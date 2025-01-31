15-те най-добри софтуера за помощна служба за ИТ екипи през 2025 г.

Отговарянето на въпросите и загрижеността на клиентите е важна част от успешното управление на бизнес. От отговаряне на въпроси за продукти като търговски представител до предоставяне на решения като мениджър на ИТ случаи, има десетки различни начини, по които можете да подкрепите клиентите си. Една от най-ефективните опции е внедряването на софтуер за помощна служба.

Тук ще се задълбочим в това, което трябва да търсите в софтуера за помощна служба, и ще подчертаем 15 от най-добрите решения. Независимо дали търсите платен или безплатен софтуер за помощна служба, ще намерите идеалния инструмент за подкрепа на вашите клиенти и за създаване на незабравимо потребителско преживяване. ✨

Какво да търсите в софтуера за помощна служба?

Софтуерът за помощна служба е от съществено значение за ИТ отделите, екипите за обслужване на клиенти и мениджърите, които работят по проекти с обратна връзка от потребителите. Но не всички инструменти са еднакви, особено ако управлявате голямо предприятие, което се нуждае от персонализирани функции, или малък екип, който балансира бюджета с нуждите от софтуер. ?️

Ето няколко неща, които правят един софтуер за помощна служба страхотен:

Отчитане и проследяване на билети: Потърсете инструменти за помощ, които предлагат Потърсете инструменти за помощ, които предлагат функции за проследяване на проблеми , така че да можете да наблюдавате клиентското преживяване от момента, в който те подадат сигнал, до момента, в който проблемът бъде успешно решен.

Омниканална поддръжка: Няма нищо по-лошо от преминаването през десетки различни платформи, за да отговорите на въпросите на клиентите. Изберете софтуер за помощна служба, който предлага многоканална поддръжка в една платформа.

База знания: Централизирана база данни с често задавани въпроси и решения, която позволява на клиентите да си помогнат сами, без да чакат на агентите за поддръжка.

Сътрудничество по идеи и създаване на впечатляващи документи или уикита с вложени страници и опции за персонализирано форматиране за пътни карти, бази от знания и др.

Автоматизация: Премахнете препятствието от постоянно изпълнение на повтарящи се задачи, като оставите софтуера за помощна служба да се погрижи за тях вместо вас.

Интеграции: Изберете софтуер за помощна служба, който работи с други инструменти, които използвате редовно, за да подобрите клиентското преживяване.

Персонализиране: Най-добрите инструменти са тези, които отговарят на вашите специфични нужди. Изберете софтуер, който се вписва в работните ви процеси.

15-те най-добри софтуера за помощна служба, които можете да използвате

Сега, когато вече знаете какво да търсите в софтуера за помощна служба, е време да разгледате някои от най-добрите примери в бранша. От платени всеобхватни CRM инструменти, предназначени за големи предприятия, до опростени, но ефективни опции за по-малки фирми и хора, които избират безплатен софтуер, ето 15 от най-добрите софтуерни опции за помощна служба, които можете да опитате. ?

Оптимизирайте вътрешните заявки за дизайнерски или ИТ екипи, за да събирате точната информация, необходима във вашите формуляри.

ClickUp може да е най-известен като инструмент за управление на проекти, но нашият софтуер за помощна служба и инструментите за управление на обслужването на клиенти са също толкова ефективни. Ако имате нужда да съберете обратна връзка от вашите клиенти, обърнете се към изгледа „Формуляр“ на ClickUp.

Тази функция предлага персонализиране, за да събирате точната информация, от която се нуждаете, за да обслужвате потребителите си.

Искате да предложите на клиентите си бърз и лесен начин да подават заявки за помощ? Шаблонът за билети за помощ на ClickUp ви предлага точно това. С шест статуса можете да проследявате напредъка на билета за помощ от момента на получаването му до разрешаването му. Персонализираните изгледи ви позволяват да приоритизирате и ескалирате билетите според нуждите.

Най-добрите функции на ClickUp

Широката гама от типове полета за управление на проекти – включително отметки, етикети и кратки и дълги текстове – улеснява събирането на всички видове информация чрез формуляри.

Автоматично създава задачи от формуляри, оптимизирайки работните ви процеси.

Създайте персонализирани етикети, за да организирате билетите за помощния център, и добавете етикет за приоритет, за да отговорите на спешните билети.

Широките възможности за персонализиране означават, че вашите формуляри са наистина уникални и отразяват точно информацията, от която се нуждаете.

Функциите за сигурност и поверителност пазят данните ви в безопасност и отговарят на изискванията на GDPR, PCI DSS Service Provider Level 1 и CCPA.

Ограничения на ClickUp

Изгледът на формуляра не е наличен в безплатния план.

Някои хора смятат, че кривата на обучение за неговите многобройни функции е висока.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. TeamSupport

чрез TeamSupport

TeamSupport предлага софтуерни инструменти за обслужване на клиенти, които ви помагат да разберете по-добре клиентите си и да им предложите необходимата поддръжка. Техните решения включват чат на живо за екипите по продажби и маркетинг, както и персонализирани анализи на данни. ?‍?

Най-добрите функции на TeamSupport

Вградените инструменти за индекс на неудовлетвореност на клиентите помагат за наблюдение и предотвратяване на отлива на клиенти.

Интегрира се с инструменти за поддръжка на клиенти и екипни инструменти, включително Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot и Azure DevOps.

Ключовите функции на продуктовата база данни позволяват проследяване на клиентските данни и продукти на ниво билет за по-бързо разрешаване и информирано проследяване на проблеми за екипите за поддръжка.

Ограничения на TeamSupport

Няма безплатна пробна версия.

Правилата за автоматизация на билетите се изпълняват само веднъж за всеки билет, за да се предотвратят цикли, но това означава ръчно писане на множество правила за обработка на по-сложни билети за помощ.

Не разполага с надеждни решения за управление на проекти в сравнение с други инструменти за помощна служба.

Цени на TeamSupport

Essential Support: 49 $/месец на агент

Поддръжка за предприятия: 69 $/месец на агент

Пълен пакет за поддръжка на клиенти: 119 $/месец на агент

Оценки и рецензии за TeamSupport

G2: 4. 4/5 (840+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (830+ отзива)

3. Deskpro

чрез Deskpro

Deskpro е софтуер за поддръжка „всичко в едно“, който централизира данните за клиентите ви и заявките за помощ на едно място – независимо от това къде клиентът подава проблема си. Вграденият чат на живо и многоканалната поддръжка намаляват времето, необходимо за разрешаване на проблеми и отговаряне на въпроси. Освен това можете да автоматизирате маршрутизирането на билетите и протоколите за управление на инциденти, за да разрешавате проблемите на клиентите и да оптимизирате вътрешните си работни процеси.

Най-добрите функции на Deskpro

Поемете контрола с локални функции и съхранявайте данните си на собствена сървърна инфраструктура или изберете облачната опция, за да ги съхранявате в един от техните центрове за данни.

Платформата за самообслужване улеснява създаването на база от знания в центъра за помощ, където клиентите могат да получат отговори на често задавани въпроси и да решат често срещани проблеми.

Напълно персонализируем, за да разработите система за издаване на билети, която оптимизира клиентското преживяване и подобрява удовлетвореността на клиентите.

Ограничения на Deskpro

За потребителите, които са по-нови в работата със сървъри, има период на обучение, което означава, че новите ИТ специалисти може да се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да започнат да работят.

Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиенти понякога имаше грешки, но центърът за помощ реагира бързо.

Цени на Deskpro

Екип: 29 $/месец на агент Професионален: 59 $/месец на агент

Enterprise: 99 $/месец на агент

Оценки и рецензии за Deskpro

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

4. Zoho Desk

чрез Zoho Desk

Zoho Desk има за цел да улесни обслужването на клиентите, като същевременно повиши производителността и създаде запомнящи се връзки с крайните потребители. Независимо дали управлявате големи екипи за поддръжка или малък бизнес, това решение за помощна служба управлява билетите и заявките за поддръжка на клиенти през различни канали за комуникация.

Функционалността за работа с няколко отдела е особено полезна за екипи, които се нуждаят от ИТ помощ, специфична за всеки отдел или за различни марки. ?

Най-добрите функции на Zoho Desk

Удобният и интуитивен интерфейс означава, че всички членове на екипа могат лесно да се ориентират и да отговарят на заявките за поддръжка.

Вградените AI инструменти , включително чатбот, анализ на настроенията и асистент за отговори, предлагат информация на членовете на екипа, за да предоставят възможно най-добрата помощ.

Незабавни известия за промени в активността на билетите и персонализирани режими на работа подобряват производителността на IT помощния център.

Ограничения на Zoho Desk

Големият брой функции означава, че ще трябва да отделите време и усилия, за да научите как да използвате инструмента по най-добрия начин, за да отговорите на нуждите на вашата компания.

Има ограничения за билетите, създадени чрез API, което може да бъде предизвикателство за по-големите предприятия.

Цени на Zoho Desk

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 $/месец на потребител Корпоративна версия: 50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (над 4700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

5. Help Scout

чрез Help Scout

Help Scout предлага опростен подход към софтуерните решения за помощна служба. С инструменти за автоматизация на работния процес, центрове за знания и споделени пощенски кутии, е по-лесно от всякога да се свържете с потребителите и да подобрите взаимодействието с клиентите.

Най-добрите функции на Help Scout

Софтуерът за управление на помощния център в реално време ви позволява да разрешавате проблемите на клиентите за минути.

Лесно преглеждайте профилите на потребителите в базата данни с клиенти , включително предишни разговори и история на уебсайта, така че вашият екип за ИТ поддръжка да може да отговори изчерпателно на заявките за обслужване.

Използвайте функциите за отчитане, за да проследявате показателите на екипа и удовлетвореността на клиентите с прост портал за самообслужване.

Ограничения на Help Scout

API-то на Mailbox е с ограничение на скоростта и всички потребители се отчитат към максималния лимит, което означава, че трябва да управлявате използването по-внимателно, отколкото с други инструменти.

Някои потребители смятат, че оформлението на платформата за знания може да бъде по-интуитивно за заявки за обслужване.

Цени на Help Scout

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Плюс: 40 $/месец на потребител

Pro: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Help Scout

G2: 4. 4/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Разгледайте нашия списък с най-добрите алтернативи на Help Scout

6. Salesforce Service Cloud

чрез Salesforce

Salesforce е световноизвестна CRM система, а тяхната платформа за помощ, известна като Service Cloud, е насочена към оптимизиране на обслужването на клиенти за бизнеса. Ключовите функции включват интелигентна автоматизация за намаляване на разходите и подобряване на работните процеси, както и управление на инциденти за проследяване на основните рискове, свързани с взаимоотношенията с клиентите. ✍️

Най-добрите функции на Salesforce Service Cloud

Вградената генеративна AI помага за намаляване на времето за разрешаване на проблеми и увеличаване на производителността на екипа и KPI.

Омниканалната система за билети за помощна служба събира всички заявки на клиенти в една лесна за управление платформа, независимо от това къде клиентът е потърсил помощ – чрез кол център, публикация в социалните медии или канал за електронна търговия.

Инструментите за дистанционна помощ и ескалация позволяват бързи отговори на запитвания на всяко ниво на обслужване в портала за самообслужване.

Ограничения на Salesforce Service Cloud

Много от функциите на софтуера за помощни центрове са добавки или имат ограничения, което увеличава цената на инструмента в зависимост от нуждите на вашата организация.

Навигацията може да бъде по-сложна в сравнение с други инструменти за поддръжка на клиенти, което води до по-дълъг период на обучение.

Цени на Salesforce Service Cloud

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 75 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 150 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Без ограничения: 300 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и отзиви за Salesforce Service Cloud

G2: 4. 2/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (700+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Salesforce!

7. ServiceNow

чрез ServiceNow

ServiceNow е инструмент за управление на ИТ услуги (ITSM), който помага на бизнеса да проследява заявките и да създава решения, които отстраняват проблемите на клиентите и отговарят на целите на компанията. Това е един от най-добрите софтуери за помощна служба с помощна служба, базирана в облака, така че не е нужно да се притеснявате за поддръжката на сървъри или за справянето с комплексни проблеми, свързани с хостинга.

Инструментът предлага автоматизация на сервизния център, за да намали времето, необходимо на вашия екип за изпълнение на повтарящи се задачи, и информация за управлението на ИТ активи. Така можете да се съсредоточите върху обслужването на вашите клиенти.

Най-добрите функции на ServiceNow

Отчетите и таблото в реално време ви позволяват да управлявате запасите, да отговаряте на въпросите на клиентите и да оптимизирате системата за издаване на билети в различните отдели, за да подобрите обслужването на клиентите.

Автоматичното приоритизиране и разпределяне на задачите намалява броя на стъпките във вашия работен процес, за да ускори времето за реакция.

Таблото на IT платформата съхранява всички ваши данни и информация на едно място, за да подобри сътрудничеството и да насърчи ангажираността на служителите.

Използвайте удобните напомняния и известия за управление на споразуменията за ниво на обслужване (SLA), за да поддържате високо ниво на удовлетвореност на клиентите.

Ограничения на ServiceNow

Той не е пълен CRM и инструмент за управление на проекти , така че ще трябва да го използвате в комбинация с други инструменти.

Някои потребители смятат, че функциите за отчитане биха могли да бъдат по-надеждни за поддръжката на клиенти.

Цени на ServiceNow

Свържете се с нас за персонализирана цена, съобразена с нуждите на вашия бизнес.

Оценки и отзиви за ServiceNow

G2: 4. 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 190 отзива)

8. Zendesk

чрез Zendesk

Zendesk е едно от най-големите имена в областта на обслужването на клиенти. Проектирана да персонализира взаимодействията с клиентите, тази платформа комбинира AI функционалност, съобщения от реални хора и инструменти за продуктивност, за да ви помогне да управлявате персонала си и да взаимодействате с клиентите. ?

Най-добрите функции на Zendesk

Интелигентното пренасочване автоматизира задачите, като препраща потребителите към подходящия служител от екипа ви за обслужване на клиенти или ги насочва към портал за самообслужване, където получават бързи отговори на често задавани въпроси.

Получете информация от вашата система за управление на знанията с вградени инструменти за отчитане и анализ.

Интеграцията с мобилни приложения за iOS и Android, както и с уеб-базирани инструменти, означава, че можете да използвате портала за самообслужване навсякъде, където и да сте, и с другите си инструменти за продуктивност.

Използвайте уеб приложението, за да вградите съобщения в инструменти директно на вашите начални страници, или използвайте Agent Workspace, за да обработвате един билет в различни канали.

Широко използваната система за отбелязване улеснява обучението

Ограничения на Zendesk

Персонализираните изгледи не могат да се експортират от един потребител към друг, което означава, че ще трябва да ги пресъздавате ръчно за всеки потребител.

Някои потребители установиха, че получаването на помощ отнема повече време или е по-сложно, отколкото са очаквали, в сравнение с други софтуери за помощна служба.

Цени на Zendesk

Suite Team: 49 $/месец на агент

Suite Growth: 79 $/месец на агент

Suite Professional: 99 $/месец на агент

Suite Enterprise: Свържете се с нас за персонализирана цена

Оценки и рецензии за Zendesk

G2: 4. 3/5 (5600+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3600+ отзива)

9. Spiceworks

чрез Spiceworks

Spiceworks предлага решение за помощна служба, хоствано в облака, което означава, че не е необходимо да губите време за изграждане или поддръжка на сървъри. Използвайте мониторите, известията и опциите за персонализирани билети, за да адаптирате това решение към вашите цели за управление на клиенти.

Повишете удовлетвореността на клиентите си с интуитивна система за издаване на билети и решение за помощна служба в Spiceworks.

Най-добрите функции на Spiceworks

Персонализираният IT tech stack разделя вашата организация на система за помощни билети, която е лесна за управление, независимо дали имате двама или стотици агенти за обслужване на клиенти.

Простият интерфейс за обслужване на клиенти ви позволява да помагате на клиентите без да се налага да преминавате през дълъг процес на обучение.

Използвайте инструмента за проследяване, за да получите информация и да я включите в обслужването си, за да постигнете по-гладка система за поддръжка на клиентите.

Ограничения на Spiceworks

Някои потребители в по-големи предприятия смятат, че инструментът е недоразвит и биха се възползвали от допълнителни функции.

Работното пространство предлага ограничени роли, което го прави предизвикателно за по-големи и разпръснати екипи.

Цени на Spiceworks

Безплатен за всички потребители

Оценки и рецензии за Spiceworks

G2: 4. 3/5 (300+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (540+ отзива)

10. LiveAgent

чрез LiveAgent

LiveAgent е софтуер за помощна служба, чиято цел е да улесни взаимодействието с клиентите. С множество функции и възможности за проследяване, той улеснява обработката на заявки от клиенти, ескалирането на проблеми и предоставянето на решения.

Усъвършенстваната система за издаване на билети изпраща всички заявки в една универсална пощенска кутия, така че можете да ги преглеждате и отговаряте, без да сменяте платформите. ?

Най-добрите функции на LiveAgent

Налични са над 200 интеграции, включително Zapier, Magento, WordPress и Mailchimp.

Разполага с 130 функции за издаване на билети, като форуми, чат на живо и статии от базата знания.

Потребителският интерфейс е адаптивен, така че го персонализирайте, за да отговаря на вашия бизнес, като добавите персонализирани полета за отговори или филтриране по статус, източник, етикети или задачи.

Ограничения на LiveAgent

Някои потребители смятат, че автоматичните отговори в тяхната система за издаване на билети могат да бъдат усъвършенствани.

Други потребители смятат, че би им бил полезен урок, описващ обширните функции, тъй като те са толкова много.

Цени на LiveAgent

Малък: 9 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Medium: 29 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Large: 49 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 69 $/месец на агент (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за LiveAgent

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

11. Jira

чрез Jira

Jira е популярен софтуер за управление на проекти, който се използва предимно за проследяване на грешки, проследяване на проблеми и гъвкаво управление на проекти. С течение на времето много компании започнаха да използват Jira като инструмент за поддръжка на клиенти поради неговата гъвкавост и лекотата, с която се интегрира с други приложения.

Най-добрите функции на Jira

Персонализирани работни процеси, за да адаптирате софтуера към нуждите на вашия екип

Мощна функция за търсене, позволяваща на потребителите да намират бързо и лесно всички актуални или исторически билети

Налични са множество добавки, които подобряват функционалността на сервизния център на Jira.

Лесно се интегрира с други продукти на Atlassian за безпроблемна продуктивност.

Ограничения на Jira

Сложността на инструмента може да изисква известно време за научаване и адаптиране.

По-скъп от други алтернативи, когато се вземат предвид допълнителните плъгини.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 7,75 $/месец на потребител

Премиум: 15,25 $/месец на потребител

Enterprise: Обадете се на Jira за цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4. 3/5 (5270+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 13 200 отзива)

12. ProProfs Helpdesk

чрез ProProfs

ProProfs Help Desk е инструмент за поддръжка на клиенти с много функции, който се е превърнал в цялостно решение за обслужване на клиенти. Той разполага с обща пощенска кутия, която събира запитванията на клиентите от различни канали на едно място, което опростява процеса на поддръжка.

Най-добрите функции на ProProfs Help Desk

Споделена пощенска кутия, позволяваща на екипите да си сътрудничат и да отговарят безпроблемно на запитвания на клиенти

Вградена база от знания, която намалява броя на постъпващите заявки и подобрява самообслужването на клиентите.

Лесно отчитане и проследяване, което помага на супервайзорите да наблюдават работата на екипа

Интегрира се с широк спектър от други софтуерни инструменти за лесна употреба в различни работни процеси.

Ограничения на ProProfs Help Desk

Мобилните приложения не са толкова стабилни, колкото версиите за настолни компютри

Потребителите може да се нуждаят от известно време, за да се запознаят с интерфейса.

Цени на ProProfs Help Desk

Безплатно

Платен: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ProProfs Help Desk

G2: 4,7/5 (15+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (10+ отзива)

13. SAP

чрез SAP

SAP Customer Experience (по-рано SAP C/4HANA) е софтуер, който интегрира различни решения за клиентско преживяване, което го прави подходящ за управление на обслужването на клиенти. SAP предлага персонализирани опции за различни индустрии и размери на бизнеса.

Най-добрите функции на SAP

Предоставя информация за клиентите в реално време, за да ги разберете по-добре и да им предложите персонализирано обслужване.

Предлага цялостна CRM (Customer Relationship Management) платформа, интегрираща решения за продажби, обслужване и маркетинг.

Осигурява многоканално обслужване на клиенти, включително по електронна поща, телефон, чат и социални медии.

Лесно се интегрира с други инструменти от пакета SAP.

Ограничения на SAP

Доста скъп в сравнение с други решения за помощна служба

Внедряването и овладяването на системата изисква известни технически познания и време за обучение.

Цени на SAP

Свържете се с SAP за цени

Оценки и рецензии за SAP

G2: 4. 2/5 (800+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (1840+ отзива)

14. SuuportBee

чрез SupportBee

SupportBee е опростен софтуер за помощна служба, базиран на електронна поща, който помага на фирмите да управляват по-ефективно своите имейли за поддръжка. Той набляга на система за споделена пощенска кутия, където всички членове на екипа могат да имат достъп и да отговарят на запитвания на клиенти.

Най-добрите функции на SupportBee

Системата за издаване на билети позволява лесна организация и разпределение на запитванията на клиентите.

Интеграцията с CRM системи и инструменти за управление на проекти подобрява работния процес на поддръжката.

Автоматично сортира имейлите въз основа на зададените от вас тригери, от подател до предмет.

Функциите за сътрудничество позволяват на няколко членове на екипа да работят по едно и също запитване от клиент.

Ограничения на SupportBee

Някои потребители съобщават, че функцията за търсене може да бъде бавна и понякога не толкова интуитивна.

Въпреки че се предоставят основни статистически данни, липсват по-надеждни функции за отчитане за анализ на данни.

Цени на SupportBee

Стартиране: 13 $/месец на потребител

Enterprise: 17 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SupportBee

G2: 4. 1/5 (5+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (25+)

15. HiverHQ

чрез Hiver

HiverHQ е надежден инструмент за обслужване на клиенти, който работи директно от вашия Gmail акаунт. Той функционира като лесно решение за управление на имейли, което опростява начина, по който екипите управляват и проследяват имейлите за поддръжка. HiverHQ позволява на потребителите да делегират, проследяват и приоритизират имейлите на клиентите, без да напускат интерфейса на Gmail.

Най-добрите функции на HiverHQ

Маркиране и категоризиране на имейли за по-добра организация и проследяване на запитвания от клиенти

Функция за откриване на сблъсъци, за да се избегне отговарянето на едно и също запитване от няколко членове

Автоматизирани работни процеси за ефективно управление на имейлите

Подробни анализи и функции за отчитане, за да проследявате ефективността на екипа

Интегрира се с други популярни инструменти като Slack, Trello и Google Workspace.

Ограничения на HiverHQ

Ограничен до използването на Gmail, поради което може да не е идеален за екипи, които използват различни имейл клиенти.

Липсват вградени функции за чат на живо или телефонни разговори

Цени на HiverHQ

Безплатна пробна версия налична

Lite: 15 долара на месец

Pro: 39 долара на месец

Elite: 59 долара на месец

Персонализирани цени по заявка за фирми с повече от 50 потребители.

Оценки и рецензии за HiverHQ

G2: 4,6/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

Отговаряйте на запитвания на клиенти и подпомагайте екипите за поддръжка с ClickUp

Софтуерът за помощна служба е един от най-добрите инструменти за оптимизиране на процеса на отговаряне на въпросите на клиентите и подпомагане при разрешаването на проблеми. От автоматизиране на създаването на задачи за заявки на клиенти до проследяване на опита на конкретен потребител и получаване на информация за цялостния ви подход към поддръжката, тези инструменти са безценни.

Опитайте ClickUp още днес, за да помагате по-добре на клиентите си и да създавате работни процеси за членовете на екипа си, за да бъдат в крак с задачите си.

От съкращаване на времето, необходимо за препращане на проблемите към подходящия член на екипа, до създаване на персонализирано потребителско преживяване, нашите инструменти със сигурност ще ви помогнат да изградите по-добри отношения с клиентите. ?