13 най-добри софтуера за управление на персонала през 2025 г.

Помните ли притчата за баща, който помолил синовете си да счупят снопче пръчки? Заедно пръчките са нечупливи, но поотделно се чупят с лекота. Какъв е урокът? Екипната работа и силното управление са ключови за бизнеса.

Но само екипната работа не е достатъчна. Отличните екипи все пак се нуждаят от интелигентно управление, а днес това е почти невъзможно без намесата на технологиите.

Чудите се откъде да започнете? Ние сме събрали 13-те най-добри софтуера за управление на персонала, които ще ви помогнат с планирането на графиците на служителите, управлението на отсъствията, проследяването на производителността, безопасността на персонала и всичко останало.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на най-добрите софтуерни инструменти за управление на персонала и в какво се отличават: ClickUp : Най-добър за управление на HR проекти и оптимизация на работната сила Най-добър за управление на HR проекти и оптимизация на работната сила Rippling: Най-добър за унифицирано управление на персонала и човешките ресурси BambooHR: Най-добър за опростяване на HR процесите за малки и средни предприятия Connecteam: Най-подходящ за екипи без работни места и оптимизирани операции NICE: Най-добър за управление на персонала с изкуствен интелект в контактни центрове Workday HCM: Най-добър за управление на човешките ресурси на корпоративно ниво SAP SuccessFactors: Най-добър за глобално управление на таланти и спазване на нормативните изисквания Paycor: Най-подходящ за средни предприятия, които търсят достъпност и функционалност Deel: Най-подходящ за компании, които се разрастват в световен мащаб с отдалечени екипи UKG Pro: Най-подходящ за средни предприятия с разнообразни нужди в областта на човешките ресурси When I Work: Най-подходящ за работни места с работа на смени Zoho People: Най-добър за цялостно управление на човешките ресурси Replicon: Най-добър за справяне с хаоса при отчитането на работното време и спазването на нормативните изисквания

Какво е управление на работната сила?

Недостатъчен персонал. Неорганизирано разпределение на ресурсите. Нарастващи разходи за заплати. Кошмарни проблеми със спазването на трудовото законодателство.

Всичко това са симптоми на лошо управление на работната сила.

🍪 Но как изглежда доброто управление на работната сила? Накратко, това е изкуството и науката да се гарантира, че вашите служители са на правилното място, в правилното време и правят правилните неща , като същевременно всичко е рентабилно и ефективно.

За да постигнете това обаче, доброто управление на работната сила се нуждае от:

Бюджетиране : Проследяване на разходите за всеки обект, за да се избегнат неприятни изненади в деня на заплащане

Планиране : Гарантиране на балансирани графици за служителите, които отговарят както на бизнес, така и на личните нужди

Прогнозиране : Предвиждане на нуждите от работна ръка въз основа на данни като потребителско търсене, метеорологични тенденции или дори минали празнични лудории.

Проследяване на времето : Наблюдение на присъствието, отпуските и извънредния труд, за да поддържате производителността на ниво.

Съответствие с нормативните изисквания : Спазвайте трудовото законодателство, правилата за заплащане и колективните трудови договори.

Анализи: Преобразуване на данни в отчети, за да се открият тенденции и да се подобри вземането на решения

📌 Пример: Нека вземем типичен сценарий в индустрията на контактните центрове – кол център, който обработва стотици запитвания от клиенти ежедневно. Без ефективно управление на работната сила, в пиковите часове агентите могат да бъдат претоварени, а клиентите да чакат дълго, докато в часовете извън пиковите часове персоналът може да остане без работа.

Предимства на управлението на работната сила

Искате ли да намалите разходите за труд и да предотвратите напускането на най-добрите си служители? Е, точно това предлага управлението на работната сила.

86% от удовлетворението на служителите на работното място е пряко свързано с отношенията им с ръководството.

✨ Резюме: Отлично управление = щастливи и продуктивни екипи.

Ето предимствата от използването на добър инструмент за управление на работната сила:

Повишена производителност : Оптимизира графиците и ефективно управлява времето на служителите, за да повиши производителността на работната сила.

Намаляване на разходите : Минимизира разходите за труд чрез прогнозиране на търсенето. Намаляването на разходите за персонал допълнително помага за точното разпределение на ресурсите в цялата организация.

Ангажираност на служителите : Предлага гъвкаво планиране и по-добра видимост на работното време, което води до по-висока удовлетвореност на служителите.

Точно отчитане на работното време : Автоматизира отчитането на работното време и присъствието, за да елиминира ръчните грешки и да гарантира точно изчисляване на заплатите.

Подобрено планиране : Съвместява наличността, уменията и изискванията за натоварване на служителите, за да създаде ефективни графици.

Решения, основани на данни : Предоставя данни в реално време за производителността на служителите и разходите за труд за по-интелигентно вземане на решения.

Спазване на нормативните изисквания : Автоматизира задачите по спазване на нормативните изисквания, за да гарантира съответствие с трудовото законодателство и нормативните актове.

По-безопасно работно място : Идентифицира потенциални рискове за безопасността чрез наблюдение на работните модели и графици.

Опростени HR процеси : Автоматизира повтарящи се HR задачи като планиране и отчитане на работното време за по-голяма ефективност.

Бизнес анализи: Анализира данните за работната сила, за да открие тенденции и да подобри стратегическото планиране.

🧠 Знаете ли, че: Според Deloitte, компаниите с добре внедрени решения за управление на персонала отбелязват до 20% подобрение в удовлетвореността на служителите и 15% намаление на разходите за персонал.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на работната сила?

Самостоятелните WFM платформи осигуряват възвръщаемост от 12,24 долара за всеки инвестиран долар. Това е по-добра възвръщаемост на инвестицията от любимата ви карта за лоялност за кафе.

За да извлечете максимална полза от инвестицията си, изберете софтуер за планиране на работната сила с тези задължителни функции.

Функции за дистанционно управление : позволява на мениджърите да възлагат задачи, да имат достъп до графици и да генерират отчети отвсякъде, защото работата не винаги се извършва зад бюрото.

Анализи и отчети : проследява производителността на служителите, открива тенденции и предоставя данни, които помагат за подобряване на планирането и операциите, свързани с работната сила.

Удобни за ползване инструменти : Опростяват основните функции на HR от изпращане на имейли и планиране до проследяване на напредъка по проектите – не се изисква докторска степен по инженерство на системи за управление на персонала.

Автоматизация: Намалява ръчните задачи, гарантира, че нито един детайл не се пропуска, и дава на мениджърите повече време да се съсредоточат върху стратегиите с по-широк обхват.

Ето 13-те най-добри инструмента за управление на персонала, предназначени да се справят с всичко – от планирането на графиците на служителите до наблюдението на производителността (и да ви улеснят живота).

1. ClickUp (най-добър за управление на HR проекти и оптимизация на работната сила)

Макар да изглежда, че работата на HR отдела се състои само в наемането на хора, неговите отговорности са много по-големи – намаляване на разходите за набиране на персонал, оптимизиране на ефективността на процесите и проследяване на ангажираността на служителите.

Отделът по човешки ресурси се занимава и с предизвикателства като намаляване на расовите и половите предразсъдъци, сравняване на показателите за ефективност и ограничаване на неразрешените извънредни часове.

С толкова много цели и показатели, всяка организация се нуждае от инструмент за планиране и управление, който да може да се справи с тях.

ClickUp се справя с това без усилие, като съчетава управлението на задачи и проекти с безпроблемна комуникация и е истинското приложение за всичко, свързано с работата.

Започнете да използвате ClickUp Осигурете безпроблемно сътрудничество между HR, мениджърите и служителите с ClickUp.

ClickUp за HR екипи оптимизира управлението на персонала чрез централизиране на данните за служителите, проследяване на процесите по набиране на персонал и автоматизиране на работните потоци по въвеждането в работата – всичко това в една платформа.

С ClickUp Goals можете да задавате и проследявате организационните цели в цифров, паричен, вярно/невярно или задачен формат. Комбинирайте целите на различни екипи в единни цели, задавайте крайни срокове, създавайте карти за оценка и споделяйте целите в цялата организация с персонализирани права за достъп.

След като целите са поставени, ClickUp Views улеснява проследяването. Персонализирайте над 15 изгледа с полета като краен срок, приоритет или собственик на задачата. Например:

Изглед на списък : Организира задачите по важни критерии като крайни срокове и отговорности.

Календарно представяне: Визуализира дейностите по дата и продължителност.

💡 Съвет от професионалист: С помощта на шаблона за директория на служителите на ClickUp можете да поддържате актуални всички данни за служителите и да ги разделите в различни изгледи, за да получите информация в реално време за структурата на екипа и присъствието.

Тъй като става въпрос за проследяване, таблата за управление на ClickUp правят мониторинга на резултатите още по-лесен.

Следете резултатите и се уверете, че служителите не са претоварени с работа с помощта на таблата за управление на ClickUp

Генерирайте отчети в реално време за показатели като производителност на служителите, ангажираност и графици за наемане на персонал и представяйте тези данни в атрактивни презентации за заинтересованите страни.

С над 50 карти, персонализирани според нуждите на HR отдела, таблото може да подчертае ключови данни като запълнени позиции, време за наемане или производителност на екипа.

Голяма част от дейността на отдел „Човешки ресурси“ е свързана с комуникацията, а инструментите за сътрудничество на ClickUp улесняват този процес.

С ClickUp Docs можете да централизирате организационните политики, базите от знания и ресурсите, като ги актуализирате и споделяте с персонализирани разрешения. Ако не искате да създавате документация от нулата, шаблонът ClickUp HR SOP може да ви помогне да структурирате по-добре HR процесите, като гарантирате, че екипите са съгласувани, а служителите остават мотивирани.

Съхранявайте цялата важна информация за служителите и данните за новоназначените служители на едно място с помощта на ClickUp Docs

ClickUp Whiteboards е друга полезна функция, идеална за създаване на мисловни карти (като организационна диаграма) или планиране на работни процеси (за наемане, назначаване, напускане и др.).

И накрая, има и ClickUp Brain – контекстно-ориентирана изкуствена интелигенция, създадена да ви помогне да се справите с вашия списък със задачи. От изготвянето на обявление за награди за служители до обобщаване на бележки от срещи в практически задачи, ClickUp Brain работи почти като личен асистент.

Създавайте отчети, резюмета от срещи и персонализирани имейли с ClickUp Brain

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте по-ефективно целите и работните процеси в областта на човешките ресурси чрез опции за преглед като таблица, списък, формуляр, календар и натоварване.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като създаване на задачи, актуализиране на статуса и възлагане на задачи с над 100 предварително създадени шаблони за автоматизация (или създайте свои собствени).

Следете етапите на проектите, ключовите показатели за ефективност на човешките ресурси и показателите за планиране на работната сила с един поглед с помощта на персонализирани табла.

Централизирайте политиките, наръчниците за служители и плановете за набиране на персонал с лесно търсени и споделяеми ClickUp Docs.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение не предлага пълната функционалност, налична в десктоп версията.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

☕ Отзив на потребител: Гъвкавостта на ClickUp впечатли един рецензент на G2, който сега го използва, за да проследява всичко – от приходите от продажби и CRM задачите до лични задачи като подновяване на паспорти.

2. Rippling (Най-добър за унифицирано управление на работната сила и човешките ресурси)

чрез Rippling

Някога се налагало ли ви е да се борите с грешки в заплатите точно преди деня на изплащане или да прекарвате часове в управление на графиците на служителите в различни системи? Добавете към това и предизвикателството на глобалното спазване на нормативните изисквания и почти сигурно ще се сблъскате с административен изтощение.

Тук на помощ идва Rippling – комбиниращ управлението на заплатите, човешките ресурси, ИТ и разходите в една платформа.

Независимо дали управлявате графици на смени, глобални подизпълнители или обучение на служители, интеграцията на инструментите на Rippling опростява ежедневните ви операции.

Най-добрите функции на Rippling

Проследява работното време на служителите с часовник с едно кликване, автоматизирани табели за отчитане на работното време и прилагане на изискванията за съответствие.

Създавайте графици с интерфейс от типа „плъзгане и пускане“, като гарантирате рентабилни смени и спазване на трудовото законодателство.

Автоматизирайте работните процеси с визуален редактор без код, комбиниращ данни от HRIS, заплащане и инструменти за планиране.

Получавайте подробни персонализирани отчети, използвайки данни от Rippling и интеграции, с формули за разширени анализи.

Достъп до повече от 600 готови интеграции, синхронизиращи безпроблемно данните за работната сила между платформите.

Ограничения на Rippling

Достъпът до демо версии и оферти може да бъде затруднен поради ограничения на екипа по продажбите.

Мобилното приложение не разполага с пълна функционалност в сравнение с версията за настолни компютри.

Поддръжката на клиенти е достъпна само за администраторите, което забавя разрешаването на проблемите на служителите.

Ценообразуване по метода Rippling

Индивидуални цени

Разнообразни оценки и отзиви

G2 : 4,8/5 (над 5920 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 3460 отзива)

☕ Отзив на потребител: В отзив на Capterra се отбелязва, че лесната употреба и насоченото внедряване на Rippling улесняват адаптирането, а функциите за персонализиране и автоматизация се приспособяват лесно към съществуващите политики и процеси.

3. BambooHR (Най-добър за опростяване на HR процесите за малки и средни предприятия)

чрез BambooHR

Ако се сблъсквате с ръчни задачи по управление на човешките ресурси, като управление на отпуските, обработка на заплатите или назначаване на нови служители, BambooHR опростява тези предизвикателства с лесна за използване платформа.

Той централизира вашите HR операции, от наемането на персонал до управлението на производителността, и е специално разработен за малки и средни предприятия.

Най-добрите функции на BambooHR

Централизирани записи за служителите, които оптимизират управлението на данни и отчитането

Използвайте вградената система за проследяване на кандидати (ATS) за лесно публикуване на обяви за работа, събиране на автобиографии и планиране на интервюта.

Автоматизирайте проследяването на отпуските с известия за мениджърите, за да осигурите безпроблемно управление на отпуските.

Персонализирайте инструментите за управление на производителността, включително самооценки и оценки от мениджъри с автоматизирани напомняния.

Събирайте полезна обратна връзка и подобрявайте показателите за ангажираност на служителите , като използвате проучвания за опита на служителите с eNPS резултати, за да

Ограничения на BambooHR

Цените не са прозрачни и е необходимо да се свържете с екипа по продажбите за персонализирана оферта.

Проследяването на работното време и администрирането на социални придобивки са достъпни само като платени добавки.

Функционалността за изчисляване на заплатите е ограничена до служители, базирани в САЩ.

Цени на BambooHR

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за BambooHR

G2 : 4,4/5 (над 2430 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2980 отзива)

4. Connecteam (Най-подходящ за екипи без бюра и оптимизирани операции)

чрез Connecteam

Управлението на мобилни работници е свързано с уникални предизвикателства – пропуснати регистрации, липса на комуникация и жонглиране с замествания на смени могат да объркат целия ви график.

Connecteam е проектиран да реши тези проблеми, като предлага централизирано приложение, специално предназначено за екипи, които не работят на бюро.

Независимо дали става въпрос за отчитане на работното време, планиране на графиците на служителите или комуникация в реално време, Connecteam гарантира, че всички са на една и съща страница.

🧠 Знаете ли, че: 74% от служителите се чувстват по-щастливи, когато работят дистанционно. Още по-изненадващо е, че 50% от анкетираните служители биха приели намаление на заплатата, за да запазят тази възможност.

Най-добрите функции на Connecteam

Гарантирайте точното отчитане на работното време и предотвратете кражбата на работно време, като използвате проследяване на времето с GPS географско ограждане.

Персонализирайте графика на служителите, включително замествания на смени и проследяване на наличността.

Използвайте комуникационни инструменти, предназначени предимно за мобилни устройства, като чат на живо, анкети и новини от компанията, за да поддържате връзка в реално време.

Организирайте бързи задачи и текущи проекти с функции за управление на задачите, включително възможност за наблюдение на подзадачи и крайни срокове.

Опростете операциите по управление на човешките ресурси чрез автоматични отчети за работни часове, отсъствия и извънреден труд.

Ограничения на Connecteam

Офлайн функционалността е ограничена, което засяга отдалечените места с нестабилен интернет

Проследяването на пробега не е автоматизирано и изисква ръчно въвеждане на данни.

Потребителският интерфейс може да изглежда претрупан за новите потребители.

Цени на Connecteam

План за малки предприятия : Безплатен

Базов : 35 $/месец/30 потребители

Разширен : 59 $/месец/30 потребители

Експерт : 119 $/месец/30 потребители

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Connecteam

G2 : 4,6/5 (над 1770 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 350 отзива)

☕ Отзив на потребител: В един отзив в G2 от разрастваща се компания за почистване на търговски обекти се споделя, че Connecteam им е помогнал да спестят време и пари. Те оценяват функцията за планиране, която позволява бързи актуализации, изпращани директно до служителите, което намалява зависимостта им от инструменти като Google Sheets.

чрез NICE

Управлението на графици, проследяването на присъствието и осигуряването на оперативна ефективност може да изглежда като невъзможна задача, особено в динамичните контактни центрове.

Решението за управление на персонала на NICE опростява тези предизвикателства, като използва изкуствен интелект за прогнозиране на търсенето, автоматизиране на графиците и повишаване на ангажираността на агентите.

NICE дава възможност на мениджърите на контактни центрове да поддържат производителността, независимо дали координират няколко смени или оптимизират ефективността на работната сила.

Най-добрите функции на NICE

Използва прогнозиране на управлението на работната сила , базирано на изкуствен интелект, за създаване на точно планиране на работната сила в многоканални среди за ефективно управление на работната сила.

Достъп до самообслужване за планиране на графиците на служителите, включително търговия с смени, заявки за отпуск и размени.

Използвайте мобилното приложение за проследяване на графиците в реално време, известия и видимост на производителността на агентите.

Автоматизирайте работните процеси, за да намалите административните разходи и да подобрите ефективността на процесите.

Възможност за дългосрочно планиране на работната сила с усъвършенствано моделиране на бъдещите нужди от персонал.

Ограничения на NICE

Някои потребители съобщават за периодични забавяния на системата по време на периоди на висока натовареност.

Интерфейсът може да бъде по-малко интуитивен за нови потребители в сравнение с по-опростени инструменти за управление на работната сила.

Цените могат да бъдат високи за малките предприятия, особено за разширените функции.

Цени на NICE

Agent Interactions Suite : 71–110 долара на месец за агент

Workflow Orchestration Suite: 135–209 долара на месец за агент

Оценки и рецензии за NICE

G2 : 4,3/5 (85+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Съвет от професионалист: Искате да изградите прогресивен отдел по човешки ресурси, който да доведе до значими промени? Разгледайте тези примери за SMART HR цели за всяка компания.

6. Workday HCM (Най-добър за управление на човешките ресурси на ниво предприятие)

чрез Workday

Компаниите с силна култура на обучение имат двойно по-високи нива на задържане на служителите.

90% от организациите днес се притесняват за задържането на персонала, затова инструменти като Workday HCM помагат значително за реализирането на стратегии, фокусирани върху обучението, като съгласуват талантите с възможностите и проактивно се справят с пропуските в уменията.

Създаден за нуждите на големи предприятия, той безпроблемно се справя с всичко – от глобалното изчисляване на заплатите до развитието на таланти, и се поддържа от изкуствен интелект и анализи на персонала.

С интуитивен интерфейс и над 600 интеграции Workday опростява сложните предизвикателства в областта на човешките ресурси.

Най-добрите функции на Workday

Автоматизирайте набирането на персонал въз основа на умения и развитието на служителите с Workday Skills Cloud.

Интегрирайте анализи на персонала, които генерират информация в реално време с ясни визуализации.

Използвайте мобилния портал за самообслужване на служителите за отчитане на работното време, социални придобивки и заплати.

Насладете се на гъвкава интеграция с над 600 софтуерни инструмента на трети страни, включително ADP и SAP.

Подобрете процесите по управление на персонала с инструменти за ангажираност на служителите, базирани на изкуствен интелект, като например прогнозна аналитика на текучеството.

Ограничения на работния ден

Липсва прозрачно ценообразуване, което налага на фирмите да се свържат с отдела по продажбите за индивидуална оферта.

Няма безплатна пробна версия, което затруднява оценяването преди покупката.

Потребителите на приложения за Android съобщават за чести сривове, особено при функциите за отчитане на работното време.

Цени на Workday

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Workday

G2 : 4,0/5 (над 1340 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1540 отзива)

☕ Отзив на потребител: В един отзив в Reddit се подчертава способността на Workday да персонализира процесите според нуждите на организацията, въпреки че неговата сложност може да затрудни отстраняването на проблеми. Като администратори на социални придобивки, те оценяват лекотата на автоматизацията и спазването на правилата.

7. SAP SuccessFactors (Най-добър за глобално управление на таланти и съответствие с нормативните изисквания)

чрез SAP

Компаниите с глобална работна сила се сблъскват с уникални предизвикателства, като управление на разнообразни регулаторни изисквания и ефективно преодоляване на пропуските в уменията.

SAP SuccessFactors е проектиран да се справя лесно с тези сложности. Той предлага мощни инструменти за управление на талантите, опит на служителите и съответствие в повече от 100 страни.

Най-добрите функции на SAP SuccessFactors

Използвайте усъвършенстваните инструменти за управление на производителността, за да активирате динамични, непрекъснати цикли на обратна връзка.

Достъп до управление на таланти с изкуствен интелект за набиране, назначаване и кариерно развитие

Получете решения, готови за съответствие с изискванията на над 100 държави, с вградени актуализации на нормативните изисквания.

Интегрирайте анализи на работната сила , за да получите полезна информация за екипите по човешки ресурси и ръководството.

Достъп до отворени API, поддържащи безпроблемна интеграция с инструменти на трети страни като ADP и UKG.

Ограничения на SAP SuccessFactors

Сложност при отчитането поради множество придобити инструменти, интегрирани в платформата

Изисква външни консултанти за внедряване, което увеличава общите разходи.

Ограничена наличност на основни HR функции (заплати, социални придобивки) за компании с по-малко от 2000 служители.

Цени на SAP SuccessFactors

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SAP SuccessFactors

G2 : 3,9/5 (над 680 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 280 отзива)

8. Paycor (Най-подходящ за средни предприятия, които търсят достъпност и функционалност)

чрез Paycor

Средните предприятия често трябва да избират между достъпни и усъвършенствани HR решения. Paycor постига този баланс, като предлага рентабилни инструменти, пригодени за организации с 50-350 служители.

Неговият всеобхватен пакет HRIS поддържа изчисляване на заплати, привличане на таланти, отчитане на работното време и управление на производителността, което го прави универсално решение за управление на цикъла на живот на служителите.

Най-добрите функции на Paycor

Получете достъп до усъвършенствана система за проследяване на кандидати (ATS) с AI източници и табла за набиране на персонал.

Вземете инструменти за управление на производителността за проследяване на цели, анкети за настроенията и кариерно планиране.

Достъп до гъвкави функции за управление на работното време и графици, идеални за почасова работна сила в здравеопазването, търговията на дребно и производството.

Насладете се на мобилен интерфейс, похвален за достъпността и лекотата на използване.

Възползвайте се от достъпна ценова структура, предназначена за средни предприятия.

Ограничения на Paycor

Фрагментираните бази данни могат да забавят отчитането и анализа в реално време.

Качеството на поддръжката може да варира, като по-малките клиенти получават ограничена помощ при внедряването.

Интерфейсът на работния плот би могъл да се възползва от по-модерен дизайн.

Ограничени глобални интеграции на заплатите, обслужващи предимно местни клиенти

Цени на Paycor

Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Paycor

G2 : 3,9/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 2920 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Изберете софтуерни решения за управление на човешките ресурси, които централизират управлението на данните за служителите, като същевременно предлагат надеждни инструменти за самообслужване, организационни диаграми и сигурна защита на данните.

9. Deel (Най-подходящ за компании, които се разрастват глобално с отдалечени екипи)

чрез Deel

Глобалното разширяване често е свързано с предизвикателства по отношение на съответствието, особено при управлението на отдалечени екипи.

Deel опростява този процес, като предлага всеобхватна платформа за наемане, въвеждане в работата и заплащане на служители или подизпълнители в над 150 държави.

Неговите AI-базирани инструменти за съответствие и система за изчисляване на заплатите го правят добър избор за компании с разнообразен, международен персонал.

🍪 Бонус: Платформата на Deel е изключително мащабируема, с функции като автоматизирано изчисляване на заплати в различни валути, персонализирани договори, съобразени с местните регулации, и услуги на официален работодател (EOR). По този начин тя е подходяща както за малки фирми, така и за големи предприятия.

Най-добрите функции на Deel

Предотвратете неправилната класификация на подизпълнителите с помощта на AI-базирани инструменти за съответствие с p

Управлявайте глобалната заплата на служителите и подизпълнителите в над 150 държави.

Възможност за плащане в над 120 валути с множество гъвкави методи на плащане

Насладете се на автоматизирано фактуриране, проследяване на разходите и управление на отпуските.

Получете интегрирани бонуси, отстъпки и 24/7 поддръжка за изпълнители.

Използвайте мащабируеми решения, включително услугите на EOR (Employer of Record) за наемане на персонал без местно юридическо лице.

Ограничения на Deel

Високите ценови нива може да не са подходящи за по-малките предприятия, които наемат персонал само в една страна.

Някои функции, макар и всеобхватни, могат да бъдат сложни за начинаещи потребители.

Цени на Deel

Управление на подизпълнители: 49 $/месец

Работодател по документи (EOR): 599 $/месец

Оценки и отзиви за Deel

G2 : 4,8/5 (5710+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 2010 отзива)

10. UKG Pro (Най-подходящ за средни предприятия с разнообразни нужди в областта на човешките ресурси)

чрез UKG

Вашата организация наема между 350 и 10 000 служители? Тогава можете да разчитате на UKG Pro за неговата всеобхватна HCM платформа, която включва глобални възможности за изчисляване на заплати в над 160 държави.

Известен с цялостния си подход към управлението на човешките ресурси и талантите, UKG Pro поддържа всичко – от набирането на персонал до анализа на работната сила.

Най-добрите функции на UKG Pro

Получете достъп до всеобхватни инструменти за управление на човешките ресурси и таланти за набиране, ангажиране и развитие на персонала.

Възползвайте се от глобалните възможности за изчисляване на заплати в над 160 държави, подобрени чрез придобиването на Immedis.

Използвайте отчети и анализи, базирани на изкуствен интелект, за по-добро разбиране на работната сила.

Възползвайте се от силен пазар за интеграция с предварително създадени конектори и отворени API.

Бъдете спокойни с фокусирана поддръжка на клиенти, съобразена с философията „партньори за цял живот“.

Достъп до мащабируеми решения за бизнеса със средна до висока степен на сложност

Ограничения на UKG Pro

Старата архитектура може да представлява предизвикателство за безпроблемната интеграция.

Структурата с множество бази данни може да усложни персонализирането и отчитането.

Времето за изчакване на клиентската поддръжка може да бъде по-дълго за по-малките клиенти.

Миналите проблеми с киберсигурността подчертават необходимостта от дължима грижа

Цени на UKG Pro

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за UKG Pro

G2 : 4,2/5 (над 1510 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 630 отзива)

💡 Професионален съвет: Ефективното планиране на човешките ресурси (HRP) започва с разбирането на целите на вашата организация. Използвайте анализи на работната сила, за да предвидите тези нужди.

11. When I Work (Най-подходящ за работни места с работа на смени)

чрез When I Work

Ефективното планиране може да бъде решаващо за работните места, където се работи на смени, и When I Work се отличава като решение, което дава приоритет на простотата и сътрудничеството.

От управлението на сложни графици на смени до предоставянето на самообслужващи инструменти на служителите, този софтуер е идеален за сектори като хотелиерство, търговия на дребно, здравеопазване и други.

💡 Съвет от професионалист: Когато настройвате смени в When I Work, използвайте функцията за автоматично планиране, за да осигурите ефективно покритие на смени, като същевременно запазите разходите за труд в рамките на бюджета. Комбинирайте я с инструментите за прогнозиране на труда на платформата, за да анализирате пиковите часове и да избегнете прекалено голям или недостатъчен брой на персонала.

Най-добрите функции на When I Work

Създавайте цели работни графици с едно кликване чрез автоматично планиране.

Опростете управлението на смени с известия, размяна на смени и потвърждения.

Използвайте инструментите за прогнозиране на работната сила за по-интелигентно планиране в рамките на бюджетните ограничения.

Позволете комуникация в екипа, отчитане на работното време и актуализации в реално време в мобилното приложение.

Достъп до интеграции за заплати и POS за оптимизирано проследяване на разходите за труд и обработка на заплатите.

Използвайте вградената в приложението функция за обмен на съобщения между екипите за безпроблемна комуникация между отделите.

Ограничения на When I Work

Случайни технически проблеми, като сривове на приложенията и проблеми с влизането в системата

Някои потребители смятат, че интерфейсът не разполага с разширени опции за персонализиране.

Някои функции може да се окажат ограничени за компании с много сложни нужди.

Цени на When I Work

Essentials : 2,50 $/месец на потребител

Pro : 5 USD/месец на потребител

Премиум: 8 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за When I Work

G2 : 4,3/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1130 отзива)

☕ Отзив на потребител: В отзив в G2 се споделя, че When I Work е оптимизирал организацията им, по-специално чрез централизиране на заявките за отпуск и подобряване на управлението на графиците.

12. Zoho People (Най-добър за цялостно управление на човешките ресурси)

чрез Zoho

Често срещан проблем, с който се сблъскват HR специалистите, както и други професионалисти, са безкрайните разпръснати задачи в различни инструменти и таблици.

Zoho People отговаря на това предизвикателство, като предлага всеобхватна платформа, която централизира операциите по управление на човешките ресурси, опростява работните процеси и поставя на преден план опита на служителите. От проследяване на работното време до управление на производителността, този инструмент е създаден, за да даде възможност на екипите по управление на човешките ресурси да се адаптират бързо и да се фокусират върху стратегическия растеж.

📮 ClickUp Insight: 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на електронната поща и чата за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С приложението за работа ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място! Време е да централизирате и да се заредите с енергия!

Най-добрите функции на Zoho People

Дайте възможност на служителите да актуализират информацията си, да подават заявки за отпуск и да имат достъп до фишовете си за заплата самостоятелно с опции за самообслужване.

Интегрирано проследяване на работното време и присъствие безпроблемно с People Kiosk, който предлага функции като разпознаване на лица за точно идентифициране и автоматизирани изчисления на извънредния труд.

Управлявайте по-добре производителността с персонализирани оценки, 360-градусова обратна връзка и проследяване на целите.

Повишете квалификацията на служителите с решения за управление на обучението, като виртуални класни стаи, тестове и оценки.

Създайте автоматизация на HR процесите за работни потоци като назначаване на нови служители, одобрения и проследяване на присъствието.

Получете усъвършенствана сигурност с AES криптиране, многофакторна автентификация и съответствие с GDPR.

Ограничения на Zoho People

Функциите за отчитане и анализи са по-малко усъвършенствани в сравнение с конкуренти като Workday.

Мобилното приложение не разполага с някои от разширените функции, които са налични в уеб версията.

Настройката на интеграцията на заплатите може да бъде сложна и отнемаща време

Поддръжката на клиенти не е достъпна 24/7, което може да доведе до забавяния при разрешаването на проблеми.

Цени на Zoho People

Безплатен план

Основен план : 1,50 $/месец на потребител

Професионален план : 2,50 $/месец на потребител

Премиум план : 3,50 $/месец на потребител

План за предприятия : 5 USD/месец на потребител

People Plus: 10 USD/месец на потребител

Оценки и отзиви за Zoho People

G2 : 4,4/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 260 отзива)

🧠 Знаете ли, че: Zoho People предлага персонализирани профили за достъпност, за да подпомага потребители с увреждания на зрението, слуха или подвижността, което го прави една от малкото HR платформи, които дават приоритет на инклузивността.

Прочетете също: Стратегии за планиране на капацитета за максимално използване на вашите ресурси

13. Replicon (Най-добър за справяне с хаоса при отчитането на работното време и спазването на нормативните изисквания)

чрез Replicon

Имате затруднения с ръчното проследяване на работното време на служителите по проекти, задачи и местоположения, като същевременно гарантирате спазването на глобалните трудови закони?

Replicon предлага решение за бизнеса с усъвършенствани функции за отчитане на работното време, управление на персонала и изисквания за съответствие.

С AI-базирани функции като ZeroTime и CloudClock, Replicon автоматизира записването на работното време и опростява отчитането. По този начин управлението на проекти, разходи и регулации от една единствена платформа става по-лесно.

Най-добрите функции на Replicon

Автоматично записвайте времето от приложения като Slack, Zoom и Jira с помощта на времевите таблици на ZeroTime, базирани на изкуствен интелект.

Достъп до безконтактно, базирано на местоположението отчитане на работното време с лицево разпознаване с CloudClock kiosk

Позволете на супервайзорите да регистрират часовете на целия екип наведнъж, използвайки работните графици на екипа.

Прилагайте регионалните трудови закони за почивки, извънреден труд и заплащане чрез автоматизация на съответствието.

Съпоставяйте часовете с задачите и гарантирайте точното фактуриране на клиентите с вградената функция за проследяване на времето по проекти.

Получете достъп до усъвършенствани интеграции с системи за изчисляване на заплати, управление на проекти и ERP системи.

Ограничения на Replicon

Стръмна крива на обучение за нови потребители и малки екипи

Мобилното приложение не разполага с разширени функции като отчети и корекции на проекти.

Разходите могат бързо да се увеличат с добавките и изискванията за персонализиране.

Ограничена офлайн функционалност за екипите на терен в сравнение с конкурентите

Цени на Replicon

Проследяване на времето за проекти : 12 USD/месец на потребител

Пакет за отчитане на работното време и присъствието: 6 USD/месец на потребител

Professional Services Automation (Polaris PSA): 29 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Replicon

G2 : 4,3/5 (770+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 530 отзива)

Изберете най-подходящия софтуер за управление на персонала с ClickUp

В Pigment, ClickUp трансформира процеса на наемане на нови служители, постигайки 88% увеличение на ефективността — давайки възможност на служителите да се включат веднага в работата и да постигат резултати по-бързо.

Ръководителят на отдела за глобално бизнес развитие, Алексис Валентин, подчерта как възможностите за външно сътрудничество на ClickUp са съкратили времето за разрешаване на проблеми от три дни до само няколко часа.

Нито един от нашите съществуващи инструменти не беше лесен за използване за управление на задачите. ClickUp ни предостави мощна алтернатива, която беше едновременно проста, гъвкава и приятна за използване.

Това е важен момент за ClickUp и доказателство за неговите функции – проследяване на цели, персонализирани изгледи и безпроблемни инструменти за сътрудничество. Независимо дали се стремите към производителност, справяте се с предизвикателства в областта на човешките ресурси или оптимизирате работните процеси на екипа, функциите на ClickUp осигуряват мощни резултати.

Готови ли сте да промените управлението на персонала си? Регистрирайте се в ClickUp сега и направете първата стъпка към по-умни, по-щастливи и по-продуктивни екипи!