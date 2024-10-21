12-те най-добри разширения за Chrome за разработчици през 2025 г.

Намирането на подходящите инструменти за повишаване на ефективността ви може да бъде трудна задача. Как да разберете кои от тях си заслужават времето ви или са подходящи за вашите нужди?

Ето защо анализирахме най-популярните инструменти за браузъра Chrome, за да ви предложим 10 от най-добрите разширения за Chrome за уеб разработчици, които са налични днес! ?‍?

В тази статия разгледахме различни инструменти за уеб разработчици, които ще ви помогнат да оптимизирате времето си и да намалите стреса в работния си процес, както и най-добрите им функции, които ви дават представа за това как всеки инструмент може да повиши производителността ви и да опрости процесите ви.

Как работят разширенията за Chrome?

Разширенията за Chrome за уеб разработчици са малки софтуерни програми, които могат да персонализират и подобрят функционалността на уеб браузъра Google Chrome.

Тези инструменти са създадени, за да добавят допълнителна функционалност към браузъра ви, като блокиране на реклами, управление на пароли или дори интегриране с други приложения и услуги, и помагат на разработчиците да повишат производителността си.

За да добавите разширение към браузъра си, отворете Chrome Web Store, намерете най-доброто разширение за Chrome за разработчици, което искате да инсталирате, и кликнете върху бутона „Добави към Chrome“.

След това ще имате достъп от менюто на Chrome или като кликнете върху иконата на разширението в лентата с инструменти на браузъра.

Важно е да имате предвид, че само едно разширение от един и същи вид може да работи едновременно. Например, ако имате инсталирани два блокера на реклами, само единият може да блокира рекламите, а първият ще деактивира другия.

12 най-добри разширения за Chrome за уеб разработчици

Най-подходящи за управление на проекти и повишаване на производителността

Следете актуализациите по проектите, управлявайте работните процеси и сътрудничейте с екипа – всичко това от вашата работна среда ClickUp.

Ако постоянно се сблъсквате с липса на време и се борите да изпълните планирания обем работа, имаме решение за вашия проблем!

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти и най-добрият инструмент за продуктивност за всеки потребител, екип и индустрия, включително уеб разработчици, които искат да оптимизират работния си процес от управление на задачи, проследяване на проблеми, докладване на грешки и много други.

Той завладява света на производителността, като предоставя на потребителите напълно персонализирана платформа с стотици усъвършенствани функции, включително разширение за Chrome, което обединява пет от най-необходимите функции в едно решение.

Разширението за Chrome на ClickUp елиминира необходимостта да отваряте нов раздел или браузър и ускорява работния ви процес, като ви предоставя лесен достъп до ключови функции като:

?‍? Управление на задачите за опростяване и организиране на работния процес

⏳Time-tracker за проследяване на времето, прекарано в задачи на разработчика, отбелязване на фактурирани часове и др.

? Бележник за записване на бележки

? Добавете в отметките, за да запазите страници

? Email, за да прикачвате лесно имейли към задачи и да създавате задачи от имейли

Разширението ClickUp Chrome обединява пет от най-различаващите се функции на управлението на проекти в едно невероятно приложение. Създавайте задачи, проследявайте времето, съхранявайте екранни снимки, добавяйте уебсайтове в отметки, запазвайте бележки и прикачайте имейли – всичко това от разширението ClickUp Chrome.

Освен разширението за Chrome на ClickUp, можете да използвате ClickUp, за да управлявате всеки тип работа, да комуникирате с екипа си и клиентите си и да поддържате работата си организирана и в ред по всяко време.

Разгледайте и другите ключови функции, които правят ClickUp най-добрият избор за управление на проекти и сътрудничество. ?

Най-добри функции

Цени

Безплатни завинаги (включва разширението за Chrome)

Без ограничения : 7 долара на месец/потребител

Бизнес : 12 долара на месец/потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

2. Уеб разработчик

Най-доброто за анализиране на код и отстраняване на грешки

Анализиране на код и отстраняване на грешки с разширението Web Developer Chrome Extension

Web Developer е разширение за Chrome за уеб разработчици, което добавя мощна лента с инструменти към вашия браузър.

Той се състои от различни функции, които можете да използвате ежедневно, от проверка на размерите на изображенията до редактиране на CSS. Също така включва множество други инструменти, като редактор на формуляри, редактор на бисквитки и други, което го прави всеобхватно и безпрецедентно решение за уеб разработка.

Всички тези функции правят това приложение ценен инструмент както за разработчици, така и за уеб дизайнери.

Най-добри функции

Проверете Document Object Model (DOM) на уеб страницата и вижте HTML, CSS и JavaScript.

Направете редакции на CSS и JavaScript на уеб страницата на живо

Деактивирайте определени функции на браузъра, за да тествате как функционира уеб страницата при различни условия.

Настройте размерите на прозореца на браузъра

Очертайте различни аспекти на уеб страница

Проверявайте HTML, CSS и достъпността директно от разширението.

Наблюдавайте мрежовата активност и следете как уеб страницата зарежда ресурсите

Цени

Безплатни

Най-доброто за идентифициране на проблеми с производителността на вашия React проект

Идентифициране на проблеми с производителността с разширението React Developer Tools Chrome Extensio

Разширението React Developer Tools Chrome е полезно за React разработчиците и предлага различни функции, които подпомагат инженерите в работата им и повишават тяхната ефективност.

То позволява на потребителите лесно да проследяват грешките, като анализира дървото на React компонентите и свойствата, състоянието и контекста на всеки компонент. Това допълнение показва колко време отнема рендерирането на отделните компоненти, което помага да се определят неефективните кодове и да се подобрят.

Освен това, за компаниите, които искат да наемат React разработчици от разстояние, внедряването на този инструмент в техните процеси ще помогне за подобряване на производителността на приложенията им.

Най-добри функции

Проверявайте и модифицирайте свойствата и състоянието на React компонентите, разглеждайте дървото на компонентите и вижте тяхната йерархия и взаимоотношения.

Определете пречките за производителността, като измерите производителността на React компонентите.

Профилирайте производителността на React приложенията си и идентифицирайте потенциални проблеми с производителността.

Прегледайте времевата линия на всеки компонент – кога и за колко време компютърът го е изчислил.

Проверявайте и променяйте състоянието на Redux или MobX магазините

Отстраняване на грешки в събития, които се проследяват от React компоненти

Отстранявайте грешки в React приложенията си, включително следи от стека, местоположения на компоненти и съобщения за грешки.

Цени

Безплатни

4. Session Buddy

Най-доброто за ефективно управление на раздели и отметки

Управлявайте разделите и отметките по-ефективно с разширението Session Buddy Chrome Extension.

Всички сме били в тази ситуация – трескаво претърсваме десетки раздели, опитвайки се да намерим онази неуловима уеб страница, от която се нуждаем за работата или проучването си. Това е разочароващо и отнемащо време занимание, което може да бъде решено с разширението Session Buddy Chrome Extension – помощник за раздели, който позволява на потребителите да управляват всички раздели на едно място и да възстановяват затворените.

Ако сте уморени от претоварването на прозорците и искате да подобрите сърфирането си, опитайте това разширение за Chrome за разработчици!

Най-добри функции

Запазвайте и организирайте множество сесии за сърфиране, включително възможността да добавяте отметки и да възстановявате раздели.

Подреждайте разделите в групи, преименувайте ги и ги премествайте между прозорците.

Търсете и филтрирайте раздели по заглавие, URL или домейн

Архивирайте и синхронизирайте сесиите си на различни устройства, като използвате услуги за съхранение в облак като Dropbox и Google Drive.

Бързо идентифицирайте и затворете дублиращите се раздели

Експортирайте сесии в различни формати, като HTML, JSON и CSV.

Импортирайте сесии от отметки или други разширения на браузъра

Цени

Безплатни

5. BrowserStack

Най-доброто за оптимизирано тестване в различни браузъри

Разширение за Chrome Browserstack

BrowserStack е перфектното решение не само за уеб разработчици, но и за специалисти по осигуряване на качеството.

Това допълнение спестява време на разработчиците и инженерите по качеството и гарантира съвместимост с всички основни браузъри и устройства. То ускорява процеса на тестване, тъй като можете едновременно да оценявате уебсайта си в 12 браузъра, без да превключвате раздели.

Най-добри функции

Тествайте уебсайтове и уеб приложения на различни браузъри и операционни системи.

Симулирайте прозорци на устройства с различни размери и разделителна способност на екрана.

Автоматизирайте процеса на QA на различни устройства и браузъри.

Цени

Настолен компютър : 29 $ на член/месец

Настолни и мобилни устройства : 39 $ на член/месец

Екип : 125 долара на член/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

6. CSS Viewer

Най-доброто за анализ на CSS свойства

Оценявайте и проверявайте CSS стиловете и свойствата на всяка уеб страница с разширението CSS Viewer Chrome Extension.

Разширението CSS Viewer Chrome за разработчици е полезно за преглед и идентифициране на CSS свойства от всяка точка на уеб страницата. То помага на разработчиците да спестят време при анализиране на уеб страница и откриване на CSS атрибути.

С него можете бързо да оцените и проверите CSS стиловете и свойствата на всяка уеб страница. Можете да минете с курсора върху всеки елемент на страницата, като текст, изображение или бутон, и да получите отчет на плаващ панел. Той представя цялата информация, включително шрифтове, цветове, ефекти и др.

Най-добри функции

Преглеждайте и проверявайте CSS на уеб страница, включително стиловете, приложени към отделни елементи, и стойностите на CSS свойствата.

Избирайте и извличайте цветове от уеб страница в различни формати

Вижте модела на елемента, включително точните му размери, отстъпки, граници и полета.

Вижте позиционирането, размера и реда на подреждане на елементите на уеб страницата

Генерирайте CSS код за избрани елементи и го копирайте в клипборда.

Цени

Безплатни

7. ColorZilla

Най-доброто за напреднали избор на цвят и генератор на градиенти

Извличайте цветове от всеки обект на страницата с разширението ColorZilla Chrome Extension.

ColorZilla е едно от най-добрите разширения за Chrome за разработчици и графични дизайнери.

Този анализатор на цветовете на уеб страници ви позволява да кликнете навсякъде на уеб страницата и да получите точния код на цвета и дори още повече. Сред допълнителните функции е възможността да избирате цветове от Flash обекти и анализатор на CSS градиенти.

А с помощта на клавишните комбинации можете лесно да копирате автоматично генерирания цвят в клипборда и да го поставите на друго място. Това помага за подобряване на работния процес при графичния дизайн и спестява време при преглеждане на различни палитри, за да намерите идеалния цвят.

Най-добри функции

Извличайте цветове от всеки обект (фон, изображения, бутони, текст и връзки) на страницата, дори от динамични елементи, и вижте техните стойности в RGB, Hex и други формати.

Анализирайте палитрата на уебсайт, за да определите най-често срещаните цветове.

Генерирайте различни CSS градиенти, включително диагонални, радиални, хоризонтални, вертикални и сложни опции с много спирки.

Цени

Безплатни

8. Lorem Ipsum Generator

Най-подходящи за създаване на текст по подразбиране

Създавайте стандартни текстове за уеб страници с разширението Lorem Ipsum Generator Chrome Extension.

Написването на окончателни текстове предварително може да е ненужно и контрапродуктивно при създаването на прототип на уеб страница.

За да спестите време, можете да добавите текст по подразбиране, написан от разширението Lorem Ipsum Generator Chrome.

Това разширение за Chrome е практично решение за досадни задачи, като попълване на уеб страници с заместващ текст.

Най-добри функции

Генерирайте Lorem Ipsum заместващ текст с различна дължина и формат, включително параграфи, заглавия и списъци.

Задайте броя думи или символи в създадения текст, за да отговаря на изискванията на потребителя.

Цени

Безплатни

9. Hiver

Най-доброто за продуктивна екипна работа и автоматизация на обслужването на клиенти

Управлявайте имейлите си и подобрете сътрудничеството с разширението Hiver Chrome Extension.

Hiver е решение за управление на имейли и сътрудничество за екипи, които споделят един или повече Gmail акаунта.

Този браузър-базиран личен асистент за Gmail подобрява видимостта в пощенските кутии и позволява на екипите да си сътрудничат по имейли, да присвояват съобщения на конкретни лица и да проследяват дейностите в пощенските кутии.

Най-добри функции

Споделяйте пощенска кутия и управлявайте имейлите си в Gmail

Разпределяйте и разрешавайте имейли заедно, с възможност да добавяте коментари, етикети и бележки към имейлите.

Създавайте и използвайте шаблони за имейли, за да отговаряте на често задаваните въпроси.

Когато имейлите бъдат отворени и кликнати, наблюдавайте местоположението на получателя и подробностите за устройството му.

Управлявайте продажбите си и проследявайте взаимодействията с клиентите.

Задайте напомняния за последващи имейли, за да не пропуснете нито едно важно съобщение.

Цени

Lite : 15 долара на член/месец

Pro : 39 $ на член/месец

Elite: 59 долара на член/месец

10. Wappalyzer

Анализирайте структурата, оформлението и елементите на дизайна на уебсайт с разширението Wappalyzer Chrome Extension.

Wappalyzer е полезно разширение за Chrome за всеки уеб разработчик, който иска да анализира уебсайтове.

Като детектив, това разширение за браузъра проверява и анализира кода и предоставя разбивка на всички платформи, рамки и системи за управление на съдържанието, използвани в уеб страниците.

Най-добри функции

Идентифицирайте технологиите, използвани в даден уебсайт, включително системата за управление на съдържанието (CMS), платформата за електронна търговия, JavaScript библиотеките, езиците за програмиране от страна на сървъра, маркетинговите и аналитичните инструменти, платежните портали и др.

Достъп до информацията в лесен за четене формат, с възможност за преглед на списък с технологии и техните версии.

Анализирайте структурата, оформлението и елементите на дизайна на уебсайта

Цени

Стартово : 149 $ на месец (1 потребител)

Екип : 249 долара на месец (5 потребители)

Бизнес : 449 долара на месец (15 потребители)

Enterprise: 849 долара на месец (50 потребители)

11. UX Check

Най-доброто за диагностициране на проблеми с използваемостта на уебсайтове

Диагностицирайте проблеми с използваемостта на уебсайтове с разширението UX Check Chrome Extension.

UX Check е разширение за уеб разработчици, което позволява да се идентифицират и решават проблеми, свързани с потребителското преживяване на крайните потребители на всеки уебсайт.

Това е едно от най-добрите разширения за Chrome за разработчици и тестване на използваемостта, защото предоставя задълбочен анализ на елементите на уебсайта, като например оформление, навигация и четимост.

Най-добри функции

Извършете бърз анализ на използваемостта и потребителското преживяване на уебсайта, включително неговото оформление, навигация и цялостен дизайн.

Дефинирайте елементи, които не отговарят на хеуристиката, добавяйте коментари и записвайте екрана

Експортирайте анализа си като docx файл, за да го споделите с техническия си екип.

Цени

Безплатни за лична и търговска употреба.

12. Tailscan

чрез Tailscan

Имате затруднения с визуализирането на стиловете на Tailwind CSS? Tailscan действа като ваш асистент за дизайн в браузъра и инспектор за Tailwind. Редактирайте класовете на Tailwind директно на страницата, вижте визуалния ефект незабавно и настройте оформлението си с пикселна прецизност.

Можете да анализирате и да се учите от Tailwind класовете, използвани на всяка уеб страница, за да научите нови дизайнерски модели. Дори и с основни дизайнерски умения, Tailscan дава възможност на разработчиците да създават впечатляващи потребителски интерфейси.

Най-добри функции

Вижте промените в дизайна на живо, докато модифицирате класовете, без да се налага да превключвате между браузъра и редактора на код.

Преобразувайте без усилие HTML елементи в компоненти Tailwind, които могат да се използват многократно.

Спестете време при итерации и отстраняване на грешки в Tailwind layouts

Цени

Месечна лицензия : 15 $/месец (за 3 устройства)

Годишен лиценз : 120 $/година (за 3 устройства)

Безсрочна лицензия: 249 $ (за 3 устройства)

Най-често задавани въпроси за разширенията за Chrome

Какви инструменти ми трябват като разработчик?

Текстовият редактор, контролът на версиите, средата за програмиране и дебъгърът са сред най-важните инструменти за уеб разработка. След това се съсредоточете върху спестяващите време и подобряващите живота инструменти на Chrome за уеб разработчици.

Как да добавя разширения за разработчици в Chrome?

Отидете в Google Chrome Web Store, намерете най-добрите разширения за Chrome за разработчици, които искате да инсталирате, и кликнете върху бутона „Добави към Chrome“.

Можете ли да използвате две разширения за Chrome едновременно?

Едновременно може да работи само едно разширение от един и същи тип.

Спестете време и улеснете живота си с разширенията за Chrome

Накратко, инструментите за уеб разработчици, като споменатите по-горе разширения за Chrome, са тайните оръжия за справяне с безкрайния списък със задачи и бързо преодоляване на предизвикателствата при кодирането.

Спестете време и улеснете живота си – използвайте тези разширения за Chrome заедно с инструмент за управление на проекти и разработка на софтуер като ClickUp, за да изпълните списъка си със задачи като уеб разработчик, да следите напредъка, да проследявате целите си и да управлявате задачите си, без да се налага да превключвате постоянно между разделите! ?‍?⚡️

Гост автор:

Виталий Махов е главен изпълнителен директор на DOIT Software, агенция за разширяване на ИТ персонала. Екипът на DOIT Software е отдаден на създаването на отдалечени екипи и решаването на бизнес предизвикателства за стартиращи компании, продуктови компании и дигитални агенции.