Как да пишете протоколи от срещи: шаблони и примери за Word, Excel, PDF и ClickUp

Срещите са от решаващо значение на работното място и заемат около 15% от общото време, прекарано в организацията. Това е почти цял работен ден!

Без надежден софтуер за проследяване на протоколите от срещи, екипите могат да загубят следите от важни разговори. А като записвате точно какво се случва на тези срещи, вие инвестирате в бъдещото здраве, функционалност и ефективност на вашия екип.

Все пак остава големият въпрос: как да напишете правилно протокол от среща? Ето тук се включваме ние! 💪🏼

До края на тази публикация ще имате солидна представа за това как да пишете протоколи от срещи и да спестите време и усилия при това. Ще споделим и някои персонализирани и безплатни шаблони за протоколи от срещи за Word, Excel, PDF и ClickUp, за да държите екипа си информиран.

Сложете си очила със синя светлина, отворете цифровия си бележник и следвайте инструкциите!

Какво представляват протоколите от срещи и защо са ви необходими?

Протоколите от срещи (наричани още минути от срещи, бележки от срещи или MOM) предоставят писмена документация за това, което се случва по време на срещата, така че да има ясен запис за всички участници – независимо дали са присъствали или не.

Те са чудесни инструменти за организации, които се срещат редовно за събития, актуализации или проверки. Използвани правилно, те служат като прозорец към минали дискусии, помагайки ви да преразгледате идеи и да улесните решаването на проблеми.

Протоколите и задачите от срещите предоставят на висшестоящите бърз начин да се информират за големи промени. Ако даден член е пропуснал поканата, той може да се запознае с протокола и да се свърже с подходящото лице за допълнителни въпроси или коментари.

Но нашият любим начин да ги използваме е за признание на екипа. Ако клиент похвали вашата работа по даден проект – това отива в протокола! Кой не обича здравословното морално състояние на екипа? 👏

Написването на ефективни протоколи от срещи гарантира, че всеки има достъп до важната информация навреме и предотвратява FOMO (страх от пропускане) на работното място, причинен от отпуски. 💞

Бонус: Ритмичност на срещите за отдалечени екипи

Какво трябва да включите в протоколите от срещи?

Начинът, по който пишете протоколи от срещи, варира в зависимост от нуждите на екипа, отрасъла или продукта, но всички протоколи трябва да включват няколко ключови елемента от информация:

Заглавие и тема на срещата

Дата и час

Регистър на присъстващите (име, длъжност и организация)

Дневен ред/ритмичност на срещите

Кратко резюме на всеки пункт от дискусията

Важни решения и действия

Дата на следващата среща

Някои раздели ще бъдат по-дълги от други. Заглавието, датата и часът не трябва да заемат повече от един ред, докато резюмето на дневния ред може да заема няколко параграфа. Участниците и действията, които трябва да бъдат предприети, трябва да бъдат изложени в кратки списъци с точки.

Всяка секция трябва да съответства на дневния ред на срещата. Това помага на читателя да разбере реда на събитията и лесно да навигира до конкретна точка!

Мислете за протоколите от срещите като за резюме на срещата – те са лесни за възприемане, но все пак ви дават цялостна представа за събитието!

Ако се обсъждат допълнителни теми, които не са били планирани в дневния ред, можете да създадете нова секция или да обозначите друга като „отворена дискусия“ или „други въпроси“, за да посочите, че е възникнал въпрос, който не е бил планиран първоначално.

Записването на цялата тази информация е от решаващо значение за гарантиране, че бележките са изчерпателни и подробни. Ето защо винаги трябва да започвате с шаблон за протокол от среща, за да сте сигурни, че нищо не е пропуснато. 🤓

Как да напишете протокол от среща, който да може да се приложи на практика?

Ето стъпка по стъпка ръководство за писане на ефективни протоколи от срещи за заети офис служители, които искат да спестят време и усилия:

Стъпка 1: Подгответе се преди срещата

Използвайте структуриран шаблон, за да ускорите воденето на бележки

Прегледайте дневния ред на срещата, за да предвидите ключовите точки за обсъждане.

Идентифицирайте участниците и ролите им (например, фасилитатор, протоколист)

Стъпка 2: Записвайте ефективно ключовата информация

Уверете се, че сте отбелязали важни подробности, като например:

Подробности за срещата : дата, час, участници и цел

Взети решения : Обобщете ключовите изводи, а не всяка дискусия.

Действия: Ясно посочете какво трябва да се направи, кой е отговорен и крайните срокове.

Използвайте кратки, ясни изречения и избягвайте ненужни подробности.

Стъпка 3: Форматирайте протоколите от срещите за бързо преглеждане

Както и вие, така и другите са много заети, затова протоколите трябва да са кратки и лесни за преглед.

Използвайте удебелени заглавия, за да разделите секциите (напр. „Решения“, „Следващи стъпки“).

Номерирайте или маркирайте с точки всеки елемент от действията за по-голяма яснота.

Маркирайте спешните задачи или крайните срокове с удебелен шрифт или цвят.

Добавете отговорник за всяка задача

Стъпка 4: Прегледайте и споделете протокола незабавно

Проверете отново бележките си от срещата за точност и пълнота и ги изпратете на всички участници в срещата, докато дискусиите са още свежи.

Използвайте инструмент за сътрудничество като ClickUp Docs за лесен достъп и актуализации, когато е необходимо.

Стъпка 5: Проследяване на действията

За да се гарантира, че действията са изпълнени и завършени, задайте напомняния в календара за ключовите крайни срокове, отбелязани в протокола.

Свържете се с отговорните членове на екипа преди следващата среща и актуализирайте предишните протоколи, за да отразите напредъка по действията.

Бонус: AI генератори на протоколи от срещи!

Какво е шаблон за протокол от среща?

Шаблонът за протокол от среща е предварително форматиран документ, който очертава всичко необходимо за водене на смислен протокол от среща. Подходящият шаблон за протокол от среща ще ви позволи да добавите ключова информация като присъстващи, начало и край на срещата, ключови точки и др.

Освен това, шаблоните за протоколи от срещи работят с различни софтуери за съвместна работа с документи, за да ви помогнат да ги редактирате, персонализирате и използвате отново за бъдещи срещи.

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш за по-ефективна работа.

11 безплатни шаблона и примери за протоколи от срещи

За да ви помогнем да намерите нужния шаблон навреме за следващата си сесия за мозъчна атака, използвайте този списък с нашите любими шаблони за различни редактори на документи като Word, Excel, PDF и ClickUp. Ще намерите подробни описания на шаблоните и разбивка на функциите, както и достъп до всеки шаблон директно от тази статия!

1. Шаблон за протоколи от срещи от ClickUp

Шаблон за протоколи от срещи от ClickUp

Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp улеснява повече от всякога включването на всички важни подробности от дадена среща, като използва едностраничен документ на ClickUp, който може да се редактира, споделя и копира за бъдещи срещи.

Този шаблон е предварително форматиран с отделни раздели за обща информация, дневен ред на срещата, актуализации, съобщения и др. Той е и много визуален, с персонализирани стилови функции за добавяне на списъци за проверка, таблици, медии, данни и др., за да помогне на членовете бързо да усвоят протокола.

Този шаблон, подходящ за начинаещи, покрива всички ваши нужди, особено за рутинни срещи с екипа. Той е чудесна отправна точка за тези, които са нови в писането на протоколи като цяло! Ако търсите проста, но изчерпателна структура, която прави организацията ефективна – независимо от типа на срещата – този шаблон на Doc трябва да бъде вашият избор.

Идеално за: Всеки, който иска прост едностраничен формат за протоколи от срещи.

2. Шаблон за рамка на протоколи от срещи от ClickUp

Шаблон за протоколи от срещи от ClickUp

Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp не само е подходящ за начинаещи, лесен за персонализиране и изчерпателен, но и е част от мощната и сътрудническа функция Docs на ClickUp, която ви позволява да работите заедно с екипа си с редактиране в реално време.

Обобщете важните детайли от вашите срещи, включително участниците, задачите за изпълнение и връзки към допълнителни ресурси. Организирайте ги удобно като отделни подстраници в документа си.

Добавете емотикони, изображения, форматиране и опции за стилизиране, за да структурирате незабавно бележките си и да направите текста си по-забележим. Освен това, споделете документа си незабавно чрез URL адрес или го прикачете към задачата си, за да имате лесен достъп до него по всяко време.

Можете да използвате този шаблон, за да проследявате ключовите изводи, резултатите за заинтересованите страни и задачите, които определени членове на екипа трябва да изпълнят въз основа на изброените действия. Този шаблон е идеалният ресурс, за да държите всички информирани, ангажирани и на една и съща страница, в буквалния смисъл на думата.

Идеално за: Екипи, които желаят да създават протоколи от срещи съвместно.

3. Шаблон за протокол от среща (MoM) от ClickUp

Шаблон за протокол от среща (MoM) от ClickUp

С леко различен организационен подход към протоколите ви, шаблонът за протоколи от срещи (MoM) на ClickUp прилага предварително създадена задача към вашето работно пространство. Това опростява и стандартизира традиционния процес на водене на бележки, като структурира повтарящите се детайли и действия в интерактивен списък.

В тази задача ще намерите ръководство за начало в описанието на задачата с подробни инструкции за използването на шаблона. Ще имате достъп и до множество помощни документи, за да се възползвате максимално от другите ключови функции на ClickUp, включително подзадачи, персонализирани полета, списъци за проверка и други.

Този шаблон автоматично попълва четири подзадачи за проследяване на присъствието, точките от дневния ред на следващата среща, разглеждане на текущи въпроси и преглед на дневния ред за тази седмица. За да се увери, че всички точки са обхванати, авторът на протокола може да използва контролния списък за оценка след срещата, за да определи дали срещата е била успешна въз основа на нейните цели.

Идеално за: Екипи, които се нуждаят от предварително структуриран формат на протоколи от срещи, който поема цялата тежка работа.

4. Шаблон за протоколи от заседания на борда на директорите от ClickUp

Шаблон за протоколи от заседания на борда на директорите от ClickUp

ClickUp предлага множество шаблони, които отговарят на нуждите на всички видове екипи за изготвяне на протоколи от техните срещи! Започнете с шаблона за протоколи от заседания на борда на директорите от ClickUp.

Подобно на другите шаблони в това ръководство, този шаблон за протоколи от срещи ви позволява да записвате и маркирате всички участници, заедно с дневния ред и точките за действие. Но вашият борд на директорите може да има специфични очаквания, които се различават от типичната ви среща, и този шаблон отговаря на това – така че имате и възможност да записвате резултатите от гласуването за всяка точка за действие и да предоставяте бележки от срещата на високо ниво.

Можете също така бързо да споделите документа с всички други ключови участници, като използвате бутона „Share Doc“ (Сподели документ) в ClickUp!

Идеално за: Записване на протоколи и резултати от гласувания на официални заседания на борда и годишни общи събрания.

5. Шаблон за протоколи от срещи за управление на проекти от ClickUp

Шаблон за протоколи от срещи за управление на проекти от ClickUp

Шаблонът за протоколи от срещи за управление на проекти на ClickUp ще ви помогне да извлечете максимална полза от срещите си за управление на проекти с пълен списък от елементи в персонализирана задача на ClickUp.

Можете да започнете да използвате този шаблон преди стартирането на проекта с определени раздели за полезни връзки, подробности за срещата, дневен ред и членове на екипа по проекта – всичко това от подробното описание на задачите.

Друга секция подробно описва прегледа на графика на проекта, който ще посочи завършената работа, планираната за бъдещето работа и други различни бележки. Освен това можете да изброите различните рискове и проблеми, които могат да окажат негативно влияние върху всеки проект, като използвате едно от шестте персонализирани полета, които се намират в този шаблон.

Оттам можете да наблюдавате напредъка на проекта си след срещата с пет предварително създадени подзадачи, за да се уверите, че:

Всички членове имат достъп до подходящите инструменти.

Разбивката на разходите е разпределена за екипа за управление на качеството.

Има табла с ключови показатели за ефективност (KPI)

И още! Ако се нуждаете от изчерпателен шаблон за протоколи от срещи за управление на проекти, ще ви бъде трудно да намерите по-добър шаблон от този.

Идеално за: Проектни мениджъри, които искат да водят подробни бележки по време на проектни срещи и след това да ги споделят с членовете на екипа.

6. Шаблон за бележки от срещи от ClickUp

Шаблон за бележки от срещи от ClickUp

Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp е идеалният основен шаблон за протоколи от срещи, с който можете да организирате подробностите от срещата си и да поддържате синхронизация между членовете на екипа.

Разделите в този шаблон включват:

Дата, час и дневен ред на срещата

Връзка за запис на срещи

Ключови изводи и обобщение

Действия за изпълнение.

Заедно, този едностраничен шаблон ще ви помогне да си водите основни бележки, които могат да допълнят други материали от срещата, включително протокола!

Идеално за: Вземане на основни бележки и точки за действие по време на екипна среща.

7. Повтарящи се бележки от срещи от ClickUp

Повтарящи се бележки от срещи от ClickUp

Друг шаблон, който може да ви помогне при воденето на бележки по време на срещи, е „Recurring Meeting Notes“ (Бележки от повтарящи се срещи) на ClickUp.

Можете да използвате този документ, за да управлявате всички точки от дневния ред, да изброите задачите, да освежите паметта си от предишни срещи с общ преглед и да възложите различни задачи на членовете на екипа.

Разбира се, можете да включите и подробности като датата на минали, настоящи и бъдещи срещи, конкретната цел на срещата, присъстващите и отсъстващите. Освен това посочете дали броят на присъстващите отговаря на кворума за всяка повтаряща се среща.

Идеално за: Вземане на бележки по време на повтарящи се срещи и проследяване на напредъка по време на всяка от тях.

8. Шаблон за проследяване на срещи от ClickUp

Шаблон за проследяване на срещи от ClickUp

Искате решение, което да ви помогне да проследявате срещите от начало до край? Добавете шаблона „Meeting Tracker“ от ClickUp към работното си пространство! Този подробен шаблон включва цялата информация в изчерпателен и практичен списък, с който можете да планирате, подготвяте и управлявате задачите в реално време.

Шаблонът може да се използва за проследяване на всички видове срещи и проекти, от индивидуални срещи и тримесечни бизнес прегледи до празнуване на рождени дни и други нетрадиционни бизнес срещи.

Шаблонът включва много компоненти, които помагат при всеки аспект от проследяването на срещите, включително три статуса, осем персонализирани полета и четири типа изгледи.

Идеално за: Тези, които търсят универсален шаблон, подходящ за различни видове срещи.

9. Шаблон за протоколи от срещи за Excel

Шаблон за протоколи от срещи за Excel чрез WPS Templates

Макар ClickUp да е чудесно решение за съхранение на всички документи от срещите на едно място с оптимална възможност за споделяне и други функции, може да предпочетете да използвате алтернатива на Excel, ако вашата организация вече инвестира в продукти на Microsoft.

Този списък за проследяване на протоколи от срещи е основен шаблон на електронна таблица за проследяване на подробностите от срещите на ръководството.

Този шаблон за протоколи от срещи в Excel използва прост формат на лист с няколко колони за проследяване на всички подробности от срещата. Включете информация като описания на задачите, отговорните лица, крайни срокове, необходими ресурси и записи за статуса на изпълнение.

Идеално за: Организатори на срещи, които предпочитат да водят бележки от срещите си в обикновен Excel документ.

10. Шаблон за протоколи от срещи за Microsoft Word

Шаблон за протоколи от срещи чрез Microsoft 365

Ако използвате Microsoft Word редовно, може да ви е от полза да записвате протоколи от срещи в Word, като Microsoft предлага редица шаблони за протоколи. Ще намерите много шаблони за документи, които могат да се персонализират, за всички видове срещи, включително административни срещи, срещи на родителско-учителски комитети и този класически шаблон за протоколи от срещи за общи срещи на екипа.

Не можете да намерите подходящ шаблон за Word? Microsoft ви позволява да създавате документи от нулата.

Идеално за: Потребители на Microsoft Word, които се нуждаят от прост шаблон за водене на записки от срещи за същата платформа.

11. Шаблон за официален протокол от среща в PDF формат

чрез HandyPDF

Определени видове официални срещи или събрания, като заседания на управителния съвет, събрания на акционерите или общи събрания, изискват воденето на много подробни протоколи.

Този официален шаблон за протоколи от срещи има специални раздели за отбелязване на неща като преброяване на кворума, одобряване на протокола от предходната среща, изброяване на обобщения на обсъжданите точки и т.н. Той помага да се гарантира, че дискусиите в такива големи събрания не се отклоняват от темата.

Идеално за: Документиране и споделяне на протоколи от официални срещи с голям брой участници.

Какво прави един добър шаблон за протокол от среща?

Ефективният шаблон за протоколи от срещи ще ви предостави всички необходими инструменти за адекватно документиране на събитията от срещата. С помощта на този шаблон ще можете да организирате всички подробности от срещата в представителен и достъпен формат, който всеки може да разбере.

Но преди да започнете да създавате свой собствен шаблон от нулата или да инвестирате в първия, който се появи при търсенето ви, има няколко важни характеристики, които трябва да търсите в един ефективен шаблон за протоколи от срещи:

Функции за сътрудничество за редактиране, коментиране и делегиране на работа в екипа.

Гъвкави опции за споделяне и разрешения, за да сте сигурни, че правилните хора имат достъп до вашите протоколи.

Интуитивни и богати опции за стилизиране, за да форматирате правилно протоколите от срещите си.

Възможност за вграждане на други файлове, медии, връзки и изображения във вашия документ

Най-добрите шаблони за протоколи от срещи ще бъдат съвместими с или вградени във вашия предпочитан инструмент за редактиране на документи. Това ви дава възможност да интегрирате шаблона си с другите си инструменти за работни срещи или дори с вашата платформа за виртуални срещи! В този случай, друго важно предимство е да се уверите, че шаблонът ви за срещи е съвместим с вашите технологии.

Лесно форматиране и съвместна работа с Docs заедно с екипа без припокриване в ClickUp

Тези елементи ще гарантират, че всяка среща е полезна и че всеки си тръгва с необходимата информация.

Прочетете също: Как да направите добро впечатление на първата среща по проекта

Най-добри практики за писане на протоколи от срещи

Начинът, по който записвате протоколите от срещите, зависи от вашия стил на писане и способността ви да записвате бележки бързо. Не е необходимо обаче да се притеснявате за скоростта от самото начало. С малко време и опит ще развиете ритъм за записване на правилната информация.

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да създадете най-добрите протоколи от срещи досега:

Възложете ролята на протоколист на конкретно лице.

Бележките и протоколите са различни – и трябва да се третират по този начин! Докато бележките от срещи могат да бъдат формални или неформални, протоколите от срещи имат стандартен набор от практики и включена информация.

Понякога организаторите на срещи назначават фасилитатори, които да водят бележки по време на срещата, а по-късно молят същото лице да създаде протокол въз основа на тези бележки. В други случаи организаторът на срещата може дори да използва тези термини като синоними! По този начин вероятно ще жертвате последователността и качеството на протокола си.

Прекаленото натоварване на лицето, което води протокола, може да доведе до по-непълни бележки или пропуски в части от протокола от срещата. Като натоварвате едно лице с двете задачи, може да компрометирате способността му да изпълни успешно и двете.

Така че, ако сте отговорни за протоколите, отделете им 100% от вниманието си.

Разкажете историята възможно най-ефективно

Концентрирайте се върху важните точки.

Вместо да се впускате в подробности, фокусирайте се върху важните въпроси и оставете на читателя да задава въпроси. Вашите протоколи ще ги насочат към подходящия човек, с когото да се свържат. 🙂

Ако по време на срещата бъде повдигнат някакъв въпрос, не забравяйте да документирате:

Проблемът или предизвикателството, което се разглежда

Идеите, които се разглеждат като решения

Съгласуваният път напред

Кога можете да очаквате проблемът да бъде решен

Включването на допълнителна информация може да затрудни читателя и да направи протокола по-труден за следване. По-добра идея е да включите само най-важните точки.

Почистете протокола, преди да го споделите

Повярвайте ми, няма да искате да споделяте необработените си бележки от срещата без сериозна редакция. Вместо това, използвайте първия си вариант като основа за структуриране на окончателния си проект. По време на процеса на редактиране ще превърнете бележките в последователен разказ, който следва последователната структура на протоколите на вашия екип.

По време на срещата се концентрирайте върху информацията. Не се притеснявайте за организирането на бележките си, докато не сте готови да ги редактирате – тогава протоколът ще придобие окончателния си вид!

Препрочитането и пренаписването на бележките ще ви помогне да запомните по-добре дискусията и ще ви даде нова перспектива по всяка тема.

Освен това протоколите от срещите трябва да бъдат редактирани, проверени и без грешки. Печатните грешки отвличат вниманието на читателя от разглежданите въпроси и, честно казано, просто не изглеждат професионално.

Проверете, проверете отново и помолете някой друг да провери работата ви. Елиминирайте грешките и позволете на читателя да се концентрира върху съдържанието.

Съвет от професионалист: Вместо да разчитате на старите добри хартия и химикал за тази задача, опитайте да водите структурирани бележки в дигитален бележник!

Инструменти като Notepad на ClickUp и Chrome Extension предоставят бързо и интуитивно решение за бързо водене на бележки. Добавете незабавно форматиране и стил с богато текстово редактиране, за да направите бележките си по-подробни, дори по време на срещата.

Използвайте Rich Text Editing, за да добавите форматиране и стил към бележките си в ClickUp, дори по време на среща

Винаги, винаги, винаги задавайте въпроси

Основната цел на протоколите от срещите е да предадат какво се е случило.

Консултирайте се с бележките си или записите от срещата, за да се уверите, че споделяте правилната информация. Направете всичко възможно, за да проверите дали протоколът е надежден.

Не оставяйте нищо на случайността! Ако някакви бележки или коментари ви се струват неясни, обърнете се към съответното лице за разяснения, ако е възможно. Най-важното е да представите фактите правилно на тези, които не са могли да присъстват или се нуждаят от освежаване на паметта. Точността е по-важна от бързината!

Отговорността започва с действията, които трябва да бъдат предприети.

Вашите задачи за действие ще бъдат една от най-кратките части на протокола от срещата, но вероятно и най-важната!

Това е разделът, в който записвате следващите стъпки за решаване на проблемите, обсъдени по време на срещата. Ето защо всяка точка за действие трябва да включва няколко конкретни и точни подробности:

Решението или действието, което трябва да бъде предприето

Кой е отговорен за изпълнението на задачата

Кога трябва да бъде завършен, т.е. краен срок

Ето как софтуерът за протоколи от срещи насърчава отчетността и помага на участниците да проследяват задачите по-ефективно. Нашето предложение? Създайте протоколите си в динамичен инструмент за документи, който ви позволява да добавяте и присвоявате коментари към текста си.

Маркирайте екипа в коментарите, възлагайте задачи и преобразувайте текста в проследими задачи с ClickUp Docs

Прочетете също: Най-добрите безплатни шаблони за водене на бележки в Google Docs, Word и ClickUp

Направете срещите по-ефективни с ClickUp

📮Информация: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите за изпълнение, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовата информация, от която се нуждаете, може да се загуби в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

Използването на специализиран инструмент за управление на срещи като ClickUp ви позволява да съхранявате дневния ред, бележките и задачите на едно място. С вградените инструменти за бележки от срещи, задачи и функции за проследяване на напредъка, той помага да се предотвратят пропуснати срокове и забравени последващи действия.

Свържете дневния ред на срещите, бележките и последващите действия със задачите с ClickUp Meetings.

Прочетете още: Най-добрите софтуерни решения за управление на срещи и дневен ред

Структурираните протоколи от срещи улесняват проследяването на решенията, поддържането на организацията и гарантират, че няма да бъдат пропуснати важни детайли. Използването на шаблони оптимизира процеса и поддържа единна документация.

Макар че шаблоните могат да ви спестят много време, те стават още по-ценни, когато можете да ги редактирате, да имате достъп до тях и да ги управлявате заедно с останалата си работа. Безплатният софтуер за управление на проекти като ClickUp е създаден, за да реши точно този проблем и много други.

Изберете от нарастващата библиотека с шаблони на ClickUp или създайте свои собствени, които да отговарят на уникалните нужди на вашия екип. 🦄

А споменахме ли, че ClickUp се интегрира с над 1000 други работни инструмента? Дори Zoom! Всичко това, за да улесни процеса на създаване на протоколи от срещи. 😇

А най-хубавото е, че тези функции са напълно безплатни.

Колекцията от шаблони за протоколи от срещи, документи за съвместна работа и мощни функции за управление на срещи на ClickUp са достъпни за всеки безплатно и завинаги. Искате ли да поемете контрола? Започнете с ClickUp още сега!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Кой трябва да пише протокола от срещата?

В идеалния случай организаторът на срещата или някой от екипа му трябва да запише протокола, да го обобщи и да го сподели с всички участници след срещата.

2. Защо е важно да се записват протоколите от срещите?

Записването на протоколите от срещите е от решаващо значение по няколко причини: