10-те най-добри софтуерни системи за клиентски бази данни през 2025 г.

Силната клиентска база е в основата на всеки успешен бизнес. Лоялните клиенти генерират директни продажби и органични препоръки – и двете се превръщат в печалба за вашия бизнес – и правят работата на всички във вашата компания по-лесна и по-удовлетворяваща.
Как да създадем лоялни клиенти? Като изградим отношения с тях. А за да го направим, се нуждаем от данни за клиентите.
Като сурови данни, информацията за клиентите не струва много. Но когато можете да я управлявате... Е, тогава се случва магията. ?
За малките предприятия и големите корпорации – и всичко между тях – управлението на клиентската база данни е в основата на управлението на взаимоотношенията с клиентите.
Именно затова се нуждаете от софтуер за база данни с клиенти.
Какво е софтуер за клиентска база данни?
Софтуерът за клиентска база данни събира и съхранява цялата информация за вашите клиенти. Тя може да включва името им, контактна информация като имейл адрес и телефонен номер, подробности за акаунта им и история на покупките.
Събраните данни се въвеждат в система за управление на взаимоотношенията с клиентите ( CRM система ), която ви позволява да автоматизирате комуникацията с клиентите, маркетинга и ангажираността.
Той позволява на всички в компанията ви, от екипа по продажбите, екипа по проектите и екипа за обслужване на клиенти, да виждат в реално време къде точно се намира всеки клиент в продажбения процес.
Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите прави бизнес процесите като управление на контакти, генериране на потенциални клиенти, продажби, имейл маркетинг и обслужване на клиенти много по-ефективни и рентабилни. Той също така подобрява клиентското преживяване и подхранва силни, дългосрочни взаимоотношения с вашите клиенти, така че те да продължават да се връщат за още.
Сега да се заемаме!
10-те най-добри софтуерни инструмента за клиентски бази данни
Нека си признаем, че на пазара има изобилие от CRM софтуер. Трикът е да разберете кой от тях ще работи най-добре за вашата организация. Всяка платформа за управление на клиентски данни има специфични функции и ограничения и е подходяща за различни случаи на употреба.
Но не се притеснявайте. Ние сме тук, за да ви помогнем да направите добър избор за вашия бизнес с нашите 10 най-добри софтуерни решения за клиентски бази данни.
1. ClickUp – Най-добрият CRM за управление на клиентска база данни
ClickUp е платформа за продуктивност, която ви помага да организирате всички подробности за вашите акаунти, продажбени процеси, работни потоци и взаимодействия с клиенти в едно споделено пространство. Идеална като софтуер за управление на проекти и CRM платформа за стартиращи компании, малки фирми и големи организации, дори безплатната версия позволява неограничен брой потребители.
Най-добрите функции на ClickUp
- Управление на продажбите: Спестете време, като разпределяте и автоматизирате задачите за всеки етап от продажбения процес.
- Управление на задачите: Приоритизирайте задачите на екипа си и създайте зависимости между тях.
- Персонализируем табло: Създайте свое собствено табло за проекти в ClickUp според вашите изисквания, за да можете лесно да виждате аналитичните си данни с един поглед.
- Универсална CRM база данни: Създайте своя собствена ClickUp CRM, използвайки CRM шаблоните на ClickUp.
- Други CRM опции: Ако предпочитате да не инсталирате традиционна CRM система за продажби, опитайте алтернатива на CRM.
- Полезни шаблони за бази данни: Има шаблон на ClickUp и за всички други ваши бизнес процеси.
- Множество гледни точки: Вижте данните си в различни формати, например списък, таблица или Kanban табло.
- Управление на имейли: Изпращайте и получавайте имейли от задачите в ClickUp.
- API възможности: Интегрирайте с инструменти като Outlook, Google apps, Dropbox, Slack и Zoom.
Ограничения на ClickUp
- Ако работите от мобилно устройство, може да не успеете да видите всички изгледи на ClickUp … все още.
- В ClickUp има толкова много CRM инструменти, че може да отнеме известно време, докато се запознаете с всички тях.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)
2. Airtable – Най-добър за бази данни с електронни таблици
Airtable е като комбинация от електронна таблица и база данни за обслужване на клиенти на стероиди, с някои възможности за управление на проекти в по-скъпите версии. Между другото, той ви позволява да управлявате акаунти чрез вашия продажбен канал, чак до привличането на клиенти, и да провеждате маркетингови кампании въз основа на информация от вашите данни.
Най-добрите функции на Airtable
- Лесно сътрудничество: Споделяйте данни с други Airtables и екипи
- Множество гледни точки: разглеждайте данните си в различни формати, например под формата на формуляр, таблица, календар или галерия.
- Управление на проекти: Използвайте календари и диаграми на Гант, за да планирате и график на задачите, свързани с клиентите.
- Полезни шаблони: Изберете от библиотека с различни примери за употреба
- Персонализирани отчети: Създавайте свои собствени отчети за напредъка на проектите с функцията „плъзгане и пускане”.
- API възможности: Интегрирайте със социални медии и други инструменти, като Twitter, Facebook, Slack и Google Workspace.
- Възможности за автоматизация: Създайте своя собствена автоматизация за проекти
Ограничения на Airtable
- Проследяване на времето и задачите Диаграмите на Гант са достъпни само в плановете Pro и Enterprise.
- Мобилното приложение предлага ограничена версия с по-малко функции.
- Тъй като Airtable е доста сложен, може да ви отнеме известно време, докато се ориентирате в него.
Цени на Airtable
- Безплатен план
- Плюс: 10 $/месец на работно място
- Pro: 20 $/месец на работно място
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Airtable
- G2: 4. 8/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)
3. Zendesk – Най-доброто за екипите по продажбите
Zendesk Sell е CRM решение, което е част от по-широкия набор от инструменти на Zendesk. То се фокусира върху управлението на продажбите чрез автоматизация на работния процес и сътрудничество между екипите.
Най-добрите функции на Zendesk Sell
- Надеждно мобилно приложение: Управлявайте продажбите си, докато сте в движение
- Сътрудничество: Предоставете на всичките си екипи еднакъв поглед върху данните за клиентите, за да създадете безпроблемно клиентско преживяване.
- Автоматизация: Процесът на продажбите е автоматизиран с тригери за всеки етап от фунията, например за изпращане на последващи имейли до потенциални клиенти.
- Разширени отчети: Разгледайте подробно отчетите и анализите си, за да получите информация за точни прогнози.
- Безпроблемна интеграция: Интегрирайте се с останалата част от Zendesk, както и с приложения като Trello, Jira и Google Play reviews.
Ограничения на Zendesk Sell
- Zendesk Sell е придобит, а не създаден от Zendesk, и интеграцията с Zendesk Support все още не е толкова стабилна и изчерпателна, колкото би могла да бъде.
- Някои потребители са съобщили, че екипът за поддръжка не е могъл да им помогне с техните проблеми.
Цени на Zendesk Sell
- Безплатен 14-дневен пробен период
- Екип: 19 $/месец на потребител
- Растеж: 49 $/месец на потребител
- Професионална версия: 99 $/месец на потребител
- Enterprise: Започва от 150 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 100 отзива)
4. HubSpot CRM – Най-доброто за стартиращи компании
HubSpot CRM е част от по-голямата платформа HubSpot Sales Hub. Той е предназначен предимно за стартиращи компании и има ограничени функции, но е безплатен. Също така се фокусира върху управлението на вашия поток и предоставя инструменти за продажби, които да ви помогнат в това.
Най-добрите функции на HubSpot CRM
- Централизирани клиентски данни: Всички ваши екипи виждат една и съща информация за клиентите.
- Управление на продажбите: Планирайте процеса на продажбите и вижте оценките на потенциалните клиенти
- Общуване с клиенти и проследяване: Записвайте обажданията и имейлите директно от софтуера за база данни с клиенти.
- Управление на съдържанието: Създавайте целеви страници и лесно изпращайте и проследявайте съдържанието, свързано с продажбите.
- Интеграция: Интегрирайте с приложения като Slack, Jira и Microsoft Dynamic.
Ограничения на HubSpot CRM
- Безплатната опция позволява само пет шаблона за имейли и пет документа на потребител на месец, както и 15 минути разговорно време и 200 известия.
- За да имате достъп до анализи и наръчници за продажби, се нуждаете от платен план.
Цени на HubSpot CRM
- Безплатен 14-дневен пробен период
- HubSpot Sales CRM: Безплатен с ограничени функции
- Starter CRM Suite: Започва от 18 $/месец
- Professional CRM Suite: Цена от 450 $/месец
- Enterprise CRM Suite: Цена от 1200 долара на месец
Оценки и рецензии за HubSpot CRM
- G2: 4. 4/5 (над 10 000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)
5. Zoho CRM – Най-добрият софтуер за пълно обслужване на клиентска база данни
Zoho CRM е утвърден софтуер, който предлага цялостни решения както за малки, така и за големи предприятия.
Най-добрите функции на Zoho CRM
- Полезни табла: Задайте дългосрочни ключови показатели за ефективност и следете представянето на екипа по продажбите, за да насърчите поддържането на трайни взаимоотношения с клиентите.
- Персонализиране на работния процес: Създайте автоматизирани работни процеси, които да отговарят на вашия бизнес.
- Управление на потенциални клиенти и контакти: Автоматизирайте последващите имейли и отговаряйте от инструменти като Outlook, Gmail и Yahoo в рамките на софтуера за база данни с клиенти.
- AI помощ: Zia, техният AI асистент, ви помага да намерите данните, които търсите.
- Интеграции: Позволява както native, така и API интеграции.
Ограничения на Zoho CRM
- Безплатната версия ви позволява да съхранявате само 100 000 записи в базата данни.
- Някои потребители са имали затруднения да получат техническа поддръжка, когато са срещнали проблеми.
Цени на Zoho CRM
- Безплатен 15-дневен пробен период
- Стандартен: 14 $/месец на потребител
- Професионална версия: 23 $/месец на потребител
- Enterprise: 40 $/месец на потребител
- Ultimate: 52 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Zoho CRM
- G2: 4/5 (над 2000 отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (над 6000 отзива)
6. Pipedrive – Най-добрият самостоятелен CRM
Pipedrive е самостоятелен CRM инструмент. Той се интегрира с други приложения, но е проектиран предимно да подпомага екипите по продажбите да се свързват с клиенти и да сключват сделки.
Най-добрите функции на Pipedrive
- Поставяне на цели: Поставете цели за отделни лица и екипи
- Визуален табло: Лесно следете напредъка на екипа си с помощта на отчети и визуално представяне на вашия процес.
- Сегментиране на потенциални клиенти: сортирайте потенциалните клиенти, за да можете да персонализирате комуникацията
- Управление на задачите: Вижте задачите си в списък или календар и задайте напомняния за тях.
- Интеграция с електронна поща: Използвайте готови шаблони за имейли или създайте свои собствени и ги изпращайте директно от софтуера за база данни с клиенти.
Ограничения на Pipedrive
- Времето за отговор на поддръжката понякога може да бъде бавно.
- Някои потребители смятат, че технологията е остаряла и не е напълно стабилна.
Цени на Pipedrive
- Безплатен 14-дневен пробен период
- Essential: 14,90 $/месец на потребител
- Разширено: 24,90 $/месец на потребител
- Професионална версия: 49,90 $/месец на потребител
- Enterprise: 99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)
7. Salesforce – Най-доброто решение за търговски екипи в големи предприятия
Софтуерът за клиентска база данни на Salesforce се нарича Salesforce Sales Cloud. Той е проектиран да ви помогне да управлявате и наблюдавате всеки етап от вашия процес на продажби и е идеален за корпоративни среди.
Най-добрите функции на Salesforce Sales Cloud
- Управление на данни: Управлявайте потенциалните си клиенти и контакти в цялата компания
- Широки възможности за персонализиране: Настройте всичко от началния екран до автоматизираните работни процеси, за да отговарят на нуждите на вашия бизнес.
- Подробни отчети: Достъп до информация от отчети за продажбите и таблото за управление
- Широки интеграции: Интеграция с имейл и интеграция с много различни приложения за бек-офис
Ограничения на Salesforce Sales Cloud
- С толкова много функции, може да отнеме време да разберете и настроите системата, така че да работи за вас.
- Някои потребители са се оплакали, че обслужването на клиенти не е на необходимото ниво.
Цени на Salesforce Sales Cloud
- Безплатен 30-дневен пробен период
- Essentials: 25 $/месец на потребител
- Професионална версия: 75 $/месец на потребител
- Enterprise: 150 $/месец на потребител
- Без ограничения: 300 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Salesforce Sales Cloud
- G2: 4. 3/5 (над 16 000 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 17 000 отзива)
8. Monday.com – Най-добрият CRM за съвместна работа
Известен с прозрачния си и сътруднически подход, Sales CRM на Monday.com помага на малките и средни предприятия да управляват продажбите си. Функционалността му е доста проста и е идеална, ако не търсите цялостна маркетингова платформа.
Най-добрите функции на Monday Sales CRM
- Управление на процеса на продажбите: Използвайте персонализирани формуляри, за да събирате потенциални клиенти на вашия уебсайт и целеви страници, след което ги прехвърлете в процеса на продажбите.
- Маркетингови функции: Планирайте, изпълнявайте и проследявайте маркетингови задачи
- Сътрудничество: Лесно общуване и сътрудничество между екипите
- Леснота на използване: Дизайнът е интуитивен, дори и за начинаещи потребители.
Ограничения на Monday Sales CRM
- Не можете да експортирате информация от CRM
- Интеграцията на складовите наличности не винаги е ясна
Цени на Monday Sales CRM:
- Безплатен 14-дневен пробен период
- Основен: 10 $/месец на потребител
- Стандартен: 14 $/месец на потребител
- Pro: 24 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Monday Sales CRM
- G2: 4,7/5 (над 500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)
9. Freshworks – Най-подходящ за малки и средни предприятия
CRM системата на Freshworks се нарича Freshsales. Това е изчистена, готова за употреба система, създадена да помага на малките и средни предприятия да управляват своите продажби.
Най-добрите функции на Freshsales
- Сътрудничество между екипите: Отделите по продажби, маркетинг и обслужване на клиенти имат достъп до една и съща информация.
- Оценка на контактите: Идентифицирайте потенциалните клиенти с висока степен на интерес за последващи действия
- Сегментиране по поведение: автоматично попълвайте контактите си с информация от социалните им медии.
- Проследяване на ангажираността: Общувайте с клиентите в рамките на сделките и проследявайте разговорите с тях за бъдеща справка.
- AI помощ: Freddy, AI асистентът, анализира данните за продажбите и подчертава рисковите контакти.
Ограничения на Freshsales
- Freshsales не е много адаптивен, така че възможностите ви са ограничени.
- Поддръжката може да отговаря бавно и не винаги може да помогне за разрешаването на проблеми.
Цени на Freshsales
- Безплатен 21-дневен пробен период
- Growth: Безплатен за до трима потребители, след това 15 долара на месец на потребител
- Pro: 39 $/месец на потребител
- Enterprise: 69 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Freshsales
- G2: 4. 6/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)
10. Keap – Най-добър за сътрудничество в продажбите и маркетинга
Keap помага на отделите по продажби и маркетинг да работят заедно, за да подобрят ефективността и да сключат повече сделки. На начално ниво, той е предназначен за нови фирми и самостоятелни предприемачи, а неговото предложение на корпоративно ниво – по-рано известно като Infusionsoft – сега се нарича Keap Max Classic.
Най-добрите функции на Keap
- Генериране на потенциални клиенти: Вградете персонализирани формуляри за събиране на потенциални клиенти на началната си страница и целевите страници.
- Персонализирани работни процеси: Използвайте лесна система за плъзгане и пускане, за да създадете свои работни процеси и визуални тръбопроводи.
- Автоматизация: Автоматизирайте маркетинга си, включително имейлите, за да намалите повтарящите се задачи.
- Взаимодействие с клиенти: изпращайте SMS-и и имейли от шаблони, провеждайте телефонни разговори и планирайте срещи от записите за контакти с клиенти.
- Отчети: Настройте месечни, седмични и дори дневни отчети, за да следите напредъка си.
Ограничения на Keap
- Някои функции, като фактури и отчети, не могат да бъдат персонализирани според вашите нужди.
- На новите потребители може да им отнеме известно време, докато се научат да работят с него.
Цени на Keap
- Безплатен 14-дневен пробен период
- Classic: 149 долара на месец за до двама потребители
- Максимална цена: 199 долара на месец за до трима потребители
- Max Classic: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Keap
- G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)
Какво да търсите в софтуера за клиентска база данни?
Когато търсите софтуер за база данни с клиенти за вашия бизнес, има няколко неща, които трябва да имате предвид.
- Леснота на използване: Потребителският интерфейс трябва да е лесен за използване, да ви позволява лесно да идентифицирате потенциални клиенти за последващи действия и да автоматизирате контактите.
- Единен поглед върху клиентите: Всички във вашата компания трябва да имат достъп до една и съща информация за клиентите, за да могат да предоставят безпроблемно обслужване.
- Автоматизация на работния процес: Управлението на задачите в продажбите и маркетинга трябва да бъде просто, гъвкаво и възможно най-автоматизирано, с възможност за приоритизиране и създаване на зависимости.
- Автоматизация на маркетинга: Маркетинговите инструменти трябва да ви позволяват да създадете маркетингова кампания и след това да я изпълните безпроблемно, без да се налага да се намесвате много.
- Подробни отчети: Трябва да имате достъп до отчети и табла, които проследяват показателите, предоставят полезни анализи и ви позволяват да прогнозирате продажбите.
Изберете най-добрата система за база данни с клиенти за вашия екип
Управлението на контактите и продажбите ви помага да увеличите продажбите, но е важно да намерите подходящия софтуер за управление. Търсите система, която е лесна за използване и може да се персонализира, и която ви позволява да автоматизирате продажбите и маркетинга си. Тя също така трябва да ви предоставя подробни отчети и анализи, които да ви помогнат да вземете най-добрите решения за вашия бизнес.
Надяваме се, че нашият списък с най-добрите платени и безплатни софтуери за клиентски бази данни ви е помогнал да вземете решение – или поне ви е дал някои точки за размисъл.
С ClickUp получавате всички CRM функции, които търсите, и много повече. Спестете време, увеличете производителността и стимулирайте продажбите с перфектния CRM на ClickUp. Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес. После наблюдавайте как продажбите ви се увеличават.