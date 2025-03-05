27 примера за SMART цели за HR професионалисти

Отделите по човешки ресурси и персонал са изминали дълъг път, откакто Тоби Флендерсън ги направи известни в любимата на всички сериал „Офисът“.

И да бъдем честни, любимите ви хора, с които разговаряте на коледното парти, най-вероятно са част от отдела по управление на човешките ресурси във вашата компания. Това вероятно се дължи на факта, че отделите по човешки ресурси и управление на персонала се грижат за благосъстоянието на всеки служител и отговарят за управлението на професионалния им цикъл.

В същността си: защото им пука.

Ето защо винаги можете да разчитате на мениджърите по човешки ресурси да запомнят името ви, да ви попитат как сте и да изслушат внимателно вашите притеснения.

Но има още много други неща, които са необходими за създаването на прогресивен отдел по човешки ресурси, а определянето на SMART цели в областта на човешките ресурси е важна част от този пъзел.

Присъединете се към нас, докато се впускаме в любимите ни HR цели за всяка компания, включително техните предимства, експертни мнения, полезни инструменти и SMART примери, които можете да приложите още днес.

Какво представляват HR целите?

Човешките ресурси – или това, което може да наречете „операции с хора“ – са лепилото, което тихо държи бизнеса заедно.

Целите в областта на човешките ресурси помагат на вашите мениджъри и бизнес лидери да имат ясна представа за посоката, в която да се движат, когато става въпрос за подобряване на опита на служителите през целия им мандат. И както всички цели на вашата компания, най-добрите цели в областта на човешките ресурси са SMART:

S: Конкретно

М: Измерими

A: Постижимо

R: Релевантност

T: Ограничено във времето

Човешките ресурси може би преди са били синоним на документи, политики и наръчници, но днес те имат още по-голямо значение, като акцентът е върху културата, безопасността, приобщаването и развитието на служителите.

Така че, когато планирате HR целите за следващото тримесечие, трябва да вложите много усилия и да обмислите внимателно поставянето на целенасочени цели, които ще имат ясен и измерим ефект върху работния опит на служителите.

Как да поставите значими HR цели

За да имат ефект, целите в областта на човешките ресурси трябва да бъдат съгласувани с общите цели на организацията.

Преди да определите целите за вашия отдел по човешки ресурси, обмислете какво е важно за организацията по отношение на наемането, задържането и развитието на умения. След това добавете конкретни цели за отдела и вашите собствени идеи за това, върху какво трябва да се фокусират екипите по човешки ресурси.

Целите в областта на човешките ресурси трябва да са в пряка връзка с основополагащите принципи на вашата компания, да насърчават здравословна работна среда и да бъдат създадени с мисъл за вашите служители!

Няма натиск, нали? 😅

Не се притеснявайте! Ние сме тук, за да ви помогнем да определите и постигнете целите в областта на човешките ресурси, за които винаги сте мечтали – и вашите служители ще ви бъдат благодарни.

Предимства от поставянето на HR цели за вашия екип

Независимо от вашата индустрия, размер на компанията или бюджет, HR целите трябва да се фокусират върху растежа – както на вашите служители на лично ниво, така и на бизнеса като цяло.

Поставянето на SMART цели в различните отдели обединява хората, ангажира членовете на екипа и насърчава положителни и по-продуктивни работни навици.

Защо още трябва да си поставяте SMART HR цели?

За да съгласувате фокуса на екипа си с общите ценности на компанията

За да подобрите уникалното преживяване на всеки служител

Да дадете на служителите чувство за отговорност към работата им

За да повишите морала

За да измервате напредъка си и KPI от тримесечие на тримесечие

За да покажете на хората, че ви е грижа

И много други.

Нямате нищо да губите и всичко да спечелите от поставянето на добре обмислени цели, които вашият отдел по човешки ресурси може да започне да реализира още днес.

Освен това, те не трябва да са толкова големи! Вместо да се фокусирате върху това как да революционизирате работната среда във вашата компания за една нощ, помислете за малки промени, които ще имат голямо влияние и в крайна сметка ще доведат до резултати с течение на времето.

27 HR цели, които всяка компания трябва да си постави

Може да ви се струва, че много от тези примери за цели в областта на човешките ресурси имат сходни ползи, когато се изпълняват ефективно, и това е напълно умишлено.

Може да откриете, че вашият отдел по човешки ресурси вече е възприел една или повече малки части от тези по-големи цели. Този списък ще ви предостави нови начини да подобрите ефекта от тези усилия по начин, който е по-тясно съобразен с професионалните нужди на вашите служители.

Използвайте тези SMART HR цели, за да придобиете нови перспективи и идеи и да подобрите компанията си с ресурсите, с които вече разполагате!

А споменахме ли, че ще има шаблони? Да започваме!

Цели за отделите по човешки ресурси

1. Създайте култура, която е ориентирана към служителите

Чували ли сте израза „обичай това, което правиш, и никога няма да работиш и ден в живота си”?

Инвестирането на време в създаването на положителна работна среда, в която служителите са на първо място, е първата стъпка към постигането на тази цел в областта на човешките ресурси – което е много важно, защото, колкото и клиширано да звучи, всички ние се стремим към това. ⬆️

Когато говорим за корпоративна култура, не говорим за маси за пинг-понг в офиса или студена бира от кранче – говорим за организации, които ценят същите идеи, баланс между работата и личния живот и философии, които ценете и вие.

Освен това, вашите служители са всичко! Като поставяте служителите си на първо място, показвате, че ги цените и уважавате като хора с истински живот, интереси и ангажименти, а не само като работна сила.

Нуждаете се от още една причина, за да преосмислите корпоративната си култура?

Създаването на политики и насоки за защита на безопасността, психичното здраве и баланса между личния и професионалния живот на вашите служители ще им помогне да развият по-здравословни професионални отношения със себе си и своите колеги.

От гледна точка на мениджъра по човешки ресурси, развиването на култура, ориентирана към служителите, ще ви отведе по-далеч, ще привлече по-добри таланти и ще ви помогне да изградите компания, пълна с отдадени хора, които с удоволствие идват на работа всяка сутрин.

Една от целите на HR отдела във всяка организация трябва да бъде създаването на работно място, ориентирано към служителите. Такова работно място въплъщава култура на уважение и доверие сред служителите. Освен това, целта на всеки HR отдел трябва да бъде създаването на безопасно работно място за всички служители. Освен наличието на много ясни политики за защита на служителите от опасности и други наранявания, служителите трябва да се чувстват сигурни и психически, и емоционално чрез надеждна защита от тормоз и харасмент, като обидни коментари или нежелан физически контакт. Накрая, следвайки тази линия на мислене, HR трябва да дава възможност на служителите на всички нива в организацията да вземат решения въз основа на собствените си нужди и предпочитания.

Пример за SMART цел

Създайте нова политика, фокусирана върху създаването на положителна работна среда, и я представете на следващото планирано събрание на цялата компания или на общо събрание.

Тази нова политика може да въведе насоки относно езика и поведението, свързани с чувствителни теми, управление на конфликти или дори нещо толкова вълнуващо като летните петъци.

Получете безплатен шаблон Очертайте задълженията и правата на служителите с помощта на шаблона за наръчници, политики и процедури за служители на ClickUp.

Шаблонът за наръчници, политики и процедури за служители на ClickUp ви помага да създадете изчерпателен документ, който обхваща всичко – от заплатите до политиката за отпуски – всичко на едно място!

2. Изяснете целта и професионалните си ценности

Основните ценности на вашата компания са в основата на нейната култура.

Като мениджър по човешки ресурси или бизнес мениджър, е много по-вероятно да чуете въпроси от потенциални кандидати, свързани с удовлетворението, сигурността, признанието и общото щастие на настоящите служители.

Тези цели са напълно постижими с правилния набор от основни ценности, които да привлекат кандидати със сходни възгледи, които ще се ангажират с вашата компания в дългосрочен план.

Освен това, основните ви ценности не са статични. Те трябва да се променят с развитието на вашата компания, за да бъдат в крак с тенденциите в бранша, идентичността на марката, целевата аудитория, растежа и др.

В ClickUp нашите основни ценности претърпяха редица промени, докато продължаваме да се развиваме. Помислете: силни мнения, свободно изразени. 😎

В края на краищата, не можете да станете бъдещето на работата, без да се съобразявате с тенденциите и да приемате промените, нали?

Нашите десет основни ценности се отнасят както към ClickUp като продукт, така и към хората, които го поддържат. Тези ценности помагат на целия екип на ClickUp да се ангажира с работата си, да дава пример, да се гордее с това, което прави, и просто да се забавлява. Освен това, те ни водят към по-големи таланти, по-високи нива на задържане на персонала и безкрайни възможности за вътрешен растеж. 🙌🏼

Много е важно вашите цели и професионални ценности да са ясни, смели и резониращи. Какво имам предвид под това? Ясни – написани с прости, декларативни термини и език, които всеки разбира и запомня. Смели – думите предизвикват нещо. Може би нещо малко по-различно у всеки, но никой не остава незасегнат от тях. Като хора, ние имаме инстинкт да се събираме в племена или общности, но те се запазват само когато има ясен смисъл и цел. Резонансни – те не са просто думи, а се проявяват в начина, по който компанията взема решения и управлява нещата, включително и особено наемането на персонал. Ако не можете да посочите как те са повлияли на вашата стратегия и операциите, които са от решаващо значение за мисията ви, тогава не спазвате обещанията си.

Пример за SMART цел

До края на месеца създайте и представете списък с основните ценности, с които вашият бизнес и служителите ви се идентифицират.

Професионални съвети:

3. Стремете се да подобрите опита на служителите

Опитът на служителите започва от първото взаимодействие – още преди кандидатът да бъде нает – и продължава през останалата част от времето, през което той е член на екипа.

Подобряването на опита на вашите служители може да включва обновяване на обявите за работа, по-бързо отговаряне на кандидатите, оптимизиране на процеса на назначаване или дори въвеждане на нова месечна награда на фирмените срещи.

Всичко това помага на служителите да се чувстват забелязани, да се доверяват на HR отделите си и да се тревожат по-малко по време на работната седмица. Освен това показва на служителите, че компанията цени тяхното време, мнения и обратна връзка, а не само тяхното представяне.

Хората са най-важният ни актив. Тяхното преживяване ще определи изцяло тяхната ангажираност. Наложително е да се фокусираме върху процесите, програмите и системите, които пряко свързват и култивират онези, които са се съгласили да бъдат част от вашата организация. От въвеждането ви в работата до системата за признание и награди, до основните и крайни политики, изложени в ръководство, което никой не иска да чете, можете да подобрите преживяването на служителите, като активно слушате какво казват и какво не казват и използвате тези данни, за да определите и проектирате решения на проблеми, които пречат на производителността, целите и възможностите.

Пример за SMART цел

Въведете нов начин за признание на вашите служители до началото на следващото тримесечие. Ако вече имате награда, как можете да я стимулирате и да й вдъхнете нов живот?

Съвети от професионалисти:

Използвайте останалата част от тримесечието, за да обмислите какво означава това признание. Има ли награда? Как се представя на компанията? Какво го прави специален?

Помолете мениджърите да номинират членове на екипа си, за да помогнат на всички членове да се чувстват забелязани.

Бонус: Запознайте се с шаблоните на екипа за новоназначените служители!

Цели за HR специалисти

4. Оптимизирайте процеса на въвеждане в работата

Плавното въвеждане в работата подобрява задържането на новоназначените служители, ускорява производителността и повишава ангажираността на служителите.

Пример за SMART цел: Намаляване на времето за въвеждане на нови служители от 10 на 7 дни чрез създаване на цифрово ръководство за въвеждане и автоматизиране на подаването на документи до края на второто тримесечие.

Получете безплатен шаблон Подгответе се за гладко започване на нова работа с шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp.

Съгласувайте себе си и екипа си с новия процес за въвеждане на нови служители, като използвате шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp. Той включва подробности за първия ден, първата седмица и първите 90 дни от въвеждането!

Помогнете на новите служители да се развиват с шаблони за 30-60-90 дни!

5. Подобряване на управлението на документите на служителите

Организираните и достъпни записи подобряват ефективността, гарантират спазването на правилата и позволяват по-добро вземане на решения.

Пример за SMART цел: Дигитализирайте 100% от записите на служителите и внедрете структурирана система за архивиране до 31 декември, за да осигурите лесен достъп и сигурност.

6. Увеличете участието в обученията по човешки ресурси

По-високата степен на участие в обученията по човешки ресурси води до по-добре информирани служители, намалени рискове, свързани с неспазването на нормативните изисквания, и подобрена ефективност на работното място.

Пример за SMART цел: Да се увеличи посещаемостта на HR обученията с 20% до края на годината чрез въвеждане на ангажиращи формати като микрообучение и геймификация.

Цели за HR бизнес партньорите

7. Съгласувайте HR стратегията с бизнес целите

Гарантирането, че HR подкрепя бизнес целите, води до по-добро планиране на работната сила, по-висока производителност и подобрени финансови резултати.

Пример за SMART цел: Провеждане на тримесечни стратегически срещи с ръководителите на отдели, за да се гарантира, че инициативите на HR отговарят на нуждите на бизнеса, като се увеличи ефективността на сътрудничеството с 25% до края на годината.

8. Подобряване на планирането на работната сила

Правилното планиране на работната сила помага да се предотврати недостигът на таланти, намалява разходите за наемане на персонал и подобрява разпределението на служителите.

Пример за SMART цел: Разработване на модел за планиране на работната сила до края на второто тримесечие, като се гарантира, че 100% от решенията за наемане на персонал са в съответствие с прогнозите за растеж на бизнеса.

9. Подобряване на развитието на лидерските умения

Силното лидерство насърчава ангажираността на екипа, повишава производителността и подобрява планирането на приемствеността.

Пример за SMART цел: Стартиране на програма за развитие на лидерски умения до третото тримесечие, в която да се включат поне 20 служители с висок потенциал, като 80% от тях да завършат успешно програмата.

Получете безплатен шаблон Шаблонът за матрица на способностите на ClickUp ви помага да идентифицирате нуждите от развитие на уменията и обучение на служителите.

Шаблонът „Матрица на способностите“ на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате, управлявате и визуализирате уменията на вашия екип. Този шаблон за бяла дъска ви помага да идентифицирате и отговорите по-ефективно на нуждите от обучение на вашите служители.

Цели за екипите за привличане на таланти

10. Намалете времето за наемане на персонал

По-краткият процес на наемане предотвратява загубата на производителност, подобрява опита на кандидатите и увеличава процента на приемане на офертите.

Пример за SMART цел: Намаляване на средното време за наемане на персонал от 45 на 30 дни чрез внедряване на структурирани шаблони за интервюта и AI-базиран подбор на автобиографии до четвъртото тримесечие.

11. Увеличете процента на приемане на оферти

По-високите проценти на приемане намаляват забавянията при наемането, подобряват имиджа на работодателя и намаляват разходите за набиране на персонал.

Пример за SMART цел: Повишаване на процента на приемане на оферти от 75% на 85% чрез провеждане на сесии за обратна връзка след интервюто и усъвършенстване на процеса на предлагане до края на годината.

12. Изградете силна марка на работодател

Позитивният имидж на работодателя привлича най-добрите таланти, намалява разходите за наемане на персонал и подобрява задържането на служителите.

Пример за SMART цел: Увеличаване на познаваемостта на работодателската марка с 30% в LinkedIn чрез публикуване на поне четири препоръки от служители и две видеоклипа от зад кулисите на работното място на месец в продължение на шест месеца.

Цели за ангажираност и задържане на служителите

Малките жестове имат голямо влияние, особено когато осъзнаете как проблемите от реалния свят наистина се пренасят в работното ни място.

Корекциите на заплатите в отговор на нарастващата инфлация, изказванията на организациите по въпроси, свързани с правата на човека, и плановете за действие по отношение на разнообразието и приобщаването може да не изглеждат необходими, но в крайна сметка могат да се окажат решаващ фактор за лоялността на служителите към компанията като цяло.

Отделите по човешки ресурси трябва да се фокусират върху подобряването на задържането на персонала. Внезапното освобождаване на важна позиция може да струва стотици, ако не и хиляди долари на седмица. Задържането на най-добрите таланти по време на финансови затруднения трябва да бъде приоритет за всяка организация. Служителите във всички сектори – но особено в определени индустрии – търсят по-добри заплати, по-значима работа, по-добър баланс между работата и личния живот и по-голяма гъвкавост. Бизнес лидерите трябва да преценят от какво се нуждаят най-добрите им служители и как могат да отговорят на тези нужди. Това може да бъде под формата на допълнителни ползи, възможности за растеж, инициативи за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI) и др. В противен случай служителите може да потърсят следващата възможност по-скоро, отколкото си мислите.

13. Повишете ангажираността на служителите

Ангажираните служители са по-продуктивни, имат по-висока удовлетвореност от работата си и допринасят за по-силна корпоративна култура.

Пример за SMART цел: Въведете месечни сесии за обратна връзка и тримесечни програми за признание, за да подобрите резултатите за ангажираността на служителите с 15% в следващото годишно проучване.

Много компании се фокусират върху показателите за набиране, текучество и задържане на персонал, за да измерят успеха на стратегията си за управление на човешките ресурси. Аз вярвам, че единственият показател за успешно управление на човешките ресурси е степента на ангажираност на вашите служители в компанията. Колкото по-ангажирани са вашите служители, толкова по-голяма е възвръщаемостта за клиентите, продажбите и печалбите на компанията. Лидерите, които се фокусират върху ангажирането на служителите и гарантират, че те са предизвикани, подкрепени и обгрижени, ще осигурят същото ниво на грижа и съпричастност и към клиентите на компанията. Статистиките показват, че с подобряването на ангажираността на служителите можете да постигнете до 17% увеличение на производителността на служителите и до 21% увеличение на печалбите на компанията. Много е ясно, че с подобряването на ангажираността на служителите всички печелят – служителите, клиентите и компанията.

Получете безплатен шаблон Създайте целенасочени инициативи за мотивация на персонала, като използвате шаблона за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp.

Шаблонът за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp ви дава ясна пътна карта за повишаване на морала, производителността и задържането на служителите на работното място. Използвайте този шаблон, за да започнете вашите планове за действие и да повишите нивото на ангажираност!

14. Намалете доброволното напускане

По-ниската текучество спестява разходи, подобрява стабилността на екипа и повишава общото морално състояние на служителите. Някои екипи може да формулират тази цел като подобряване на задържането на служителите. И двете в крайна сметка имат една и съща цел.

Пример за SMART цел: Намаляване на доброволното напускане от 15% на 10% чрез провеждане на интервюта при напускане и прилагане на поне три стратегии за задържане на служителите въз основа на обратна връзка до третото тримесечие.

В момента технологичната индустрия отбелязва високи нива на текучество. Поставянето на цели и фокусирането върху благосъстоянието, културата и кариерното развитие обикновено подобряват значително задържането на служителите. Многостранният подход ще засегне множество HR цели, за да насърчи успешното управление на хората и удовлетворението от работата.

15. Подобряване на вътрешните възможности за кариерно развитие

Предоставянето на възможности за кариерно развитие увеличава задържането на служителите, повишава мотивацията и укрепва планирането на приемствеността.

Пример за SMART цел: Създаване на вътрешна система за обяви за работа до второто тримесечие и запълване на поне 30% от свободните позиции чрез вътрешни промоции до края на годината.

Цели за управление на ефективността

16. Подобряване на ефективността на оценката на представянето

Ефективните прегледи предоставят значима обратна връзка, повишават производителността и привеждат служителите в съответствие с целите на компанията.

Пример за SMART цел: Въведете структурирана система за 360-градусова обратна връзка до третото тримесечие, като гарантирате, че поне 80% от служителите участват в предоставянето на обратна връзка от колеги и мениджъри.

Разгледайте тези шаблони за оценка на представянето!

17. Увеличете процента на постигане на целите на служителите

Служителите, които постигат целите си, допринасят повече за успеха на компанията и се чувстват по-ангажирани.

Пример за SMART цел: Провеждане на тримесечни семинари за определяне на цели за служителите, като се увеличи процентът на постигане на индивидуалните цели от 60% на 80% до края на годината.

18. Подобряване на културата на обратна връзка

Най-често основният фокус на програмите за обратна връзка или преглед е оценката на индивидуалните резултати от мениджърите с ограничено участие от колеги или други лица. Тази структура ограничава резултатите на екипа и пречи на съгласуваността и напредъка към целите на организацията. Организация, която създава среда, в която обратната връзка – било то конструктивна или поздравителна – се очаква и насърчава за лицата на всяко ниво, изгражда доверие и увеличава вероятността за силни индивидуални резултати и ангажираност, както и за постигане на бизнес целите.

Силната култура на обратна връзка подобрява комуникацията, засилва сътрудничеството в екипа и повишава производителността.

Пример за SMART цел: Обучение на 100% от мениджърите за предоставяне на конструктивна обратна връзка до третото тримесечие, като се гарантира, че поне 90% от служителите получават месечни проверки на представянето си.

19. Предоставяйте възможности за кариерно развитие на служителите

За цялото време, което служителите инвестират в компанията, те искат да знаят, че компанията е готова да инвестира същото усилие в замяна. Интегрирането на възможности за обучение в опита на всеки служител е чудесен начин да изразите това усилие.

Тази цел в областта на човешките ресурси може да бъде реализирана под формата на фирмен акаунт в LinkedIn Learning, месечни лекции от вътрешни или външни лектори, конференции или възможности за менторство за всички заинтересовани служители. Това е и стъпка в правилната посока, когато става въпрос за задържане на най-добрите ви служители!

Получете безплатен шаблон Създайте кариерни планове, които интегрират личните кариерни амбиции с целите на организацията, с шаблона за кариерно развитие на ClickUp.

Този шаблон за кариерно развитие от ClickUp е отличен ресурс за въвеждане на лични кариерни амбиции в тримесечните цели на всеки служител. Този списък ще поддържа целите на вашите служители организирани и лесни за разбиране, независимо от отдела, в който работят.

Кандидатите искат да знаят, че се присъединяват към екип, който ще ги насърчава да следват своите страсти, дори ако все още нямат опит. А в дългосрочен план това само ще направи вашия персонал по-силен, по-разнообразен и по-проактивен.

Един бизнес може да успее само ако хората в него също успеят и почувстват, че имат шанс да напреднат. Основната цел на HR трябва да бъде да гарантира, че работната сила има достъп до обучение и се ангажира с него, за да движи бизнеса напред и да придобие чувство за лично постижение. Различните роли и видове бизнес изискват различни програми за обучение, но HR трябва да бъде уверен, че програмите, които избира, са най-подходящи за участниците в обучението.

Пример за SMART цели

Въведете център за ресурси на LinkedIn Learning в няколко екипа през това тримесечие.

Цели за насърчаване на положителна и приобщаваща култура

Може да се каже, че всички ваши HR цели започват оттук.

Служителите искат да работят за компания, която отразява и приема реалния свят и, най-важното, самите тях. Разнообразната и приобщаваща корпоративна култура води до безопасна работна среда, по-силни взаимоотношения между колегите и по-добри идеи.

Новите перспективи са ключът към творческото решаване на проблеми, иновациите и в крайна сметка успеха. Но най-важното е, че разнообразието и приобщаването помагат на служителите да се чувстват като част от екипа.

Най-важната цел в управлението на хора е да имате корпоративна стратегия, която изгражда разнообразен, приобщаващ и справедлив персонал и насърчава култура на принадлежност. DEIB е важен фактор за постигането на успех.

20. Повишете усилията за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI)

Разнообразната работна сила подобрява иновациите, вземането на решения и репутацията на компанията.

Пример за SMART цел: Чрез целенасочени програми за набиране на персонал и менторство да се увеличи процентът на недостатъчно представените групи в ръководни позиции с 10% в рамките на следващите 12 месеца.

21. Насърчавайте култура на признание

Редовното признание повишава мотивацията, удовлетворението от работата и сплотеността на екипа.

Пример за SMART цел: Стартиране на платформа за взаимно признание между колеги до второто тримесечие, като поне 70% от служителите я използват за признание на колеги в рамките на шест месеца.

22. Подобряване на баланса между работата и личния живот

Добрият баланс между работата и личния живот намалява изтощението, увеличава производителността и подобрява благосъстоянието на служителите.

Пример за SMART цел: Въведете гъвкава политика на работа до третото тримесечие и постигнете 85% удовлетвореност на служителите от баланса между работата и личния живот в следващото проучване за ангажираност.

23. Създайте безопасна и сигурна среда за служителите

Психически и физически, работата трябва винаги да бъде безопасно и сигурно място за всички служители.

Това не се отнася само до начина, по който служителите се отнасят един към друг, но и до това колко удобно се чувстват да молят за помощ, да докладват за неприятни ситуации и просто да казват това, което мислят.

Първата цел, която имам в моята компания, е да създам работна среда, в която служителите се чувстват сигурни и защитени. Искаме нашите служители да имат доверие в своите ръководители и да се чувстват комфортно да потърсят помощ, когато имат нужда от нея. Искам също така членовете на моя екип да знаят, че съм на разположение 24/7 за всякакви въпроси или притеснения, които могат да имат. Чудесен начин да постигнете това е чрез система за комуникация, която ми позволява лесно да се свържа с всеки служител по предпочитания от него начин (например по телефон, имейл, SMS). Като лидер на тази организация, аз съм отговорен за определянето на тона и културата в нашия екип, както и за предоставянето на насоки, когато е необходимо, за да успеем всички заедно.

Пример за SMART цел: Свържете се със служителите до края на седмицата, за да определите техните предпочитания по отношение на работата и комуникацията, така че те да знаят, че уважавате и разбирате индивидуалните им граници.

24. Дайте приоритет на обратната връзка от всеки ъгъл

Когато HR казва: „Искаме да чуем вашето мнение!“, ние го мислим сериозно.

Цифровите формуляри за обратна връзка са удобен и бърз начин да съберете обратна връзка от клиенти и от вътрешни източници.

Персонализирана форма за обратна връзка като шаблона за обратна връзка на ClickUp не само ще ви помогне да събирате обратна връзка по-бързо, но и ще ви спести част от усилията по сортирането й, като я добавя автоматично към категоризиран списък с множество опции за преглед, персонализирани полета и персонализирани статуси.

Получете безплатен шаблон Опитайте шаблона за обратна връзка на ClickUp, за да записвате и проследявате цялата обратна връзка за вашия екип.

Обратната връзка трябва да бъде ежедневно явление и да се очаква след всяко взаимодействие. Пряката, честна и любезна обратна връзка е ключът към иновациите и в крайна сметка ще доведе до по-продуктивни срещи, разговори и качество на работата във всички области.

Професионалното развитие, фокусирано върху психологическата сигурност, емпатията и радикалната откровеност, са някои от важните инициативи, които значително повишиха ангажираността на служителите в ClickUp. Когато служителите наистина чувстват, че са част от нещо по-голямо от самите тях, това се отразява в компанията. Когато чувстват, че техните мисли, идеи и обратна връзка се ценят, те се стараят да предложат решения. Когато всички хора, независимо от ролята си, осъзнаят, че допринасят за психологическата сигурност на организацията, всички работят усилено, за да я поддържат.

Пример за SMART цел: Помолете служителите да напишат и споделят до края на седмицата документи „Работете с мен“ с предпочитания от тях стил на комуникация и обратна връзка, за да поддържате обратната връзка честна, положителна и лична.

Цели за личностно развитие за HR специалист

Наред с планирането на стратегическите HR цели за организацията, мениджърите по човешки ресурси трябва да не забравят да поставят и някои лични цели на своите екипи. Те са от съществено значение за поддържането на ангажираността и продуктивността на вашите екипи по управление на човешките ресурси.

25. Разширете знанията си в областта на човешките ресурси чрез сертифициране

Сертификатите подобряват доверието, възможностите за кариерно развитие и експертния опит в областта на човешките ресурси.

Пример за SMART цел: До декември отделете поне пет часа седмично за учене и придобиване на сертификат SHRM-CP (Society for Human Resource Management—Certified Professional).

26. Подобряване на уменията за говорене пред публика и комуникация

Силните комуникационни умения подобряват лидерството, влиянието и професионалното въздействие.

Пример за SMART цел: Да посетите курс по публично говорене до второто тримесечие и да изнесете поне три презентации по HR на фирмени срещи до края на годината.

27. Развийте умения за вземане на решения въз основа на данни

Решенията в областта на човешките ресурси, основани на данни, подобряват стратегиите за наемане, задържане и управление на производителността.

Пример за SMART цел: Завършете курс за обучение по HR анализи до третото тримесечие и използвайте данните, за да предложите поне две подобрения в HR процесите до края на годината.

Как да проследявате HR целите за вашия екип

Ура! Имате 27 SMART цели, които поставят хората на първо място, които да представите на вашите HR отдели, а вашите служители бързо ще почувстват ползите от тях.

Дори и за най-малките промени, наличието на мощен софтуер за управление на работата, с който да организирате екипите, целите и KPI, е от съществено значение за насърчаване на позитивното отношение към новите инициативи.

Ето как ClickUp облекчава работата на вашия HR екип.

ClickUp е най-добрият софтуер за продуктивност „всичко в едно“, с който можете да създавате, проследявате и постигате целите си на същата платформа, която вече управлява другите ви работни задачи.

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с AI-задвижвани работни процеси. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се фокусирате върху важните неща, докато AI се занимава с останалото. 📥 Нашият доклад за състоянието на комуникацията на работното място разбива данните и обяснява как да поддържате екипа си на една вълна.

Визуализирайте върху какво работи вашият екип и какво е постигнал с Team View в ClickUp.

Богатата на функции платформа ClickUp е проектирана да повиши производителността във всички отдели, включително функцията „Цели“ на ClickUp за наблюдение на напредъка с числови, парични, верни или неверни и спринт цели.

Започнете Проследявайте напредъка на целите си с таблото за цели на ClickUp.

Съхранявайте всичките си HR цели в структурирани папки „Цели“ и лесно редактирайте разрешенията, за да контролирате кой има достъп до различните цели – идеално за определяне както на лични, така и на екипни цели.

Проследявайте целите с софтуер за оценка на представянето!

Освен персонализираната функция „Цели“, ClickUp предлага и безкрайна библиотека с безплатни, предварително създадени HR формуляри и шаблони, които ще ви помогнат да приложите новите си идеи веднага щом ги имате.

Не отлагайте повече HR целите си, регистрирайте се безплатно в ClickUp , за да започнете да пренасочвате дейността си към хората, които са двигател на успеха на бизнеса. 💜