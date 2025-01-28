10-те най-добри AI инструмента за срещи и асистенти за срещи през 2025 г.

Повечето от нас са запознати с провеждането на срещи. Независимо дали ги организирате, участвате в тях или сте натоварени с воденето на бележки, често има много повече неща, на които да се концентрирате, освен самата среща.

Развитието на инструментите за изкуствен интелект (AI) за срещи означава, че можем да се освободим от част от административната работа, за да бъдем по-активни участници. ?

Искате AI инструмент за водене на бележки, който извлича ключовите моменти и създава подредени обобщения? Или може би се нуждаете от такъв, който да ви помогне с планирането и воденето на бележки за следващата ви видеоконференция? Каквато и да е ситуацията, има AI инструмент за срещи, който да ви помогне.

Нека се запознаем с някои от най-добрите AI инструменти за срещи, включително задължителни функции, предимства, недостатъци, цени и други, за да ви помогнем да изберете най-добрия AI асистент за срещи.

AI инструментите за срещи трябва да улесняват целия процес на срещата или вземането на решения – независимо дали става дума за автоматично създаване на обобщения на срещите или за транскрибиране на срещата в реално време. Най-добрите AI асистенти за срещи спестяват време, енергия и пари, затова си струва да намерите подходящия за вас. ?

Когато сравнявате AI инструменти за срещи, задайте си следните въпроси:

Функции: Този инструмент включва ли необходимите ви функции и функционалности?

Експертност: Инструментът изпълнява ли една функция много добре или ви предлага набор от функции?

Употреба: Можете ли да използвате платформата за различни Можете ли да използвате платформата за различни видове срещи или само за вътрешни срещи?

Интеграции : Работи ли помощният инструмент с Работи ли помощният инструмент с платформи за видеоконферентна връзка или платформи за срещи като Zoom, Webex или Google Meet? А с приложения за съобщения като Slack или Microsoft Teams? Има ли разширение за Chrome с изкуствен интелект

Потребителско изживяване: Инструментът лесен ли е за научаване и използване?

Цени: Софтуерът за управление на срещи с изкуствен интелект попада ли в бюджета ви? Софтуерът за управление на срещи с изкуствен интелект попада ли в бюджета ви?

Всеки екип има малко по-различни нужди, затова помислете за вашите уникални цели. Може би искате да спестите време, прекарано в писане на протоколи от срещи, или се нуждаете от по-бърз начин за създаване на обобщения от срещи. Обмислете вашите нужди и използвайте списъка по-горе, за да създадете кратък списък с подходящите опции.

С толкова много шум около AI инструментите, намирането на най-добрия за срещи може да бъде трудна задача. Ето защо ние свършихме работата за вас. Ето нашият списък с най-добрите AI инструменти за срещи, които ще оптимизират процеса ви от начало до край.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

С появата на ClickUp AI, любимата платформа за управление на проекти на всички вече е един от най-добрите AI асистенти за срещи, налични днес. Този AI асистент е съобразен с работата, която вършите, благодарение на стотици ръчно изработени AI инструменти. ⚒️

Използвайте ClickUp AI, за да обобщите вашите срещи, а след това автоматизирайте списък с действия, които можете да превърнете в задачи за миг. Незабавното превръщане на бележките от срещите ви в списъци със задачи спестява време, държи екипа ви отговорен и поддържа високи нива на производителност.

Обобщавайте бележките от срещите за секунди с ClickUp AI

Разбира се, ClickUp е мястото, където можете да свършите цялата си работа на едно място. Освен ClickUp AI, получавате достъп до обширна библиотека с шаблони за оптимизиране на работния ви процес, включително този шаблон за дневен ред от ClickUp. Управлявайте всичките си списъци със задачи и действия с ClickUp Tasks. Създавайте и споделяйте документи с членовете на екипа и създавайте съвместни дневни редове за срещи с ClickUp Docs.

Най-добрите функции на ClickUp:

Получете незабавно висококачествено обобщение на срещата, което обхваща ключовите моменти и решения.

Извлечете задачите за действие от срещите, документите и задачите, за да създадете списък с неща за вършене.

Създавайте и споделяйте дневен ред на срещите с ClickUp Docs

Използвайте вградените шаблони, за да спестите време при създаването на нови дневни редове и бележки от срещи.

Скоро: Създаване на задачи и подзадачи с метаданни Smart Fill, за да спестите време

Скоро: Получавайте обобщения на срещите по вашите проекти и ежедневните събрания

Ограничения на ClickUp:

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение все още.

ClickUp AI е достъпен само в платените планове.

Цени на ClickUp:

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3700 отзива)

2. Airgram

Чрез Airgram

Airgram е AI асистент за срещи, създаден да се занимава с детайлите, за да можете да се концентрирате повече върху самата среща. Инструментът записва срещите, транскрибира ги и ги обобщава, за да можете лесно да споделяте срещите и гласовите разговори с другите. ?

Най-добрите функции на Airgram:

Използвайте AI на Airgram, за да превърнете аудио и видео записи в текстови транскрипции.

Поканете Airgram да записва автоматично насрочените срещи

Организирайте бележките си от срещите на едно място

Споделяйте откъси от срещи и връзки с вътрешни и външни контакти.

Ограничения на Airgram:

Някои потребители съобщават, че AI има затруднения да разграничава говорителите.

Транскрипциите понастоящем са достъпни само на английски език.

Цени на Airgram:

Безплатен план

Плюс: 18 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Airgram:

G2: 4,6/5 (над 60 отзива)

Capterra: н/д

3. Otter

Чрез Otter

Otter е AI инструмент, който се грижи за транскрипцията в реално време и записването на бележки от срещите. Този AI инструмент за срещи включва съвместни бележки и транскрипции, обобщение на срещата в реално време и възможност за възлагане на задачи на участниците. ?

Най-добрите функции на Otter:

Добавяйте акценти и коментари към транскрипциите на срещите и ги превърнете в задачи за изпълнение.

Поканете Otter на насрочени онлайн срещи и записвайте бележки, дори ако не можете да присъствате.

Получавайте незабавни отговори от AI и вашия екип, без да напускате срещата с Otter AI Chat.

Автоматично изпращане на обобщение до участниците в срещата

Ограничения на Otter:

Няма подкана за прекратяване на записа, така че е лесно да оставите Otter да записва разговора ви по невнимание.

Потребителите съобщават, че не можете да редактирате аудио файла след това, за да премахнете чувствителна информация, преди да го споделите.

Цени на Otter:

Безплатен план

Pro : 10 $/месец на потребител

Бизнес: 20 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Otter:

G2: 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

4. Fathom

Чрез Fathom

Fathom е безплатен AI инструмент за водене на бележки, който можете да поканите да се присъедини към видео срещите ви, за да записва, транскрибира и обобщава срещите. Инструментът ви дава незабавен достъп до записа на разговора след срещата, транскрипциите и всички ваши подчертани клипове. ?

Най-добрите функции на Fathom:

Автоматично обобщавайте вашите срещи

Синхронизирайте бележките от разговорите с вашата CRM система

Копирайте обобщения и бележки между платформи без проблеми с форматирането.

Използвайте на 7 езика, включително английски, испански и френски.

Разберете ограниченията:

Някои потребители съобщават, че изкуственият интелект в това приложение за водене на бележки има затруднения при разграничаването на гласовете по време на големи срещи.

Няма версия в „лек режим“, което може да бъде предизвикателство за някои потребители с астигматизъм.

Разберете цените:

Безплатно

Оценки и рецензии на Fathom:

G2: 5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (8 отзива)

5. Fireflies. ai

Чрез Fireflies

Fireflies. ai е AI асистент за срещи, който автоматизира вашите бележки от срещи. Използвайте го, за да транскрибирате срещи, да ги обобщавате и да създадете библиотека с предишни срещи, която можете да претърсвате и преглеждате. ?

Най-добрите функции на Fireflies. ai:

Транскрибирайте разговори от приложения за видеоразговори, аудио файлове и телефонни апарати.

Използвайте търсенето, задвижвано от изкуствен интелект, за да филтрирате минали разговори.

Анализирайте времето за изказвания на говорителите, разберете настроенията и проследявайте свои собствени теми, като например споменавания на конкуренти.

Споделяйте бележките от срещите с другите чрез приложения за сътрудничество като Slack.

Ограничения на Fireflies. ai:

Някои потребители смятат, че броят на предложените действия е прекалено голям за продължителността или дълбочината на техните срещи.

Fireflies. ai работи само за вътрешни срещи, така че не можете да го използвате като помощник за водене на бележки при външни разговори.

Цени на Fireflies. ai:

Безплатен план

Pro: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 19 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Fireflies. ai:

G2: 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4/5 (5 отзива)

6. Sembly

Чрез Sembly

Sembly е AI инструмент за срещи, който води бележки от срещите, обобщава ги и ви дава полезна информация благодарение на вградената функция за чат. Водете бележки от срещите си и ги синхронизирайте с инструменти за управление на задачите, за да можете да работите по-ефективно. ✍️

Най-добрите функции на Sembly:

Намерете предишни срещи с помощта на функцията за търсене.

Добавяйте бележки с времеви отметки и маркери, за да подчертаете ключовите моменти и изводи.

Използвайте Semblian, вградения чат, за да получите отговори и да генерирате последващо имейл съобщение въз основа на вашия разговор или среща.

Изпратете Sembly на срещи, на които не можете да присъствате, и прегледайте бележките от разговора, когато имате възможност.

Ограничения на Sembly:

Някои потребители са имали затруднения при добавянето на Sembly към разговори в последния момент.

Sembly понастоящем е достъпно само на английски език.

Цени на Sembly:

Безплатен план

Професионална версия: 10 $/месец за един потребител

Екип: 20 $/месец за до 40 потребители

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sembly:

G2: 4,3/5 (10+ отзива)

Capterra: н/д

7. Avoma

Чрез Avoma

Avoma е цялостен AI асистент за срещи и инструмент за анализ на приходите, който оптимизира целия процес на провеждане на срещи. Инструментът предлага шаблони за дневен ред, съвместно водене на бележки, автоматично записване, транскрипция на живо и бележки, генерирани от AI. ?

Най-добрите функции на Avoma:

Използвайте вградените шаблони за дневен ред и ги изпратете на участниците, за да дадат своето мнение.

Търсете в транскрипции и записи и се връщайте към отбелязаните раздели.

Създавайте бележки от срещи, подобни на човешките, с помощта на изкуствен интелект

Добавяйте бележки, коментари и споменавания в бележките си от разговори или срещи.

Ограничения на Avoma:

Някои потребители смятат, че слушането на транскрипции с по-висока скорост води до изрязване на думи.

Може да отнеме няколко минути, докато Avoma се присъедини към среща, насрочена в последния момент.

Цени на Avoma:

Безплатен план

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Плюс: 49 $/месец на потребител

Бизнес: 79 $/месец на потребител

Enterprise: 149 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Avoma:

G2: 4,6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 5/5 (5 отзива)

За повече AI инструменти за анализ на приходите, разгледайте тези алтернативи на Gong!

8. Supernormal

Чрез Supernormal

Supernormal е AI инструмент за срещи, който автоматично прави бележки, ги доусъвършенства и форматира, така че да са готови за употреба. Съхранявайте бележките си от срещите на едно място, синхронизирайте ги с инструменти на трети страни и ги споделяйте незабавно с участниците в срещата. ?️

Най-добрите функции на Supernormal:

Записвайте автоматично важните детайли с AI за водене на бележки

Персонализирайте свои собствени шаблони, за да съответстват на вашия стил на писане и водене на бележки.

Създайте библиотека с възможност за търсене на предишни разговори, разговори и срещи.

Създайте списък с действия, които можете да отметнете.

Ограничения на Supernormal:

Някои потребители установиха, че софтуерът за изкуствен интелект не прави ясно разграничение между различните гласове.

Цената се определя въз основа на броя минути, които записвате месечно, а не въз основа на фиксирана месечна такса за потребител.

Супернормални цени:

Безплатен план

Про: Започва от 24 $/месец за 1000 минути на месец

Оценки и рецензии за Supernormal:

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: н/д

9. Прегледайте отново

Чрез Rewatch

AI функционалността на Rewatch ви позволява автоматично да записвате, споделяте и работите съвместно с екипа си по време на видео срещи. Получавайте подробности с записи от срещите, преглеждайте отново важни моменти с времеви отметки и получавайте достъп до записите си в централен видео център. ?

Гледайте отново най-добрите функции:

Автоматично записване и транскрибиране на виртуални срещи

Съхранявайте всичките си видеоразговори и екранни записи на едно място

Сътрудничество с екипа ви чрез споделяне на идеи, обсъждане на обратна връзка и задаване на въпроси

Получете поддръжка на повече от 30 езика

Ограничения за повторно гледане:

Някои потребители биха искали да е по-лесно да намират или филтрират разговори въз основа на говорителя.

Макар че можете да изтегляте видеоклипове в мобилното приложение, тази функция не е достъпна в уеб версията.

Цени за повторно гледане:

Безплатен план

Екип: 19 $/месец на потребител

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Прегледайте отново оценките и рецензиите:

G2: 4,6/5 (над 80 отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

10. Джейми

Чрез Джейми

jamie е нов AI инструмент за срещи, който се фокусира върху създаването на обобщения на срещите. Когато поканите този AI асистент за срещи на разговора си, той слуша аудиозаписа и обобщава всичко, което е било обсъдено.

Най-добрите функции на Jamie:

Запишете обобщение на срещата, създадено с помощта на изкуствен интелект, за броени секунди.

Използвайте ги с всеки софтуер за срещи.

Изберете дали искате просто или подробно обобщение.

Ограничения на Jamie:

jamie създава само обобщения на срещи, така че ще ви е необходим друг инструмент за записи, клипове или пълни транскрипции.

Тъй като това е нов инструмент, Jamie в момента приема нови потребители от списък с чакащи.

Цени на Jamie:

От 24 евро/месец (около 26 долара/месец)

Оценки и рецензии на Джейми:

G2: н/д

Capterra: н/д

Благодарение на AI технологията, много инструменти ви позволяват да бъдете по-присъстващи в срещите, продажбените разговори и демонстрациите на живо. С различните софтуерни опции в този списък ще намерите най-добрия AI асистент за срещи за вашите нужди и ще започнете да оптимизирате процеса си.

Когато сте готови да оптимизирате целия си работен процес, не търсете по-далеч от ClickUp. Нашата всеобхватна платформа за продуктивност ви помага да опростите процесите си, да си сътрудничите безпроблемно с другите и да се интегрирате с хиляди други инструменти, които вече използвате. ?

Освен това, ClickUp AI е вашият личен асистент, задвижван от изкуствен интелект, който може да пише обобщения на срещи и да създава задачи, които можете да превърнете в списъци със задачи за изпълнение за броени секунди.

Но не се доверявайте само на думите ни. Опитайте ClickUp безплатно, за да откриете по-добър начин да управлявате срещите си и работния си живот като цяло!