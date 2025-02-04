10 софтуера за управление на човешкия капитал за бизнеса през 2025 г.

Управлението на човешкия капитал никога не е лесно. Специалистите по управление на човешките ресурси често изпълняват много роли. Те трябва да набират, наемат, развиват, заплащат, управляват и задържат служителите. И обикновено работят с ограничени ресурси.

За да се справят с тези предизвикателства, софтуерът за управление на човешкия капитал (HCM) предлага на специалистите по човешки ресурси подходящите инструменти, които да им помогнат в управлението на персонала.

Въпреки това, с експлозивния растеж на пазара, броят на участниците на пазара на HCM решения продължава да нараства. Тогава истинският въпрос става: кои решения за управление на човешкия капитал трябва да имате предвид?

В този блог ще разгледаме какво можете да очаквате от компетентен софтуер за HCM и 10-те най-добри HR системи, които ще ви помогнат с всички ваши нужди в областта на управлението на човешкия капитал.

Какво е софтуер за управление на човешкия капитал?

Софтуерът за управление на човешкия капитал (HCM) е цялостно решение, състоящо се от набор от HR инструменти за управление на персонала, HR операции, заплащане на служителите и др.

Софтуерът за управление на човешкия капитал ви позволява да оптимизирате изплащането на заплатите, администрирането на социалните придобивки, набирането на персонал и управлението на производителността, като същевременно гарантирате спазването на нормативните изисквания и индустриалните стандарти.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на човешкия капитал

Ето списък с основните функции, които трябва да търсите, преди да изберете HCM система:

Основни HR функции: Потърсете софтуер за управление на човешкия капитал, който обхваща всички HR функции през целия цикъл на работа на служителите, от процеса на наемане до управление на данните за служителите, управление на талантите, ангажираност на служителите, администриране на социални придобивки, планиране на работната сила, управление на заплатите, управление на разходите и др.

Управление на представянето: Изберете софтуер за HCM, който помага при определянето на цели, провеждането на оценки на служителите, планирането на приемствеността, управлението на позициите и проследяването на кариерното развитие.

Отчитане и анализи: Потърсете HCM решения, които предлагат анализ на данни в реално време чрез интуитивни табла, ключови показатели за ефективност (KPI) и отчитане. Много инструменти за управление на работната сила предлагат също машинно обучение и предсказуеми анализи, свързани с текучеството и задържането на служителите.

Съответствие и обучение: Изберете софтуер, който гарантира глобалното съответствие на работната сила с вградено проследяване на съответствието и настройки на базата на региона, като осигурява готовност за одит.

Интеграции: Вашият HCM софтуер трябва да се интегрира безпроблемно с други инструменти, които вашата компания използва, като счетоводни платформи, доставчици на платежни услуги или услуги за проверка на миналото.

Сигурност и поддръжка: Потърсете софтуер, който дава приоритет на сигурността на данните с функции като криптиране на данни и достъп въз основа на роли. Освен това, обмислете възможността за цялостна техническа поддръжка, обучение, внедряване и редовни ъпгрейди, за да гарантирате безпроблемна работа.

10-те най-добри софтуера за управление на човешкия капитал

1. ClickUp

Наемете и управлявайте идеалния си екип с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

ClickUp е всеобхватно средство за управление на човешкия капитал и набиране на персонал, което помага на вашия HR екип да управлява служителите от набирането, назначаването, управлението на представянето, управлението на талантите и дори пенсионирането.

С широка гама от персонализирани функции и над 1000 интеграции, ClickUp е център за консолидиране на работата в различни отдели и създаване на съвместно работно пространство. Това го прави идеален за HR екипи, които отговарят за данните на служителите, планирането на работната сила, управлението на възнагражденията, ангажираността на служителите и проследяването на целите.

ClickUp Goals може да помогне на HR екипите и мениджърите на екипи да определят и проследяват целите в цялата организация по прозрачен начин. Задавайте цели в цифров, паричен, верен/неверен или задачен формат; комбинирайте целите на няколко екипа в общи цели. Задавайте крайни срокове, създавайте карти за оценка и споделяйте целите с всеки в организацията, който има права за преглед или редактиране.

Прегледайте цялата си процедура по набиране на персонал и HR функции с ClickUp Views.

Визуализирането на задачи и цели също става лесно с разнообразието от налични изгледи в ClickUp. Можете да персонализирате над 15 изгледа с потребителски полета и статуси, за да отговарят на всички ваши изисквания. Например, изгледът „Списък“ помага да проследявате задачите по полета като краен срок, приоритет, собственик и др. Изгледът „Календар“ помага да проследявате дейностите по дата и продължителност.

С помощта на ClickUp Docs можете да централизирате всички организационни политики, ресурси и бази от знания на едно място. Редактирайте и актуализирайте ги според нуждите и ги споделяйте с персонализирани политики за достъп между екипите. Функцията за универсално търсене гарантира, че всеки документ или задача е на разстояние от един или два клика!

Проследявайте производителността и натовареността на служителите с персонализирани табла за управление ClickUp.

Персонализираните табла на ClickUp ви позволяват да генерирате отчети в реално време за производителността на служителите, ангажираността, степента на завършеност на прегледа на производителността и всички други ваши приоритети в управлението на персонала през цялата година. Тези визуално атрактивни табла могат да се използват и за презентации пред заинтересовани страни и срещи за бизнес стратегии. Те предлагат над 50 варианта на джаджи, пригодени за различни HR сценарии, като запълнени позиции, време за наемане и производителност на екипа.

И това не е всичко. ClickUp Brain, ловкият AI асистент в ClickUp, също може да ви помогне да се справите по-бързо със списъка си със задачи. Опитайте го за всичко – от написването на обявление за програма за награди за служители до обобщаване на бележките от следващата ви среща в действия, които трябва да се предприемат.

Стотици готови шаблони в библиотеката с шаблони на ClickUp ви гарантират, че няма да губите време с настройки. Тези високо персонализирани шаблони обхващат различни случаи на употреба, свързани с набиране на персонал, създаване на политики, управление на производителността, поставяне на цели и др.

Изтеглете шаблон Шаблонът за стандартни оперативни процедури (SOP) на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създавате, управлявате и проследявате HR процесите и процедурите.

Например, шаблонът ClickUp HR SOP е отличен ресурс за запознаване на екипа ви с процесите, използващи ClickUp Whiteboards. Този шаблон използва динамична, добре структурирана и персонализирана таблица в рамките на вашата съвместна Whiteboard, улеснявайки мениджърите по човешки ресурси в обучението на екипа, настройването на задачи по набиране на персонал, управлението на процесите по наемане и въвеждане на нови служители и др.

Най-добрите функции на ClickUp

Множество изгледи на работния процес: Възползвайте се от разнообразните опции за визуализация на ClickUp за Възползвайте се от разнообразните опции за визуализация на ClickUp за HR цели , включително изгледи на таблици, списъци, формуляри, календари и натоварване. Наличието на множество начини за преглед на работните процеси спомага за ефективното управление на базата данни на служителите , сортиране, филтриране и планиране на капацитета.

Автоматизация на HR: Оптимизирайте HR процесите с широката гама от над 100 възможности за автоматизация на ClickUp. Използвайте го, за да автоматизирате създаването на задачи, възлагането, попълването на коментари, промените в статуса и много други, като по този начин ще постигнете ефективни и целенасочени операции, фокусирани върху нуждите на вашия екип.

Унифициран HR табло: Следете етапите на проекта, целите и HR KPI с персонализирани и атрактивни табла в ClickUp, които предоставят унифициран и достъпен обзор за целия ви екип.

Готови шаблони: Създавайте работни потоци и стандартизирайте процесите бързо с помощта на стотици персонализирани шаблони.

Съвместна документация: Създавайте и съхранявайте лесно търсени и споделяеми документи, свързани с всичко – от SOP до набиране на персонал, в ClickUp Docs.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение може да не разполага с всички функции на версията за настолни компютри.

Потребителите може да имат затруднения да се приспособят към него поради неговите обширни функции.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Arcoro

Arcoro предлага персонализирани HR решения за строителния сектор, от наемане на персонал по поръчка до управление на съответствието. С доказания си опит и всеобхватни модули Arcoro преодолява комуникационните бариери, гарантира съответствие и дава възможност на строителните работници да разгърнат потенциала си.

С Arcoro можете да управлявате проследяването на кандидатури, назначаването, управлението на служителите, управлението на отсъствията, управлението на социалните придобивки, времето и проследяването на производителността.

Най-добрите функции на Arcoro

Автоматизирайте наемането, въвеждането в работата и други задачи, свързани с управлението на персонала.

Интегрирайте с Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint и Foundation, за да управлявате HR данни и комуникации между терен и офис.

Получете информация и разширени анализи чрез системата за проследяване на кандидати на Arcoro.

Подкрепяйте служителите и подобрявайте задържането им с системи за управление на производителността и обучението.

Получете удобен достъп до поддръжка чрез лесни за ползване ръководства и обучения по заявка.

Ограничения на Arcoro

Ограничено до фирми, свързани със строителството

Понякога данните не се синхронизират. Някои специалисти по човешки ресурси са съобщили, че се налага да въвеждат данните ръчно.

Някои потребители са поискали добавянето на PDF формуляри.

GPS проследяването на служителите се нуждае от подобрение

Цени на Arcoro

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Arcoro

G2: 3,9/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 отзива)

3. Paychex Flex

Paychex Flex е софтуер „всичко в едно“ за HCM, PEO и HR, който помага на малките и средните предприятия да оптимизират изплащането на заплати, управлението на човешките ресурси, администрирането на социални придобивки и други свързани задачи.

Той опростява администрирането на персонала с система за професионална организация на работодателите (PEO), която рационализира задачите на HR и спестява финансови и времеви ресурси.

Най-добрите функции на Paychex Flex

Оптимизирайте обработката на заплатите с автоматизирани изчисления и подаване на данъчни декларации.

Опростете споделянето на данни и комуникацията с централизирани онлайн системи за управление.

Проактивно следете промените в глобалните закони и регламенти за работната сила, за да минимизирате рисковете и да автоматизирате спазването на изискванията.

Спестете време и документи с помощта на специален портал за самообслужване на служителите, който им позволява да се справят самостоятелно с HR задачите.

Лесно проследявайте и записвайте работното време на служителите за изчисляване на заплатите и други HR функции с Paychex Flex Time.

Ограничения на Paychex Flex

Остарял потребителски интерфейс

Потребителите искат повече функции за самоуправление, които не зависят директно от Paychex Flex.

Цени на Paychex Flex

Essentials: 39 $/месец + 5 $ на служител

Изберете: Персонализирано ценообразуване

Предимство: Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии за Paychex Flex

G2: 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1500 отзива)

4. Ceridian Dayforce HCM

С над 6 милиона потребители по целия свят, Dayforce е специализиран в опростяването на мащабируемостта. Това е цялостно HCM приложение с единен модел на данни, постоянно изчисление и вградена интелигентност.

Той разполага с отлични опции за персонализация с анализи и визуализация в реално време за вашите ежедневни нужди в областта на човешките ресурси.

Най-добрите функции на Dayforce HCM

Оптимизирайте операциите по изплащане на заплати в повече от 200 страни и територии.

Използвайте изкуствен интелект, за да вземате интелигентни решения за наемане, да оптимизирате управлението на работния процес и да управлявате и задържате таланти.

Избягвайте неудобството от ръчното актуализиране на отчетите; създавайте динамични HR отчети, които се актуализират в реално време.

Гарантирайте сигурността на данните на вашите служители чрез вградени контроли за поверителност и дизайн, който дава приоритет на сигурността от самото начало.

Ограничения на Dayforce HCM

Може да създава огромни, неразбираеми отчети

Функцията за самообслужване на служителите е остаряла

Незабавна поддръжка на клиенти трябва да бъде достъпна, без да се изисква влизане в системата за всеки отделен случай.

Цени на Dayforce HCM

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Dayforce HCM

G2: 4. 2/5 (780+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 940 отзива)

5. Eddy

Eddy се гордее с простотата и лекотата си на използване. Можете да използвате унифицираната платформа на Eddy за наемане, въвеждане, управление и заплащане на служители. Тя значително намалява времето, необходимо за изчисляване на заплатите, благодарение на изключително гъвкавия Eddy Payroll.

Eddy съхранява данните на служителите в сигурна среда, до която имате достъп отвсякъде. Можете също да използвате автоматизирани съобщения, персонализирани канали и функции за автоматично публикуване.

Най-добрите функции на Eddy

Опростете управлението на заплатите за малките предприятия чрез мощна автоматизация.

Погрижете се за тримесечните и годишните данъчни декларации, както и за подготовката и подаването на формулярите W-2 и 1099-NEC в края на годината.

Проследявайте работното време на служителите и изчислявайте точното почасово възнаграждение с помощта на функцията за отчитане на работното време и присъствието на Eddy.

Спестете време и предотвратете пропуски с автоматизирани съобщения, персонализирани канали и автоматично публикуване на обяви за работа в големите борси за работа.

Дайте възможност на служителите да виждат баланса си и да подават заявки за отпуск удобно чрез мобилно приложение.

Ограничения на Eddy

Необходими са повече актуализации на трудовото законодателство, специфични за региона

Няколко потребители срещнаха грешки при опит да качат документи за нови служители.

Служителят трябва да приеме поканата да се появи в раздела за назначаване на работа.

Цени на Eddy

Стартово ниво: 4 USD/месец на човек

Растеж: 8 долара на месец на човек

Премиум: Индивидуални цени

Допълнения: Разплащане на заплати: 6 $/човек Наемане на персонал: 199 $/месец

Заплати: 6 долара на човек

Наемане: 199 $/месец

Заплати: 6 долара на човек

Наемане: 199 $/месец

Оценки и рецензии на Eddy

G2: 4,7/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 200 отзива)

6. Trakstar

Trakstar е софтуер за оценка на представянето, базиран в облака, който включва четири допълващи се продукта: управление на представянето, управление на обучението, проследяване на кандидатите и анализ на работната сила, в едно решение за развитие на талантите.

Trakstar предлага функция за 360° преглед, която предоставя изчерпателна обратна връзка за служителите и насърчава тяхното развитие в различни области. Тя също така ви помага да привлечете компетентни таланти чрез функцията си за търсене на кандидати.

Най-добрите функции на Trakstar

Създавайте онлайн курсове и модули за обучение с лесната за използване платформа за създаване на е-обучение Trakstar Learn за хибридни, отдалечени и лични екипи.

Оптимизирайте процеса на наемане и подбор на кандидати и споделяйте обяви за работа в най-популярните сайтове за работа с Trakstar Hire. Проследявайте ефективността с Trakstar Insights и насърчавайте вземането на решения въз основа на данни за непрекъснато усъвършенстване.

Автоматизирайте импортирането на информация за кандидатите и сътрудничеството с външни специалисти по подбор на персонал.

Ограничения на Trakstar

Няколко потребители изразиха недоволство от възможностите за отчитане на платформата, твърдейки, че те не са достатъчно задълбочени и не отговарят адекватно на техните изисквания.

Не е възможно да се направи описателен преглед вместо преглед на базата на оценки.

Липсват възможности за автоматично генериране на отчети

Цени на Trakstar

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Trakstar

G2: 4. 2/5 (450+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (280+ отзива)

7. Rippling

Rippling е софтуер за управление на човешкия капитал, базиран в облака, който оптимизира работните процеси в отделите по човешки ресурси, ИТ и финанси под един покрив.

Софтуерът им за управление на човешките ресурси е лесен за използване, интуитивен и богат на функции, обхващащи всичко от изчисляване на заплатите до анкети за обратна връзка от служителите.

Най-добрите функции на Rippling

Достъп до персонализирани HR шаблони , предназначени за изчисляване на заплати и други важни HR задачи.

Справяйте се с комплексността на управлението на глобална работна сила със специализирани функции за локализирани изисквания за заплащане, данъци и съответствие.

Използвайте Custom Workflow Builder, за да автоматизирате всеки ръчен процес или да синхронизирате данни в няколко системи едновременно – без да се налага да пишете код.

Дайте възможност на служителите да отчитат работното си време, а на работодателите да преглеждат и одобряват почивките в реално време с интелигентни часовници за отчитане на работното време.

Въведете разрешения и политики, базирани на роли, съобразени с нуждите на вашата организация, като гарантирате персонализиран достъп и одобрения.

Ограничения на Rippling

Дълги времена за зареждане при преходните потоци

Потребителският интерфейс трябва да бъде по-лесен за ползване.

Необходима е интеграция на ИТ управлението

Ценообразуване на Rippling

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Rippling

G2: 4,8/5 (над 2270 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 3030 отзива)

8. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Предложението на Oracle Cloud HCM обхваща различни области, от управление на човешките ресурси и задачите до управление на работната сила, заплащане и HCM анализи.

Oracle гарантира спазването на глобалните правни и фирмени стандарти. С помощта на сигурни опции за самообслужване служителите могат да управляват личните си данни, отпуските и фишовете си по всяко време.

Най-добрите функции на Oracle Fusion Cloud HCM

Гарантирайте съответствие с глобалните регулации и специфичните за индустрията изисквания.

Предоставете на служителите си сигурни, мобилни портали за самообслужване за управление на лични данни и важни задачи.

Управлявайте споразумения в областта на индустрията, синдикатите и договорите с работни потоци, базирани на правила.

Използвайте прогнозната аналитика, за да идентифицирате и задържите най-добрите таланти, като оцените риска от напускането им.

Използвайте AI алгоритми за откриване на аномалии като фантомни служители и неразрешени промени в заплатите.

Ограничения на Oracle Fusion Cloud HCM

Няма възможност за масово изтегляне на автобиографии или кандидатури

Неоптимална навигационна система, която изисква прекалено много кликвания

Производителността на софтуера може да се влоши и да стане бавна, когато се използва от няколко потребители едновременно.

Цената може да бъде висока за малките предприятия.

Цени на Oracle Fusion Cloud HCM

Помощна служба: 4 долара на месец за всеки служител

Управление на талантите: 10 долара на месец за всеки служител

Global HR: 15 долара на месец за всеки служител

Оценки и рецензии за Oracle Fusion Cloud HCM

G2: 3,5/5 (520+ отзива)

Capterra: 4/5 (над 60 отзива)

9. Paycor HCM

Paycor HCM е цялостна система за управление на човешките ресурси, заплатите, привличането и управлението на таланти. Софтуерът за управление на човешкия капитал може лесно да се адаптира и конфигурира за различни отрасли, като здравеопазване, производство, ресторантьорство и професионални услуги.

Paycor предлага и опции за данъци и съответствие, системи за намаляване на грешките и други отличителни функции.

Най-добрите функции на Paycor HCM

Насладете се на уникални опции за плащане като On Demand Pay, Paycor Wallet и други.

Опростете обработката на заплатите с функцията AutoRun, която автоматизира плащанията по определени графици.

Автоматизирайте търсенето на таланти, набирането на персонал и въвеждането в работата.

Получавайте известия в реално време за липсващи или невалидни данъчни номера и адреси директно на таблото си.

Управлявайте ефективно талантите с помощта на специализирани системи за развитие на таланти, кариерно управление и планиране на възнагражденията.

Удобен достъп до информация за заплати и социални придобивки, заявки за отпуск, актуализиране на лични данни и др. с помощта на мобилното приложение Paycor.

Ограничения на Paycor HCM

Лошо обслужване на клиентите

Необходимо е да има по-добри корекции на грешките преди пускането на пазара.

Отчитането изглежда неинтуитивно

Цени на Paycor HCM

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Paycor HCM

G2: 4/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 2760 отзива)

10. Workday Управление на човешкия капитал

Workday е софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) за предприятия, който интегрира финансовите процеси с човешките ресурси, планирането и анализите. По този начин той предлага цялостно решение за управление на персонала.

С Workday AI в основата си, това е интелигентен и гъвкав набор от HR приложения, които работят по-добре заедно.

Най-добрите функции на Workday HCM

Интегрирайте се с Workday Skills Cloud, инструмент, базиран на изкуствен интелект, който дава възможност на лидерите да създават гъвкави стратегии.

Използвайте разширени анализи, за да получите задълбочени данни за производителността на работната сила чрез лесни за разбиране табла.

Използвайте конкурентно бенчмаркинг и самообслужване за отчитане, за да идентифицирате възможностите по-бързо.

Интегрирайте го бързо с вашата съществуваща ИТ екосистема чрез хиляди публични API и пазарна платформа.

Ограничения на Workday HCM

Функцията за отчитане изисква дълъг период на обучение и може да бъде объркваща за новите потребители.

Ролите в Workday трябва да бъдат по-лесно приспособими

Опцията за глобално търсене не е най-добрата

Цени на Workday HCM

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Workday HCM

G2: 4/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1330 отзива)

Изберете най-добрия софтуер за управление на човешкия капитал за вашия бизнес

Всеки софтуер за управление на човешкия капитал в този списък предлага нещо ново и уникално. Всички те са специализирани в определена ниша. Ето защо, ако се нуждаете от специфична нишова функционалност, изберете софтуера, който най-добре отговаря на вашите нужди.

Ако все още се чудите какъв софтуер за управление на човешкия капитал да изберете, изберете този, който може да направи всичко – ClickUp. Софтуерът за човешки ресурси ClickUp ви предлага най-доброто от всички светове. Получавате отлична HCM платформа, която помага на вашия HR отдел да изгради и поддържа ефективни работни процеси за всички процеси по управление на персонала през целия цикъл на живот на служителите.

И софтуер за цялостно управление на ресурсите и проектите с лесен за използване интерфейс, който може да се справи с всяка бизнес нужда.

Какво чакате? Опитайте ClickUp безплатно сега!