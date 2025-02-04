10-те най-добри софтуера за управление на имейли през 2025 г. (безплатни и платени)

Представете си свят, в който всеки имейл има своето място, където можете да филтрирате, да определяте приоритети и да отговаряте без усилие. Звучи като сън, нали? Докато мнозина считат пощенската си кутия за необходимо зло, най-добрият инструмент за управление на имейли я превръща в предимство, което ви дава възможност да комуникирате по-ефективно и да работите по-ефикасно.

Независимо дали сте основател на стартираща компания, който се занимава с множество задачи, ръководител на екип, който координира проекти, или просто човек, който копнее за спокойствие в пощенската си кутия, пътуването започва оттук.

Потопете се в света на 10-те най-добри софтуера за управление на имейли и превърнете препълнената си пощенска кутия в рационализиран поток от продуктивност!

Какво да търсите в софтуера за управление на електронна поща?

Инструментите за управление на имейли не служат само за сортиране на имейли, а за максимизиране на времето и производителността ви. Но с толкова много инструменти, които се борят за вниманието ви, какво наистина има значение? Нека разгледаме по-подробно:

Интуитивен интерфейс: Лесно навигиране без объркване; ако имате затруднения, вероятно това не е подходящият за вас софтуер.

Безпроблемна интеграция : Потърсете софтуер, който лесно се интегрира с вече използваните от вас приложения, като Google Workspace и Microsoft Outlook.

Силата на автоматизацията: Изберете инструмент, който автоматизира повтарящите се задачи, за да се съсредоточите върху личната си пощенска кутия и високоценната работа.

Преобразуване на задачи: Изберете възможността да преобразувате постъпващите имейли в задачи с лекота.

Надеждно планиране: Надеждният софтуер предлага на екипа за обслужване на клиенти гъвкави изгледи за планиране за управление на натоварването.

Сигурност на данните: Дайте приоритет на инструментите за управление на електронната поща с надеждни функции за сигурност.

10-те най-добри софтуерни решения за управление на електронна поща, които да използвате

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, предназначена за екипи от всякакъв размер и от различни индустрии, за да управляват всичко – от ежедневните задачи до междуфункционалните работни процеси. Използвайте ClickUp, за да разпределяте автоматично разговорите и заявките на клиентите към членовете на екипа, веднага щом постъпят!

А с Email в ClickUp можете да изпращате и получавате имейли директно от задачите и да предприемате действия, без да напускате платформата. С хиляди интеграции и персонализирани шаблони, всички инструменти за управление на имейли на вашия екип са на ваше разположение. Освен това, AI асистентът за писане на ClickUp е на разположение, за да обобщава бележки от срещи, да пише имейли и др.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Поради големия брой функции, първоначалните потребители може да се сблъскат с известни затруднения при усвояването му.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение все още.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. SendBox

чрез SendBox

SendBox позволява на потребителите да създават и усъвършенстват шаблони за транзакционни имейли въз основа на различни услуги, така че всяка комуникация да е целенасочена и да има силно въздействие. С онлайн опашката за имейли потребителите могат да следят своите имейл кампании в реално време.

Отвореният характер може да породи опасения относно сигурността, а без специален екип за поддръжка актуализациите може да не са толкова чести или надеждни, колкото при търговските решения. Освен това поддръжката на потребителите може да се осъществява по-скоро от общността, отколкото от официално структурирана организация.

Най-добрите функции на Sandbox

Готовите шаблони ви помагат да спестите време и усилия, като същевременно гарантират професионален вид.

Софтуерът за транзакционни имейли е проектиран да увеличи процента на доставка на вашите имейли.

Ограничения на Sandbox

Цени на Sandbox

Безплатно

Рейтинги и рецензии на Sandbox

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

3. Helpwise

чрез Helpwise

Запознайте се с Helpwise, вашето място за съвместна работа за управление на имейли. То е особено полезно за екипите за поддръжка, продажби и обслужване на клиенти, които се нуждаят от безпроблемна съвместна работа по споделени имейли.

С функции, предназначени за едновременен достъп на много потребители, винаги ще сте в синхрон с членовете на екипа. Потопете се в оптимизирани разговори и наблюдавайте как ефективността на вашия екип се повишава.

Най-добрите функции на Helpwise

Планирайте имейлите си гъвкаво, като ги изпращате, когато пожелаете.

Непрекъснати подобрения на софтуера, така че Helpwise се усъвършенства постоянно.

Управлявайте безпроблемно чата на живо заедно с други запитвания по каналите в център за сътрудничество.

Автоматично присвоявайте разговори на екипа си, използвайки интелигентни правила за присвояване и автоматизация.

Ограничения на Helpwise

Създаден като софтуер за обслужване на клиенти, той не е идеален за други случаи на употреба.

Въвеждането на хора, които не са запознати с неговия формат, може да бъде предизвикателство.

Потребителите са съобщили, че функцията за търсене на платформата се нуждае от подобрения.

Цени на Helpwise

Стандартен: 15 $/потребител, фактуриран месечно

Премиум: 25 $/потребител, фактурирани месечно

Разширено: 50 $/потребител, фактурирано месечно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Helpwise

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

4. Front

чрез Front

Добре дошли в Front, където имейлите се срещат със сътрудничеството на една обща платформа. Front преосмисля традиционната настройка на имейла, идеална за екипи, които желаят прозрачност в задачите, свързани с имейли.

Екипите за обслужване на клиенти, продажби или дори операции ще намерят в Front своя верен съюзник. С общи пощенски кутии и инструменти за сътрудничество в реално време, кажете сбогом на препълнените вериги от имейли и вътрешни бележки и прегърнете ясната, координирана комуникация.

Най-добрите функции на Front

Централизирайте всички входящи съобщения, от имейли до гласови бележки, на едно място.

Автоматизирайте задачите за съобщения въз основа на съдържание или външни данни.

Осигурете ясна отговорност с автоматично разпределяне на задачи въз основа на критерии на потребителя.

Използвайте етикети за по-добра категоризация на съобщенията, отчитане и ефективност на търсенето.

Интегрирайте Front с няколко други приложения за подобрено управление на проекти, комуникация, управление на успеха на клиентите и др.

Ограничения на Front

Според потребителите функционалността на календара се нуждае от значително подобрение.

Запознаването с всички функции на Front може да бъде малко объркващо в началото.

Цени на Front

Растеж: 59 $/месечно на човек

Цена: 99 $/потребител, фактурирани месечно

Premier: 229 $/потребител, фактурирани месечно

Рейтинги и рецензии на Front

G2: 4,5/5 (250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1800 отзива)

5. Brevo

чрез Brevo

Brevo може да е новото момче в квартала, но е много ефективен, когато става въпрос за оптимизирано управление на имейли. Проектиран за професионалисти, които търсят минималистичен, но ефективен подход към имейлите, Brevo внася яснота във вашата пощенска кутия.

Самостоятелните предприемачи, фрийлансърите, агентите по обслужване на клиенти и собствениците на малки фирми ще се възползват особено от превръщането на имейла от досадна задача в приятна и лесно управляема.

Най-добрите функции на Brevo

Удобен за ползване интерфейс, комбиниран с интуитивен редактор с функция „плъзгане и пускане”

Разнообразни и персонализирани шаблони, отговарящи на различни нужди

Дълбоки прозрения чрез надеждни отчети и анализи

Автоматизация и сегментиране на маркетинга за целенасочено достигане до аудиторията

Ограничения на Brevo

Ограничени интеграции в сравнение с други приложения за управление на имейли

Някои потребители сметнаха първоначалната настройка за трудна.

Цени на Brevo

Безплатно

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител

Бизнес: 65 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Brevo

G2: 4,5/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 1720 отзива)

6. Superhuman

чрез Superhuman

За тези, които са обсебени от скоростта и ефективността, Superhuman е сбъдната мечта. Не става въпрос само за управление на имейли, а за това да го правите с бясна скорост.

Професионалистите, които се оказват затрупани от море от имейли, особено мениджърите и ръководителите, ще видят как производителността им скача до небето с Superhuman. С помощта на клавишни комбинации и инструменти, подкрепени от изкуствен интелект, премахнете шума и стигнете до същността на комуникацията си.

Най-добрите функции на Superhuman

Ефективно управление на имейли с удобни клавишни комбинации

Няма нужда от множество акаунти; разделените пощенски кутии позволяват на потребителите да се концентрират върху един имейл акаунт в даден момент.

Планираните последващи действия гарантират навременни отговори и проследяване.

Свръхчовешки ограничения

Функцията за търсене не е достатъчно гъвкава.

Потребителите трябва да превключват акаунтите си, за да виждат различни съобщения.

Свръхчовешка цена

Растеж: 30-45 долара на потребител/месец

Стартово ниво: 30 долара на потребител/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Свръхчовешки оценки и рецензии

G2: 4,7 от 5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,9 от 5 (15+ рецензии)

7. Help Scout

чрез Help Scout

Help Scout не е просто поредният инструмент за управление на имейли; той е създаден специално за хората, които са на предната линия в общуването с клиентите.

Предлагайки споделени пощенски кутии, които се съчетават безпроблемно с функциите на помощния център, Help Scout гарантира, че всяко запитване на клиент ще намери своя собственик. Открийте функциите за съвместно сортиране, маркиране и отговаряне на имейли, които гарантират, че вашите клиенти винаги ще останат доволни.

Най-добрите функции на Help Scout

Цялостна система за поддръжка: имейл, чат на живо и база от знания

Насърчава сътрудничеството в екипа с обща пощенска кутия

Автоматизирайте повтарящите се задачи и ги интегрирайте безпроблемно с други инструменти.

Получете пълна представа за взаимодействията на потребителите, за да следите удовлетвореността на клиентите.

Ограничения на Help Scout

Всеки билет може да бъде присвоен само на един член на екипа.

Мобилното приложение предлага само основни функции.

Ограничената езикова поддръжка и форматирането на документи могат да бъдат тромави.

Цени на Help Scout

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Плюс: 40 $/месец на потребител

Pro: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Help Scout

G2: 4. 4/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 рецензии)

8. Klaviyo

чрез Klaviyo

Klaviyo се намира на пресечната точка между управлението на имейли, софтуера за имейл маркетинг и електронната търговия. Ако сте собственик на онлайн магазин или маркетинг специалист в областта на електронната търговия, Klaviyo е вашият паспорт не само за управление, но и за използване на имейлите за растеж на бизнеса.

С помощта на надеждни функции за сегментиране и автоматизация превърнете общата комуникация чрез имейл маркетинг в персонализирани маркетингови кампании, които резонират с вашата аудитория.

Най-добрите функции на Klaviyo

Над 60 предварително конфигурирани автоматизации за дрип кампании и други

Изберете от над 80 персонализирани шаблона

Насочете се към вашата аудитория с комуникационни канали, задействани от поведението

Ограничения на Klaviyo

Според потребителите, създаването на нови кампании от нулата може да бъде досадно.

Потребителите съобщават, че достигането и получаването на поддръжка може да бъде предизвикателство.

Цени на Klaviyo

Безплатно

Имейл: 45 $/месец

Имейл и SMS: 60 $/месец

Оценки и рецензии за Klaviyo

G2: 4,6/5 (над 990 отзива)

Capterra: 4,7/5 (370+ отзива)

9. MailerLite

чрез MailerLite

Прост, интуитивен и ефективен – това е MailerLite за вас. Тази платформа е благословия за малките предприятия и стартиращите фирми, които търсят рентабилен начин за управление и маркетинг чрез имейли.

С лесни за употреба шаблони и задълбочени анализи, MailerLite гарантира, че дори и тези, които са нови в имейл маркетинга, ще се чувстват като у дома си.

Най-добрите функции на MailerLite

Три избора на редактора за разнообразни и отзивчиви нужди на кампаниите

Интегрира се с основните платформи за електронна търговия за по-добро насочване към клиентите.

Разширени маркетингови работни процеси, достъпни в инструмента за автоматизация

Ограничения на MailerLite

Ограничения при модифициране на шаблони за кампании след избор

Някои потребители считат, че инструментите за автоматизация и редактиране на дизайна са трудни за навигация.

Цени на MailerLite

Безплатно

Развиващ се бизнес: 10 долара на месец за до 500 абонати

Разширена версия: 20 $/месец за до 500 абонати

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за MailerLite

G2: 4,7/5 (780+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (370+ отзива)

10. SaneBox

чрез SaneBox

Използвайки усъвършенствани алгоритми, SaneBox проучва вашите навици при работа с имейли, за да филтрира автоматично неважните съобщения в отделни папки, което ви позволява да се съсредоточите върху това, което наистина има значение. Освен сортиране на имейли, той предлага набор от функции като отписване с едно кликване, отлагане на имейли за по-късно и проследяване на отговори, всички насочени към подобряване на вашата продуктивност при работа с имейли.

Съвместим с почти всички имейл услуги, SaneBox работи сигурно, гарантирайки поверителността на вашите данни. Независимо дали сте претоварени с промоционални имейли, известия или просто с огромния обем ежедневна кореспонденция, SaneBox обещава по-опростено и по-лесно управление на пощенската ви кутия.

Най-добрите функции на SaneBox

Функцията за автоматично категоризиране гарантира, че в пощенската ви кутия се появяват само важните имейли, а по-малко важните се пренасочват към папката SaneLater.

Функцията SaneCC подчертава имейлите, които изискват действие, като идентифицира и отделя имейлите, в които не сте посочени в полето „до“, което ви позволява да се съсредоточите върху приоритетните съобщения.

Потребителите могат да планират почивки без имейли с функцията „Не ме безпокойте“, която временно премества новите имейли в определена папка.

Ограничения на SaneBox

Функцията Digest може да бъде объркваща, като някои потребители се затрудняват да я обучат ефективно.

Навигацията в таблото на проекта може да бъде трудна поради сложния му дизайн.

Дизайнът на дневното обобщение не е визуално привлекателен, което кара някои потребители да го пренебрегват или игнорират.

Цени на SaneBox

Snack: 7 $/месечно

Обяд: 12 $/месечно

Вечеря: 36 $/месечно

Оценки и рецензии за SaneBox

G2: 4,9/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 60 отзива)

Оптимизирайте запитванията и обратната връзка от клиенти с ClickUp

Огромният поток от имейли, които се изсипват ежедневно в пощенските ни кутии, лесно ни кара да се чувстваме изгубени, заплетени в мрежата от несортирани съобщения. С подходящия софтуер за управление на имейли като ClickUp не само можете да изпращате и получавате имейли от всяка точка на платформата, но и лесно да превръщате съобщенията в изпълними задачи.

Силата на софтуера за управление на проекти на ClickUp се крие в неговите възможности за автоматизация и планиране. С няколко прости настройки можете да създадете работни процеси, които автоматизират рутинните задачи, позволявайки ви да се съсредоточите върху това, което наистина има значение. Използвайте ClickUp безплатно, за да подобрите клиентското преживяване и продуктивността на екипа си!