11 безплатни шаблона за проследяване на проблеми и регистриране в Excel и ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е шаблон за проследяване на проблеми?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Шаблонът за проследяване на проблеми е инструмент, който улеснява екипите да каталогизират проблеми, да планират стратегии за тяхното разрешаване и в крайна сметка да ги решат. " } } ] }

Независимо какъв продукт или услуга предлагате, всеки ден ще възникват проблеми, с които вие и вашият екип трябва да се справяте. Независимо дали става въпрос за недоволен клиент или изгубена доставка, ще ви е необходим софтуер и инструменти за проследяване на проблеми, за да се справите ефективно с тези проблеми.

Един от най-добрите начини да управлявате проблемите си е с шаблон за проследяване на проблеми. Независимо дали трябва да следите обратната връзка от клиентите или да идентифицирате и разрешите бързо бъгове, наличието на надеждна система може да направи голяма разлика.

За щастие, има много шаблони, които могат да ви помогнат да направите точно това. В тази статия ще разгледаме някои от любимите ни шаблони за проследяване на проблеми – от управление на обслужването на клиенти до ИТ сигурност – за да можете да намерите идеалния инструмент за вашия екип!

⏰ 60-секундно резюме Ето 11 безплатни шаблона за проследяване и регистриране на проблеми, които помагат на екипите да проследяват проблеми, да планират поправки и да решават проблеми по-бързо. Шаблон за проследяване на проблеми на ClickUp – Най-подходящ за ефективно проследяване и разрешаване на проблеми Шаблон за регистриране на проблеми в ClickUp – Най-подходящ за систематично регистриране и наблюдение на проблеми Шаблон за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp – Най-подходящ за проследяване и отстраняване на софтуерни бъгове Шаблон за докладване на грешки на ClickUp – Най-подходящ за структурирано докладване на грешки и по-бързо разрешаване Шаблон за проследяване на проблеми в управлението на обслужването на клиенти на ClickUp – Най-подходящ за управление и разрешаване на проблеми на клиенти ClickUp Agency Client Health Tracker от Zenpilot – Най-подходящ за наблюдение на удовлетвореността на клиентите и рисковете Шаблон за ИТ сигурност на ClickUp – Най-подходящ за проследяване на уязвимости в ИТ сигурността Шаблон за регистриране на проблеми с доставката на ClickUp – Най-подходящ за управление на проблеми с доставката и изпращането Шаблон за обратна връзка на ClickUp – Най-подходящ за събиране и организиране на обратна връзка от потребители Шаблон за помощна служба на ClickUp – Най-подходящ за централизирано издаване на билети и заявки за поддръжка Шаблон за проследяване на проблеми в Excel от Template Lab – Най-подходящ за проследяване на проблеми в електронни таблици

Защо проследяването на проблеми е важно?

Шаблонът за проследяване на проблеми е инструмент, който улеснява екипите да каталогизират проблемите, да планират стратегии за тяхното разрешаване и в крайна сметка да ги решат.

Както при всички проекти, от време на време ще възникват проблеми. Те могат да включват функции, които не работят както се очаква, бъгове в софтуера или оплаквания от клиенти.

Целта на шаблона за проследяване на проблеми е да управлява проблемите по проекта и да проследява напредъка им, докато бъдат решени. По този начин екипът ви може бързо и лесно да се справи с проблемите, когато възникнат, без риск от това да останат нерешени за прекалено дълго време.

Какво прави един шаблон за проследяване на проблеми добър?

Най-добрите шаблони за проследяване на проблеми имат някои общи ключови характеристики. За да бъде ефективен шаблон за проследяване на проблеми, той трябва да бъде:

Лесен за разбиране : Добрият потребителски интерфейс трябва да позволява на хората да намират това, от което се нуждаят, с един поглед.

Настройваем : Множеството изгледи правят шаблона адаптивен, за да отговаря на вашите нужди.

Интелигентен : Позволява лесно : Позволява лесно въвеждане на данни , което се вписва безпроблемно във вашите работни процеси.

Приложими: Включете пространства, в които членовете на екипа да научат какъв е проблемът и какво трябва да направят, за да го решат.

11 безплатни шаблона за проследяване на проблеми в Excel и ClickUp

Компаниите се сблъскват с най-различни проблеми всеки ден. Ето колекция от 11 безплатни шаблона, които могат да ви помогнат да се справите с по-голямата част от тях.

1. Шаблон за проследяване на проблеми на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за проследяване на проблеми на ClickUp

Понякога наистина не се нуждаете от нищо прекалено сложно. Шаблонът за проследяване на проблеми на ClickUp е прост, лесен за използване и идеален за почти всеки екип. Това прави този шаблон особено подходящ за работа с няколко екипа.

Въпреки че това е основен шаблон, това не означава, че няма някои трикове в ръкава си. Например, шаблонът за проследяване на проблеми има няколко уникални изгледа. С едно натискане на бутон той може да се промени от диаграма на Гант в изглед на списък, за да отговаря на вашите предпочитания.

Освен това, той съдържа всички най-важни информационни колони, от които може да се нуждаете, за да проследявате проблемите при управлението на проекти в реално време. Това включва:

Приоритет на задачите

Назначен персонал

Начална дата

Краен срок

Отдел

Този шаблон също е напълно персонализируем. Така че, ако видите нещо, от което се нуждаете (или не се нуждаете), е достатъчно лесно да направите тези промени.

Ако сте начинаещ в използването на шаблони за проследяване на проблеми или просто се нуждаете от нещо, с което да се справите с натрупаните задачи на екипа ви, не търсете повече – това е идеалният шаблон за вас!

2. Шаблон за регистриране на проблеми на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за проследяване на проблеми с ниво на риск на ClickUp

Шаблонът за проследяване на проблеми с ниво на риск на ClickUp е идеално решение за екипи, които трябва да приоритизират задачите си и да гарантират, че най-важните въпроси се разглеждат първи.

Този шаблон предоставя на екипите опростен преглед на най-важните задачи, което им позволява да се съсредоточат първо върху тях. Възможността за бързо преформатиране на шаблона в различни изгледи (например диаграми на Гант или списъчен изглед) добавя допълнителна функционалност, която прави управлението на риска още по-лесно.

Risk Level Issue Tracker също включва всички необходими колони, така че ще ви отнеме много малко усилия да изтеглите този шаблон и да го превърнете в ключов елемент от работата на вашия екип.

Вижте как можете да овладеете проблемите с продуктите си, като изтеглите нашия шаблон за проследяване на проблеми по ниво на риск още днес.

3. Шаблон за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp

Факт е, че никой не харесва бъговете – най-малко когато са в софтуера ви. За щастие, с шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp е по-лесно от всякога да се премахнат всички бъгове, които възникват в процеса на разработка.

Този шаблон прави това, като улеснява максимално отчитането, проследяването и отстраняването на бъгове за вашия екип. Вместо да разчитате на сложни таблици или неформални съобщения в Slack, този централизиран шаблон може да бъде най-добрият начин за вашия екип да следи известните бъгове и да ги отстранява бързо.

С този шаблон можете да използвате силата на организацията и екипната работа, за да намалите всички проблеми в софтуера си. Например, можете да работите с няколко отдела, за да оптимизирате усилията си за отстраняване на бъгове. Отделът за обслужване на клиенти може да докладва за известни бъгове, докладвани от потребители, екипите по продуктите могат да оценят нивото на риск и да създадат доклади за бъгове, а инженерните екипи могат веднага да се заемат с най-важните бъгове.

Освен това, този шаблон позволява множество изгледи, така че проследяването на всички бъгове и проблеми се извършва на едно място. Този шаблон включва следните изгледи:

Изглед на списък : Вижте отворените си задачи и ги организирайте по приоритет, точки Scrum и др.

Изглед на таблото : Използвайте : Използвайте табло Kanban с функция „плъзгане и пускане“, за да проследявате къде се намират поправките на бъгове във вашата тръбопроводна система.

Изглед на натоварването : Вижте натоварването на екипа си, за да можете да предотвратите затрудненията, преди те да възникнат.

Изглед на формуляра : Намерете всички : Намерете всички подадени от вас доклади за грешки на едно място.

Визуализация на времевата линия: Планирайте инициативите на екипа си по времева линия, така че всеки да знае точно как и кога ще стигнете от цел А до цел Б.

Така че, ако искате софтуерът ви да работи безпроблемно, съчетайте този шаблон с добър софтуер за проследяване на грешки и ще се отървете от тях за нула време!

4. Шаблон за докладване на грешки на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за докладване на грешки на ClickUp

Често бъговете се откриват в най-неподходящия момент. Когато правите нещо друго, последното, което искате да правите, е да създавате подробен доклад за бъгове за екипа си.

Ето защо създадохме шаблона за докладване на грешки на ClickUp.

Шаблонът за докладване на грешки на ClickUp е идеално решение за екипи, които се нуждаят от прост и ясен начин за докладване, проследяване и приоритизиране на грешки.

Този шаблон за докладване на грешки включва подробни въпроси, които ви позволяват бързо и точно да докладвате проблема. Той съдържа информация като:

Подробности за това кога е възникнала грешката

Платформата, на която се случи

Функции, които са засегнати

Стъпки за възпроизвеждане

Освен това този шаблон е напълно персонализируем. Така че, ако имате допълнителна информация, която трябва да се проследява с всеки доклад за грешка, можете лесно да я добавите.

Уверете се, че вашият продукт работи безпроблемно, като добавите нашия шаблон за докладване на грешки още днес!

Нуждаете се от повече помощ с управлението на продукти? Разгледайте тези 20 шаблона за управление на продукти, за да получите още повече ползи от управлението на продукти.

5. Шаблон за проследяване на проблеми в управлението на обслужването на клиенти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за проследяване на проблеми в управлението на обслужването на клиенти на ClickUp

Малко неща са по-трудни от доброто обслужване на клиентите. Необходими са време, търпение и ресурси, за да се намери задоволително решение на проблемите, които тормозят клиентите.

Един от начините да подпомогнете екипите си за обслужване на клиенти е с подходящи инструменти за организация. Шаблонът за проследяване на проблеми в управлението на обслужването на клиенти на ClickUp може да ви помогне точно в това.

Служителите от отдела за обслужване на клиенти могат да използват този шаблон, за да организират всички свои клиенти, обратна връзка и приоритети на едно място. Освен това, те могат да проследяват напредъка, оценките за удовлетвореността на клиентите, да създават билети и да си сътрудничат с други екипи или отдели по проблемите.

Не правите вече трудна работа още по-трудна. Започнете да използвате шаблона за проследяване на проблеми на ClickUp за управление на обслужването на клиенти и предоставете на екипите си за обслужване на клиенти цялата необходима помощ, за да предоставят незабравимото обслужване, което клиентите очакват.

6. ClickUp Agency Client Health Tracker от Zenpilot

Получете безплатен шаблон ClickUp Agency Client Health Tracker от Zenpilot

В света на агенциите е от решаващо значение да сте в течение с проблемите на клиентите, за да поддържате силни взаимоотношения и да повишавате удовлетвореността им. Тук на помощ идва ClickUp Agency Client Health Tracker от Zenpilot Template. Този персонализируем шаблон позволява на фирмите да следят състоянието на взаимоотношенията си с клиентите на едно удобно място, което улеснява управлението на информацията за клиентите и поддържането на връзка с възникващите проблеми.

С ClickUp Agency Client Health Tracker агенциите могат да проследяват важни данни като нива на удовлетвореност на клиентите, точки на контакт и обратна връзка. Тази информация е от решаващо значение за идентифициране на потенциални проблеми, преди те да се превърнат в сериозни проблеми, което позволява на бизнеса да предприеме проактивни действия и да поддържа удовлетвореността на клиентите си. С всички тези данни, съхранени на едно място, е лесно да се идентифицират модели и тенденции, което позволява на бизнеса да оптимизира услугите си и да подобри общата удовлетвореност на клиентите.

Чрез включването на ClickUp Agency Client Health Tracker в процеса на проследяване на проблеми във вашата агенция, ще можете да оптимизирате работните си процеси и да бъдете в течение с всички възникнали проблеми на клиентите.

7. Шаблон за ИТ сигурност на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за IT сигурност на ClickUp

Един от най-големите проблеми, пред които е изправен всеки дигитален продукт, е ИТ сигурността. С все по-голямото количество информация, съхранявано в облака, както компаниите, така и клиентите трябва да бъдат сигурни, че се прилагат всички възможни мерки за сигурност.

Въпреки това, справянето с този сериозен проблем е особено трудно за по-малките компании. За да ви помогнем да гарантирате сигурността на вашите данни, създадохме шаблона за ИТ сигурност на ClickUp.

Този шаблон е предварително форматиран с най-актуалните стандарти за сигурност, препоръчани от Центъра за интернет сигурност (CIS). С помощта на този шаблон вашият ИТ екип може да се увери, че са взети всички необходими предпазни мерки за защита на вашите данни.

Освен това, с удобния изглед на таблото можете да видите кои инициативи за сигурност са въведени, в процес на изпълнение или все още не са започнати. По този начин можете да планирате реалистична пътна карта за това как да поддържате продукта си защитен и сигурен.

8. Шаблон за регистриране на проблеми с доставката на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за регистриране на проблеми с доставката на ClickUp

Шаблонът за регистриране на проблеми с доставките на ClickUp е безценен инструмент за екипи, които се нуждаят от проследяване на проблемите с доставките.

С този шаблон можете да наблюдавате и управлявате всички закъснения или несъответствия в процеса на доставка. Това включва проследяване на текущия статус на всяка поръчка, регистриране на всички проблеми, възникнали по време на транспортирането, и предоставяне на подробна информация за всички закъснения.

Това ще ви помогне да се справите с всички проблеми, свързани с веригата на доставки, и ще ви предостави единен регистър на проблемите, от който да черпите данни, когато проверявате колко добре се справя вашият бизнес с доставката на продукти. След това можете да използвате тези данни, за да търсите начини за оптимизиране на скоростта и надеждността, за да създадете още по-добро обслужване.

9. Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Страхотните продукти се създават въз основа на още по-страхотна обратна връзка. Защото, да бъдем честни, нищо не е съвършено от самото начало.

Така че, ако искате да сте сигурни, че вашият продукт е толкова добър, колкото може да бъде, се нуждаете от лесен начин да събирате, съхранявате и анализирате обратната връзка от клиентите на едно удобно място.

Е, не търсете повече от шаблона за обратна връзка на ClickUp.

Този шаблон е феноменален начин за екипите да събират и управляват обратната връзка от клиентите. Той ще ви позволи ефективно да събирате обратна връзка от клиентите и ще ви улесни да отговаряте навременно и да правите подобрения въз основа на предоставената информация.

10. Шаблон за помощна служба на ClickUp

Получете безплатен шаблон Шаблон за помощна служба на ClickUp

Нищо не дразни клиентите повече от това да чакат за решение. Дори и само няколко дни да минат, докато заявката им чака да бъде обработена, едно малко неудобство може да се превърне в пълна загуба на бизнес.

За да избегнете този резултат, се нуждаете от център за помощ, който да приема и разрешава заявките възможно най-бързо.

Шаблонът за помощна служба на ClickUp е идеалният избор, който ще ви помогне да постигнете точно това. С този шаблон можете да организирате, приоритизирате и управлявате проблемите, преди те да се превърнат в големи проблеми. Това ще ви помогне да спечелите точки пред клиентите си и да постигнете целите си за успех с клиентите.

Освен това, благодарение на възможността да възлагате задачи на различни членове на проектния екип бързо и ефективно, вашите клиенти ще получат своите решения навреме. Така че това, което може да се възприема като голям минус в очите на вашите клиенти, може да се превърне в възможност за вас да докажете, че когато нещо се обърка, вие ще ги подкрепите.

11. Шаблон за проследяване на проблеми в Excel от Template Lab

Чрез Template Lab

Excel може да не изглежда особено модерен, но не може да се отрече мощността на тази система. Excel е най-важният начин за проследяване на проблеми от десетилетия и това е с основание.

Ако вие и вашият екип се чувствате комфортно с Excel и искате шаблон за проследяване на проблеми, който да се интегрира с него, то този шаблон е точно за вас.

Както повечето шаблони в Excel, този конкретен шаблон е доста основен. Той включва места, където можете да добавите:

Описание на проблема

Идентификационен номер

Името на собственика

Окончателното решение

Дата на разрешаване

Освен това, лесно можете да добавяте или премахвате колони според нуждите си.

Така че, ако вече използвате Excel, задължително опитайте този прост шаблон.

Решете проследяването на проблеми с шаблоните за проследяване на проблеми!

Подходящият шаблон за проследяване на проблеми може да направи голяма разлика, когато става въпрос за проследяване на проблемите с вашите продукти.

Независимо дали сте малък екип или голямо предприятие, има решение за проследяване на проблеми, което може да отговори на вашите нужди и да ви помогне да се справите бързо и лесно с всички потенциални проблеми.

Един от начините да извлечете максимална полза от шаблоните си е да ги създадете и използвате в ClickUp. ClickUp предлага хиляди готови шаблони, които работят в нашата екосистема. Това означава, че можете лесно да импортирате и експортирате данни, да автоматизирате процеси и да свържете проследяването на проблеми с работните си процеси.

Не позволявайте решаването на проблеми да забави разработването на вашия продукт. Започнете да използвате ClickUp още днес и създайте безупречно преживяване за вашите клиенти.