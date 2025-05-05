10-те най-добри приложения за водене на бележки през 2025 г. (безплатни и платени)

Забелязали ли сте, че най-добрите идеи винаги идват, когато сте заети с нещо? Може да работите по важна задача, когато ви хрумне вдъхновение и ви дойде решението, за което сте мечтали.

Онзи ден работех по стратегията на нашия блог, когато ми хрумна една брилянтна идея (или поне така ми се стори) за подобряване на класирането в търсачките.

Разбира се, исках да го запазя. Но има толкова много неща, които мога да запомня. Разчитам на приложенията за водене на бележки, за да записвам и преглеждам тези мимолетни мисли, след като приключа с текущата си задача.

Тези приложения действат като втори мозък, помагайки ми да превърна разпръснатите идеи в действия.

Въз основа на моя опит и тестовете, проведени от екипа ни в ClickUp, съставих списък, който включва както безплатни, така и платени алтернативи. Надявам се това да ви помогне да намерите приложението за водене на бележки, което търсите.

Какво да търсите в приложенията за водене на бележки?

Когато избирате приложение, дайте предимство на функциите, които допълват вашата професионална рутина и повишават производителността. Аз съм много взискателен по отношение на начина, по който работя, и безбройните начини, които използвам, за да се чувствам продуктивен и по-малко обременен от информацията, която трябва да запомня.

Ето някои ключови аспекти, които трябва да имате предвид:

Функции за организиране: Приложенията за бележки с инструменти за организиране, като папки, етикети и мощни функции за търсене, ви помагат лесно да категоризирате и извличате бележки (това е изключително важно за мен; двупосочните връзки или зависимости са любимите ми функции. Помагат ми да разбера как работата ми е свързана и зависима от други приоритети или идеи). Възможности за интеграция: Уверете се, че приложението ви за водене на бележки се интегрира безпроблемно с други инструменти, които използвате често, като календарни приложения, Уверете се, че приложението ви за водене на бележки се интегрира безпроблемно с други инструменти, които използвате често, като календарни приложения, софтуер за управление на проекти и платформи за сътрудничество, за да оптимизирате работния си процес (отново, това е от решаващо значение за моята лична и професионална продуктивност). Често запазвам бележките си от Kindle, за да ги прехвърля в приложението си за управление на проекти като нещо, към което бих искал да се позова, и обикновено, когато прочета нещо в интернет, искам да добавя свързана идея като потенциална тема, която да обсъдя в блога на ClickUp)*. Леснота на употреба: Потърсете приложение с интуитивен интерфейс, което улеснява бързото добавяне, редактиране, организиране и извличане на бележки. AI помощ: Потърсете Потърсете приложения за водене на бележки с AI , които могат да ви помогнат да обобщавате бележки, да генерирате транскрипти за срещи и видеоклипове, да редактирате или създавате бележки интуитивно и да организирате по-добре бележките си. (Това оказа най-голямо влияние върху воденето на бележки. Преди отделях време за обобщаване на лошо написаните си бележки, но сега оставям AI да го прави, което ми спестява много време. Сега мога да премина директно към изчистените си бележки като отправна точка. ) Достъп от различни устройства: Изберете приложение, което се синхронизира на всичките ви устройства, за да имате достъп до бележките си, където и да сте – в офиса, у дома или в движение.

Тези основни функции ми помогнаха да прегледам многото инструменти за водене на бележки, които се предлагат на пазара, и да намеря най-подходящите за вас.

Най-добрите приложения за бележки на един поглед

Ето най-добрите приложения за водене на бележки на един поглед:

Приложение Най-подходящи за Отличителна характеристика ClickUp Най-доброто безплатно приложение за водене на бележки с AI и възможности за управление на задачи AI и автоматизирани функции за обобщаване и анализиране на бележки и генериране на задачи за действие Notion Съвместно, персонализирано работно пространство Богати възможности за интеграция и персонализиране на бележки, документи, уикита и др. Evernote Организиране на обширни бележки Мощни функции за търсене и организиране Microsoft OneNote Гъвкаво водене на бележки Свободна форма, в която можете да кликнете навсякъде, за да добавите текст Apple Notes Безпроблемна интеграция с устройствата на Apple Опростен и изчистен потребителски интерфейс със синхронизация с iCloud Google Keep Бързо записване и организиране с Google Дълбока интеграция с други приложения и услуги на Google Obsidian Разширено водене на бележки с взаимосвързани бележки История на версиите за бележки Joplin Ентусиасти на отворения код, които ценят неприкосновеността на личния живот Напълно персонализируеми и разширяеми с плъгини Simplenote Фенове на минимализма и приложенията без отвличане на вниманието Фокусирайте се върху бележки с обикновен текст и лесна синхронизация Bear Красиви, минималистични теми Форматиране с Markdown и режим на фокусиране

10-те най-добри приложения за водене на бележки

В списъка са включени приложения, които са популярни не само сред професионалистите, но и сред всички, които могат да се възползват от тях – студенти, свободни професионалисти, бизнесмени или офис служители.

Нека започнем с любимото приложение в нашата компания.

1. ClickUp – най-доброто безплатно приложение за водене на бележки с изкуствен интелект

Опитайте ClickUp Docs Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Docs за персонализиране на шрифтове, добавяне на връзки между задачи или препратки към задачи директно в документа.

ClickUp е моето предпочитано приложение за водене на бележки през последните няколко години и имам основателна причина за това.

Аз използвам ClickUp Docs, за да си водя бележки и задачи и да изграждам базата си от знания и уикита. Това ми улеснява задаването на задачи и сътрудничеството с членовете на екипа в реално време.

Опциите за форматиране на богат текст, като точки, списъци, банери, заглавия, подчертавания и кодови блокове, ми позволяват да персонализирам документите си и да подчертая определени части от бележките си (бонус за визуалните ученици!). Можете също да добавяте и вграждате мултимедийни елементи в Docs.

Използвал съм тези функции както в уеб, така и в мобилната версия и те работят безпроблемно навсякъде.

ClickUp поддържа и двупосочно свързване в рамките на задачите в ClickUp чрез взаимоотношения – безпроблемен начин да свържете сходни задачи и да получите цялостен преглед на работния си процес.

ClickUp Brain вече е неразделна част от стратегията ми за водене на бележки. Този AI инструмент ми помага да обобщавам дълги бележки, да създавам таблици с точни данни, да получавам автоматични актуализации на задачите и бързо да намирам информация от всяка точка в работното ми пространство.

Когато съм в бързаме, използвам ClickUp Brain, за да обобщя коментарите по задачите, така че да разбера какво се случва, без да чета всеки един от над 200-те коментара. (Използвам го често, за да отсея шума и бързо да видя какво прави екипът ми).

Ако обаче проблемите ви с воденето на бележки са специфични за срещите, използвайте ClickUp AI Meeting Notetaker! Той записва всеки един детайл от срещата и ви го предоставя като структуриран ClickUp Doc, така че можете да се концентрирате повече върху казаното, вместо да се мъчите да водите бележки. Щом получите документа, просто помолете ClickUp Brain да създаде задачи от бележките или да изпрати обобщение на колегите ви чрез ClickUp Chat. Научете повече тук. 👇🏼

Notepad на ClickUp е друга функция, на която разчитам за бързо водене на бележки, както на телефона, така и на компютъра. Неволно се превърна в любимото ми приложение за писане. Тук създавам много от първите си чернови с просто форматиране, преди да ги преместя другаде.

Най-хубавото е, че ако имам нужда, мога да превърна тези записи в задачи, които могат да се проследяват.

Например, ако бележката гласи „Изпрати офертите по имейл на Сам“, мога бързо да създам задача с краен срок и други подробности.

Вземайте бележки, докато сте в движение, с ClickUp Notepad и имайте достъп до тях от браузъра или мобилното си устройство.

Когато нямам време да се обадя, за да обясня нещо на член от екипа, използвам ClickUp Clips. То ми позволява да споделям записи от екрана директно в бележките, добавяйки визуален и интерактивен елемент, който липсва дори в някои от най-добрите приложения за водене на бележки.

Можете да получите транскрипция, базирана на изкуствен интелект, за тези клипове, което прави всяко изречено слово търсимо в ClickUp.

Транскрибирайте гласови и видео бележки с AI, използвайки ClickUp Clips

Освен тях, ClickUp предлага много шаблони за водене на бележки, които спестяват време и повишават ефективността. Моят любим е шаблонът за бележки по проекти на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Управлявайте многобройните движещи се части на вашия проект с подробни бележки, като използвате шаблона за бележки по проекти на ClickUp.

То включва персонализирани статуси за проследяване на напредъка на проекта, персонализирани полета за ефективно категоризиране и визуализиране на данните по проекта, както и персонализирани изгледи като Списък, Гант, Календар и други, за да се адаптира към вашия работен процес.

Използвам този шаблон, за да:

Организирайте подробностите по проекта (като кратко описание, обхват, етапи) на едно място, достъпно за всички участници.

Разпределяйте задачи на членовете на екипа

Бъдете в крак с промените в Tasks

Следете напредъка на задачите и идентифицирайте пречките

Установете ясна комуникация между членовете на екипа

Най-добрите функции на ClickUp

Изтеглете ClickUp , за да си водите бележки на всяко устройство по ваш избор – мобилно, настолно, разширение за Chrome, умни носими устройства и др.

Използвайте разширението за Chrome за бързо изрязване на уебсайтове и екранни снимки.

Превърнете бележките в задачи за изпълнение и бъдете в крак с вашите задачи

Създавайте бележки за лична употреба или ги споделяйте и сътрудничете с други хора – вие решавате кой да има достъп до вашите бележки.

Достъп до функции за водене на бележки, управление на задачи и проекти и сътрудничество в екип в едно приложение

Ограничения на ClickUp

Има лека крива на обучение, ако искате да използвате разширени функции за управление на задачи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Не само аз, но и много други потребители на ClickUp са съгласни, че Notepad се е превърнал в незаменим инструмент за тях. Един от тях нарича ClickUp най-доброто приложение за управление на проекти и подчертава:

Преди използвах лепящи се бележки, но сега с Notepads мога да подреждам спомените и темите за разговор по категории въз основа на тема, клиент и приоритет, особено когато трябва да запомня нещо преди срещи с клиенти.

2. Notion – най-добрите персонализирани работни пространства за вашите бележки, задачи и уикита

чрез Notion

Приложението Notion за водене на бележки поддържа различни типове съдържание, включително изображения, текстови бележки, отметки, видеоклипове и код. Можете да ги добавяте към бележките си с интуитивни команди като плъзгане и пускане и команди със слэш.

Обичаме опциите за персонализиране. Те ни позволяват да адаптираме работното си пространство към различни лични и екипни нужди, като например промяна на настройките за поверителност, за да запазим конфиденциалността на бележките от срещи или да ги споделим с членовете на екипа, когато е необходимо.

Едно от нещата, които не харесвахме в Notion, е лабиринтът от организация; понякога се губиш в приложението, а следите не винаги са полезни. От друга страна, то е доста популярно сред хората, които искат да създават бази данни и уикита. Разберете сами.

Потребителският опит понякога е непредсказуем; прозорците, които бихте искали да отворите като отделни страници, често се отварят като изскачащи прозорци и обратното. Разбира се, това зависи от вашите лични предпочитания.

Докато тествах приложението, експериментирах с Notion AI, за да открия как може да опрости воденето на бележки и организацията. Изброих няколко задачи, свързани предимно с пускането на нов продукт, и Notion AI бързо попълни автоматично стъпките, които трябваше да следвам, за да изпълня тези задачи. Макар и да не бяха напълно точни, инструментът се справи добре.

Платформата работи добре за мултифункционални екипи, където сътрудничеството е задължително. Коментарите и редактирането в реално време предлагат безпроблемен начин за обмен на идеи с отдалечени екипи, бързо събиране и предоставяне на обратна връзка и поддържане на всички на една и съща страница.

Най-добрите функции на Notion

Създавайте персонализирани шаблони и интегрирайте базата си данни в бележките

Бърз достъп до важна информация чрез страничната лента

Пишете и форматирайте бележки с Markdown

Концентрирайте се върху това, което пишете, с потапящо преживяване, което за момент изтрива всичко останало.

Ограничения на Notion

Комплексните набори от функции и потребителският интерфейс могат да бъдат трудни за нови потребители.

Не предлага функция за запис на екрана или транскрипция – за това ще трябва да проучите алтернативи на Notion

Мобилното приложение изглежда тромаво в сравнение с версията за настолни компютри.

Цени на Notion

Basic : Безплатно

Плюс : 10 долара на месец за място

Бизнес : 18 $/месец на работно място

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

Notion AI може да бъде добавено към плана ви за 10 долара на месец на член.

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 2000 рецензии)

3. Evernote – най-добрата организация и възможност за търсене на бележки

чрез Evernote

С Evernote никога не забравяш първата си любов. Прекарах години в експериментиране с Evernote, за да създам идеалния за мен опит и работен процес, но никога не успях да постигна желания резултат.

От бележки, задачи и графици до любимите ви ресурси от интернет, Evernote улеснява запазването на всичко, което искате, на избраното от вас устройство.

Успях бързо да интегрирам Evernote с ClickUp, Google Calendar, Slack и Microsoft Teams, така че всичките ми събрания, срещи с клиенти и напомняния се синхронизираха автоматично с Evernote.

Инструментът е достъпен и офлайн, така че е успокоително да знам, че ще мога да имам достъп до бележките си, дори ако съм на къмпинг или пътувам без достъп до интернет.

Функцията за търсене на Evernote, базирана на изкуствен интелект, е бърза и интуитивна. Тя работи с PDF файлове, документи и изображения, така че търсенето в голям брой бележки и съдържание никога не е проблем.

Функцията „Задачи“ ви позволява да очертаете етапите на проекта и да възлагате отговорности на другите – чудесен начин да си сътрудничите с екипа си, докато сте в движение.

Най-добрите функции на Evernote

Запазвайте откъси от интернет директно в бележките си с Web Clipper

Сканирайте, дигитализирайте и организирайте хартиени документи с камерата на телефона си

Редактирайте бележки и задачи в реално време и поддържайте всички участници на една и съща страница.

Ограничения на Evernote

Ограничена безплатна версия, която подтиква потребителите към премиум абонамент. Ако търсите по-евтина опция, разгледайте другите приложения за водене на бележки в този списък или проучете тези алтернативи на Evernote.

Цени на Evernote

Безплатни

Лично : 14,99 $/месец

Професионална версия : 17,99 $/месец

Teams: 24,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Evernote

G2 : 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8200+ отзива)

Повечето потребители харесват колко бързо и лесно могат да намират и организират бележките си в Evernote. Един потребител също така оценява възможността да свързва бележките си, за да създаде безпроблемно база от знания:

Наистина вярвам, че Evernote дължи своето лого: то помага да се изгради паметта на слон, не само по отношение на капацитета, но и по отношение на безграничните връзки, които можете да създавате и обогатявате, следвайки предпочитаните от вас правила за класифициране. Можете да добавяте колкото се може повече етикети, бележници и подбележници, да не говорим за вътрешните връзки, които свързват бележките помежду им.

4. Microsoft OneNote – най-доброто приложение за водене на бележки в свободен формат с синхронизация и сътрудничество между няколко устройства

чрез OneNote

Microsoft OneNote предлага набор от инструменти за водене на бележки, които поддържат различни начини на въвеждане, включително писане на клавиатура, ръчно писане и рисуване.

Можете да включвате съдържание от интернет директно в бележките си, като усъвършенствате процеса на проучване и документиране. Винаги съм намирал организацията на OneNote за страхотна. Много е лесно да стигнете до това, което търсите, с минимален брой кликвания. Другото, което ми харесва, е, че приложението е по-малко строго и по-гъвкаво по отношение на текст, числа и изображения.

Можете бързо да добавите формула, таблица или изображение към същата бележка. Оценявам плавността на този подход – усеща се като естествено записване на бележки и водене на дневник.

Шаблоните на OneNote са удобна отправна точка за организиране на бележките ви, независимо дали планирате проект, следите задачи или водите дневник.

Нашият екип тества функциите за сътрудничество, които работиха безпроблемно. Можете да работите в тандем (по списъци за пазаруване, покупки за партита или задачи по работа) с членове на семейството или екипа си, а бележките ви се актуализират в реално време. Винаги има тази взаимосвързаност на пакета Microsft, която го прави негова уникална продажна точка и негово ограничение – зависи от кого питате.

Най-добрите функции на Microsoft OneNote

Пресъздайте усещането за физически папка с отделни раздели и страници в Digital Notebook Layout.

Преобразувайте ръчно написани бележки в машинописен текст

Синхронизирайте бележките си между различни устройства и платформи, запазвайки непрекъснатостта на мисълта.

Достъп до бележките си, дори когато сте офлайн

Ограничения на Microsoft OneNote

Потребителите трябва да имат абонамент за Microsoft 365, за да имат достъп до инструмента. В противен случай ще трябва да се обърнете към алтернативи на OneNote

Осигурява интеграция главно с продукти на Microsoft, което е ограничаващо за потребителите на други екосистеми.

Цени на Microsoft OneNote

Включени в абонамента за Microsoft 365, започващ от 69,99 $/година.

Оценки и рецензии за Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 рецензии)

5. Apple Notes – най-добрата интеграция за водене на бележки за потребителите на Apple

чрез Apple Notes

Apple Notes е просто, но ефективно приложение за бележки, което работи на всички устройства на Apple. Ако сте дълбоко въвлечени в екосистемата на Apple, това може да се превърне във вашето предпочитано средство.

Това все още е най-простото приложение, ако работите в средата на Apple – извикайте го по всяко време на вашия Mac от долния десен ъгъл и то се появява незабавно. Синхронизацията е предимно отлична; копирането на нещо от телефона и поставянето му на вашия десктоп е магия. Малките неща, които подобряват преживяването.

Ако искате повече от приложението, ще останете разочаровани. Самото преместване на текста, форматирането и отстъпът не са лесни или прости. По-напредналите случаи на употреба не се поддържат.

Можете да запазвате различни видове съдържание, включително изображения, уеб връзки, ръчно написани бележки, карти, PDF файлове и скици.

Аз предпочитам функцията за сканиране на Apple Notes, за да сканирам документи директно от моя iPhone – няма нужда от скенери на трети страни! Документите се запазват директно в Notes като PDF файлове.

Най-добрите функции на Apple Notes

Създавайте бележки, редактирайте списъци, организирайте бележките в папки и управлявайте прикачените файлове.

Закачете бележките с приоритет на върха за бърз достъп

Добавете етикети, за да сортирате и намирате лесно бележките си

Ограничения на Apple Notes

Ограничено за потребители в екосистемата на Apple

Цени на Apple Notes

Безплатни: Достъпни безплатно на всички устройства на Apple

Оценки и рецензии за Apple Notes

G2 : Недостъпно

Capterra: Недостъпно

Разгледайте тези алтернативи на Apple Notes!

6. Google Keep – най-доброто приложение за прости бележки и напомняния

чрез Google Keep

Google Keep позволява на потребителите лесно да записват разнообразно съдържание, включително бележки, списъци, снимки и аудио файлове, и да го организират на дигитална табло.

Споделянето на бележки с роднини и приятели е лесно. Например, можете да споделите списък за пазаруване и да виждате актуализации в реално време, докато артикулите се отбелязват като закупени – няма нужда от продължителна комуникация.

Лично на мен ми харесва функцията за гласови бележки на Google Keep. Когато съм в бързаме и трябва да запиша нещо важно, просто записвам гласова бележка и по-късно я преписвам на текст – бързо и ефективно!

Подобно на Apple Notes, всичко по-сложно или усъвършенствано, което искате от инструмента, е трудно постижимо. Може би си мислите, че Google ще положи повече усилия, за да комбинира Keep с Google Tasks и Calendar, но това не се е случило. Те продължават да бъдат различни преживявания, което може да бъде разочароващо, ако искате софтуер или преживяване „всичко в едно “.

Най-добрите функции на Google Keep

Получавайте напомняния за задачите си на правилното място и в правилния момент с напомняния, базирани на времето и местоположението.

Организирайте бележките си с помощта на етикети и цветове

Интегрирайте бележките си безпроблемно с Google Docs, Calendar и други приложения в екосистемата на Google.

Закачете бележките на началния екран на устройството си и бъдете в крак с приоритетните задачи.

Ограничения на Google Keep

По-подходящи за бързи бележки, отколкото за подробни и дълги записки.

Функциите са твърде основни за сложна организация на бележките.

Цени на Google Keep

Безплатни: Напълно безплатни за използване с акаунт в Google

Оценки и рецензии за Google Keep

G2 : Недостъпно

Capterra: Недостъпно

Вижте тези алтернативи на Google Keep!

7. Obsidian – най-доброто приложение за напреднали, с взаимосвързани бележки

чрез Obsidian

Obsidian е приложение за водене на бележки, полезно за хора като мен, които имат стотици или хиляди бележки на своите устройства.

Това, което най-много ми харесва в този инструмент, е взаимното свързване и двупосочното свързване – можете да създавате връзки между бележки, идеи, хора, места и др.

Например, аз запазих няколко бележки за различни маркетингови кампании, всички за един и същ продукт. Свързването ми помогна да запазя всичко интегрирано и да имам бърз достъп до съответните бележки. Интерактивна графика също така идентифицира скрити модели в бележките и визуализира връзката между тях.

В тази връзка, аз съм голям фен на Obsidian и Notion. Но ако трябва да сравня Notion и Obsidian, бих избрал Notion, тъй като функциите му за споделяне на бележки и сътрудничество са много по-гладки. Obsidian е чудесно, ако искате да прекарвате много време в самото приложение. Ако търсите функции за сътрудничество или интеграция, с които да споделяте информация или задачи, за да подпомогнете продуктивността си, то това приложение не е създадено за тази цел.

Най-добрите функции на Obsidian

Брайнсторминг, проучвания и идеи в Canvas – вашето лично пространство

Проследявайте историята на версиите на бележките до една година

Създайте персонализирано преживяване с плъгини и теми

Контролирайте кои файлове искате да синхронизирате с кои устройства

Ограничения на Obsidian

Сътрудничеството с други хора по бележките е сложен процес

Предимно приложение за настолни компютри; мобилната версия не е толкова стабилна и лесна за използване.

Цени на Obsidian

Лични : Безплатни

Търговски : 50 $/потребител на година (няма месечен план)

Допълнения: 5 $/потребител на месец за Sync и 10 $/сайт на месец за Publish (фактурира се месечно)

Оценки и рецензии за Obsidian

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,9/5 (над 20 рецензии)

Повечето потребители на Obsidian са убедени в лекотата на използване на markdown за форматиране на бележките си в приложението.

Поддръжката на Obsidian за Markdown също е страхотна. Тя улеснява форматирането на бележките ми и включването на изображения, таблици и други медии

Някои от тях обаче не харесват факта, че много основни и интересни функции – като синхронизация в облака и абонамент за няколко устройства – са достъпни само срещу заплащане.

Недостатъци: „Трябва да плащате за абонамент за свързване на няколко устройства, а според мен това трябва да е еднократно плащане.“

8. Joplin – най-доброто приложение за водене на бележки с отворен код, с акцент върху поверителността

чрез Joplin

Joplin е приложение с отворен код за водене на бележки, което ви помага да изразите мислите си с думи и да имате сигурен достъп до тях от Windows, MacOS, Windows, Linux и iOS. Инструментът поддържа мултимедийни бележки, включително изображения, видеоклипове, PDF файлове и аудио файлове.

Функциите за споделяне и сътрудничество са безпроблемни. Това ми позволи да споделям бележките си с приятели, семейство и колеги и да работя заедно с тях върху бележките без проблеми.

Имаше и опция за запазване на бележка (в интернет) и споделяне на линка с други хора – лесен начин да споделите списъци със задачи, фирмени уикита или бележки от срещи с голяма група хора.

Joplin предлага широки възможности за персонализиране чрез плъгини, персонализирани теми и текстови редактори (като Rich Text и Markdown), което ви гарантира, че можете да настроите инструмента според вашите предпочитания.

Въпреки че е приложение с отворен код, то поддържа поверителността на данните с End-To-End Encryption (E2EE). Вашите бележки ще бъдат достъпни само за вас, освен ако не решите да ги споделите.

Най-добрите функции на Joplin

Форматирайте бележките си с Rich Text или Markdown

Запазвайте уеб страници или правете екранни снимки директно с разширението Web Clipper (налично за Chrome и Firefox)

Работете офлайн и си водете бележки, докато сте в движение

Ограничения на Joplin

Интерфейсът не е толкова лесен за ползване, колкото някои комерсиални варианти, което ограничава привлекателността му за по-малко технически подготвени потребители.

Синхронизирането изисква малко повече настройки в сравнение с другите популярни приложения за бележки.

Цени на Joplin

Basic : 2,99 € на месец

Pro : 5,99 € на месец

Teams: 7,99 € на месец на потребител (изискват се минимум 2 потребители)

Оценки и рецензии за Joplin

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Вижте тези алтернативи на Joplin!

9. Simplenote – най-доброто приложение за водене на бележки без отвличане на вниманието, фокусирано върху обикновен текст

чрез Simplenote

Simplenote е лесно за употреба приложение за водене на бележки, което се синхронизира на различни устройства и платформи, включително Android, iOS, Mac, Windows, Linux и уеб браузъри. Бележките се актуализират автоматично в реално време на всички устройства – няма нужда да търсите бутон за синхронизиране!

Намерих функцията за история на версиите за най-полезна. Понякога създавам подробна бележка по дадена тема и след като свърша работата, редактирам бележката с ново съдържание. По-късно, ако искам да възстановя тази бележка, това вече не е възможно.

Simplenote е спасител в такива случаи – то архивира бележките при всяка промяна, така че мога да погледна какво съм записал преди дни, седмици или дори месеци.

Интерфейсът е доста подобен на Apple Notes, но няма опция за добавяне на изображения или скици.

Най-добрите функции на Simplenote

Организирайте бележките си с помощта на етикети и ги намирайте бързо с функцията за незабавно търсене на това приложение за водене на бележки за Android.

Сътрудничейте с приятели и членове на екипа, като споделяте списъци, публикувате инструкции или публикувате бележки онлайн.

Пишете, преглеждайте и публикувайте бележки във формат Markdown

Ограничения на Simplenote

Няма опция за вмъкване на таблици

Липсва естетически привлекателност

Цени на Simplenote

Безплатни за всички потребители

Оценки и рецензии за Simplenote

G2 : 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Simplenote изглежда е популярен избор за водене на бележки в класните стаи и по време на срещи, като потребителите харесват неговия прост и лесен за използване интерфейс.

Това ми помогна (много) по време на срещи, за да си водя бележки.

Недостатъкът, разбира се, е липсата на екстри като шаблони, както посочва този потребител.

10. Bear – най-красивият и минималистичен потребителски интерфейс (за потребители на Apple)

чрез Bear

Bear е приложение за водене на бележки, базирано на Markdown, което ви позволява да форматирате и организирате различни видове съдържание (включително текст, снимки, таблици и списъци със задачи) в една бележка.

Обичам естетиката му, особено минималистичния потребителски интерфейс – той ме кара да се чувствам по-спокоен, когато си играя с приложението, въпреки че имам огромен списък със задачи, които трябва да отметна!

Bear е достъпно за Mac, iPhone и iPad. Това е чудесен избор, ако сте по-склонни към екосистемата на Apple и търсите нещо по-приятно визуално от Apple Notes.

Избирайки платената версия, Bear PRO, отключвате разширени функции, като OCR търсене и експортиране на бележки в различни формати (PDF, HTML, DOCX и JPG). Струва си парите, ако се занимавате с дизайн.

Най-добрите функции на Bear

Форматирайте бележките си с прост Markdown

Организирайте бележките си с гъвкави системи за маркиране

Използвайте сгъване, за да се фокусирате върху една секция и да скриете останалите

Персонализирайте приложението с красиви теми

Ограничения на Bear

Достъпни само за iOS и macOS, което ограничава използването им до екосистемата на Apple.

Някои основни функции, като синхронизация с iCloud и опции за експортиране, изискват абонамент.

Ако използвате Windows или друга операционна система, можете да разгледате тези алтернативи на приложението Bear.

Цени на Bear

Basic : Безплатно

Pro: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за Bear

G2 : 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (Недостатъчно рецензии)

Кое е най-доброто приложение за водене на бележки?

Приложенията, които тествахме и включихме в списъка, имат няколко общи черти: всички са лесни за използване, достъпни на различни платформи и ми помагат да бъда по-организиран и продуктивен.

Макар че са чудесни за водене на бележки и достъп до тях по-късно, много малко инструменти предлагат нещо повече от основните функции.

Аз предпочитам инструменти, които ми помагат да балансирам личните и професионалните задачи, затова предпочитам приложения с разширени функции като сътрудничество в екип, управление на задачи, управление на проекти и стабилни интеграции.

Наличието на няколко приложения за бележки на моето устройство противоречи на целта – то само затрупва моето цифрово пространство и ме претоварва. Затова предпочитам да използвам едно мощно приложение, което изпълнява много функции и се интегрира с моите технологии.

Има само един софтуер, който отговаря на всички изисквания – ClickUp!

Той улеснява воденето на бележки с Docs, Notepad и готови за употреба шаблони. AI възможностите ускоряват писането, извличат стари бележки и транскрибират гласови бележки. А инструментите за управление на проекти ни позволяват да следим списъците със задачи и да си сътрудничим с мултифункционални екипи.

Опитайте ClickUp още днес!