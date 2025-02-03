10-те най-добри софтуера за конферентни разговори през 2025 г. (ревюта и цени)

Кой може да забрави началото на пандемията, когато се опитвахме да разберем как да използваме приложенията за видеоконферентни разговори? Оттогава светът е изминал дълъг път, но хората, фирмите и организаторите на събития все още разчитат на видео- и аудиоконферентни разговори, за да поддържат връзка. ?

Но може би настоящият ви инструмент за видеоконферентни разговори вече не ви задоволява. Или може би се подготвяте за най-лошото и се нуждаете от решение, което да ви осигурява по-голяма сигурност. За щастие, на пазара има много опции, от които да избирате. Трябва само да изберете най-подходящия за вашите нужди инструмент за уеб конференции.

И така, какво трябва да търсите в инструментите за конферентни разговори? Разгледайте този наръчник за бърз списък с необходимите функции, както и нашите 10 любими услуги за конферентни разговори за 2024 г.

Какво трябва да търсите в софтуера за конферентни разговори?

Независимо дали искате решение за конферентни разговори, подходящо за мобилни устройства, с кристално чисто качество на звука, или се нуждаете от надеждно решение за онлайн конференции, на пазара има много инструменти за сътрудничество. Независимо от конкретния случай на употреба, препоръчваме да изберете софтуер, който разполага поне с следните функции за аудиоконференции:

Качество на видеото и аудиото : Висококачественото аудио и видео са задължителни. В края на краищата, ако не можете да видите или чуете някого, какъв е смисълът от виртуална среща? Потърсете софтуер, който осигурява HD видео и ясно аудио за конференции, за да сте сигурни, че вашите срещи са възможно най-близки до личните взаимодействия.

Леснота на използване: Най-добрият софтуер за конферентни разговори трябва да бъде изключително интуитивен и лесен за навигация. Вашето решение трябва да има ясен процес на настройка и опростен потребителски интерфейс. Всички членове на екипа трябва да могат да го използват, независимо от това колко са технически подготвени.

Съвместимост с устройства: Съвместимостта е от съществено значение за услугите за конферентни разговори. Тъй като е вероятно вашият екип да влиза в системата чрез настолен компютър или мобилно приложение, решението трябва да е съвместимо с различни операционни системи. Потърсете софтуер, който включва версия за настолен компютър, както и приложение за Android и iOS.

Функции за сътрудничество: Целта на конферентния разговор е да се срещнете с други хора. Изберете Целта на конферентния разговор е да се срещнете с други хора. Изберете инструменти за екипна комуникация като споделяне на екран, сесии за мозъчна атака на бяла дъска, съобщения в реално време и споделяне на файлове. Ако искате да организирате конференции и събития с този софтуер, потърсете функции като стаи за почивка и анкети, за да повишите ангажираността.

Интеграции : Най-добрите решения за конференции имат интеграции за инструментите, които вече използвате, като ClickUp (ахм), Slack, Google Calendar и Salesforce.

Сигурност: Помните ли времената на „Zoom bombing“? Не ни липсва тази тенденция, но тя показа колко е важна сигурността. Ако работите с чувствителна информация, изберете софтуер за конферентни разговори с криптиране от край до край и сигурни линии за конференции.

10-те най-добри софтуерни решения за конферентни разговори, които да използвате през 2024 г.

Вашите събеседници очакват кристално чист звук и видео качество. Изберете от тези 10 проверени инструмента за конферентни разговори, за да намерите най-подходящия вариант за вашия бизнес.

1. Zoom

Най-доброто за видеоконференции на работното място

чрез Zoom

Zoom беше емблемата на комуникациите по време на пандемията, така че няма съмнение, че заслужава първото място в класацията ни. Това, което започна като инструмент за видео чат, се превърна в много повече, с функции за бели дъски, екипни чатове, запис на видео разговори и дори VoIP телефонна система. ☎️

Най-добрите функции на Zoom

Опитайте инструмента Zoom AI Companion, за да генерирате анализи на срещи , обобщения и др.

Провеждайте едносесийни събития или уебинари с Zoom Events

Създайте свой собствен контактен център, оборудван с виртуални агенти с изкуствен интелект.

Създайте Zoom Workspaces в облака за хибридна работа

Ограничения на Zoom

Някои хора казват, че Zoom е малко скъп.

Други клиенти на Zoom казват, че искат повече интеграции и по-добра документация.

Zoom цени

Основен: Безплатен

Pro: 149,90 $/година на потребител

Бизнес: 219,90 $/година на потребител

Business Plus: 269,90 $/година на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Zoom оценки и отзиви

G2: 4,5/5 (над 53 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 13 000 отзива)

2. GoTo Meeting

Най-подходящ за корпоративни екипи с разнообразни комуникационни нужди

чрез GoTo Meeting

GoTo Meeting е част от по-голямата продуктова гама GoTo, която включва решения за телефонни разговори, онлайн събития, дигитално обучение и дори отдалечен достъп до ИТ. GoTo Meeting е инструмент за конферентни разговори с функции за сигурност на корпоративно ниво, което го прави подходящ за по-големи предприятия.

Най-добрите функции на GoTo Meeting

Създайте един администраторски акаунт в GoTo, за да управлявате всички свойства на GoTo.

GoTo Meeting разполага с вградена функция за потискане на фоновия шум и аудио за VoIP.

Споделяйте екрана си, организирайте чат по време на сесията и създавайте отделни зали за срещи.

GoTo Meeting разполага с функции за сигурност като еднократно влизане, криптиране и заключване на срещи.

Ограничения на GoTo Meeting

Няколко потребители биха искали той да се интегрира по-ефективно с Office 365.

Някои клиенти казват, че GoTo Connect има всички функции на GoTo Meeting, така че това решение може да е малко излишно.

Цени на GoTo Meeting

Професионална версия: 12 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 16 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за GoTo Meeting

G2: 4. 2/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 11 500 отзива)

3. Google Meet

Най-доброто за екипи, интегрирано с Google Suite

чрез Google

Всичките ви файлове са в облака на Google? Ако е така, Google Meet е очевидният избор. Този софтуер за конферентни разговори се интегрира с всички продукти на Google, както и с много приложения на трети страни, за да провеждате по-добри срещи с по-малко усилия.

Най-добрите функции на Google Meet

Планирайте видеоразговори и телефонни разговори в реално време или записвайте видеосъобщения

Google Meet е достъпен на всяко устройство и работи без да е необходимо да инсталирате софтуер на настолни устройства.

Всички видеоразговори са с качество до 4K и възможност за добавяне на стилизирани фонове и студийно осветление.

Сътрудничество в Google Docs, Slides, Sheets и други в Meet

Ограничения на Google Meet

Google Meet ограничава броя на участниците, които можете да включите в разговора.

Може би няма смисъл да използвате Meet, ако не използвате други решения на Google.

Google Meet цени

Business Starter: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес стандарт: 12 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Business Plus: 18 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Google Meet

G2: 4,6/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 11 600 рецензии)

4. Microsoft Teams

Най-доброто за екипи, интегрирано с софтуера на Microsoft

чрез Microsoft

Microsoft Teams е изключително популярна платформа за чат и видеоконференции, особено за предприятия, които държат на сигурността. Тя предлага редица вградени функции, включително незабавни съобщения, споделяне на екран, дигитално споделяне на работни места и виртуални събития.

Най-добрите функции на Teams

Microsoft предоставя устройства за виртуални срещи , като високоговорители, за физически конферентни зали.

Teams поддържа виртуални конференции и уебинари за до 1000 души и излъчвания за 10 000 души.

Редактирайте Excel таблици, Word документи и други Microsoft файлове в реално време чрез видео чат в Teams.

Използвайте онлайн приложението за планиране на Teams, за да планирате бързо последващи срещи.

Ограничения на Teams

Teams е толкова сигурен, че може да бъде трудно да се сътрудничи с външни заинтересовани страни.

Някои потребители споделят, че планиращият последващи срещи не винаги работи.

Цени за Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Microsoft 365 Business Standard: 10,62 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии на Teams

G2: 4. 3/5 (над 14 500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 9300 отзива)

5. FreeConferenceCall. com

Най-изгодното решение за конферентни разговори

Търсите безплатен инструмент за конферентни разговори? Безплатен е в името му, така че не е чудно, че FreeConferenceCall.com е популярно решение в тази област. Всъщност той работи по модел „платете колкото можете“, така че имате възможност да платите, ако искате да подкрепите платформата. FreeConferenceCall.com включва основни функции като аудиоконференции, записи, споделяне на екран и видеоконференции. Може би няма много екстри, но това опростено решение вероятно е достатъчно добро за малките предприятия.

FreeConferenceCall. com най-добри функции

До 1000 участници в една среща

Използвайте инструменти за рисуване, за да сътрудничите с екипа си в реално време

Записвайте презентации и ги споделяйте като предаване на живо

Чат с цялата група или с членове на групата един на един

Ограничения на FreeConferenceCall.com

Интерфейсът е малко остарял.

Тъй като се плаща „колкото можете“, това не е наистина безплатна услуга за конферентни разговори.

Няколко потребители споделят, че платформата понякога прекъсва разговорите.

FreeConferenceCall. com цени

Платете колкото можете

Препоръчителна сума: 4 $/месец

Средна сума: 8,21 $/месец

Пазарна цена: 15 $/месец

FreeConferenceCall. com оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: 4,6/5 (над 370 отзива)

6. Dialpad

Най-доброто за транскрипция на базата на изкуствен интелект и дистанционно сътрудничество

чрез Dialpad

Dialpad се превърна в услуга за конферентни разговори, базирана на изкуствен интелект, което определено я отличава от конкуренцията. Насладете се на транскрипции на живо с изкуствен интелект, видеоконференции с едно кликване и сътрудничество в реално време, без да напускате Dialpad. ?‍?

Най-добрите функции на Dialpad

Персонализирайте фона на Dialpad, музиката при изчакване и URL адресите на срещите

Интегрира се с Microsoft 365, Google Calendar, Salesforce и други.

Dialpad има добавки за управление на дневен ред и ресурси

Спрете да превишавате времето, като добавите времево ограничение за всички срещи.

Ограничения на Dialpad

Някои разговори могат да бъдат прекъсвани

Някои клиенти споделят, че разговорите през Dialpad или не се осъществяват, или периодично се прекъсват.

Цени на Dialpad

Стандартен: 15 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Pro: 25 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Dialpad

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

7. RingCentral

чрез RingCentral

RingCentral е най-известен като решение за контактни центрове, но е популярен и за видеоконференции и телефонни разговори. Организирайте дигитални събития и уебинари, генерирайте информация за приходите от вашите продажби и изпращайте документи по факс по сигурен начин чрез облака.

Най-добрите функции на RingCentral

RingSense for Sales анализира продажбените разговори и предлага възможности за подобрение.

AI инструментът на RingCentral автоматично генерира транскрипти, резюмета и др.

Използвайте RingCentral Enhanced Business SMS, за да поддържате връзка както със своите служители, така и с клиентите си.

Защо да купувате факс? RingCentral ви позволява да изпращате документи по факс през облака.

Ограничения на RingCentral

Интеграциите му не винаги са стабилни.

Някои потребители смятат, че качеството на RingCentral изостава от това на доставчици като Zoom и Microsoft Teams.

RingCentral цени

Основен пакет: 20 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Разширена версия: 25 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Ultra: 35 USD/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за RingCentral

G2: 4. 1/5 (350 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1100 отзива)

8. Nextiva

Най-доброто за всеобхватна бизнес комуникация с CRM интеграции

чрез Nextiva

Софтуерът за конферентни разговори на Nextiva поддържа както вътрешни, така и външни разговори. Той включва инструменти за гласови и видео разговори и съобщения, както и анализи, проучвания на клиентите и автоматизация на работния процес.

Най-добрите функции на Nextiva

Вашият физически офис се нуждае от телефонна система? Инсталирайте я бързо с Nextiva.

Nextiva е комуникационен център за управление на репутацията, социалните медии и центъра за обслужване на клиенти.

Превърнете комуникациите в автоматичен процес с последователности от работни потоци с функция „плъзгане и пускане“

Използвайте Call Pop, за да получите бърз преглед на историята на взаимоотношенията ви с клиента.

Ограничения на Nextiva

Няколко потребители споменават проблеми с отстраняването на неизправности и обслужването на клиенти.

Други казват, че версията на приложението често дава грешки.

Nextiva цени

Essential: 20,74 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 24,09 $ на месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: 30,79 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Nextiva

G2: 4,5/5 (над 2800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (510+ отзива)

9. ClickMeeting

Най-подходящ за организатори на онлайн събития и срещи, генериращи приходи

чрез ClickMeeting

ClickMeeting е различен вид услуга за конференции, която се фокусира върху срещи, генериращи приходи. Ако сте организатор на събития, тази платформа е задължителна. Създавайте маркетингови демонстрации, онлайн обучения или големи виртуални събития, които няма да ви струват цяло състояние.

Най-добрите функции на ClickMeeting

Използвайте функцията „Автоматизирани уебинари“, за да се освободите от напрежението при представянето на живо.

Предоставяйте уебинари и видеосъдържание по заявка като инструменти за генериране на потенциални клиенти

Лесно обработване на плащания за монетизирани уебинари

Настройте персонализирана чакалня и дневен ред за срещата

Ограничения на ClickMeeting

ClickMeeting не е толкова персонализируем, колкото други софтуери за конферентни разговори.

Някои потребители казват, че качеството на видеото не винаги е най-доброто.

Цени на ClickMeeting

Безплатна пробна версия

На живо: 26 USD/месец на потребител за 10 потребители, фактурира се ежегодно

Автоматизирано: 42 USD/месец на потребител за 10 потребители, фактурирано ежегодно

Индивидуален план: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickMeeting

G2: 4. 1/5 (220+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 130 отзива)

10. Vast Conference

Най-доброто за професионално управлявани видео чатове и предавания на живо

чрез Vast Conference

Vast Conference е облачно решение за професионални разговори, стрийминг на живо и видео чатове. Ако искате да създадете преживяване от ново ниво за вашата аудитория, наемете професионалните оператори на Vast Conference. Те се занимават с всички технически подробности и посрещат всички участници, така че вие можете да се съсредоточите върху същината на разговора.

Най-добрите функции на Vast Conference

Предавайте на живо или предварително записани видеоклипове на стотици хора

Получете локален достъп и възможност за набиране в над 70 държави

Свържете се с видеоконференции в уеб браузъра си – не е необходимо да изтегляте специален софтуер.

Vast Conference се интегрира с календарите на Outlook, Google и Microsoft 365.

Ограничения на Vast Conference

Няма много отзиви

Някои потребители казват, че часовите зони са малко объркващи.

Vast Conference цени

Плащане по изразходване: 2 цента на минута, на потребител

Essentials: 13,19 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Стандартен: 17,59 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 35,19 $ на месец за потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Vast Conference

G2: Н/Д

Capterra: 4,5/5 (5+ отзива)

Десетте услуги за конферентни разговори в този списък ще поддържат връзка между членовете на вашия екип, независимо къде се намират. Въпреки това, този софтуер не може да се справи с всеки аспект от екипната работа. Когато имате нужда да управлявате документи, екипни чатове, проекти за събития и данни, изберете ClickUp. ?

Споделяйте записи на екрана, за да предадете точно вашето послание, без да се налага да използвате верига от имейли или да провеждате лични срещи, с Clip by ClickUp.

ClickUp може би е най-популярното приложение за управление на проекти, но то е и солидно допълнение към всеки софтуер за конферентни разговори. Ние се интегрираме с впечатляващ брой решения, така че има голяма вероятност да можете да интегрирате ClickUp с вашето решение за видео или аудио конференции.

Повечето решения за видеоконферентни разговори позволяват записване и транскрибиране, но трябва да прегледате стотици часове видео и текст, за да намерите това, което търсите. Ето защо екипите разчитат на ClickUp, за да оптимизират своите срещи. Водете бележки в реално време в споделена програма, добавяйте богато форматиране към вашите документи и маркирайте членовете на екипа.

Между другото, не е необходимо да създавате документи от нулата. Изберете от стотици шаблони на ClickUp, за да се запознаете с тях за нула време. Препоръчваме шаблона ClickUp Conference Management за заети организатори на събития, но шаблонът ClickUp Meeting Minutes също е класически избор за водене на бележки.

ClickUp поддържа множество методи за комуникация, така че не е необходимо да планирате среща за всяко малко нещо. Освободете календара си с ClickUp Clips, нашия инструмент за запис на екрана. Никой няма време да чете дълги имейли, затова обяснете всичко в кратко видео, докато споделяте екрана си.

За да извлечете максимална полза от Clips, използвайте ClickUp Brain, за да транскрибирате автоматично всеки клип, който записвате. Освен транскрипцията, използвайте функцията ASK AI, за да зададете всеки въпрос, който имате. Brain преглежда всеки транскрипт на клип, който сте създали, за да намери бързо отговорите, скрити във видеоклиповете.

Опитайте ClickUp Clips Използвайте ClickUp Brain, за да транскрибирате вашите екранни записи.

Също така улесняваме поддържането на връзка с вашия екип чрез чат в реално време в ClickUp. Съхранявайте цялата комуникация на екипа в един инструмент и виждайте цялата комуникация по дадена задача, проект или данни в един изглед. Няма нужда да превключвате между различни решения, когато сте готови за работа. Просто маркирайте член на екипа и ClickUp ще му възложи задача.

Най-добрите функции на ClickUp

Намалете ненужните срещи с екранния рекордер ClickUp Clip.

ClickUp Chat поддържа атрактивни съобщения с богато форматиране и вградени линкове.

Провеждайте по-ефективни срещи, като документирате всичко, включително следващите си стъпки, в ClickUp.

Имате нужда от форматиране на документи? Има шаблон в ClickUp за това.

Ограничения на ClickUp

Някои разширени функции, като AI асистент за писане, са достъпни само в платените планове на ClickUp.

Платформата има много функции, така че може да отнеме малко време, докато се запознаете с всичко, което ClickUp може да предложи.

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

ClickUp: Истински унифицирани комуникации за 21-ви век

Специализиран номер за конферентни разговори и софтуер са задължителни за съвременните компании и отдалечени екипи. Независимо дали сте организатор на събития в малка компания или се нуждаете от сигурна опция за онлайн срещи, тези инструменти за конференции ще поддържат екипа ви в синхрон.

Всички тези доставчици на услуги имат своите предимства, но не могат да правят всичко. Но знаете ли какво може да прави всичко? ClickUp.

Съберете вашите комуникации, документи, шаблони и екранни записи в една платформа. Създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега – не се изисква кредитна карта.