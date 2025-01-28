10 най-добри алтернативи и конкуренти на Help Scout за малки и средни предприятия

Търсите ли софтуер за помощна служба, който да допълва вашия растеж? Въпреки че Help Scout направи фурор в бранша, той може да не е по вкуса на всеки.

Може би търсите софтуер за помощна служба с различен стил или няколко допълнителни функции? Е, имате късмет. Дигиталният свят е пълен с надеждни алтернативи на Help Scout.

Така че, ако сте готови да откриете следващия софтуер за помощна служба за вашия бизнес, нека се потопим в тези изтъкващи се конкуренти на Help Scout. Да започнем ли?

Какво е Help Scout?

Запознайте се с Help Scout: ключов играч в света на обслужването на клиенти. В същността си Help Scout не е просто поредният инструмент за помощна служба; това е платформа, създадена да насърчава истински и значими разговори с клиенти.

С функции, улесняващи безпроблемната комуникация и интуитивното управление на билетите, Help Scout си е спечелил място в сърцата на много компании.

чрез Help Scout

Въпреки това, колкото и разнообразен да е светът на малките и средни предприятия, рядко едно решение е подходящо за всички. Някои екипи може да сметнат, че Help Scout е почти перфектен, но може да липсват една или две функции, които желаят, или може да търсят различно потребителско преживяване.

Ето защо много компании се осмеляват да търсят (игра на думи) алтернативи на Help Scout, които по-добре съответстват на техните уникални оперативни ритми и цели.

Така че, макар Help Scout да е страхотен, нека разгледаме какво друго ви очаква, за да стане вашата следваща суперзвезда в обслужването на клиенти.

Какво да търсите в алтернатива на Help Scout

Безпроблемно потребителско изживяване: Най-добрият Най-добрият софтуер за обслужване на клиенти е лесен за навигация и позволява на екипите да отговарят по-бързо на нуждите на клиентите. Търсете интуитивни дизайни и минимални криви на обучение, за да повишите производителността на екипа.

Многоканална поддръжка: Днешните клиенти се свързват с екипите за поддръжка чрез различни канали – имейли, социални медии, чат и др. Идеалният софтуер за обслужване на клиенти трябва да обединява тези канали, за да гарантира, че нито едно запитване няма да бъде пропуснато.

Достъпни ценови модели: Всяка стотинка е важна за малките и средни предприятия. Потърсете платформи, които предлагат най-добрата възвръщаемост на инвестицията с мащабируеми цени, така че да плащате само за това, от което наистина се нуждаете.

Богат набор от функции: Различни бизнеси, различни нужди. Намерете инструмент, който предлага цялостен набор от функции за помощ, като възможности за база от знания или софтуер за съвместна поддръжка на заявки, което ви позволява да персонализирате цялостния си набор от функции за поддръжка на клиенти и подход.

Стабилни интеграции: Силата на една платформа често се крие в нейната съвместимост с други Силата на една платформа често се крие в нейната съвместимост с други софтуери за успех на клиентите, които вашите агенти за обслужване на клиенти използват. Изберете решения, които лесно се интегрират с вашия съществуващ софтуерен пакет, оптимизират работните процеси и работят с множество канали.

Положителни отзиви от клиенти: Устната реклама е безценна. Потърсете платформи с възторжени отзиви; те често подчертават реалните предимства и недостатъци, които може би не сте взели под внимание.

Надежден екип за обслужване на клиенти: Кой подкрепя агентите за поддръжка? Решението за обслужване на клиенти трябва да има и силен екип за поддръжка зад себе си. Уверете се, че избраната от вас алтернатива ви подкрепя с отзивчиви и полезни агенти за поддръжка и многоканална поддръжка, за да не останете никога в затруднение.

10 най-добри алтернативи на Help Scout

Сега, когато вие и вашият екип за поддръжка знаете на какво да обърнете внимание, докато гледате напред към света след Help Scout, нека ви запознаем с конкурентите в областта на обслужването на клиенти.

Задавайте задачи да се повтарят по време или събитие в ClickUp

ClickUp е повече от алтернатива на Help Scout. Това е цялостно решение, пригодено за бизнеса, който се стреми към организация и ефективност.

С функции като множество изпълнители, персонализирани полета и възможност за приоритизиране на задачите, ClickUp се е позиционирал като лидер в областта на производителността.

Особено за екипите за обслужване на клиенти, платформата предлага несравнима гъвкавост в сравнение с други алтернативи на Help Scout.

От разпределянето на ресурси и управлението на клиенти до проследяването на билетите за поддръжка на клиенти, ClickUp гарантира, че всяка стъпка е безпроблемна.

Интуитивният му интерфейс и стабилните интеграции го правят отличен избор за екипи за поддръжка, които търсят нещо повече от Help Scout.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

По-стръмна крива на обучение за начинаещи

Опциите за персонализиране могат да бъдат прекалено много за някои екипи за поддръжка.

Интеграцията с някои приложения на трети страни изисква настройки.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Zendesk

чрез Zendesk

Zendesk не е просто още едно име в индустрията за обслужване на клиенти; това е един от най-надеждните софтуери за помощна служба. Предлагайки разширени функции за поддръжка, Zendesk е проектиран от самото начало да поддържа и подобрява комуникацията с клиентите.

Той се отличава от другите алтернативи на Help Scout със своята простота, като гарантира, че всяко взаимодействие с клиенти е ефикасно и в същото време лично.

Адаптивността, мащабируемостта и усъвършенстваните аналитични функции на платформата я правят водещ кандидат за екипи за поддръжка от всякакъв размер, които търсят солидна алтернатива на Help Scout.

Най-добрите функции на Zendesk

Интегрирайте безпроблемно всички канали за комуникация с изчерпателен софтуер за съобщения с клиенти.

Предоставете на клиентите възможности за самообслужване с помощта на вграден инструмент за база от знания.

Чатботът, задвижван от изкуствен интелект, предоставя бързи отговори по всяко време.

Персонализираните изгледи на билетите ви помагат да сортирате и приоритизирате билетите без усилие, което прави Zendesk един от най-добрите софтуери за билети на пазара.

Съвместим с много приложения на трети страни

Получете полезни информации от данните, за да подобрите удовлетвореността на клиентите.

Предлагайте поддръжка в приложението за мобилни потребители

Ограничения на Zendesk

Цените могат да бъдат високи за по-малки екипи.

Някои разширени функции изискват интеграции.

Първоначалната настройка може да ви се стори сложна.

Цени на Zendesk

Екип: 19 $/месец на потребител

Растеж: 49 $/месец на потребител

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Enterprise: Започва от 150 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zendesk

G2: 4. 2/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 100 рецензии)

3. Intercom

чрез Intercom

Intercom е решение за помощна служба, което предефинира парадигмите на обслужването на клиенти.

С акцент върху разговорите в реално време, тази алтернатива на Help Scout комбинира чат поддръжка, интерактивни обиколки на продуктите и нюансирани техники за ангажиране на клиентите.

Това, което го отличава, е неговата отдаденост към поддържането на истински и трайни взаимоотношения. В епоха, в която незабавността е от ключово значение, Intercom гарантира, че фирмите могат незабавно да ангажират, подкрепят и зарадват своите клиенти.

Най-добрите функции на Intercom

Използвайте чата на живо, за да общувате с посетителите в реално време и да подобрите клиентското преживяване.

Осигурете бързи отговори денонощно с чатботове и статии от базата знания.

Продуктовите обиколки ви позволяват да обучавате потребителите директно в приложението си.

Изпращайте подходящо съдържание на конкретни групи потребители

Персонализирайте поддръжката въз основа на поведението на потребителите

Съвместимост с популярни инструменти

Разберете тенденциите и поведението на клиентите

Ограничения на Intercom

Малко по-висока цена за стартиращи компании

Аудио и видео разговорите не са вградени функции

Цени на Intercom

Стартово ниво: 74 $/месец

Про: Свържете се с Intercom за цени

Премиум: Свържете се с Intercom за цени

Оценки и рецензии за Intercom

G2 : 4,5/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 900 отзива)

4. Front

чрез Front

Front революционизира комуникацията по имейл, превръщайки я в мощно средство за сътрудничество.

Благодарение на уникалния си подход, екипите могат без усилие да отговарят на имейли, приложения, съобщения в социалните медии и дори SMS, всичко това от един централизиран хъб.

Възможността за интегриране с други инструменти, проследяване на анализи и автоматизиране на работните процеси прави Front привлекателен избор за екипи, които искат да подобрят комуникацията си с клиентите.

Най-добрите функции на Front

Комбинирайте всички канали на едно място

Сътрудничество в реално време при отговорите

Автоматизирайте последващите имейли, за да спестите време

Планирайте безпроблемно, без да напускате платформата

Запознайте се подробно с показателите за ефективността на екипа

Синхронизирайте с CRM, инструменти за управление на проекти и други

Останете свързани, докато сте в движение

Ограничения на Front

Изисква промяна в мисленето от традиционния имейл

Разширените анализи са на по-скъпите нива

За новодошлите може да е необходимо малко време, за да се научат да го използват.

Цени на Front

Стартово ниво : 19 $/месец на потребител

Растеж : 59 $/месец на потребител

Мащаб : 99 $/месец на потребител

Premier: 299 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви на Front

G2 : 4,7/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 рецензии)

5. Hiver

чрез Hiver

Hiver надгражда Gmail, превръщайки го в център за сътрудничество за обслужване на клиенти.

Без да се откъсват от познатата среда на Gmail, екипите могат да управляват споделени пощенски кутии, да разпределят задачи и дори да проследяват показателите за ефективност.

Безпроблемната работа на Hiver гарантира, че екипите могат да се съсредоточат върху предоставянето на първокласно обслужване на клиенти, което го прави безценен инструмент за екипи, които работят основно с Gmail.

Най-добрите функции на Hiver

Централизирайте комуникацията за безпроблемна работа в екип

Избягвайте дублирането на отговори с известия в реално време

Организирайте и категоризирайте имейлите за по-ефективна обработка

Проследявайте ефективността на екипа и идентифицирайте областите, които могат да бъдат подобрени.

Опростете повтарящите се задачи с правила и работни процеси

Гарантирайте навременни отговори дори по време на пиковите часове

Hiver служи и като софтуер за база от знания на вашия екип, така че той да има бърз достъп до информация.

Ограничения на Hiver

Създаден специално за Gmail, ограничава потребителите на други платформи за електронна поща

Разширените анализи са достъпни само в по-висшите растения.

Опциите за интеграция са по-малко в сравнение с някои конкуренти.

Цени на Hiver

Lite : 15 $/месец на потребител

Pro : 39 $/месец на потребител

Elite: 59 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Hiver

G2 : 4,6/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

6. Freshdesk

чрез Freshdesk

Freshdesk, от надеждната компания Freshworks, е известен сред алтернативите на Help Scout с оптимизираната си поддръжка на клиенти.

Като многоканално решение за помощна служба, той предлага много инструменти за автоматизация, които опростяват и разширяват комуникацията с клиентите.

Независимо дали става дума за управление на билети, интегриране с приложения на трети страни или предоставяне на многоезична поддръжка, Freshdesk гарантира, че всяко взаимодействие води до ефективно решение.

Най-добрите функции на Freshdesk

Оптимизирайте и приоритизирайте запитванията на клиентите

Консолидирайте имейли, чатове, обаждания и съобщения в социалните мрежи

Настройте изпращане на билети, ескалация и известия

Използвайте екипни събрания и свързани билети за ефективна работа в екип.

Намалете обема на билетите с опции за самообслужване, като база от знания.

Следете производителността на агентите и времето за разрешаване на заявките

Получете информация, съобразена с вашите нужди

Ограничения на Freshdesk

Някои функции може да са малко прекалени за малките предприятия.

Персонализирането може да изисква период на обучение

Интеграцията с външни инструменти понякога може да бъде тромава.

Цени на Freshdesk

Безплатно

Растеж : 15 $/агент на месец

Pro : 49 $/агент на месец

Enterprise: 79 $/агент на месец

Оценки и рецензии за Freshdesk

G2 : 4,4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

Бонус: 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Freshdesk през 2024 г.

7. ServiceNow

чрез ServiceNow

ServiceNow надхвърля традиционните алтернативи на Help Scout, като предлага широка гама от облачни решения за автоматизиране на комуникацията с клиентите и модернизиране на управлението на ИТ услугите.

Неговата сила се крие в способността му да оптимизира сложни работни процеси, особено в по-големи организации.

С набор от инструменти, предназначени за подобряване на операциите, сътрудничеството и обслужването на клиенти, ServiceNow е всеобхватен избор за предприятия, които търсят стабилност и мащабируемост.

Най-добрите функции на ServiceNow

Ефективно разрешавайте и анализирайте инциденти

Въвеждайте безпроблемно нови актуализации

Позволете на потребителите да решават сами често срещани проблеми с помощта на функцията за база от знания.

Персонализирайте и разширете възможностите на ServiceNow

Автоматизирайте и оптимизирайте ИТ операциите с AI

Запознайте се подробно с показателите и подобрете предоставянето на услуги

Достъп до функциите на ServiceNow, където и да сте

Ограничения на ServiceNow

Може би е прекалено много за малките и средни предприятия. Ако това е вашият случай, разгледайте тези конкуренти на ServiceNow

Първоначалната настройка и персонализиране могат да бъдат сложни

Разходите могат да се увеличат с допълнителни модули и функции.

Цени на ServiceNow

Свържете се с ServiceNow за цени

Оценки и рецензии за ServiceNow

G2 : 4. 4/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

8. Helpwise

чрез Helpwise

Helpwise е глътка свеж въздух в областта на споделените пощенски кутии.

Превръщайки сътрудничеството по имейл в лесно начинание, той е надежден спътник за екипите по продажби, поддръжка и операции.

С безброй функции като автоматизирани работни процеси, вграден чат и анализи, Helpwise гарантира, че малките предприятия могат да управляват ефективно имейлите, като същевременно поддържат удовлетвореността на клиентите на преден план.

Най-добрите функции на Helpwise

Обединете комуникацията в екипа за по-гладка координация

Задайте поведение за автоматично маркиране, задаване и др.

Интегрирайте популярни приложения като Slack, CRM и други

Предотвратяване на едновременни отговори за ефективна обработка

Измервайте ефективността на екипа с мощни показатели

Адаптирайте таблото към нуждите на всеки член на екипа

Разберете кога вашите имейли са прочетени

Ограничения на Helpwise

Ограничена функционалност в основния план

Разширените интеграции са запазени за по-високите нива.

Потребителският интерфейс може да изглежда по-малко интуитивен за някои

Цени на Helpwise

Стандартен : 15 $/месец на потребител

Премиум : 29 $/месец на потребител

Разширена версия: 50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Helpwise

G2 : 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

9. HubSpot Service Hub

чрез HubSpot Service Hub

HubSpot Service Hub е доказателство за интегрирано обслужване на клиенти.

Освен функциите на помощния център, той предлага цяла екосистема, която гарантира, че фирмите могат да обслужват, задоволяват и задържат своите клиенти.

С функции като бази от знания, анкети за обратна връзка и табла за отчети, Service Hub гарантира, че всяка точка на контакт е възможност за удовлетворение.

Най-добрите функции на HubSpot Service Hub

Интегрирайте имейли, чатове и други в едно място

Създавайте информативни статии в базата от знания, за да отговаряте на често задавани въпроси.

Бързо насочвайте билетите за поддръжка към подходящите екипи с инструментите за управление на билети на HubSpot.

Разберете настроенията на вашите клиенти

Анализирайте показателите за обслужване, за да оптимизирате още повече

Взаимодействайте с клиентите в реално време

Организирайте и разрешавайте ефективно проблемите на клиентите

Ограничения на HubSpot Service Hub

Някои разширени функции изискват по-стръмна крива на обучение.

Интеграцията с инструменти, които не са от HubSpot, понякога може да бъде предизвикателство.

Възможностите за персонализиране могат да бъдат ограничени в сравнение със самостоятелните решения.

Цени на HubSpot Service Hub

Безплатно

Стартово ниво: 18 $/месец

Професионална версия: 450 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot Service Hub

G2: 4. 4/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

10. Zoho Desk

чрез Zoho Desk

Zoho Desk не е просто инструмент за обслужване на клиенти, а цялостно преживяване.

Създаването на богата, контекстно-ориентирана среда за агенти и клиенти преосмисля подхода на бизнеса към поддръжката.

С помощта на AI, многоканални възможности и разширени отчети, Zoho Desk гарантира, че фирмите могат да изградят значими и дълготрайни отношения с клиентите.

Най-добрите функции на Zoho Desk

Взаимодействайте чрез имейл, социални медии, чат и др.

Организирайте, приоритизирайте и отговаряйте на запитвания

Ускорете отговорите на билетите за поддръжка и задачите с вградени автоматизации.

Дайте възможност на клиентите да получават отговори при поискване

Получете информация за непрекъснато усъвършенстване

Обединете се, за да подпомагате клиентите по-бързо

Направете Zoho Desk наистина свой с персонализиран интерфейс

Ограничения на Zoho Desk

Мобилното приложение може да бъде по-интуитивно

Изисква обучение за пълноценно използване на функциите

Първоначалната настройка може да отнеме малко време.

Цени на Zoho Desk

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Професионална версия: 23 $/месец на потребител

Enterprise: 40 $/месец на потребител

Ultimate: 52 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Desk

G2: 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 6000 рецензии)

Защо ClickUp е начело в списъка с алтернативи на Help Scout

ClickUp предлага цялостно решение, което надхвърля границите на другите алтернативи на Help Scout за поддръжка на клиенти. Лесната му персонализация и възможности за интеграция го правят най-добрият избор за компании, които търсят надеждна алтернатива на Help Scout.

С възможността да управлява всичко – от запитвания на клиенти до вътрешни задачи, той променя правилата на играта за малките и средните предприятия. Добавете към това и множеството ресурси, достъпни в блога на ClickUp, и лесно ще разберете защо ClickUp се откроява. От софтуер за обслужване на клиенти до шаблони за пътуване на клиенти, ClickUp е цялостното решение, което екипите са търсили.