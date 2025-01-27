10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Gong през 2025 г.

Gong. io предлага на търговските представители начин да разширят своите познания, взаимодействия и приходи с помощта на изкуствен интелект (AI). Това обаче не е единственият инструмент в тази област. С появата на много алтернативи на Gong през последните години, си струва да видите как се развива конкуренцията, за да разберете дали това все още е подходящият инструмент за вас.

В този наръчник ще разгледаме най-добрите алтернативи на Gong. Ще се запознаем с най-добрите им функции, ограничения и цени. Нека разберем дали има нова алтернатива на този популярен софтуер за изкуствен интелект, която може да ви предостави богата информация за продажбите и още много други неща. ?

Какво трябва да търсите в алтернатива на Gong?

Gong е предпочитана от екипите по продажби и приходи като SaaS платформа за анализ на приходите и подпомагане на продажбите, задвижвана от изкуствен интелект, така че е логично да се нуждаете от подобни функции, когато обмисляте алтернатива. Потърсете инструменти, които ви позволяват да получите информация за взаимодействията на вашите клиенти. Подходящият инструмент ще ви помогне да анализирате тези данни, за да сключите повече сделки, да увеличите производителността и да повишите приходите.

Когато обмисляте най-добрите алтернативи на Gong, обърнете специално внимание на области като:

Леснота на използване: Платформата за продажби лесна ли е за използване? Изисква ли дълъг процес на обучение?

Набор от функции: Има ли всички функции, от които се нуждаете? Липсват ли някои? Прекалено ли е сложна?

Съвместимост: Алтернативата на Gong съвместима ли е с вашите съществуващи технологии? Може ли да замести и други инструменти?

Цени : Новият инструмент по-скъп или по-евтин ли е от Gong? Попада ли в рамките на бюджета ви?

Оценки и рецензии: Какво мислят реалните потребители за инструмента? Има ли висока оценка?

Всеки екип по продажбите има уникални нужди, но горните функции определено са тези, които трябва да търсите в новата си алтернатива на Gong. Помислете дали имате нужда от автонабиране, обучение по продажби, обобщения на срещи и други функции, освен стандартните функции на платформата за продажби. Обмислете целите си и как работите най-добре и използвайте това, за да съставите списък с най-добрите алтернативи на Gong.

10-те най-добри алтернативи на Gong за екипи по продажбите

ClickUp AI позволява на екипите по продажбите да бъдат по-уверени в комуникациите си чрез проверка, съкращаване или изготвяне на чернови на имейли.

Екипите по продажбите харесват инструменти като Gong, защото те обединяват на едно място редица функции за продажби. Има един инструмент, който отива още по-далеч и улеснява целия процес на продажби в един централен хъб – това е ClickUp. ✨

Нашият софтуер за управление на продажбени проекти ви предоставя лесен начин да преглеждате вашата продажбена фуния, да проследявате активността на акаунтите и да автоматизирате вашите продажбени процеси, за да можете да работите по-добре, а не по-усилено. Автоматично задавайте задачи въз основа на етапите и логиката на процеса, задействайте актуализации на статуса и информирайте вашия екип по продажбите коя задача или потенциален клиент да се заеме след това.

Една от най-добрите характеристики на ClickUp е огромната колекция от лесни за използване шаблони, включително шаблони за отчети за продажбите. Вижте бързо как се представя вашият екип по продажбите с този шаблон за отчет за продажбите от ClickUp. Идентифицирайте постиженията си в продажбите и вижте кога са се случили, сумата на продажбите и прогнозите си за продажбите на едно място.

Използвайте ClickUp AI, за да ускорите работните си процеси по продажбите и да автоматизирате малките, повтарящи се задачи, като по този начин дадете на агентите си повече време да сключват сделки. Автоматично обобщавайте срещи, създавайте действия и генерирайте задачи въз основа на разговори.

ClickUp обаче не ви предоставя само място, където да видите какви са вашите продажби. Това е софтуерен инструмент за стратегическо планиране, който оптимизира целия процес на вземане на решения за продажбите, от идентифицирането на потенциален клиент до привличането на клиенти и сътрудничеството по сделката.

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

С толкова много функции, някои потребители може да намерят гъвкавостта и възможностите за персонализиране, които предлага ClickUp, за прекалено много на пръв поглед.

AI функциите на ClickUp са съвсем нови, така че има място за развитие и предлагане на нови функции – вижте пътната карта на ClickUp , за да разберете какво предстои.

Цени на ClickUp:

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. LeadIQ

Чрез LeadIQ

LeadIQ е платформа за проучване на пазара, създадена, за да улесни екипите по продажбите да сключват повече сделки. Платформата предоставя начин за събиране и синхронизиране на данни за клиенти от различни точки на контакт, определяне кога да се свържете с ключови клиенти и писане на персонализирани съобщения, за да спечелите потенциалните си клиенти. ✏️

Най-добрите функции на LeadIQ:

Разберете дали потенциалните клиенти си заслужават да бъдат преследвани

Избягвайте дублирането, като проверите дали даден потенциален клиент вече се обслужва от член на екипа.

Създайте големи списъци, които да използвате за продажбени кампании

Ограничения на LeadIQ:

Имейл адресите на потенциалните клиенти не винаги са проверени и понякога предлагат подход на „най-добро предположение“, който може да не е точен.

Някои потребители съобщават, че импортирането на данните в други системи може да отнеме повече време от очакваното.

Цени на LeadIQ:

Freemium: 0 $/месец на потребител

Essential: 75 $/месец на потребител

Предимство: 130 долара на месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за LeadIQ Prospector:

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

3. Outreach

Чрез Outreach

Outreach е друга платформа за продажби, която предоставя на мениджърите и търговците инструменти за изграждане на тръба за продажби и сключване на сделки на по-предвидима основа. Този AI инструмент помага при ангажираността в продажбите, управлението на сделките, интелигентността в разговорите и др. ?️

Най-добрите функции на Outreach:

Шаблоните улесняват започването

Автоматизирайте задачите и оптимизирайте работния процес по продажбите

Идентифицирайте най-добрите потенциални клиенти с инструменти за оценка на потенциални клиенти

Ограничения на обхвата:

Може да бъде предизвикателство да се върнете към бележките, които сте направили по-рано за контактите си; някои потребители съобщават

Някои потребители биха искали да има по-подробни опции за отчитане.

Цени за Outreach:

Стандарт: Свържете се с нас за цени

Професионална: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Outreach:

G2: 4,3/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

4. Clari

Чрез Clari

Clari се фокусира върху точността на приходите, като позволява на екипите да използват данни и интелигентни алгоритми, за да спечелят повече сделки и да задържат вече съществуващите си клиенти. Събирайте данни, създавайте съвместни планове за действие и използвайте управлението на тръбопровода, за да проведете по-ефективен процес на продажби от начало до край. ✔️

Най-добрите функции на Clari:

Извършвайте по-точни прогнози за продажбите за вашия екип по продажбите.

Синхронизирайте автоматично данните с вашата CRM система

Въвеждайте промени в движение с интуитивното мобилно приложение

Ограничения на Clari:

Инструментът понякога може да бъде прекалено проактивен, когато става въпрос за предлагане на следващите стъпки; някои потребители съобщават

Някои потребители съобщават за проблеми, когато се опитват да видят цялата година в модула си за прогнозиране.

Цени на Clari:

Изпълнение: Свържете се с нас за цени

Прогнозиране : Свържете се с нас за цени

Платформа: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Clari:

G2: 4,6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)

5. LeadLoft

Чрез LeadLoft

Платформата на LeadLoft предоставя на екипите по продажбите централизирано място за проучване, контакти и проследяване. Инструментът разполага с автоматизирани наръчници, предназначени да помогнат за започването на разговори с клиенти, вградени календарни резервации и управление на тръбопровода, за да се идентифицира кога сключвате сделки. ?

Най-добрите функции на LeadLoft:

Автоматизирайте продажбените разговори с потенциални клиенти, използвайки готови сценарии.

Създайте персонализирани продажбени фунии и създайте персонализирани списъци с контакти.

Създавайте кампании за съобщения в LinkedIn директно в платформата

Ограничения на LeadLoft:

Показателите и опциите за отчитане за имейл кампаниите могат да се усещат като ограничени; някои потребители казват

Някои потребители биха искали да има вградени функции за масова автоматизация.

Цени на LeadLoft:

All-Access: 100 $/месец (включва 2 потребители – допълнителните потребители са 100 $/месец на потребител)

Управлявана услуга: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за LeadLoft:

G2: 5/5 (10+ рецензии)

Capterra: н/д

6. Fireflies. ai

Fireflies се различава от другите алтернативи на Gong в този списък, тъй като не е пряко платформа за анализ на приходите. Вместо това, екипите по продажбите могат да използват Fireflies за автоматично транскрибиране, обобщаване и анализиране на гласови разговори. Това AI-базирано приложение се интегрира с други инструменти във вашия работен процес по продажбите и успеха на клиентите, включително ClickUp, за да създава последващи задачи от теми на разговори.

Fireflies. ai най-добри характеристики:

Генерирайте автоматично резюме на срещата

Разберете резултата за времето за говорене на всеки участник

Интегрира се с популярни приложения за видеоконферентна връзка като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet.

Ограничения на Fireflies. ai:

Някои потребители съобщават, че потребителският интерфейс понякога може да бъде объркващ.

Можете да записвате и транскрибирате само срещи в рамките на вашата организация, а не такива, в които участвате другаде.

Fireflies. ai цени:

Безплатни

Предимство: 18 долара на месец на потребител

Бизнес: 29 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Fireflies. ai оценки и рецензии:

G2: 4,5/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4/5 (5 отзива)

7. Avoma

Чрез Avoma

Avoma е друг AI асистент за срещи, който не само записва информация от срещи и разговори, но и предлага информация за разговорите и приходите. Приложението предлага автоматично записване и транскрипция на срещи, съвместно водене на бележки, бележки, генерирани от AI, и вградена информация за приходите. ?

Най-добрите функции на Avoma:

Получете полезна информация за срещите с автоматична транскрипция и бележки

Добавете записване и проследяване на разговори към платформи като Zoom и Google Meet.

Идентифицирайте излишните думи, за да можете да предоставите по-добро обслужване на клиентите при бъдещи разговори.

Ограничения на Avoma:

Понастоящем платформата разполага само с функционалност за транскрибиране на продажбени разговори и срещи, проведени на английски език.

Някои потребители съобщават, че добавянето на бележник към непланирана среща може да отнеме 5-10 минути.

Цени на Avoma:

Основна: 0 $/месец на потребител

Стартово ниво: 24 $/месец на потребител

Плюс: 59 $/месец на потребител

Бизнес: 79 $/месец на потребител

Enterprise: 149 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Avoma:

G2: 4,6/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 5/5 (5 отзива)

8. Jiminny

Чрез Jiminny

Jiminny е платформа за анализ на разговори, предназначена за екипи по продажбите, които искат да увеличат приходите си, като разберат как се свързват с клиентите. Платформата записва разговори, анализира взаимодействията с клиентите и предлага информация, която помага на екипа ви по продажбите да се развива. ?

Най-добрите функции на Jiminny:

Разберете съотношението на изказванията си, за да бъдете по-внимателен участник в срещите.

Вижте статистиките на другите членове на екипа, за да се мотивирате да се подобрите.

Прегледайте записите, за да чуете какво са казали вашият екип по продажбите и клиентът.

Ограничения на Jiminny:

Някои потребители смятат, че транскрипциите на разговорите не винаги са напълно точни.

Не винаги е лесно да се разбере как да се споделят видеоклипове; някои потребители съобщават

Цени на Jiminny:

100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Jiminny:

G2: 4,6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (10+ отзива)

9. Zoom IQ

чрез Zoom IQ

Ако редовно използвате Zoom за видеоразговори и срещи, си заслужава да обмислите добавката им за интелигентен анализ на разговорите. Zoom IQ for Sales има за цел да подобри производителността и рентабилността на приходите, като използва информация, получена директно от разговорите ви с клиенти в Zoom. ?

Най-добрите функции на Zoom IQ:

Използвайте разговорна интелигентност, за да подобрите възприятията на клиентите

Дайте подобрена обратна връзка на членовете на екипа, включително оценки за настроенията и ангажираността.

Прогнозирайте точно вашия продажбен канал и идентифицирайте тенденциите в тръбопровода.

Ограничения на Zoom IQ:

Приложението работи само с Zoom, така че е полезно само ако това е вашата предпочитана програма за видеоконферентна връзка.

За Zoom IQ не се знае много, така че има малко мнения на потребители, които да ви помогнат да вземете обосновано решение.

Цени на Zoom IQ:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Zoom IQ:

Няма отделни рецензии за функцията IQ на Zoom, но общите оценки и рецензии за Zoom са както следва:

G2: 4,5/5 (над 53 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 рецензии)

10. Observe. ai

Observe. ai е предназначена за лидери, които искат да подобрят ефективността на своя контактен център. Използвайте платформата, за да получите информация за взаимодействията с клиентите си, да обучавате екипа си за по-добра ефективност и да използвате софтуер за анализ на разговори в реално време, за да подобрите начина, по който работите. ?

Най-добрите функции на Observe.ai:

Използвайте ключови думи, за да намерите бързо взаимодействието с клиента, което търсите.

Ускорете оценките, като четете автоматично генерирани транскрипти на разговори

Обучете търговските агенти как да се подобрят, използвайки интелигентни прозрения

Обърнете внимание на ограниченията на ai:

Понякога протоколите от срещите не винаги са точни; някои потребители съобщават

Някои потребители предполагат, че дългите разговори могат да бъдат автоматично прекъсвани, което води до объркване.

Цени на Observe.ai:

Свържете се с нас за цени

Observe. ai оценки и рецензии:

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: н/д

Подобрете процесите на продажбите на вашия екип с ClickUp

Всеки успешен екип по продажбите се нуждае от място, където да съхранява данните за клиентите си и да извлича полезни заключения, които да подпомогнат стратегията за продажби и приходи. Gong може да е голям играч в тази област, но не е единственият – и този списък показва, че има много възможности в други приложения и инструменти за мениджъри по продажбите, фокусирани върху оптимизацията и растежа на продажбите.

Ако търсите платформа, която не само ви помага да разширите вашите продажби, но и ви предоставя всеобхватен център за продуктивност, изберете ClickUp. Това е приложението, което замества всички останали – предоставя ви едно централно място за управление на знания, ресурси и продажби. Опитайте ClickUp безплатно още днес и се запознайте с най-добрата алтернатива на Gong. ?