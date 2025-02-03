Оптимизирайте операциите по управление на човешките ресурси: 10-те най-добри софтуера за база данни за служители през 2025 г.

Софтуерът за база данни на служителите е основата на ефективните операции по управление на човешките ресурси. Без подходящия инструмент екипите и мениджърите по управление на човешките ресурси може да се намерят в ситуация, в която обработват остарели данни за служителите, се борят да проследят отпуските и се мъчат с неточни отчети.

Тези софтуерни решения за управление на човешките ресурси предоставят всичко необходимо за ефективно съхранение на данните за вашите служители – директория с профили на служителите, организационна структура и портал за самообслужване. Те също така оптимизират управлението на служителите и защитават чувствителните данни за тях, от лични данни до квалификации и отпуски.

В тази статия представяме нашите 10 най-добри избора за най-добрия софтуер за база данни на служителите. Ще разгледаме техните предимства, недостатъци и цени, за да ви помогнем да намерите оптималното решение за вашия бизнес! ?

Какво трябва да търсите в един добър софтуер за база данни на служителите?

Когато избирате система за управление на база данни за служители за вашата компания, обърнете внимание на следните ключови функции:

Опции за персонализиране: Трябва да можете да адаптирате софтуера за база данни на служителите си, за да отговаря на вашите специфични нужди в областта на човешките ресурси, чрез персонализирани полета или опции за отчитане.

Управление на документи, свързани с човешките ресурси: Потърсете софтуер, който ви позволява да запазвате всички документи на служителите в цифров формат, за да можете лесно да ги намирате, когато са ви необходими.

Достъпност: Мениджърите и служителите трябва да имат лесен достъп до своите данни. Софтуерът, който работи добре на мобилни устройства, позволява на вашия екип да актуализира и преглежда информацията си отвсякъде.

База знания за служителите: Уверете се, че софтуерът може да съхранява важни документи, които служителите да могат да ползват за справка, като правила на компанията, материали за обучение и наръчници.

Справочник на служителите: Добрият софтуер трябва да разполага с подробен справочник на служителите, в който можете да съхранявате контактна информация, контакти за спешни случаи, местоположение на работата и други важни подробности на едно място.

Анализи и отчети: Потърсете инструменти, които позволяват анализ на данни и изготвяне на отчети, за да извличате информация и да вземате информирани решения в областта на човешките ресурси.

10-те най-добри софтуера за база данни на служителите, които можете да използвате

Не всички софтуери за база данни на служителите са еднакви. Ние сме съставили списък с най-добрите решения за оптимизиране на вашите HR операции. Нека разгледаме техните предимства, недостатъци и цени, за да намерим най-подходящото за вас! ?

Управлявайте всички данни за служителите и оптимизирайте HR процесите с над 15 изгледа на проекти, автоматизирани задачи и предварително проектирани шаблони в ClickUp.

ClickUp е вашето решение за HR операциите! Той предлага мощни инструменти за база данни на служителите, идеални за наемане, назначаване и подпомагане на растежа на вашия екип. С над 15 персонализирани изгледа, той е едно място за наблюдение на производителността, ангажираността и развитието на служителите.

Тази платформа създава конфиденциална база данни за информация за служителите и насърчава пряката комуникация между мениджърите и членовете на техните екипи.

ClickUp не се занимава само с организиране на данните за кандидатите – неговата система управлява и кандидатурите и контактите. Той спестява ценно време с предварително проектирани шаблони и автоматизация на HR процесите, които ускоряват кандидатите през процеса на наемане. ?

Решението за назначаване на нови служители на ClickUp предоставя на новоназначените всичко необходимо, за да станат членове на вашия екип. Освен това, модулът за обучение оптимизира процеса с проследими задачи и документи за съвместна работа.

Вашият HR екип може да използва набора от инструменти на ClickUp, за да:

Организирайте анкети, проучвания и заявки с персонализирани формуляри.

Проследявайте производителността и натоварването чрез персонализирани табла за управление.

Следете интервютата, индивидуалните срещи и екипните събрания чрез календар ?

Поддържайте данните за служителите организирани чрез персонализирани таблици в ClickUp.

Освен това, изгледът на таблицата в ClickUp е златна мина за интуитивни електронни таблици и динамични бази данни, като обработва всичко – от подробни списъци със задачи до бюджети и данни за клиенти. Полетата за персонализиране събират важна информация като приоритети и напредък по задачите, като минимизират превключването между контексти.

Възможността за взаимосвързване на задачи, документи и зависимости променя изцяло играта. Масовото редактиране на задачи, експортирането на данни и публично споделяемите връзки към таблици правят сътрудничеството с външни партньори изключително лесно.

Управлявайте задачите като професионалист с опции за филтриране и групиране, персонализирайте изгледа си, като скривате или закрепвате колони, и използвайте силата на колоните с функция „плъзгане и пускане“, за да създадете идеалната за вас настройка. ?️

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои автоматизации могат да бъдат трудни за внедряване (но ClickUp опростява процеса, като предлага уроци).

В началото функциите на платформата може да ви се сторят прекалено сложни за навигация.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. BambooHR

BambooHR е сигурна и централизирана платформа, която ефективно проследява записите на служителите. Тя дава на потребителите контрол над таблото за управление, позволявайки на HR екипите безпроблемно да добавят лична и финансова информация за служителите.

BambooHR не се ограничава само до съхранение на данни – той предоставя и инструменти за персонализирани отчети. Въз основа на информацията от базата данни за служителите, потребителите могат да генерират подробни отчети за различни показатели, като текучество на служителите, продължителност на трудовия стаж и причини за прекратяване на трудовите правоотношения.

BambooHR включва функции за проследяване на работното време и присъствието, за да следи работното време на служителите, улеснявайки управлението на персонала от всяко място чрез цифрови инструменти за управление на времето. Освен това, безпроблемният износ на времевите разписания гарантира оптимизирана обработка на заплатите. ?

Най-добрите функции на BambooHR

Отчитане на данни

Съхранение и управление на документи

Над 125 интеграции като Checkr и Slack

Проследяване на работното време и присъствието

Мобилно приложение

Ограничения на BambooHR

Мобилното приложение може да е трудно за навигация.

Добавянето на повече опции за персонализиране на съобщенията може да бъде от полза.

Цени на BambooHR

Налично при поискване

Оценки и отзиви за BambooHR

G2: 4,5/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2500 отзива)

3. Myhrtoolkit

Myhrtoolkit оптимизира HR операциите чрез управление на записите на служителите, от назначенията до графиците за обучение. Софтуерът за управление на HR документи опростява издаването, проследяването и сигурно съхранение на важни HR документи. ?

Библиотеката за управление на документи на служителите на платформата служи като централизирано хранилище за съхранение и споделяне на всички документи на компанията. От индивидуални файлове на служители, като договори, автобиографии и документи за самоличност, до по-обширна документация на HR, като наръчници, длъжностни характеристики и дисциплинарни мерки – тя организира всичко на едно достъпно място.

Освен това, поддържането на системата актуална и обновена е без усилие, благодарение на лесното архивиране на остаряла документация.

Myhrtoolkit предлага и набор от инструменти за планиране на отпуски, управление на отсъствия и подробни отчети, които опростяват процесите на вземане на решения в областта на човешките ресурси.

Най-добрите функции на Myhrtoolkit

Управление на масиви от данни

Инструменти за отчитане на HR

Библиотека за управление на документи

Лесно архивиране

Проследяване на отсъствията

Ограничения на Myhrtoolkit

Софтуерът може да бъде по-интуитивен.

Добавянето на повече опции за филтриране може да бъде от полза.

Цени на Myhrtoolkit

0-5 служители: 29 $/месец

6-10 служители: 46 $/месец

11-20 служители: 92 $/месец

21-50 служители: 168 $/месец

50-100 служители: 221 $/месец

101-150 служители: 341 $/месец

151-200 служители: 390 $/месец

201-400 служители: 484 $/месец

401+ служители: Налично при контакт

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Myhrtoolkit

G2: 4,5/5 (по-малко от 10 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (по-малко от 10 отзива)

4. Freshservice

Freshservice е облачно решение за обслужване на клиенти, което опростява ИТ операциите. Освен основната си функция, то предлага множество функции, които значително оптимизират HR операциите.

Една от най-забележителните му характеристики е управлението на знанията, което позволява на потребителите да създадат база от знания с решения на инциденти и проблеми. Този ресурс позволява на техниците и служителите да разрешават бързо своите запитвания чрез просто търсене. ?

Модулът „Назначаване на служители“ в Freshservice помага на специалистите по човешки ресурси да инициират заявки за назначаване директно от портала за самообслужване. Това включва изпращане на формуляри за назначаване едновременно до отчетния мениджър и до служителя. Освен това модулът проследява напредъка на заявката, изпраща напомняния и извършва масово назначаване на служители.

Най-добрите функции на Freshservice

Безпроблемно назначаване на служители

База данни с информация

Автоматизация на HR работния процес

Управление в облака

Интегрира се с инструменти като Slack и Microsoft Teams.

Ограничения на Freshservice

Функцията за автоматизация може да включва повече процеси.

Първоначалната настройка може да е малко сложна.

Цени на Freshservice

Стартово ниво: 19 $/месец

Растеж: 49 $/месец

Pro: 95 $/месец

Enterprise: 119 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и отзиви за Freshservice

G2: 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

5. GoCo

GoCo оптимизира HR операциите, като събира всички важни процеси и данни на едно удобно място. ?

Технологията MagicDocs ви позволява да персонализирате всички документи, да ги направите попълваеми и подписваеми, а дори и да създавате отчети от тях. MagicDocs също така съхранява данни, които могат автоматично да се появяват в бъдещи документи, което прави работата на HR по-гладка и по-лесно управляема.

HRIS на GoCo предоставя обща картина на всички документи за лесно проследяване на статуса на завършеност. Инструментът за създаване на работни процеси с плъзгане и пускане опростява задачи като създаване на пакети за наемане, провеждане на ориентации за новоназначени служители и управление на списъци за напускане.

Инструментът Time Tracking помага на служителите да регистрират работните си часове и да изпращат своите времеви разписания. Освен това платформата предлага поддръжка за управление на политиките за отпуски, включително натрупване, заявка и одобрение на платен отпуск.

Най-добрите функции на GoCo

Лесно управление на документи с MagicDocs

Удобен за ползване интерфейс

Автоматизиран работен процес за наемане и назначаване на нови служители

Управление на заплатите

HRIS за обзор на процесите на високо ниво

Ограничения на GoCo

Някои потребители изпитват трудности при усвояването на софтуера.

Някои функции биха могли да бъдат усъвършенствани.

Цени на GoCo

Цената започва от 5 долара на месец на служител.

Цена по поръчка, налична при запитване.

Оценки и рецензии за GoCo

G2: 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

6. Zoho People

Zoho People е софтуер за база данни на служителите, базиран в облака, предназначен да оптимизира управлението на глобалната работна сила. Той разполага с удобни функции като вградено проследяване на отпуските, лесно планиране на смени и инструменти за управление на производителността на служителите. ?️

Платформата предлага централизирана визуализация на информацията за всеки служител, сортирана по тип, местоположение, роля и ниво на опит. Можете да я персонализирате допълнително, като добавите нови формуляри и раздели с прости действия за плъзгане и пускане. Също така е възможно гъвкаво адаптиране на видовете отпуски, за да отговарят на специфичните изисквания на вашата организация.

Zoho People разполага с самообслужващ портал за служители и възможности за споделяне на файлове. Служителите могат да качват важни документи отвсякъде и да поддържат актуална личната си информация, като адреси и данни за контакт, по всяко време, така че всички да могат лесно да поддържат връзка и да бъдат организирани.

Най-добрите функции на Zoho People

Проследяване на производителността

Самообслужване на служителите

Синхронизация и цялостност на данните

Проследяване на отпуските

Лесно управление на множество бизнес единици

Ограничения на Zoho People

Потребителският интерфейс за известия може да бъде подобрен.

Няма налични опции за чат и обаждания.

Цени на Zoho People

Essential HR: 1,4 $/месец на потребител

Професионална версия: 2,21 $/месец на потребител

Премиум: 3,31 $/месец на потребител

Enterprise: 4,97 $/месец на потребител

People Plus: 9,94 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и отзиви за Zoho People

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

7. Oracle HCM

Oracle Fusion Cloud HCM е всеобхватно облачно решение, което свързва всички HR процеси в цялата организация. Това е мощен инструмент за планиране, управление и подобряване на глобалните HR операции, всичко от един единствен източник на данни.

Тази платформа насърчава по-интелигентното вземане на решения, персонализира преживяванията на служителите и предлага адаптивни работни процеси, които растат заедно с вашите нужди. Освен че свързва HR процесите, тя е чудесна за привличане на най-добрите таланти, повишаване на производителността и вземане на информирани решения през целия цикъл на управление на талантите. ?

От набиране и подбор на кадри до назначаване, управление на представянето, кариерно развитие и планиране на приемствеността – всичко се случва под един покрив. А с готови и персонализирани анализи можете лесно да проследявате, съгласувате и действате въз основа на важни данни за работната сила.

Най-добрите функции на Oracle HCM

Персонализирани работни процеси

Управление на талантите

Ефективна обработка на заплатите

Мащабируема платформа

Подробни анализи на HCM

Ограничения на Oracle HCM

Потребителският интерфейс може да бъде по-интуитивен.

Добавянето на повече опции за персонализиране би било от полза.

Цени на Oracle HCM

Наличен при контакт

Оценки и отзиви за Oracle HCM

G2: 3,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4/5 (над 60 отзива)

8. Worknice

Worknice чрез GetApp

Worknice предлага сигурен, всеобхватен софтуер за база данни на служителите, който опростява проследяването на записите на служителите. Тази платформа позволява на HR екипите да събират, организират и сортират важната информация за служителите. Тя дава на бизнеса пълен контрол над централизираните, глобално достъпни данни. ?

Worknice обхваща всичко, от бързото назначаване на служители и подизпълнители до обединяване на данните за служителите, управление на промените и автоматизиране на HR процесите. Той е оборудван с модерни инструменти, които осигуряват ефективно управление на съответствието с политиките, квалификациите и одобренията.

Платформата оптимизира управлението на документи като ви позволява да създавате, проследявате и съхранявате важни документи, свързани с човешките ресурси, онлайн. Софтуерните документи също така разполагат с динамични полета, които автоматично попълват персонализирани данни за служителите, като имена, местоположения или честота на плащане.

Най-добрите функции на Worknice

Сигурни и организирани HR бази данни

Опростено управление на документите на служителите

Автоматизирано доставяне на документи

Многобройни шаблони за човешки ресурси

Бързо назначаване на работа

Ограничения на Worknice

Функцията за анализиране на отчетите може да бъде доразвита.

Опциите за персонализиране на софтуера могат да бъдат ограничени.

Цени на Worknice

Essentials: 4,8 $/месец

Премиум: Наличен при контакт

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и отзиви за Worknice

G2: 5/5 (15+ отзива)

Capterra: 5/5 (10+ отзива)

9. Rippling

Rippling съхранява всички данни за служителите в безопасност и гарантира, че всичко се актуализира постоянно, от наличните позиции до новите назначения. Позволява ви да персонализирате данни като полета, документи и валути, за да отговарят на конкретни работни места. ?️

Независимо дали става въпрос за автоматизиране на прости задачи като имейли за назначаване на нови служители или организиране на сложни многоетапни процеси на одобрение чрез верижни работни потоци, Rippling прави всичко това без да се налага кодиране или помощ от ИТ отдела.

Rippling се занимава и с множество важни HR функции, като управление на производителността, глобално изчисляване на заплатите, социални придобивки и присъствие. Той предлага и библиотека с готови шаблони за работни процеси. Можете да ги използвате веднага или да ги персонализирате, за да отговарят на вашите изисквания.

Най-добрите функции на Rippling

Автоматизирани, базирани на роли и гъвкави разрешения

Стотици шаблони

Автоматизация на задачите без код

Автоматизирано набиране на персонал

Глобално управление на заплатите

Ограничения на Rippling

Обслужването на клиенти може да бъде подобрено

Функцията за търсене на платформата не е толкова развита.

Ценообразуване на Rippling

Наличен при контакт

Разпространяващи се оценки и отзиви

G2: 4,8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 2000 отзива)

10. Dayforce

Dayforce чрез GetApp

Dayforce HCM на Ceridian е цялостно глобално решение за управление на човешкия капитал, което помага на HR отделите да направляват служителите през целия им път в компанията, от наемането до напускането. То интегрира HR, заплащане, социални придобивки, работна сила и управление на таланти в едно безпроблемно приложение. ?

Платформата предоставя достъп в реално време до всички HR данни на едно място, което улеснява търсенето и назначаването на идеални кандидати, изготвянето на графици, насърчаващи баланса между работата и личния живот, подпомагането на развитието на служителите, обработката на плащания и надзора върху администрирането на социални придобивки.

Dayforce HCM улеснява живота и на служителите. Чрез удобен за ползване портал за самообслужване те могат самостоятелно да се справят с рутинните задачи, което освобождава персонала на HR да се съсредоточи върху по-важни инициативи.

Най-добрите функции на Dayforce

Лесно назначаване на кандидати

Портал за самообслужване

Управление на заплатите

Удобен за ползване интерфейс

Отчети в реално време

Ограничения на Dayforce

Създаването на персонализирани отчети може да отнеме малко време.

Обслужването на клиенти може да бъде подобрено.

Цени на Dayforce

Наличен при контакт

Оценки и рецензии за Dayforce

G2: 4. 2/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 900 отзива)

Максимизирайте ефективността на HR процесите с първокласен софтуер за база данни на служителите

Облекчете натоварването на вашия HR екип с тези 10 най-добри софтуерни решения за база данни на служителите. Няма повече превключване между няколко приложения – съхранявайте всички данни за служителите на едно място, от назначаването до напускането.

Търсите цялостно решение за управление на човешките ресурси и проекти в един пакет? Опитайте ClickUp безплатно! Възползвайте се от многобройните безплатни шаблони за SOP, AI асистент за по-гладко функциониране на HR операциите и различни инструменти за управление на HR процесите, които гарантират успех на всеки етап. ✨