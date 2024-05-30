Как да изработите стратегия за развитие на таланти за вашия бизнес

Служителите са гръбнакът на всеки бизнес и могат да го водят към успех и иновации или да допринесат за стагнация и упадък.

Ето защо обучението и подпомагането на талантите в организациите е от решаващо значение за успеха на бизнеса.

Професионалистите трябва да продължават да усвояват нови умения, за да останат конкурентоспособни, което прави развитието на таланти още по-важно. Създаването на стратегии за развитие на таланти, които са от полза както за компанията, така и за нейните служители, обаче не е лесно. Много компании се борят с това и в резултат на това страдат.

В тази статия ще обясним основите на развитието на таланти и как да го включите в цялостната си бизнес стратегия. Ще споделим и някои важни съвети и инструменти, които ще ви помогнат да успеете.

Да започнем!

Какво е развитие на таланти?

Развитието на таланти, управлението на таланти и управлението на представянето са тясно свързани термини, които често се използват като синоними.

Развитието на таланти е най-широкият термин, а другите два са негови подгрупи. То включва развиване на уменията и потенциала на служителите, за да им помогне да растат и да успеят в рамките на организацията.

Освен това, развитието на таланти се фокусира върху създаването на подкрепяща среда, в която служителите се насърчават да учат, да иноватират и да поемат нови предизвикателства. Това включва предоставяне на ресурси, обратна връзка и възможности за личностно и професионално развитие.

Сега нека изясним разликите между управление на таланти и развитие на таланти.

Управление на таланти срещу развитие на таланти

Управлението на талантите обхваща всичко – от наемането на служители до управлението им през целия им престой във вашата компания. Това е по-широк термин, който включва набиране, въвеждане в работата, развитие на таланти, ангажираност и задържане на служителите.

От друга страна, развитието на таланти е специфичен компонент от управлението на таланти, който се фокусира върху стимулирането на професионалното и личното развитие на служителите. То включва повишаване на квалификацията на служителите, за да ги подготви за по-високи позиции и повече отговорности. Целите на програмите за развитие на таланти обикновено са съобразени с общите цели на организацията.

След това нека преминем към разграничаването на управлението на талантите от управлението на представянето.

Управление на талантите срещу управление на представянето

Управлението на талантите е по-холистична концепция, която се занимава с цялостното развитие и растеж на служителите. То не се отнася само до работните резултати, но и подхранва уменията и очертава най-добрите кариерни пътища за служителите.

Управлението на представянето е подраздел на управлението на талантите, който се фокусира върху представянето на служителите на работното място. Това е непрекъснат процес, който включва определяне на цели за представяне и измерване на напредъка на всеки служител.

Тя включва поставяне на цели, проследяване на резултатите, прегледи на резултатите, оценки и награди.

Използването на подходящ софтуер за управление на таланти може да ви помогне ефективно да контролирате всички аспекти на управлението на таланти, включително развитието на таланти, управлението на представянето и управлението на екипа. Това може да оптимизира организационните процеси, да подобри комуникацията и да гарантира съгласуваност с бизнес целите.

Защо развитието на таланти е важно?

Най-очевидната полза от развитието на таланти е, че повишаването на квалификацията на служителите подобрява тяхното работно представяне, което помага на бизнеса да расте.

Колкото по-талантлива и квалифицирана е работната сила на една компания, толкова по-бързо тя ще расте и ще се адаптира към променящата се бизнес среда.

Предимствата на развитието на таланти обаче не се ограничават само до това. Нека обсъдим някои от най-важните предимства на развитието на таланти за бизнеса.

Помага за привличането на най-добрите таланти

Компаниите с успешни програми за развитие на таланти привличат качествени кандидати. Хората искат да работят в компании, които им помагат да се развиват в кариерата си.

Днес професионалистите трябва редовно да повишават квалификацията си, за да останат конкурентоспособни. Макар че могат да го правят индивидуално, това става по-лесно, когато работодателят им подкрепя тази визия. Ето защо компаниите, които инвестират в програми за обучение и менторство на служителите, винаги ще привличат най-добрите таланти.

Компаниите с отлични програми за обучение и развитие ги представят в описанията на длъжностите и кариерните сайтове като предимство на работата в организацията. Тази добавена стойност резонира с професионалистите, които са ангажирани с развитието на кариерата си, като остават актуални.

Повишава удовлетвореността от работата и задържането на служителите

Според скорошно проучване80% от работещите професионалисти се чувстват по-доволни от работата си, ако имат достъп до обучение на работното място. 50% обмислят да напуснат работа, която не предлага възможности за обучение и развитие.

Това ясно показва колко важно е развитието на талантите за една компания. То помага на компаниите да намерят най-добрите служители, да ги ангажират и задържат.

Служителите, които имат достъп до програми за обучение на работното място, чувстват, че организацията е ангажирана с кариерното им развитие. Това помага за изграждането на доверие и лоялност към компанията, като насърчава хората да останат в нея.

Помага при планирането на приемствеността и развитието на лидерските умения

Чрез развитието на таланти в рамките на организацията, компаниите могат да запълват лидерски позиции вътрешно, без да наемат външни кадри.

Това спестява време и пари, изразходвани за набиране и назначаване на нови служители. То също така помага за ангажираността и задържането на служителите, тъй като перспективите за растеж в организацията вдъхновяват вашите таланти да останат и да работят за растеж, вместо да го търсят другаде.

Предвид многобройните ползи, наемането на мениджър за развитие на таланти е важно за подобряване на развитието на талантите в организациите.

Предимства на развитието на таланти за екипите

Вече установихме, че развитието на таланти помага на организациите да растат по-бързо. Сега нека разгледаме някои ползи от развитието на таланти на ниво екип.

Подобрява производителността на служителите

Според Gartner, 58% от работната сила през 2021 г. се нуждаеше от повишаване на квалификацията, за да изпълнява добре работата си. С изкуствения интелект и други технологии, които променят начина, по който работим, фокусирането върху развитието на таланти е по-важно от всякога.

Редовните програми за обучение и учене помагат на служителите да работят по-добре и да се справят с променящата се работна среда.

Чрез непрекъснато развитие на талантите мениджърите могат да създадат високопроизводителни екипи, които постигат изключителни резултати, като по този начин подобряват стратегическите резултати и удовлетвореността на клиентите.

Повишава производителността на екипа

Когато членовете на екипа се фокусират върху обучението и професионалното развитие, целият екип се възползва от това. Квалифицираните служители изпълняват задачите си по-бързо и по-добре, като по този начин подобряват производителността си и тази на екипа си. Освен това, това може да убеди и други членове на екипа да се фокусират върху обучението и повишаването на квалификацията си.

Ето защо ръководителите на екипи трябва да насърчават членовете на екипа си да участват в програми за обучение. Добър начин да ги мотивирате е да го превърнете в цел за изпълнение и да поставите ясни задачи.

Насърчава сътрудничеството и иновациите

Развитието на таланти насърчава среда, в която членовете на екипа се насърчават да споделят знания, идеи и най-добри практики.

Съвместните обучителни преживявания, като групови обучения или междуфункционални проекти, позволяват на служителите да използват взаимно опита и перспективите си, за да иноватират и решават сложни проблеми. Тази нагласа за сътрудничество повишава сплотеността на екипа и стимулира креативността и иновациите в организацията, което води до по-добри резултати и конкурентно предимство.

Събирането на членове на различни екипи в среда за обучение също подобрява междуфункционалното разбиране и взаимоотношенията на работното място.

Как да разработите стратегия за развитие на таланти

Разработването на солидна стратегия за развитие на таланти е от жизненоважно значение за растежа на бизнеса. Организациите развиват квалифицирана и гъвкава работна сила, готова да поема нови предизвикателства, чрез непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на служителите.

В тази секция ще ви насочим как да изработите стратегия за развитие на таланти за вашата организация. Започваме.

1. Оценете настоящите умения и кариерни цели на служителите

Първата стъпка при създаването на план за развитие на талантите на вашите служители е да оцените текущата ситуация на всеки отделен човек.

Какви са техните силни и слаби страни? Какви са най-добрите им умения и нива на квалификация?

Разбирането на това ще ви помогне да оцените статуквото и да идентифицирате основните нужди от обучение на екипите.

В процеса трябва да включите и членовете на екипа си и да ги попитате за кариерните им цели. Не всички може да искат сходно кариерно развитие, а някои може дори да искат промяна в ролята си.

Когато изготвяте план за развитие на талантите, трябва да вземете предвид кариерните амбиции на всеки служител.

Съвет от професионалист: Използвайте шаблона „ClickUp Employee & Manager 1-on-1“ (Служител и мениджър 1 на 1), за да планирате и да си водите бележки от срещите с всеки член на екипа.

Изтеглете този шаблон Определете програма, обсъдете кариерните цели и амбиции на всеки член на екипа и водете записи, като използвате шаблона ClickUp Employee & Manager 1-on-1.

Въпреки че е предназначен за седмични индивидуални срещи, този гъвкав и адаптивен шаблон може лесно да бъде модифициран, за да проведете дискусии за развитие на таланти с членовете на вашия екип.

Избройте точките от дневния ред, обсъдете кариерните им цели и нужди от обучение и създайте действия за изпълнение на обсъдените точки.

2. Създайте подробен план за развитие на служителите

След като оцените настоящите нива на умения и кариерните амбиции на всеки член на екипа, използвайте тази информация, за да изготвите подробен план за развитие на служителите.

Шаблонът за план за развитие на служителите на ClickUp може да ви помогне в това. Той използва структуриран табличен изглед, за да обобщи персонализираните планове за обучение за всички членове на вашия екип.

Изтеглете този шаблон Създайте изчерпателни планове за обучение за всеки член на екипа и получите визуално обобщение на целите и напредъка, като използвате шаблона за план за развитие на служителите на ClickUp.

Има колона „професионално развитие“, където можете да добавите различни учебни цели под формата на цветни етикети. Помага при управлението на приемствеността, като повишава квалификацията на служителите, за да заемат по-високи позиции и поемат повече отговорности.

Освен обобщената визуализация, имате на разположение още четири визуализации, с които можете да проследявате подробно плана за обучение и напредъка на всеки служител.

3. Проследявайте напредъка и наблюдавайте представянето

След като създадете план, трябва да го изпълните и да проследявате напредъка на всеки член на екипа към целите, които сте договорили съвместно.

Подходящият софтуер за управление на човешките ресурси може да ви помогне да управлявате процесите по развитие на талантите и оценка на представянето, а ClickUp за HR екипи е точно това, от което се нуждаете.

Тя предлага солиден набор от функции, които помагат на компаниите да управляват талантите, да създават и изпълняват програми за обучение и да помагат на служителите да повишават квалификацията си. Нека започнем с това как ClickUp помага за проследяване на целите. ClickUp Goals е отличителна функция на платформата, която ви позволява да задавате и споделяте цели, да ги превръщате в задачи и да проследявате напредъка, използвайки различни изгледи.

Проследявайте целите в различни изгледи, като например обобщения на напредъка и изгледи на целите, с помощта на ClickUp Goals

Това е полезно не само за проследяване на целите за обучение и развитие, но и за целите на човешките ресурси, целите на проектите и др.

Освен това, ClickUp предлага множество безплатни шаблони за човешки ресурси за развитие и управление на таланти, като шаблони за кариерна карта и шаблони за план за развитие. Използвайте ги за управление на различни аспекти от процеса.

Най-добри практики за развитие на таланти

Развитието на таланти е неразделна част от стратегията на всяка компания, но правилното му изпълнение е от първостепенно значение за постигането на желаните резултати. Нуждаете се от правилното ръководство, за да се уверите, че успешно развивате талантите в организацията си по начин, който е от взаимна полза.

Ето някои най-добри практики за развитие на таланти, които ще ви помогнат в това:

Съгласувайте индивидуалните цели с бизнес целите

Въпреки че всеки служител трябва да напредва в кариерата си, неговото обучение и развитие също трябва да допринасят за цялостния успех на компанията.

Да приемем например, че вашият бизнес планира да внедри нова технология като изкуствен интелект, за да оптимизира операциите си. Вместо да се съпротивлявате на промяната, трябва да повишите квалификацията на вашите служители, за да се научат как да използват технологията, за да вършат работата си по-добре.

В този случай вашите планове за обучение и развитие и обучителни сесии трябва да се фокусират върху изкуствения интелект. Ето как изглежда съгласуването на бизнес и лични цели.

Предимството?

Служителите и бизнесът ще се развиват в правилната, взаимноизгодна стратегическа посока.

Ако служителите не повишават квалификацията си, например, те могат да станат неактуални и неспособни да се справят с бъдещите изисквания на работата. Това ще доведе до несъответствие между уменията и изискванията на работата, което ще направи такива служители излишни.

Това е лошо и за бизнеса, защото компаниите трябва да намерят и наемат нови служители, които са квалифицирани в използването на изкуствен интелект, или да наемат такива, които са готови да се обучават.

Съвет от професионалист: Ако искате да се присъедините към AI тенденцията, опитайте ClickUp Brain. Той е лесен за използване и преходът ще бъде толкова лесен, колкото разходка в парка за вашия екип.

ClickUp Brain може да оптимизира различни процеси, от водене на бележки от срещи до изпращане на автоматизирани, навременни известия. Той действа като виртуален асистент, помагайки ви в различни аспекти от работата ви и подобрявайки производителността ви и тази на вашия екип. Освен това, тъй като се базира на NLP, екипите няма да се налага да изучават сложни системи за подсказване и ще могат да общуват с AI.

Напишете персонализирани отговори по имейл с конкретен тон, за да спестите време при отговаряне на имейли и да се съсредоточите върху по-важни бизнес задачи, като използвате ClickUp Brain

Създайте култура на непрекъснато учене и растеж

Развитието на таланти не е краткосрочно или еднократно усилие, а непрекъснат процес. Освен официалния годишен план за обучение и развитие, трябва да насърчавате екипа си да се възползва от всяка възможност за обучение.

Насърчавайте ги да организират сесии за споделяне на знания, в които един член на екипа преподава конкретно умение на другите или говори по актуална тема. Дайте им възможност да организират сесии за мозъчна атака и генериране на идеи, за да намерят най-добрите решения на проблемите.

Като цяло, насърчавайте култура на непрекъснато учене и растеж в екипа си.

Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Whiteboards, за да провеждате сесии за мозъчна атака с екипа. Членовете на екипа могат да генерират идеи визуално в реално време, използвайки тази функция. Използвайте я, за да създавате мисловни карти, бизнес стратегии и др.

Сътрудничество с екипа ви в реално време и провеждане на виртуални сесии за обмен на идеи с помощта на ClickUp Whiteboards

Насърчавайте разнообразието, равнопоставеността и приобщаването

Една от най-важните добри практики, които трябва да следвате, е да гарантирате разнообразие, равнопоставеност и приобщаване в екипа и организацията си.

Вашите усилия за развитие на таланти и организационните политики трябва да гарантират, че хора от всички слоеве на обществото се чувстват включени и представени.

Започнете с предоставянето на обучение по DEI на всички служители, за да ги запознаете с темата. Насърчавайте култура на приобщаване и давайте пример, за да мотивирате екипа си да следва вашите стъпки.

Осигурете менторство на различни служители в зависимост от техните уникални нужди от обучение. Например, някой може да е технически блестящ, но да няма добри комуникативни умения. Вместо да срамувате служителите за техните слабости, целта трябва да бъде да ги подкрепяте и помагате да се развиват.

Когато изготвяте план за развитие на талантите на служителите, имайте предвид тези неща и се уверете, че вашите инициативи за развитие на талантите са включващи и предоставят равни възможности на всички.

Съвет от професионалист: Използвайте шаблона за определяне на цели за разнообразие и приобщаване на ClickUp, за да определите персонализирани цели, които помагат на всеки член на екипа да учи в свое собствено темпо. Той използва формата SMART, за да определи реалистични цели, които всеки трябва да постигне в определен период от време.

Изтеглете този шаблон Задайте инклюзивни цели, съобразени с нуждите на всеки индивид, като използвате шаблона за определяне на цели за разнообразие и включване на ClickUp.

Шаблонът предлага пет персонализирани изгледа за проследяване на напредъка по целите и преглед на представянето на служителите по всяка цел.

Дайте възможност на служителите да избират кариерния си път

От решаващо значение е да се даде възможност на служителите да избират кариерния си път и цели. Ако наложите на някого кариерен път, който не го вълнува, той няма да се представя добре. С времето това може да доведе до неудовлетвореност от работата и загуба на ангажираност у служителите, което да доведе до напускане.

Избегнете този резултат, като включите служителите в процеса на планиране за изготвяне на стратегия за развитие на таланти.

Например, не всеки иска да стане мениджър и може да предпочита да бъде индивидуален сътрудник. По същия начин, някои хора дори биха предпочели хоризонтално преместване на друга длъжност, която по-добре отговаря на техните умения и кариерни цели.

Вместо да приемате, че всички искат вертикална кариерна пътека, попитайте ги къде са техните интереси. Дайте възможност на членовете на екипа си да изразят мнението си за предпочитаните от тях кариерни пътеки и им помогнете да вървят по този път.

Това е белег на добър мениджър, което в крайна сметка помага на организацията. Доволните служители са по-продуктивни и работят по-добре, което е чудесно за компаниите.

Постигнете ефективно развитие и управление на талантите с ClickUp

Развитието на таланти вече не е избор, а необходимост за устойчиво развитие.

Всяка компания, която се стреми към просперитет, се нуждае от квалифицирана и адаптивна работна сила, за да бъде в крак с новите технологии и бизнес тенденции. Ето защо програма за развитие на таланти, насочена към дългосрочен успех и устойчивост, е от съществено значение за всяка организация днес.

Функциите за управление на таланти на ClickUp могат да подкрепят и укрепят вашите усилия в тази посока. От назначаването на нови служители до изграждането на екип, те обхващат всичко, от което се нуждаете, за да планирате, управлявате и подобрите ефективно процесите си за управление на таланти.

Регистрирайте се сега, за да започнете!