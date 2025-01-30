10-те най-добри софтуерни системи за клиентски бази данни през 2025 г.

Силната клиентска база е в основата на всеки успешен бизнес. Лоялните клиенти генерират директни продажби и органични препоръки – и двете се превръщат в печалба за вашия бизнес – и правят работата на всички във вашата компания по-лесна и по-удовлетворяваща.

Как да създадем лоялни клиенти? Като изградим отношения с тях. А за да го направим, се нуждаем от данни за клиентите.

Като сурови данни, информацията за клиентите не струва много. Но когато можете да я управлявате... Е, тогава се случва магията. ?

За малките предприятия и големите корпорации – и всичко между тях – управлението на клиентската база данни е в основата на управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Именно затова се нуждаете от софтуер за база данни с клиенти.

Какво е софтуер за клиентска база данни?

Софтуерът за клиентска база данни събира и съхранява цялата информация за вашите клиенти. Тя може да включва името им, контактна информация като имейл адрес и телефонен номер, подробности за акаунта им и история на покупките.

Събраните данни се въвеждат в система за управление на взаимоотношенията с клиентите ( CRM система ), която ви позволява да автоматизирате комуникацията с клиентите, маркетинга и ангажираността.

Той позволява на всички в компанията ви, от екипа по продажбите, екипа по проектите и екипа за обслужване на клиенти, да виждат в реално време къде точно се намира всеки клиент в продажбения процес.

Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите прави бизнес процесите като управление на контакти, генериране на потенциални клиенти, продажби, имейл маркетинг и обслужване на клиенти много по-ефективни и рентабилни. Той също така подобрява клиентското преживяване и подхранва силни, дългосрочни взаимоотношения с вашите клиенти, така че те да продължават да се връщат за още.

Сега да се заемаме!

Нека си признаем, че на пазара има изобилие от CRM софтуер. Трикът е да разберете кой от тях ще работи най-добре за вашата организация. Всяка платформа за управление на клиентски данни има специфични функции и ограничения и е подходяща за различни случаи на употреба.

Но не се притеснявайте. Ние сме тук, за да ви помогнем да направите добър избор за вашия бизнес с нашите 10 най-добри софтуерни решения за клиентски бази данни.

1. ClickUp – Най-добрият CRM за управление на клиентска база данни

Създайте идеалната система за управление на контакти, клиенти и сделки, като лесно добавяте връзки между задачи и документи, за да оптимизирате работата си.

ClickUp е платформа за продуктивност, която ви помага да организирате всички подробности за вашите акаунти, продажбени процеси, работни потоци и взаимодействия с клиенти в едно споделено пространство. Идеална като софтуер за управление на проекти и CRM платформа за стартиращи компании, малки фирми и големи организации, дори безплатната версия позволява неограничен брой потребители.

Най-добрите функции на ClickUp

Изтеглете този шаблон Започнете управлението на взаимоотношенията с помощта на готовия CRM шаблон.

Ограничения на ClickUp

Ако работите от мобилно устройство, може да не успеете да видите всички изгледи на ClickUp … все още.

В ClickUp има толкова много CRM инструменти, че може да отнеме известно време, докато се запознаете с всички тях.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Airtable – Най-добър за бази данни с електронни таблици

чрез Airtable

Airtable е като комбинация от електронна таблица и база данни за обслужване на клиенти на стероиди, с някои възможности за управление на проекти в по-скъпите версии. Между другото, той ви позволява да управлявате акаунти чрез вашия продажбен канал, чак до привличането на клиенти, и да провеждате маркетингови кампании въз основа на информация от вашите данни.

Най-добрите функции на Airtable

Лесно сътрудничество: Споделяйте данни с други Airtables и екипи

Множество гледни точки: разглеждайте данните си в различни формати, например под формата на формуляр, таблица, календар или галерия.

Управление на проекти : Използвайте календари и диаграми на Гант, за да планирате и график на задачите, свързани с клиентите.

Полезни шаблони : Изберете от библиотека с различни примери за употреба

Персонализирани отчети : Създавайте свои собствени отчети за напредъка на проектите с функцията „плъзгане и пускане”.

API възможности: Интегрирайте със социални медии и други инструменти, като Twitter, Facebook, Slack и Google Workspace.

Възможности за автоматизация: Създайте своя собствена автоматизация за проекти

Ограничения на Airtable

Проследяване на времето и задачите Диаграмите на Гант са достъпни само в плановете Pro и Enterprise.

Мобилното приложение предлага ограничена версия с по-малко функции.

Тъй като Airtable е доста сложен, може да ви отнеме известно време, докато се ориентирате в него.

Цени на Airtable

Безплатен план

Плюс: 10 $/месец на работно място

Pro: 20 $/месец на работно място

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4. 8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

Бонус: Сравнете Airtable и Monday.com

3. Zendesk – Най-доброто за екипите по продажбите

чрез Zendesk Sell

Zendesk Sell е CRM решение, което е част от по-широкия набор от инструменти на Zendesk. То се фокусира върху управлението на продажбите чрез автоматизация на работния процес и сътрудничество между екипите.

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Надеждно мобилно приложение : Управлявайте продажбите си, докато сте в движение

Сътрудничество: Предоставете на всичките си екипи еднакъв поглед върху данните за клиентите, за да Предоставете на всичките си екипи еднакъв поглед върху данните за клиентите, за да създадете безпроблемно клиентско преживяване.

Автоматизация : Процесът на продажбите е автоматизиран с тригери за всеки етап от фунията, например за изпращане на последващи имейли до потенциални клиенти.

Разширени отчети: Разгледайте подробно отчетите и анализите си, за да получите информация за точни прогнози.

Безпроблемна интеграция: Интегрирайте се с останалата част от Zendesk, както и с приложения като Trello, Jira и Google Play reviews.

Ограничения на Zendesk Sell

Zendesk Sell е придобит, а не създаден от Zendesk, и интеграцията с Zendesk Support все още не е толкова стабилна и изчерпателна, колкото би могла да бъде.

Някои потребители са съобщили, че екипът за поддръжка не е могъл да им помогне с техните проблеми.

Цени на Zendesk Sell

Безплатен 14-дневен пробен период

Екип: 19 $/месец на потребител

Растеж: 49 $/месец на потребител

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Enterprise: Започва от 150 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 100 отзива)

4. HubSpot CRM – Най-доброто за стартиращи компании

чрез HubSpot

HubSpot CRM е част от по-голямата платформа HubSpot Sales Hub. Той е предназначен предимно за стартиращи компании и има ограничени функции, но е безплатен. Също така се фокусира върху управлението на вашия поток и предоставя инструменти за продажби, които да ви помогнат в това.

Най-добрите функции на HubSpot CRM

Централизирани клиентски данни: Всички ваши екипи виждат една и съща информация за клиентите.

Управление на продажбите : Планирайте процеса на продажбите и вижте оценките на потенциалните клиенти

Общуване с клиенти и проследяване: Записвайте обажданията и имейлите директно от софтуера за база данни с клиенти.

Управление на съдържанието: Създавайте целеви страници и лесно изпращайте и проследявайте съдържанието, свързано с продажбите.

Интеграция: Интегрирайте с приложения като Slack, Jira и Microsoft Dynamic.

Ограничения на HubSpot CRM

Безплатната опция позволява само пет шаблона за имейли и пет документа на потребител на месец, както и 15 минути разговорно време и 200 известия.

За да имате достъп до анализи и наръчници за продажби, се нуждаете от платен план.

Цени на HubSpot CRM

Безплатен 14-дневен пробен период

HubSpot Sales CRM : Безплатен с ограничени функции

Starter CRM Suite: Започва от 18 $/месец

Professional CRM Suite: Цена от 450 $/месец

Enterprise CRM Suite: Цена от 1200 долара на месец

Оценки и рецензии за HubSpot CRM

G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

5. Zoho CRM – Най-добрият софтуер за пълно обслужване на клиентска база данни

чрез Zoho

Zoho CRM е утвърден софтуер, който предлага цялостни решения както за малки, така и за големи предприятия.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Полезни табла: Задайте дългосрочни ключови показатели за ефективност и следете представянето на екипа по продажбите, за да насърчите поддържането на трайни взаимоотношения с клиентите.

Персонализиране на работния процес: Създайте автоматизирани работни процеси, които да отговарят на вашия бизнес.

Управление на потенциални клиенти и контакти: Автоматизирайте последващите имейли и отговаряйте от инструменти като Outlook, Gmail и Yahoo в рамките на софтуера за база данни с клиенти.

AI помощ: Zia, техният AI асистент, ви помага да намерите данните, които търсите.

Интеграции: Позволява както native, така и API интеграции.

Ограничения на Zoho CRM

Безплатната версия ви позволява да съхранявате само 100 000 записи в базата данни.

Някои потребители са имали затруднения да получат техническа поддръжка, когато са срещнали проблеми.

Цени на Zoho CRM

Безплатен 15-дневен пробен период

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Професионална версия: 23 $/месец на потребител

Enterprise: 40 $/месец на потребител

Ultimate: 52 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 6000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Zoho!

6. Pipedrive – Най-добрият самостоятелен CRM

чрез Pipedrive

Pipedrive е самостоятелен CRM инструмент. Той се интегрира с други приложения, но е проектиран предимно да подпомага екипите по продажбите да се свързват с клиенти и да сключват сделки.

Най-добрите функции на Pipedrive

Поставяне на цели: Поставете цели за отделни лица и екипи

Визуален табло: Лесно следете напредъка на екипа си с помощта на отчети и визуално представяне на вашия процес.

Сегментиране на потенциални клиенти: сортирайте потенциалните клиенти, за да можете да персонализирате комуникацията

Управление на задачите : Вижте задачите си в списък или календар и задайте напомняния за тях.

Интеграция с електронна поща: Използвайте готови шаблони за имейли или създайте свои собствени и ги изпращайте директно от софтуера за база данни с клиенти.

Ограничения на Pipedrive

Времето за отговор на поддръжката понякога може да бъде бавно.

Някои потребители смятат, че технологията е остаряла и не е напълно стабилна.

Цени на Pipedrive

Безплатен 14-дневен пробен период

Essential: 14,90 $/месец на потребител

Разширено: 24,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 49,90 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Pipedrive!

7. Salesforce – Най-доброто решение за търговски екипи в големи предприятия

чрез Salesforce

Софтуерът за клиентска база данни на Salesforce се нарича Salesforce Sales Cloud. Той е проектиран да ви помогне да управлявате и наблюдавате всеки етап от вашия процес на продажби и е идеален за корпоративни среди.

Разгледайте тези алтернативи на Salesforce!

Най-добрите функции на Salesforce Sales Cloud

Управление на данни: Управлявайте потенциалните си клиенти и контакти в цялата компания

Широки възможности за персонализиране: Настройте всичко от началния екран до автоматизираните работни процеси, за да отговарят на нуждите на вашия бизнес.

Подробни отчети: Достъп до информация от отчети за продажбите и таблото за управление

Широки интеграции: Интеграция с имейл и интеграция с много различни приложения за бек-офис

Ограничения на Salesforce Sales Cloud

С толкова много функции, може да отнеме време да разберете и настроите системата, така че да работи за вас.

Някои потребители са се оплакали, че обслужването на клиенти не е на необходимото ниво.

Цени на Salesforce Sales Cloud

Безплатен 30-дневен пробен период

Essentials: 25 $/месец на потребител

Професионална версия: 75 $/месец на потребител

Enterprise: 150 $/месец на потребител

Без ограничения: 300 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 3/5 (над 16 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 17 000 отзива)

Предпочитате продуктите на Apple? Разгледайте тези инструменти за бази данни за Mac!

8. Monday.com – Най-добрият CRM за съвместна работа

Известен с прозрачния си и сътруднически подход, Sales CRM на Monday.com помага на малките и средни предприятия да управляват продажбите си. Функционалността му е доста проста и е идеална, ако не търсите цялостна маркетингова платформа.

Най-добрите функции на Monday Sales CRM

Управление на процеса на продажбите : Използвайте персонализирани формуляри, за да събирате потенциални клиенти на вашия уебсайт и целеви страници, след което ги прехвърлете в процеса на продажбите.

Маркетингови функции: Планирайте, изпълнявайте и проследявайте маркетингови задачи

Сътрудничество: Лесно общуване и сътрудничество между екипите

Леснота на използване: Дизайнът е интуитивен, дори и за начинаещи потребители.

Ограничения на Monday Sales CRM

Не можете да експортирате информация от CRM

Интеграцията на складовите наличности не винаги е ясна

Цени на Monday Sales CRM:

Безплатен 14-дневен пробен период

Основен: 10 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Monday Sales CRM

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

Разгледайте тези CRM инструменти за сервизни фирми!

9. Freshworks – Най-подходящ за малки и средни предприятия

чрез Freshworks

CRM системата на Freshworks се нарича Freshsales. Това е изчистена, готова за употреба система, създадена да помага на малките и средни предприятия да управляват своите продажби.

Най-добрите функции на Freshsales

Сътрудничество между екипите: Отделите по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти имат достъп до една и съща информация.

Оценка на контактите: Идентифицирайте потенциалните клиенти с висока степен на интерес за последващи действия

Сегментиране по поведение: автоматично попълвайте контактите си с информация от социалните им медии.

Проследяване на ангажираността: Общувайте с клиентите в рамките на сделките и проследявайте разговорите с тях за бъдеща справка.

AI помощ: Freddy, AI асистентът, анализира данните за продажбите и подчертава рисковите контакти.

Ограничения на Freshsales

Freshsales не е много адаптивен, така че възможностите ви са ограничени.

Поддръжката може да отговаря бавно и не винаги може да помогне за разрешаването на проблеми.

Цени на Freshsales

Безплатен 21-дневен пробен период

Growth: Безплатен за до трима потребители, след това 15 долара на месец на потребител

Pro: 39 $/месец на потребител

Enterprise: 69 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4. 6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

10. Keap – Най-добър за сътрудничество в продажбите и маркетинга

чрез Keap

Keap помага на отделите по продажби и маркетинг да работят заедно, за да подобрят ефективността и да сключат повече сделки. На начално ниво, той е предназначен за нови фирми и самостоятелни предприемачи, а неговото предложение на корпоративно ниво – по-рано известно като Infusionsoft – сега се нарича Keap Max Classic.

Най-добрите функции на Keap

Генериране на потенциални клиенти : Вградете персонализирани формуляри за събиране на потенциални клиенти на началната си страница и целевите страници.

Персонализирани работни процеси : Използвайте лесна система за плъзгане и пускане, за да създадете свои работни процеси и визуални тръбопроводи.

Автоматизация : Автоматизирайте маркетинга си, включително имейлите, за да намалите повтарящите се задачи.

Взаимодействие с клиенти: изпращайте SMS-и и имейли от шаблони, провеждайте телефонни разговори и планирайте срещи от записите за контакти с клиенти.

Отчети: Настройте месечни, седмични и дори дневни отчети, за да следите напредъка си.

Ограничения на Keap

Някои функции, като фактури и отчети, не могат да бъдат персонализирани според вашите нужди.

На новите потребители може да им отнеме известно време, докато се научат да работят с него.

Цени на Keap

Безплатен 14-дневен пробен период

Classic: 149 долара на месец за до двама потребители

Максимална цена: 199 долара на месец за до трима потребители

Max Classic: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Keap

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)

Бонус: Разгледайте нашия списък с най-добрите алтернативи на Keap

Какво да търсите в софтуера за клиентска база данни?

Когато търсите софтуер за база данни с клиенти за вашия бизнес, има няколко неща, които трябва да имате предвид.

Леснота на използване : Потребителският интерфейс трябва да е лесен за използване, да ви позволява лесно да идентифицирате потенциални клиенти за последващи действия и да автоматизирате контактите.

Единен поглед върху клиентите: Всички във вашата компания трябва да имат достъп до една и съща информация за клиентите, за да могат да предоставят безпроблемно обслужване.

Автоматизация на работния процес: Управлението на задачите в продажбите и маркетинга трябва да бъде просто, гъвкаво и възможно най-автоматизирано, с възможност за приоритизиране и създаване на зависимости.

Автоматизация на маркетинга: Маркетинговите инструменти трябва да ви позволяват да създадете маркетингова кампания и след това да я изпълните безпроблемно, без да се налага да се намесвате много.

Подробни отчети: Трябва да имате достъп до отчети и табла, които проследяват показателите, предоставят полезни анализи и ви позволяват да прогнозирате продажбите.

Изберете най-добрата система за база данни с клиенти за вашия екип

Управлението на контактите и продажбите ви помага да увеличите продажбите, но е важно да намерите подходящия софтуер за управление. Търсите система, която е лесна за използване и може да се персонализира, и която ви позволява да автоматизирате продажбите и маркетинга си. Тя също така трябва да ви предоставя подробни отчети и анализи, които да ви помогнат да вземете най-добрите решения за вашия бизнес.

Надяваме се, че нашият списък с най-добрите платени и безплатни софтуери за клиентски бази данни ви е помогнал да вземете решение – или поне ви е дал някои точки за размисъл.

С ClickUp получавате всички CRM функции, които търсите, и много повече. Спестете време, увеличете производителността и стимулирайте продажбите с перфектния CRM на ClickUp. Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес. После наблюдавайте как продажбите ви се увеличават.