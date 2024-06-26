Безплатни шаблони и формуляри за човешки ресурси за подобряване на процесите в областта на човешките ресурси през 2025 г.

Отделът по човешки ресурси е от съществено значение за подобряване на опита и производителността на всеки служител в дадена компания.

Поради широкия обхват на задълженията им, един от начините да се гарантира, че работата не става прекалено натоварваща, е чрез рационализиране на HR процеса от начало до край. От проследяване на лични задачи до назначаване на нови служители, HR шаблоните помагат на екипите да повишат производителността.

Възможностите за това, което можете да постигнете с помощта на шаблоните за човешки ресурси, са безкрайни. Съставихме списък с 11 шаблона за човешки ресурси, които ще ви позволят да се справите с вашите задължения, като същевременно създадете безопасна и приятна работна среда за всички служители!

Какво е шаблон за човешки ресурси?

Шаблонът за човешки ресурси е предварително форматиран документ, предназначен да помогне на специалистите по човешки ресурси бързо да създават документи като длъжностни характеристики, оценки на представянето, договори и други задачи, свързани с човешките ресурси.

Шаблоните могат да спестят време, да гарантират точно форматиране и да предоставят насоки при работа със стандартни дейности, свързани с човешките ресурси. С помощта на качествени шаблони организациите могат да увеличат ефективността на своите операции, свързани с човешките ресурси, като същевременно спестят време за административни задачи.

11 безплатни шаблона за човешки ресурси за екипите по човешки ресурси

1. Шаблон за стандартни оперативни процедури за човешки ресурси на ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за бяла дъска на ClickUp за стандартни оперативни процедури в областта на човешките ресурси, за да организирате и установите задачите си в тази област.

SOP (стандартна оперативна процедура) е набор от инструкции на средно до високо ниво, които документират как дадена организация или екип трябва да изпълнява конкретни задачи. SOP гарантират, че ще постигнете ефективност, последователност, надеждност и постоянно качество във всеки процес, свързан с човешките ресурси.

Ако имате проблеми със създаването на устойчиви HR процеси за служителите, тогава шаблонът ClickUp HR SOP е отговорът на вашите въпроси. Този шаблон за HR документи е тук, за да ви помогне да поддържате организация и да определите задачите си, като гарантирате, че вашият персонал е не само добре обучен, но и остава мотивиран през цялото време.

Добавете шаблона към работното си пространство и получите достъп до два статуса и шест изгледа, включително „Набиране на персонал“, „Оценка на представянето“, „Обучение“, „Напускане“ и „Назначаване“, за да управлявате работата си.

2. Шаблон за коригиращи действия в областта на човешките ресурси на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за план за коригиращи действия на ClickUp помага да организирате трудните дискусии и теми за разговор с вашия екип.

Планът за коригиращи действия подробно описва всяка стъпка за постигане на целевите резултати. Но когато се занимавате с комплексни проблеми, нещата могат да се объркат!

Шаблонът за коригиращи действия на ClickUp е напълно оборудван, за да ви помогне да действате бързо и ефективно. Той съдържа ръководство, което обхваща ключови събития, включително:

Области за подобрение : Идентифицирайте областите около вашите бизнес операции или екипното представяне, които се нуждаят от промени и внимание.

Проблеми и основни причини : Определете предизвикателствата, препятствията и подкрепящите източници.

Възможни решения : Направете списък с всички възможни решения за промяна с цел подобрение.

Мярка за успех : Определете своя успех, който : Определете своя успех, който може да се измери чрез ключови показатели за ефективност (KPI) или метрики, полезни за вашия екип и цялостната дейност.

Отговорници за задачите : Разпределете членовете на екипа по задачи за следващите стъпки и проследявайте изпълнението им.

График: Планирайте предварително и отделете достатъчно време за подготовка за промени и подобрения.

3. Шаблон за документи за процесите в компанията ClickUp HR

Изтеглете този шаблон Използвайте този шаблон на ClickUp Doc, за да дефинирате ясно HR процесите.

Много стартиращи и разрастващи се компании губят инерция след разширяването на екипа си, защото предполагат, че нещата ще се наредят от само себе си и процедурите ще се уредят сами. Колкото повече бизнесът расте, толкова по-сложни стават нещата.

Броят на служителите се увеличава, бизнесът получава повече работа и има повече стъпки. Всички тези неща трябва да бъдат организирани по ефективен начин.

Документацията на процесите ви дава подробно описание на най-добрия начин за изпълнение на даден процес от началото до края. Има ли по-добър начин да направите това от използването на шаблон, който допълнително опростява процеса?

С шаблона за човешки ресурси на ClickUp Company Process Document можете да управлявате проектите си, да назначавате нови служители и да водите протоколи от срещи. Мислете за него като за рецепта, която ви помага да възпроизведете изпитан и проверен процес.

4. Шаблон за формуляри за човешки ресурси на ClickUp

Изтеглете този шаблон Лесно събирайте информация и отговори в този прост шаблон за формуляр.

Оценките на служителите помагат на отделите по човешки ресурси да преценят как всеки член на екипа допринася за постигането на целите на компанията. Тези HR формуляри са официални документи, използвани за преглед на представянето на членовете на екипа и за получаване на тяхното потвърждение, че са били оценени.

Това помага за вземането на важни решения в областта на човешките ресурси, когато възникне необходимост. Шаблонът за оценка на човешките ресурси на ClickUp ви спестява необходимостта да започвате отначало всеки път, когато трябва да проведете оценка на служителите в компанията.

Шаблонът включва 10 полета за персонализиране, в които да организирате ключова информация, включително Длъжност, Технически умения, Дата на оценка, Общо отработени часове и Награди и постижения.

Освен това, този шаблон за HR формуляри ви позволява да имате едно място за всички оценки, които сте направили, благодарение на трите изгледа, които съдържат Формуляр за оценка за всеки член на персонала и Списък с оценки на служителите за лесен достъп.

Научете повече за тенденциите в автоматизацията на HR, за да подобрите настоящите си процеси!

5. Шаблон на скалата на Ликерт в ClickUp

Изтеглете този шаблон Този шаблон често се използва за измерване на средните предпочитания, емоции, нагласи и умения в цялата организация.

Независимо колко сте уверени в степента на удовлетвореност на вашите служители, винаги трябва да питате източника. Всеки отдел по човешки ресурси има различни модели за провеждане на проучване за ангажираността на служителите, но един подход е издържал изпитанието на времето: скалата на Ликерт.

Това проучване подканва участниците да отговорят на въпрос с един от пет отговора, вариращи от Силно Не съм съгласен до Силно Съгласен. Въпреки това, макар че скалата на Ликерт предлага чудесен начин за измерване на удовлетвореността и мненията на служителите, създаването й е задача, която отнема много време.

Ако искате да бъдете по-конкретни в анкетата си, не се притеснявайте, тъй като шаблонът на ClickUp Likert Scale е лесно модифицируем.

Шаблонът „Скала на Ликерт“ в ClickUp е ценен ресурс за екипите по човешки ресурси, които искат да вземат информирани решения въз основа на получените отговори. Получете цялостна представа за скалата на компанията, като използвате шестте персонализирани полета и двата статуса, които се предоставят.

6. Шаблон за отпуск по майчинство на ClickUp

Шаблонът за план за отпуск по майчинство на ClickUp помага да проследявате всички задачи и задължения, докато служителите са в отпуск.

Преходът преди, по време и след отпуска по майчинство или бащинство е натоварен период. Но с помощта на шаблона за отпуск по майчинство на ClickUp ще разполагате с надежден ресурс, който включва списъци за проверка, политики и планове за обсъждане – всичко в едно!

Персонализирайте и запазете частна версия на този шаблон за хора, които искат да получат обща представа за политиката и процеса на вашата компания по отношение на отпуска по майчинство/бащинство. Щом са готови да споделят вълнуващата новина с мениджъра си, те могат да сътрудничат с екипа по изготвянето на план за действие за заместване.

Този шаблон е и мощен ресурс, който да се съхранява вътрешно в отдел „Човешки ресурси“. Използвайте специалните раздели, за да покриете Подробности, Бюджет и Действия, за да се съгласувате по важни дати и напомняния. В миг седмиците могат да отминат бързо. Документирайте работния си процес в шаблона на ClickUp, за да сте три стъпки напред и да ги посрещнете обратно от отпуск без стрес!

7. Шаблон за меморандум за политиката на човешките ресурси на ClickUp

Използвайте този шаблон за меморандум за политиката, за да проследявате и организирате ясно всяка политика, независимо дали започвате нова или правите промени.

Бизнесът разполага с HR формуляри, наръчници и политики, за да гарантира, че всичко е документирано правилно. Когато политиките се променят или се добавят нови, отдел „Човешки ресурси“ е отговорен да уведоми всички екипи за промените.

Първата стъпка е да напишете бележка за актуализираната политика.

Макар че можете да напишете меморандум за политиката сами, шаблоните за документи за човешки ресурси улесняват значително форматирането на меморандума. Всичко, което трябва да направите, е да добавите съдържанието си към шаблона за меморандум за политиката, което е точно това, за което е създаден шаблонът за меморандум за политиката на ClickUp.

Шаблонът за меморандум за политиката на ClickUp включва два документа: Меморандум за политиката и Ръководство за начало. Приложете шаблона за меморандум за политиката на ClickUp към работното си пространство и го редактирайте според желаните факти за секунди, за да сте сигурни, че никой от вашите служители няма да пропусне актуализациите.

Бонус: Разгледайте 10 безплатни шаблона за бележки в Word и ClickUp

8. Шаблон за план за набиране на персонал на ClickUp

Използвайте този шаблон, за да разберете по-добре различните видове персонал, от които вашият бизнес се нуждае, за да постигне целите си.

Отделът по човешки ресурси използва планове за персонала, за да определи увеличения/намаления на броя на служителите и необходимите умения. Стъпките, използвани при изготвянето на план за персонала, помагат на екипите по човешки ресурси да задават правилните въпроси и да вземат информирани решения относно настоящото и желаното състояние на компанията.

Специалистите по човешки ресурси използват планове за персонала по време на бюджетните цикли, за да планират и разпределят средства. Тези планове обаче не се ограничават само до тази функция, тъй като могат да се използват винаги, когато има значителни промени в работната сила.

Един отличен план за набиране на персонал помага на специалистите по човешки ресурси да определят типа експертиза, която трябва да търсят в новите кандидати, а шаблонът за план за набиране на персонал на ClickUp улеснява този процес.

9. Шаблон за заявка за отпуск в ClickUp

Ако се нуждаете от по-добър начин за проследяване на заявките за отпуск в екипа ви, опитайте този шаблон на ClickUp.

Отпуските са от съществено значение за служителите и гарантират, че те остават мотивирани и отпочинали, за да продължат да работят за постигането на целите на компанията. Много предприятия поддържат график за одобряване на отпуските на своите служители. Това помага за поддържането на необходимата работна ръка, за да се гарантира, че бизнесът функционира ефективно по всяко време.

Като специалист по човешки ресурси, Вие сте се сблъсквали с няколко заявки от служители за отпуск или отсъствие. Имейл кореспонденцията може лесно да стане прекалено обемна. Но защо да приемате заявки за отпуск чрез служебния си имейл, когато има по-лесна и по-ефективна алтернатива?

Шаблонът за заявка за отпуск на ClickUp е чудесен пример за това колко лесно е да се опростят административните процеси. Той ви позволява да пренасочите всички служители, които искат отпуск, към мястото по ваш избор, като ви дава цялата необходима информация, за да оцените, одобрите или отхвърлите заявките.

10. Шаблон за план за действие за набиране на персонал на ClickUp HR

Този шаблон помага на екипите да картографират или проследяват потенциални кандидати за наемане, като съдържа подробна информация за това как и кога ще се свържете с тях.

Планът за действие за набиране на персонал е подход, предназначен да даде тласък на процеса на набиране на персонал. Това е процедурата, която трябва да следвате при набирането на нови партньори и служители. Стратегията ви помага да намерите потенциални служители, които могат да допринесат значително за организацията.

Те също така ви помагат да определите кога и как ще се свържете с посочените потенциални клиенти.

Шаблонът за план за действие за набиране на персонал на ClickUp е отличен ресурс, с който да пренесете плана си за действие за набиране на персонал на следващото ниво. Този шаблон е малко по-напреднал от останалите шаблони в списъка, но е снабден с ресурсите, от които ще се нуждаете, за да извлечете максимална полза.

Петте персонализирани статуса на шаблона ще ви покажат дали кандидатът е подходящ и какви са напредъците в процеса на набиране. Ще можете също да видите дали процесът все още е в ход, в очакване или приключен.

11. Шаблон за табло с KPI в Excel от Someka

чрез Someka

Шаблонът за табло с ключови показатели за ефективност (KPI) в Excel от Someka е идеален за специалисти по човешки ресурси, които се нуждаят от лесен за използване и изчерпателен инструмент за проследяване, визуализиране и представяне на най-важните си показатели.

Този динамичен, предварително създаден табло предоставя в реално време информация за важни данни като текучеството на служителите, времето за запълване на позиции, ефективността на обучението и много други. Той е лесен за използване, с прости инструкции, опции за персонализиране и съвместимост с повечето версии на Excel.

С помощта на персонализирани диаграми и графики този табло ви позволява да анализирате подробно вашите HR данни, да визуализирате тенденциите във времето и да представяте HR показателите в ясен и лесноразбираем формат. Това го прави безценен за вземането на стратегически решения, демонстриране на напредъка пред висшето ръководство и осигуряване на непрекъснато усъвършенстване на вашите HR процеси!

Какво да търсите в един шаблон за човешки ресурси

Всеки от тези шаблони за човешки ресурси може да помогне на вашия екип да бъде организиран и да гарантира, че всички са на една и съща страница. Уверихме се, че всеки от тези шаблони на ClickUp притежава следните ключови характеристики, които трябва да се търсят в един шаблон за човешки ресурси:

Съвместимост със съществуващия софтуер и хардуер. Възможност за персонализиране и адаптиране на шаблоните за различни видове документи. Ясни инструкции, които улесняват попълването и разбирането на съдържанието на документа. Мащабируемост, така че лесно да можете да добавяте повече информация или раздели, ако е необходимо. Редовни актуализации, за да се гарантира, че вашите шаблони остават актуални с всички промени в индустриалните стандарти или изисквания.

Разгледайте този софтуер за управление на служителите!

Започнете с лесни за използване шаблони за човешки ресурси

Докато фирмите променят стратегията и политиките си, за да останат конкурентоспособни, тези промени не трябва да пречат на производителността на служителите. С ClickUp екипите по човешки ресурси могат да улеснят безпроблемното протичане на всеки тип процес.

Успехът в управлението на хора започва с централен център за връзка със служителите и отделите. ClickUp ви помага да бъдете организирани и проактивни във всяка ситуация. Изтеглете необходимите ви шаблони и започнете още днес.