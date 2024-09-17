7 полезни стъпки в процеса на вземане на решения (с шаблони)

Вземането на решения е част от живота – независимо дали трябва да решите какво да ядете за вечеря, кой кандидат да наемете за ръководител на ИТ отдела или кои продукти да пуснете на пазара тази година. Всеки ден правим избори, които могат да доведат до напредък или да имат последствия.

Зад тези решения стои сложен многоетапен процес.

Овладяването на контрола върху този процес улеснява вземането на решения и води до по-успешни резултати. Не само ще научите как да вземате добри решения, но и ще се поучите от лошите решения, за да не повтаряте същите грешки.

С този наръчник за процеса на вземане на решения ще научите седем важни стъпки за вземане на по-добри решения. Ще разгледаме различните видове методи за вземане на решения, които можете да използвате в своя бизнес.

Освен това ще ви покажем шаблони за вземане на решения, с които вашият екип да разработи печеливши продукти и да постигне целите на компанията. 👀

Какво представлява процесът на вземане на решения?

Процесът на вземане на решения е стъпка по стъпка процедура, предназначена да създава решения на проблеми въз основа на събиране на информация, проучване на различните варианти и избор на начин на действие.

От идентифицирането на проблема до прегледа на всички опции и изпълнението на план за действие, седемстепенният процес на вземане на решения е подходящ както за бизнес решения, така и за по-сложни лични избори. 🌻

Видове методи за вземане на решения

Съществуват няколко различни типа ефективни модели за вземане на решения, включително рационални, творчески и интуитивни – за да споменем само някои от тях. Изборът на подходящия модел зависи от нивото на вашите умения за вземане на решения, от времето, с което разполагате, от естеството на решението и от вашата цялостна стратегия за вземане на решения.

Ето кратко описание на различните модели за вземане на решения, с които можете да опитате да намерите възможни решения на препятствията пред вас. 🤔

Рационален модел за вземане на решения

Рационалният и информиран модел за вземане на решения се фокусира върху логичното представяне на всички различни алтернативни решения. Това е най-популярният модел, но може да отнеме много време за проучване.

С този модел ще идентифицирате всички потенциални решения и след това ще прецените предимствата и недостатъците на всяко едно от тях, за да вземете ефективно решение. Това е най-добрият модел за решаване на проблеми, които имат голямо влияние върху проектите или бизнеса като цяло, тъй като включва обмислен и методичен подход.

Интуитивен модел за вземане на решения

Интуитивният модел се основава на вземането на решения въз основа на чувствата и инстинктите. Той е идеален в ситуации, в които има ограничения във времето, тъй като ви позволява да действате бързо.

Този подход обаче е най-подходящ за опитни служители, които са се занимавали с подобни проблеми и преди. Тъй като не работите с данни, трябва да имате предишен опит с разпознаването на модели, за да го използвате ефективно.

Модел за вземане на решения, основан на признание

Този модел съчетава подходите на рационалните и интуитивните методи, но определящият фактор е, че оценявате само едно възможно решение, а не всички налични алтернативи. Ето как работи този модел:

Идентифицирайте проблема Работете върху решението, като визуализирате в ума си въздействията и резултатите. Приведете плана в действие, ако очакваният резултат е приемлив.

Отново, този модел за вземане на решения е най-подходящ за експерти и бизнес лидери. Той е идеален за ситуации, в които има натиск от времето.

Модел за творческо вземане на решения

Този подход за вземане на решения съчетава елементи от рационалния и интуитивния модел. Започва се със събиране на информация за проблема и измисляне на възможни решения. Вместо да разглеждате плюсовете и минусите на всяко едно от тях, оставяте интуицията и подсъзнанието си да поемат контрола, което ви води до курс на действие, който след това се тества.

Това итеративно решение за решаване на проблеми е идеално за мозъчна атака и опитни лица, вземащи решения, като например предприемачи.

Модел за вземане на решения на Vroom-Yetton

Моделът на Vroom-Yetton използва седем въпроса с отговор „да“ или „не“ и пет ефективни стила на вземане на решения, за да ви насочи към най-доброто решение. Това е един от по-сложните модели, тъй като трябва да използвате дърво на решенията, за да стигнете до най-добрия вариант въз основа на отговорите ви на въпросите и избрания от вас стил.

Създайте нова празна бяла дъска, за да започнете да проектирате диаграмата си.

Този модел е най-подходящ за екипи и съвместно вземане на решения. Рамката има вградени стъпки за сегментиране на работата и разпределяне на отговорностите за вземането на решения.

7 стъпки в процеса на вземане на решения

Готови ли сте да откриете по-добър начин за вземане на информирани решения? Използвайте този седемстепенен модел за вземане на решения, когато се сблъскате с трудна дилема. От събирането на информация до претеглянето на всички варианти, ще вземете по-информирани решения, които могат да променят нещата, когато става въпрос за вашите цели. ✨

1. Определете решението, което трябва да вземете.

Първото, което трябва да направите, е да разберете какво решение се опитвате да вземете. Може би имате пречка при изпълнението на проекта или може би имате недостиг на ресурси.

Каквото и да е то, трябва да дефинирате ясно проблема и обхвата на работата, преди да започнете да мислите за решения. За да разберете какво решение трябва да вземете, задайте си следните въпроси:

Какъв е конкретният проблем? Бъдете внимателни да не бъдете прекалено общи или да не смесвате няколко проблема. Идентифицирайте точно какъв е проблемът и кои членове на екипа са пряко засегнати.

Има ли цел, свързана с това решение? Дайте приоритет на проблемите, които са пряко свързани с целите на проекта. Направете проблема измерим, за да можете да видите как се отразява на целта, след като сте взели решение.

Как ще разберете дали решението е имало ефект? Когато вземате решения, очаквате резултати. Разберете как ще оцените дали решението, което сте взели, е правилно.

Матрицата за вземане на решения с предположения ви помага да определите най-добрите резултати с помощта на подходяща информация, за да идентифицирате алтернативни решения.

2. Съберете информация от вътрешни и външни източници

Вземането на информирани решения почти винаги е по-добро от вземането на произволни решения. Този етап от процеса на вземане на решения е от решаващо значение за вашия успех.

Започнете с събиране на подходяща информация вътрешно. Потърсете минали ситуации, в които вашият екип или компания са се справили с подобен проблем и са намерили решение. Прегледайте документацията по проекта, за да съберете информация за това, което е довело до настоящия проблем.

Работете в рамките на вашия отдел и в свързани отдели, за да съберете исторически данни за подобни проблеми и свързаните с тях решения. Прегледайте предишния им опит и отбележете всички идеи или релевантна информация.

Използвайте функцията ClickUp Docs, за да сътрудничите с екипа си и да събирате информация по-ефективно.

След това потърсете информация извън вашата организация. Проучването на пазара е отличен начин да разберете дали конкурентите ви имат сходни проблеми. Прегледайте проучванията и обмислете да работите с консултант, ако искате повече информация или експертен опит.

3. Определете възможните решения

След като съберете цялата необходима информация, е време да започнете да разглеждате наличните опции. В повечето случаи ще има повече от едно потенциално решение на проблема. Вземането на правилното решение ще зависи от нуждите на вашата компания и пазарната среда в даден момент.

Да приемем, че работите като мениджър на маркетингови проекти и целта ви за това тримесечие е да увеличите конверсиите с 300%. Възможните ви опции могат да бъдат да инвестирате в платена реклама, да създадете ново съдържание за блога или да проведете кампании в социалните медии.

Има и сценарии, в които можете да изберете няколко различни модела за вземане на решения или решения, а не само един начин на действие. Бъдете внимателни с предубежденията – особено ако сте работили по подобен проблем в миналото.

Това, че едно решение е проработило веднъж, не означава, че винаги е най-добрият избор в подобни ситуации. ✍️

4. Претеглете доказателствата за всеки вариант

Сега, когато вече знаете възможностите си, е време да започнете да преценявате доказателствата, за да видите какъв е най-добрият начин на действие. Проучете как вашата компания или конкурентите ви са реагирали на подобни ситуации в миналото.

Направете списък с плюсовете и минусите на всеки от вариантите. Обмислете дали някой от тях предлага допълнителни ползи освен решаването на конкретния проблем. За да направите това, използвайте шаблони и методи за стратегическо планиране, като SWOT анализ и матрици за вземане на решения.

5. Вземете окончателното решение

Сега е моментът да вземете окончателно решение и да изберете курс на действие. Въз основа на събраната информация и прегледа на всички варианти, решете как искате да процедирате.

Може би ще комбинирате аспекти от няколко различни решения. Може би ще изберете един конкретен подход за решаване на проблема. Разгледайте всички доказателства, прегледайте алтернативите и изберете най-доброто решение.

6. Пристъпете към действие въз основа на вашето решение

Отделили сте време и усилия, за да прегледате възможностите си и сте направили избор. Следващата стъпка е да създадете план и да го приведете в действие.

Създайте план на проекта, в който да посочите засегнатите заинтересовани страни и кои членове на екипа ще играят роля. Разгледайте разпределението на ресурсите и планирайте бюджета, за да включите новите си решения. Приоритизирайте проектите и задачите и подчертайте всички зависимости, които могат да повлияят на резултата от вашите действия.

Създайте ясна рамка от очаквания за всички членове на екипа и определете лицата, които вземат решения в рамките на фазата на действие. Както каза Крис Смол, вицепрезидент на Soundstripe: „Комуникацията е лесна, когато има само един канал между решението и действието. ”

Разделете плана си за действие на задачи, подзадачи и вложени подзадачи в ClickUp.

Разделете задачите на лесни за управление етапи и се уверете, че всички знаят кой е отговорен за кои решения и действия. ✅

7. Направете преглед

В първата стъпка определихте показатели и критерии за оценка на решенията на проблема. Преценете дали сте взели правилното решение, като направите преглед на процеса на вземане на решения.

Ето няколко въпроса, които да си зададете в края на процеса на вземане на решения:

Взехте ли добро решение?

Имаше ли решението някакви отрицателни последици?

Как решението се отрази на заинтересованите страни?

Имаше ли по-добро решение?

Проблемът беше ли решен?

Къде бихте могли да се справите по-добре в процеса на вземане на решения?

Важно е да предприемате действия, но също толкова важно е да отделяте време за преглед на решенията си. Включете преглед на взетите решения в графика на проекта си, за да съберете информация за това, което е проработило и какво не. Сътрудничейте с членовете на екипа, за да обсъдите техните мнения за процеса и резултатите.

Шаблони за вземане на решения за вашия екип

Готови ли сте да внедрите добри процеси за вземане на решения? Тези шаблони за вземане на решения от ClickUp улесняват живота ви, независимо дали сте собственик, отговорен за вземането на бизнес решения, или проектен мениджър, ръководещ екип от звезди. 💪

1. Документ за рамката за вземане на решения

Създайте пътна карта за вземане на решения и въздействието на проектите с документа „Рамка за вземане на решения“ от ClickUp.

Документът „Рамка за вземане на решения “ от ClickUp е лесен начин да създадете проучване за решаване на проблем и избор на най-доброто решение.

Попълнете стъпките в шаблона, включително идентифициране на проблема, възможни решения и въздействие върху бизнеса. Рамката ви позволява да съберете всичките си идеи на едно място, което улеснява анализа.

2. Дърво на решенията

Начертайте възможните решения и техните потенциални резултати с шаблона за дърво на решенията на ClickUp.

Използвайте дървото на решенията на ClickUp, за да начертаете възможните опции и решения на визуална бяла дъска. Този шаблон е идеален за екипи, които искат да насърчат вътрешни дискусии за най-добрите подходи.

Стъпките, обозначени с различни цветове, улесняват идентифицирането на препятствия и предизвикателства по време на целия процес. Най-хубавото е, че шаблонът е проектиран да бъде сътруднически, така че можете да получите мнения от различни членове на екипа от различни отдели.

3. Дневник за вземане на решения при управление на проекти

Използвайте дневника за вземане на решения за управление на проекти на ClickUp, за да категоризирате всяка стъпка в процеса на вземане на решения.

С помощта на регистъра за вземане на решения за управление на проекти на Clickup можете да записвате и проследявате всички процеси на вземане на решения в лесен за управление табло. Пет различни опции за статус и три потребителски полета улесняват визуализирането на етапа, в който се намира всеки процес на вземане на решение.

Четирите типа изгледи ви позволяват да сортирате по календар, за да видите какво се случва в момента, или да разгледате таблото за вземане на решения, за да получите по-широка представа.

4. Дневник на решенията

Цялостният регистър на решенията на ClickUp улеснява наблюдението и оценката на вземането на решения в отделите, проектите и на ниво компания.

Документирайте критериите за вземане на решения, следете напредъка и оценявайте резултатите с помощта на Decision Log на ClickUp. Проектиран като всеобхватно средство, той е идеален за управление на рационалния процес на вземане на решения от начало до край. Използвайте го, за да създадете план за решаване на проблеми в отделите, на ниво компания и по конкретни проекти.

Прочетете също: Примери и шаблони за RACI диаграми

Овладейте процеса на вземане на решения с ClickUp

Вие вземате решения всеки ден – а в бизнеса това е критичен компонент за постигането на целите. Отделянето на време за избор на подходящия подход въз основа на конкретните нужди на вашия бизнес е от съществено значение, независимо дали сте проектен мениджър или предприемач.

Независимо дали вземате важни решения, които засягат финансовите резултати на компанията, или търсите иновативни начини да обслужвате клиентите си, е от жизненоважно значение да обмисляте добре решенията, които вземате. Прибързаните действия могат да доведат до грешки, но подходящи процеси като седемте стъпки и методите, описани по-горе, могат да ви помогнат да вземате по-добри решения.

Подгответе себе си и екипа си за успех и започнете да използвате ClickUp, за да подобрите процесите си на вземане на решения. От шаблони, които улесняват записването на решения, до дървета на решения, които ви помагат да планирате мисловния си процес, ще откриете безброй начини да вземате решения по-ефективно. 🙌