11 най-добри AI инструмента за транскрипция, които да опитате през 2025 г.

Транскрибирането на дълги аудио и видео записи отнема много усилия. Цикълът „пауза-тип-превъртане назад“ може да отнеме много време. Същото важи и за воденето на бележки по време на среща, уебинар, интервю или лекция. В крайна сметка се мъчите да следвате говорителя и пропускате важни подробности.

За щастие, бързото развитие на изкуствения интелект (AI) доведе до създаването на инструменти за транскрипция, които обработват бележките само за няколко минути, което ви освобождава да се съсредоточите върху по-важни задачи. ⏳

Но ето как стоят нещата: има много AI инструменти за транскрипция, от които да избирате, всеки с уникални функции и нива на точност. Навигирането в това огромно море от опции може да бъде прекалено объркващо.

Ние сме тук, за да ви помогнем. Съставихме списък с 11-те най-добри AI инструмента за транскрипция, които отговарят на различни случаи на употреба, така че ще намерите идеалния вариант за вашите специфични нужди.

⏰ 60-секундно резюме За да ви помогнем да намерите най-подходящия AI инструмент за транскрипция за вашия случай, сме подбрали списък с 11-те най-добри опции: ClickUp – най-доброто за транскрипции на срещи и автоматизация на задачи

Trint – най-подходящо за журналисти и медийни екипи

TranscribeMe – най-доброто за хибридни AI и човешки транскрипции

Otter. ai – Най-доброто за транскрипции на срещи на живо

Temi – най-доброто за бързи и достъпни транскрипции

Sonix – най-доброто за многоезични транскрипции

Transkriptor – най-доброто за бизнеса и глобалните екипи

Fireflies. ai – Най-доброто за екипи по продажби и маркетинг

Verbit – най-доброто за юридически и образователни транскрипции

Scribie – най-доброто за високоточни транскрипции, редактирани от хора

Nova A. I. – Най-доброто за субтитриране на видео и създатели на съдържание

Какво е AI транскрипция и как работи?

AI транскрипцията е процесът на използване на AI технология за преобразуване на аудио и видео съдържание в текст. За разлика от ръчната транскрипция, при която човек слуша и пише това, което чува, AI инструментите за транскрипция правят това автоматично, без човешка намеса. ?

Тези инструменти използват обработка на естествен език, алгоритми за машинно обучение и обширни бази данни с лингвистична информация, за да разпознават и транскрибират речта.

Ето кратко описание на начина, по който работят:

Аудио вход: Качвате аудио или видео файла си в инструмента за транскрипция.

Обработка: AI инструментът анализира файла и го преобразува в думи.

Текстово изход: Получавате текстова версия (или транскрипция) на качиното съдържание, готова за преглед, редактиране и споделяне.

Какво да търсите в инструмент за транскрипция с изкуствен интелект

„Най-добрият” AI инструмент за транскрипция не е един и същ за всички. Трябва да вземете предвид вашите специфични нужди, когато правите избор. Ето някои важни функции, които да търсите, докато стесните търсенето си:

Точност: Инструментът трябва да транскрибира предпочитаните от вас езици, акценти и уникална терминология. Проверете описанието на продукта и отзивите, за да сте сигурни, че сте намерили подходящия инструмент.

Персонализиране: Ако работите в специализирана област, проверете дали инструментът ви позволява да добавяте персонализирани речници.

Езици: Уверете се, че инструментът поддържа всички необходими ви езици, особено ако работите с няколко езика.

Започнете с ClickUp Brain Превеждайте съдържанието си почти перфектно на над 10 езика, като използвате функцията „Превод“ в ClickUp AI.

Редактиране и сътрудничество: Инструментът трябва да позволява редактиране в реално време с вашия екип, за да коригирате грешки и да добавите бележки към транскрипцията.

Интеграции : Проверете дали инструментът се интегрира с любимия ви бизнес софтуер, като решения за съхранение, видеоконферентна връзка и CRM.

Съвместимост на файлове: Инструментът трябва да приема вашите аудио/видео файлове и да ги експортира в желаните от вас формати.

Независимо дали сте изследовател, преподавател, журналист, подкастер или създател на съдържание, в нашия списък с инструменти има нещо за вас. Претеглихме предимствата и недостатъците на всеки инструмент, анализирахме потребителските отзиви и дори тествахме техните функции, за да ви предоставим изчерпателен наръчник.

Така че, ако сте готови да превърнете тези дълги записи в безупречни транскрипции и да спестите време, слушайте внимателно!

1. ClickUp

Опитайте AI Notetaker! ClickUp AI Notetaker

Транскрибирането на дълги аудио и видео записи отнема много усилия. Цикълът „пауза-тип-превъртане назад“ може да отнеме много време, същото важи и за воденето на бележки по време на срещи, уебинари, интервюта или лекции. Често се налага да се борите, за да следвате говорителя, като пропускате важни детайли. За щастие, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, помага на екипите да бъдат организирани и да си сътрудничат ефективно. ClickUp AI оптимизира този процес, като автоматично транскрибира и обобщава бележките от срещите в реално време, така че можете да се концентрирате върху разговора, без да пропускате важни моменти.

ClickUp AI Note Taker автоматично транскрибира срещи, генерирайки ясни обобщения и практически задачи от вашите дискусии. Това ви позволява да се съсредоточите върху разговора, вместо да се притеснявате за воденето на бележки или пропускането на важни моменти.

Можете лесно да интегрирате тези транскрипции в текущите си проекти в ClickUp, като по този начин гарантирате, че бележките от срещите се превръщат директно в задачи, които се проследяват, организират и изпълняват – без да е необходимо ръчно усилие.

Най-добрите функции на ClickUp:

Транскрибира срещи и дискусии в текст в реално време

Обобщава ключовите моменти и идентифицира действията, които трябва да бъдат предприети

Превеждайте писмено съдържание на над 10 езика, включително английски, френски, испански, арабски и китайски.

Преобразува бележките от срещи в задачи, които могат да се проследяват с мощните функции за управление на проекти на ClickUp.

Интегрира се безпроблемно с над 100 бизнес приложения като Slack, HubSpot и Zapier.

Поддържа превод на над 10 езика, идеален за глобални екипи

Автоматизирайте задачите, крайните срокове и приоритетите с ClickUp Automations

Достъп до над 1000 безплатни шаблона, като шаблона за обхват на работата по аудио транскрипция , за да управлявате проекти за транскрипция и бизнес процеси.

Ограничения на ClickUp:

Може да забави работата при големи проекти

На новите потребители им отнема време да се запознаят с неговите обширни функции.

Цени на ClickUp:

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Trint

чрез Trint

Trint, основана от репортера Джеф Кофман, носител на награда „Еми“, използва AI технология за транскрибиране на видео и аудио записи. Софтуерът за транскрипция е пригоден за журналисти, изследователи и създатели на съдържание и се ползва с доверието на марки като BBC, Financial Times и The Washington Post.

Качете вашите аудио или видео файлове на платформата Trint и тя ще генерира писмени транскрипции на всеки от над 50-те поддържани езика. Можете също да транскрибирате предавания на живо в реално време. ?

Повишете точността на транскрипцията, като добавите уникални термини в персонализирания речник и коригирате грешките с онлайн редактора.

Най-добрите функции на Trint

Поканете членове на екипа с различни нива на достъп (преглед, коментари и редактиране) за съвместна работа.

Сътрудничество в редактора с помощта на подчертавания, маркери, етикети и коментари

Съставете части от няколко транскрипции, за да създадете истории

Експортирайте вашите Trint файлове в над 10 формата, включително DOCX, SRT, EDL и VTT.

Ограничения на Trint

Бавно зареждане на страниците, особено при работа с големи файлове

Трудности при последователното разграничаване на говорещите

Цени на Trint

Начало: 60 $/потребител (7 файла на месец)

Разширено: 75 $/потребител (неограничен брой файлове)

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Trint

G2: 4. 4/5 (64 отзива)

Capterra: 3,9/5 (17 отзива)

3. TranscribeMe

чрез TranscribeMe

TranscribeMe съчетава AI технологията с човешкия опит за висококачествени транскрипции.

Ето как работи: Софтуерът за разпознаване на реч създава чернова на транскрипцията от вашия аудио файл, а след това експерт по транскрипция я преглежда и редактира, за да гарантира точността и съответствието с вашия стилов наръчник. Вие получавате уведомление по имейл, когато окончателният аудио файл с AI транскрипция е готов. ?

Освен че може да транскрибира аудио, TranscribeMe предлага и преводачески услуги, както и създаване на персонализирани набори от данни и анотиране на данни за обучение на AI модели.

Най-добрите функции на TranscribeMe

Обработвайте видео и аудио файлове в над 15 формата, включително MP3, MP4, WAV и AIFF.

Превеждайте аудио, видео и текстови файлове на над 15 езика

Качвайте файлове чрез уеб или чрез вашите Android и iOS устройства

Достъп до над 2 милиона експертни транскриптори за точни транскрипции, дори при различни акценти и употреба на технически термини.

Ограничения на TranscribeMe

Одобрение на транскрипцията, изготвена от човек, отнема до пет дни.

Допълнителни разходи за добавяне на идентификатори на говорители и времеви отметки към транскрипциите

Цени на TranscribeMe

Машинна транскрипция: 0,07 долара на минута

Машинна транскрипция, редактирана от човек: 0,79 долара на минута

Превод: 0,11 долара на дума

Набори от данни за обучение на AI: 2,00 долара на минута

Анотиране на данни: 0,10 $ за задача

Оценки и рецензии за TranscribeMe

G2: 4,5/5 (3 отзива)

Capterra: 4,7/5 (7 отзива)

4. Otter

Otter. ai е една от водещите услуги за автоматизирана транскрипция на пазара, на която се доверяват марки като UCLA, IBM и Rakuten. Тя не само транскрибира аудио и видео файлове, но и предлага запис и транскрипция в реално време както за лични, така и за виртуални събития.

Ключова характеристика е безпроблемната интеграция с календарите на Google и Microsoft. Това позволява на Otter автоматично да се присъединява и да транскрибира вашите срещи, лекции и интервюта в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

След срещите Otter генерира и споделя обобщени бележки от срещата с всички участници по имейл. Инструментът за транскрипция с изкуствен интелект е чудесен за бързи текстови и аудио или видео файлове, при които трябва да премахнете и фоновия шум.

Най-добрите функции на Otter

Експортирайте транскрипции в TXT, DOCX, PDF, SRT и MP3

Сътрудничество в Otter Editor с подчертавания, бележки, коментари, изображения и задачи за действие

Регулирайте скоростта на възпроизвеждане (от 0,5x до 3x) с опция за прескачане на мълчанието за по-бързо коригиране на грешките.

Персонализирайте Otter, за да разпознава конкретни имена, жаргон и акроними.

Ограничения на Otter

Услугите за транскрипция поддържат само английски език.

Автоматизираният инструмент за транскрипция не е идеален за акценти извън САЩ и Великобритания.

Безплатна транскрипция за само три импорта на аудио/видео файлове на акаунт

Цени на Otter

Безплатно

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 40 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Otter

G2: 4. 0/5 (118 отзива)

Capterra: 4,5/5 (68 отзива)

5. Temi

чрез Temi

Temi, разработено от създателите на Rev. com, се фокусира върху транскрибирането на аудио и видео файлове на английски език. То произвежда 90-95% точни транскрипции (когато качеството на аудиото е добро) само за 5-10 минути.

За разлика от подобни инструменти, Temi се фокусира върху простотата и не предлага излишни екстри. Разполага с минималистичен табло за проследяване на миналите ви транскрипции и интуитивен редактор за довършване на транскрипциите. ✨

Ако се нуждаете от лесен за използване, бърз и точен инструмент за еднократни транскрипции, Temi е отличен избор като един от най-добрите инструменти за AI транскрипция в този списък.

Най-добрите функции на Temi

Качвайте файлове в над 25 формата, включително MP3, MP4, M4A и AAC.

Изтеглете транскрипции в TXT, DOCX, PDF, SRT и VTT

Споделяйте транскрипции чрез линк или имейл с членовете на екипа

Изберете текст в редактора, за да го маркирате, зачеркнете, коментирате или прескочите до конкретни аудио секции.

Ограничения на Temi

Услугите за транскрипция имат ограничена езикова поддръжка

Споделените транскрипции могат да бъдат редактирани от всеки

Цени на Temi

0,25 $ на аудио минута

Оценки и рецензии за Temi

G2: 5. 0/5 (1 рецензия)

Capterra: Няма отзиви

6. Sonix

чрез Sonix

Sonix създава автоматични транскрипции на над 38 езика и с различни акценти, включително английски, френски, испански и китайски. Всяка транскрипция включва времеви кодове и идентификация на говорещия за по-голяма яснота.

В допълнение към транскрипцията, Sonix предлага автоматизиран превод, субтитри и резюмета. Освен това има интерактивен уеб редактор за редактиране в реално време.

Sonix се интегрира с над 25 инструмента – от Dropbox и Evernote до Zoom и Loom – което прави вашите работни процеси по транскрипция по-гладки и по-ефективни.

Най-добрите функции на Sonix

Създайте персонализирани речници, за да подобрите точността при множество проекти.

Организирайте транскрипциите в папки с конкретни разрешения за достъп

Обобщете транскрипциите в няколко изречения или точки

Използвайте персонализирани етикети, за да проследявате и актуализирате статуса на транскрипцията.

Ограничения на Sonix

Не поддържа транскрипции в реално време

Точността намалява при лошо качество на аудиото, силни акценти и фонов шум (в сравнение с другите AI инструменти за транскрипция в този списък).

Цени на Sonix

Стандартен: 10 $/час

Премиум: 5 $/час + 22 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sonix

G2: 4,7/5 (21 отзива)

Capterra: 4,9/5 (117 отзива)

7. Transkriptor

чрез Transkriptor

Transkriptor е услуга за транскрипция с изкуствен интелект с точност до 99%. Качвайте файлове от различни източници, включително YouTube, Google Drive и дори WhatsApp.

Подобно на повечето инструменти, можете да си сътрудничите с екипа си в редактора на платформата и да експортирате транскрипцията си във формати TXT, DOCX и SRT.

Това, което отличава Transkriptor от останалите, е поддръжката на над 100 езика. Това го прави идеален за бизнеса и създателите на съдържание, които искат да достигнат и да ангажират международна аудитория.

Най-добрите функции на Transkriptor

Организирайте транскрипциите в папки

Автоматично откриване на различни говорители и редактиране на етикетите на говорителите

Персонализирайте транскрипциите, като зададете размера на параграфите, обедините сегменти от един и същ говорител и включите времеви отметки и имена на говорители.

Настройте AI асистента за писане , за да се присъединявате автоматично, записвате и транскрибирате срещи в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Ограничения на Transkriptor

Ограничени опции за експортиране в сравнение с други инструменти

Трудности при разпознаването на сложни думи и шепотна реч

Цени на Transkriptor

Lite: 9,99 $/месец (5 часа)

Премиум: 24,99 $/месец (40 часа)

Бизнес: 30 $/месец на член (50 часа)

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Transkriptor

G2: 4,7/5 (27 отзива)

Capterra: 4,6/5 (159 отзива)

8. Fireflies

Fireflies. ai, подобно на други инструменти, транскрибира аудио и видео съдържание. Основната му роля обаче е да ви служи като асистент по време на срещи, като записва, транскрибира и обобщава вашите срещи.

Fireflies се отличава с анализи на срещите (като време за говорене на говорителя, употреба на пълнителни думи и съотношение между говорене и слушане) за подобряване на бъдещите срещи. Това е идеалният инструмент за маркетингови, търговски и продуктови екипи, които искат да усъвършенстват своите комуникационни стратегии, за да привлекат повече клиенти. ?

Най-добрите функции на Fireflies

Качете MP3, MP4, WAV и M4A файлове и експортирайте транскрипции във формати DOCX, CSV, PDF, SRT и JSON.

Транскрибирайте срещи и файлове на над 60 езика

Използвайте интелигентното търсене, за да проследявате говорителите, темите на срещите и важните детайли (като въпроси и действия, които трябва да се предприемат).

Интегрирайте с над 40 диалера, видеоконферентни, съхранение, CRM и инструменти за управление на проекти.

Ограничения на Fireflies

Няма мобилно приложение

Поддържа само един език на среща

Транскрипциите не могат да бъдат превеждани на други езици.

Цени на Fireflies

Безплатно

Pro: 18 $/месец на работно място

Бизнес: 29 $/месец на работно място

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Fireflies

G2: 4,5/5 (85 отзива)

Capterra: 4. 0/5 (5 отзива)

9. Verbit

чрез Verbit

Verbit използва както AI, така и човешки експерти, за да предостави точни услуги за транскрипция, субтитри, аудио описание и превод. След като AI генерира първите чернови, той се свързва с мрежа от над 5000 професионални транскрибатори, които ги коригират и редактират. ✍️

Макар платформата да обслужва широка аудитория, тя работи най-добре за екипи в областта на висшето образование, правото и медиите.

Най-добрите функции на Verbit

Създавайте точни транскрипции дори при шумно аудио

Получавайте субтитри и транскрипции на живо за виртуални събития на платформи като Zoom и Webex.

Получавайте транскрипции във формати TXT, DOCX, PDF, CSV и JSON.

Интегрирайте с над 20 външни приложения, включително Blackboard, Canvas и Kaltura.

Ограничения на Verbit

Поддържа само английски и испански език.

Без подчертаване на думи по време на възпроизвеждане

Цени на Verbit

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Verbit

G2: 4. 3/5 (55 отзива)

Capterra: 5. 0/5 (1 рецензия)

10. Scribie

чрез Scribie

Scribie е друг софтуер за транскрипция, който комбинира изкуствен интелект и човешки интелект, за да създава транскрипции с впечатляваща точност от над 99%. Редактирайте транскрипциите с помощта на онлайн редактора и поискайте повторно преразглеждане без допълнителни разходи. Този ангажимент към качеството им е спечелил доверието на гиганти в индустрията като Google, Amazon, PayPal и Airbnb.

Най-добрите функции на Scribie

Качете файлове от вашия компютър, YouTube, Google Drive, Dropbox и OneDrive.

Транскрибирайте файлове в над 25 формата, включително MP3, MP4 и FLAC.

Получавайте транскрипциите си по-бързо, тъй като срокът за изпълнение включва уикендите и празниците.

Настройте транскрипциите, за да включват стриктно дословно преписване, времеви отметки и услуга за бърза транскрипция.

Ограничения на Scribie

Поддържа само английски език.

Навигацията в платформата може да бъде объркваща за начинаещите

Цени на Scribie

1,25 долара на аудио минута

Оценки и рецензии за Scribie

G2: 4,7/5 (3 отзива)

Capterra: 4,5/5 (2 отзива)

11. Nova A. I.

Nova A. I. е лесен за използване инструмент, който ви позволява да добавяте субтитри към видеоклипове. Качете видеоклипове от вашия компютър или ги импортирайте от YouTube или TikTok. Използвайте функцията за автоматични субтитри, за да генерирате субтитри с точност до 96%. Ако е необходимо, можете ръчно да въведете субтитри от нулата или да редактирате качен файл със субтитри.

Тези функции правят Nova A. I. идеален за създатели на съдържание и маркетинг специалисти, които искат да създават интересни видеоклипове и да достигнат до по-широка аудитория. ?

Най-добрите функции на Nova A. I.

Превеждайте субтитри на над 100 езика и с различни акценти

Форматирайте субтитрите, като настроите типа, цвета, размера и разстоянието между буквите на шрифта.

Редактирайте видеоклипове, като добавяте множество видеоклипове, преходи и интерактивни елементи, като надписи и емотикони.

Добавете постоянни субтитри към видеото или ги изтеглете отделно като SRT или TXT файл.

Ограничения на Nova A. I.

Без контрол на скоростта на възпроизвеждане

Не можете да зададете максимален брой редове или символи за субтитрите

Цени на Nova A. I.

Безплатно

Основен: 10 $/месец (150 минути)

Pro: 18 $/месец (300 минути)

Бизнес: 55 $/месец (900 минути)

Оценки и рецензии за Nova A. I.

G2: Няма отзиви

Capterra: 5. 0/5 (1 рецензия)

Транскрибирайте със скоростта на мисълта с помощта на изкуствения интелект

Всяка от тези AI инструменти за транскрипция е проектирана, за да улесни вашите работни процеси за преобразуване на реч в текст. Изберете подходящия, за да намалите грешките и да освободите време, за да се съсредоточите върху задачи с висока стойност.

Говорейки за задачи, ClickUp е перфектният инструмент за управление на проекти, който ви помага да бъдете организирани и да следите задачите си. Когато комбинирате AI транскрипцията с ClickUp, можете да сте сигурни, че ще уловите всяка дума, ще я превърнете в изпълнима задача и ще осигурите безпроблемно изпълнение. ?

Опитайте безплатния план на ClickUp и се убедете сами.