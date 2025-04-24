11 най-добри AI генератори на протоколи от срещи през 2025 г.

Срещите могат да бъдат стресиращи, особено заради безкрайните неща, които трябва да запомните.

Опитвате се да останете ангажирани в дискусията, докато се мъчите да запишете важните точки. Изведнъж пропускате важна подробност и преди да се усетите, срещата е приключила.

Добрата новина е, че можете да използвате AI генератори на протоколи от срещи, за да транскрибирате всяка дума и да я организирате в структурирани резюмета, така че да можете да участвате в разговора.

Използвайки AI за бележки от срещи, можете бързо да превърнете дългите дискусии в точна и ясна документация.

Екипът ми и аз тествахме няколко AI инструмента за протоколи от срещи, за да транскрибираме разговори и да генерираме точни протоколи и резюмета от срещи по ефективен начин.

В този блог ще ви разкажа за моя опит с най-добрите AI генератори на протоколи от срещи, техните основни функции, цени и още много други!

Какво да търсите в AI генератор на протоколи от срещи?

Изборът на перфектния AI генератор на протоколи от срещи може да се окаже труден, като се има предвид колко много опции има на пазара. Но за да намерите най-добрия софтуер за протоколи от срещи за вашия екип, нека разгледаме някои от ключовите компоненти:

Функции: Проверете дали инструментът прави нещо повече от просто записване на бележки и протоколи от срещи и дали помага и с дневния ред, транскрипцията и документацията.

Потребителско преживяване: Уверете се, че AI инструментът за протоколи от срещи е лесен за научаване и използване както за вас, така и за вашия екип.

Сътрудничество: AI генераторът на протоколи от срещи трябва да позволява на членовете на екипа да сътрудничат в реално време по създадените протоколи и бележки от срещите.

Сигурност: Изберете AI инструмент за протоколи от срещи с функции за сигурност на корпоративно ниво, за да запазите данните от срещите си в безопасност и да спазите изискванията за съответствие.

Интеграции: AI генераторът на протоколи от срещи трябва да се интегрира с платформи за видеоконферентна връзка, инструменти за управление на задачи и приложения за съобщения, за да улесни транскрипцията и комуникацията в реално време по време на срещите.

Готови шаблони: Потърсете готови шаблони за протоколи от срещи, за да започнете бързо, без да се налага да записвате протоколите от нулата.

Всеки екип има свои собствени нужди. Определете конкретните си цели и след това използвайте този списък с функции, за да намерите идеалния AI инструмент за срещи и асистенти за срещи.

11 най-добри AI генератори на протоколи от срещи

Ето нашият списък с най-добрите AI генератори на протоколи от срещи, които ще ви помогнат да останете фокусирани върху дискусията, когато участвате в срещи:

1. ClickUp (Най-добър за AI-базирани протоколи от срещи и обобщаване на бележки)

Започнете Запишете всеки детайл – използвайте AI Notetaker на ClickUp, за да записвате идеи, задачи и бележки от срещи незабавно.

ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, която помага на стартиращи компании и бизнеси да подобрят производителността, сътрудничеството и комуникацията между членовете на екипа си.

Той също така разполага с невероятен вграден AI генератор на протоколи от срещи, ClickUp AI Notetaker, който ще ви помогне да управлявате работните процеси по време на срещите, използвайки една платформа.

Просто активирайте функцията в календара си и тя ще присъства на вашите срещи, за да създаде подробни обобщения на срещите в частни ClickUp Docs. Очаквайте да намерите подробности, включително кратък преглед, ключови изводи, действия, обсъдени теми и пълен препис.

Той работи директно с популярни платформи като Zoom, Teams и Google Meet. Можете лесно да получите достъп до тези бележки след срещата чрез календара си или Docs Hub.

Освен това можете да използвате ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp, за да генерирате различни материали за срещи, включително дневен ред, презентации, подробни бележки и последващи задачи.

Нека да разгледаме накратко как можете да използвате AI на ClickUp, за да документирате срещи и други дейности.

Създаване на дневен ред

Ако срещите се насрочват без предварително уведомление, просто помолете ClickUp Brain да генерира дневния ред на срещите ви. Въведете подсказката и той ще анализира данните от минали срещи, темите и обсъжданите въпроси, за да подготви дневния ред на срещата.

Създавайте ефективни дневен ред за срещи и провеждайте ползотворни дискусии с ClickUp Brain.

Протоколи от срещи

След като приключите срещата, използвайте AI транскрипционните възможности на ClickUp Brain, за да анализирате транскрипцията от AI бележника и да създадете действия или последващи задачи чрез ClickUp Tasks.

Можете също да синхронизирате ClickUp с Google Calendar и да използвате ClickUp Calendar View , за да управлявате срещите си и да сте в крак с графика си. Най-хубавото е, че можете да превключвате между дневен, седмичен и месечен изглед на срещите с разширени филтри, за да подчертаете важните срещи.

Ако искате да премахнете изцяло срещите за демонстрации на продукти или сесии за обратна връзка, записвайте екрана си с ClickUp Clips и споделяйте линка с екипа си или дори извън него.

💡Съвет от професионалист: Нямате време да гледате дълъг клип? Използвайте ClickUp Brain, за да го транскрибирате. След това можете да задавате въпроси за информацията в клипа и той ще ви даде незабавно подходящи отговори.

Планирайте и управлявайте всичките си срещи на едно място с помощта на ClickUp Calendar View.

Напомняния и известия

Задайте сигнали с помощта на ClickUp Reminders и получавайте известия за важни срещи на всичките си устройства.

Можете също така да превърнете коментарите и задачите в напомняния, което улеснява проследяването на важни задачи. Разделът „Управление на напомняния“ на началния екран ви позволява да изключвате, отлагате или пренареждате напомнянията според нуждите на момента.

Настройте напомняния и се насладете на срещи, които започват навреме, с ClickUp Reminders.

🌈 Казус: Vida Health, компания за виртуални здравни услуги, спестява 8 часа седмично от срещите на всички заинтересовани страни и 1 час седмично от търсенето на документи, благодарение на централизираната платформа ClickUp. Кликнете тук, за да научите повече.

Готови за употреба шаблони

ClickUp предлага библиотека с готови за употреба шаблони за по-продуктивни срещи.

Например, шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp предоставя структурирана рамка за организиране на обобщения от срещи и индивидуални бележки.

Изтеглете този шаблон Записвайте протоколите от срещите в структуриран формат, като използвате шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Той ви позволява да включите всички важни подробности, като цели, дневен ред, участници, връзки, задачи за изпълнение, съобщения и др. Можете да проследявате ключовите изводи и резултати , за да информирате заинтересованите страни и да възлагате задачи на колегите си въз основа на техните задачи за изпълнение.

Просто персонализирайте, редактирайте и споделете този едностраничен документ с колегите си за всякакъв вид среща.

Най-добрите функции на ClickUp

Получавайте незабавни обобщения на срещите с дневен ред, задачи за изпълнение, ключови моменти и решения с помощта на ClickUp Brain.

Използвайте ClickUp Docs , за да създавате, достъпвате и съхранявате всички материали от срещите си на едно централизирано място.

Превърнете задачите от срещата в действия и ги възложете на колегите си, като използвате ClickUp Tasks

Използвайте предварително форматирани, безплатни шаблони за бележки от срещи , за да организирате и категоризирате бързо ключовата информация.

Интегрирайте ClickUp с вашите бизнес инструменти, включително Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, Hubspot, Salesforce и други, за да автоматизирате задачите и да оптимизирате работните процеси след срещата.

Ограничения на ClickUp

Мобилната версия на ClickUp може да не включва широкия набор от функции, които са налични в приложението за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 отзива)

2. Fireflies. ai (Най-добър за автоматични бележки от срещи и задачи за изпълнение)

Fireflies. ai автоматично транскрибира видео срещите и генерира протоколи от срещите, което улеснява прегледа на ключовите точки, действията, задачите и показателите с едно кликване.

Екипите могат да си сътрудничат безпроблемно, като добавят коментари, отбелязвания и реакции. Този AI генератор на протоколи от срещи също създава задачи в Asana, Trello и Monday.com чрез гласови команди по време на срещите.

Най-добрите функции на Fireflies

Получавайте автоматични протоколи от срещи и записвайте ключовите моменти от вашите срещи.

Организирайте протоколите от срещите по отдели и откривайте информация с помощта на AI-базирано търсене.

Задайте персонализирани настройки за поверителност на протоколите от срещи, генерирани от AI.

Дръжте колегите си в течение, като споделяте протоколите от срещите в приложенията си за сътрудничество, като Slack, Notion и Google Docs.

Ограничения на Fireflies

Функцията „задачи” на Fireflies.ai често пропуска да записва важни задачи от срещите.

Някои потребители съобщават за проблеми с точността и грешки при транскрибирането на срещи с технически термини или силен акцент.

Цени на Fireflies

Безплатно завинаги

Про: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Fireflies

G2: 4,8/5 (над 490 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Otter. ai (Най-добър за генериране на отговори и съдържание с AI)

Otter. ai, приложение за водене на бележки с изкуствен интелект, автоматично се присъединява към срещите в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, за да генерира протоколи от срещите и задачи за изпълнение.

Той ви позволява да задавате въпроси на AI, бързо да намирате ключови подробности и да изготвяте последващи имейли и актуализации въз основа на вашите срещи. Той съхранява всички действия от минали срещи на едно централизирано място, което улеснява организирането и вземането на информирани решения.

Най-добрите функции на Otter. ai

Анализира записите от срещите и извлича автоматично ключовите моменти.

Споделя протоколите и резюметата от срещите автоматично чрез имейл и канала на екипа в Slack.

Интегрира се безпроблемно с Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Hubspot, Salesforce, Egnyte и Snowflake.

Ограничения на Otter. ai

Няма начин да се идентифицират различните говорители, тъй като те се наричат Говорител 1 и Говорител 2.

Цени на Otter. ai

Основен: Безплатен

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 отзива)

4. Fathom (Най-добър за незабавни протоколи от срещи)

чрез Fathom

Fathom генерира изчерпателни протоколи от срещи в рамките на 30 секунди след края на всяка среща и безпроблемно синхронизира задачите с CRM инструменти. Всяко резюме от среща включва ключови изводи, действия и последващи задачи, което ви помага да оптимизирате работните процеси след срещата.

Освен това, Fathom спазва стандартите HIPAA, SOC-2 и GDPR, за да гарантира, че чувствителната информация се защитава и управлява в съответствие с нормативните изисквания.

Разберете най-добрите функции

Присъединява се към срещите като участник, за да води бележки и да създава протоколи от срещите автоматично.

Споделя протоколи от срещи и изпраща задачи за изпълнение към инструменти за продуктивност като Asana, Slack и Todoist.

Разберете ограниченията

Ценовата структура и разпределението на функциите са доста сложни.

Разберете цените

Безплатно

Стандартен: 29 $/месец на потребител

Pro: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 5/5 (над 450 отзива)

5. tl;dv (Най-подходящ за получаване на информация от няколко срещи)

tl;dv автоматично транскрибира срещите и генерира протоколи от срещи на над 30 езика. Той предоставя AI-базирани бележки от срещите и ключови изводи директно на съответните членове на екипа, което им позволява да предприемат незабавни действия по задачите и действията.

Освен това, tl;dv разпространява протоколите от срещите в CRM и комуникационните инструменти, улеснявайки незабавната дискусия и сътрудничеството между екипите.

tl;dv най-добри функции

Създавайте протоколи от срещи и ги групирайте по теми, като например проблемни въпроси, възражения и следващи стъпки.

Възлагайте задачи или подчертавайте задачи на вашите колеги директно в транскрипта.

Изпращайте протоколите от срещите автоматично на всички участници след края на срещата.

Ограничения на tl;dv

Липсват разширени функции за редактиране

Не предлага сътрудничество в реално време по бележките от срещата и акцентите

tl;dv ценообразуване

Безплатно завинаги

Pro: 29 $/месец на потребител

Бизнес: 98 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

tl;dv оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 250 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Fellow (Най-добър за управление на срещи)

чрез Fellow

С този софтуер за управление на срещи можете да си сътрудничите безпроблемно със заинтересованите страни, като споделяте бележките от срещите, за да държите всички информирани. Членовете на екипа могат също да свържат календарното си приложение, за да имат достъп до протоколите от предишни срещи, което осигурява лесен достъп до точни записи на минали решения и дискусии.

Най-добрите функции на Fellow

Спестете време с готовите шаблони на Fellow за заседания на борда, официални и вътрешни срещи.

Възлагайте задачи на вашите колеги с конкретни срокове за изпълнение.

Заключете протокола от срещата след нейното приключване, за да предотвратите бъдещи промени.

Ограничения на колегите

Някои потребители съобщават, че не могат да маркират и възлагат последващи действия на няколко души едновременно.

Не се интегрира добре с други инструменти за управление на проекти.

Цени на Fellow

Безплатно

Pro: 11 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на колеги

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 отзива)

7. Read. ai (Най-добър за кратки резюмета)

Read. ai автоматизира процеса на ръчно записване на бележки и предоставя протоколи от срещи с ключови моменти, решения и изводи. Една от отличителните характеристики е, че AI асистентът за срещи предлага пълни транскрипти, като улавя реакциите и настроенията на участниците в реално време.

Прочетете най-добрите функции на ai

Генерирайте протоколи от срещи и записвайте ключовите моменти автоматично

Изолирайте и докладвайте ключовите теми, които са актуални по време на вашите срещи, като използвате Generative AI.

Интегрирайте с Slack, Zapier и Webhooks, за да изпращате автоматично протоколите от срещите към тези платформи.

Ограничения на Read. ai

Платформата не разполага с разширени политики за поверителност и настройки за поверителни срещи.

Прочетете цените на ai

Безплатна версия

Pro: 19,75 $/месец на потребител

Enterprise: 29,75 $/месец на потребител

Enterprise+: 39,75 $/месец на потребител

8. Avoma (най-добър за бележки, генерирани от AI)

чрез Avoma

Avoma е вашият всеобхватен асистент за срещи, който записва, транскрибира и анализира виртуални срещи, като автоматично ви предоставя полезни протоколи от срещите. Просто въведете „@“, за да изберете бързо участниците и да работите заедно върху бележките, генерирани от AI. Avoma се отличава с функцията си за лични бележки, която ви позволява да записвате лични заключения, задачи и други подробности, достъпни само за вас.

Най-добрите функции на Avoma

Създайте персонализирани категории въз основа на нуждите на вашия бизнес и организирайте бележките от срещите по-ефективно.

Интегрирайте платформата безпроблемно с вашите бизнес-специфични инструменти за видеоконферентна връзка, телефонен набирач, календар и CRM.

Ограничения на Avoma

Търсенето на среща или конкретен откъс може да отнеме твърде много време.

Цени на Avoma

Основен: Безплатен

Стартово ниво: 24 $/месец на потребител

Плюс: 59 $/месец на потребител

Бизнес: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Krisp (Най-добър за AI-базирано елиминиране на шума по време на срещи)

чрез Krisp

Krisp е изключително полезен за отбелязване на всичко, което се случва по време на срещите ви – от протоколи и ключови моменти до действия и дискусии. Освен това можете лесно да получите достъп до стенограмите от срещите, когато имате нужда от тях за бърза справка или корекции.

Най-добрите функции на Krisp

Автоматизирайте създаването на протоколи от срещи, като свържете Krisp с календара си.

Използвайте готови шаблони, за да споделяте протоколите от срещите и задачите за изпълнение с другите участници.

Свържете се с вашите приложения за видеоконферентна връзка като Google Meet, Microsoft Teams и Zoom, без да се налага да инсталирате разширения.

Ограничения на Krisp

Честото повреждане на файлове изисква постоянно деинсталиране и преинсталиране на приложението.

Цени на Krisp

Безплатно

Pro: 16 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Krisp

G2: 4,7/5 (550+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Sembly AI (Най-добър за автоматични бележки от срещи и задачи)

чрез Sembly AI

Sembly AI позволява на потребителите да се съсредоточат върху разговора, докато той се занимава с протоколите от срещите. Просто качите аудио или видео за предварително записани срещи и той незабавно генерира протоколи и анализи. Функцията за чат с изкуствен интелект на Sembly извлича ключови подробности от минали срещи, предоставяйки бързи отговори и практически следващи стъпки в отговор на вашите въпроси.

Най-добрите функции на Sembly AI

Създавайте протоколи от срещи на над 40 езика и ги персонализирайте с богат набор от опции.

Споделяйте протоколите от срещите си с вашите клиенти и колеги по безопасен начин и им позволете да ги преглеждат или редактират.

Ограничения на Sembly AI

Списъкът със задачи не включва крайните срокове за изпълнение на задачите, споменати по време на срещата.

Интеграциите могат да бъдат сложни и трудни

Цени на Sembly AI

Лично: Безплатно

Професионална версия: 15 $/месец на потребител

Екип: 29 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Sembly AI

G2: 4. 6/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

11. Jamie (Най-подходящ за подробно документиране на дискусиите по време на срещите)

чрез MeetJamie

Jamie е AI генератор на протоколи от срещи, който създава висококачествени, подобни на човешките обобщения на срещи за Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и дори офлайн срещи – всичко това без да прекъсва разговорите с виртуален бот. За бърза информация просто попитайте Jamie и той ще ви даде незабавни отговори заедно с подходящи препратки към срещите.

Най-добрите функции на MeetJamie

Създайте персонализирани шаблони за протоколи от срещи, които Jamie да попълва за вас според вашите нужди.

Научете го на специфични думи и акроними, за да повишите точността на транскрипцията на срещата.

Ограничения на MeetJamie

Не поддържа анализ на видеозаписи поради съображения за поверителност.

Цени на MeetJamie

Безплатен план

Стандартен: 25,76 $/месец

Pro: 50,44 $/месец

Изпълнителен: 106,28 $/месец

Спестете време и се концентрирайте върху срещите си с AI генератори на протоколи от срещи

С широката гама от AI инструменти, които са на разположение за генериране на протоколи от срещи, изборът на подходящия зависи от формата, продължителността и конкретните цели на срещата. След като разгледахте тези 11 опции, става ясно, че всяка от тях предлага уникални функции – от незабавни обобщения и автоматизирани действия до информация за срещите и безпроблемна интеграция.

Ако избирате от този списък, ClickUp се откроява като най-добрият избор. Неговият лесен за използване интерфейс, разширени функции, персонализирани шаблони за срещи, AI-базирани анализи и силна оперативна съвместимост го отличават от стандартните генератори на протоколи от срещи.

Сега е идеалният момент да оптимизирате работните си процеси по време на срещи с подходящия AI инструмент. Опитайте ClickUp безплатно и получавайте бележки и резюмета от срещите за секунди.