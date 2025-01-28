10-те най-добри софтуера за маркиране на функции за екипите за разработка през 2025 г.

Софтуерът за маркиране на функции позволява на разработчиците да предоставят на потребителите най-модерни функционалности, като същевременно поддържат стабилност и контрол. ?‍?

Това е незаменим инструмент за разпределяне на пускането на функции, експериментиране с различни функционалности и контрол на потребителското преживяване.

Какво е софтуер за маркиране на функции?

Маркирането на функции или функционалните флагове е техника за разработка на софтуер, която позволява на разработчиците да активират или деактивират дадена функция или функционалност за своите потребители, без да променят съществуващия код или да внедряват нов код.

Когато избирате подходящия инструмент за операционализиране на маркирането на функции, множеството функции в софтуера за маркиране на функции често могат да ви объркат. Този наръчник има за цел да опрости вашия избор, като представя 10-те най-добри софтуерни решения за маркиране на функции, които са налични днес.

Какво трябва да търсите в софтуера за маркиране на функции?

За да ви насочим в правилната посока, сме изброили някои ключови фактори, които да оцените, докато проверявате инструментите за маркиране на функции:

Леснота на използване: Софтуерът трябва да има удобен за ползване табло или интерфейс, който позволява на разработчиците и продуктовите мениджъри лесно да създават, управляват и наблюдават функционалните флагове.

Надеждни опции за таргетиране: Потърсете софтуер, който предлага разнообразни опции за таргетиране въз основа на потребителски атрибути, поведение и характеристики на устройствата.

Конфигурация на флаговете: Изберете инструмент, който ви позволява да настроите флаговете за функции с прецизен контрол, включително опции за активиране/деактивиране на функции, насочване към конкретни сегменти от потребители и конфигуриране на проценти на внедряване.

Интеграция на A/B тестове: Потърсете инструмент, който предлага вградени възможности за A/B тестове или се интегрира с популярни платформи.

Функционалност за одит и връщане назад: Изберете софтуер, който предлага цялостна функционалност за одит и ви позволява лесно да се върнете към предишни конфигурации, ако е необходимо.

Интеграции и екосистема: Обърнете внимание на съвместимостта на софтуера с вашите съществуващи инструменти и платформи за разработка. Безпроблемната интеграция с други инструменти оптимизира работните процеси и повишава ефективността.

10-те най-добри софтуера за маркиране на функции, които да използвате през 2024 г.

Ето списъкът с най-високо оценените инструменти за маркиране на функции през 2024 г., с техните отличителни характеристики, ограничения, цени и оценки.

1. Unleash

чрез Unleash

Тази платформа с отворен код за маркиране на функции разполага с динамична общност и обширна документация, което я прави идеална за разработчици, търсещи гъвкавост и възможност за персонализиране.

Опцията за самостоятелно хостинг предлага отличен контрол и сигурност.

Разкрийте най-добрите функции

Създавайте функционални флагове с прецизен контрол, което позволява на разработчиците лесно да включват и изключват функции.

Поддържайте контрол върху оценките и промените на функциите чрез вградени разрешения и принципи на двойна проверка, за да отговорите на изискванията за съответствие.

Пускайте функции за избраните от вас потребители в момента, в който сте готови, с повтарящи се цикли на обратна връзка и A/B тестове на потребителите.

Осигурете сигурността на потребителските данни чрез вградена защита на личните данни, съхранение на данните, частни инстанции и гъвкави опции за хостинг.

Получете достъп до лесно тестване на крайни точки и автоматизирано генериране на администраторски клиенти с отворена API съвместимост.

Наблюдавайте ефективността на различните варианти на функциите и проследявайте ангажираността на потребителите.

Премахнете ограниченията

Предизвикателства по време на внедряването

Ограничена офлайн функционалност

Липса на функции в реално време

Освободете ценообразуването

Отворен код: Безплатен

Pro: 80 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Освободете рейтингите и рецензиите

G2: 4,7/5 (81+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (5+ рецензии)

2. FeatBit

чрез Featbit

FeatBit е вашето цялостно решение за управление на функционални флагове с бързина, мащабируемост и лекота.

Създаден с .NET и проектиран за самохостинг среди, той ви позволява да пускате функции, да експериментирате и оптимизирате, да мащабирате безпроблемно и да стимулирате растежа на бизнеса.

Най-добрите функции на FeatBit

Проследявайте използването на функциите, създавайте експериментални отчети при поискване и експортирайте данни към инструменти като DataDog и Amplitude за различни бизнес нужди.

Мащабирайте хоризонтално и вертикално, използвайки внимателно проектирана архитектура.

Ограничения на FeatBit

В сравнение с утвърдените платформи за маркиране на функции, общността на FeatBit все още е относително малка и в процес на развитие. Това може да означава по-малко налични ресурси и поддръжка за отстраняване на проблеми, особено за сложни случаи на употреба.

Цени на FeatBit

Общност: Безплатно

Enterprise Standard: 399 $/месец

Enterprise Premium: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на FeatBit

Все още няма отзиви

3. Flagsmith

чрез Flagsmith

Flagsmith е лесен за използване софтуер с отворен код за маркиране на функции и дистанционна конфигурация, който дава възможност на екипите за разработка да пускат функции по-уверено и ефективно.

Той е известен с централизираната си платформа за управление на функционални флагове, която позволява на разработчиците да включват или изключват функции за конкретни потребители или сегменти, без да е необходимо да преинсталират кода.

Най-добрите функции на Flagsmith

Лесно създавайте и управлявайте превключватели на функции в уеб, мобилни и сървърни приложения.

Управлявайте функционалните флагове според средата на разработка

Интегрирайте ги с вашия съществуващ стек и изпращайте данни за маркирането на вашата аналитична платформа.

Комбинирайте предимствата на функциите за превключване с гъвкавостта на дистанционната конфигурация, за да тествате и внедрявате нови функции с увереност.

Разположете като услуга или хоствайте в частен облак или на място.

Ограничения на Flagsmith

Стръмна крива на обучение за новите членове на екипа

Липсва компактен потребителски интерфейс

Изисква интеграция със Slack, за да получите по-голяма видимост кога функционалните флагове са превключени.

Цени на Flagsmith

Безплатно

Стартиращ бизнес: 45 $/месец

Scale-Up: 200 $/месец

Оценки и рецензии за Flagsmith

G2: 4,8/5 (22+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (3+ рецензии)

4. DevCycle

чрез DevCycle

DevCycle подчертава производителността на разработчиците чрез безпроблемна интеграция на популярни инструменти и рамки за разработка.

Вградените фрагменти код и функции за автоматично попълване улесняват внедряването на функционални флагове.

Най-добрите функции на DevCycle

Ефективно създавайте, актуализирайте и управлявайте функционални флагове, за да контролирате достъпа до нов код в различни среди.

Използвайте функционалните флагове, за да увеличите скоростта на внедряване и да измерите ефективността на пускането на функции, след като кодът ви е в производство.

Проследявайте вашите флагове на всеки етап от процеса на разработка с Global View.

Автоматизирайте актуализациите на функционалните флагове в различните програмни езици с пълно SDK покритие.

Персонализирайте работните процеси и извършвайте незабавни промени в маркирането.

Използвайте функцията за превключване на функции, за да доставяте незабавно промени в кода с гъвкавостта да пускате постепенно нови версии на функции за подгрупа от крайни потребители.

Ограничения на DevCycle

Необходими са повече интеграции

Грешки в споделяемите URL адреси

Цени на DevCycle

Безплатно

Starter: Започва от 20 $/месец

Бизнес: Започва от 400 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на DevCycle

G2: 4,8/5 (6+ рецензии)

Product Hunt: 5/5 (9+ рецензии)

5. LaunchDarkly

чрез LaunchDarkly

LaunchDarkly предлага маркиране на функции, A/B тестване и аналитични възможности.

Интуитивният му интерфейс и мощните функции за таргетиране го правят популярен избор за големи и сложни внедрявания.

Най-добрите функции на LaunchDarkly

Използвайте автоматизацията и управлението на функциите, за да максимизирате стойността на всяка софтуерна функция.

Увеличете скоростта и стабилността на софтуерните версии за клиентите.

Предоставяйте целенасочени и персонализирани преживявания без тежки ръчни усилия за разработка.

Провеждайте експерименти и оптимизирайте функциите на продуктите, за да стимулирате ангажираността на клиентите, което значително подобрява бизнеса.

Управлявайте, контролирайте и оптимизирайте мобилните изживявания в приложенията, като същевременно намалявате сложността с процесите на одобрение в магазините за приложения.

Ограничения на LaunchDarkly

Объркващи статуси на флаговете

Предизвикателства при интеграцията

Изисква поправки на грешки

Цени на LaunchDarkly

Стартово ниво: 8,33 $/месец на работно място

Pro: 16,67 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на LaunchDarkly

G2: 4,7/5 (134+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

6. Split

чрез Split

Известен с лесния си за използване интерфейс и мощните си опции за таргетиране, Split е идеален за екипи, които търсят просто решение за управление на функционални флагове и провеждане на A/B тестове.

Разделете най-добрите функции

Стартирайте версии с множество компоненти с таргетиране на зависимости от функционални флагове.

Използвайте процентно разгръщане, за да проектирате многоетапно пускане, което отговаря на вашата толерантност към риска.

Идентифицирайте и деактивирайте незабавно дефектните функции, като елиминирате необходимостта от връщане назад и горещи поправки.

Управлявайте функционалните флагове във вашите фронтенд, бекенд и мобилни приложения, използвайки над 14 SDK с отворен код.

Ограничения на Split

Процесът на конфигуриране е малко сложен в началото.

Недостатъчни показатели за отчитане

Разделено ценообразуване

Разработчик: Безплатно

Екип: 33 $/месец на място

Бизнес: 60 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Разделени оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (122+ отзива)

7. Taplytics

чрез Taplytics

Taplytics ви помага да управлявате и контролирате пускането на нови функции за вашите потребители. Той ви позволява лесно да създавате функционални флагове, за да се насочите към конкретни сегменти от потребители и да проследявате ефективността на вашите функции.

Това е полезно за експериментиране с нови функции, без да се засяга цялата ви потребителска база, и за постепенното внедряване на функции, за да се гарантира, че те са стабилни и добре приети.

Най-добрите функции на Taplytics

Пускайте продукти и управлявайте функции в уеб, мобилни, OTT и сървърни приложения.

Разгърнете код и прецизирайте кой получава функцията – дали сте вие сами, вътрешни потребители или ясно определена производствена аудитория.

Въвеждайте или скривайте функции на мобилни устройства, уеб и телевизия с едно кликване – без актуализации в магазина за приложения.

Стартирайте функциите веднага или ги пускайте постепенно във времето за конкретни сегменти от вашата производствена аудитория.

Внедрете функции вътрешно или в производството с увереност, по всяко време.

Ограничения на Taplytics

Необходими са повече интеграции

Понякога функциите отнемат известно време, за да се разпространят сред потребителите.

Цени на Taplytics

Pro Plan: Започва от 500 $/месец

План за предприятия: Персонализирани цени

Персонализиран план: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Taplytics

G2: 4. 4/5 (15+ рецензии)

Product Hunt: 4. 9/5 (100+ рецензии)

8. Optimizely

чрез Optimizely

Тази платформа с богат набор от функции предоставя цялостен набор от инструменти за маркиране на функции, персонализиране и оптимизация.

Той е известен с визуалния си инструмент за експериментиране и аналитичните си табла, които дават възможност на екипите да вземат решения, основани на данни.

Най-добрите функции на Optimizely

Облекчете натиска върху инженерите с усъвършенствани инструменти за управление на функции.

Подобрете усилията си за персонализация с целенасочени, бързи и точни тестове.

Въведете иновации в целия жизнен цикъл на вашия продукт с по-висококачествени версии, по-безопасни тестове и по-бързо валидиране на функциите.

Подобрете скоростта на експериментиране с нативни инструменти за планиране или интегрирайте избраните от вас инструменти за работния процес.

Ограничения на Optimizely

Стръмна крива на обучение

Труден процес на тестване на варианти

Сложна имплементация

Цени на Optimizely

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Optimizely

G2: 4. 3/5 (75+ рецензии)

Gartner Peer Insights: 4,3/5 (111+ отзива)

9. Flipt

чрез Flipt

Flipt е платформа за управление на функции с отворен код, която набляга на скоростта, мащабируемостта и самохостинга.

Той дава възможност на разработчиците да управляват пускането на функции, да провеждат A/B тестове и да оптимизират потребителското преживяване с гъвкавост и контрол.

Най-добрите функции на Flipt

Управлявайте функции, експерименти и внедрявания в различни екипи и среди.

Съхранявайте функционалните си флагове в Git и използвайте съществуващия си CI/CD пайплайн, за да внедрите промените.

Създайте разширени правила за разпространение, за да се насочите към конкретни обекти въз основа на персонализирани свойства.

Ограничения на Flipt

Претрупан интерфейс за големи набори от флагове

Липса на разширени опции за филтриране въз основа на метаданни за маркиране, потребителски сегменти или други релевантни критерии.

Цени на Flipt

Безплатно

Рейтинги и рецензии на Flipt

Все още няма отзиви

10. Flipper Cloud

чрез FlipperCloud

Инструментът за управление на функционални флагове на Flipper Cloud предоставя цялостен набор от инструменти за управление на внедряването на функции, провеждане на A/B тестове и осигуряване на безпроблемно потребителско преживяване.

Те се отличават с това, че минимизират смущенията, като позволяват на потребителите да решат кога искат да се запознаят с радикално преработения интерфейс.

Най-добрите функции на Flipper Cloud

Активирайте функции за всички, за конкретни участници (напр. потребители), групи потребители, процент от участниците или процент от времето.

Задайте функции в непроизводствена среда, за да отразите просто производствената настройка.

Получавайте по-бързо честна обратна връзка, като пускате нови функции в производство зад функционален флаг.

Вижте как дадена промяна се отразява на реалните потребители в производството, като активирате експериментална функция за определен процент от потребителите и след това измерите резултатите.

Ограничения на Flipper Cloud

Недостатъчна функционалност за управление на сложни екипи и детайлен достъп до функции

Цени на Flipper Cloud

Безплатно

Стандартен: 20 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Flipper Cloud

Не е включен в платформите за ревюта

Въпреки че всички изброени по-горе инструменти за маркиране на функции са страхотни, те не са всички части от пъзела.

Обмислете да добавите инструмент за управление на проекти като Clickup към арсенала си за стабилни работни процеси и безпроблемно сътрудничество. Изведете екипите си за програмиране и продукти на следващото ниво.

ClickUp

Управлявайте проекта на вашия малък бизнес на всеки етап с шаблони, функции за сътрудничество и над 15 изгледа на проекта с помощта на ClickUp.

ClickUp е облачен инструмент за управление на проекти, който помага на екипи от всякакъв размер да организират работата си, да сътрудничат ефективно и да проследяват напредъка. ClickUp за гъвкави екипи обединява вашите разработчици на една платформа с всичко необходимо за успеха им, като продуктови пътни карти, забавени задачи и спринтове.

ClickUp за софтуерни екипи опростява цикъла на разработка, като обединява всички функции на едно място – сътрудничество, проследяване, управление и автоматизация. AI инструментът на ClickUp е полезен и при създаването на съдържание и генерирането на идеи.

ClickUp позволява дори на нетехническите екипи да се свързват и да работят на една и съща платформа. В резултат на това става по-лесно да се преодолеят бариерите и да се преодолее различието между разработчиците и различните работни процеси.

Таблото в ClickUp 3.0 предоставя на гъвкавите проектни мениджъри бърз поглед върху оставащите задачи и приоритети на екипа за седмицата, както и подробни диаграми за изразходване и изчерпване.

Той предлага няколко предимства, като например:

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте надеждни персонализирани работни потоци за всеки проект в работната си среда.

Използвайте персонализирани полета, за да добавите уникален идентификационен номер на задачата, за да следите точките по метода Scrum.

Изберете от редица опции за проследяване на времето, които ще ви помогнат да постигнете целите си, включително външни интеграции и вградено проследяване на времето в приложението или чрез разширение за Chrome.

Избягвайте преминаването между платформи и създайте клон или ново искане за изтегляне в рамките на задачата, като използвате интеграцията с Github.

Интегрирайте се безпроблемно с Github, Gitlab и Bitbucket.

Следете забавените задачи и добавяйте задачи към конкретни спринтове за по-добра организация и отчитане.

Споделяйте без усилие информация за функционалните флагове между екипите, за да оптимизирате сътрудничеството.

Контролирайте как функциите се представят на потребителите

Тествайте функциите с малка група потребители, преди да ги пуснете за всички.

Автоматизирайте промените в състоянието на вашите функционални флагове въз основа на конкретни събития, като например ново издание или поправка на грешка . Използвайте автоматизацията и за да уведомявате членовете на екипа за промени във функционалните флагове.

Ограничения на ClickUp

Някои нови потребители отбелязват стръмна крива на обучение

ClickUp не е предназначен за маркиране на функции, въпреки че го допълва.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени, съобразени с нуждите на вашата организация

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (9201+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3948+ отзива)

Овладейте маркирането на функции с помощта на всеобхватна платформа

Въпреки че съществуват многобройни решения за маркиране на функции, много от тях трябва да се фокусират върху нещо повече от механиката на маркирането. Необходима е интеграция със съществуващите работни процеси и инструменти за управление на проекти, за да се облекчи работата на разработчиците.

ClickUp е цялостен инструмент за управление на проекти, който прави много повече от просто проследяване на задачи. Той подобрява организацията, увеличава ефективността и контролира внедряването на нови функции.

Интуитивният интерфейс и мощните опции за персонализиране на ClickUp се вписват перфектно във всички размери и сложности на проектите. ?

Освен това, безпроблемната му интеграция с други функции на ClickUp, като управление на задачи, инструменти за комуникация и табла за отчети, създава единен работен процес, който дава възможност на разработчиците да доставят изключителен софтуер по-бързо и по-ефективно.

Опитайте ClickUp още днес, за да се насладите на предимствата му!