Ръководство за планиране на спринтове за гъвкави проектни мениджъри

С нарастващата популярност на гъвкавите трансформации, планирането на спринтове продължава да набира популярност – често с впечатляващи резултати. Компаниите придобиват гъвкавост, решават големи проблеми и имат вградени паузи между разработките, през които могат да оценят напредъка и да преоценят ситуацията, ако е необходимо.

Ако сте нови в планирането на спринтове, тук ще намерите всичко, което трябва да знаете. А ако не сте нови и просто се нуждаете от софтуер за управление на проекти, за да започнете? Ние сме ви подготвили всичко необходимо – безплатно – с функциите Sprint и agile на ClickUp.

Какво е планиране на спринтове?

Планирането на спринтове е процесът на определяне на какво искате да постигнете в даден спринт (вашите цели) и как ще го постигнете (планът) в следващия си спринт — въз основа на бизнес целите, натрупаните задачи за продукта и капацитета и скоростта на екипа. Срещата за планиране на спринтове трябва да определи очакванията, да даде насоки на екипите и да гарантира, че всички са на една и съща страница преди всеки спринт.

ЧАКАЙТЕ МАЛКО... КАКВО Е СПРИНТ? Ако сте начинаещи в областта на agile, ето кратко обяснение: спринтът е кратък период от време (най-често две седмици, макар че съществуват и спринтове от една седмица и четири седмици), през който вашият екип планира да постигне нещо.

Идеята зад спринтирането е, вместо да планирате цялата година на вашия екип за разработка и да не оставяте място за творчество, иновации, промени на пазара или извънредни ситуации, да планирате изпълнението на приоритетни задачи в кратък срок. Това оставя място за растеж и промяна на приоритетите. Това също означава, че екипите постоянно доставят приоритетни функции или продукти и с промяната на приоритетите може да се промени и това, върху което работят вашите екипи.

Предимствата на планирането на спринтове

Защо толкова много компании използват спринтове в наши дни? Какво точно прави тази практика за вашите екипи, вашите клиенти и финансовите резултати на вашата компания? Отговорите са доста привлекателни:

По-гъвкави работни процеси

Основната идея зад спринтирането е следната: кратки, добре дефинирани периоди на работа означават по-бързо изпълнение и по-голяма гъвкавост. Те позволяват на екипите да превърнат големите проекти в по-малки, по-лесно управляеми етапи и дават на ръководството предварително определени контролни точки, където можете да промените посоката, да преопределите приоритетите или дори да отхвърлите проекти въз основа на нова информация, като промени в бизнес целите или значителни промени на пазара.

Покажете взаимоотношенията между задачите и задачите от типа „Milestone“ в Gantt изглед в ClickUp.

По-добро сътрудничество

Колкото по-ясен (и по-гъвкав) е вашият план, толкова по-лесно е за екипите да си сътрудничат ефективно, за да свършат работата. А вградените паузи, когато завършите един спринт и започнете следващия, дават на екипите автоматични точки за проверка.

СЪВЕТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ Пссст... 25% от клиентите на ClickUp казват, че са преминали към нашата платформа, защото са имали нужда от по-добри инструменти за сътрудничество, а 91% казват, че сътрудничеството се е подобрило след преминаването.

Няма повече догадки

Чрез предоставяне на ясни указания за целите, етапите, отговорностите на екипа и очакваната стойност, планирането на спринтове премахва догадките от нашите процеси. Това означава по-малко време, прекарано в задаване на въпроси за цялостната картина в средата на проекта (намаляване на закъсненията) и по-малко място за неправилни предположения за това, което иска ръководството (намаляване на дублирането на работата).

По-щастливи служители

Никой не иска да прекарва работното си време в несигурност относно това, какво трябва да постигне, до кога и как ще бъде определен успехът му. Това е стресиращо и отнема творческата енергия, необходима за решаване на реалните проблеми в работата.

С ясен, управляем списък с резултати от проекта и ограничен, разумен график (седмици вместо месеци), екипите не трябва да гадаят за своите приоритети, очаквани резултати или върху какво трябва да работят. Това намалява стреса и умственото натоварване (количеството информация, което хората задържат в съзнанието си, за да вършат работата си), което също допринася за производителността.

Стратегии, от които можете да се поучите

Колкото по-добре документираме плановете си, толкова по-добре можем да се учим от тях. Какво е проработило добре? Какво не е проработило изобщо? На какви препятствия се натъкнахме, които бихме могли да избегнем в бъдеще?

С връзките в ClickUp е лесно да свържете задачи и документи от работната среда.

Кратките спринтове означават, че задаваме тези въпроси по-често (и се учим от тях по-често). Добре дефинираните планове и добре документираните спринтове означават по-ясни отговори, когато задаваме тези въпроси. А стратегическата итерация означава постоянно усъвършенстване (и по-малко зацикляне в стари навици).

Кога трябва да се проведе планирането на спринта?

Планирането на спринта трябва да се случи преди вашия спринт и след прецизирането на забавените задачи, прегледа на спринта и ретроспективата на спринта от предишния ви спринт (където ще научите кои практики екипите трябва да повторят или да изоставят от предишния спринт).

Колко време трае сесията за планиране на спринтове?

Обикновено срещите за планиране на спринтове траят около един час за всяка седмица от спринта. (Например, ако правите двуседмични спринтове, срещата ви трябва да трае около два часа. Ако правите триседмични спринтове, планирайте тричасов блок от време. )

Въпреки това, има начини да направите планирането на спринтовете по-кратко и по-приятно. Компаниите трябва да поддържат актуализирана информация за натрупаните задачи и да поискат от ръководството да дойде на срещата с добре дефиниран план.

Това позволява на ръководството да определи приоритети, като съкрати срещите до 30 минути, за да може да се фокусира изцяло върху отбелязването на всичко, което няма да бъде завършено/не е било завършено в текущия спринт. След това екипът може да прегледа предложените приоритети от (изчистения, прецизиран) списък с нерешени задачи и да постигне консенсус в екипа.

Както при всяка среща, колкото по-кратка, толкова по-добре. Проучванията показват, че средната продължителност на вниманието е само 10 до 18 минути ( затова TED Talks са с продължителност 18 минути или по-малко ). Макар да се съмняваме, че ще успеете да съкратите планираните си сесии до толкова, потърсете начини да ги олекотите.

СЪВЕТИ ЗА ПО-КРАТКИ СРЕЩИ Настройването на таймер, изискването от участниците да водят бележки на ръка (а не на лаптопи), проверката на мобилните телефони на входа и планирането на мълчание по време на срещите (да, наистина!) са само някои от нещата, които успешните екипи правят, за да не се проточват срещите, според FastCompany.

Ако планирате да направите нещо неортодоксално, като да забраните мобилните телефони или да махнете столовете, уверете се, че имате план за достъпност за вашите служители с увреждания. Някои хора трябва да седят, а други може да се нуждаят от телефоните си за медицински сигнали.

Кой участва в планирането на спринтовете?

Макар че целият екип за разработка трябва да участва в срещата за планиране, основните планиращи тук са вашият Scrum майстор, продуктов мениджър и инженерният мениджър.

Скрам майсторът ръководи скрам екипа и се уверява, че те разполагат с необходимото за новия спринт (подготвяйки ги за успех). Продуктният собственик е пазител на вашата продуктова визия и продуктовия беклог.

Те трябва да поддържат тесни връзки с клиента и са отговорни за разработването и актуализирането на продуктовия беклог. Инженерният мениджър трябва да участва във всяко определяне на обхвата или съгласуване преди срещата.

Освен това, важно е да се отбележи, че спринтовете не са предназначени само за вашите екипи за разработка. McKinsey предлага да се внедрят гъвкави трансформации в спринтовете. А Harvard Business Review твърди, че спринтовете са предназначени за решаване на големи проблеми. Полезността на мисленето и планирането в кратки периоди – за повече от един вид екип – е доказана многократно от лидерите в индустрията и водещите институции за бизнес изследвания.

Какво включва планирането на спринтове?

Цели на ClickUp : След като собственикът на продукта е определил целите ви, срещата за планиране на спринта е моментът да се уверите, че екипът е в течение. Колкото по-добре разбират целите си, толкова по-успешен ще бъде всеки спринт.

Създайте лични цели в ClickUp и задайте цели, за да проследявате напредъка си.

Избор на забавени задачи: За предпочитане е преди срещата за планиране на спринта собственикът на продукта да е определил приоритетите на забавените задачи, а по време на срещата да съобщи тези приоритети на екипите.

ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ С ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ? Опитайте списъците на ClickUp! Не само можете да съберете задачите си на едно място и да подредите свързаните с тях задачи, но можете и да подредите всеки елемент от списъка в конкретни папки на проекти, да добавите съответната информация към всеки елемент от списъка (собственици, прикачени файлове и т.н.), да сортирате задачите по статус и лесно да ги премествате с плъзгане и пускане, за да промените статуса им. Лесните актуализации в реално време правят тези списъци изключително полезни по време на срещите за планиране.

Скорост: Колко бързи са вашите екипи? Колкото по-добре можете да отговорите на този въпрос (за всеки екип поотделно), толкова по-добре можете да планирате. Използвайте минали спринтове, за да изчислите скоростта на екипа за бъдещи спринтове и по време на срещата за планиране проверете. Смятат ли екипите, че този проект може да изисква по-дълъг или по-кратък срок? Използвайте срещата, за да получите тяхното мнение и да избегнете недостиг или излишък в графика.

Капацитет : Говорейки за недостатъчно или прекалено натоварени графици, капацитетът е другата метрика, която трябва да планирате. За да определите това, трябва да знаете какво вече има екипът (или всеки член на екипа), какво може и какво не може да бъде отложено и как вашите приоритети се пресичат с техните съществуващи приоритети. (Псс... Изгледът „Работна натовареност“ на ClickUp може да ви помогне в това. )

Използвайте Workload View на ClickUp, за да видите кой е напред или изостава и лесно премествайте задачите с плъзгане и пускане, за да преразпределите ресурсите.

При определяне на капацитета много екипи използват система като спринт точки, която ви позволява да присвоите няколко точки, които екипите могат да изпълнят в определен период, и след това да присвоите на всяка задача стойност в точки, за да видите как тя се вписва в общия капацитет.

Струва си да се отбележи, че планирането на капацитета не трябва да се свежда само до определяне на крайни срокове. Става въпрос за съгласуване на екипите по отношение на обхвата и усилията, необходими за изпълнението на дадена задача. Системата с точки помага да се идентифицират евентуални големи разминавания в разбирането.

Ако един инженер казва, че необходимите усилия са две точки, а друг казва, че са седем, знаете, че някой пропуска нещо. Това може да ви помогне да откриете зависимости и да изясните предположенията преди началото на спринта.

Зависимости: Зависимостите между екипите трябва да бъдат част от планирането преди спринта и да бъдат обсъдени по време на срещата, за да сте сигурни, че сте ги набелязали всички (последното, което искате, е да откриете в последния момент огромна зависимост, която да провали плана).

Как да добавите зависимост към връзка в ClickUp

Задачи: Как ще постигнем поставената цел? Какви са задачите, етапите и редът на действията, които трябва да изпълним? Кой е назначен за коя задача и как ще я изпълни? Вашият проектен мениджър вече трябва да има график за управление на проекта с отговори на тези въпроси. Използвайте времето за срещата, за да направите необходимите промени, ако екипът ви предостави нова информация, прогнози за времето и т.н.

Показатели : Накрая, уверете се, че срещата ви отговаря на един ключов въпрос: как ще разберете дали сте успешни? По какви показатели ще преценявате ефективността на спринта? Към какво точно трябва да се стремят екипите и отделните лица?

ClickUp Workload View ви дава информация за показателите на вашия проект, за да бъдете една крачка напред.

Най-добри практики за планиране на спринтове

Сега вече знаете какво е среща за планиране на спринт, кога да я провеждате, кой отговаря за нея и какво обхваща. Сега я направете още по-добра с няколко съвета от експерти:

1. Бъдете кратки и ясни

Никой не обича дългите срещи. Дори важните. Това означава, че ако искате срещата ви да има максимален ефект и да срещне по-малко съпротива, проектните мениджъри и ръководството трябва да направят предварителна подготовка, за да поддържат самата среща възможно най-кратка и проста.

2. Започнете с ясна програма

Говорейки за краткост и яснота, колкото по-ясна е вашата програма, толкова по-бързо (и по-добре) ще протече срещата ви. Знайте какво трябва да обсъдите, в какъв ред и с какъв приоритет. И започнете с нещата, които изискват най-голямо внимание.

3. Започнете с „защо“

Както казва Саймън Синек (известен от TED Talk): „Хората не купуват това, което правите; те купуват причината, поради която го правите.“ Той говори предимно за клиентите, но същото важи и за вътрешните екипи. Ако искате те да се ангажират с даден проект и да дадат всичко от себе си, те трябва да знаят защо той е важен. Към какви цели се стремят и как тези цели подобряват живота на клиентите или служителите?

4. Облекчете тежестта на екипа си

Проектните мениджъри и ръководителите на екипи трябва да улеснят максимално екипа да се съгласи с плана. Не използвайте срещата като сесия за мозъчна атака и не натоварвайте екипите с изработването на пътна карта сами. Представете ясни предложения и вместо това позволете на екипа да даде полезна обратна връзка. Това е най-ефективното използване на времето и не отнема фокуса или творческата енергия на вашите екипи.

5. Дефинирайте успеха

Как изглежда една успешна сесия за планиране? Какво искате екипите да научат? На кои въпроси за изясняване трябва да получите отговор? Екипът завършва ли работата си в края на този спринт и как това се отразява на вашето планиране? Трябва да влезете в срещата, знаейки не само как ще изглежда един успешен спринт, но и как трябва да изглежда една успешна среща за планиране в края.

6. Поставете реалистични цели

С изчерпването и текучеството, достигащи тревожни нива, е по-важно от всякога да бъдем реалистични относно това, което екипите и отделните лица могат да постигнат. Използвайте скоростта от миналото, за да изготвите плана си, но също така се вслушвайте, когато екипите ви казват, че ще им е нужно повече време или че се борят да постигнат целите ви.

За много екипи поставянето на реалистична, постижима цел и амбициозна цел с допълнителни стимули може да помогне да се гарантира, че екипите не работят до изнемога, а се стремят към големи постижения.

7. Провеждайте ретроспективи

Всеки спринт трябва да дава информация за следващите спринтове. Какво са направили добре екипите (и може да се повтори)? Какво трябва да се подобри? Какво сте научили от миналите спринтове? Как можете да го приложите в бъдеще? Редовните ретроспективи могат да ви помогнат да получите отговорите и да ги включите в следващата сесия за планиране.

Опитайте тези инструменти за ретроспектива!

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ Искате ли още съвети? Разгледайте тази колекция от съвети за гъвкаво управление на проекти от над 20 експерти.

Планирането на спринтове е много стратегическа работа и разполагането с подходящите инструменти е от първостепенно значение. (Знаем, че сме пристрастни, но с цели 96% от нашите клиенти, които казват, че са по-ефективни след като са започнали да използват нашите инструменти, смятаме, че журито е напълно съгласно).

Ето три гъвкави шаблона на ClickUp, които могат да ви бъдат полезни за срещата за планиране на спринтове:

1. Шаблон за гъвкаво управление на проекти ClickUp

Използвайте този гъвкав шаблон, за да проследявате фазите на тестване и внедряване на най-важните си проекти.

Шаблонът за гъвкаво управление на проекти на ClickUp ви позволява да виждате напредъка с един поглед, да проследявате спринтовете и да персонализирате статусите, за да отговорите на уникалните нужди на вашите екипи.

2. Шаблон за управление на Agile Scrum на ClickUp

Създайте подробен списък с задачи с този прост шаблон Agile Scrum и започнете веднага.

От забавяния до спринтове и ретроспективи, този шаблон за управление на ClickUp Agile Scrum събира всички елементи за планиране на спринтове, от които се нуждаете, на едно място, което е лесно за преглед и редактиране.

3. Шаблон за мозъчна атака за ретроспектива на спринта в ClickUp

Използвайте този шаблон за бяла дъска, за да планирате по-ясно следващата си ретроспекция.

Провеждате ретроспектива след един спринт и преди следващия? Шаблонът за мозъчна атака на ClickUp Sprint Retrospective има всичко, от което се нуждаете.

Бонус: Шаблони за ретроспектива на спринта

Готови ли сте да започнете?

Безплатните инструменти Sprint и Agile на ClickUp са създадени, за да помогнат на продуктовите мениджъри и Scrum лидерите да планират предварително, да провеждат срещи за планиране на спринтове и да следят постоянно променящата се обстановка на всеки проект. И с помощта на ClickUp вашият екип може да направи точно това.

Опитайте безплатно, за да разберете защо толкова много екипи от разработчици преминават към ClickUp, за да управляват планирането на спринтове и ретроспективи.