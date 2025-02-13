10-те най-добри AI разширения за Chrome за повишаване на производителността през 2025 г.

Ако някога сте имали толкова много отворени раздели, че вече не сте могли да прочетете заглавията им, тогава разбирате какво е претоварване с приложения. Когато се опитваме да свършим работата си и постоянно преминаваме от едно уеб приложение към друго, както браузърите, така и мозъците ни достигат границите на възможностите си.

Имаме нужда от приложения с разширения за браузъра, които да ни улесняват работата.

Разширенията за Google Chrome намаляват натоварването на разделите, а разширенията с вграден изкуствен интелект намаляват и умственото ни натоварване.

Ето 10-те най-добри AI разширения за Chrome, които ще ви помогнат да свършите повече работа за по-малко време (с по-малко раздели).

Какво да търсите в едно AI разширение за Chrome?

AI инструментите не могат да поемат вашата работа на високо ниво. Но те могат да оптимизират вашия работен процес, като проверяват за грешки, пишат, обобщават и се занимават с други повтарящи се задачи. В идеалния случай тези инструменти трябва да ви освободят от натоварената работа.

Най-доброто AI разширение за Chrome за вас ще зависи от вашата роля. Проектните мениджъри ще искат AI инструменти за управление на проекти с функции за водене на бележки. Но разширенията за Chrome за разработчици трябва да включват AI инструменти за кодиране. Потърсете функции, свързани с задачите, които изпълнявате най-често.

Освен това, потърсете тези три ключови функции, за да сте сигурни, че разширението за Chrome ще ви улесни живота:

Обработка на естествен език : AI инструментите зависят от уменията си за обработка на естествен език – способността им да разбират вашите команди и да отговарят правилно. Инструментите, базирани на големи езикови модели като GPT-4 или на машинно обучение, ще осигурят най-добрата обработка на естествен език.

Изскачащи прозорци за чат: Трябва да можете да отворите AI чатбота си от всяка уеб страница, на която се намирате, да му зададете въпрос, да получите отговор и да продължите с деня си.

Скорост: Добрите разширения за Chrome никога не трябва да забавят браузъра ви и винаги трябва да ви помагат да спестявате време.

10-те най-добри AI разширения за Chrome

Имайки предвид тези незаменими функции, ние събрахме 10-те най-добри разширения за Chrome за продуктивност – всички с вграден изкуствен интелект, който ще ви помогне да оптимизирате работния си процес. Разделихме ги според видовете задачи, с които тези инструменти се справят най-добре, за да ви улесним в избора на подходящия за вас AI. 👯

Най-доброто за обобщаване на бележки

Започнете Запазете уебсайтове директно в Tasks или Docs в ClickUp, използвайки разширението за Chrome, за да можете бързо да ги посетите отново по-късно.

ClickUp е лекът срещу претоварването с приложения. 🩺

С инструменти за сътрудничество, писане, мозъчна атака, планиране и шаблони за продуктивност, това приложение може да замести всички други ваши приложения. В допълнение към уеб приложението и мобилните приложения за iOS и Android, можете да получите достъп до функциите на ClickUp от разширението ClickUp Chrome.

Това е едно от най-добрите разширения за Chrome за проектни мениджъри. Можете да създавате задачи, да прикачвате имейли от Gmail или Outlook, да правите и маркирате екранни снимки, да добавяте уеб страници към задачи, да следите времето и да си водите бележки отвсякъде в интернет.

ClickUp AI улеснява воденето на бележки, като генерира обобщения и идентифицира действия за изпълнение за секунди. Така можете да стигнете по-бързо до същността на въпроса. 😍

Най-добри функции

Вземете TL;DR за бележки от срещи, сесии за мозъчна атака и дълги разговори с автоматично обобщаване.

Намерете действия в дълги бележки и ги превърнете в задачи с едно кликване

Добавете контекст към задачите и бележките, като прикачите имейли, екранни снимки или уеб страници.

Ограничения

AI функционалността не е включена в безплатния план.

Цени

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 долара на член на месец

Бизнес: 12 долара на член на месец

Предприятия: Персонализирани цени

Допълнение за изкуствен интелект: Допълнителни 7 долара на месец за всеки член

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3750+ отзива)

2. Seamless. ai

Най-доброто за обобщаване на бележки

Създадено за екипи по продажбите, Seamless. ai е едно от разширенията за Chrome, задвижвани от изкуствен интелект, което ще промени изцяло процеса ви на проучване. Те се описват като търсачка за B2B продажби. С разширението си за Chrome, приложението им се интегрира с любимата ви търсачка. 🔍

Можете да използвате Seamless, за да събирате потенциални клиенти от Salesforce, LinkedIn, Sales Navigator, Recruiter или всеки B2B сайт в интернет. То може да намери контактната информация на лицата, вземащи решения, на B2B уебсайтове, или да използва профила на дадено лице в социалната мрежа LinkedIn, за да предостави проверен телефонен номер и имейл адрес.

Тази програма не само ще ви помогне при създаването на списъци, но и ще ви предостави ценна информация за продажбите, за да направите вашите контакти по-ефективни. Ще видите данни за намеренията, ще научите за текущите технологии, които използват вашите потенциални клиенти, и ще откриете най-належащите им бизнес нужди.

След това можете да импортирате бележките си за потенциални клиенти в Salesforce, HubSpot или предпочитаната от вас CRM система с едно натискане на бутон.

Най-добри функции

Създавайте списъци с идеалните си клиенти с проверена B2B контактна информация, включително мобилни телефони и номера за директно набиране.

Импортирайте бележките си за генериране на лийдове в CRM с едно кликване

Получете допълнителна информация за потенциалните си клиенти, която може да направи вашите контакти по-ефективни.

Ограничения

Някои клиенти съобщават, че не винаги получават точни данни, което може да доведе до високи проценти на отпадане.

Seamless. ai не посочва цените си на сайта си и не осигурява прозрачност на цените, а много от съществуващите клиенти го описват като скъп.

Цени

Безплатни

Основен план: Вижте цената след безплатна регистрация

Pro Plan: Свържете се с отдела по продажбите за цени

План за предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 3. 8/5 (135+ отзива)

3. Джаспър

Най-доброто за генериране на текст

Jasper не замества вашия екип от копирайтъри. Роботите и хората могат да съжителстват! ✌️

Но тази програма може да ускори вашия маркетингов работен процес, като създава както дълги, така и къси висококачествени съдържания, създадени с изкуствен интелект. Тя може да създаде първи чернови вариант за миг и да позволи на вашия творчески екип да се съсредоточи върху по-сложни неща, като например добавянето на човешки допир.

Можете да изберете тон за вашето съдържание и да обучите Jasper на гласа на вашата марка, така че с времето той да става все по-точен. Освен това, AI инструментът може да конвертира съществуващото ви съдържание в нови формати, така че можете да напишете една блог публикация и веднага да я превърнете в подкаст, YouTube видео, публикация в социалните медии или имейл бюлетин.

С разширението за Chrome на Jasper, задвижвано от изкуствен интелект, можете да използвате тези AI инструменти навсякъде онлайн, където пишете, от Gmail до Google Docs.

Най-добри функции

Използвайте AI писане , за да създавате всякакъв вид съдържание – от публикации в социалните медии до блогове и сценарии за подкасти.

Пишете с AI на всеки уеб-базиран текстови процесор

Изберете тона, който искате за всяко съдържание, и го съчетайте с вашия собствен процес на писане.

Този незаменим инструмент ще ви спести време, като го научи как да пише в стила на вашата марка и да следва вашия стил на писане.

Ограничения

Много потребители съобщават, че съдържанието съдържа фактически грешки, така че все още ще се нуждаете от човешки проверяващи, за да поддържате честността на този бот.

Няма вградени SEO инструменти, така че ще ви е необходим втори инструмент, ако искате да оптимизирате съдържанието си за класиране в търсачките.

Цени

Създател: 39 долара на месец

Екипи: 99 долара на месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 1800 рецензии)

Бонус: Алтернативи на Jasper AI!

4. Compose AI

Най-доброто за генериране на текст

чрез Compose AI

Този AI асистент за писане е специално създаден за браузъра Chrome. Докато много от другите приложения в този списък предлагат уеб и мобилни приложения в допълнение към разширенията си за Chrome, Compose AI е чисто разширение.

Така че, ако сте лудо влюбени в простотата, Compose AI ви очаква. 💘

Тази програма предлага пет основни функции за писане с изкуствен интелект: съставяне на всичко, лесно отговаряне на имейли, съставяне на имейли, автодопълване и преформулиране. Тя може да напише няколко параграфа въз основа на едно-единствено подсказване или да ви помогне да пишете по-бързо, като ви предоставя опции за автодопълване, за да завършите изреченията си в реално време. Пишете имейли за половината от времето с тази безпроблемна интеграция в Google Chrome.

Най-добри функции

Пишете и отговаряйте бързо на имейли с лесната функция за отговор на имейли, която може да напише пълен отговор въз основа на предишния имейл и само няколко допълнителни думи от вас.

Преформулирайте текста си, за да звучи по-професионално, по-приятелски или по-забавно.

Помолете Compose AI да ви помогне да напишете напълно ново съдържание въз основа на вашите указания.

Ограничения

Тази програма е сравнително нова и не е тествана в сравнение с другите AI асистенти за писане в този списък.

Много рецензенти в Chrome Web Store съобщават, че имат затруднения при отмяната на платения си абонамент, след като са се регистрирали.

Цени

Безплатни

Премиум: 9,99 $ на месец

Ultimate: 29,99 $ на месец

Оценки и рецензии

G2: Не е налично

Capterra: Не е налично

5. ChatGPT за Google

Най-доброто за генериране на текст

чрез ChatGPT

Вероятно най-известният AI чатбот е ChatGPT на OpenAI. Той е програмиран на езиковия модел GPT-4 на OpenAI, който е един от най-добрите големи езикови модели на пазара. Той е в основата на много различни AI чатботове, така че много от тези ботове споделят сходна ДНК. 🧬

ChatGPT винаги е бил достъпен безплатно като част от мисията на OpenAI да създаде изкуствен интелект, който да е от полза за цялото човечество. Затова той е достъпен и като безплатно разширение за Chrome.

Разширението ChatGPT Chrome ви позволява да виждате резултатите от ChatGPT успоредно с резултатите от търсенето. Можете да използвате ChatGPT за Google във всяка търсачка, която използвате в Chrome, включително Google Search, Bing, Yahoo и Duck, Duck, Go.

Най-добри функции

Помолете ChatGPT да напише оригинално съдържание за вас въз основа на вашите указания и насоки.

Помолете ChatGPT да преформулира, обобщи или опрости съдържание, което вече сте написали.

Използвайте ChatGPT, докато правите проучвания за вашите текстове, като му задавате въпроси относно резултатите от търсенето.

Ограничения

Както повечето чатботове, ChatGPT често допуска фактически грешки в писменото си съдържание, така че ще трябва да проверявате всичко, което пише.

Някои потребители се оплакват, че съдържанието, което пише ChatGPT, може да звучи общо или неоригинално.

Цени

Безплатни

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 отзива)

Бонус: Алтернативи на ChatGPT!

6. Grammarly

Най-доброто за корекция на текстове

чрез Grammarly

Представете си задачите по английски от гимназията, отбелязани с червен химикал, и веднага ще разберете стойността на Grammarly. ✍️

Този плъгин за корекция коригира граматиката ви и дава предложения за опростяване на процеса на писане, докато работите. Той разполага и с проверка за плагиатство, така че можете да сте сигурни, че цялата ви работа е честна – защото дори когато пишете свое собствено съдържание, неволно плагиатство все пак може да се промъкне.

Разширението Grammarly Chrome ще ви помогне да бъдете честни и да направите писането си по-ясно. А с GrammarlyGO, AI-задвижваният асистент на Grammarly, можете да поискате помощ за пренаписване на големи части или да накарате AI чатбота да напише нов текст за вас – откъдето и да пишете в браузъра Chrome.

Можете да използвате GrammarlyGO дори и с безплатния план, но само за ограничен брой подсказки всеки месец.

Най-добри функции

Пишете без грешки с граматически корекции в реално време

Опростете писането си и изразите идеите си по-ясно с предложения за преформулиране на изреченията си.

Проверете текста за случайно плагиатство, преди да го публикувате или изпратите.

Ограничения

Някои потребители съобщават, че предложенията на Grammarly за преформулиране могат да направят текста им да звучи прекалено формално.

Проверката за плагиатство и по-усъвършенстваните корекции са достъпни само за платени абонати.

Цени

Безплатни

Премиум: 12 долара на месец

Бизнес: 15 долара на член на месец

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 4300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6900 рецензии)

7. Speak AI

Най-доброто за конвертиране на аудио

чрез Speak AI

Независимо дали посещавате лекция, създавате транскрипция за своя подкаст или се опитвате да записвате бележки от YouTube урок, Speak AI може да ви спести усилията. 🏋️‍♀️

Това приложение преобразува аудио в писмени транскрипти. А с разширението за Chrome можете да записвате аудио от всяка уеб страница. След това можете да използвате вградения AI чатбот, наречен Speak Magic Prompts, за да прегледате транскрипта и да получите бързи отговори. 🧙

Така че в дните, когато графикът ви е препълнен и нямате време да слушате аудиозаписа или да четете транскрипцията, можете да получите важната информация от Speak AI.

Най-добри функции

Създавайте транскрипции на всякакви аудио записи – от срещи на екипа до подкасти и YouTube видеоклипове.

Задавайте въпроси на AI чатбота относно транскрипта, за да получите важни изводи или бързо да намерите информация в дълги текстове.

Автоматично извличайте данни от транскрипцията с автоматизирани анализи, графики и диаграми.

Ограничения

Транскрибирането на дълги аудио файлове все още отнема много време, почти колкото самия аудио файл.

Някои потребители смятат, че форматирането на прегледите на транскриптите е трудно за четене и не е визуално привлекателно.

Цени

Плащане по изразходване: 0 $ авансово, плащане за използвана функция

Стартово ниво: 57 долара на месец

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии

G2: 5/5 (9+ отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

8. Otter. ai

Най-доброто за конвертиране на аудио

Друго приложение за транскрипция с вграден AI чатбот, Otter е специално проектирано за срещи. 👥

Можете да поканите това приложение на среща в Zoom или Google Teams или да го използвате за записване на аудио по време на лекция, телефонен разговор с клиент или лична среща. То ще се появи в списъка с участници, точно като друг член на екипа.

Otter. ai предлага и чатбот, който може да отговаря на въпроси по време на срещи. Така че, ако някой е пропуснал важна информация, може да се навакса за миг. Сякаш винаги имате най-добрия си колега от офиса на срещите си.

Най-добри функции

Транскрибирайте аудио записи от срещите на вашия екип, за да създавате бързо протоколи от срещите.

Автоматично заснемане на слайдове, които да добавите към бележките си от срещата

Използвайте чатбота Otter. ai, за да отговаряте на въпроси и да помагате на отделните членове на екипа да се включат, без да се налага да прекъсвате срещата.

Ограничения

Някои потребители се оплакват, че транскрипцията не работи добре, ако има фонов шум или хора, които говорят едновременно.

Няма опция за настройка на време за спиране или напомняне за спиране на записа, така че някои потребители споделят, че забравят да изключат аудиото и записват прекалено много информация, която след това е трудно да се премахне от транскрипта.

Цени

Безплатни

Pro: 8,33 долара на потребител на месец

Бизнес: 20 долара на потребител на месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии

G2: 4. 1/5 (110+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (65+ отзива)

9. AnyPicker

Най-доброто за извличане на данни

чрез AnyPicker

Дните на създаването на собствен инструмент за събиране на данни са минало! Вече не се нуждаете от умения за кодиране, за да идентифицирате, изтеглите и организирате информацията от уеб страниците, които искате да проучите.

AnyPicker е базирано на изкуствен интелект, който автоматично разпознава моделите на данните. Удобният интерфейс ви позволява да въведете информацията, която искате програмата да проучи, и след като това стане, можете да изтеглите информацията във формат XLS или CSV. Можете дори да запазите формулите си, за да можете по-бързо да проучвате бъдещи уеб страници за същата информация.

Можете да го използвате, за да сравнявате цени, да събирате потенциални клиенти или да правите проучвания на пазара. Anypicker работи дори зад страници за вход. С този скрейпър възможностите са неограничени. 🏙️

Най-добри функции

Претърсвайте няколко уеб страници едновременно, за да ускорите събирането на данни.

Автоматично изтегляне на изображения

Заобикаляйте програмите за откриване на анти-скрапинг, като CAPTCHA

Ограничения

Някои потребители съобщават за проблеми с приложението, което се срива по време на събирането на данни.

Необходим ви е акаунт в Google, за да имате достъп до платформата.

Цени

Безплатни

Професионална версия: 39 долара на месец

Бизнес: 99 долара на месец

Оценки и рецензии

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

10. Perplexity AI

Най-доброто за обобщаване на уеб страници

Чрез Perplexity AI

Представете си, че имате умен приятел в браузъра си, готов да ви помогне – това е Perplexity AI. Това разширение за Chrome е като винаги готов учител, който отговаря на вашите въпроси, докато генерира обобщения на сложна информация в реално време.

С лесен достъп и линкове за търсене в портала, то претърсва интернет, за да ви предостави ясни, добре цитирани отговори, обогатявайки вашето пътуване в мрежата и спестявайки ви време.

Най-добри функции

Мощният инструмент извежда незабавни обобщения на уеб страници.

Лесно задавайте въпроси за домейна, целевата страница и други, за да получите бързи обобщения.

Ограничения

Някои потребители казват, че разширението за Chrome се върти безкрайно, без да генерира обобщение.

Може да ограничава видовете страници, които искате да обобщите.

Цени

Безплатни

Pro версия: 20 долара на месец или 200 долара на година

Оценки и рецензии

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

Опитайте тези алтернативи на Perplexity AI!

Увеличете производителността си с AI разширения за Chrome

AI и разширенията за Chrome си пасват като картофи и млечни шейкове. 🍟🥤

Те са създадени, за да направят живота ви по-лесен и по-добър. Разширенията ви позволяват да използвате любимите си приложения, без да напускате уеб страницата, на която работите. А изкуственият интелект ви позволява да изпълнявате повтарящи се задачи по-бързо.

Когато комбинирате тези две неща в AI разширения за Chrome, вашата продуктивност ще получи значителен тласък.

За да увеличите производителността си, изтеглете разширението ClickUp Chrome и започнете да свързвате работата си в интернет с бележки, задачи и проекти.