да обсъдите как да решите проблемите и да поддържате плановете за развитие на служителите си.

3. Шаблон за бизнес план за развитие на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бизнес план за развитие на ClickUp

Докато плановете за личностно и професионално развитие ви позволяват да изградите умения от нулата, понякога се нуждаете от подход на бизнес ниво за растеж. С шаблона за бизнес план за развитие на ClickUp можете да създадете бизнес планове за цялата си компания.

Идеален за стартиращи и разрастващи се компании, този шаблон за план за развитие ви позволява да се съсредоточите върху развитието на уменията и целите на компанията. Започнете, като определите бизнес целите си. След това създайте проекти или ClickUp Spaces, които да представят всяка цел. ?

Разделете целта на управляеми задачи за всеки член на екипа. Предоставете разрешения, за да дадете достъп на партньори, консултанти или треньори до определени проекти. Категоризирайте задачите, за да поддържате организация, и настройте известия, за да получавате сигнали, когато нещата напредват.

Използвайте изгледа „Табло“, за да видите напредъка по задачите, или преминайте към диаграмата на Гант, за да създадете график на задачите. Изгледът „Календар“ улеснява проверката дали сте в график, а изгледът „Таблица“ показва на какъв етап от процеса се намира всяка задача.

4. Шаблон за кариерно развитие на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за кариерно развитие на ClickUp

Ускорете кариерното развитие и подобрете задържането на служителите с шаблона за кариерно развитие на ClickUp.

Този шаблон улеснява определянето на ясни цели, подчертаването на настоящите умения и идентифицирането на нови сертификати за развитие. Също така е лесно да се определи обхватът на процеса на развитие и да се установят методи за измерване на успеха.

Започнете с определяне на нуждите от развитие на всеки отделен служител в екипа. След това очертайте ресурсите, от които ще се нуждаят, за да постигнат целите си. Те включват достъп до онлайн курсове, семинари за професионално обучение или програми за наставничество.

Създайте график, за да проследявате целите и развитието на служителите. Категоризирайте задачите въз основа на необходимите усилия, нивото на въздействие и текущото състояние. Добавете персонализирани полета, за да използвате шаблона според конкретните нужди на вашите служители.

5. Шаблон за план за действие за SMART цели на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за действие за SMART цели на ClickUp

Организирайте се и изработете стъпка по стъпка подход за постигане на вашите цели за развитие с шаблона за план за действие SMART Goal от ClickUp. Този безплатен шаблон премахва хаоса, като създава проста структура и график за вашите цели за развитие.

Създайте нова задача за всяка нова умение или цел, която искате да постигнете. Определете приоритети, за да фокусирате времето и усилията си там, където са най-необходими.

Организирайте задачите си в ежедневни или седмични спринтове, за да спазвате графика. Следете напредъка, като разглеждате различни изгледи от списъци със задачи и диаграми на Гант до обзорни таблици.

Разделете пътната си карта на по-малки части с помощта на персонализирани полета. Означете задачите според отдела или набора от умения, към които се стремите.

Добавете класификация за сложността на задачите, за да видите бързо кои елементи изискват повече усилия и кои са лесни за изпълнение. Типът задача и напредъкът към целта дават представа за това, върху какво работите и как напредвате. ?️

6. Шаблон за план за развитие за 30-60-90 дни на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за 30-60-90 дни на ClickUp

Подкрепете професионалното развитие и създайте екип от суперзвезди с шаблона на ClickUp за 30-60-90 дни. Този шаблон е създаден, за да опрости процесите на въвеждане и развитие, и може да се използва за създаване на стандартни оперативни процедури за обучение в различните отдели.

Определете ясно процеса на поставяне на цели, като се фокусирате върху SMART цели. След това създайте стъпка по стъпка процедури за треньори и служители, които да следят през следващите 30-60-90 дни. Накрая, проследявайте напредъка и създайте оценки, за да подобрявате непрекъснато процеса.

Функции като множество изпълнители улесняват проследяването на напредъка, дори когато няколко души са ангажирани с една задача. Това също така оптимизира комуникацията в екипа за по-добро сътрудничество. Зависимостите подчертават задачите, които трябва да бъдат изпълнени първо, за да се отблокират други задачи.

7. Шаблон за ежедневен план за действие на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за ежедневен план за действие на ClickUp

Един от начините да гарантирате личностно развитие е да включите краткосрочни цели и обучение в ежедневните си дейности. Използвайте шаблона за ежедневен план за действие на ClickUp, за да идентифицирате пропуските в уменията и да разделите сложните програми за развитие на ежедневни, лесни за изпълнение задачи.

Основното предимство на този шаблон е, че целите се превръщат в ключов компонент от ежедневието. Те не са просто абстрактни неща, към които да се стремите от време на време.

Дневният план насърчава служителите да се обучават и да развиват умения всеки ден, за да постигнат общите цели. ?

Тъй като основната цел е разбита на ежедневни задачи, използвайте инструменти за приоритизиране, за да подчертаете какво трябва да се направи първо. Зависимостите ясно изброяват задачите, които пречат на напредъка в други области, така че служителите да знаят какво трябва да направят.

8. Шаблон за лична продуктивност на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за лична продуктивност на ClickUp

Като ръководител на екип е лесно да се увлечете и да се фокусирате само върху подкрепата на техните програми за развитие. Не забравяйте да работите върху себе си и да отделите време за собственото си развитие.

Използвайте шаблона за лична продуктивност на ClickUp, за да следите собствените си бизнес цели и напредъка по пътя към тях.

Настройте ежедневни напомняния за месечните цели и създайте ежедневни списъци със задачи. Включете цели за кариерното си развитие или ежедневни навици за продуктивност във всеки аспект от живота си. Уверете се, че задачите са с определени срокове, за да проследявате напредъка и да спазвате графика.

9. Шаблон за индивидуален план за професионално развитие от Slideteam

чрез Slideteam

Друг шаблон, който помага за изготвянето на план за развитие на отделните служители, е шаблонът за индивидуален план за развитие от Slideteam. Използвайте този шаблон за професионален план за развитие, за да определите критерии за програма за обучение и да следите успеха.

Представени под формата на презентация, те предлагат визуален преглед на програмата за обучение. Подчертайте компетенциите, обсъдете уменията и определете целите в няколко прости слайда. ??‍?

Оптимизирайте процеса на вземане на решения, като създадете ясни насоки и рамки за обучение в различните отдели. Когато сте готови да приложите плана за действие, използвайте софтуерен инструмент за управление на проекти като ClickUp.

10. Шаблон за план за развитие на служителите в Excel от PeopleGoal

чрез PeopleGoal

Шаблонът за план за развитие в Excel на PeopleGoal е един от начините да създадете продуктивна среда за ангажирани служители. Този инструмент за управление на проекти създава отправна точка за вашия план за обучение.

Работете с служителя, за да попълните полетата за кариерни цели, умения, знания и лични качества. След това определете потенциалните пречки и разбийте всяка стъпка на базата на по-подробни детайли.

Създайте програми за обучение за личностно развитие и развитие на служителите

Независимо дали изготвяте стандартни оперативни процедури за назначаване и обучение или работите с отделен служител, за да стимулирате растежа, има шаблон за план за развитие, който отговаря на вашите нужди. Всеки шаблон може да се персонализира и е част от голямо пространство за управление на проекти. По този начин можете да определяте цели, да следите напредъка и да отбелязвате постигнатите резултати – всичко на едно място.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и създайте по-продуктивна работна среда за себе си и вашите служители. По-лесно от всякога е да придобиете нови умения и да създадете по-щастливо работно място. ✨