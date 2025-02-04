10-те най-добри софтуерни инструмента за картографиране на пътя на клиента през 2025 г.

Разбирането на нуждите на вашия екип и очакванията на клиентите е от решаващо значение за успешното управление на бизнеса. Един от начините да постигнете това разбиране е чрез картографиране на тяхното пътуване, от първото им взаимодействие до окончателната покупка, и да, има инструменти, които автоматизират този процес и го правят много по-лесен!

В тази статия ще разгледаме инструментите за картографиране на пътя на клиента и ще представим нашите 10 най-добри инструмента, всеки от които с уникални характеристики и предимства. Прочетете статията, за да намерите идеалния софтуер, с който да подобрите усилията си за ангажиране на клиентите.

Инструментът за картографиране на пътя на клиента е софтуерно приложение или платформа, която помага на бизнеса да създаде визуални представяния на точките на контакт и преживяванията на клиентите. Картографирането на пътя на клиента включва разбиране и документиране на различните взаимодействия на клиента с бизнеса, от първоначалното му запознаване и ангажираност до окончателната покупка или регистрация и преживяването след покупката.

Най-добрият инструмент за картографиране на пътуването на клиента обикновено предлага лесни за използване интерфейси, които позволяват на бизнеса да създава визуални диаграми на цифрови бели дъски или мисловни карти на пътуването на клиента. Тези карти на пътуването често включват различни етапи или фази от преживяването на клиента и други аспекти, като осведоменост, обмисляне, вземане на решение, покупка и следпродажбено обслужване.

В рамките на всеки етап инструментът за картографиране на пътуването на потребителя позволява на потребителя да дефинира и очертае конкретни точки на допир, взаимодействия, канали и емоции, които клиентът може да изпита.

Овладяването на процеса на картографиране на пътя на клиента ви помага да разберете данните за клиентите, да получите информация и да идентифицирате областите, в които можете да подобрите средното преживяване на клиентите си.

10-те най-добри софтуера за картографиране на пътя на клиента

Уморени ли сте да чувате за важността на картографирането на пътуването на клиентите, но не знаете откъде да започнете? Не се притеснявайте, защото ще ви разкрием най-добрия софтуер за картографиране на пътуването на клиентите, с който да започнете.

Нашите 10 най-добри избора за инструменти за картографиране на пътя на клиента включват следното:

Създавайте връзки и свързвайте обекти, за да създавате пътни карти или работни процеси от вашите идеи заедно с екипа си в ClickUp Whiteboards.

ClickUp е отличен инструмент за картографиране на пътя на клиента, който ви позволява да създавате най-добрите визуални представяния на работния процес с функцията си за бяла дъска и създател на мисловни карти. Тези функции ви помагат да очертаете и визуализирате различните точки на контакт в жизнения цикъл на вашите клиенти, от осведомеността до конверсията, повторните покупки, отпадането и др.

ClickUp предлага и множество шаблони за картиране на пътя на клиента, така че не е необходимо да създавате свои от нулата. Създавайте подробни работни процеси и процеси на одобрение с Mind Maps, за да можете лесно да създавате зависимости за всяка стъпка.

Оформяне на работния процес за одобрение на дизайна в ClickUp Mind Maps

Ключови функции на ClickUp

Бели дъска на ClickUp : ClickUp разполага с функция за бяла дъска, която позволява на отделни лица и екипи да визуализират идеи, да подобрят комуникацията и да създадат уникални : ClickUp разполага с функция за бяла дъска, която позволява на отделни лица и екипи да визуализират идеи, да подобрят комуникацията и да създадат уникални CRM работни процеси за подобряване на пътуването на клиентите.

Mind Map Maker : Функцията Mind Mapping на ClickUp помага за създаването на динамични визуални схеми и диаграми за идеи, проекти или съществуващи задачи.

Персонализирани шаблони : ClickUp предоставя шаблони за различни случаи на употреба, включително създаване на : ClickUp предоставя шаблони за различни случаи на употреба, включително създаване на пътни карти за проекти и карти на пътуването на клиентите – така че имате основа, от която да започнете.

Персонализирани изгледи: Изберете между над 15 различни изгледа за управление на задачи, картографиране на пътуването, диаграми или персонализирани диаграми на Гант.

Ограничения на ClickUp

ClickUp предлага множество възможности за персонализиране, така че може да е малко трудно да се научите да го използвате веднага.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Възможни са индивидуални цени – ако се нуждаете от софтуер за управление на вашия бизнес, свържете се с Възможни са индивидуални цени – ако се нуждаете от софтуер за управление на вашия бизнес, свържете се с отдела по продажбите , за да ви помогнат да го настроите, когато сте готови.

Оценки на клиенти за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 6700 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 3600 отзива)

2. Custellence

чрез Custellence

Custellence е инструмент за картографиране на пътя на клиента, който помага на екипите и организациите да разберат и подобрят клиентското преживяване. С простата си функционалност „дръпни и пусни” и функции за сътрудничество в реално време, Custellance позволява на потребителите да създават карти на пътя на клиента за минути, да получат подкрепата на заинтересованите страни, да увеличат ангажираността на клиентите и да стимулират промени, ориентирани към клиента.

Най-добрите функции на Custellence

Уникална колекция от изображения

Гъвкава структура на картата на пътуването

Подбрани икони

Широка цветова палитра

Множество шаблони за бърз старт

Възможност за експортиране в PNG, CSV или PDF формат

Дълбоки връзки

Функция за коментиране за безпроблемно сътрудничество

Възможност да изберете предпочитаната от вас система за кодиране

Ограничения на Custellence

Текстовите актуализации понякога отнемат известно време.

Няма безплатна оферта за създаване на карти на пътуването на клиентите от шаблони

Цени на Custellence

Стандартен : 0 $

Професионална : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Custellence

G2: 4. 2/5 (5+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (10+ отзива)

3. Smaply

чрез Smaply

Smaply е един от най-добрите инструменти за картографиране на пътуването на клиентите в този списък, защото помага за създаването на визуално привлекателни карти на пътуването и улеснява инструментите за обратна връзка от клиентите за онлайн сътрудничество в реално време.

В Smaply екипите могат да си сътрудничат по различни карти, да обменят обратна връзка от клиенти и да визуализират информация за клиентското преживяване.

Най-добрите функции на Smaply

Функции за онлайн и офлайн сътрудничество с интуитивен интерфейс

Редактор с функция „плъзгане и пускане” за подробни карти на пътуването

Съответствие с GDPR

Висока сигурност на данните

Не се изисква кредитна карта

Ограничения на Smaply

Недостатъчно шаблони за персони

Няма бутон за превъртане назад

Цени на Smaply

Безплатно: 0 евро/месец на потребител

Базов пакет: 19 евро/месец на потребител

Pro: 29 евро/месец на потребител

Предприятия: Свържете се със Smaply за цени

Smaply оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (10+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (15+ отзива)

4. Lucidchart

чрез Lucidchart

Lucidchart е интелигентен софтуер за създаване на диаграми, с който можете да създавате карти на пътуването на клиентите и заинтересованите страни. Той позволява на екипите ефективно и съвместно да създават визуални презентации на сложни процеси, системи и идеи.

С Lucidchart можете лесно да създавате карти на пътуването, за да разберете как клиентите намират, купуват и използват вашите продукти – и да ги подобрите, за да постигнете по-големи приходи.

Най-добрите функции на Lucidchart

Свързване на данни

Автоматична визуализация

Опции за интеграция като Google Workspace, Atlassian, Slack и други.

Филтри за визуализация, които подчертават конкретни пътувания на клиентите

Автоматична документация в облака за запазване и споделяне на профили на клиенти

Ограничения на Lucidchart

Понякога се забавя при работа с големи, сложни диаграми с множество елементи.

Стръмна крива на обучение, за разлика от много други алтернативи

Експортиране с ниска резолюция

Някои потребители изразяват недоволство от ограничения брой икони, изображения и форми на марката, които могат да се използват за илюстриране на картите на потребителското пътуване.

Импортирането на външни графики е сложно и понякога невъзможно.

Цени на Lucidchart

Безплатно: 0 $

Индивидуален: 7,95 $/месец на потребител

Екип: 9 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с Lucidchart за цени

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2 : 4,6/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1900 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Lucidchart!

5. Visual Paradigm

Чрез Visual Paradigm

Visual Paradigm е набор от гъвкави инструменти за проектиране, които повишават производителността. Платформата предлага функции за визуално моделиране и диаграми, които могат да се използват за създаване на карти на пътуването и за получаване на информация за емоциите на клиентите, докато те взаимодействат с вашата марка.

Visual Paradigm предлага няколко типа диаграми за провеждане на проучвания на потребителите и създаване на по-прецизни визуални представяния на поведението на клиентите и карти на пътуването им.

Най-добрите функции на Visual Paradigm

Инструмент за проектиране на клиентското преживяване

Дизайнер на карти на процесите за подчертаване на точките на контакт с клиентите

Онлайн инструмент за диаграми за подробни карти на клиентите и заинтересованите страни

Генериране на отчети за пътуванията на клиентите

Текстови анализ

Инструмент за мисловно картографиране за карти на пътуването на клиентите

Издател на проекта

Инфографики и създател на диаграми

Редактор на диаграми с функция „плъзгане и пускане” за лесно картографиране на пътуването

Ограничения на Visual Paradigm

Свързването на диаграмите може да бъде сложно за някои хора при изготвянето на карти на пътуването на клиентите.

Някои потребители са установили, че понякога преките пътища на приложението не работят.

Липсват някои от функциите за сътрудничество, които потребителите търсят.

Цени на Visual Paradigm

Modeler: 6 $/месец на потребител

Стандартен: 19 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 USD/месец на потребител

Enterprise: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Visual Paradigm

G2: 4,5/5 (2+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (15+ отзива)

6. UXPressia

чрез UXpressia

UXPressia е софтуер за визуално сътрудничество, с който можете да създавате не само карти на пътуването на клиентите, но и потребителски профили и карти на въздействието. Софтуерът позволява сътрудничество в реално време и предлага курсове за клиентско преживяване, които помагат на отделните лица и екипи да работят по-ефективно.

Най-добрите функции на UXPressia

Висококачествени експорти с персонализирано брандиране

Над 70 шаблона за карти на пътуването на клиентите, персони и карти на въздействието

Интерактивни онлайн курсове

Онлайн създател на персони, за да подчертаете проблемните точки

Графика на опита

Интегрирана уеб аналитика за подробно представяне на клиентското преживяване

Прикачени файлове

Режим на представяне за показване на карти на пътуването онлайн

Ограничения на UXPressia

Някои потребители се чувстваха ограничени от ограничените функции и неинтуитивния работен процес.

Липсата на интеграция с Jira или Confluence може да затрудни потребителите, които използват този софтуер в работния си процес.

Стръмна крива на обучение за някои потребители, които създават карти на пътуването на клиентите

Цени на UXPressia

Безплатно : 0 $

Стартово ниво : 16 USD/месец на потребител

Pro : 36 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с UXPressia за цени

Оценки и рецензии за UXPressia

G2: 4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

7. Sketch

Чрез Sketch

Sketch позволява на потребителите да създават различни дизайни за своите проекти. С мощните си функции, като копиране и поставяне, редактиране и настройка на изображения, управление на библиотеки и други, Sketch може да създава карти на пътуването през всички точки на контакт с клиентите.

Наскоро компанията Journey Map представи експериментално меню с функции, което позволява на потребителите да изпробват неиздадени функции и да споделят обратна връзка преди пускането им на пазара.

Най-добрите функции на Sketch

Налични на различни платформи – MacOS и уеб

Разширено векторно редактиране с инструмент за картографиране

Шаблони за дизайн за многократна употреба

Интуитивно прототипиране

Споделени библиотеки

Самостоятелен дизайн или сътрудничество в реално време

Персонализирани ленти с инструменти

Ограничения на Sketch

Инструментът за картографиране не е достъпен на iPad, което затруднява работата на Mac потребителите, които са в движение.

Отнема време да се научите да използвате пълния набор от възможности за картографиране на пътуването.

Не работи на устройства с Windows.

Цени на Sketch

Стандартен: 12 $/месец на редактор

Бизнес: 20 $/месец на редактор

Оценки и рецензии за Sketch

G2 : 4,5/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 750 отзива)

8. Figma

чрез Figma

Figma е софтуер за съвместно проектиране на интерфейси, известен със своите възможности за създаване на прототипи. С Figma отделните лица и екипи могат да създават проекти от нулата, включително карти на пътуването на клиентите, които могат да се използват за визуализиране и подобряване на удовлетвореността на клиентите.

Този инструмент за картографиране на клиентското преживяване и пътуване се откроява в този списък, защото предлага функция за бяла дъска за свободно рисуване и проектиране. Figma е насочен към дизайна на потребителския интерфейс/преживяване (UI/UX), а не към картографиране на клиентското пътуване, за разлика от много други инструменти в този списък.

Най-добрите функции на Figma

Модерен инструмент за писане

Плъгини за автоматизиране на задачи и подобряване на работните процеси

Гъвкави стилове

Достъпни библиотеки

Неограничен брой зрители

Лесно експортиране, за да споделите клиентското преживяване с екипа си

Ограничения на Figma

Не е достъпен офлайн, което може да бъде проблем, ако пътувате на места с нестабилна Wi-Fi връзка.

Може да е трудно да намерите ресурси в секцията за общността.

Някои потребители смятаха, че няма достатъчно опции за манипулиране на изображения, особено при създаването на карти на пътуването на клиентите.

Цени на Figma

Безплатно

Figma professional : 12 $/месец за всеки редактор

Figma организация: 45 $/месец на редактор

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4,7/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

9. FlowMapp

чрез FlowMapp

FlowMapp е един от водещите инструменти за UX за работни процеси в уеб дизайна, който позволява на отделни лица и екипи да създават и актуализират карти на сайтове. Той предлага и функции, които проследяват статуса и коментарите/текущите разговори за всеки дизайн.

Функциите за дизайн на FlowMapp са полезни за управление на клиентското преживяване, картографиране на пътуването и създаване на клиентски профили.

Най-добрите функции на FlowMapp

Интуитивни карти на сайта за визуализиране на работните процеси на екипа

Диаграми с блок-схеми за пътуването на потребителите и планирането на уебсайтове

Диаграми на потребителския поток за планиране на по-добро пътуване на клиента и подобрено потребителско преживяване

Възможност за споделяне, прехвърляне или архивиране на проекти или регистри за клиентското преживяване

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Ограничения на FlowMapp

Негъвкави възли и шаблони в сравнение с алтернативите

Няма отделно поле за въвеждане на информация, специално предназначено за страницата с резултати от търсачката (SERP).

Някои потребители имаха затруднения при навигацията между проектите.

Недостатъчно интеграции за някои потребители на инструменти за картографиране на пътуването

Цени на FlowMapp

Безплатно : 0 $

Pro : 18 $/месец на потребител

Екип : 54 $/месец за до пет члена на екипа

Агенция: 180 $/месец за неограничен брой членове на екипа

Оценки и рецензии за FlowMapp

G2: 4,7/5 (над 80 отзива)

Capterra: Недостъпен

10. Microsoft Visio

чрез Microsoft Visio

Microsoft Visio използва шаблони, готови модели, начални диаграми и блок-схеми, за да помогне на мениджърите на клиентското пътуване и на лицата, които искат да създадат лесни за разбиране визуализации.

С Visio можете да създавате, редактирате и сътрудничите в Microsoft Teams и други продукти на Microsoft.

Най-добрите функции на Microsoft Visio

Вградени шаблони за създаване на диаграми

Организационна структура

Функционалност за експортиране и импортиране

Високо персонализирани диаграми и графики

Ограничения на Microsoft Visio

Трудности при свързването на елементи и споделянето на големи файлове

Ограничени възможности за сътрудничество

Не се интегрира добре с различни програми за създаване на wireframe модели.

Несъвместим с инструменти извън Microsoft Suite

Цени на Microsoft Visio

Visio план 1: 5 USD/месец на потребител

Visio план 2: 15 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Visio

G2: 4. 2/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Софтуерът за картографиране на пътя на клиента е незаменим за бизнеса, който иска да подобри клиентското преживяване. При избора на софтуер за картографиране на пътя на клиента е важно да се имат предвид следните фактори:

Картографиране на пътуването в няколко канала : Софтуерът ви за картографиране на пътуването на клиентите трябва да поддържа картографиране в няколко канала, което ви позволява да записвате и анализирате взаимодействията в различни канали, включително уебсайтове, мобилни приложения, социални медии, физически магазини, кол центрове и др.

Интеграция и автоматизация на данни : Потърсете софтуер, който се интегрира безпроблемно с други източници на данни, като : Потърсете софтуер, който се интегрира безпроблемно с други източници на данни, като CRM и системи за управление на проекти , платформи за автоматизация на маркетинга или инструменти за анализ. Тази интеграция ви позволява да събирате данни в реално време и да автоматизирате процеса на картографиране, спестявайки време и подобрявайки точността на информацията.

Функции за сътрудничество и споделяне : Софтуерът трябва да улеснява сътрудничеството между членовете на екипа, като им позволява да работят едновременно, да оставят коментари и да проследяват промените.

Анализи и проследяване на показатели : Потърсете карти на пътуването на клиентите с вградени функции за анализ и проследяване на показатели, за да измервате ефективността на вашите инициативи, свързани с пътуването на клиентите. Те трябва да ви позволяват да задавате и проследявате ключови показатели за ефективност (KPI), свързани с клиентското преживяване, и други релевантни показатели.

Мащабируемост и гъвкавост : Искате инструменти за картографиране на пътуването, които могат да управляват големи масиви от данни, да поддържат сложни пътувания на клиентите и да се адаптират към променящите се бизнес нужди. Търсете персонализирани функции, които ви позволяват да адаптирате софтуера според вашите специфични изисквания, като гарантирате гъвкавост и дългосрочна използваемост.

Поддръжка на клиенти и обучение: Оценете нивото на поддръжка на клиенти и обучение, което предлага доставчикът на софтуера. Това включва ресурси като изчерпателна : Оценете нивото на поддръжка на клиенти и обучение, което предлага доставчикът на софтуера. Това включва ресурси като изчерпателна документация , уроци и обучителни материали, които помагат на потребителите да извлекат максималния потенциал от софтуера.

Инструмент за картографиране на пътя на клиента с подходяща комбинация от тези функции ще ви помогне да получите ценна информация за клиентите, да подобрите удовлетвореността на потребителите и да стимулирате устойчивия растеж на бизнеса.

ClickUp – най-добрият софтуер за картографиране на пътя на клиента

ClickUp е най-добрият софтуер за управление на клиентското преживяване и картографиране на пътуването. Той е като супер умен асистент, който познава вашите клиенти отвътре и отвън.

Кажете сбогом на главоболието от ръчното организиране на клиентските данни и кажете здравей на инструмент, който значително улеснява процеса на анализиране на клиентите.

Опитайте шаблона за картиране на пътя на клиента на ClickUp още днес.