10 безплатни шаблона за стратегическо планиране в ClickUp, Word и Excel

Стратегическото планиране е един от най-важните процеси във всеки бизнес. То изгражда пътната карта за бъдещето, създавайки рамка, въз основа на която могат да се вземат и преценяват всички важни бизнес решения.

Но значението му не се ограничава само до това. Всеки вид бизнес планиране, от планове за действие до спринт планове и планиране на ресурси, в крайна сметка произтича от по-големия стратегически план. Това означава едно нещо преди всичко: трябва да направите стратегическия си процес на планиране правилно.

За да стигнете дотам, трябва да започнете отнякъде. Многото ресурси, свързани с планирането, са чудесно начало. Но по-конкретно, имате нужда от шаблон, който да ви помогне да въведете информация, да я осмислите и да изработите план, който всеки в организацията може да следва.

Как точно изглежда идеалният шаблон зависи от вашите нужди и съществуващия софтуер. Ето защо в това ръководство споделяме нашите 10 любими безплатни шаблона за стратегическо планиране, които можете да започнете да използвате (почти) веднага.

Какво е шаблон за стратегическо планиране?

Шаблонът за стратегическо планиране е пътна карта за вашия бизнес. Той предоставя на бизнес лидерите точните стъпки, необходими за изготвяне на план, който да очертае близкото и дългосрочното бъдеще на бизнеса.

В най-добрия случай шаблонът е измерим инструмент, който всеки, участващ в процеса на планиране, може да следва. Той ви помага да утвърдите къде се намирате и къде искате да стигнете.

И, което е също толкова важно, той ви помага да консолидирате тази информация в практически, измерим и лесен за обработка стратегически план, който всеки в организацията може да използва.

Визуализирайте и управлявайте пътната карта на вашия продукт в ClickUp Timeline View

Разбира се, няма прост най-добър шаблон за бизнес стратегия. Точно както проектният план може да се различава от пътната карта на продукта, ще ви е необходим шаблон, който съответства на начина, по който работите, и на типа планиране, което извършвате.

Ето защо този наръчник представя не само един, а 10 безплатни шаблона за планиране, които покриват различни нужди.

Какво прави един шаблон за стратегическо планиране добър?

Един добър шаблон за стратегическо планиране постига няколко ключови цели:

Той установява ясен график за процеса на планиране.

Той очертава целите на стратегическия план и извежда всички действия и стратегии от тези цели.

Той ясно очертава индивидуалните тактики и цялостната бизнес стратегия, които стоят в основата на тези цели.

Той установява начин за измерване на напредъка и резултатите от изпълнението на плана.

Той очертава ясни отговорности за индивидуални задачи, свързани с процеса на планиране.

Той предоставя контролни точки и възможности за екипа да преразгледа и коригира при необходимост.

Той е достатъчно адаптивен, за да можете да направите промени, които да направят плана по-подходящ за вашата организация и процеса на бизнес планиране.

Най-важното обаче е, че шаблонът за стратегически план рационализира целия процес. Докато в процеси като планиране на капацитета детайлите са от първостепенно значение, планирането на бизнес стратегията трябва да се фокусира върху по-широка гледна точка, която помага на всички заинтересовани страни бързо да получат обща представа за плана и неговата връзка с бизнеса.

10 шаблона за стратегическо планиране, които можете да използвате за вашия екип

Ако всеки стратегически план има едни и същи цели, може да си помислите, че повечето от тях са почти идентични. Ще останете изненадани.

Подобно на планирането на проекти, различните шаблони могат да доведат до много различни резултати. Ето защо е най-добре да разгледате няколко безплатни шаблона за стратегическо планиране, преди да изберете този, който най-добре подхожда на вашия бизнес и ситуация. За да ви помогнем да започнете, ето нашите 10 любими шаблона, които можете да използвате за следващия си стратегически план.

1. Шаблон за стратегическа пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за стратегически пътна карта на ClickUp

Това е основен шаблон с голям потенциал. Шаблонът за стратегическа пътна карта на ClickUp ви помага да визуализирате как вашата организация може да реализира стратегическия си план, с персонализирани полета, вариращи от продължителността на отделните задачи до напредъка по тях, тяхното въздействие и лекотата на изпълнение.

В ClickUp ще можете да видите стратегическата си пътна карта като изглед на напредъка. Но след като задачите и крайните срокове бъдат разпределени по отделни задачи, ще можете да видите и времева линия или дори изглед на натоварването, за да се уверите, че напредъкът продължава. Макар че това е предимно шаблон на базата на списък, ние особено харесваме диаграмата на Гант като начин да видим как отделните задачи взаимодействат помежду си по отношение на по-голямата времева линия.

2. Шаблон за стратегическа пътна карта на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за стратегическа пътна карта на ClickUp

Ако разглеждате стратегическото планиране като средство за преодоляване на разликата между настоящото и желаното бъдещо състояние на вашата компания, този шаблон е за вас. Той е по-сложен от споменатия по-горе шаблон на базата на списък и ви предоставя по-нюансирана стратегическа пътна карта, след като бъде създаден.

Шаблонът за стратегическа пътна карта на ClickUp по подразбиране е диаграма на Гант с раздели за отделните отдели. Оттам можете да видите табло с напредъка и да очертаете текущия си капацитет. Междувременно, редица персонализирани полета ви помагат да планирате по-добре всяка от тези дейности:

Процент на завършеност

Усилие

Очакван резултат

Въздействие

Напредък на стратегията

Членове на екипа

Може би това не е подходящият шаблон, ако тепърва започвате със стратегическото планиране. Но за опитни лидери, които искат да преминат на следващото ниво в процеса на планиране, това е точно подходящият шаблон.

3. Шаблон за матрица за голяма стратегия на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за матрица за голяма стратегия на ClickUp

Той е прост, но красив. Шаблонът за матрица за голяма стратегия на ClickUp ви позволява да създадете четириквадрантна визия за стратегическата среда, в която се намира вашата организация, с рамка, предназначена да ви помогне да разберете как може да изглежда пътят към бъдещето на вашата организация.

Как ще стигнете до този път, разбира се, зависи от вас. Квадрантите могат да се използват за прост SWOT анализ или за по-сложни процеси на планиране, като намиране на ниши за растеж на пазара и възможности в силно конкурентна среда. Някои от тези опции са предварително вградени в шаблона, докато други могат да бъдат персонализирани, за да съответстват точно на вашия маркетингов план или на всичко друго, от което се нуждаете за вашия процес на стратегическо планиране.

4. Шаблон за стратегическа дъска на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за стратегически план на ClickUp

За визуалните мислители сред нас този шаблон за стратегическа дъска на ClickUp е перфектният избор. Преди всичко, това е визуална пътна карта, която лесно показва не само какви стъпки са необходими за стратегическото планиране, но и как тези стъпки могат (и трябва) да се вписват една в друга в контекста на по-големия проект.

Разбира се, все още можете да възлагате различни задачи и етапи на отделни членове на екипа, за да запазите отговорностите ясни и непокътнати. Но диаграмата на шаблона и усещането за бяла дъска означават, че можете безпроблемно да коригирате процеса според нуждите.

Цветовото кодиране на диаграмата гарантира, че всеки, който работи по нея, има ясен поглед върху това, какво е необходимо и кога.

5. Шаблон за стратегически маркетингов план на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за стратегически маркетингов план на ClickUp

Стратегическият план не е важен само за цялата организация. Солидната бизнес стратегия е също толкова важна за отделните звена, а този шаблон показва как тези разлики могат да се проявят.

Помислете за този шаблон за стратегически маркетингов план на ClickUp като по-практична възможност за планиране на вашите маркетингови усилия. Стандартният изглед на списъка е сортиран по метода „Цели и ключови резултати“ (OKR), като задачите са сортирани по определени общи цели за по-мащабни маркетингови усилия.

Но това е само началото. Потребителските полета ви позволяват да дефинирате каналите, чрез които ще подходите към изпълнението на плана, а изгледът на времевата линия ви помага да следите напредъка. И, разбира се, таблото за напредък ви позволява да видите как дефинираните от вас етапи в крайна сметка водят до постигането на вашите стратегически цели.

6. Шаблон за стратегически план за събития на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за стратегически план за събития на ClickUp

Планирането на събитие е трудна работа и за да бъде успешно, трябва да бъдат изпълнени безброй задачи. От друга страна, шаблонът за стратегически план за това събитие може да ви даде ясна представа за необходимите и изпълнени задачи, както и за това как всичко е свързано, за да бъдат постигнати основните цели.

Шаблонът за стратегически план за събития на ClickUp постига това чрез широка гама от персонализирани полета, от канал до бюджет, хаштагове, използвания глас и др. Той е проектиран да планира няколко събития едновременно, които се припокриват, за да създадат стратегия, базирана на събития, която помага да подобрите бизнеса си или маркетинговата си стратегия.

Поради сложността на задачата, ние особено харесваме изгледа на състоянието на събитията на базата на табло. Този шаблон за стратегическо планиране предлага прост преглед на състоянието на всички събития и на това, което все още трябва да бъде направено.

Разбира се, списъкът и календарните изгледи също могат да бъдат полезни, за да се вникне в някои от по-дълбоките нюанси на планирането на събития.

7. Шаблон за план за действие на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за план за действие на ClickUp

Стратегическото планиране не се харесва от всички, отчасти защото е по-скоро теоретично. Целите и задачите са по-скоро амбициозни за една истинска бизнес стратегия, като се фокусират върху общата картина, а не върху конкретните нужди на организацията или вашите бизнес партньори.

Това е основната причина, поради която обичаме шаблона за план за действие на ClickUp. Това е система, базирана на бележки, която обединява всички необходими задачи за напредъка на вашия стратегически план в три секции:

Завършени задачи

Изпълнение

Готово

В рамките на тази структура задачите са разделени на ежедневни, седмични, месечни и тримесечни прегледи, за да се отчете тяхната различна сложност и срокове. Резултатът е прост преглед на всичко, което трябва да бъде направено, който също така отлично подчертава съществуващите успехи и изпълнените задачи, за да може целият екип да ги види и отпразнува. Ето това е стратегически план.

8. Шаблон за стратегическо планиране в Word от ProjectManager

Via ProjectManager

Ами ако ви кажем, че можете да изготвите стратегически план изцяло в MS Word? Това е целта на този шаблон, чрез лесни за възприемане раздели, всички проектирани да оптимизират бизнес стратегията колкото е възможно:

Изпълнително резюме, което представя контекста и предшестващите събития на стратегическия план.

Място за вашите визия и мисия, за да закрепите плана си в сърцевината на вашата организация.

SWOT анализ, за да погледнете честно на вашата организация и нейната среда (помислете за визията)

Бизнес цели, за да определите точно какво трябва да постигне стратегическият план

Маркетингов план, който очертава промоционалната страна на бизнес стратегията за постигане на тези цели

Оперативен план, който служи като пътна карта за постигане на вашите цели

Финансови прогнози за бъдещето с целите за бизнес стратегията (и растежа на бизнеса)

Екипът, който ще отговаря за изпълнението на стратегическия, маркетинговия и оперативния план

Имайте предвид, че този план може да се персонализира според вашите нужди. Той изисква малко повече ръчна работа в сравнение с някои от другите примери, споделени в това ръководство, но може да ви даде добра представа за плана, който създавате.

9. Шаблон за стратегическо планиране в PowerPoint

Via Slide Team

Ако част от процеса на стратегическо планиране включва презентации за заинтересованите страни (а за повечето организации това е така), защо да не преминете директно към софтуера, в който в крайна сметка ще се проведат тези презентации?

Този шаблон е, в основата си, пътна карта, подобна на другите, които обсъдихме по-горе. Този шаблон за бизнес стратегия се фокусира върху отделните етапи, необходими за постигане на целите от поставянето им до изпълнението им. Но той е проектиран специално за PowerPoint, с опции за персонализиране, които улесняват работата с него и настройването му.

Изтеглянето е безплатно и лесно, а персонализирането изисква само основни умения за работа с PowerPoint. По подразбиране времевата рамка е зададена на една година, така че може да се наложи да направите някои промени, ако стратегическият ви план обхваща няколко години в рамките на вашата визия.

10. Шаблон за стратегическо планиране в Excel

Via Eloquens

MS Excel не винаги е лесен за използване, но неговата клетъчна структура предлага огромни възможности за персонализиране. Не е изненада, че последният ни шаблон в Excel е и един от най-изчерпателните варианти в това ръководство за нуждите на вашата бизнес стратегия.

Самият работен лист е разделен на три области или раздела:

Идентифициране на цели за определяне на ключови елементи като цели за вашата организация чрез целенасочено мозъчно буряне.

Поставяне на цели, използвайки шаблона за бизнес стратегия SMART (конкретни, измерими, постижими, релевантни и навременни) за бизнес цели.

Планиране на действията, превръщане на тези цели в тактики и проследяване на напредъка на тези тактики за постигане на целите ви.

Имайте предвид, че благодарение на своята MS Excel природа, това е предимно вътрешен документ за планиране и не е предназначен за външна презентация. Но в този контекст ключовите елементи на този шаблон за бизнес стратегия могат да бъдат изключително полезни за постигане и поддържане на стратегическото ви планиране.

Кой се възползва от стратегическото планиране?

Организации: Независимо дали става дума за нестопанска организация, стартираща компания или мултинационална корпорация, всички организации се възползват от стратегическото планиране. Такъв план предлага ясна рамка за вземане на решения, предоставя пътна карта за растеж, идентифицира потенциални възможности и рискове и улеснява по-добрата комуникация в цялата организация.

Ръководни екипи: Ръководството на всяка организация извлича голяма полза от стратегическото планиране, тъй като то им дава цялостен поглед върху настоящото състояние на организацията, както и визия за това, къде искат да стигнат. То помага за определяне на ключови цели и задачи и за поставяне на критерии за проследяване на напредъка.

Ускорете стратегическото си планиране с ClickUp

Невъзможно е да се изготви стратегически план в изолация. Независимо от организацията, вероятно това е колективно усилие. Защо тогава да не разширите този екип, за да включите подходящите инструменти?

Това не е преувеличение: подходящият шаблон за стратегическо планиране може да определи успеха или провала на процеса. Независимо дали се опитвате да постигнете бизнес цели, да проведете конкурентен анализ или да извършите SWOT анализ, ясната структура ви позволява лесно да изготвите план, който цялата организация може да следва.

А когато този шаблон е безплатен? Още по-добре.

И ето най-хубавата част: софтуерът, който захранва повечето от шаблоните, които споделихме по-горе, ClickUp, също може да се изпробва безплатно. Това е инструмент за управление на проекти и производителност, създаден за екипи, който работи перфектно, ако този проект е вашият следващ план за създаване на цялостна бизнес стратегия.

Готови ли сте да започнете? Опитайте ClickUp безплатно още днес.